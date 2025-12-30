The Wall Street Journal: "Атаката" срещу резиденцията на Путин е много изгодна за някого, но определено не и за Зеленски

След неделната среща с президента на Украйна Володимир Зеленски президентът на САЩ Доналд Тръмп изглеждаше доволен, но още същата вечер Владимир Путин съобщи за предполагаема мащабна атака на украински дронове срещу резиденцията му. Както пише The Wall Street Journal, моментът на появата на тази история веднага породи въпроса – на кого е изгодно това. Очевидно не на Украйна, пише Фокус.



В понеделник Трамп заяви, че е чул за вероятната атака директно от Путин. "Бях много ядосан от това", заяви американският президент, подчертавайки, че сега е "деликатен период“ и "едно е да се обиждаш, а друго е да атакуваш къща“.



На този фон президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви директно, че "историята за "ударите по резиденцията“ е пълна измислица“. Според него такива изявления могат да бъдат насочени към подкопаване на наскоро установените контакти между Киев и Вашингтон.



Кремъл, от своя страна, твърди, че руската противовъздушна отбрана е унищожила всички 91 дрона, които са се насочвали към резиденцията на Путин, и заявява, че няма щети или жертви. В същото време външно министерство на РФ заплаши с "ответни удари“ и съобщи, че поради този инцидент "преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана“.



Експертите поставят под съмнение достоверността на руските твърдения. Анализаторите от Института за изучаване на войната отбелязват, че потвърдените украински удари в дълбочина на територията на РФ обикновено са придружени от видео от мястото на събитията, съобщения от местни жители, запис на работата на ПВО, пожари или експлозии. В случая с предполагаемата атака срещу резиденцията на Путин не се появиха никакви такива доказателства.



"Към понеделник не наблюдавахме нищо от това“, отбеляза представителката на ISW Грейс Мепс.



На фона на изявленията на Москва също се припомня, че Русия неколкократно е опитвала да убие Володимир Зеленски, включително и извън Украйна. През септември руска крилата ракета удари сградата на Министерския съвет в Киев.



"Въпреки това Зеленски продължи усилията си за преговори за прекратяване на войната. Путин отказа да прекрати военните действия, докато Украйна и нейните партньори не се съгласят с всички изисквания на Русия. Предизвикателството за Путин беше как да отговори с "не“ на опитите на Тръмп да сключи мирно споразумение, като в същото време представя Украйна като пречка. Тръмп е прав, когато говори за времето на тази история“, посочват в заключение от WSJ.

