Пожар в столичния кв. „Сухата река“, евакуираха 20 души

20 души са евакуирани, след като асансьор в жилищна сграда в столичния кв. "Сухата река" се е възпламенил, съобщиха за БТА от пресцентъра на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
При инцидента няма пострадали, допълниха от пожарната. Сигналът е подаден в 18:05 часа днес.
На място са били изпратени 2 противопожарни автомобила и 8 огнеборци.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 въпроси
Асансьор не беше горял, остава стълбището да се подпали от разспилян нафталин, като нафтелинените банкноти вместо в гардероба да се самозапалят, са се запалили удобно в банковата каса, та да се покрие липса.
21:04 30.12.2025