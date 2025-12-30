Илиян Василев: Тръмп и Путин трябва да осъзнаят, че Европа държи козовете за край на войната в Украйна

Ако ви звучи шизофренно Тръмп да твърди, че Владимир Путин желае „доброто“ на украинския народ след повече от четири години убийства, разрушения и депортации, не сте сами. Но това е т.нар. тръмпистка реал политика. Именно затова не бива да се вторачваме прекалено в думите на Доналд Тръмп, а да гледаме какво реално се случва около преговорите и в какви рамки те изобщо могат да се движат. Този човек царува, не ръководи.
Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.
Има много важни детайли – гаранции за сигурността на Украйна, възстановяването ѝ, бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Но основното е просто: без примирие няма мир. А Путин ще спре войната не когато иска, а когато разбере, че вече не може да удържа икономиката си от срив. Също толкова важно – Тръмп ще трябва да приеме, че колкото и да натиска Украйна и Европа, той не държи главните козове в тези преговори.
Формално ключът към спирането на войната е в ръцете на Русия. Реалната сила обаче е в Европа. Причината е проста и изцяло икономическа. Русия има остра, екзистенциална нужда от сваляне на санкциите – не толкова американските, колкото европейските. Те са тези, които задушават търговията, финансите, логистиката, застраховането, технологичния внос и дългосрочния достъп до капитал на Русия.
А това просто няма как да стане без съгласието на Украйна.
1 Митко Пешев
13:04 30.12.2025
2 А бе ти
13:04 30.12.2025
3 Ваклин
13:04 30.12.2025
4 Сладки ботчета
13:05 30.12.2025
6 Фон дер Миндер
13:05 30.12.2025
7 Гончар Романенко
.... А то какво било--търсил е Илиан, да му каже какво да осъзнае!
13:06 30.12.2025
8 От редакцията
13:06 30.12.2025
9 Добре де..
Газ ли имат, или нефт, или голяма армия, или някаква кауза. В ЕС има технологии, но вече се вижда, че и други играчи напредват с технологиите. Така, че ние в ЕС лично, само страдаме от войната и ще платим цената на това безумие.
Коментиран от #19
13:07 30.12.2025
10 Тръмп и Путин офишъл
13:07 30.12.2025
11 Стефан
Коментиран от #17, #24
13:07 30.12.2025
12 Синбад Моряка
Какви 5 лева, пардон 5 евро, когато нито има финансови ресурси, полезни изкопаеми, технологии, оръжие и т.н......!
В Европа има само въглища, които Уши забрани и алпийски кози!
Дотук я докараха(Европа) промитите мозъци, на които и ти се кланяш!
"Трябва да загубиш всичко и ще бъдеш щастлив"- Клаус Шваб
Коментиран от #29
13:09 30.12.2025
13 Фибата
но пък ще изпълни всички желания на Зеленски! Европа не иска да спре войната и това се вижда от всеки непредубеден. Явно някои видни европейци ги е страх от.......ревизия!
13:09 30.12.2025
14 Демократичен ЦЕНТър
13:09 30.12.2025
15 така, де
13:10 30.12.2025
16 ДългоИме
13:10 30.12.2025
17 От редакцията
До коментар #11 от "Стефан":Препоръчително е,да спрете да коментирате в сайта.
13:10 30.12.2025
18 Див селянин
13:11 30.12.2025
19 Стефан
До коментар #9 от "Добре де..":Имат е то най силните. Съседи сме и с общи граници. САЩ са далеч и се пазарят глобално най вече свързано с надигащата се мощ на Китай. никой не иска агресивна Русия до границите й. по добре буфер и то проевропейски като Украина.
Коментиран от #36
13:11 30.12.2025
20 Пич
13:12 30.12.2025
22 Боруна Лом
13:12 30.12.2025
23 Удри с лопатата
13:13 30.12.2025
24 Ох , ох.....
До коментар #11 от "Стефан":Ако беше цар , историята щеше да те запомни като Стефан Безумни !
