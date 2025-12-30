Новини
Мнения »
Илиян Василев: Тръмп и Путин трябва да осъзнаят, че Европа държи козовете за край на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Илиян Василев: Тръмп и Путин трябва да осъзнаят, че Европа държи козовете за край на войната в Украйна

30 Декември, 2025 13:01

  • украйна-
  • война-
  • русия-
  • руска агресия-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • мир-
  • примирие

А това просто няма как да стане без съгласието на Украйна

Илиян Василев: Тръмп и Путин трябва да осъзнаят, че Европа държи козовете за край на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ако ви звучи шизофренно Тръмп да твърди, че Владимир Путин желае „доброто“ на украинския народ след повече от четири години убийства, разрушения и депортации, не сте сами. Но това е т.нар. тръмпистка реал политика. Именно затова не бива да се вторачваме прекалено в думите на Доналд Тръмп, а да гледаме какво реално се случва около преговорите и в какви рамки те изобщо могат да се движат. Този човек царува, не ръководи.

Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.

Има много важни детайли – гаранции за сигурността на Украйна, възстановяването ѝ, бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Но основното е просто: без примирие няма мир. А Путин ще спре войната не когато иска, а когато разбере, че вече не може да удържа икономиката си от срив. Също толкова важно – Тръмп ще трябва да приеме, че колкото и да натиска Украйна и Европа, той не държи главните козове в тези преговори.

Формално ключът към спирането на войната е в ръцете на Русия. Реалната сила обаче е в Европа. Причината е проста и изцяло икономическа. Русия има остра, екзистенциална нужда от сваляне на санкциите – не толкова американските, колкото европейските. Те са тези, които задушават търговията, финансите, логистиката, застраховането, технологичния внос и дългосрочния достъп до капитал на Русия.

А това просто няма как да стане без съгласието на Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 86 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митко Пешев

    142 11 Отговор
    Мого си тъп Саше

    13:04 30.12.2025

  • 2 А бе ти

    129 11 Отговор
    не си наред по цялата глава.

    13:04 30.12.2025

  • 3 Ваклин

    121 9 Отговор
    Илияне, тъп си на слонски такова.

    13:04 30.12.2025

  • 4 Сладки ботчета

    139 10 Отговор
    Европа е последна дупка на кавала, благодарение на Урсула и розовите понита. А въпросния коментатор е ярък представител на хранилките и розовите сладурчета.

    13:05 30.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фон дер Миндер

    96 6 Отговор
    Нещо се обърка , я дай пак

    13:05 30.12.2025

  • 7 Гончар Романенко

    107 8 Отговор
    Бай Дончо странно се озърташе на пресконферецията със Зеленски....
    .... А то какво било--търсил е Илиан, да му каже какво да осъзнае!

    13:06 30.12.2025

  • 8 От редакцията

    96 6 Отговор
    Моля,дежурният редактор да изтрие статията.

    13:06 30.12.2025

  • 9 Добре де..

    100 7 Отговор
    Какви са козовете на ЕС?
    Газ ли имат, или нефт, или голяма армия, или някаква кауза. В ЕС има технологии, но вече се вижда, че и други играчи напредват с технологиите. Така, че ние в ЕС лично, само страдаме от войната и ще платим цената на това безумие.

    Коментиран от #19

    13:07 30.12.2025

  • 10 Тръмп и Путин офишъл

    31 3 Отговор
    И 6@ ли сме та,калъф.

    13:07 30.12.2025

  • 11 Стефан

    10 96 Отговор
    Прав е Илиян Така или иначе Украйна е в Европа и ние знаем по добре от руснаците и амириканците какво следва да е бъдещото защото пряко ни засяга. нямаме интерес от липсата на Украина и агресивен съсед като Путинова Русия.

