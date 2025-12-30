Новини
Свят »
Русия »
Украйна е атакувала резиденция на Владимир Путин? Какво трябва да знаем за руските обвинения
  Тема: Украйна

Украйна е атакувала резиденция на Владимир Путин? Какво трябва да знаем за руските обвинения

30 Декември, 2025 18:47 1 414 89

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове

Москва обвини Украйна и през 2023 г. за атака с дронове срещу Кремъл, която по думите ѝ също е целяла покушение срещу Путин

Украйна е атакувала резиденция на Владимир Путин? Какво трябва да знаем за руските обвинения - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Москва обвини Киев, че се опитал да нанесе удар по президентска резиденция в Северна Русия - твърдение, което украинските лидери отхвърлиха като лъжа, целяща да позволи на Москва да продължи войната в Украйна.

Какви са обвиненията на Русия?

Още новини от Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров обвини вчера Украйна, че в нощта на 28 срещу 29 декември е атакувала президентска резиденция в Новгородска област с 91 ударни дрона с голям обсег на действие, и заяви, че Русия ще отговори.

Министърът добави, че няма ранени и че макар Москва да не прекъсва преговорите за край на войната в Украйна нейната преговорна позиция ще бъде преразгледана в резултат на атаката, която той определи като "държавен тероризъм".

Лавров не представи доказателства за своите обвинения. Той каза, че Русия вече е определила целите, по които ще нанесе удари в Украйна.

Какво отговори Украйна?

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли руските обвинения като "още една поредица от лъжи", целящи да оправдаят по-нататъшни атаки срещу Украйна и продължаване на войната, която бушува, откакто руският президент Владимир Путин изпрати войски в Украйна през февруари 2022 г.

"Тази история с предполагаеми "удари по резиденцията" е напълно изфабрикувана, с цел да оправдае по-нататъшни атаки срещу Украйна, включително срещу Киев, като и отказа на Русия да предприеме необходимите стъпки за спиране на войната. Типични руски лъжи", каза Зеленски.

Русия често изстрелва стотици дронове, както и ракети, при почти ежедневните си атаки срещу Украйна.

Украинският външен министър Андрий Сибига призова вчера световните лидери да осъдят Русия за нейните твърдения, и добави днес: "Измина почти един ден, а Русия все още не е предоставила никакви правдоподобни доказателства за обвиненията си за предполагаема украинска "атака срещу резиденцията на Путин". И те няма да го направят, защото нямат такива. Такава атака не е била извършвана."

Къде се намира резиденцията?

Валдайската резиденция, известна също като "Ужин" или "Долгие Бороди", е строго охраняван комплекс на брега на езерато Валдай, на около 360 километра северно от Москва.

Къде се е намирал Путин по време на атаката?

Не е ясно къде се е намирал Питин по време на предполагаемата атака, но в събота и вчера той е водил съвещания в Кремъл. Самият Путин все още не коментирал публично случая, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза днес, че в светлината на последните събития подобни детайли не трябва да стават обществено достояние.

Малко преди Лавров да разпространи изявлението си Путин проведе съвещание в Кремъл с участието на министъра на отбраната Андрей Белоусов, директора на Федералната служба за сигурност Александър Бортников и висши генерали за ситуацията на фронта в Украйна. Той не спомена за атака срещу резиденцията си.

Какво каза Тръмп?

Путин е информирал вчера Тръмп за атаката. "Не ми харесва. Не е хубаво", каза Тръмп пред журналисти.

"Периодът е деликатен. Това не е точният момент (за подобна атака - бел. ред.). Едно е да бъдеш нападателен, защото те са нападателни. Друго е да се атакува неговият (на Путин) дом. Не е точният момент за нещо подобно", добави държавният глава на САЩ.

"Научих за това днес от президента Путин. Много се ядосах", посочи американският президент.

Къде са летели дроновете?

След изявлението на Лавров руското министерство на отбраната каза, че 91 дрона са били свалени, докато са се насочвали съм президентската резиденция, включително 49 над Брянска област, която е на 450 км от Валдай, един - над Смоленска област и 41 - над покритата с гъсти гори Новгородска област.

Руското министерство на отбраната не спомена за никаква атака срещу резиденцията в по-ранните си сводки. Губернаторът на Новгородска област Александър Дронов заяви, че противовъздушната отбрана и изтребители са свалили украински дронове.

