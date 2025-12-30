Новини
Топ 10 на най-големите филмови провали на 2025 г.

30 Декември, 2025 21:03 865 9

BBC подреди най-разочароващите филми за изминалата година

Топ 10 на най-големите филмови провали на 2025 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Изминаващата 2025 г. донесе на Холивуд както няколко ярки боксофис успеха, така и поредица от скъпи и силно рекламирани продукции, които не оправдаха очакванията. Важно е да отбележим, че сред успешните и добре приети заглавия тази година в боксофиса се наредиха "Супермен", "Дюн: Част трета", "Гладиатор II" и др.

В свой годишен обзор BBC посочва, че неуспешните заглавия обаче ясно показват колко трудно е станало за филмовата индустрия да върне масовата публика в киносалоните, въпреки познатите франчайзи, звездния актьорски състав и огромните бюджети.

Според класацията на BBC, това са най-големите филмови разочарования на 2025 г.:

  1. Тъндърболтс*
    Продукцията на Marvel Studios затвърди усещането за умора от супергеройския жанр, като интересът спадна рязко след премиерата.

  2. Капитан Америка: Нов свят
    Филмът не се превърна в очакваното събитие и остана под финансовите и критическите прогнози.

  3. Снежанка
    Игралният римейк на Disney беше засенчен от продължителни спорове около избора на актриси в главните роли и творческата концепция, което се отрази негативно на зрителския интерес.

  4. Мики 17
    Очакваният нов проект на Пон Джун-хо не повтори успеха на „Паразит“ и беше приет хладно от критика и публика.

  5. След лова
    Въпреки участието на Джулия Робъртс, филмът не успя да се наложи като значимо кино събитие.

  6. Кристи
    Биографичната спортна драма със Сидни Суини отчете една от най-слабите премиери за годината.

  7. Знам какво направи миналото лято
    Продължението показа, че носталгията по франчайзите от 90-те не е достатъчна за успех в съвременния боксофис.

  8. Спрингстийн: Избави ме от нищото
    Биографичният филм за Брус Спрингстийн беше критикуван за прекалено интроспективния си подход.

  9. Елио от Земята
    Анимацията на Pixar страдаше от продукционни проблеми и липса на ясно творческо направление.

  10. М3ГАН 2.0
    Продължението се отказа от успешната хорър-комедийна формула на оригинала и загуби голяма част от аудиторията си.

  11. Машина за разбиване
    Филмът показа, че дори присъствието на Дуейн Джонсън не гарантира успех при разминаване с очакванията на публиката.

В обобщението си BBC подчертава, че 2025 г. е поредното доказателство за структурна промяна в киноиндустрията – познатите марки и звездната сила вече не са достатъчни, а Холивуд е изправен пред необходимостта да предложи по-свежи идеи и по-убедителни причини зрителите отново да избират киносалона.


  • 1 Режисьор

    10 0 Отговор
    За "Снежанка" причина за flop-а беше арогантното поведение на цветнокожата главна героиня към целия екип и държането й в социалните мрежи към фенове и критици. Но, да, творческата концепция също изигра огромна роля за провала.

    Коментиран от #8

    21:12 30.12.2025

  • 2 Какъв провал?!

    13 0 Отговор
    Това си е нивито на киното , много компютърна анимация и връзкари , нарочени за звезди! Да си ги гледат!

    21:20 30.12.2025

  • 3 Може би

    14 0 Отговор
    На хората им е писнало от франчайзи и фемо-хомо простотийки

    21:28 30.12.2025

  • 4 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Напишете ,че ролята на Снежанка се изпълнява от боядисана в черно женица според новите стандарти в киноиндустрия

    Коментиран от #5

    21:30 30.12.2025

  • 5 Пустиня(к)

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Сичкото црно, брат, ги бутат у главни роли. И обрънаа женките на биячи. Тъмната страна. Нема джедаи.

    21:55 30.12.2025

  • 6 Смеххх

    3 0 Отговор
    Къде го видяхте този Дюн 3, като излиза чак другата Коледа?

    21:56 30.12.2025

  • 7 Цецка яденето е най важно

    0 0 Отговор
    Мътеница сиренце кашкавал че мръвкичка важното да има на масата

    22:20 30.12.2025

  • 8 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Режисьор":

    Ама верно ли Снежанка е била цветна? А стига бе! Тия са луди.
    .

    22:24 30.12.2025

  • 9 Киноман

    1 0 Отговор
    Просто холивудските бози от години не стават за гледане. Направени са като за дебили и налагат правоверните ценности за гоите.

    22:46 30.12.2025