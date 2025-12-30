Новини
Свят »
Украйна »
Генерал Сирски: Руската армия модернизира ударно своите дронове и променя тактиката си
  Тема: Украйна

Генерал Сирски: Руската армия модернизира ударно своите дронове и променя тактиката си

30 Декември, 2025 15:17 2 000 33

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети-
  • олександър сирски-
  • пво

Главнокомандващият добави, че украинските въоръжени сили продължават да формират отделни дивизиони за безпилотни системи за ПВО и създават щатни подразделения с дронове прехващачи в учебните центрове

Генерал Сирски: Руската армия модернизира ударно своите дронове и променя тактиката си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски заяви, че Русия активно се възползва от метеорологичните условия, модернизира ударните си безпилотни апарати и променя тактиката си, включително чрез атаки на свръхниски височини. В тези условия основен приоритет за украинската армия е значително увеличаване на броя на дроновете-прехващачи, съобщава "Украинская правда".

По думите на Сирски ключовата задача на този етап е усилване на направлението на безпилотните прехващачи чрез увеличаване на броя на дроновете, наземните станции и радарните системи, както и чрез разширяване и подобряване на подготовката на екипажите. Той уточни, че в рамките на ешелонирана система за противовъздушна отбрана се изграждат рубежи за прехват на определено разстояние от големите градове.

Главнокомандващият добави, че украинските въоръжени сили продължават да формират отделни дивизиони за безпилотни системи за ПВО и създават щатни подразделения с дронове прехващачи в учебните центрове. Целта е повишаване на ефективността на защитата срещу все по-сложните руски атаки с безпилотни летателни апарати.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хохо Бохо

    28 5 Отговор
    Генерал На Сирски пак се на а ка

    Коментиран от #7, #10

    15:18 30.12.2025

  • 2 С две думи

    27 5 Отговор
    Треперете фашаги

    Коментиран от #21

    15:18 30.12.2025

  • 3 Без иранските Шахед

    8 21 Отговор
    маскалия е умрела!

    Коментиран от #4

    15:18 30.12.2025

  • 4 И без китайските чипове

    8 15 Отговор

    До коментар #3 от "Без иранските Шахед":

    също!

    15:20 30.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А вие само гледате

    20 4 Отговор
    и констатирате този факт и смело настъпвате на запад. Дори и трета световна не можахте да предизвикате и след последните корупционни скандали доверието украинското управление гасне с всеки изминал ден.

    15:21 30.12.2025

  • 7 Гадно

    8 13 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    Хохо Бохо
    01ОТГОВОР
    Генерал На Сирски пак се на а ка
    -;-
    Айде бе какво стана с тези Покровск и не знам какви си села?!

    Коментиран от #25

    15:22 30.12.2025

  • 8 Вашето мнение

    23 7 Отговор
    12330 украинска карантия срещу само 200 убити руснаци. Съотношение 600:1 и то при положение, че украинците се защитават. Това говори за много неща, но най-вече, че западното оръжие за нищо не става и руското го превъзхожда многократно. Смях за умнокрасивите жълтопаветни.

    Коментиран от #16

    15:22 30.12.2025

  • 9 наблюдател

    20 6 Отговор
    Зелената еврейска маймуна избяга към Полша с 200 ...

    15:23 30.12.2025

  • 10 Европеец

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    Прочетох статията и си загубих времето..... Коментарът ти е верен.....а Насирски пак ще си пере кафявите гащи....

    15:24 30.12.2025

  • 11 Укропат

    12 2 Отговор
    А пък шефчето потвърди че без клоуни и наркота вобще нямало да има грижи. После дръпна една линия от края на масата до фронта и пак се депресира за изборите.

    15:25 30.12.2025

  • 12 Да го пампуркат

    6 3 Отговор
    Генералите.

    15:25 30.12.2025

  • 13 Ауу

    10 0 Отговор
    Украинците контролират и подстъпите към Бахмут.

    15:26 30.12.2025

  • 14 Сиди

    17 6 Отговор
    Искам да видя Украйна премазана и украинската армия разгромена и унищожена без жал и напълно! Украйна да бъде премахната от картата.

    Коментиран от #23

    15:27 30.12.2025

  • 15 Хе!

    9 3 Отговор
    САЩ и Русия трябва да бъдат една държава и въведат строг контрол! Не може всяка регионална махараджа и разни султани да се изявяват като гео политически фактор, само защото истинските големи се карат! Като ошмарят с общи бомбардировки някой ербапин и ще настъпи световен ред и дисциплина! Гренландия си е лично имение на Тръмп!

    15:27 30.12.2025

  • 16 Европеец

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    Моето мнение е, че си прав, но си писал една нула повече... Съотношението 1 към 60 говоря красноречиво за "успехите" на украинската хунта....

    Коментиран от #18

    15:28 30.12.2025

  • 17 Миролюб Войнов, военен експерт

    3 9 Отговор
    След дъжд качулка.
    Въпроса на всички военни ескперти е, пачему руската армия не се модернезира преди Четири Года, а чак сега след 500 000 убити ?

    Коментиран от #26

    15:32 30.12.2025

  • 18 Вашето мнение

    9 4 Отговор

    До коментар #16 от "Европеец":

    12230 към 200 си е 600:1 както и да го смяташ.

