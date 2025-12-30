Експерт: Русия е пълна с безумно много необезпечени пари

Русия е пълна с безумно много необезпечени пари, поради което на хоризонта се задава конфискационна парична реформа, прогнозира икономистът Игор Липсиц.
Какво могат да очакват руснаците от 2026 година в икономически план, имайки предвид, че вече знаем за повишаващите се данъци и дефицитния бюджет?
И. Липсиц: Да си припомним какви данни назова неотдавна президентът Путин : той заяви, че икономическият ръст в Русия практически се е прекратил . През 2024 година той възлезе на 4,6 процента, а тази година трудно достигна едно на сто. Това се и очакваше - ръстът се прекрати, инвестициите падат, производителността на труда не расте, както призна президентът.
Да добавим към това ситуацията на нефтения пазар . Картината не е радостна: налага се да се изнася по-малко, защото има проблеми с експорта на петрола, освен това расте намалението на цените на руския нефт. Виждаме загубите на нефтената промишленост и се оформя една доста разбираема картина. Руската държава живее от доходите от нефта, всичко останало е незначително и второстепенно. Ако потокът нефтени доходи е голям, Русия живее . Когато потокът се свие, животът в Русия става дребен и грозен . Тази тема е неприятна, но бъдещето на Русия много зависи от нея.
Сега цените са ниски, откъдето следва, че след три месеца може да се очаква поредни съкращения в бюджета, тъй като разходите няма да се покриват от приходите. Ще започнат да режат дори разходите, обещани в утвърдения бюджет . Много хора ще установят, че нямат заплати, след това ще започне задържане на изплащането на пенсиите. Това не са прокоби - логиката е жестока и неприятна, но е такава.
Защо в тази ситуация просто да не бъдат напечатани пари, за да бъде спасена ситуацията, а за инфлацията да се мисли след това?
И. Липсиц: Хората отсега живеят в условията на висока инфлация . Обърнете внимание как се разминават данните на руските ведомства: статистиката говори за 6,6 процента, а Банката на Русия фиксира инфлационните очаквания на населението на ниво от 14-15 процента.
Що се отнася до печатането на пари - Русия се занимава с това от началото на войната. Войните винаги се водят за сметка на инфлационното финансиране. За времето на войната паричната маса в Русия се удвои. За четири години парите станаха два пъти повече, а продукцията е нараснала най-много със седем-осем процента. Страната е пълна с безумно количество необезпечени пари, поради което на хоризонта се задава конфискационна парична реформа.
Тя възможна ли е?
И. Липсиц: Тя е неизбежна. След войната ще трябва да се установява ред. Погледнете историята на Втората световна война и ще видите съвсем същото. През 1947 година бе проведена твърдата Сталинска реформа, а страните от Западна Европа на свой ред извършиха парични реформи. Европа бе спасена само от големия поток стоки от САЩ . Такива реформи обичайно се правят година след приключчването на активните бойни действия. Не казвам, че това непременно ще се случи през 2026-а, но краят на войната ще донесе на руснаците не само радостни емоции, а и много неприятни емоции в сферата на парите.
Всичко напомня много последните години на Съветския съюз, когато тогавашният финансов министър смяташе, че единственият начин за нормализиране на ситуацията е цените да бъдат освободени, да се създаде висока инфлация и тя да изгори всички тези пари. Тя се оказа по-силна от очакваното, но парите определено изгоряха.
Говори се, че напоследък дори се намаляват бонусите, които се изплащат на желаещите да воюват. Вероятно ли Ви се струва? И от това ли вече се пести?
И. Липсиц: Това е така, но не навсякъде. Има региони, в които продължават да се плащат високи бонуси, но в много други се налагат съкращения. Причините са няколко. Първата е чисто финансова: в регионалните бюджети няма пари. Втората е, че войната и смъртта на воюващия по договор вече са станали норма в Русия . По-рано трябваше хората да бъдат убеждавани, че животът може да се обмени срещу пари - сега това стана стандартен вариант.