Попитан за физически доказателства за атаката с дронове Песков каза днес, че въпросът за отломките е от компетенцията на министерството на отбраната.

Обвинявала ли е Русия Украйна за подобни атаки и преди?

Русия обвини Украйна през 2023 г. за атака с дронове срещу Кремъл, която по думите ѝ е целяла покушение срещу Путин.

Киев отрече да е замесен в инцидента и обвини Русия, че е изфабрикувала претекст за ескалация на войната.

Вестник "Ню Йорк таймс" по-късно писа, че американските разузнавателни агенции смятат, че зад атаката стоят украинските спецслужби, но не е ясно дали Зеленски или негови високопоставени служители са били информирани за операцията. Според американския всекидневник някои служители смятат, че Зеленски не е бил в течение.

Какво ще бъде отражението на предполагаемата атака?

Русия заяви вчера, че ще отговори и ще преразгледа позицията си в мирните преговори, но добави, че не прекъсва разговорите.

"Дипломатическите последици ще бъдат втвърдяване на преговорните позиции на Руската федерация", каза днес Песков. Той не уточни по какви цели Русия може да нанесе удари, но добави, че руската армия знае кога и как да отговори.

Превод от английски език: Алексей Маргоевски, БТА


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    45 44 Отговор
    Английска провокация.Всички удари с дронове в Русия ги организират англичаните.

    Коментиран от #16

    18:48 30.12.2025

  • 2 ФАКТ

    42 7 Отговор
    Трябва? Миаххаха... Това и в Работническо дело го нямаше такова промиване на мозъци като в западните еврейски режими

    18:49 30.12.2025

  • 3 ЛЕЛЕЕЕЕЕ

    22 4 Отговор
    Кои сте вие, които трябва да знаете? И кой ви е избрал да раздавате Истината на глухия матрял?

    18:50 30.12.2025

  • 4 Симеонов

    31 6 Отговор
    Хората, които четат западни "медии" са бвно0 ра3 виващи.

    Коментиран от #49

    18:51 30.12.2025

  • 5 Путине, Путине...

    10 25 Отговор
    Стига плака. И ти си на мушката.

    Коментиран от #25

    18:51 30.12.2025

  • 6 Тома

    24 3 Отговор
    "Какво ТРЯБВА да знаем за....".
    Хахахахахахххххххх, Биг Брадър пак е взел думата😂😂😂

    18:52 30.12.2025

  • 7 Т.е. Зеленски НЕ е представил доказателс

    12 10 Отговор
    Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли руските обвинения като "още една поредица от лъжи", целящи да оправдаят по-нататъшни атаки срещу Украйна и продължаване на войната, която бушува, откакто руският президент Владимир Путин изпрати войски в Украйна през февруари 2022 г.

    18:52 30.12.2025

  • 8 На снимката

    4 10 Отговор
    Тоя е като ...пребозал.

    18:53 30.12.2025

  • 9 Яцек

    26 8 Отговор
    Махнете острова, нека е под вода, на никой не му трябва Лондон. Така ще има мир.

    Коментиран от #22

    18:53 30.12.2025

  • 10 Пич

    23 8 Отговор
    Което трябва , го знаем !!! Украйна и НАТО загубиха войната !!! Сега само се стараят да не загубят авторитета си , а Зелю - живота си !!!

    18:53 30.12.2025

  • 11 Дудов

    7 17 Отговор
    А кой е Питин?

    18:53 30.12.2025

  • 12 Хахахахаха

    18 10 Отговор
    Зеления наркоман напълни гащите и дрогата няма да му помогне, днеска четох някакво интервю на Сирски, честно ви казвам тея имам чувството че живеят 1 месец назад във времето викат че руснаците не са успели да освободят Покровск и за това сега вкарвали сили да превземат Мирноград, а дори укрите много пъти са казвали че руснаците за да атакуват и превземат Мирноград, трябва да превземат Покровск. Тея са пълни смешковци и говорят за лъжи, още помня зеления хероин как до миналата година твърдеше че са загинали само 40000 украинци хахахаха

    18:53 30.12.2025

  • 13 ти да видиш

    15 5 Отговор
    Ясно атака е имало, "зеленияпор не е знаел", само си прокобеше в коледно пожелание!? Атлантизмът е спасен!

