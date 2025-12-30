Кремъл може да бъде принуден да организира ядрена демонстрация

Ако Европейският съюз влезе в конфликт с Русия, Кремъл ще бъде принуден да организира ядрена демонстрация, предупреди пенсионираният полковник от армията на САЩ Лорънс Уилкерсън, бивш началник на кабинета на държавния секретар на САЩ Колин Пауъл, в своя YouTube канал.
„Най-лошото е, че ЕС е на път към конфликт с Русия и по същество влиза в конфликт със самия себе си. Във всеки случай, те вероятно планират да проведат операция под фалшив флаг в Балтийските страни“, отбеляза той.
Според Уилкерсън европейците, следвайки политическа догма, са загубили чувството си за реалност и не осъзнават, че може да става въпрос за ядрени оръжия.
„Не ме интересува какви политически възгледи имат европейските лидери. Те си играят с огъня“, подчерта той.
През последните години Русия отбеляза безпрецедентна активност на НАТО по западните си граници. Алиансът разширява инициативите си и го нарича възпиране. Москва многократно е изразявала загриженост относно струпването на сили от блока в Европа. Министерството на външните работи заяви своята отвореност за диалог с НАТО, но на равноправна основа, и че Западът трябва да се откаже от политиката си на милитаризация на континента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
До коментар #1 от "ВСИЧКО ЩЕ СЕ ОПРАВИ":Обикновено показното се прилага на някой бит и смачкан. Първи кандидат е или влаха, или Ганчо.
08:55 30.12.2025
3 Атина Палада
Коментиран от #14
08:56 30.12.2025
4 хАмерикански КГБ агент
08:56 30.12.2025
5 Българин
08:56 30.12.2025
6 Бай Яни
08:59 30.12.2025
7 Последния Софиянец
08:59 30.12.2025
8 Уфф
Коментиран от #12
08:59 30.12.2025
9 Най-добре
09:02 30.12.2025
10 ха-ха
09:03 30.12.2025
11 Айде сороси
09:04 30.12.2025
12 Любител шофьор
До коментар #8 от "Уфф":Абе защо всички искат в ЕС, а не в РФ?
09:04 30.12.2025
13 Европа се "управлява"
09:04 30.12.2025
14 Ти затова ли демонстрираш
До коментар #3 от "Атина Палада":падението и фашизма на запада, като открадна ник? 😄 Това е лицето на запада днес. Цигания и фашизъм.
09:06 30.12.2025
15 Регулатор
09:07 30.12.2025
16 Миролюб Войнов, граничар
В момента 200 000 руснаци чакат на Дунав мост да влезнат в България и празнуват Новый год като бели хора. Пускаме само рускините ! Мужиците да си празнуват на фронта 😄
09:07 30.12.2025