    Коментиран от #17, #24

    13:07 30.12.2025

  • 12 Синбад Моряка

    85 5 Отговор
    Европа не държи никакви козове, а тепърва ще дължи много пари!
    Какви 5 лева, пардон 5 евро, когато нито има финансови ресурси, полезни изкопаеми, технологии, оръжие и т.н......!
    В Европа има само въглища, които Уши забрани и алпийски кози!
    Дотук я докараха(Европа) промитите мозъци, на които и ти се кланяш!
    "Трябва да загубиш всичко и ще бъдеш щастлив"- Клаус Шваб

    Коментиран от #29

    13:09 30.12.2025

  • 13 Фибата

    72 5 Отговор
    Европа ще плати сметката и за глобализацията, и за либералните безобразия,
    но пък ще изпълни всички желания на Зеленски! Европа не иска да спре войната и това се вижда от всеки непредубеден. Явно някои видни европейци ги е страх от.......ревизия!

    13:09 30.12.2025

  • 14 Демократичен ЦЕНТър

    72 4 Отговор
    Не ти трябва тоалетна хартия,когато има такива гъ306лизци

    13:09 30.12.2025

  • 15 така, де

    54 4 Отговор
    Тоя пак е спал на течение!

    13:10 30.12.2025

  • 16 ДългоИме

    64 5 Отговор
    Този дърт либерален демагог и соросоид най-добре да посипе кратуната си с пепел, когато прави тези "изводи" и "заключения" - какви "козове", каква "Европа", какви пет пари?

    13:10 30.12.2025

  • 17 От редакцията

    12 19 Отговор

    До коментар #11 от "Стефан":

    Препоръчително е,да спрете да коментирате в сайта.

    13:10 30.12.2025

  • 18 Див селянин

    34 1 Отговор
    Га зема аннъ лопата, дей 6а и 6оклука ти, дей 6а

    13:11 30.12.2025

  • 19 Стефан

    2 41 Отговор

    До коментар #9 от "Добре де..":

    Имат е то най силните. Съседи сме и с общи граници. САЩ са далеч и се пазарят глобално най вече свързано с надигащата се мощ на Китай. никой не иска агресивна Русия до границите й. по добре буфер и то проевропейски като Украина.

    Коментиран от #36

    13:11 30.12.2025

  • 20 Пич

    42 3 Отговор
    А бе , ама ТОА не е много умен !?

    13:12 30.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Боруна Лом

    36 1 Отговор
    АБЕ ГЛАМАР, А ТЕБЕ КВО ЩЕ ТЕ ПРАВИМЕ КАТО ДОЙДЕ ПУТИН? ПУТИН ДЪРЖИ КОЗОВЕТЕ, А НЕ ЕСС!

    13:12 30.12.2025

  • 23 Удри с лопатата

    35 1 Отговор
    Какво е искал да каже авторът?🤣🤣🤣🤣🤣

    13:13 30.12.2025

  • 24 Ох , ох.....

    27 1 Отговор

    До коментар #11 от "Стефан":

    Ако беше цар , историята щеше да те запомни като Стефан Безумни !

    13:14 30.12.2025

  • 25 ПИШЕШ ГЛУПОСТИ

    45 2 Отговор
    Явно много си захлебил от евроатлантическата хранилка, за да пишеш такива простотии.Изглеждаш на години, затова не се излагай.Не Европа ще решава какво ще става, а Русия и Сащ.Може на вас да не ви се иска това, но такива са фактите и те ще се втърдявай за Украйна.Между другото този който не иска категорично мир не е Путин, а Зеленски защото го е страх от после.Говорим за гнева на украинския народ.Ярък пример в това отношение е Румъния и Николае Чаушеску- 1989г.

    Коментиран от #74

    13:14 30.12.2025

  • 26 факти -новата истина

    33 1 Отговор
    Нямаш пари.Нямаш ресурси. Ресурси=пари. Нямаш нищо. Нищо не решаваш.Точка. И не ме трийте.

