Украйна е атакувала резиденция на Владимир Путин? Какво трябва да знаем за руските обвинения

Москва обвини Киев, че се опитал да нанесе удар по президентска резиденция в Северна Русия - твърдение, което украинските лидери отхвърлиха като лъжа, целяща да позволи на Москва да продължи войната в Украйна.

Какви са обвиненията на Русия?

Руският външен министър Сергей Лавров обвини вчера Украйна, че в нощта на 28 срещу 29 декември е атакувала президентска резиденция в Новгородска област с 91 ударни дрона с голям обсег на действие, и заяви, че Русия ще отговори.

Министърът добави, че няма ранени и че макар Москва да не прекъсва преговорите за край на войната в Украйна нейната преговорна позиция ще бъде преразгледана в резултат на атаката, която той определи като "държавен тероризъм".

Лавров не представи доказателства за своите обвинения. Той каза, че Русия вече е определила целите, по които ще нанесе удари в Украйна.

Какво отговори Украйна?

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли руските обвинения като "още една поредица от лъжи", целящи да оправдаят по-нататъшни атаки срещу Украйна и продължаване на войната, която бушува, откакто руският президент Владимир Путин изпрати войски в Украйна през февруари 2022 г.

"Тази история с предполагаеми "удари по резиденцията" е напълно изфабрикувана, с цел да оправдае по-нататъшни атаки срещу Украйна, включително срещу Киев, като и отказа на Русия да предприеме необходимите стъпки за спиране на войната. Типични руски лъжи", каза Зеленски.

Русия често изстрелва стотици дронове, както и ракети, при почти ежедневните си атаки срещу Украйна.

Украинският външен министър Андрий Сибига призова вчера световните лидери да осъдят Русия за нейните твърдения, и добави днес: "Измина почти един ден, а Русия все още не е предоставила никакви правдоподобни доказателства за обвиненията си за предполагаема украинска "атака срещу резиденцията на Путин". И те няма да го направят, защото нямат такива. Такава атака не е била извършвана."

Къде се намира резиденцията?

Валдайската резиденция, известна също като "Ужин" или "Долгие Бороди", е строго охраняван комплекс на брега на езерато Валдай, на около 360 километра северно от Москва.

Къде се е намирал Путин по време на атаката?

Не е ясно къде се е намирал Питин по време на предполагаемата атака, но в събота и вчера той е водил съвещания в Кремъл. Самият Путин все още не коментирал публично случая, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза днес, че в светлината на последните събития подобни детайли не трябва да стават обществено достояние.

Малко преди Лавров да разпространи изявлението си Путин проведе съвещание в Кремъл с участието на министъра на отбраната Андрей Белоусов, директора на Федералната служба за сигурност Александър Бортников и висши генерали за ситуацията на фронта в Украйна. Той не спомена за атака срещу резиденцията си.

Какво каза Тръмп?

Путин е информирал вчера Тръмп за атаката. "Не ми харесва. Не е хубаво", каза Тръмп пред журналисти.

"Периодът е деликатен. Това не е точният момент (за подобна атака - бел. ред.). Едно е да бъдеш нападателен, защото те са нападателни. Друго е да се атакува неговият (на Путин) дом. Не е точният момент за нещо подобно", добави държавният глава на САЩ.

"Научих за това днес от президента Путин. Много се ядосах", посочи американският президент.

Къде са летели дроновете?

След изявлението на Лавров руското министерство на отбраната каза, че 91 дрона са били свалени, докато са се насочвали съм президентската резиденция, включително 49 над Брянска област, която е на 450 км от Валдай, един - над Смоленска област и 41 - над покритата с гъсти гори Новгородска област.

Руското министерство на отбраната не спомена за никаква атака срещу резиденцията в по-ранните си сводки. Губернаторът на Новгородска област Александър Дронов заяви, че противовъздушната отбрана и изтребители са свалили украински дронове.

Попитан за физически доказателства за атаката с дронове Песков каза днес, че въпросът за отломките е от компетенцията на министерството на отбраната.

Обвинявала ли е Русия Украйна за подобни атаки и преди?

Русия обвини Украйна през 2023 г. за атака с дронове срещу Кремъл, която по думите ѝ е целяла покушение срещу Путин.

Киев отрече да е замесен в инцидента и обвини Русия, че е изфабрикувала претекст за ескалация на войната.

Вестник "Ню Йорк таймс" по-късно писа, че американските разузнавателни агенции смятат, че зад атаката стоят украинските спецслужби, но не е ясно дали Зеленски или негови високопоставени служители са били информирани за операцията. Според американския всекидневник някои служители смятат, че Зеленски не е бил в течение.

Какво ще бъде отражението на предполагаемата атака?

Русия заяви вчера, че ще отговори и ще преразгледа позицията си в мирните преговори, но добави, че не прекъсва разговорите.

"Дипломатическите последици ще бъдат втвърдяване на преговорните позиции на Руската федерация", каза днес Песков. Той не уточни по какви цели Русия може да нанесе удари, но добави, че руската армия знае кога и как да отговори.

Превод от английски език: Алексей Маргоевски, БТА