The Wall Street Journal: "Атаката" срещу резиденцията на Путин е много изгодна за някого, но определено не и за Зеленски
  Тема: Украйна

The Wall Street Journal: "Атаката" срещу резиденцията на Путин е много изгодна за някого, но определено не и за Зеленски

30 Декември, 2025 21:17

На фона на изявленията на Москва също се припомня, че Русия неколкократно е опитвала да убие Володимир Зеленски, включително и извън Украйна

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

След неделната среща с президента на Украйна Володимир Зеленски президентът на САЩ Доналд Тръмп изглеждаше доволен, но още същата вечер Владимир Путин съобщи за предполагаема мащабна атака на украински дронове срещу резиденцията му. Както пише The Wall Street Journal, моментът на появата на тази история веднага породи въпроса – на кого е изгодно това. Очевидно не на Украйна, пише Фокус.

В понеделник Трамп заяви, че е чул за вероятната атака директно от Путин. "Бях много ядосан от това", заяви американският президент, подчертавайки, че сега е "деликатен период“ и "едно е да се обиждаш, а друго е да атакуваш къща“.

На този фон президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви директно, че "историята за "ударите по резиденцията“ е пълна измислица“. Според него такива изявления могат да бъдат насочени към подкопаване на наскоро установените контакти между Киев и Вашингтон.

Кремъл, от своя страна, твърди, че руската противовъздушна отбрана е унищожила всички 91 дрона, които са се насочвали към резиденцията на Путин, и заявява, че няма щети или жертви. В същото време външно министерство на РФ заплаши с "ответни удари“ и съобщи, че поради този инцидент "преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана“.

Експертите поставят под съмнение достоверността на руските твърдения. Анализаторите от Института за изучаване на войната отбелязват, че потвърдените украински удари в дълбочина на територията на РФ обикновено са придружени от видео от мястото на събитията, съобщения от местни жители, запис на работата на ПВО, пожари или експлозии. В случая с предполагаемата атака срещу резиденцията на Путин не се появиха никакви такива доказателства.

"Към понеделник не наблюдавахме нищо от това“, отбеляза представителката на ISW Грейс Мепс.

На фона на изявленията на Москва също се припомня, че Русия неколкократно е опитвала да убие Володимир Зеленски, включително и извън Украйна. През септември руска крилата ракета удари сградата на Министерския съвет в Киев.

"Въпреки това Зеленски продължи усилията си за преговори за прекратяване на войната. Путин отказа да прекрати военните действия, докато Украйна и нейните партньори не се съгласят с всички изисквания на Русия. Предизвикателството за Путин беше как да отговори с "не“ на опитите на Тръмп да сключи мирно споразумение, като в същото време представя Украйна като пречка. Тръмп е прав, когато говори за времето на тази история“, посочват в заключение от WSJ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Извършена е атака по пристанищата

    25 4 Отговор
    в Одеския регион днес, дронове са ударили и повредили два кораба. Това са Emmakris III и Captain Karam под флага на Панама, които са товарили Украинска пшеница за износ. Това е съобщено от Военноморските сили на Украйна които не са могли да предотвратят и да противодействат на нападението, има публикувани снимки с повредите по корабите от източника на информация. Няма потвърждение от коя държава са били бойните дронове.

    Коментиран от #11, #54

    21:20 30.12.2025

  • 2 хихи

    43 4 Отговор
    Бивш френски посланик в Москва: Щом Тръмп каже, че е ядосан, това е тревожно, защото тези 91 дрона се виждат от сателитите

    Коментиран от #5

    21:20 30.12.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 41 Отговор
    представете си , някой да извърши атака срещу резиденция на ИСТИНСКИ велика сила като САЩ , кво ще се случи? дали ще има лай от екземпляри като Маша и Медведев или АРМАГЕДОН ?! ЗАТВА сте посмешище копеи и ,,могучая,,та ви

    Коментиран от #13, #16, #27, #75

    21:21 30.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    42 3 Отговор
    Всички атаки в Русия са английски акции

    21:21 30.12.2025

  • 5 Така е

    30 1 Отговор

    До коментар #2 от "хихи":

    "Tpъмп кaзa, чe e ядocaн нa Kиeв и тoвa e тpeвoжнo, зaщoтo тeзи 91 дpoнa ce виждaт oт caтeлититe", френски посланик Жан Дьо Глиниасти в ефира на френска телевизия Франс.

