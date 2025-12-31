Първи поглед към новия Galaxy S26 Ultra (ВИДЕО)

Първите „шпионски снимки“ на Samsung Galaxy S26 Ultra вече са в интернет и ако тези висококачествени макети са индикатор, корейският технологичен гигант подготвя най-значителната промяна в дизайна си от години. Откъсвайки се от квадратния силует, който характеризира Ultra – и неговите предшественици от серията Note – новият флагман изглежда се е върнал в аеродинамичната тръба за по-мек, по-аеродинамичен вид. За първи път в историята на серията Ultra ще има същия радиус на извивката на ъглите като базовия S26, което е знак за единен дизайн, който дава приоритет на ергономичността и „плъзгавото“ усещане в ръката пред бруталните ъгли на предишното поколение.

Задната част на устройството потвърждава значителна промяна в стила, специално съсредоточена около нов овален остров за камерата. Този обновен корпус обединява три от основните сензора в едно цялостно устройство, като се отклонява от естетиката на „индивидуалните лещи“, която е характерна за Samsung в продължение на няколко сезона. Ранните „предпроизводствени“ корпуси в цвят Arctic White и Midnight Black подсказват, че макар Ultra да запазва внушителните си размери, заоблената рамка и по-тънкият профил от 7,9 мм го правят значително по-агресивен от предшественика си. Тази промяна в „каросерията“ не е само за показ, тъй като преминаването към камера предполага по-голяма бленда, която изисква повече вътрешен обем.

Под капака Samsung отново залага на стратегия за разделени процесори, за да води кампанията си за 2026 година. Моделите за вътрешния пазар в Корея се очаква да дебютират с първия 2nm Exynos 2600 „двигател“, докато международните пазари вероятно ще бъдат захранвани от високопроизводителния Snapdragon 8 Elite Gen 5. Очаква се този нов хардуерен пакет да бъде съчетан със значително подобрение на системата за зареждане, като най-накрая се премине към 60 W, за да се конкурира с конкурентните производители.