    18:54 30.12.2025

  • 14 Тръмп

    22 10 Отговор
    Не оспори нападението, защото има потвърждение от сателити и спътници.
    Само идиот може да каже че Лавров не е представил доказателства.
    Ламарини ли да носи в студиото.
    Боже, събери си вересиите

    Коментиран от #37

    18:54 30.12.2025

  • 15 Бен Вафлек

    17 18 Отговор
    Няма по големи лъжци от рашистите.

    Коментиран от #21, #29

    18:54 30.12.2025

  • 16 Европеец

    20 15 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Роитерс и ббс са толкова достоверни вече както бесерабски фронт...... Смешковци....

    18:55 30.12.2025

  • 17 Курд Околянов

    13 23 Отговор
    Зеленски отдавна не ръководи държавата. Там инициативата е на тези, на които се плаща отвън.

    18:55 30.12.2025

  • 18 Цял ден

    27 19 Отговор
    Няма никаква атака ,а дърти ,рашистки лъжи с цел да се дискредитира Зеленски и провалят преговорите .
    Дори внучката ми, на 5 години го разбра.

    Коментиран от #31

    18:56 30.12.2025

  • 19 !!!?

    18 22 Отговор
    Путлер е замислил ликвидирането на Зеленски !
    Затова е измислен този "атака срещу резиденция на Путин" !
    Затова е тази отчаяна пропаганда за демонизирането на Зеленски, защото постигането на мир сега означава признание за поражение по всички точки на така наречената СВО, а Зеленски като спасител на Украйна и нейното присъединяване към Европа !!!?

    18:56 30.12.2025

  • 20 ЗАЩО НЕ НАПИШЕТЕ

    15 2 Отговор
    Нещо дето НЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ.

    18:57 30.12.2025

  • 21 Хахахахаха

    16 4 Отговор

    До коментар #15 от "Бен Вафлек":

    Хахахха Еми ще вярвам на наркоман, ко вика само 40000 украинци били убити хахха, братле на тоя сигурно децата му не му вярват

    18:57 30.12.2025

  • 22 Путин крадливия милиционер

    8 13 Отговор

    До коментар #9 от "Яцек":

    Не можем, децата ни са там. Западният елит ни каза да станем многоходови.

    Коментиран от #28, #30

    18:57 30.12.2025

  • 23 А не бе джуджак

    4 9 Отговор
    Смъртник си.Доста те търпяха.

    18:57 30.12.2025

  • 24 Квартал 95

    18 5 Отговор
    Трябва да знаете, че Зеленото е чист и честен като момина сълза. И безкористно работи за Украйна и украинците.

    18:57 30.12.2025

  • 25 Ха ХаХа

    16 4 Отговор

    До коментар #5 от "Путине, Путине...":

    Соросопростакът се изходи

    18:57 30.12.2025

  • 26 РОЙТЕРС СА КЛАСИЧЕСКА

    21 4 Отговор
    ИЗМЕКЯРСКА И МАНИПУЛАТИВНА МЕДИЯ.

    18:58 30.12.2025

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 5 Отговор
    Следва ново предложение на Путин. Сиречь минус Одеска обл.
    И за завистниците. Ей ся ходих в супера, Перекрёсток", фрашкан е със стока, слагат в коридорите между рафтовете. Не си спомням друга година да е било така.
    И кой-то не вярва че укрите са се пробовали да ударят резиденция на Путин, значи не ги познава и не ги разбира. Украинеца може да седи на маса с тебе и после да ти плюе в чинията.

    18:58 30.12.2025

  • 28 Сххх

    5 16 Отговор

    До коментар #22 от "Путин крадливия милиционер":

    Срещнеш ли копейка трепи!Бавно.

    Коментиран от #34

    18:59 30.12.2025

  • 29 Май не си или си платен

    11 2 Отговор

    До коментар #15 от "Бен Вафлек":

    Чувал ли са за западните еврейски "медии" детонсе издържат с "дарения"(грантове) срещу поръчки?

    18:59 30.12.2025

  • 30 Ха ХаХа

    9 2 Отговор

    До коментар #22 от "Путин крадливия милиционер":

    Казал разчекнатият розов многоходов

    18:59 30.12.2025

  • 31 ъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Цял ден":

    Странни интереси има внучка ти на 5?

    18:59 30.12.2025

  • 32 Кирил

    3 8 Отговор
    Трябва да знаем, че съвсем я е закъсал за да почне толкова тъпи лъжи

    18:59 30.12.2025

  • 33 Не ме интересува какво знаем

    9 0 Отговор
    а се сещам какво ще последва.