    Коментиран от #56

    21:21 30.12.2025

  • 6 Хаха

    8 39 Отговор
    Путин не може да си реши проблемите в Украйна по военен път и затова започна да се прави на жертва пред Тръмп.

    Коментиран от #51

    21:21 30.12.2025

  • 7 Ако

    31 37 Отговор
    наистина Зеления беше решил да удари бърлогата на лудия руснак, то тя вече нямаше да съществува.

    Коментиран от #18

    21:23 30.12.2025

  • 8 Рублевка

    26 26 Отговор
    Маргиналите не вярват в силата на атома. Една демонстрация в Киев ще охлади желанието за война с Русия.

    Коментиран от #14

    21:24 30.12.2025

  • 9 az СВО Победа 80

    41 1 Отговор
    Накратко:

    1. Зад опита за убийството на В.В.Путин стои Лондон, според бивш анализатор от ЦРУ.

    2. Водещите държави в света осъдиха терористичния акт.

    3. След неуспеха на терористичния акт, Лондон може да направи от просрочения "сакрална жертва" и да обвини Москва за ликвидирането му, в опит да изстиска максимума от ситуацията.

    21:24 30.12.2025

  • 10 Бялджип

    32 1 Отговор
    Сложни са днес международните отношения. Днес главен противник на Русия е Евросъюза, а не САЩ. А на Съединените щати главен противник е не Русия, а Китай! Затова трудно ще се ориентираме.

    21:25 30.12.2025

  • 11 Като

    2 32 Отговор

    До коментар #1 от "Извършена е атака по пристанищата":

    всяка копейка и тая не е в час.

    21:25 30.12.2025

  • 12 Ру MEN Радев

    29 2 Отговор
    За мен е изгодно да няма вече укрия-Крим е Руски и Киев е Руски

    21:25 30.12.2025

  • 13 Представям си

    20 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На 2 януари виждам.... Надгробната Ти Плоча

    Коментиран от #17

    21:26 30.12.2025

  • 14 русия

    3 19 Отговор

    До коментар #8 от "Рублевка":

    поне разбира, че може да получи обрарен удар от който няма спасение. руският фюрер е луд, ама ня чак толкова.

    21:27 30.12.2025

  • 15 Сатана Z

    23 5 Отговор
    Русия неколкократно е опитвала да убие Володимир Зеленски, включително и извън Украйна.
    Ти да видиш.
    Зеленият нацист - еврей играе за Москва и Путин дори го пази в известен смисъл.Само той може да унищожи Украйна затова Земенски е женен за Кремъл жив,а не омрял

    Коментиран от #24

    21:27 30.12.2025

  • 16 Котка

    20 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    От кофа за Боклук

    21:27 30.12.2025

  • 17 като

    3 28 Отговор

    До коментар #13 от "Представям си":

    всяка уважаваща се копейка и тази е с халюцинации.

    21:29 30.12.2025

  • 18 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    11 31 Отговор

    До коментар #7 от "Ако":

    Ставаш за автор на фантастични разкази...!

    21:29 30.12.2025

  • 19 Елементарно Уотсън

    28 30 Отговор
    Това е елементарна,долнопpoбна кремълска операция за компрометиране на преговорите и нищо друго. Така Путлер ще има извинение да не преговаря ,а и да злепостави Зеленски...

    Коментиран от #23

    21:29 30.12.2025

  • 20 Тити

    5 24 Отговор
    Театър Путлер може и да вземе Оскар.

    21:29 30.12.2025

  • 21 000

    18 2 Отговор
    Играят ли тръмп, путин и зеленски игра, насочена към разпад на ес? Дългата война и цената, която европейците трябва да плащат за война, от която не печелят тищо, ирозира ли ес?

