Генерал Сирски: Руската армия модернизира ударно своите дронове и променя тактиката си

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски заяви, че Русия активно се възползва от метеорологичните условия, модернизира ударните си безпилотни апарати и променя тактиката си, включително чрез атаки на свръхниски височини. В тези условия основен приоритет за украинската армия е значително увеличаване на броя на дроновете-прехващачи, съобщава "Украинская правда".

По думите на Сирски ключовата задача на този етап е усилване на направлението на безпилотните прехващачи чрез увеличаване на броя на дроновете, наземните станции и радарните системи, както и чрез разширяване и подобряване на подготовката на екипажите. Той уточни, че в рамките на ешелонирана система за противовъздушна отбрана се изграждат рубежи за прехват на определено разстояние от големите градове.

Главнокомандващият добави, че украинските въоръжени сили продължават да формират отделни дивизиони за безпилотни системи за ПВО и създават щатни подразделения с дронове прехващачи в учебните центрове. Целта е повишаване на ефективността на защитата срещу все по-сложните руски атаки с безпилотни летателни апарати.