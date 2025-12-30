Генерал Сирски: Руската армия модернизира ударно своите дронове и променя тактиката си

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски заяви, че Русия активно се възползва от метеорологичните условия, модернизира ударните си безпилотни апарати и променя тактиката си, включително чрез атаки на свръхниски височини. В тези условия основен приоритет за украинската армия е значително увеличаване на броя на дроновете-прехващачи, съобщава "Украинская правда".
По думите на Сирски ключовата задача на този етап е усилване на направлението на безпилотните прехващачи чрез увеличаване на броя на дроновете, наземните станции и радарните системи, както и чрез разширяване и подобряване на подготовката на екипажите. Той уточни, че в рамките на ешелонирана система за противовъздушна отбрана се изграждат рубежи за прехват на определено разстояние от големите градове.
Главнокомандващият добави, че украинските въоръжени сили продължават да формират отделни дивизиони за безпилотни системи за ПВО и създават щатни подразделения с дронове прехващачи в учебните центрове. Целта е повишаване на ефективността на защитата срещу все по-сложните руски атаки с безпилотни летателни апарати.
1 Хохо Бохо
15:18 30.12.2025
2 С две думи
15:18 30.12.2025
3 Без иранските Шахед
15:18 30.12.2025
4 И без китайските чипове
15:20 30.12.2025
6 А вие само гледате
15:21 30.12.2025
7 Гадно
До коментар #1 от "Хохо Бохо":Хохо Бохо
Генерал На Сирски пак се на а ка
-;-
Айде бе какво стана с тези Покровск и не знам какви си села?!
15:22 30.12.2025
8 Вашето мнение
15:22 30.12.2025
9 наблюдател
15:23 30.12.2025
10 Европеец
До коментар #1 от "Хохо Бохо":Прочетох статията и си загубих времето..... Коментарът ти е верен.....а Насирски пак ще си пере кафявите гащи....
15:24 30.12.2025
11 Укропат
15:25 30.12.2025
12 Да го пампуркат
15:25 30.12.2025
13 Ауу
15:26 30.12.2025
14 Сиди
15:27 30.12.2025
15 Хе!
15:27 30.12.2025
16 Европеец
До коментар #8 от "Вашето мнение":Моето мнение е, че си прав, но си писал една нула повече... Съотношението 1 към 60 говоря красноречиво за "успехите" на украинската хунта....
15:28 30.12.2025
17 Миролюб Войнов, военен експерт
Въпроса на всички военни ескперти е, пачему руската армия не се модернезира преди Четири Года, а чак сега след 500 000 убити ?
15:32 30.12.2025
18 Вашето мнение
До коментар #16 от "Европеец":12230 към 200 си е 600:1 както и да го смяташ.
15:33 30.12.2025
19 Женераль МиСирски
15:33 30.12.2025
20 Колкото и да се напъват
Сега се пънат към Запорожие, но и там забавиха темпото, а както знаем, украинците първо спират поредното руско настъпление, после ги бухат по главите!
15:33 30.12.2025
21 Гоче папеонката-Експерт и Критик
До коментар #2 от "С две думи":Господине намирам Ви за Леко агресивен
15:51 30.12.2025
22 Правилната дроб
До коментар #18 от "Вашето мнение":Не е ли по-близо до 60 отколкото до 600
16:00 30.12.2025
23 До Сиди
До коментар #14 от "Сиди":Браво бе. Това ли ще те направи щастлив: Украйна пада, ЕС се разпада, Сащ излизат от НАТО и НАТО се разпада. Орбан и Фицо посрещат любимите братушки с токайско и бира а руската армия е в Централна Европа. Възраждане печелят избори, Костадинов премиер, посреща любимите братушки с хляб и сол, българската армия се разпуска, правителството подава оставка, парламента се разпуска, България се самообявява за задунайска губерния на Русия, Митрофанова става Губернатор, Костадинов заместник, махаме еврото, приемаме рублата, руския става основен официален език, в училищата се преподава на руски, български се говори само в къщи...но тихо, въвежда се задължителна военна служба в руската армия, български войници се изпращат я в отделни части на Украйна за прочистване от фашистки остатъци, я в някой друг горещ участък на военни действия на великата руска армия, изпълняваща следващата СВО, било то в прибалтийските държави, където трябва да бъде защитено руско-говорящото население и в някоя непослушна южна съседка...следва продължение..по горе...
16:03 30.12.2025
24 До Сиди 14
Въвежда се задължително военно обучение в училище...само руски филми по кината и руски канали по телевизията, забраняват се протестите, и късите поли и монокините и т.н. и т.н. ааа, ами да, няма да има и пустеещи села, ще се населят с народи я от далечния Сибир я от по южните азиатски райони. А в големите градове - там ще е друго брат, там ще преобладават чистите руснаци: те много ни обичат и мноого ни уважават. Ще пием водка на екс в ресторантите във водни чаши, ще тропкаме казачок, ще валсуваме просълзени с песните на Кобзон, а празниците, празници ще имаме много брат. Ще манифестираме с нашите обични освободители на 3ти март и на 1 май също и ще развяваме червено знаме със сърп и чук, и на 9 май и на 9 септември, който ще бъде възстановен като национален празник също, и ще носим плакат с лика на Сталин, а на празника на Октомврийската революция ще добавим и лика на Ленин...Ще има пионерска организация и комсомолска, ще има лагери за военно обучение на децата, ще се съревновават по скоростно сглобяване на Калашников...и всички ще са с еднакви униформи...и с шапки с козирка и с петолъчка, червена и то...следва продължение
16:04 30.12.2025
25 Хаха
До коментар #7 от "Гадно":"Айде бе какво стана с тези Покровск и не знам какви си села?!"
Ами каквото и с Часов яр, Волчанск, Мирноград, Бахмут... Ако не ти се вярва, отиди на място и провери лично!
16:07 30.12.2025
26 Българин
До коментар #17 от "Миролюб Войнов, военен експерт":Потому что се набира боен опит "експерте"!
16:07 30.12.2025
27 Евродебил
16:07 30.12.2025
28 Каква украинска армия, тя свърши,
16:08 30.12.2025
29 Теслатъ
16:08 30.12.2025
30 Любител на тихоокеанските ценности
16:08 30.12.2025
31 ОПАААА
До коментар #23 от "До Сиди":МАЙ УРСУЛИАНЦИТЕ ГИ ГЕПИ ШУБЕТОООО И ПОЧНАХА ДА ИСТЕРЯСВАТ
МУЦКА ЗАБРАЙ НАЙ ВАЖНОТО
ТЕБЕ И РОДАТА ВИ ПРАЙМ НА КОНСЕРВИ
И ГИ ПРАЩАМЕ В СУДАН
16:10 30.12.2025
32 Ама как си го улучил,
До коментар #23 от "До Сиди":точно това ще бъде бъдещето на България, ставаш да врачуваш.
16:12 30.12.2025
33 Сирски
Вие какво имате,че водите война която не сте обявили
16:14 30.12.2025