    Коментиран от #30

    21:30 30.12.2025

  • 22 Фейк на часа

    28 0 Отговор
    Вие сте напълно фейков сайт.
    Разгледах всички статии на The Wall Street Journal и никъде не видях "КАВИЧКИ" в техните заглавия относно този атентат.
    Продължавате да копаете дъното с поръчковата си журналистика. Не смятайте, че всички са като редовните ви вмирисани и впиянчени русофобни дъртаци, които имат проблем с българския език, да не говорим за владеене на английски. Най-тъпото нещо е да лънготите в ерата на Гугъл и интернет когато всичко може да бъде проверено моментално.
    Срам за вас !
    ПП И да ме изтриеш, няма да промениш фактите.

    Коментиран от #36, #45, #57

    21:31 30.12.2025

  • 23 Пропагандата

    7 16 Отговор

    До коментар #19 от "Елементарно Уотсън":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #46, #63

    21:31 30.12.2025

  • 24 руските

    8 20 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    нацисти във нашия форум съвсем изплискаха легена. Такива глупости няма от къде другаде да прочетеш. Оглупяването им върви заедно със това техния руски шут.

    21:31 30.12.2025

  • 25 Сатана Z

    4 13 Отговор
    Дори и краснов разбра, че без да унищожи калния хаганат и не предаде бакшиша с ботокса в Хага няма да вземе Нобел!

    21:32 30.12.2025

  • 26 Глупава

    15 0 Отговор
    Пропаганда.за Лондон Париж и Берлин е изгодна

    21:32 30.12.2025

  • 27 Това е разликата

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    между терориста и агресора САЩ и Русия!

    Коментиран от #43

    21:33 30.12.2025

  • 28 вичо

    2 15 Отговор
    Украинците са длъжни да разработят ново поноление безпилотни апарати,по стелт технология,способни да носят над сто килограма полезен товар,както да развиват висока скорост и да остават незабелязани за противниковата отбрана.Могат също да създадат и малки водородни бомби,с мощност от два до три КТ,преносими с мощни дронове,ако наистина искат безусловна победа в тази война.

    Коментиран от #39

    21:33 30.12.2025

  • 29 az СВО ПОБЕДА80

    4 13 Отговор
    Но трябва признаем, че до като не висне бункерното от башнята няма да има мир по света.

    21:34 30.12.2025

  • 30 разпада

    4 20 Отговор

    До коментар #21 от "000":

    е за руската варварска територия. Тази дума руснак, трябва да бъде изтрита от историята на цивилизацията.

    Коментиран от #52, #58

    21:34 30.12.2025

  • 31 Смешник

    21 0 Отговор
    За какво им е на Русия Да убива Зеленски като неговите кукловоди от Великобритания ще сложат друг нацист начело като Залужни например

    21:35 30.12.2025

  • 32 Последния Софиянец

    3 14 Отговор
    Калната клока е във фалит и разпад, предстоят гражданските войни в блатата.

    Коментиран от #37

    21:35 30.12.2025

  • 33 Разбира се

    20 2 Отговор
    Атаката на резиденцията на Путин е изгодна на някого х 3. На кого? - На тримата глупаци, начело на Малобритания, Франция и ФРГ. Тримата глупаци, които предпочитат на изгорят цяла Европа заради бълхата Зеленски.

    21:35 30.12.2025

  • 34 Смешник

    5 18 Отговор
    Бункерния пълководец загуби войната още с почването, а беше уж Киев за два дня!

    21:36 30.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Я си пий хапчетата

    13 0 Отговор

    До коментар #32 от "Последния Софиянец":

    и лягай да спиш!

    21:37 30.12.2025

  • 38 Генерал от НАТО

    21 25 Отговор
    целта е да се вземе и Одеса
    и тогава 404 да се оправят и без море
    абе щом акушерка ни управлява не е на добре работата
    човек който е свикнал да гледа уголемени генаталии

    Коментиран от #41

    21:37 30.12.2025

  • 39 русичь..

