Новини
Хороскопи »
Астро хороскоп за 11 ноември 2025 г. (ВИДЕО)

Астро хороскоп за 11 ноември 2025 г. (ВИДЕО)

10 Ноември, 2025 23:35 539 1

  • астрологична прогноза-
  • дневен хороскоп-
  • астрология

Енергичен и вдъхновяващ ден

Астро хороскоп за 11 ноември 2025 г. (ВИДЕО) - 1
ФАКТИ.БГ
Факти Факти

Днес можем да усетим повече огнена енергия, което е чудесна възможност да изпитаме повече радост, да бъдем по-инициативни и активни.

Луната в Лъв подкрепя желанието за лична изява, привличане на внимание и прояви на щедрост и великодушие.

Хармоничните ѝ аспекти към Марс и Меркурий в Стрелец ще ни помогнат да мислим в по-голям мащаб, да планираме важни за нас неща и да действаме със смелост. Днес е важно идеите да се превръщат в конкретни стъпки.

И въпреки това не забравяме, че Меркурий е ретрограден, затова е по-подходящо да се фокусираме върху вече познати теми, проекти и посоки, вместо да започваме нещо съвсем ново.

За лични консултации, моля посете сайта https://marinastoichkova.bg/


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    0 0 Отговор
    Пак реклама,пфу... тук сте като в Ало.Бг.

    00:40 11.11.2025