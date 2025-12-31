Диона се показа без грим и предизвика хейтърите си (СНИМКА)

Диона, която преживя разтърсваща година изглежда, че броени дни преди да посрещне новата година е в доста предизвикателно настроение.
Фолк певицата, която преди време нашумя с провокативно поведение и скандали, май се опитва да пренасочи вниманието към себе си в друга посока.
"Хайде сега всички красавци, които ме хейтят да покажат жените си без грим! Ако има такива, които са им вързали де…", пише тя под снимка, на която уж току що е излязла от банята и няма никакъв грим по лицето си.
След условната присъда за шофиране под въздействие на наркотични вещества през изминалата година, певицата се старае да акцентира върху различни аспекти от живота и кариерата си сега, но изглежда мрежата не е забравила за гафовете ѝ.
Мнозина обаче не се вързаха на това, че Диона е съвсем без грим или пък филтри по снимката, което предизвика обратния ефект. Под кадъра заваляха критични и подигравателни коментари. "Защо го правиш? Ти сама си търсиш хейта!", чудят се едни, докато други пишат: "Да, ама не казваш, че си цялата с корекции и си изкуствена, плюс обработки на снимката!".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Арно е момето
Коментиран от #3
11:16 31.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Брачед
До коментар #1 от "Арно е момето":Тя държи сапа
11:17 31.12.2025
4 Труженичка
11:17 31.12.2025
5 Не,че нещо,ама...
11:18 31.12.2025
6 Удри с лопатата
11:20 31.12.2025
7 ЕстетЪ
Коментиран от #15
11:21 31.12.2025
8 Тази kамила
11:23 31.12.2025
9 Ироничен
11:26 31.12.2025
10 Стас
11:27 31.12.2025
11 Хе хе
Коментиран от #13, #18
11:28 31.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пък
До коментар #11 от "Хе хе":кога нема cucu.... като часовник, без стрелки.
11:41 31.12.2025
14 Кой
11:44 31.12.2025
15 Евгени от Алфапласт
До коментар #7 от "ЕстетЪ":Подкрепям.
11:51 31.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Лорда
11:53 31.12.2025
18 Хе хе
До коментар #11 от "Хе хе":На такива по моя край им викаме магьосници. Като ги накараш да си вдигнат ръцете, стават плоски като дъска хе хе хе
Коментиран от #19
11:57 31.12.2025
19 Хе хе
До коментар #18 от "Хе хе":Това беше към номер 13
11:58 31.12.2025
20 Цъцъ
11:58 31.12.2025