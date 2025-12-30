The Wall Street Journal: "Атаката" срещу резиденцията на Путин е много изгодна за някого, но определено не и за Зеленски

След неделната среща с президента на Украйна Володимир Зеленски президентът на САЩ Доналд Тръмп изглеждаше доволен, но още същата вечер Владимир Путин съобщи за предполагаема мащабна атака на украински дронове срещу резиденцията му. Както пише The Wall Street Journal, моментът на появата на тази история веднага породи въпроса – на кого е изгодно това. Очевидно не на Украйна, пише Фокус.
В понеделник Трамп заяви, че е чул за вероятната атака директно от Путин. "Бях много ядосан от това", заяви американският президент, подчертавайки, че сега е "деликатен период“ и "едно е да се обиждаш, а друго е да атакуваш къща“.
На този фон президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви директно, че "историята за "ударите по резиденцията“ е пълна измислица“. Според него такива изявления могат да бъдат насочени към подкопаване на наскоро установените контакти между Киев и Вашингтон.
Кремъл, от своя страна, твърди, че руската противовъздушна отбрана е унищожила всички 91 дрона, които са се насочвали към резиденцията на Путин, и заявява, че няма щети или жертви. В същото време външно министерство на РФ заплаши с "ответни удари“ и съобщи, че поради този инцидент "преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана“.
Експертите поставят под съмнение достоверността на руските твърдения. Анализаторите от Института за изучаване на войната отбелязват, че потвърдените украински удари в дълбочина на територията на РФ обикновено са придружени от видео от мястото на събитията, съобщения от местни жители, запис на работата на ПВО, пожари или експлозии. В случая с предполагаемата атака срещу резиденцията на Путин не се появиха никакви такива доказателства.
"Към понеделник не наблюдавахме нищо от това“, отбеляза представителката на ISW Грейс Мепс.
На фона на изявленията на Москва също се припомня, че Русия неколкократно е опитвала да убие Володимир Зеленски, включително и извън Украйна. През септември руска крилата ракета удари сградата на Министерския съвет в Киев.
"Въпреки това Зеленски продължи усилията си за преговори за прекратяване на войната. Путин отказа да прекрати военните действия, докато Украйна и нейните партньори не се съгласят с всички изисквания на Русия. Предизвикателството за Путин беше как да отговори с "не“ на опитите на Тръмп да сключи мирно споразумение, като в същото време представя Украйна като пречка. Тръмп е прав, когато говори за времето на тази история“, посочват в заключение от WSJ.
The Wall Street Journal: "Атаката" срещу резиденцията на Путин е много изгодна за някого, но определено не и за Зеленски
30 Декември, 2025 21:17 2 139 106
На фона на изявленията на Москва също се припомня, че Русия неколкократно е опитвала да убие Володимир Зеленски, включително и извън Украйна
След неделната среща с президента на Украйна Володимир Зеленски президентът на САЩ Доналд Тръмп изглеждаше доволен, но още същата вечер Владимир Путин съобщи за предполагаема мащабна атака на украински дронове срещу резиденцията му. Както пише The Wall Street Journal, моментът на появата на тази история веднага породи въпроса – на кого е изгодно това. Очевидно не на Украйна, пише Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Извършена е атака по пристанищата
Коментиран от #11, #54
21:20 30.12.2025
2 хихи
Коментиран от #5
21:20 30.12.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13, #16, #27, #75
21:21 30.12.2025
4 Последния Софиянец
21:21 30.12.2025
5 Така е
До коментар #2 от "хихи":"Tpъмп кaзa, чe e ядocaн нa Kиeв и тoвa e тpeвoжнo, зaщoтo тeзи 91 дpoнa ce виждaт oт caтeлититe", френски посланик Жан Дьо Глиниасти в ефира на френска телевизия Франс.