Третата причина е, че икономиката гасне . Алтернативите за спечелване на пари чрез войната стават все по-малко. Работата се руши, заплатите падат , скритата безработица расте. Ако например сте получавали 70 000, а са ви прехвърлили на тридневна работна седмица, това е минус 40 процента. Ще получавате 42 000, докато при сключването на договор за участие във войната веднага предлагат два милиона.
Дори намаляването на бонусите не спира този процес. Той ще върви дотогава, докато в Русия не се свършат излишните, никому ненужни мъже. Те все още са няколко милиона и даже не се налага да бъдат примамвани с някакви особено големи суми.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешо В о л г а т а
Водя руска пропаганда в Брюксел и затова ми плащат 25 000 еврака!
Коментиран от #5, #6, #24
21:01 30.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 uzpoжденец
21:02 30.12.2025
4 Коце Ман гала от Възраждане
21:03 30.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Руската мания за величие
Коментиран от #19
21:04 30.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ко Ши каиш
21:05 30.12.2025
10 Ае ко стана?
Щеше да прави рублата световна валута?
21:06 30.12.2025
11 Първия пост
21:06 30.12.2025
12 Кравар
21:07 30.12.2025
13 Също и факти
21:07 30.12.2025
14 Великият и независим бг лъв
21:08 30.12.2025
15 Всяка вечер
21:08 30.12.2025
16 Не трийте щото
21:09 30.12.2025
17 Бг руски еничар
Не е честно!
21:10 30.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 сан саничь..
До коментар #7 от "Руската мания за величие":Тва номадско племе-дека е дошло тука с конска опашка..вързана за тояга,все стъпва на криво,не му дават да прай референдум,,ЗА,,левчето,защото конституцята не им разрешава..сипват им допълнително отгавнатьситье напеефстькио що били очень вкусние..а будалите се надпреварват да ги кушать
21:16 30.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тук пишат боклуци
21:19 30.12.2025
23 Закрива факти
21:20 30.12.2025
24 Добре де
До коментар #1 от "Пешо В о л г а т а":Аз пак не разбрах.
Рублата не е обезпечена с нефт, газ, даманти, злато, кокс, паладий и тн.
А Еврото родно с какво е покрито?
Коментиран от #40
21:24 30.12.2025
25 Да,бе
21:27 30.12.2025
26 Петър Стоянов
21:27 30.12.2025
27 Последния Софиянец
21:29 30.12.2025
28 Тити
21:33 30.12.2025
29 Много зле
21:36 30.12.2025
30 Кирил Петров
21:38 30.12.2025
31 Дами Митов
21:41 30.12.2025
32 Варна
21:55 30.12.2025
33 Варва
21:57 30.12.2025
34 Сатана Z
Дупката на патриотизма. Професор Игор Липсиц за това как войната ще доведе до фалит руската икономика
Игор Липсиц
6 юни 2023 г.???????
21:58 30.12.2025
35 ?????
Да чакаме ли още нещо?
21:58 30.12.2025
36 Аз казах
Коментиран от #39
21:58 30.12.2025
37 Варна
21:59 30.12.2025
38 по голям експерт
Така че, тази блест си е масова.
22:12 30.12.2025
39 Бахой
До коментар #36 от "Аз казах":Това кой ти го написа?!
22:14 30.12.2025
40 Финансист
До коментар #24 от "Добре де":Не знам дали сте забелязали, но на щатските долари пише, че са обезпечени с дълг. Същото е и за еврото.
Коментиран от #44
22:17 30.12.2025
41 Ъъъъъъъ
Мдааа... И този е "репресиран".... Ясно е защо се публикуват негови мнения.... Между другото, живее в Латвия.
22:28 30.12.2025
42 Николай Денков
22:34 30.12.2025
43 Иксперт
22:38 30.12.2025
44 Ъъъъъъъ
До коментар #40 от "Финансист":"Не знам дали сте забелязали, но на щатските долари пише, че са обезпечени с дълг. "
Как да забележим? Ние освен рубли и копейки, друго сме виждали... 🤔
22:39 30.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Хи хи
22:41 30.12.2025
47 Кирил Петков
22:42 30.12.2025