    Коментиран от #33

    13:14 30.12.2025

  • 27 Пилотът Гошу

    30 1 Отговор
    Тоя па... Европа никога не е имала собствена външна политика, още Йошка Фишер го беше признал... Малко трудно сега да е иначе... САЩ буквално сринаха Европа и нашите гении само питат какво още да им угодят, тоя решил, че Европа командва парада...

    13:15 30.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Иван

    1 31 Отговор

    До коментар #12 от "Синбад Моряка":

    Европа има доста капацитет повече от цитираните само ресурси. Има граници с Украйна. Япония като няма никакви ресурси хак е водеща. Само САЩ и Русия разчитат на континеталните си ресурси като развиващите се страни. Съвсем не са розови понита нито Германия нито Франция.нито Великобритания

    Коментиран от #43

    13:16 30.12.2025

  • 30 Северодвинск

    28 2 Отговор
    Чичко Иляне, не ни лъжи!

    13:17 30.12.2025

  • 31 АБВ

    32 1 Отговор
    Агент на ДС с никнейм "Сашо 11". Отявлен и безпардонен русофоб, готов да продаде и майка си за шепа козяшки долари.

    Коментиран от #39

    13:17 30.12.2025

  • 32 Хамаско

    23 1 Отговор
    Това е казано от името на ония, които публично си въобразяват, че мирът може да бъде постигнат без преговори с Русия. И така вече четири години подред. Смях. А най-смешно е това, че тия халюцинации ги сънува бивша руска изтривалка...

    13:19 30.12.2025

  • 33 Стефан

    3 25 Отговор

    До коментар #26 от "факти -новата истина":

    Това че нямаш ресурси е стара руска и американска теория. Ресурсите днес са едно утре друго. навречето са били въглищата. После нефт. Утре друго. Япония например няма никакви ресурси и пак е просперираща. Нации разчитащи на природни русурси като арабите рано или късно загиват.

    Коментиран от #54

    13:19 30.12.2025

  • 34 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    19 1 Отговор
    Харесаха тази новина

    13:20 30.12.2025

  • 35 Изчезни

    15 1 Отговор
    Каун

    13:20 30.12.2025

  • 36 Пилотът Гошу

    19 1 Отговор

    До коментар #19 от "Стефан":

    Имат дръжки... На САЩ не им пречи да са далеч, тяхната доктрина винаги е била такава, затова и строят самолетоносачи и тн, държат огъня далеч. Единствено Турция има армия, която хем е добре тренирана в акциите им последните години, хем е достатъчно оборудвана. Нищо няма ЕС, като видиш докладите за германската армия примерно и можеш само да се питаш кой командва и кой го е турил там... Едно е да се месиш напред назад и друго да си напълно боеспособен... Освен това да не забравяме, че Германия и до днес е окупирана...

    13:21 30.12.2025

  • 37 Не,че нещо,ама...

    19 0 Отговор
    Този, днес ще събере всички негативни коментари. 🤣

    13:21 30.12.2025

  • 38 Да,да

    17 0 Отговор
    Европа държи на бай Дончо онези работи. Василев съвсем се е объркал от грантовете.

    13:21 30.12.2025

  • 39 Иван

    2 5 Отговор

    До коментар #31 от "АБВ":

    А ти какъв си на КГБ ?

    13:21 30.12.2025

  • 40 Д-р Ох Боли

    12 0 Отговор
    Пациента трябва да бъде незабавно въдворен в институция и да бъде лекуван

    13:21 30.12.2025

  • 41 нннн

    13 0 Отговор
    Ами да! Хунтата се интересува от парите. Ако Европа спре да плаща, Киев веднага ще вдигне белия байрак.
    Абе, Оня с Водопада, като ни набута в Коалицията на желаещите, да каже какво ще плащаме!

