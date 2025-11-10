Астро хороскоп за 11 ноември 2025 г. (ВИДЕО)

Днес можем да усетим повече огнена енергия, което е чудесна възможност да изпитаме повече радост, да бъдем по-инициативни и активни.

Луната в Лъв подкрепя желанието за лична изява, привличане на внимание и прояви на щедрост и великодушие.

Хармоничните ѝ аспекти към Марс и Меркурий в Стрелец ще ни помогнат да мислим в по-голям мащаб, да планираме важни за нас неща и да действаме със смелост. Днес е важно идеите да се превръщат в конкретни стъпки.

И въпреки това не забравяме, че Меркурий е ретрограден, затова е по-подходящо да се фокусираме върху вече познати теми, проекти и посоки, вместо да започваме нещо съвсем ново.

