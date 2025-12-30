Новини
Свят »
Полша »
Полша: Американците са готови да разположат бойни части в Украйна
  Тема: Украйна

Полша: Американците са готови да разположат бойни части в Украйна

30 Декември, 2025 20:47 854 34

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • пентагон-
  • войници-
  • доналд тръмп

Доналд Туск отбелязва, че гаранциите за сигурност включват присъствието на американски войски, например на границата или на линията на сблъсък между Украйна и Русия

Полша: Американците са готови да разположат бойни части в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Мирът в Украйна става все по-близък. Нещо повече, ключовият резултат от преговорите през последните дни беше декларацията на САЩ за гаранции за сигурност, включително разполагането на американски войски в Украйна. Такова изявление направи полският премиер Доналд Туск след видеоконференцията на европейските лидери, пише "Укринформ“, цитирана от Фокус.

"Оценихме резултата от първия етап на сериозните преговори, в които участват лидерите на Украйна, САЩ, ЕС и Канада. Мирът се появи на хоризонта. Няма съмнение, че са се случили събития, които дават основание да се надяваме, че тази война може да приключи бързо. Но това все още е надежда, все още е далеч от 100-процентова увереност", кзаявява той пред журналисти.

Според Туск, САЩ са заявили готовност да участват в гаранциите за сигурност на Украйна след подписването на мирно споразумение. Той отбелязва, че гаранциите за сигурност включват присъствието на американски войски, например на границата или на линията на сблъсък между Украйна и Русия.

"Тези еднозначни декларации се появяват за първи път. Ще видим колко последователни ще бъдат нашите партньори от другата страна на Атлантическия океан, но това дава надежда за успешен край на тези преговори. За успех считам края на войната“, подчертава полският министър-председател.

По-рано съветникът на кабинета на президента на Украйна Михайло Подоляк заяви, че някои страни са готови да изпратят свои миротворчески контингенти в Украйна след края на войната. Според него става дума за Франция, Германия, Турция и Великобритания.

Още новини от Украйна


Полша
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те може да са готови

    24 4 Отговор
    Ама Русия не дава! Пропагандна статия пак. 😄

    Коментиран от #7

    20:49 30.12.2025

  • 2 ФЕЙК

    17 4 Отговор
    Евролибералите сънуват кошмари и живеят в света на сънищата си. Крайно време е да се събудят, да разтъркат очи и не само да видят, но и да разберат каква е реалността. А тя не е в тяхна полза!

    20:51 30.12.2025

  • 3 МА НЕЩО

    16 3 Отговор
    НЕ СА ГОТОВИ... НЕ ИМ СТИСКА

    20:53 30.12.2025

  • 4 Браво

    5 14 Отговор
    Най накрая САЩ взеха изцяло Украйна без нито една жертва а раша 2 милиона за 4 години и накрая САЩ влиза...Адмирации

    Коментиран от #8, #13, #14, #23, #26

    20:54 30.12.2025

  • 5 Фейк на часа

    13 1 Отговор
    Тръмп сливи ли имаше в остата, че не го каза преди два дена?
    Искренно съжалявам хората, които живеят в илюзорен паралелен свят.

    20:54 30.12.2025

  • 6 Ако не вярвате на радио Ереван

    9 1 Отговор
    Слушайте радио Варшава...

    20:54 30.12.2025

  • 7 Пропагандата

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Те може да са готови":

    Винаги се цели в глупака

    Коментиран от #11

    20:55 30.12.2025

  • 8 Пропагандата

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Браво":

    винаги има за цел глупака!

    20:55 30.12.2025

  • 9 Хихихи

    9 1 Отговор
    Могат, но не искат.

    20:55 30.12.2025

  • 10 Военен сащ

    4 2 Отговор
    Стяга ме каската нещо

    20:55 30.12.2025

  • 11 Така е

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пропагандата":

    Затова фашизма залял запада наема глупаци за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия! 😄

    20:56 30.12.2025

  • 12 ?????

    11 0 Отговор
    Ха ха.
    Пановете пак страдат от фата моргана.
    Тяхна си работа.
    Украйна най-вероятно ще бъде разделена по модела на разделението на Полша преди два и половина века.
    Та пановете по-добре да си седят на дпето и да не рипат много. Щото знае ли се кво ще е?
    Както казал навремето Сталин на Чърчил - Лвов не е бил руски град, но Варшава е била.