Коментиран от #56
21:21 30.12.2025
6 Хаха
Коментиран от #51
21:21 30.12.2025
7 Ако
Коментиран от #18
21:23 30.12.2025
8 Рублевка
Коментиран от #14
21:24 30.12.2025
9 az СВО Победа 80
1. Зад опита за убийството на В.В.Путин стои Лондон, според бивш анализатор от ЦРУ.
2. Водещите държави в света осъдиха терористичния акт.
3. След неуспеха на терористичния акт, Лондон може да направи от просрочения "сакрална жертва" и да обвини Москва за ликвидирането му, в опит да изстиска максимума от ситуацията.
21:24 30.12.2025
10 Бялджип
21:25 30.12.2025
11 Като
До коментар #1 от "Извършена е атака по пристанищата":всяка копейка и тая не е в час.
21:25 30.12.2025
12 Ру MEN Радев
21:25 30.12.2025
13 Представям си
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На 2 януари виждам.... Надгробната Ти Плоча
Коментиран от #17
21:26 30.12.2025
14 русия
До коментар #8 от "Рублевка":поне разбира, че може да получи обрарен удар от който няма спасение. руският фюрер е луд, ама ня чак толкова.
21:27 30.12.2025
15 Сатана Z
Ти да видиш.
Зеленият нацист - еврей играе за Москва и Путин дори го пази в известен смисъл.Само той може да унищожи Украйна затова Земенски е женен за Кремъл жив,а не омрял
Коментиран от #24
21:27 30.12.2025
16 Котка
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":От кофа за Боклук
21:27 30.12.2025
17 като
До коментар #13 от "Представям си":всяка уважаваща се копейка и тази е с халюцинации.
21:29 30.12.2025
18 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!
До коментар #7 от "Ако":Ставаш за автор на фантастични разкази...!
21:29 30.12.2025
19 Елементарно Уотсън
Коментиран от #23
21:29 30.12.2025
20 Тити
21:29 30.12.2025
21 000
Коментиран от #30
21:30 30.12.2025
22 Фейк на часа
Разгледах всички статии на The Wall Street Journal и никъде не видях "КАВИЧКИ" в техните заглавия относно този атентат.
Продължавате да копаете дъното с поръчковата си журналистика. Не смятайте, че всички са като редовните ви вмирисани и впиянчени русофобни дъртаци, които имат проблем с българския език, да не говорим за владеене на английски. Най-тъпото нещо е да лънготите в ерата на Гугъл и интернет когато всичко може да бъде проверено моментално.
Срам за вас !
ПП И да ме изтриеш, няма да промениш фактите.
Коментиран от #36, #45, #57
21:31 30.12.2025
23 Пропагандата
До коментар #19 от "Елементарно Уотсън":винаги има за цел глупака!
Коментиран от #46, #63
21:31 30.12.2025
24 руските
До коментар #15 от "Сатана Z":нацисти във нашия форум съвсем изплискаха легена. Такива глупости няма от къде другаде да прочетеш. Оглупяването им върви заедно със това техния руски шут.
21:31 30.12.2025
25 Сатана Z
21:32 30.12.2025
26 Глупава
21:32 30.12.2025
27 Това е разликата
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":между терориста и агресора САЩ и Русия!
Коментиран от #43
21:33 30.12.2025
28 вичо
Коментиран от #39
21:33 30.12.2025
29 az СВО ПОБЕДА80
21:34 30.12.2025
30 разпада
До коментар #21 от "000":е за руската варварска територия. Тази дума руснак, трябва да бъде изтрита от историята на цивилизацията.
Коментиран от #52, #58
21:34 30.12.2025
31 Смешник
21:35 30.12.2025
32 Последния Софиянец
Коментиран от #37
21:35 30.12.2025
33 Разбира се
21:35 30.12.2025
34 Смешник
21:36 30.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Я си пий хапчетата
До коментар #32 от "Последния Софиянец":и лягай да спиш!
21:37 30.12.2025
38 Генерал от НАТО
и тогава 404 да се оправят и без море
абе щом акушерка ни управлява не е на добре работата
човек който е свикнал да гледа уголемени генаталии
Коментиран от #41
21:37 30.12.2025
39 русичь..