    19:01 30.12.2025

  • 34 Ха ХаХа

    4 5 Отговор

    До коментар #28 от "Сххх":

    Не квичи от гробищата и не гълтай полюциите на Путин че се удави

    19:01 30.12.2025

  • 35 Лост

    7 2 Отговор
    То пък , защото американците си признаха за сваления невидим Стелт в Сърбия.Докато им показаха снимката.

    19:02 30.12.2025

  • 36 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    4 10 Отговор
    Атака имаше и резиденцията е напълно унищожена !!! Това е предупреждение и принуждаване на Русия към мир. Мир чрез Сила, които ние българските пилоти на F16 Block 70 налагаме на патравия, куц, узкоглаз руски мечок. Време е за зимен сън 😁👍

    Коментиран от #40

    19:02 30.12.2025

  • 37 Имате спътници и бръмбари

    5 9 Отговор

    До коментар #14 от "Тръмп":

    в кратуните ,русофилите .🤣

    Коментиран от #41

    19:02 30.12.2025

  • 38 Курд Околянов

    9 5 Отговор
    Атаката е измислена за подходящия момент. Зеленски води преговори с Тръмп и точно тогава Путин е мъртъв и Тръмп се съгласява с исканията на зеления. Само че черна котка мина пътя и сега ще видят "когато гръм удари ... "

    19:03 30.12.2025

  • 39 Лост

    5 2 Отговор
    То пък , защото американците си признаха за сваления невидим Стелт в Сърбия.Докато им показаха снимката.

    19:03 30.12.2025

  • 40 Хахахахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Дядка да не получи инфаркт от толкова напъни, успокой се и си пийй хапчетата, че бабата ще си търси друг

    19:04 30.12.2025

  • 41 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "Имате спътници и бръмбари":

    В твоята тиква няма никой Гълтачеф тъп

    19:05 30.12.2025

  • 42 Напълно допустимо е

    12 5 Отговор
    Зеленски да не е знаел за тази атака! Той е г-н Никой, затова британците и бандеровците не го броят за слива! Дават му само да чете по сценариите, с дрезгаво артистично гласче. А медите да премитат след тях!

    Коментиран от #54

    19:05 30.12.2025

  • 43 НА ТЕРОРИЗМА РУСИЯ НЕ ПРОЩАВА

    8 5 Отговор
    ЛАЙНИОБРИТИТЕ СА В ОСНОВАТА НА ВСЯКО ДЪЛБОКО НАПАДЕНИЕ ОТ УКРАИНЦИТЕ , ТОВА Е ИЗВЕСТНО ОТДАВНА И РУСНАЦИТЕ СА ГИ ПРЕДУПРЕДИЛИ , ВПРОЧЕМ МНОГО ПЪТИ ГИ ПРЕДУПРЕЖДАВАТ.
    А СЕГА ВИДЯХА ДЕБЕЛИЯ КРАЙ , ЗАПОЧНАХА ДА ШИКАЛКАВЯТ !!! РАЗБИРА СЕ ЧЕ ДРОНОВЕТЕ ИМ СА СВАЛЕНИ МНОГО ДАЛЕЧ ПРЕДИ ДА СТИГНАТ ДО РЕЗИДЕНЦИЯТА , НО СА БИЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТАМ!!
    АМЕРИКАНЦИТЕ ИМАТ ДОСТАТЪЧНО СИЛНА САТЕЛИТНА С-МА ЗА ДА ИЗНЕСАТ ДОКАЗАТЕЛСТВА .
    ФАТАЛНА ГРЕШКА НА УКРОБРИТНИЯ ТЕРОРИЗЪМ . ТОВА РУСНАЦИТЕ НЯМА ДА ПРОСТЯТ .

    19:06 30.12.2025

  • 44 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Аз не искам да знам нищо. Тъй като не ме интересува.

    Коментиран от #52

    19:07 30.12.2025

  • 45 !!!?

    4 6 Отговор
    На снимката: Психопат, масов убиец, кръволок !!!?

    Коментиран от #51, #53

    19:07 30.12.2025

  • 46 Реалист

    6 3 Отговор
    Естествено , че англетата нямат интерес да приключва войната . Хилядите жертви за тях са плява . Мангизите са важни .

    19:08 30.12.2025

  • 47 Курд Околянов

    7 4 Отговор
    Украйна е фалирала държава без управление и там всяка платена групировка играе за който поръчва музиката.