    13:21 30.12.2025

  • 42 Гост

    15 0 Отговор
    Я ела и ми кажи в очите, че не съм сам, защото си мисля точно като Путин! А защо ти си мислиш че си сам, казвайки обратното! Абе, Факти, моля ви, спрете да прибирате и каните кой как мине по улицата експерт, моля ви! То бива любов към ближния, ама чак пък всеки експерт просяк...!
    ПС
    Тоя еничарин не е ли бивш посланик в Москва? Явно е сменил пелмените с хамбургери! Бляяяя...

    13:22 30.12.2025

  • 43 Пилотът Гошу

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "Иван":

    Нещо бъркаш достъпа до ресурси по време на мир и просперитет на търговията и такъв по време на военни действия. Ако Хитлер имаше ресурси, резултатите щяха да са други.

    13:23 30.12.2025

  • 44 Ццц

    15 0 Отговор
    Европа държи козовете, но ако играта е на без коз, експерте! Докато мосю експертът се е разтревожил за руската икономика, съвсем забрави да следи немската например. "Моторът на Европа" яко хвърля масло. Но вещи лица като този, Денков, Тагаренко и други калпазани са готови да си отрежат ръката, за да причинят болка на малкото пръстче на Русия.

    13:24 30.12.2025

  • 45 ха ха

    2 0 Отговор
    хайл хидра , а ?

    13:24 30.12.2025

  • 46 Цък

    10 0 Отговор
    Представяте ли си този е предлаган за президент от определени среди от ПП ДБ. При тях явно има само ченгета от ДС

    Коментиран от #51

    13:25 30.12.2025

  • 47 Илияна, Илияне

    15 0 Отговор
    Да не казвам Европа какво държи, че ще ме изтрият.Заради такива като тебе Европа няма да свърши добре.

    13:25 30.12.2025

  • 48 Гръм и мълнии

    12 0 Отговор
    До тук ли стигна Европа с пропагандата, че да тиражират подобни мнения на разни измислени експерти?

    13:27 30.12.2025

  • 49 Има

    9 0 Отговор
    Европа има двойка спатия,а Путин вале пика,Тръмп деветка каро а играта е на всичко коз.

    13:27 30.12.2025

  • 50 хихи

    12 1 Отговор
    и този е от порода зеленски

    13:27 30.12.2025

  • 51 Брачед

    8 0 Отговор

    До коментар #46 от "Цък":

    ...и пед🌈али

    13:28 30.12.2025

  • 52 Данко Харсъзина

    15 0 Отговор
    Европа държи... Няма да ви кажа какво. Защото не искам.

    13:30 30.12.2025

  • 53 Тома

    14 1 Отговор
    След като го изгониха от Москва агент Сашо стана върл евроатлантик

    13:30 30.12.2025

  • 54 Факти -новата истина

    15 0 Отговор

    До коментар #33 от "Стефан":

    Напротив - ресурсите са всичко. Това са овеществените материални блага. Без които биологическият живот на биологичните същества,като човека, е невъзможен.AI може ли да ти даде банан, или хляб, или вода, или отопление? Той е просто интелекн, не може да сътвори нищо материално.Говориш за японците, а те ще постигнат ли това, ако целия останал свят откаже да им продава ресурси? Единственото сигурно на този смят е да притежаваш собствени ресерси и да не зависиш от никого за оцеляването си.Това се нарича автаркия. Пример -САЩ и Русия.

    13:30 30.12.2025

  • 55 Гого

    15 1 Отговор
    Господи ела си прибери вересиите - като това мекере

    13:30 30.12.2025

  • 56 Дедо

    15 1 Отговор
    Аман от бивши експерти. Какво ти разбира глупавицата изветряла от геополитика бе . Какво. От Европа ,или от управляващите в Европа зависи до кога ще изнудват населението си да дават пари . Защото те от тези пари оцеляват политически. Една ревизия за тези пари и колко от елита на Европа ще влязат по затворите а.

    13:31 30.12.2025

  • 57 До ДебилаИлиан Василев

    16 0 Отговор
    Урсулиците трябва да осъзнаят,
    че Тръмп и Путин държат козовете за край на войната в Украйна,
    А европа е Безгласна буква по вина на Урсулите!

