Кремъл може да бъде принуден да организира ядрена демонстрация

30 Декември, 2025 08:51 1 068 16

Уилкерсън: Най-лошото е, че ЕС е на път към конфликт с Русия и по същество влиза в конфликт със самия себе си

Кремъл може да бъде принуден да организира ядрена демонстрация - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ако Европейският съюз влезе в конфликт с Русия, Кремъл ще бъде принуден да организира ядрена демонстрация, предупреди пенсионираният полковник от армията на САЩ Лорънс Уилкерсън, бивш началник на кабинета на държавния секретар на САЩ Колин Пауъл, в своя YouTube канал.

Най-лошото е, че ЕС е на път към конфликт с Русия и по същество влиза в конфликт със самия себе си. Във всеки случай, те вероятно планират да проведат операция под фалшив флаг в Балтийските страни“, отбеляза той.

Според Уилкерсън европейците, следвайки политическа догма, са загубили чувството си за реалност и не осъзнават, че може да става въпрос за ядрени оръжия.

„Не ме интересува какви политически възгледи имат европейските лидери. Те си играят с огъня“, подчерта той.

През последните години Русия отбеляза безпрецедентна активност на НАТО по западните си граници. Алиансът разширява инициативите си и го нарича възпиране. Москва многократно е изразявала загриженост относно струпването на сили от блока в Европа. Министерството на външните работи заяви своята отвореност за диалог с НАТО, но на равноправна основа, и че Западът трябва да се откаже от политиката си на милитаризация на континента.


САЩ
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "ВСИЧКО ЩЕ СЕ ОПРАВИ":

    Обикновено показното се прилага на някой бит и смачкан. Първи кандидат е или влаха, или Ганчо.

    08:55 30.12.2025

  • 3 Атина Палада

    9 14 Отговор
    страх тресе бункера в Кремъл

    Коментиран от #14

    08:56 30.12.2025

  • 4 хАмерикански КГБ агент

    8 13 Отговор
    Фашиста путин бе принуден да стане най-големия Убиец на 21 век!

    08:56 30.12.2025

  • 5 Българин

    5 10 Отговор
    Хаяско ще виси на площада

    08:56 30.12.2025

  • 6 Бай Яни

    4 6 Отговор
    Фалшиви новини препечатани от Ру. КОМ.

    08:59 30.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    4 10 Отговор
    Платен путоноид

    08:59 30.12.2025

  • 8 Уфф

    12 2 Отговор
    Европейските слуги на глобалистите стават опасни за съществуването на Европа! Нашите слуги да подкрепят мирния план, за да не се разправяме после пак по стар български обичай!

    Коментиран от #12

    08:59 30.12.2025

  • 9 Най-добре

    6 3 Отговор
    Лондон да е number 1

    09:02 30.12.2025

  • 10 ха-ха

    7 1 Отговор
    НатОвцете с едни дронове не могат да се справят , тръгнали руснаците да борят ...!

    09:03 30.12.2025

  • 11 Айде сороси

    5 1 Отговор
    Парите свършват... драскайте тук за последно

    09:04 30.12.2025

  • 12 Любител шофьор

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Уфф":

    Абе защо всички искат в ЕС, а не в РФ?

    09:04 30.12.2025

  • 13 Европа се "управлява"

    3 1 Отговор
    от продажни политици, на които им тъпчат сметките с милиони, за да поддържат войната в Украйна, да се държат враждебно с Русия, за да печелят милиарди оръжейните компании. Това за съжаление е трагичната истина.

    09:04 30.12.2025

  • 14 Ти затова ли демонстрираш

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    падението и фашизма на запада, като открадна ник? 😄 Това е лицето на запада днес. Цигания и фашизъм.

    09:06 30.12.2025

  • 15 Регулатор

    0 0 Отговор
    Ама много уплашени от ЯО...тцтцтц...и то бивши военни...А бруталното нарушаване на границите на Украйна? Цивилните жертви,ударите по енергийната система,военните престъпления на руснаците...нищо,ама те имали ЯО...и какво? Китай ги предупреди-без ЯО в тази война...

    09:07 30.12.2025

  • 16 Миролюб Войнов, граничар

    2 0 Отговор
    Поредните русофильски врели-некипели !!!
    В момента 200 000 руснаци чакат на Дунав мост да влезнат в България и празнуват Новый год като бели хора. Пускаме само рускините ! Мужиците да си празнуват на фронта 😄

    09:07 30.12.2025