До коментар #28 от "вичо":Масква е длъжна да отговори с новия искандер подобаващо по офиса на зеления мухал на ул.банкова 11
21:39 30.12.2025
40 шо там у коцлов
21:39 30.12.2025
41 Браво на теб
До коментар #38 от "Генерал от НАТО":С ПРАЗДНИКОМ!
21:39 30.12.2025
42 Ами
Явно подготвят "Новогодишната заря" :)
21:40 30.12.2025
43 Пук Ни Бе
До коментар #27 от "Това е разликата":В контейнера за БАКЛУК
Коментиран от #48
21:41 30.12.2025
44 Смешник
21:41 30.12.2025
45 Авторчето
До коментар #22 от "Фейк на часа":е Анатоли(й) - руско име в Украйна.
Полу-украинче от руско-българско потекло или само промито евро-атлантическо бедно мозъче?
21:41 30.12.2025
46 Себе си имаш предвид
До коментар #23 от "Пропагандата":нали принтер допотопен?
Коментиран от #50
21:42 30.12.2025
47 стоян георгиев
Коментиран от #67
21:42 30.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Днес в Днепропетровска област е била
21:43 30.12.2025
50 Пропагандата
До коментар #46 от "Себе си имаш предвид":винаги има за цел глупака!
21:43 30.12.2025
51 Ще ше
До коментар #6 от "Хаха":Ще го реши, хубавецо! Точно по военен път, където няма кой да му се бърка. Немците дадоха фира, заедно с немските ракети. Франсетата на няколко пъти бяха мачкани. Англичаните са на ред. Те водят дронове и ракети дълбоко в руските територии, в Черно море и в другите водни басейни. Скоро ще им се случи нещо - я кораб, я подводница, я крайбрежно цунами с 29 м вълна.
Статията подвежда. Русия не си измисля атаката. Няма нищо за показване, за хвалене. Вероятно са засекли центърът за управление на тия дронове, но нищо не пишат има ли бум, как е?
21:44 30.12.2025
52 ромче..
До коментар #30 от "разпада":Разпада на номадското племе дека е дошло тука с конската опашка вързана за тояга,вече настъпва..бг-тата се топат по бърже от ледниците и скоро банго васий..нац.празник
21:44 30.12.2025
53 Опитите на Володимир Зеленски
21:44 30.12.2025
54 Очевидно е
До коментар #1 от "Извършена е атака по пристанищата":Някой има голяма печалба от тази война -милиарди се въртят. Русия губи много, Украйна също губи. Кой печели?
21:45 30.12.2025
55 Рублевка
Коментиран от #59
21:45 30.12.2025
56 стоян георгиев
До коментар #5 от "Така е":Тръмп е рижав клоун.показсл го е 1000 пъти .украйна ежедневно удря руската инфраструктура в цяла русия.сателитите могат лесно да го видят,но няма как да видят нещо дето не се е случило.русия защо не пропусна поне едни дрон за да докаже че удара е бил към резиденцията на путин или защото не засне пораженията на резиденцията от обломките?
Коментиран от #62
21:45 30.12.2025
57 Май се
До коментар #22 от "Фейк на часа":опитваш да се правиш на грамотен?! Как си се превърнал във почитател на руския фашизъм. Това е дейност за само за неграмотници. Кой културен човек ще се възхищава на руската простотия?
21:46 30.12.2025
58 На английските пиандета
До коментар #30 от "разпада":трябва с дискриминационен закон да им се забрани да се чифтосват с леките български жени.
Защото от англо-българската пияна кръстоска се раждат олигофрени.