    13:33 30.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Азе

    0 16 Отговор
    Ганьо не може го убеди в теза, която противоречи на руската пропаганда. И насила да го вадиш от степите и крепостната селяния, Ганьо ще си остане болен русофил по душа..Това му е набивано в главичката му вече век и половина. През "освободителството" на Бг от Русия, до "християнските" ценности, та да "правописната" реформа от 45та, която унищожава българския правопис, като изкуствено го приближава до руския такъв..

    13:35 30.12.2025

  • 60 Л.Колезич

    13 0 Отговор
    Тоя Илиян Василев, бивш посленик на Бг. в Русия,
    е с Остра форма наДеменция!
    Горкият, трябва спешно да се лекува!

    13:35 30.12.2025

  • 61 Мишел

    12 0 Отговор
    Европа няма как да държи някакви козове в ръцете си, защото е принудена с ръцете да си държи гащите, за да не паднат и да лъсне голият й задник.

    13:40 30.12.2025

  • 62 Верно ли бе

    16 0 Отговор
    Какъв гениален експерт и анализатор ! От кой психодиспансер е ?

    13:40 30.12.2025

  • 63 Фейк на часа

    13 0 Отговор
    Илиян Василев е бил доносник на ДС - официално доказано чрез разсекретени досиета.
    Подкокоросва, че САЩ и Русия били слаби като армия, а всичко зависи от европейските военни гиганти като Литва.
    Естествено, такива като него ще засилят вас и вашите деца на фронта защото такива като него ще печелят лесни милиони за много кратко време.
    Имаше един анализ тук, който беше покрит набързо - защо едно дете като българчето, току що направил 18 години заминал на фронта в Украйна и загинал. Еми, ето ви отгоровора в "анализа" отгоре, който цели да насъсрка по-нискоинтелигентните и по-лабилните психически, че Русия е слаба и сега е момента да се включим във войната.

    13:41 30.12.2025

  • 64 СЛАВА НА РУСИЯ.

    14 0 Отговор
    бо клук василев

    13:43 30.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ТРУДНО Е ДА МИСЛИШ

    10 0 Отговор
    Когато си вързан за хранилката другарю Василев.

    13:45 30.12.2025

  • 67 Радко

    5 2 Отговор
    Това не ДС ченге ли е бащата на онова недоразумение Слави Василев?

    13:46 30.12.2025

  • 68 Баце

    1 9 Отговор
    Адрешковците у Бг смятат, че Рашка печели войната :Д:Д:Д
    Убита икономика, оставена да разчита на "приятелски" трохи от Индия и Китай, постоянен теч на младо и кадърно население, над милион избити в Украйна, изгонена от Източна Европа (освен Унгария и Сърбия, но и там ще е до време) и невероятният прогрес от 3 села на месец в Украйна - мда, Русия печели 100%.
    А, между другото, Тръмп просто си плямпа, иначе нито е секнал военната нито разузнавателната помощ. А Европа се въоръжава и скоро ще влезнат и нейни войски в Украйна. Така че, да, Русия определено е победител хаха

    Коментиран от #72, #75, #88

    13:48 30.12.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Козовете

    8 0 Отговор
    Кодовете на ЕС са : дъртофелно население , мургави инДЖенери и доФтори , мижави природни ресурси , зелени талибани и ж-е- ндури.

    13:48 30.12.2025

  • 71 ИМЕ ИЛИЯН.

    7 0 Отговор
    Едно е името ИЛИЯ. А ДРУГОТО ТЪПОТИЯ. И ИЛИЯ В ГОЛЯМА ГРЕШКА СИ. ЕВРОПА БЕЗ САЩ И БЛАГОСЛОВИЯТА НА РУСИЯ НЯМА. ЗАВЛАДЯНА ТЕРИТОРИЯ Е ОТ ГОДИНИ. ЗАЩОТО НИ УПРАВЛЯВАХА ГНИДИ.