    19:08 30.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Копейкин Костя

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Симеонов":

    Я дай справка кои са правоверните агенции от които трябва да се осведомяваме?
    Руски, китайски, кубински и севернокорейски, нали?
    😀

    19:08 30.12.2025

  • 50 Тодор Колев

    3 3 Отговор
    От необятната блатна кочина...

    Коментиран от #55

    19:09 30.12.2025

  • 51 ???

    0 4 Отговор

    До коментар #45 от "!!!?":

    Не, ДЪРЖАВНИК !!!

    19:09 30.12.2025

  • 52 !!!?

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Данко Харсъзина":

    Ами, ти си пациент...!

    19:09 30.12.2025

  • 53 Вовата

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "!!!?":

    Местя го, ако искаш и ти ела да го преместиш!

    19:09 30.12.2025

  • 54 Има сведения, че Залужни

    5 5 Отговор

    До коментар #42 от "Напълно допустимо е":

    след успешно завършени курсове по английски език при Ми-6, се завръща в Украйна.
    Май клоуна си тръгва, тръгва уморен в прегръдките на мрака!

    Коментиран от #65

    19:10 30.12.2025

  • 55 Тодор Колев

    6 2 Отговор

    До коментар #50 от "Тодор Колев":

    От необятната блатна кочина...се засилва неистовото квичене...

    Коментиран от #57

    19:10 30.12.2025

  • 56 Ъъъъъъъъ

    3 5 Отговор
    "Лавров не представи доказателства за своите обвинения. "

    Какви доказателства бяха предоставени при постановката "Буча"? М? Или за дроновете над Полша...М?
    Доказателства не са нужни. Все пак украинците не са изправени пред съд, че да трябват доказателства.... 🤣
    Наказанието, което ще последва, ще е "цялостно творчество".

    19:11 30.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Тодор Колев

    3 3 Отговор
    От необятната блатна кочина...се засилва неистовото квичене...към оранжевия ...

    Коментиран от #61

    19:12 30.12.2025

  • 59 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Тодор Колев

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Тодор Колев":

    От необятната блатна кочина...се засилва неистовото квичене...към оранжевия ... да им даде Донбас!

    Коментиран от #67

    19:13 30.12.2025

  • 62 Незнайко

    3 4 Отговор
    Не знам, но това ми прилича на внимателно планирана операция на кремълския режим, който използвайки същите похвати и методи на фашистка Германия, се опитва да прехвърли на жертвата Украйна, вината за продължаването на войната!

    Коментиран от #68, #69

    19:14 30.12.2025

  • 63 604

    3 0 Отговор
    Всичко което ви трябва да знаете че тия със зненето...освен дъ си ги редят..даже не си струва напънъ дъ го изчетъ

    Зъ никъв .!. Не стават

    19:15 30.12.2025

  • 64 Денис Дж.

    3 1 Отговор
    Домъчня ли ви за Бесарбски Фронт, а?

    19:15 30.12.2025

  • 65 Миролюб Войнов, шут

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Има сведения, че Залужни":

    "...Май клоуна си тръгва..."

    Тоя "клоун" Четири Года прави Русия и адаша си за посмешище, та не знам кой е клоуна в случая 👍

    Коментиран от #70

    19:15 30.12.2025

  • 66 Путин гол до кръста на пони

    2 1 Отговор
    Шойгу....днес трябваше да си пия кафето в Киев, а аз се чудя къде да се крия. Шти загрея врата, ватенка ки... лива!

    19:15 30.12.2025

  • 67 604

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Тодор Колев":

    Те го взехъ ...мумия

    19:16 30.12.2025

  • 68 Хахахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Незнайко":

    Ника ти е перфектен, така че по добре просто си напиши ника и не продължаеай

    19:16 30.12.2025

  • 69 Тодор Колев

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Незнайко":

    Похватите на фашистите са едни същи, без значение дали хитлеристки или путлерастки!

    Коментиран от #71

    19:18 30.12.2025

  • 70 Хахахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Миролюб Войнов, шут":

    Хаххахах, ти сериозен ли си дядка, я ми дай карта с успехите на зеления, дадоха му 400 млрд в оръжия, дадоха му санкции срещу руснаците и какво постигна наркомана, абсолютно нищо. ГУБИ ТЕРИТОРИИ, ГУБИ МИЛИОНИ ХОРА НА ФРОНТА И БЯГАЩИ ОТ ФРОНТА, руснаците си живеят живота, а горките украинци живеят в страх. Така че незнам какво е спечелил зеления за 4 години война

    Коментиран от #73, #75

    19:19 30.12.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Мумията от Красная плашчад

    0 1 Отговор
    Искам да дам сведения, че мен също ме обстрелват с дронове. Патриарха Гундяев - праведен християнин и мой приятел, идва да преръси против дронове!

