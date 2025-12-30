Полша: Американците са готови да разположат бойни части в Украйна

Мирът в Украйна става все по-близък. Нещо повече, ключовият резултат от преговорите през последните дни беше декларацията на САЩ за гаранции за сигурност, включително разполагането на американски войски в Украйна. Такова изявление направи полският премиер Доналд Туск след видеоконференцията на европейските лидери, пише "Укринформ“, цитирана от Фокус.



"Оценихме резултата от първия етап на сериозните преговори, в които участват лидерите на Украйна, САЩ, ЕС и Канада. Мирът се появи на хоризонта. Няма съмнение, че са се случили събития, които дават основание да се надяваме, че тази война може да приключи бързо. Но това все още е надежда, все още е далеч от 100-процентова увереност", кзаявява той пред журналисти.



Според Туск, САЩ са заявили готовност да участват в гаранциите за сигурност на Украйна след подписването на мирно споразумение. Той отбелязва, че гаранциите за сигурност включват присъствието на американски войски, например на границата или на линията на сблъсък между Украйна и Русия.



"Тези еднозначни декларации се появяват за първи път. Ще видим колко последователни ще бъдат нашите партньори от другата страна на Атлантическия океан, но това дава надежда за успешен край на тези преговори. За успех считам края на войната“, подчертава полският министър-председател.



По-рано съветникът на кабинета на президента на Украйна Михайло Подоляк заяви, че някои страни са готови да изпратят свои миротворчески контингенти в Украйна след края на войната. Според него става дума за Франция, Германия, Турция и Великобритания.

