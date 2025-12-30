Ако Европейският съюз влезе в конфликт с Русия, Кремъл ще бъде принуден да организира ядрена демонстрация, предупреди пенсионираният полковник от армията на САЩ Лорънс Уилкерсън, бивш началник на кабинета на държавния секретар на САЩ Колин Пауъл, в своя YouTube канал.

„Най-лошото е, че ЕС е на път към конфликт с Русия и по същество влиза в конфликт със самия себе си. Във всеки случай, те вероятно планират да проведат операция под фалшив флаг в Балтийските страни“, отбеляза той.

Според Уилкерсън европейците, следвайки политическа догма, са загубили чувството си за реалност и не осъзнават, че може да става въпрос за ядрени оръжия.

„Не ме интересува какви политически възгледи имат европейските лидери. Те си играят с огъня“, подчерта той.

През последните години Русия отбеляза безпрецедентна активност на НАТО по западните си граници. Алиансът разширява инициативите си и го нарича възпиране. Москва многократно е изразявала загриженост относно струпването на сили от блока в Европа. Министерството на външните работи заяви своята отвореност за диалог с НАТО, но на равноправна основа, и че Западът трябва да се откаже от политиката си на милитаризация на континента.