    14 3 Отговор

    До коментар #28 от "вичо":

    Масква е длъжна да отговори с новия искандер подобаващо по офиса на зеления мухал на ул.банкова 11

    21:39 30.12.2025

  • 40 шо там у коцлов

    3 12 Отговор
    има ли ток в замкадието?скоро и в масквабад 🤡

    21:39 30.12.2025

  • 41 Браво на теб

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Генерал от НАТО":

    С ПРАЗДНИКОМ!

    21:39 30.12.2025

  • 42 Ами

    14 1 Отговор
    Днес Русия е обявила, че затваря небето над полигона Капустин Яр.
    Явно подготвят "Новогодишната заря" :)

    21:40 30.12.2025

  • 43 Пук Ни Бе

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "Това е разликата":

    В контейнера за БАКЛУК

    Коментиран от #48

    21:41 30.12.2025

  • 44 Смешник

    11 4 Отговор
    Условията на Путин в момента са възможно най благоприятните за Украйна в предвид ситуацията на фронта С течение на времето ще стават по тежки за Киевския режим

    21:41 30.12.2025

  • 45 Авторчето

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Фейк на часа":

    е Анатоли(й) - руско име в Украйна.

    Полу-украинче от руско-българско потекло или само промито евро-атлантическо бедно мозъче?

    21:41 30.12.2025

  • 46 Себе си имаш предвид

    10 1 Отговор

    До коментар #23 от "Пропагандата":

    нали принтер допотопен?

    Коментиран от #50

    21:42 30.12.2025

  • 47 стоян георгиев

    7 10 Отговор
    Днес песков отговори че няма нужда от доказателства .какво по смешно от това.аъскуваха да убият путлер ,но русия няма доказателства за това.пълен смях!

    Коментиран от #67

    21:42 30.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Днес в Днепропетровска област е била

    5 1 Отговор
    обявена задължителната евакуация на населението в над 40 населени места в район Синелниково са съобщили от община Покровска. Спешно жителите трябва да напуснат село Покровское, което е под постоянен обстрел и приближаване на фронтовата линия към него.

    21:43 30.12.2025

  • 50 Пропагандата

    1 21 Отговор

    До коментар #46 от "Себе си имаш предвид":

    винаги има за цел глупака!

    21:43 30.12.2025

  • 51 Ще ше

    9 12 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    Ще го реши, хубавецо! Точно по военен път, където няма кой да му се бърка. Немците дадоха фира, заедно с немските ракети. Франсетата на няколко пъти бяха мачкани. Англичаните са на ред. Те водят дронове и ракети дълбоко в руските територии, в Черно море и в другите водни басейни. Скоро ще им се случи нещо - я кораб, я подводница, я крайбрежно цунами с 29 м вълна.
    Статията подвежда. Русия не си измисля атаката. Няма нищо за показване, за хвалене. Вероятно са засекли центърът за управление на тия дронове, но нищо не пишат има ли бум, как е?

    21:44 30.12.2025

  • 52 ромче..

    4 5 Отговор

    До коментар #30 от "разпада":

    Разпада на номадското племе дека е дошло тука с конската опашка вързана за тояга,вече настъпва..бг-тата се топат по бърже от ледниците и скоро банго васий..нац.празник

    21:44 30.12.2025

  • 53 Опитите на Володимир Зеленски

    9 4 Отговор
    да се дистанцира от нападението срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин са жалки бръщолевения, заяви бившият Украински премиер Николай Азаров. „Сега той се опитва да се дистанцира – аз не съм аз и кравата не е моя и така нататък. Всичко това са жалки бръщолевения“ е казал Азаров.

    21:44 30.12.2025

  • 54 Очевидно е

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Извършена е атака по пристанищата":

    Някой има голяма печалба от тази война -милиарди се въртят. Русия губи много, Украйна също губи. Кой печели?

    21:45 30.12.2025

  • 55 Рублевка

    8 19 Отговор
    Когато напиша за атома, усилено ми цъкат минуси. Много неприятно за някои. Благодарете се на Владимир Владимирович Путин за неговата добрина и човечност. Русия има и заряди и носители, но Президента се въздържа от масово унищожение на врага!