13:14 30.12.2025
25 ПИШЕШ ГЛУПОСТИ
Коментиран от #74
13:14 30.12.2025
26 факти -новата истина
Коментиран от #33
13:14 30.12.2025
27 Пилотът Гошу
13:15 30.12.2025
29 Иван
До коментар #12 от "Синбад Моряка":Европа има доста капацитет повече от цитираните само ресурси. Има граници с Украйна. Япония като няма никакви ресурси хак е водеща. Само САЩ и Русия разчитат на континеталните си ресурси като развиващите се страни. Съвсем не са розови понита нито Германия нито Франция.нито Великобритания
Коментиран от #43
13:16 30.12.2025
30 Северодвинск
13:17 30.12.2025
31 АБВ
Коментиран от #39
13:17 30.12.2025
32 Хамаско
13:19 30.12.2025
33 Стефан
До коментар #26 от "факти -новата истина":Това че нямаш ресурси е стара руска и американска теория. Ресурсите днес са едно утре друго. навречето са били въглищата. После нефт. Утре друго. Япония например няма никакви ресурси и пак е просперираща. Нации разчитащи на природни русурси като арабите рано или късно загиват.
Коментиран от #54
13:19 30.12.2025
34 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
13:20 30.12.2025
35 Изчезни
13:20 30.12.2025
36 Пилотът Гошу
До коментар #19 от "Стефан":Имат дръжки... На САЩ не им пречи да са далеч, тяхната доктрина винаги е била такава, затова и строят самолетоносачи и тн, държат огъня далеч. Единствено Турция има армия, която хем е добре тренирана в акциите им последните години, хем е достатъчно оборудвана. Нищо няма ЕС, като видиш докладите за германската армия примерно и можеш само да се питаш кой командва и кой го е турил там... Едно е да се месиш напред назад и друго да си напълно боеспособен... Освен това да не забравяме, че Германия и до днес е окупирана...
13:21 30.12.2025
37 Не,че нещо,ама...
13:21 30.12.2025
38 Да,да
13:21 30.12.2025
39 Иван
До коментар #31 от "АБВ":А ти какъв си на КГБ ?
13:21 30.12.2025
40 Д-р Ох Боли
13:21 30.12.2025
41 нннн
Абе, Оня с Водопада, като ни набута в Коалицията на желаещите, да каже какво ще плащаме!
13:21 30.12.2025
42 Гост
ПС
Тоя еничарин не е ли бивш посланик в Москва? Явно е сменил пелмените с хамбургери! Бляяяя...
13:22 30.12.2025
43 Пилотът Гошу
До коментар #29 от "Иван":Нещо бъркаш достъпа до ресурси по време на мир и просперитет на търговията и такъв по време на военни действия. Ако Хитлер имаше ресурси, резултатите щяха да са други.
13:23 30.12.2025
44 Ццц
13:24 30.12.2025
45 ха ха
13:24 30.12.2025
46 Цък
Коментиран от #51
13:25 30.12.2025
47 Илияна, Илияне
13:25 30.12.2025
48 Гръм и мълнии
13:27 30.12.2025
49 Има
13:27 30.12.2025
50 хихи
13:27 30.12.2025
51 Брачед
До коментар #46 от "Цък":...и пед🌈али
13:28 30.12.2025
52 Данко Харсъзина
13:30 30.12.2025
53 Тома
13:30 30.12.2025
54 Факти -новата истина
До коментар #33 от "Стефан":Напротив - ресурсите са всичко. Това са овеществените материални блага. Без които биологическият живот на биологичните същества,като човека, е невъзможен.AI може ли да ти даде банан, или хляб, или вода, или отопление? Той е просто интелекн, не може да сътвори нищо материално.Говориш за японците, а те ще постигнат ли това, ако целия останал свят откаже да им продава ресурси? Единственото сигурно на този смят е да притежаваш собствени ресерси и да не зависиш от никого за оцеляването си.Това се нарича автаркия. Пример -САЩ и Русия.
13:30 30.12.2025
55 Гого
13:30 30.12.2025
56 Дедо
13:31 30.12.2025
57 До ДебилаИлиан Василев
че Тръмп и Путин държат козовете за край на войната в Украйна,
А европа е Безгласна буква по вина на Урсулите!
13:33 30.12.2025
59 Азе
13:35 30.12.2025
60 Л.Колезич
е с Остра форма наДеменция!
