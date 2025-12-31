Новини
Диона се показа без грим и предизвика хейтърите си (СНИМКА)

31 Декември, 2025 11:14 1 054 20

Певицата поиска снимки без грим на жените на хейтърите ѝ

Диона се показа без грим и предизвика хейтърите си (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Диона, която преживя разтърсваща година изглежда, че броени дни преди да посрещне новата година е в доста предизвикателно настроение.

Фолк певицата, която преди време нашумя с провокативно поведение и скандали, май се опитва да пренасочи вниманието към себе си в друга посока.

"Хайде сега всички красавци, които ме хейтят да покажат жените си без грим! Ако има такива, които са им вързали де…", пише тя под снимка, на която уж току що е излязла от банята и няма никакъв грим по лицето си.

След условната присъда за шофиране под въздействие на наркотични вещества през изминалата година, певицата се старае да акцентира върху различни аспекти от живота и кариерата си сега, но изглежда мрежата не е забравила за гафовете ѝ.

Мнозина обаче не се вързаха на това, че Диона е съвсем без грим или пък филтри по снимката, което предизвика обратния ефект. Под кадъра заваляха критични и подигравателни коментари. "Защо го правиш? Ти сама си търсиш хейта!", чудят се едни, докато други пишат: "Да, ама не казваш, че си цялата с корекции и си изкуствена, плюс обработки на снимката!".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Арно е момето

    16 0 Отговор
    само че тези ръце мотика няма да държат а друго.

    Коментиран от #3

    11:16 31.12.2025

  • 3 Брачед

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Арно е момето":

    Тя държи сапа

    11:17 31.12.2025

  • 4 Труженичка

    11 4 Отговор
    От малцинството

    11:17 31.12.2025

  • 5 Не,че нещо,ама...

    12 4 Отговор
    С грим или не, си е същата к0рва

    11:18 31.12.2025

  • 6 Удри с лопатата

    11 0 Отговор
    Хора без работа, само глупости мислят

    11:20 31.12.2025

  • 7 ЕстетЪ

    10 1 Отговор
    3а е 6и грима, покажи се без дрехи да оценим.

    Коментиран от #15

    11:21 31.12.2025

  • 8 Тази kамила

    14 2 Отговор
    ще е чуден експонат по витрините на западна Европа. Поредния паrцал, който е роден в държавата ни. От такива деградирали хора нямаме изобщо нужда. Не е инженерка, нито работи на къра. По цял ден си отваря краката за пари. Горко им на младите, които подражават на такива изпадна хора. Такива като тази затриват държавата. Лошото е, че дебилите им дават поле за изява

    11:23 31.12.2025

  • 9 Ироничен

    6 2 Отговор
    Не подозирах съществуването на това НЕЩО, но вече знам за него и не го харесвам.

    11:26 31.12.2025

  • 10 Стас

    4 3 Отговор
    И какво й е на Диона,като е без грим? Хубава си е жената.Моята съпруга също си хойка без грим,нищо не й казвам. Тя си знае и си се рисува.Слага си парфюми,червила и кремчета.За радост в къщата ни.

    11:27 31.12.2025

  • 11 Хе хе

    2 4 Отговор
    На днешно време жена без грим е като къща без мазилка хе хе хе

    Коментиран от #13, #18

    11:28 31.12.2025

  • 13 Пък

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хе хе":

    кога нема cucu.... като часовник, без стрелки.

    11:41 31.12.2025

  • 14 Кой

    4 0 Отговор
    Се интересува от гримове, които се кани да поляе обилно, и да ги размаже по цялата физиономия?!

    11:44 31.12.2025

  • 15 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЕстетЪ":

    Подкрепям.

    11:51 31.12.2025

  • 17 Лорда

    1 0 Отговор
    Жена без грим е като риба без велосипед.

    11:53 31.12.2025

  • 18 Хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хе хе":

    На такива по моя край им викаме магьосници. Като ги накараш да си вдигнат ръцете, стават плоски като дъска хе хе хе

    Коментиран от #19

    11:57 31.12.2025

  • 19 Хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хе хе":

    Това беше към номер 13

    11:58 31.12.2025

  • 20 Цъцъ

    0 0 Отговор
    От нурофена е😅

    11:58 31.12.2025