Бриджит Бардо: Да бях родила куче вместо сина ми ВИДЕО

Бриджит Бардо: Да бях родила куче вместо сина ми ВИДЕО

30 Декември, 2025 07:24, обновена 30 Декември, 2025 07:35 2 875 24

  • бриджит бардо-
  • никола-жак-
  • актриса-
  • син

Починалата наскоро актриса се отрекла от Никола-Жак през 1963 г.

Бриджит Бардо: Да бях родила куче вместо сина ми ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Актрисата Бриджит Бардо обещала на сина си Никола-Жак никога да не говори за него в интервюта, пише The ​​Daily Mail.

Бардо се отрече от сина си през 1963 г. след развода си с актьора Жак Шарие.

Актрисата заявяваше в интервюта, че би предпочела да „роди куче“ вместо Никола-Жак.

Звездата на световното кино имала проблеми с фигурата си след раждането. Тя отказала да кърми детето си и се върнала към снимките няколко дни след раждането.

По-късно нямала желание да общува със сина си. Отчуждението им било взаимно. Никола-Жак така и не информирал майка си за сватбата си.

За смъртта на Бриджит Бардо съобщи Le Figaro на 28 декември. Актрисата почина на 91-годишна възраст. Точната причина за смъртта ѝ не е разкрита, известно е само, че е била болна и е била на лечение в болница малко преди смъртта си.

Бардо е била оперирана, след което е продължила възстановяването си в дома си в Сен Тропе.

Тя е смятана за една от най-красивите жени на 20-ти век и символ на цяла епоха. Хубавицата придобива международна слава благодарение на ролята си във филма „И Бог създаде жената“.

Бардо е една от водещите звезди на френското кино през 50-те и 60-те години на миналия век.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
  • 1 Тц тц тц тц

    15 3 Отговор
    Явно деменцията е почнала през младените и.

    07:38 30.12.2025

  • 2 Офанзивен дефанзив

    46 0 Отговор
    И какъв е смисълът от това гръмко заглавие? Защо сте го сложили, след като не пишете защо Бардо се е изказала така грубо? Разбрахме само, че заради сина си е развалила фигурата си... И това ли е всичко, това ли е причината?! Ами тя и с куче да беше бременна, пак щеше да и развали фигурата. Много странна статия - освен за набиране на брой гледания и трафик не виждам никакъв друг смисъл в това писание...

    Коментиран от #4, #8, #9, #13

    07:41 30.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гергана Сотирова

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Офанзивен дефанзив":

    Вероятно и от мече не би се отказала. Зоофилията, всъщност, не е нещо ново...

    Коментиран от #15

    07:44 30.12.2025

  • 5 Грешница

    23 1 Отговор
    Да се отречеш от детето си заради бляскав живот и кариера е най-големия грях за един родител. Не казах майка, защото тя не заслужава да бъде такава.

    07:48 30.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да ама

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Офанзивен дефанзив":

    Каквато и да е причината, отказа от детето и тежките думи са непристойни и недостойни за една майка… дори и за Бриджит Бардо. Но тя си е платила цената за това, дори и да не го признава.

    07:55 30.12.2025

  • 9 ГлаДен драскач

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Офанзивен дефанзив":

    ...Ами Ганьова работа...

    07:56 30.12.2025

  • 10 Евродебил

    11 2 Отговор
    Тази изумително красива на млади жена е силно недолюбвана от неолибералната сган от педофили,трансджендъри,меки китки,безполово и прочее.Тя също бори развилнялата се неолиберална диващина.Статията явно е някакъв цитат от спонсориран от Сорос извор на масова дезинформация.Да почива в мир!

    08:02 30.12.2025

  • 11 Факт

    5 0 Отговор
    Явно деменцията не пропуска и дописниците във Фактибг!

    08:02 30.12.2025

  • 12 Бардо трябваше да се получи от животните

    3 0 Отговор
    Които дават живот на ново поколение през няколко години и сега щеше да има няколко деца

    08:04 30.12.2025

  • 13 Всъщност, от

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Офанзивен дефанзив":

    Статията става ясно, че детето нищо не й е направило, защото тогава, 1963, е било бебе!!! Разбираме, че самата Бриджит е била една себична, безотговорна кучка!

    08:06 30.12.2025

  • 14 Урсула от брюксел

    11 2 Отговор
    Това е писано от същите тези дето ни учат колко европейско е да смениш резбата и пола.Тези дето ни облъчват с това колко важно за нас е да се изсипват милярди в бездънната каца "Украйна" и да подсигуряваме жидове като шмъркан,Ермак,Миндич и прочее...с имения във екзотични точки на планетата ,бентлита,златни бидета и гърнета,милярди в сметките и т.н.

    08:11 30.12.2025

  • 15 Да попитам

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гергана Сотирова":

    И,ти ли си зоофилка,копрофилка,некрофилка ,?

    Коментиран от #17

    08:13 30.12.2025

  • 16 гост

    6 1 Отговор
    Красива го знаехме отдавна,сега научих че е била болна в главата...

    08:13 30.12.2025

  • 17 Гергана Сотирова

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да попитам":

    Не, не съм като теб. Има си сайтове за такива психари. Както и специализирани заведения, когато ви хванат.

    Коментиран от #18

    08:20 30.12.2025

  • 18 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гергана Сотирова":

    Какво общо може да има Пешо Мутрата с Гергана Сотирова?

    08:23 30.12.2025

  • 19 Миндич

    2 1 Отговор
    Наскоро ББС беше цитирал Доналд Тръмп (кандидат за президент тогава).Оказа се че цитата бил селектиран от реплики в различни речи на президента.

    08:24 30.12.2025

  • 20 Механик

    6 0 Отговор
    Що обичате да ровите в най-мръсните места???
    Дори лешоядите биха са посвенили.

    08:31 30.12.2025

  • 21 А сега де?

    5 0 Отговор
    В друга медия четох, че единствения наследник на 50 милиончета е сина и. На кой да вярваш?

    08:39 30.12.2025

  • 22 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 1 Отговор
    Тази явно не е била добре с мозъка цял живот.

    08:41 30.12.2025

  • 23 Абе Милене

    5 1 Отговор
    Ти сигурен ли си за написаните думи, че нещо не се връзва?

    08:42 30.12.2025

  • 24 Роже

    0 0 Отговор
    На снимката ясно се разбира , че майка и син се обичат. Слепи ли сте ?

    09:05 30.12.2025