Горкият, трябва спешно да се лекува!
13:35 30.12.2025
61 Мишел
13:40 30.12.2025
62 Верно ли бе
13:40 30.12.2025
63 Фейк на часа
Подкокоросва, че САЩ и Русия били слаби като армия, а всичко зависи от европейските военни гиганти като Литва.
Естествено, такива като него ще засилят вас и вашите деца на фронта защото такива като него ще печелят лесни милиони за много кратко време.
Имаше един анализ тук, който беше покрит набързо - защо едно дете като българчето, току що направил 18 години заминал на фронта в Украйна и загинал. Еми, ето ви отгоровора в "анализа" отгоре, който цели да насъсрка по-нискоинтелигентните и по-лабилните психически, че Русия е слаба и сега е момента да се включим във войната.
13:41 30.12.2025
64 СЛАВА НА РУСИЯ.
13:43 30.12.2025
66 ТРУДНО Е ДА МИСЛИШ
13:45 30.12.2025
67 Радко
13:46 30.12.2025
68 Баце
Убита икономика, оставена да разчита на "приятелски" трохи от Индия и Китай, постоянен теч на младо и кадърно население, над милион избити в Украйна, изгонена от Източна Европа (освен Унгария и Сърбия, но и там ще е до време) и невероятният прогрес от 3 села на месец в Украйна - мда, Русия печели 100%.
А, между другото, Тръмп просто си плямпа, иначе нито е секнал военната нито разузнавателната помощ. А Европа се въоръжава и скоро ще влезнат и нейни войски в Украйна. Така че, да, Русия определено е победител хаха
Коментиран от #72, #75, #88
13:48 30.12.2025
70 Козовете
13:48 30.12.2025
71 ИМЕ ИЛИЯН.
13:48 30.12.2025
73 той
13:51 30.12.2025
74 Интересното
До коментар #25 от "ПИШЕШ ГЛУПОСТИ":е че Илиянчо захлеби от руския газ. Факт.
13:52 30.12.2025
75 От коя болница избяга
До коментар #68 от "Баце":Такива като теб трябва да бъдат съдени за подбуждане към война, което предвижда 10 години ефективен затвор.
Защо не си заминал още за Украйна, след като руската армия е слаба?
Коментиран от #76, #87
13:53 30.12.2025
76 Баце
До коментар #75 от "От коя болница избяга":А ти защо не си заминал за Русия, като руската армия е силна? :Д:Д:Д:Д
Натисни ми и 50 пъти минусчето, все ми е тая. Ще видим кой ще е победител накрая.
Да не се окаже само, че плътно по границите на Русия, от горе до долу, ще се появят НАТОвски/ЕСсовски войски (Финландия вече е в НАТО, гледам напоследък Беларус е доста приемствен към Тръмп хаха), а американски компании ще почнат да дълбаят в Сибир..
13:59 30.12.2025
77 Опа
14:02 30.12.2025
78 Присмехулник
14:05 30.12.2025
79 Куку
14:06 30.12.2025
80 койдазнай
Защо до сега не са го направили?
14:08 30.12.2025
81 Кривоверен алкаш
14:10 30.12.2025
82 Някой
Как Европа държи козове? Кои козове? Защо всеки я подритва както му дойде? Защо се изтупват джобовете и на най-бедните страни от ЕС (България), за да се даде на Зеленски?
Въобще, добре ли си?
14:13 30.12.2025
84 Цензура
14:27 30.12.2025
85 000
14:28 30.12.2025
86 Бат Минко
14:30 30.12.2025
87 БПФ
До коментар #75 от "От коя болница избяга":Какъв затвор, адвокатите ще пледират невменяемост и който му види писаниците из интернет, ще му стане ясно, че това е така....
14:30 30.12.2025
88 Цензура
До коментар #68 от "Баце":Крeтeнчик, когато видя някой да пише за "милион убити руснаци" и ми е ясно колко му е интелектуалният багаж. Я обясни бе - пyкъл - как 2 милиона армия дава милион убити, когато на всеки загинал се падат статистически трима тежко ранени? Отделно по-леко ранени, но временно небоеспособни, болни, уволнили се? И как тая армия още съществува и гази укpoпците?
14:36 30.12.2025