Диона се показа без грим и предизвика хейтърите си (СНИМКА)

Диона, която преживя разтърсваща година изглежда, че броени дни преди да посрещне новата година е в доста предизвикателно настроение.

Фолк певицата, която преди време нашумя с провокативно поведение и скандали, май се опитва да пренасочи вниманието към себе си в друга посока.

"Хайде сега всички красавци, които ме хейтят да покажат жените си без грим! Ако има такива, които са им вързали де…", пише тя под снимка, на която уж току що е излязла от банята и няма никакъв грим по лицето си.

След условната присъда за шофиране под въздействие на наркотични вещества през изминалата година, певицата се старае да акцентира върху различни аспекти от живота и кариерата си сега, но изглежда мрежата не е забравила за гафовете ѝ.

Мнозина обаче не се вързаха на това, че Диона е съвсем без грим или пък филтри по снимката, което предизвика обратния ефект. Под кадъра заваляха критични и подигравателни коментари. "Защо го правиш? Ти сама си търсиш хейта!", чудят се едни, докато други пишат: "Да, ама не казваш, че си цялата с корекции и си изкуствена, плюс обработки на снимката!".