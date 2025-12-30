Топ 10 на най-големите филмови провали на 2025 г.

Изминаващата 2025 г. донесе на Холивуд както няколко ярки боксофис успеха, така и поредица от скъпи и силно рекламирани продукции, които не оправдаха очакванията. Важно е да отбележим, че сред успешните и добре приети заглавия тази година в боксофиса се наредиха "Супермен", "Дюн: Част трета", "Гладиатор II" и др.

В свой годишен обзор BBC посочва, че неуспешните заглавия обаче ясно показват колко трудно е станало за филмовата индустрия да върне масовата публика в киносалоните, въпреки познатите франчайзи, звездния актьорски състав и огромните бюджети.

Според класацията на BBC, това са най-големите филмови разочарования на 2025 г.:

Тъндърболтс*

Продукцията на Marvel Studios затвърди усещането за умора от супергеройския жанр, като интересът спадна рязко след премиерата. Капитан Америка: Нов свят

Филмът не се превърна в очакваното събитие и остана под финансовите и критическите прогнози. Снежанка

Игралният римейк на Disney беше засенчен от продължителни спорове около избора на актриси в главните роли и творческата концепция, което се отрази негативно на зрителския интерес. Мики 17

Очакваният нов проект на Пон Джун-хо не повтори успеха на „Паразит“ и беше приет хладно от критика и публика. След лова

Въпреки участието на Джулия Робъртс, филмът не успя да се наложи като значимо кино събитие. Кристи

Биографичната спортна драма със Сидни Суини отчете една от най-слабите премиери за годината. Знам какво направи миналото лято

Продължението показа, че носталгията по франчайзите от 90-те не е достатъчна за успех в съвременния боксофис. Спрингстийн: Избави ме от нищото

Биографичният филм за Брус Спрингстийн беше критикуван за прекалено интроспективния си подход. Елио от Земята

Анимацията на Pixar страдаше от продукционни проблеми и липса на ясно творческо направление. М3ГАН 2.0

Продължението се отказа от успешната хорър-комедийна формула на оригинала и загуби голяма част от аудиторията си. Машина за разбиване

Филмът показа, че дори присъствието на Дуейн Джонсън не гарантира успех при разминаване с очакванията на публиката.

В обобщението си BBC подчертава, че 2025 г. е поредното доказателство за структурна промяна в киноиндустрията – познатите марки и звездната сила вече не са достатъчни, а Холивуд е изправен пред необходимостта да предложи по-свежи идеи и по-убедителни причини зрителите отново да избират киносалона.