    Коментиран от #59

    21:45 30.12.2025

  • 56 стоян георгиев

    8 7 Отговор

    До коментар #5 от "Така е":

    Тръмп е рижав клоун.показсл го е 1000 пъти .украйна ежедневно удря руската инфраструктура в цяла русия.сателитите могат лесно да го видят,но няма как да видят нещо дето не се е случило.русия защо не пропусна поне едни дрон за да докаже че удара е бил към резиденцията на путин или защото не засне пораженията на резиденцията от обломките?

    Коментиран от #62

    21:45 30.12.2025

  • 57 Май се

    8 8 Отговор

    До коментар #22 от "Фейк на часа":

    опитваш да се правиш на грамотен?! Как си се превърнал във почитател на руския фашизъм. Това е дейност за само за неграмотници. Кой културен човек ще се възхищава на руската простотия?

    21:46 30.12.2025

  • 58 На английските пиандета

    4 9 Отговор

    До коментар #30 от "разпада":

    трябва с дискриминационен закон да им се забрани да се чифтосват с леките български жени.

    Защото от англо-българската пияна кръстоска се раждат олигофрени.

    21:46 30.12.2025

  • 59 стоян георгиев

    9 4 Отговор

    До коментар #55 от "Рублевка":

    Я напиши как русия ще удари да речем одеса с атом? В одеса по руски данни живеят около 500000 руснака.какво ще стане с тях? Ако удари харков да речем какво ще се случи на милион руснаци в белгород без на тези милион в Харков?ако удари киев какво ще стане с беларус дето е на 70 км?дай нали ти се пише за атоми!хах...ха

    Коментиран от #64, #65

    21:47 30.12.2025

  • 60 Рублевка

    5 12 Отговор
    Путин ще изгние в Хага за добрините си и освобожденията, това да го запомните от мен!

    Коментиран от #71

    21:48 30.12.2025

  • 61 Винаги

    6 8 Отговор
    съм се питал кое е по добре изразено в руския характер - наглостта или тъпотията? До сега нямам отговор! Може ли някой да ми помогне?

    21:48 30.12.2025

  • 62 Само факта стоенче

    9 5 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    че пропадналият деградирал запад ви изкара сите отпадъци е крайно красноречив. 😄 Денонощна лъжи и пропаганда срещу Русия. Заради вас Русия изглежда по велика от колкото е. 😄

    21:48 30.12.2025

  • 63 Гост

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "Пропагандата":

    Факт! Спорен теб, колко секунди/минути са необходими на един Кинжал носен оп МиГ 31 да удари президентския самолет? И преди да се плюнчиш, си помисли, кой може да свали най бързия изтребител в света летящ на 25 километра височина, и с какво!!!

    Коментиран от #69, #74

    21:48 30.12.2025

  • 64 Рублевка

    3 10 Отговор

    До коментар #59 от "стоян георгиев":

    На никой не му пука за рашките, живота в блатата струва колкото кибрит!

    21:49 30.12.2025

  • 65 На кой

    7 4 Отговор

    До коментар #59 от "стоян георгиев":

    му пука за живота на някакви руснци?

    Коментиран от #68

    21:49 30.12.2025

  • 66 Гост

    7 4 Отговор
    Зеленски завря башиша в калното мазе от 2022г

    21:50 30.12.2025

  • 67 сан саничь..

    7 4 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    А ти кво сакаш..масква има чаркояци от бандерски дронове,да ги покаже на урсулците и после да тиги навре у бгбандерската дзурла

    Коментиран от #70

    21:50 30.12.2025

  • 68 стоян георгиев

    6 4 Отговор

    До коментар #65 от "На кой":

    Нали другаря путин за това нападна украйна защото е много загрижен за руския език .какъв руски ще изучава населението на град ударен с атомна бомба от руснаците?

    21:50 30.12.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #67 от "сан саничь..":

    Не знам какво точно си написал,но е нормално когато твърдиш нещо да имаш доказателства за него .особено ако си хващан в лъжа милион пъти преди това.

