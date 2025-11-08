Новини
Астро хороскоп за 9 ноември 2025 г. (ВИДЕО)

8 Ноември, 2025

Ретрограден Меркурий

Астро хороскоп за 9 ноември 2025 г. (ВИДЕО) - 1
Факти Факти

Днес Меркурий навлиза в своята ретроградна фаза, която ще продължи около три седмици. Възползвайте се от това време, за да забавите темпото, да преразгледате планове и да видите нещата от по-дълбока и различна перспектива.

Ретроградният Меркурий често носи затруднения в комуникацията, забавяне на планове и промени в графика.

Но именно този период е изключително благоприятен за вътрешна работа, подготовка и преосмисляне на посоката. Когато обичайните решения не работят, имаме шанс да открием нови и по-мъдри подходи.

Също така можем да възобновим стари проекти, да се върнем към идеи от миналото или да се срещнем с хора, които вече сме познавали.

Днес енергията е по-бавна и интровертна, тъй като Луната е в Рак. Това не е ден за големи усилия — по-скоро за свързаност, грижа за себе си и емоционално спокойствие.

За лични консултации, моля посете сайта https://marinastoichkova.bg/


