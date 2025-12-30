Бриджит Бардо: Да бях родила куче вместо сина ми ВИДЕО

Актрисата Бриджит Бардо обещала на сина си Никола-Жак никога да не говори за него в интервюта, пише The Daily Mail.
Бардо се отрече от сина си през 1963 г. след развода си с актьора Жак Шарие.
Актрисата заявяваше в интервюта, че би предпочела да „роди куче“ вместо Никола-Жак.
Звездата на световното кино имала проблеми с фигурата си след раждането. Тя отказала да кърми детето си и се върнала към снимките няколко дни след раждането.
По-късно нямала желание да общува със сина си. Отчуждението им било взаимно. Никола-Жак така и не информирал майка си за сватбата си.
За смъртта на Бриджит Бардо съобщи Le Figaro на 28 декември. Актрисата почина на 91-годишна възраст. Точната причина за смъртта ѝ не е разкрита, известно е само, че е била болна и е била на лечение в болница малко преди смъртта си.
Бардо е била оперирана, след което е продължила възстановяването си в дома си в Сен Тропе.
Тя е смятана за една от най-красивите жени на 20-ти век и символ на цяла епоха. Хубавицата придобива международна слава благодарение на ролята си във филма „И Бог създаде жената“.
Бардо е една от водещите звезди на френското кино през 50-те и 60-те години на миналия век.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тц тц тц тц
07:38 30.12.2025
2 Офанзивен дефанзив
Коментиран от #4, #8, #9, #13
07:41 30.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гергана Сотирова
До коментар #2 от "Офанзивен дефанзив":Вероятно и от мече не би се отказала. Зоофилията, всъщност, не е нещо ново...
Коментиран от #15
07:44 30.12.2025
5 Грешница
07:48 30.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да ама
До коментар #2 от "Офанзивен дефанзив":Каквато и да е причината, отказа от детето и тежките думи са непристойни и недостойни за една майка… дори и за Бриджит Бардо. Но тя си е платила цената за това, дори и да не го признава.
07:55 30.12.2025
9 ГлаДен драскач
До коментар #2 от "Офанзивен дефанзив":...Ами Ганьова работа...
07:56 30.12.2025
10 Евродебил
08:02 30.12.2025
11 Факт
08:02 30.12.2025
12 Бардо трябваше да се получи от животните
08:04 30.12.2025
13 Всъщност, от
До коментар #2 от "Офанзивен дефанзив":Статията става ясно, че детето нищо не й е направило, защото тогава, 1963, е било бебе!!! Разбираме, че самата Бриджит е била една себична, безотговорна кучка!
08:06 30.12.2025
14 Урсула от брюксел
08:11 30.12.2025
15 Да попитам
До коментар #4 от "Гергана Сотирова":И,ти ли си зоофилка,копрофилка,некрофилка ,?
Коментиран от #17
08:13 30.12.2025
16 гост
08:13 30.12.2025
17 Гергана Сотирова
До коментар #15 от "Да попитам":Не, не съм като теб. Има си сайтове за такива психари. Както и специализирани заведения, когато ви хванат.
Коментиран от #18
08:20 30.12.2025
18 Факт
До коментар #17 от "Гергана Сотирова":Какво общо може да има Пешо Мутрата с Гергана Сотирова?
08:23 30.12.2025
19 Миндич
08:24 30.12.2025
20 Механик
Дори лешоядите биха са посвенили.
08:31 30.12.2025
21 А сега де?
08:39 30.12.2025
22 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
08:41 30.12.2025
23 Абе Милене
08:42 30.12.2025
24 Роже
09:05 30.12.2025