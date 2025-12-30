Илиян Василев: Тръмп и Путин трябва да осъзнаят, че Европа държи козовете за край на войната в Украйна

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ако ви звучи шизофренно Тръмп да твърди, че Владимир Путин желае „доброто“ на украинския народ след повече от четири години убийства, разрушения и депортации, не сте сами. Но това е т.нар. тръмпистка реал политика. Именно затова не бива да се вторачваме прекалено в думите на Доналд Тръмп, а да гледаме какво реално се случва около преговорите и в какви рамки те изобщо могат да се движат. Този човек царува, не ръководи.

Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.

Има много важни детайли – гаранции за сигурността на Украйна, възстановяването ѝ, бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Но основното е просто: без примирие няма мир. А Путин ще спре войната не когато иска, а когато разбере, че вече не може да удържа икономиката си от срив. Също толкова важно – Тръмп ще трябва да приеме, че колкото и да натиска Украйна и Европа, той не държи главните козове в тези преговори.

Формално ключът към спирането на войната е в ръцете на Русия. Реалната сила обаче е в Европа. Причината е проста и изцяло икономическа. Русия има остра, екзистенциална нужда от сваляне на санкциите – не толкова американските, колкото европейските. Те са тези, които задушават търговията, финансите, логистиката, застраховането, технологичния внос и дългосрочния достъп до капитал на Русия.

А това просто няма как да стане без съгласието на Украйна.