Мирът в Украйна става все по-близък. Нещо повече, ключовият резултат от преговорите през последните дни беше декларацията на САЩ за гаранции за сигурност, включително разполагането на американски войски в Украйна. Такова изявление направи полският премиер Доналд Туск след видеоконференцията на европейските лидери, пише "Укринформ“, цитирана от Фокус.
"Оценихме резултата от първия етап на сериозните преговори, в които участват лидерите на Украйна, САЩ, ЕС и Канада. Мирът се появи на хоризонта. Няма съмнение, че са се случили събития, които дават основание да се надяваме, че тази война може да приключи бързо. Но това все още е надежда, все още е далеч от 100-процентова увереност", кзаявява той пред журналисти.
Според Туск, САЩ са заявили готовност да участват в гаранциите за сигурност на Украйна след подписването на мирно споразумение. Той отбелязва, че гаранциите за сигурност включват присъствието на американски войски, например на границата или на линията на сблъсък между Украйна и Русия.
"Тези еднозначни декларации се появяват за първи път. Ще видим колко последователни ще бъдат нашите партньори от другата страна на Атлантическия океан, но това дава надежда за успешен край на тези преговори. За успех считам края на войната“, подчертава полският министър-председател.
По-рано съветникът на кабинета на президента на Украйна Михайло Подоляк заяви, че някои страни са готови да изпратят свои миротворчески контингенти в Украйна след края на войната. Според него става дума за Франция, Германия, Турция и Великобритания.
Полша: Американците са готови да разположат бойни части в Украйна
30 Декември, 2025 20:47 854 34
1 Те може да са готови
Коментиран от #7
20:49 30.12.2025
2 ФЕЙК
20:51 30.12.2025
3 МА НЕЩО
20:53 30.12.2025
4 Браво
Коментиран от #8, #13, #14, #23, #26
20:54 30.12.2025
5 Фейк на часа
Искренно съжалявам хората, които живеят в илюзорен паралелен свят.
20:54 30.12.2025
6 Ако не вярвате на радио Ереван
20:54 30.12.2025
7 Пропагандата
До коментар #1 от "Те може да са готови":Винаги се цели в глупака
Коментиран от #11
20:55 30.12.2025
8 Пропагандата
До коментар #4 от "Браво":винаги има за цел глупака!
20:55 30.12.2025
9 Хихихи
20:55 30.12.2025
10 Военен сащ
20:55 30.12.2025
11 Така е
До коментар #7 от "Пропагандата":Затова фашизма залял запада наема глупаци за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия! 😄
20:56 30.12.2025
12 ?????
Пановете пак страдат от фата моргана.
Тяхна си работа.
Украйна най-вероятно ще бъде разделена по модела на разделението на Полша преди два и половина века.
Та пановете по-добре да си седят на дпето и да не рипат много. Щото знае ли се кво ще е?
Както казал навремето Сталин на Чърчил - Лвов не е бил руски град, но Варшава е била.
20:56 30.12.2025
13 Влиза ти
До коментар #4 от "Браво":Отзаде
Коментиран от #17
20:56 30.12.2025
14 Е това е кеф
До коментар #4 от "Браво":САЩ гледаха 4 години как трепят нещастни раши които буксуват в Донбас и на финала армията им влиза победоносно без война 💯 а нещастниците се изтрепаха🥲
Коментиран от #20
20:58 30.12.2025
15 Ае де били
Коментиран от #19, #32
20:58 30.12.2025
16 Пенчо
20:58 30.12.2025
17 Е не колкото на майка ти
До коментар #13 от "Влиза ти":На магистралата нали копейка дръглива разработена 😂🤣
20:59 30.12.2025
18 Българин
20:59 30.12.2025
19 Знам ли
До коментар #15 от "Ае де били":Денонощно го папагалят глупаците Киев за 3 дни. Пира ли чакат да им поникнат, низнам. Няма толкова проост народ да става на папагал за 5 цента. 😄
21:01 30.12.2025
20 Пропагандата
До коментар #14 от "Е това е кеф":винаги има за цел глупака.
21:02 30.12.2025
21 Тома
Сега знам, че оня, който нарече Полша "хиената на Европа" май е бил прав...
21:04 30.12.2025
22 404
"миротворци" в Украйна,
Русия реципрочно ще
изпрати "миротворци" в
Лондон, Париж и Берлин.
Коментиран от #24, #33
21:04 30.12.2025
23 Е чакай де...!
До коментар #4 от "Браво":Още не е реализиран бленуваният ти сън...!
Коментиран от #28
21:04 30.12.2025
24 Така е
До коментар #22 от "404":Както каза путин- Ние ще отидем в рая като мъченици а те просто ще умрат
21:06 30.12.2025
25 осраински
ТРАДИЦИЯ
ПОБЕЖДАТЬ
21:06 30.12.2025
26 Та викаш...- ,,влиза"...!
До коментар #4 от "Браво":Да,ама май на Теб ти...влиза...отз@d...😝!
Коментиран от #30
21:06 30.12.2025
27 Росен Желаещият
21:07 30.12.2025
28 Сус aнaлна разработена совалка копейка
До коментар #23 от "Е чакай де...!":Чакам съня ти за Киев три днях 😂🤣😅 а сега бягай при майка си в гроба да й ближеш карантииите разпрани от турските тираджии Хи Хи Хи😁
Коментиран от #29
21:08 30.12.2025
29 Това е типичен
До коментар #28 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":деградирал индивид. Затова и пропадналият запад залят от фашизъм му се радва, че е евтин, глупав и деградирал. 😄
Коментиран от #31
21:10 30.12.2025
30 Сус aнaлна разработена совалка копейка
До коментар #26 от "Та викаш...- ,,влиза"...!":Чакам съня ти за Киев три днях 😂🤣😅 а сега бягай при майка си в гроба да й ближеш карантииите разпрани от турските тираджии Хи Хи Хи😁 или при баща си на който като малък лапаше гноясали клошарска съдрана копейка😂 и в гроба да му го лапаш😂
21:10 30.12.2025
31 Сус aнaлна разработена совалка копейка
До коментар #29 от "Това е типичен":Чакам съня ти за Киев три днях 😂🤣😅 а сега бягай при майка си в гроба да й ближеш карантииите разпрани от турските тираджии Хи Хи Хи😁 или при баща си на който като малък лапаше гноясалия клошарска съдрана копейка😂 и в гроба да му го лапаш😂
Коментиран от #34
21:10 30.12.2025
32 Ае центовете
До коментар #15 от "Ае де били":Ко стана с Крим за 3 КонтраНаступа...?
21:11 30.12.2025
33 Пропагандата
До коментар #22 от "404":Винаги има за цел глупака!
21:11 30.12.2025
34 Това е типичен пример
До коментар #31 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":за пропаднал и деградирал индивид, показващ деградацията и фашизма залял запада!
21:12 30.12.2025