    20:56 30.12.2025

  • 13 Влиза ти

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Браво":

    Отзаде

    Коментиран от #17

    20:56 30.12.2025

  • 14 Е това е кеф

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Браво":

    САЩ гледаха 4 години как трепят нещастни раши които буксуват в Донбас и на финала армията им влиза победоносно без война 💯 а нещастниците се изтрепаха🥲

    Коментиран от #20

    20:58 30.12.2025

  • 15 Ае де били

    2 7 Отговор
    Ко стана с Киев за 3 дня?

    Коментиран от #19, #32

    20:58 30.12.2025

  • 16 Пенчо

    0 3 Отговор
    Охо, точно така ще стане!

    20:58 30.12.2025

  • 17 Е не колкото на майка ти

    2 8 Отговор

    До коментар #13 от "Влиза ти":

    На магистралата нали копейка дръглива разработена 😂🤣

    20:59 30.12.2025

  • 18 Българин

    6 1 Отговор
    Русия не е съгласна.Ще се стигне може би до сблъсък,а може и до световна война.Не вярвам,чеСАЩще разположи войски.

    20:59 30.12.2025

  • 19 Знам ли

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ае де били":

    Денонощно го папагалят глупаците Киев за 3 дни. Пира ли чакат да им поникнат, низнам. Няма толкова проост народ да става на папагал за 5 цента. 😄

    21:01 30.12.2025

  • 20 Пропагандата

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Е това е кеф":

    винаги има за цел глупака.

    21:02 30.12.2025

  • 21 Тома

    3 0 Отговор
    Не знаех, че Тръмп е упълномощил поляците да говорят от негово име...
    Сега знам, че оня, който нарече Полша "хиената на Европа" май е бил прав...

    21:04 30.12.2025

  • 22 404

    4 1 Отговор
    Ако Европа изпрати
    "миротворци" в Украйна,
    Русия реципрочно ще
    изпрати "миротворци" в
    Лондон, Париж и Берлин.

    Коментиран от #24, #33

    21:04 30.12.2025

  • 23 Е чакай де...!

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Браво":

    Още не е реализиран бленуваният ти сън...!

    Коментиран от #28

    21:04 30.12.2025

  • 24 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "404":

    Както каза путин- Ние ще отидем в рая като мъченици а те просто ще умрат

    21:06 30.12.2025

  • 25 осраински

    4 0 Отговор
    У РУССКИХ ЕСТЬ
    ТРАДИЦИЯ

    ПОБЕЖДАТЬ

    21:06 30.12.2025

  • 26 Та викаш...- ,,влиза"...!

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Браво":

    Да,ама май на Теб ти...влиза...отз@d...😝!

    Коментиран от #30

    21:06 30.12.2025

  • 27 Росен Желаещият

    0 2 Отговор
    И ние сме готови заедно с тях и други желаещи да защитим Украйна от руската агресия.

    21:07 30.12.2025

  • 28 Сус aнaлна разработена совалка копейка

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Е чакай де...!":

    Чакам съня ти за Киев три днях 😂🤣😅 а сега бягай при майка си в гроба да й ближеш карантииите разпрани от турските тираджии Хи Хи Хи😁

    Коментиран от #29

    21:08 30.12.2025

  • 29 Това е типичен

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    деградирал индивид. Затова и пропадналият запад залят от фашизъм му се радва, че е евтин, глупав и деградирал. 😄

    Коментиран от #31

    21:10 30.12.2025

  • 30 Сус aнaлна разработена совалка копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Та викаш...- ,,влиза"...!":

    Чакам съня ти за Киев три днях 😂🤣😅 а сега бягай при майка си в гроба да й ближеш карантииите разпрани от турските тираджии Хи Хи Хи😁 или при баща си на който като малък лапаше гноясали клошарска съдрана копейка😂 и в гроба да му го лапаш😂

    21:10 30.12.2025

  • 31 Сус aнaлна разработена совалка копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Това е типичен":

    Чакам съня ти за Киев три днях 😂🤣😅 а сега бягай при майка си в гроба да й ближеш карантииите разпрани от турските тираджии Хи Хи Хи😁 или при баща си на който като малък лапаше гноясалия клошарска съдрана копейка😂 и в гроба да му го лапаш😂

    Коментиран от #34

    21:10 30.12.2025

  • 32 Ае центовете

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ае де били":

    Ко стана с Крим за 3 КонтраНаступа...?

    21:11 30.12.2025

  • 33 Пропагандата

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "404":

    Винаги има за цел глупака!

    21:11 30.12.2025

  • 34 Това е типичен пример

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    за пропаднал и деградирал индивид, показващ деградацията и фашизма залял запада!

    21:12 30.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания