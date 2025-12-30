Топ 10 на най-големите филмови провали на 2025 г.

Изминаващата 2025 г. донесе на Холивуд както няколко ярки боксофис успеха, така и поредица от скъпи и силно рекламирани продукции, които не оправдаха очакванията. Важно е да отбележим, че сред успешните и добре приети заглавия тази година в боксофиса се наредиха "Супермен", "Дюн: Част трета", "Гладиатор II" и др.
В свой годишен обзор BBC посочва, че неуспешните заглавия обаче ясно показват колко трудно е станало за филмовата индустрия да върне масовата публика в киносалоните, въпреки познатите франчайзи, звездния актьорски състав и огромните бюджети.
Според класацията на BBC, това са най-големите филмови разочарования на 2025 г.:
-
Тъндърболтс*
Продукцията на Marvel Studios затвърди усещането за умора от супергеройския жанр, като интересът спадна рязко след премиерата.
-
Капитан Америка: Нов свят
Филмът не се превърна в очакваното събитие и остана под финансовите и критическите прогнози.
-
Снежанка
Игралният римейк на Disney беше засенчен от продължителни спорове около избора на актриси в главните роли и творческата концепция, което се отрази негативно на зрителския интерес.
-
Мики 17
Очакваният нов проект на Пон Джун-хо не повтори успеха на „Паразит“ и беше приет хладно от критика и публика.
-
След лова
Въпреки участието на Джулия Робъртс, филмът не успя да се наложи като значимо кино събитие.
-
Кристи
Биографичната спортна драма със Сидни Суини отчете една от най-слабите премиери за годината.
-
Знам какво направи миналото лято
Продължението показа, че носталгията по франчайзите от 90-те не е достатъчна за успех в съвременния боксофис.
-
Спрингстийн: Избави ме от нищото
Биографичният филм за Брус Спрингстийн беше критикуван за прекалено интроспективния си подход.
-
Елио от Земята
Анимацията на Pixar страдаше от продукционни проблеми и липса на ясно творческо направление.
-
М3ГАН 2.0
Продължението се отказа от успешната хорър-комедийна формула на оригинала и загуби голяма част от аудиторията си.
-
Машина за разбиване
Филмът показа, че дори присъствието на Дуейн Джонсън не гарантира успех при разминаване с очакванията на публиката.
В обобщението си BBC подчертава, че 2025 г. е поредното доказателство за структурна промяна в киноиндустрията – познатите марки и звездната сила вече не са достатъчни, а Холивуд е изправен пред необходимостта да предложи по-свежи идеи и по-убедителни причини зрителите отново да избират киносалона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Режисьор
Коментиран от #8
21:12 30.12.2025
2 Какъв провал?!
21:20 30.12.2025
3 Може би
21:28 30.12.2025
4 Сатана Z
Коментиран от #5
21:30 30.12.2025
5 Пустиня(к)
До коментар #4 от "Сатана Z":Сичкото црно, брат, ги бутат у главни роли. И обрънаа женките на биячи. Тъмната страна. Нема джедаи.
21:55 30.12.2025
6 Смеххх
21:56 30.12.2025
7 Цецка яденето е най важно
22:20 30.12.2025
8 Гост
До коментар #1 от "Режисьор":Ама верно ли Снежанка е била цветна? А стига бе! Тия са луди.
.
22:24 30.12.2025
9 Киноман
22:46 30.12.2025