    Коментиран от #83

    21:52 30.12.2025

  • 71 Хага?

    7 2 Отговор

    До коментар #60 от "Рублевка":

    Хубав град. Бил съм в Хага. Но има там един съд, обявен от САЩ и РФ за незаконен. Съдиите ще бъдат доставени в Гуантанамо или в СИЗО.

    21:54 30.12.2025

  • 72 ?????

    7 3 Отговор
    Който трябва да знае, той знае.
    Другото си е обикновената пропаганда.
    Та в Киев как са?
    Обуват ли бронезащитни гащи?
    Или са спокойни щото The Wall Street Journal е на тяхна страна.

    21:54 30.12.2025

  • 73 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Путин беше нападнат и ще си отмъсти за това!

    21:58 30.12.2025

  • 74 Пропагандата

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Гост":

    винаги има за цел глупака!

    22:02 30.12.2025

  • 75 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    а представаш ли си да си отвориш устата на живо как ше ти я запушим

    Коментиран от #78

    22:03 30.12.2025

  • 76 стоян георгиев

    5 3 Отговор
    Украйна е едно недоносче. Няма пари, няма ракети, но има много терористи. Затова руснаците я тричат като крастава кучка.

    Коментиран от #77

    22:03 30.12.2025

  • 77 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #76 от "стоян георгиев":

    Така е.киев пада в неделя.лисабо другия вторник.да воюваш с недоносче вече четири години и да си на 50 км от там дето си тръгнал не е добър атестат за теб.особено като за тва време си загубил милион човека и цялата си бронирана техника.

    22:06 30.12.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 стоян георгиев

    2 3 Отговор
    Пристанищата, железопътните възли, електроцентралите, мостовете, водохранилищата на бандерия трябва да бъдат унищожени с ядрено оръжие.

    Коментиран от #85

    22:07 30.12.2025

  • 80 ЦИРК

    3 1 Отговор
    Поредната глуповата статия...

    А отговорът на въпроса от статията на кого е просто - на САЩ. Независимо как ще се развият събитията от тук на сетне САЩ извличат най-голяма полза и Тръмп си е отиграл картите перфектно отново. Ако се провалят мирните преговори, Тръмп ще каже ето правим всичко по силите си, но заради тази атака мир е навъзможен, а после ще продължат да продават оръжие на Украйна, плащано изцяло и на 100% с наши пари (на ЕС данакоплатеца). Когато руснаците нанесат ответниТЕ ударИ (няма да е един само по еднна или един вид цел), ще е още по-добър момент за САЩ да окажат още натиск над Украйна и ЕС кукувиците. И каквото Тръмп сложи на масата за подпис ще бъде приемано без суетня и разтакаване.

    Коментиран от #82

    22:08 30.12.2025

  • 81 Атаката срещу резиденцията на Путин

    2 1 Отговор
    изглежда като "безразсъден акт" на фона на преговорите, е заявил постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър.

    22:10 30.12.2025

  • 82 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #80 от "ЦИРК":

    Демек ти си падаш по по рижавия мошеник дето направи сащ за смях? Дали ако сащ загуби авторитета и доверието на страните с които работи от 80 години ще е продуктивно на него? И ако ние спрем да помагаме на украйна сега с 50 милиарда годишно колко ше трябва да отделяме когато русия дойде в молдова?дали тогава данъкоплатеца ще е в по добра позиция и гражданина на ес по сигурен?

    Коментиран от #97, #102

    22:12 30.12.2025

  • 83 дедо..

    5 1 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    Масква не лъже-обеща ли да нагнятье урсулците вку4иягъз обеща и двата локомотива на е.с..са за основен ремонт..швабите втора година са в икономическа стагнация,франсетата са в рецесия,драстичен спад на бвп за първите три месеца през тази година

    Коментиран от #87

    22:12 30.12.2025

  • 84 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Украинската Рада и президентството трябва да получат по 50 килотона за ускоряване на решението за мир. Някоя сутрин ще узнаем благата вест по всички новини.

