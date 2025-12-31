Новини
Американските стартъпи привлякоха рекордна сума капитали, опасявайки се от крах на отрасъла

31 Декември, 2025 10:51 543 4

Компании за изкуствен интелект набраха 150 милиарда долара

Американските стартъпи привлякоха рекордна сума капитали, опасявайки се от крах на отрасъла - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американските стартиращи компании за изкуствен интелект (ИИ) ще наберат рекордните 150 млрд. USD през 2025 г. на фона на нарастващите опасения от спад в интереса около най-новите технологии, съобщи Financial Times (FT).

Предишният връх беше достигнат през 2021 г., когато 92 млрд. USD бяха инвестирани в най-големите частни американски компании. Финансовите вливания биха могли да позволят на най-обещаващите стартиращи компании в Силициевата долина да се защитят в случай на срив на индустрията през 2026 г. Тези средства, според рискови капиталисти и експерти, ще помогнат за защитата на стартиращите компании от спад в инвестициите поради нарастващите опасения на пазара относно високите разходи за инфраструктура с изкуствен интелект.

Някои инвеститори са посъветвали стартиращите компании да изградят резерви, докато ентусиазмът относно потенциала на изкуствения интелект за трансформиране на икономиката остава висок.


САЩ
