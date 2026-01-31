Снежна луна: Кога ще е пълнолунието през февруари 2026 г. и какво ще ни донесе

В последния месец на зимата небето ще ни представи наистина хипнотизиращо зрелище: Снежната луна. Това явление обещава комбинация от предизвикателства и благоприятни моменти, а самият спътник на Земята ще се появи в целия си блясък в съзвездието Лъв, пише actualno.com. Защо пълнолунието през февруари се нарича Снежна Луна?

Второто пълнолуние за годината се нарича Снежна Луна – прякор, даден на коренното население на Северна Америка, защото февруари отдавна се смята за времето на най-обилните снеговалежи. Поради суровите метеорологични условия и трудностите при лов, някои племена наричали февруарското пълнолуние и Гладната Луна. В други култури февруарската луна е получила свои собствени имена, отразяващи сезонните промени и начина на живот на хората. Китайците го наричат ​​Нарастваща Луна, келтите - Ледената луна, а жителите на Аляска - Гъша луна.

В страните от Южното полукълбо, където сезоните са противоположни на тези в северното, февруарското пълнолуние се нарича Зърнена Луна, Ечемичена Луна, Червена Луна или Кучешка Луна.

Интересна особеност на февруари е, че пълнолунието не винаги се случва през този месец. Лунният цикъл е с продължителност приблизително 29,5 дни, така че макар пълнолуние да може да се случи в края на януари, то може изобщо да не се появи през февруари. Това събитие понякога се нарича „Черна луна“ и се случва приблизително веднъж на всеки 19 години: последният път, когато се е случило, е бил през 2018 г., а следващият ще бъде през 2037 г.

Февруарската Луна ще стане пълна на 1 февруари в 22:18 ч. Пълнолунието ще настъпи в знака Лъв, а една от характеристиките му е напрегнат аспект с Марс.

Лъвът се свързва с креативността, себеизразяването и желанието за динамичен живот, така че пълнолунието ще подчертае теми за самочувствие и вътрешна ценност. За мнозина желанието да излязат от сенките ще бъде належащо.

Лъвът също така представлява любовта и искрените чувства, а пълнолунието, като астрологично събитие, винаги бележи кулминация. Следователно е вероятно мнозина да преживеят повратни точки във взаимоотношенията си през това време – важни решения и сърдечни разговори. Освен това, знакът Лъв отразява детската страна на нашата психика, така че по време на пълнолуние темите за взаимоотношенията с децата и тяхното възпитание, майчинството и бащинството могат да се засилят, както и засилената нужда от радост, лекота и изцеление на нашето вътрешно дете.

Като цяло, това пълнолуние може да донесе кулминация в личните взаимоотношения, важно решение, свързано със самореализацията, промяна на имиджа, смислени емоционални разговори с близки, важни събития в живота на децата.

Връщайки се към напрегнатия аспект с Марс, трябва да се вземе предвид, че темите за любовта, себеизразяването и личните постижения могат да се проявят чрез кавги или желание за защита на свободата, опити за установяване на контрол чрез конфликти.

Енергиите на пълнолунието „работят“ не само в деня на събитието, но и три дни преди него и през трите дни след него. През този период е благоприятно за изява, посещаване на творчески събития или други събития, промяна в имиджа.

Можете да пътувате, но трябва да имате предвид, че може да има проблеми с транспорта. Това пълнолуние е неблагоприятно за участие в групови събития. Също така трябва да използвате всякакви електронни устройства с повишено внимание.

Пълнолунието в Лъв не е идеално за вземане на окончателни решения, свързани с приятелства. Това астрологично явление може да причини силно нервно напрежение – под влияние на емоции не се съгласявайте на съмнителни предложения.