    19:21 30.12.2025

  • 73 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Хахахахаха":

    Задунаец хахахаха, много яко! Шти увелича заплатата! Кажи им сега аз какво спечелих за три дни Спецяльна Аперация!

    Коментиран от #77, #78

    19:23 30.12.2025

  • 74 А сега превод от руски:

    1 8 Отговор
    Атаката срещу обект, свързан със сигурността на руския президент, не е военен ход, а политическа катастрофа. С един безразсъден акт Киев извади конфликта от зоната на контрол и сложи край на четиригодишния си „късмет“. Оттук нататък решенията вече не са въпрос на добра воля.
    Във войните има негласни правила. Те не са записани в договори, но са по-твърди от всяка харта. Едно от тях гласи: когато удряш по символите на върховната власт, вече не водиш война – обявяваш терор. Именно там Киев направи своята фатална грешка.
    Атаката срещу обект, пряко свързан със сигурността на Владимир Путин, не може да бъде оправдана с „военна логика“. Това не е удар по инфраструктура, не е фронтова операция, не е дори отчаян опит за тактически ефект. Това е демонстративен опит за елиминиране на държавен лидер извън рамките на официално обявена война. С други думи – държавен тероризъм. Не метафорично, а юридически и политически.
    Точно затова думите на Сергей Лавровпрозвучаха толкова тежко. Те не описват емоция, а последица. Когато външният министър на ядрена държава използва този термин, това означава, че досегашният режим на сдържаност е изчерпан като политически ресурс.
    Парадоксът за Киев е, че тази атака не променя целите на Специалната военна операция. Те остават същите. Но тя променя нещо много по-опасно – степента на свобода при избора на средства. Досега конфликтът се водеше в рамка, която допускаше контрол, паузи, преговорни прозорци. Сега тази рамка е пробита отвътр

    Коментиран от #80, #82

    19:25 30.12.2025

  • 75 Тодор Колев

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от "Хахахахаха":

    Фашистите измерват успеха единствено в превзети територии и убити граждани на подложената на агресия страна! Дори не броят жертвите на собствения си народ.

    19:26 30.12.2025

  • 76 ЦИРК

    1 6 Отговор
    Поредната слаба статия от парцаливата медия на ротшилдови - Ройтерс. Тези последните години изгубиха всякакъв авторитет като някакъв фактор в журналистиката. Останаха само шепа лумпени с тотално сбъркано съзнание, които да вярват на глупостите писани в медията.

    Да започнеш със заглавие "...какво ТРЯБВА да знаем..." и след това да направиш внушения видиш ли как всичко било безпочвени обвинения, ама нямало факти нито в подкрепа нито в отхвърляне на твърденията, аз го наричам идиотщина адресирана към идиоти.

    Интересно е колко хора разбират защо точно Ройтерс е рупора на пропагандата и на това войната в Украйна да продължи ? Просто е това е медия на банкерите които раздават от столетия заеми на западна европа, от скоро и на новите им владения - източна. Огромна част от държавните дългове на ЕС идват точно от собствениците на Ройтерс - ротшийлдови, които така яростно освен с медии и чрез зависими политици по цял свят разпалват войни. И ако това не е страхотна схема за обиране на наивното население, здраве му кажи.

    19:26 30.12.2025

  • 77 Гадна е истината

    1 5 Отговор

    До коментар #73 от "Путин гол до кръста на пони":

    за деградиралият запад залят от фашизъм. Щи поривеш, пък ще свикнеш. 😄

    19:26 30.12.2025

  • 78 Хахахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #73 от "Путин гол до кръста на пони":

    Еми ще ти каза, селски 99 процента луганска територия и 75 Донецка, сега ще си вземат и Суми, а вие за 4 години война едно селце не си върнахте, 2 млн убити, 400 млрд оръжия и 20 санкции, почвай да плачкаш с интимни си приятел заедно

    Коментиран от #85

    19:26 30.12.2025

  • 79 Иначе ще лъсне истината

    6 2 Отговор
    Глупости, руснака продто иска война. С нея оцелява.

