ЦСКА изпраща младото си крило Кевин Додай обратно във Влазня Шкодра

ЦСКА реши да преотстъпи 20-годишния си флангов играч Кевин Додай на албанския Влазня Шкодра, откъдето бе привлечен през лятото срещу трансферна сума от около 450 000 евро. Младият албанец ще прекара пролетния полусезон в родния си клуб, след като не успя да се наложи в състава на "червените".

Додай, който се появи на терена само в осем срещи от Първа лига и рядко попадаше в сметките на наставника Христо Янев, вече се включи в подготовката на Влазня. Очаква се той да бъде на разположение за предстоящия сблъсък срещу Подградеци на 10 януари, когато двата тима ще премерят сили в осминафиналите за Купата на Албания.

Този ход дава възможност на Додай да натрупа ценен игрови опит и да възвърне увереността си, докато ЦСКА ще следи изявите му с интерес.