    Коментиран от #89

    22:13 30.12.2025

  • 85 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "стоян георгиев":

    Що точно с ядрено?и да те питам в бандерия като падне атома ще подейства ли на руснаците дето путин иска да освободи от бандерско робство?

    Коментиран от #93

    22:13 30.12.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 стоян георгиев

    4 5 Отговор

    До коментар #83 от "дедо..":

    Москва лъже за всичко.обеща киев за три дена и минаха 4000.обеща да не напада украйна обеща да не пострада стандарта на руснаците обеща да няма мобилизации...все лъжи...сега пак лъже и ти повтаряш.та как се нарича човек разпространяващ руски лъжи?

    Коментиран от #99

    22:15 30.12.2025

  • 88 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Тръмп се грижи за САЩ, а не за Европа. Европа в две световни войни е воювала против САЩ, а с Русия САЩ винаги са били съюзници. Американската дипломатичност се възприема от недоубитите европейски фашисти за слабост и глупост. Голяма грешка!

    Коментиран от #92

    22:17 30.12.2025

  • 89 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #84 от "стоян георгиев":

    Кое от това ще е благо за теб? Убииствата да речем на 200000 граждани на киев много от тях руснаци за теб ще е блага вест???

    22:17 30.12.2025

  • 90 хи, хи,

    1 2 Отговор
    че и взривяването на северните потоци не беше направено от Украйната, пък сетне какво стана?!?

    22:19 30.12.2025

  • 91 Във Вишгород близо до Киев

    3 2 Отговор
    няма ток, отопление и вода вече четвърти ден. Не се знае и кога ситуацията ще се подобри. Съобщават от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, като са публикувани снимки и видео от една палатка с изградено отопление в която идват много жители да се стоплят.

    Коментиран от #94

    22:19 30.12.2025

  • 92 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #88 от "стоян георгиев":

    Сащ и в двете световни войни е с англия и франция.те част от европа ли са или не?русия през първата световна напуска войната когато сащ влиза а през втората световна ссср сменя лагера.от съюзник на хитлер става такъв на англия и франция .

    22:20 30.12.2025

  • 93 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #85 от "стоян георгиев":

    РФ извършва ударите нощем. След работно време, за да намали цивилните жертви. Щом някой работи на стратегически обект в бандерия, той е враг и подлежи на унищожение, независимо от етническия произход.

    Коментиран от #95

    22:20 30.12.2025

  • 94 стоян георгиев

    4 2 Отговор

    До коментар #91 от "Във Вишгород близо до Киев":

    В подмосковието над 200000 човека ще изкарат нова година на тъмно и студено!

    Коментиран от #101

    22:21 30.12.2025

  • 95 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #93 от "стоян георгиев":

    Така е нощем когато хората спят и върху тях падат ракети.много са загрижени тези руснаци.една сълза се отдели от окото ми от умиление.

    Коментиран от #96

    22:22 30.12.2025

  • 96 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "стоян георгиев":

    Русия не атакува жилищни сгради, а обекти от стратегическо значение. Цивилните жертви в Украйна са по-малко от жертвите в ДТП в България. Украйна 3 години се опитва да унищожи Керченския мост. Русия може да унищожи ВСИЧКИ мостове в Украйна. Всички гари, всички водохранилища, всички електростанции, освен атомните.

    22:27 30.12.2025

  • 97 ЦИРК

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "стоян георгиев":

    Ами не си падам по нищо и никого рижаво и мъжко, за разлика от вашето съзнание може би. Падам си по България и Българките, за това и се стремя да гледам нещата обективно а фактите каквито са, независимо дали ми харесват или не...

    Имам над 20 човека американци с които контактувам редовно, и те не са българи емигранти а са от поколения американци (не са коренни, в резерватите където са индианците интернет почти няма). Нито един от тези двадесетина мои познати и приятели, не ми е казал че Тръмп е направил нещо лошо в САЩ и за САЩ, за разлика от това което беше при Байпън. А повярвайте доста често си говорим и дори спорим на политически теми. Като цяло за по-малко от година, всички говорят как има подобрение в положителна посока от Флорида до Вашингтон (щат). А вие си вярвайте на каквото си щете което четете от мисирките.

