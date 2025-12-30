Пожар в столичния кв. „Сухата река“, евакуираха 20 души

20 души са евакуирани, след като асансьор в жилищна сграда в столичния кв. "Сухата река" се е възпламенил, съобщиха за БТА от пресцентъра на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

При инцидента няма пострадали, допълниха от пожарната. Сигналът е подаден в 18:05 часа днес.

На място са били изпратени 2 противопожарни автомобила и 8 огнеборци.