    Коментиран от #22

    15:33 30.12.2025

  • 19 Женераль МиСирски

    7 3 Отговор
    Вече ползват чипове от климатици

    15:33 30.12.2025

  • 20 Колкото и да се напъват

    8 5 Отговор
    мужиките, още се мотаят с Покровск, Мирноград, за Купянск да не говорим, там ядоха бой!

    Сега се пънат към Запорожие, но и там забавиха темпото, а както знаем, украинците първо спират поредното руско настъпление, после ги бухат по главите!

    15:33 30.12.2025

  • 21 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "С две думи":

    Господине намирам Ви за Леко агресивен

    15:51 30.12.2025

  • 22 Правилната дроб

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Вашето мнение":

    Не е ли по-близо до 60 отколкото до 600

    16:00 30.12.2025

  • 23 До Сиди

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Сиди":

    Браво бе. Това ли ще те направи щастлив: Украйна пада, ЕС се разпада, Сащ излизат от НАТО и НАТО се разпада. Орбан и Фицо посрещат любимите братушки с токайско и бира а руската армия е в Централна Европа. Възраждане печелят избори, Костадинов премиер, посреща любимите братушки с хляб и сол, българската армия се разпуска, правителството подава оставка, парламента се разпуска, България се самообявява за задунайска губерния на Русия, Митрофанова става Губернатор, Костадинов заместник, махаме еврото, приемаме рублата, руския става основен официален език, в училищата се преподава на руски, български се говори само в къщи...но тихо, въвежда се задължителна военна служба в руската армия, български войници се изпращат я в отделни части на Украйна за прочистване от фашистки остатъци, я в някой друг горещ участък на военни действия на великата руска армия, изпълняваща следващата СВО, било то в прибалтийските държави, където трябва да бъде защитено руско-говорящото население и в някоя непослушна южна съседка...следва продължение..по горе...

    Коментиран от #31, #32

    16:03 30.12.2025

  • 24 До Сиди 14

    1 2 Отговор
    . Продължение
    Въвежда се задължително военно обучение в училище...само руски филми по кината и руски канали по телевизията, забраняват се протестите, и късите поли и монокините и т.н. и т.н. ааа, ами да, няма да има и пустеещи села, ще се населят с народи я от далечния Сибир я от по южните азиатски райони. А в големите градове - там ще е друго брат, там ще преобладават чистите руснаци: те много ни обичат и мноого ни уважават. Ще пием водка на екс в ресторантите във водни чаши, ще тропкаме казачок, ще валсуваме просълзени с песните на Кобзон, а празниците, празници ще имаме много брат. Ще манифестираме с нашите обични освободители на 3ти март и на 1 май също и ще развяваме червено знаме със сърп и чук, и на 9 май и на 9 септември, който ще бъде възстановен като национален празник също, и ще носим плакат с лика на Сталин, а на празника на Октомврийската революция ще добавим и лика на Ленин...Ще има пионерска организация и комсомолска, ще има лагери за военно обучение на децата, ще се съревновават по скоростно сглобяване на Калашников...и всички ще са с еднакви униформи...и с шапки с козирка и с петолъчка, червена и то...следва продължение

    16:04 30.12.2025

  • 25 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гадно":

    "Айде бе какво стана с тези Покровск и не знам какви си села?!"

    Ами каквото и с Часов яр, Волчанск, Мирноград, Бахмут... Ако не ти се вярва, отиди на място и провери лично!

    16:07 30.12.2025

  • 26 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Миролюб Войнов, военен експерт":

    Потому что се набира боен опит "експерте"!

    16:07 30.12.2025

  • 27 Евродебил

    0 2 Отговор
    Какво прави този руснак при бандеровци,само Господ знае.Един вид,модерната версия на Власов.Дано и като Власов и шайката му свърши.

    16:07 30.12.2025

  • 28 Каква украинска армия, тя свърши,

    3 1 Отговор
    сега Русия се бие с НАТО, но то не става за нищо, затова реве и всеки ден правят седянки. Мъдрите хора са го казали, покрай сухото гори и мокрото, така стана в Украйна, и НАТО ще изгори!?

    16:08 30.12.2025

  • 29 Теслатъ

    2 0 Отговор
    Лоши руснаци, ама много лоши..., не воюват по "правилата" на оКраина и НАТО!!!!! -)))))))))))))))

    16:08 30.12.2025

  • 30 Любител на тихоокеанските ценности

    1 0 Отговор
    Одеса вече няма стратегическо значение.

    16:08 30.12.2025

  • 31 ОПАААА

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "До Сиди":

    МАЙ УРСУЛИАНЦИТЕ ГИ ГЕПИ ШУБЕТОООО И ПОЧНАХА ДА ИСТЕРЯСВАТ
    МУЦКА ЗАБРАЙ НАЙ ВАЖНОТО
    ТЕБЕ И РОДАТА ВИ ПРАЙМ НА КОНСЕРВИ
    И ГИ ПРАЩАМЕ В СУДАН

    16:10 30.12.2025

  • 32 Ама как си го улучил,

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "До Сиди":

    точно това ще бъде бъдещето на България, ставаш да врачуваш.

    16:12 30.12.2025

  • 33 Сирски

    0 0 Отговор
    52 държави ви дават пари,всякакво оръжие,сателитни връзки и пр.
    Вие какво имате,че водите война която не сте обявили

    16:14 30.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания