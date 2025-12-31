Новини
Първи поглед към новия Galaxy S26 Ultra (ВИДЕО)

31 Декември, 2025 11:30

Премиерата се очаква в първите месеци на 2026-та

Първи поглед към новия Galaxy S26 Ultra (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Първите „шпионски снимки“ на Samsung Galaxy S26 Ultra вече са в интернет и ако тези висококачествени макети са индикатор, корейският технологичен гигант подготвя най-значителната промяна в дизайна си от години. Откъсвайки се от квадратния силует, който характеризира Ultra – и неговите предшественици от серията Note – новият флагман изглежда се е върнал в аеродинамичната тръба за по-мек, по-аеродинамичен вид. За първи път в историята на серията Ultra ще има същия радиус на извивката на ъглите като базовия S26, което е знак за единен дизайн, който дава приоритет на ергономичността и „плъзгавото“ усещане в ръката пред бруталните ъгли на предишното поколение.

Задната част на устройството потвърждава значителна промяна в стила, специално съсредоточена около нов овален остров за камерата. Този обновен корпус обединява три от основните сензора в едно цялостно устройство, като се отклонява от естетиката на „индивидуалните лещи“, която е характерна за Samsung в продължение на няколко сезона. Ранните „предпроизводствени“ корпуси в цвят Arctic White и Midnight Black подсказват, че макар Ultra да запазва внушителните си размери, заоблената рамка и по-тънкият профил от 7,9 мм го правят значително по-агресивен от предшественика си. Тази промяна в „каросерията“ не е само за показ, тъй като преминаването към камера предполага по-голяма бленда, която изисква повече вътрешен обем.

Под капака Samsung отново залага на стратегия за разделени процесори, за да води кампанията си за 2026 година. Моделите за вътрешния пазар в Корея се очаква да дебютират с първия 2nm Exynos 2600 „двигател“, докато международните пазари вероятно ще бъдат захранвани от високопроизводителния Snapdragon 8 Elite Gen 5. Очаква се този нов хардуерен пакет да бъде съчетан със значително подобрение на системата за зареждане, като най-накрая се премине към 60 W, за да се конкурира с конкурентните производители.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Все

    1 0 Отговор
    по-грозни ги правят тия телефони.

    11:38 31.12.2025

  • 3 Стига

    0 0 Отговор
    с тия смешки. Какво ще конкурира с това 60 вата зареждане, като има марки дето от преди години са на 120 вата + безжично, пък наскоро гледах, в новите модели има и реверсивно до 18 вата (от телефона може да зареждаш друг).

    11:39 31.12.2025

  • 4 Глупавия

    2 2 Отговор
    10 години си зареждам телефона с едно зарядно което закупих с целта да ми зарежда телефона за 12 часа. Винаги когато го включвам в телефона ми пише "внимание, много бавно зареждане" и още нямам проблем с телефона и батерията. На всяко 1 число от месеца го зареждам веднъж с 22,5 вата. Сигурен съм че с 60 вата, за 2 години батерията ще свърши.

    11:41 31.12.2025

  • 5 Тия тъпите правещи телефони,

    2 0 Отговор
    не разбраха ли, че хората търсят телефони удобни за ръката и джоба, а не портативни телевизори, които да носят в раница. Седем инча телефони си е чиста гавра с клиентите. От тухлите се отървахме в 90-те години, тия към тухлите ни връщат. Прости хора! Да се бият по главите за здраве с тези умни тухли, тъй като в главите си нямат нищо.

    11:46 31.12.2025