21:46 30.12.2025
59 стоян георгиев
До коментар #55 от "Рублевка":Я напиши как русия ще удари да речем одеса с атом? В одеса по руски данни живеят около 500000 руснака.какво ще стане с тях? Ако удари харков да речем какво ще се случи на милион руснаци в белгород без на тези милион в Харков?ако удари киев какво ще стане с беларус дето е на 70 км?дай нали ти се пише за атоми!хах...ха
Коментиран от #64, #65
21:47 30.12.2025
60 Рублевка
Коментиран от #71
21:48 30.12.2025
61 Винаги
21:48 30.12.2025
62 Само факта стоенче
До коментар #56 от "стоян георгиев":че пропадналият деградирал запад ви изкара сите отпадъци е крайно красноречив. 😄 Денонощна лъжи и пропаганда срещу Русия. Заради вас Русия изглежда по велика от колкото е. 😄
21:48 30.12.2025
63 Гост
До коментар #23 от "Пропагандата":Факт! Спорен теб, колко секунди/минути са необходими на един Кинжал носен оп МиГ 31 да удари президентския самолет? И преди да се плюнчиш, си помисли, кой може да свали най бързия изтребител в света летящ на 25 километра височина, и с какво!!!
Коментиран от #69, #74
21:48 30.12.2025
64 Рублевка
До коментар #59 от "стоян георгиев":На никой не му пука за рашките, живота в блатата струва колкото кибрит!
21:49 30.12.2025
65 На кой
До коментар #59 от "стоян георгиев":му пука за живота на някакви руснци?
Коментиран от #68
21:49 30.12.2025
66 Гост
21:50 30.12.2025
67 сан саничь..
До коментар #47 от "стоян георгиев":А ти кво сакаш..масква има чаркояци от бандерски дронове,да ги покаже на урсулците и после да тиги навре у бгбандерската дзурла
Коментиран от #70
21:50 30.12.2025
68 стоян георгиев
До коментар #65 от "На кой":Нали другаря путин за това нападна украйна защото е много загрижен за руския език .какъв руски ще изучава населението на град ударен с атомна бомба от руснаците?
21:50 30.12.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 стоян георгиев
До коментар #67 от "сан саничь..":Не знам какво точно си написал,но е нормално когато твърдиш нещо да имаш доказателства за него .особено ако си хващан в лъжа милион пъти преди това.
Коментиран от #83
21:52 30.12.2025
71 Хага?
До коментар #60 от "Рублевка":Хубав град. Бил съм в Хага. Но има там един съд, обявен от САЩ и РФ за незаконен. Съдиите ще бъдат доставени в Гуантанамо или в СИЗО.
21:54 30.12.2025
72 ?????
Другото си е обикновената пропаганда.
Та в Киев как са?
Обуват ли бронезащитни гащи?
Или са спокойни щото The Wall Street Journal е на тяхна страна.
21:54 30.12.2025
73 стоян георгиев
21:58 30.12.2025
74 Пропагандата
До коментар #63 от "Гост":винаги има за цел глупака!
22:02 30.12.2025
75 ...
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":а представаш ли си да си отвориш устата на живо как ше ти я запушим
Коментиран от #78
22:03 30.12.2025
76 стоян георгиев
Коментиран от #77
22:03 30.12.2025
77 стоян георгиев
До коментар #76 от "стоян георгиев":Така е.киев пада в неделя.лисабо другия вторник.да воюваш с недоносче вече четири години и да си на 50 км от там дето си тръгнал не е добър атестат за теб.особено като за тва време си загубил милион човека и цялата си бронирана техника.
22:06 30.12.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 стоян георгиев
Коментиран от #85
22:07 30.12.2025
80 ЦИРК
А отговорът на въпроса от статията на кого е просто - на САЩ. Независимо как ще се развият събитията от тук на сетне САЩ извличат най-голяма полза и Тръмп си е отиграл картите перфектно отново. Ако се провалят мирните преговори, Тръмп ще каже ето правим всичко по силите си, но заради тази атака мир е навъзможен, а после ще продължат да продават оръжие на Украйна, плащано изцяло и на 100% с наши пари (на ЕС данакоплатеца). Когато руснаците нанесат ответниТЕ ударИ (няма да е един само по еднна или един вид цел), ще е още по-добър момент за САЩ да окажат още натиск над Украйна и ЕС кукувиците. И каквото Тръмп сложи на масата за подпис ще бъде приемано без суетня и разтакаване.