    13:48 30.12.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 той

    7 0 Отговор
    Къде дават парите по grant-овете ? Искам и аз !

    13:51 30.12.2025

  • 74 Интересното

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "ПИШЕШ ГЛУПОСТИ":

    е че Илиянчо захлеби от руския газ. Факт.

    13:52 30.12.2025

  • 75 От коя болница избяга

    4 1 Отговор

    До коментар #68 от "Баце":

    Такива като теб трябва да бъдат съдени за подбуждане към война, което предвижда 10 години ефективен затвор.
    Защо не си заминал още за Украйна, след като руската армия е слаба?

    Коментиран от #76, #87

    13:53 30.12.2025

  • 76 Баце

    1 6 Отговор

    До коментар #75 от "От коя болница избяга":

    А ти защо не си заминал за Русия, като руската армия е силна? :Д:Д:Д:Д
    Натисни ми и 50 пъти минусчето, все ми е тая. Ще видим кой ще е победител накрая.
    Да не се окаже само, че плътно по границите на Русия, от горе до долу, ще се появят НАТОвски/ЕСсовски войски (Финландия вече е в НАТО, гледам напоследък Беларус е доста приемствен към Тръмп хаха), а американски компании ще почнат да дълбаят в Сибир..

    13:59 30.12.2025

  • 77 Опа

    5 0 Отговор
    И този бил посланик и експерт. Затова държавата е на това дередже.

    14:02 30.12.2025

  • 78 Присмехулник

    1 0 Отговор
    Аха! Разбрах.

    14:05 30.12.2025

  • 79 Куку

    3 0 Отговор
    Смотаняк......

    14:06 30.12.2025

  • 80 койдазнай

    1 0 Отговор
    Еми да сядят Тръмп и Путин на масата в Кремъл и за три дена да си разделят плячката!
    Защо до сега не са го направили?

    14:08 30.12.2025

  • 81 Кривоверен алкаш

    2 2 Отговор
    Никакво разхлабване на санкциите едно такова действие ще бъде награда за Кремъл след 4 години убийства разрушения и грабежи..

    14:10 30.12.2025

  • 82 Някой

    3 0 Отговор
    Чичак, спри я тази парцуца, че ти е ферментирал мозъка.
    Как Европа държи козове? Кои козове? Защо всеки я подритва както му дойде? Защо се изтупват джобовете и на най-бедните страни от ЕС (България), за да се даде на Зеленски?
    Въобще, добре ли си?

    14:13 30.12.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Цензура

    2 0 Отговор
    Хахаха, и какви точно "козове" държи еврoгeйската изкълчена измeт? Тоя пaлячо защо не се поинтересува каква катастрофа е реалната евротгeйска икономика?

    14:27 30.12.2025

  • 85 000

    1 0 Отговор
    Европа няма думата за нищо в глобалната геополитика. Ес ще бъде раздробен. Вече се оформя нов микрорегион около унгария, който ще се включи към макрорегиона с център китай. Спрете да го цитирали този другар, защото се излагате.

    14:28 30.12.2025

  • 86 Бат Минко

    1 0 Отговор
    Мо;я от Четвърти километър да се самосезират и да пращат либейка за тоя

    14:30 30.12.2025

  • 87 БПФ

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "От коя болница избяга":

    Какъв затвор, адвокатите ще пледират невменяемост и който му види писаниците из интернет, ще му стане ясно, че това е така....

    14:30 30.12.2025

  • 88 Цензура

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Баце":

    Крeтeнчик, когато видя някой да пише за "милион убити руснаци" и ми е ясно колко му е интелектуалният багаж. Я обясни бе - пyкъл - как 2 милиона армия дава милион убити, когато на всеки загинал се падат статистически трима тежко ранени? Отделно по-леко ранени, но временно небоеспособни, болни, уволнили се? И как тая армия още съществува и гази укpoпците?

    14:36 30.12.2025