    Ако има някога война НАТО - Русия, то фронт няма да има запомнете го ! Всичко ще е приключило за 5-10 минути със смъртта на половин милиард хора. После кой ще владее континента не ми е особенно интересно, защото и аз като вас ще съм дал фира. Ако ще милиарди танкове и милиони самолети да си купи/произведе ЕС, ако ще до края на живота ви/ни да даваме 100% от приходите си за оръжие, те ще са безполезни при апокалипсиса който ще настане. А това да вярвате на пошлата пропаганда, че видиш ли трябва да даваш 2/3 от дохода си като данък за оръжия, щото руснаците щели да ви окупират и да живеете като при Сталин в Сибир, си е лично ваш ментален

    Коментиран от #103

    22:27 30.12.2025

  • 98 Механик

    2 0 Отговор
    Ясно е, че някой се опитва да ескалира напрежението. И да, това не са Зеленски или Путин. Почти мога да дам 100% че това са или някои кръгове в Англия и/или едни кръгове в САЩ.
    Аз съм сигурен, че Путин няма да се хване на тая провокация. Да, той ще е ползва като коз, но няма да се поведе и да отговори така както им се иска на хиените.
    Путин ще отговори много сериозно и унищожително, но не както си мислите вие.
    Чакайте и гледайте! Голямо натовско квичене ще падне, а дойчевеле ще вият като софийски мотриси.

    22:28 30.12.2025

  • 99 дедо..

    4 0 Отговор

    До коментар #87 от "стоян георгиев":

    Масква не лъже-обеща ли да вземе лития на бандерците от шевченское-взе го,каза ли на зеления мухал че ще му изпрати за последното тримесечие над 12 хиляди бандерски чаркояци в чувалчета-изпълнено,обеща ли че за чнг 2/3 от бандерско няма да имат тоци-ами,всьо в парядке..тоци немат

    22:28 30.12.2025

  • 100 нннн

    0 0 Отговор
    Войната е изгодна за Зеленски. Ако продължи дълго, той ще бъде президент и диктатор дълго. Изгодна е и за европейските ястреби, особено за британците. Славяни се бият срещу славяни(и загиват), Русия се омаломощава, производителите и търговците на оръжие печелят...

    22:29 30.12.2025

  • 101 хикочко..

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "стоян георгиев":

    Сън сънуваш,сън шизо бгбандерски сънуваш в карлуковскио диспансер хи хи

    Коментиран от #104

    22:31 30.12.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #97 от "ЦИРК":

    Какво се опитваш да ми кажеш че не разбрах?ако си падаш по България е съвсем нормално да си против путлер дето я заплашва и против Тръмп който прецаква нашия европейски и български интереси.какво ми цитираш американци ако си фен на България?всеки български патриот ако си такъв трябва да си против противниците на страната ни тръмп и путин!

    Коментиран от #106

    22:33 30.12.2025

  • 104 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #101 от "хикочко..":

    Може да провериш ако искаш ще ти кажа и къде.руски източник!

    22:34 30.12.2025

  • 105 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Путин е в правото си да се защити от украинските дронове с ядрено оръжие.

    22:38 30.12.2025

  • 106 ЦИРК

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "стоян георгиев":

    И вие като много хора малко четете, но обичате да пишете... Чете и пак и пак и пак, ще разберете какво ви казвам, аз даже и не се опитвам а буквално съм ви го написал. Ако пък се правите на улав щото не ви харесва прочетеното, БРАВО ! Добре се справяте !

    Нито Тръмп нито Путин прецакват някого. Прецакването идва от тези дето уж ни ръководят, изпълнявайки заповеди(молби) на другите ръководители на запад, ама те пък всъщност са едни кукли на конци и зад тях стоят едни други дето даже и имената им не знаете. ЕС сам си се прецака като тръгна с глупава стратегия още в началото, и както всичко в живота, когато направиш грешка си плащаш за нея по един или друг начин.

    22:43 30.12.2025