Коментиран от #82
22:08 30.12.2025
81 Атаката срещу резиденцията на Путин
22:10 30.12.2025
82 стоян георгиев
До коментар #80 от "ЦИРК":Демек ти си падаш по по рижавия мошеник дето направи сащ за смях? Дали ако сащ загуби авторитета и доверието на страните с които работи от 80 години ще е продуктивно на него? И ако ние спрем да помагаме на украйна сега с 50 милиарда годишно колко ше трябва да отделяме когато русия дойде в молдова?дали тогава данъкоплатеца ще е в по добра позиция и гражданина на ес по сигурен?
Коментиран от #97, #102
22:12 30.12.2025
83 дедо..
До коментар #70 от "стоян георгиев":Масква не лъже-обеща ли да нагнятье урсулците вку4иягъз обеща и двата локомотива на е.с..са за основен ремонт..швабите втора година са в икономическа стагнация,франсетата са в рецесия,драстичен спад на бвп за първите три месеца през тази година
Коментиран от #87
22:12 30.12.2025
84 стоян георгиев
Коментиран от #89
22:13 30.12.2025
85 стоян георгиев
До коментар #79 от "стоян георгиев":Що точно с ядрено?и да те питам в бандерия като падне атома ще подейства ли на руснаците дето путин иска да освободи от бандерско робство?
Коментиран от #93
22:13 30.12.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 стоян георгиев
До коментар #83 от "дедо..":Москва лъже за всичко.обеща киев за три дена и минаха 4000.обеща да не напада украйна обеща да не пострада стандарта на руснаците обеща да няма мобилизации...все лъжи...сега пак лъже и ти повтаряш.та как се нарича човек разпространяващ руски лъжи?
Коментиран от #99
22:15 30.12.2025
88 стоян георгиев
Коментиран от #92
22:17 30.12.2025
89 стоян георгиев
До коментар #84 от "стоян георгиев":Кое от това ще е благо за теб? Убииствата да речем на 200000 граждани на киев много от тях руснаци за теб ще е блага вест???
22:17 30.12.2025
90 хи, хи,
22:19 30.12.2025
91 Във Вишгород близо до Киев
Коментиран от #94
22:19 30.12.2025
92 стоян георгиев
До коментар #88 от "стоян георгиев":Сащ и в двете световни войни е с англия и франция.те част от европа ли са или не?русия през първата световна напуска войната когато сащ влиза а през втората световна ссср сменя лагера.от съюзник на хитлер става такъв на англия и франция .
22:20 30.12.2025
93 стоян георгиев
До коментар #85 от "стоян георгиев":РФ извършва ударите нощем. След работно време, за да намали цивилните жертви. Щом някой работи на стратегически обект в бандерия, той е враг и подлежи на унищожение, независимо от етническия произход.
Коментиран от #95
22:20 30.12.2025
94 стоян георгиев
До коментар #91 от "Във Вишгород близо до Киев":В подмосковието над 200000 човека ще изкарат нова година на тъмно и студено!
Коментиран от #101
22:21 30.12.2025
95 стоян георгиев
До коментар #93 от "стоян георгиев":Така е нощем когато хората спят и върху тях падат ракети.много са загрижени тези руснаци.една сълза се отдели от окото ми от умиление.
Коментиран от #96
22:22 30.12.2025
96 стоян георгиев
До коментар #95 от "стоян георгиев":Русия не атакува жилищни сгради, а обекти от стратегическо значение. Цивилните жертви в Украйна са по-малко от жертвите в ДТП в България. Украйна 3 години се опитва да унищожи Керченския мост. Русия може да унищожи ВСИЧКИ мостове в Украйна. Всички гари, всички водохранилища, всички електростанции, освен атомните.
22:27 30.12.2025
97 ЦИРК
До коментар #82 от "стоян георгиев":Ами не си падам по нищо и никого рижаво и мъжко, за разлика от вашето съзнание може би. Падам си по България и Българките, за това и се стремя да гледам нещата обективно а фактите каквито са, независимо дали ми харесват или не...