    19:27 30.12.2025

  • 80 Тодор Колев

    3 3 Отговор

    До коментар #74 от "А сега превод от руски:":

    А сега превод на човешки: Когато населението страда, това е нормално. Ако е застрашен Вожда, тогава вече падат всички задръжки. Все едно досега е имало задръжки!!!!!

    19:29 30.12.2025

  • 81 А сега превод от руски:

    2 7 Отговор
    И тук се крие ключовият момент: след подобен акт вече не става дума какво иска Русия, а какво ще бъде принудена да направи, за да възстанови стратегическото възпиране. Решенията престават да бъдат персонални. Те се институционализират – в Съвета за сигурност, в Генералния щаб, в логиката на държавното оцеляване.
    Зеленски залагаше години наред на едно и също: че Москва ще остане в рамките, че няма да удря по центровете на властта, че ще се съобразява с „червени линии“, които Западът чертае едностранно. Това беше неговият късмет. Той продължи четири години. И приключи в момента, в който бе направен опит да се удари самият център на руската държавност.
    Оттук нататък разговорът за „отстъпки“ става безпредметен. Не защото Русия не ги иска, а защото подобни жестове вече биха изглеждали като поощрение за терор. А нито една държава, която мисли за бъдещето си, не може да си позволи това.
    Най-тежкото за Киев е, че дори неговите покровители разбират последствията. Те може да не го кажат публично, но отлично знаят какво означава подобна ескалация. Това е моментът, в който конфликтът излиза от сценария „управляема война“ и навлиза в зона, където цената се определя не от дипломати, а от военната необходимост.
    Зеленски направи грешка. И тази грешка е от онези, които не се поправят с изявления

    Коментиран от #89

    19:29 30.12.2025

  • 82 Критик

    7 3 Отговор

    До коментар #74 от "А сега превод от руски:":

    Абе копейко,това първо трябва да се докаже ... Колкото имат Посейдон и Буревестник рашистите ,толкова и дроновете са летели към резиденцията на педофила дърт.

    Коментиран от #84

    19:29 30.12.2025

  • 83 Ъъъъъъъ

    0 4 Отговор
    "Руски въздушен удар в навечерието на Нова година! Обхватът и времето вече са приблизително известни

    Русия може да нанесе масиран ракетен удар по Украйна в нощта на 31 декември срещу 1 януари или на 1 срещу 2 януари. Това съобщиха от мониторинговата общественост "eRadar"

    Според тях, руснаците вече преместват стратегическата си авиация към летища, разположени по-близо до границите с Украйна. Това може да показва подготовка за мащабна комбинирана атака, в която вероятно ще участват стратегически бомбардировачи Ту-95МС от летищата „Енгелс“, „Оленя“, „Украинка“ и „Белая“, както и няколко самолета Ту-160 от „Белая“. Освен това е възможно използването на МиГ-31К, ракетоносци от Черно и Каспийско море, както и изстрелване на балистични и крилати ракети от от териториите на Брянска, Курска и Воронежска област"

    19:30 30.12.2025

  • 84 Излиза нещастника зелеснки да лъже

    1 3 Отговор

    До коментар #82 от "Критик":

    И форума се напълва с деградирала из мет да маже. 😄

    19:31 30.12.2025

  • 85 Путин гол до кръста на пони

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Хахахахаха":

    Задунец за юхан!!!! За какви четири години говориш, бе...как шти загрея врата. Операцията ще продължи три дни и нито секунда повече след като превземем Киев!

    Коментиран от #87

    19:31 30.12.2025

  • 86 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Психопортрета ви е само за идиоти ,и дълбоката психология на една ционистка медия

    Коментиран от #88

    19:32 30.12.2025

  • 87 Кой ти загрея врато бре

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Путин гол до кръста на пони":

    До там ли се докара. Аомин стани и не лази бе глупав. Виж се на ко мязаш?

    19:34 30.12.2025

  • 88 Путлер е типиченКретен

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Kaлпазанин":

    като русофилите .

    19:35 30.12.2025

  • 89 Курд Околянов

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "А сега превод от руски:":

    Така ще направят руснаците, но не са напълно прави, защото зад това не стои Зеленски, а управляемите отвън платени групировки в Украйна. В крайна сметка ще го отнесат пак обикновените украинци.

    19:35 30.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания