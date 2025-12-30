Бриджит Бардо: Да бях родила куче вместо сина ми ВИДЕО

Актрисата Бриджит Бардо обещала на сина си Никола-Жак никога да не говори за него в интервюта, пише The ​​Daily Mail.

Бардо се отрече от сина си през 1963 г. след развода си с актьора Жак Шарие.

Актрисата заявяваше в интервюта, че би предпочела да „роди куче“ вместо Никола-Жак.

Звездата на световното кино имала проблеми с фигурата си след раждането. Тя отказала да кърми детето си и се върнала към снимките няколко дни след раждането.

По-късно нямала желание да общува със сина си. Отчуждението им било взаимно. Никола-Жак така и не информирал майка си за сватбата си.

За смъртта на Бриджит Бардо съобщи Le Figaro на 28 декември. Актрисата почина на 91-годишна възраст. Точната причина за смъртта ѝ не е разкрита, известно е само, че е била болна и е била на лечение в болница малко преди смъртта си.

Бардо е била оперирана, след което е продължила възстановяването си в дома си в Сен Тропе.

Тя е смятана за една от най-красивите жени на 20-ти век и символ на цяла епоха. Хубавицата придобива международна слава благодарение на ролята си във филма „И Бог създаде жената“.

Бардо е една от водещите звезди на френското кино през 50-те и 60-те години на миналия век.