Имам над 20 човека американци с които контактувам редовно, и те не са българи емигранти а са от поколения американци (не са коренни, в резерватите където са индианците интернет почти няма). Нито един от тези двадесетина мои познати и приятели, не ми е казал че Тръмп е направил нещо лошо в САЩ и за САЩ, за разлика от това което беше при Байпън. А повярвайте доста често си говорим и дори спорим на политически теми. Като цяло за по-малко от година, всички говорят как има подобрение в положителна посока от Флорида до Вашингтон (щат). А вие си вярвайте на каквото си щете което четете от мисирките.
Ако има някога война НАТО - Русия, то фронт няма да има запомнете го ! Всичко ще е приключило за 5-10 минути със смъртта на половин милиард хора. После кой ще владее континента не ми е особенно интересно, защото и аз като вас ще съм дал фира. Ако ще милиарди танкове и милиони самолети да си купи/произведе ЕС, ако ще до края на живота ви/ни да даваме 100% от приходите си за оръжие, те ще са безполезни при апокалипсиса който ще настане. А това да вярвате на пошлата пропаганда, че видиш ли трябва да даваш 2/3 от дохода си като данък за оръжия, щото руснаците щели да ви окупират и да живеете като при Сталин в Сибир, си е лично ваш ментален
Коментиран от #103
22:27 30.12.2025
98 Механик
Аз съм сигурен, че Путин няма да се хване на тая провокация. Да, той ще е ползва като коз, но няма да се поведе и да отговори така както им се иска на хиените.
Путин ще отговори много сериозно и унищожително, но не както си мислите вие.
Чакайте и гледайте! Голямо натовско квичене ще падне, а дойчевеле ще вият като софийски мотриси.
22:28 30.12.2025
99 дедо..
До коментар #87 от "стоян георгиев":Масква не лъже-обеща ли да вземе лития на бандерците от шевченское-взе го,каза ли на зеления мухал че ще му изпрати за последното тримесечие над 12 хиляди бандерски чаркояци в чувалчета-изпълнено,обеща ли че за чнг 2/3 от бандерско няма да имат тоци-ами,всьо в парядке..тоци немат
22:28 30.12.2025
100 нннн
22:29 30.12.2025
101 хикочко..
До коментар #94 от "стоян георгиев":Сън сънуваш,сън шизо бгбандерски сънуваш в карлуковскио диспансер хи хи
Коментиран от #104
22:31 30.12.2025
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 стоян георгиев
До коментар #97 от "ЦИРК":Какво се опитваш да ми кажеш че не разбрах?ако си падаш по България е съвсем нормално да си против путлер дето я заплашва и против Тръмп който прецаква нашия европейски и български интереси.какво ми цитираш американци ако си фен на България?всеки български патриот ако си такъв трябва да си против противниците на страната ни тръмп и путин!
Коментиран от #106
22:33 30.12.2025
104 стоян георгиев
До коментар #101 от "хикочко..":Може да провериш ако искаш ще ти кажа и къде.руски източник!
22:34 30.12.2025
105 стоян георгиев
22:38 30.12.2025
106 ЦИРК
До коментар #103 от "стоян георгиев":И вие като много хора малко четете, но обичате да пишете... Чете и пак и пак и пак, ще разберете какво ви казвам, аз даже и не се опитвам а буквално съм ви го написал. Ако пък се правите на улав щото не ви харесва прочетеното, БРАВО ! Добре се справяте !
Нито Тръмп нито Путин прецакват някого. Прецакването идва от тези дето уж ни ръководят, изпълнявайки заповеди(молби) на другите ръководители на запад, ама те пък всъщност са едни кукли на конци и зад тях стоят едни други дето даже и имената им не знаете. ЕС сам си се прецака като тръгна с глупава стратегия още в началото, и както всичко в живота, когато направиш грешка си плащаш за нея по един или друг начин.
22:43 30.12.2025