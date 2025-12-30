Експерт: Русия е пълна с безумно много необезпечени пари

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Русия е пълна с безумно много необезпечени пари, поради което на хоризонта се задава конфискационна парична реформа, прогнозира икономистът Игор Липсиц.

Какво могат да очакват руснаците от 2026 година в икономически план, имайки предвид, че вече знаем за повишаващите се данъци и дефицитния бюджет?

И. Липсиц: Да си припомним какви данни назова неотдавна президентът Путин : той заяви, че икономическият ръст в Русия практически се е прекратил . През 2024 година той възлезе на 4,6 процента, а тази година трудно достигна едно на сто. Това се и очакваше - ръстът се прекрати, инвестициите падат, производителността на труда не расте, както призна президентът.

Да добавим към това ситуацията на нефтения пазар . Картината не е радостна: налага се да се изнася по-малко, защото има проблеми с експорта на петрола, освен това расте намалението на цените на руския нефт. Виждаме загубите на нефтената промишленост и се оформя една доста разбираема картина. Руската държава живее от доходите от нефта, всичко останало е незначително и второстепенно. Ако потокът нефтени доходи е голям, Русия живее . Когато потокът се свие, животът в Русия става дребен и грозен . Тази тема е неприятна, но бъдещето на Русия много зависи от нея.

Сега цените са ниски, откъдето следва, че след три месеца може да се очаква поредни съкращения в бюджета, тъй като разходите няма да се покриват от приходите. Ще започнат да режат дори разходите, обещани в утвърдения бюджет . Много хора ще установят, че нямат заплати, след това ще започне задържане на изплащането на пенсиите. Това не са прокоби - логиката е жестока и неприятна, но е такава.

Защо в тази ситуация просто да не бъдат напечатани пари, за да бъде спасена ситуацията, а за инфлацията да се мисли след това?

И. Липсиц: Хората отсега живеят в условията на висока инфлация . Обърнете внимание как се разминават данните на руските ведомства: статистиката говори за 6,6 процента, а Банката на Русия фиксира инфлационните очаквания на населението на ниво от 14-15 процента.

Що се отнася до печатането на пари - Русия се занимава с това от началото на войната. Войните винаги се водят за сметка на инфлационното финансиране. За времето на войната паричната маса в Русия се удвои. За четири години парите станаха два пъти повече, а продукцията е нараснала най-много със седем-осем процента. Страната е пълна с безумно количество необезпечени пари, поради което на хоризонта се задава конфискационна парична реформа.

Тя възможна ли е?



И. Липсиц: Тя е неизбежна. След войната ще трябва да се установява ред. Погледнете историята на Втората световна война и ще видите съвсем същото. През 1947 година бе проведена твърдата Сталинска реформа, а страните от Западна Европа на свой ред извършиха парични реформи. Европа бе спасена само от големия поток стоки от САЩ . Такива реформи обичайно се правят година след приключчването на активните бойни действия. Не казвам, че това непременно ще се случи през 2026-а, но краят на войната ще донесе на руснаците не само радостни емоции, а и много неприятни емоции в сферата на парите.

Всичко напомня много последните години на Съветския съюз, когато тогавашният финансов министър смяташе, че единственият начин за нормализиране на ситуацията е цените да бъдат освободени, да се създаде висока инфлация и тя да изгори всички тези пари. Тя се оказа по-силна от очакваното, но парите определено изгоряха.

Говори се, че напоследък дори се намаляват бонусите, които се изплащат на желаещите да воюват. Вероятно ли Ви се струва? И от това ли вече се пести?

И. Липсиц: Това е така, но не навсякъде. Има региони, в които продължават да се плащат високи бонуси, но в много други се налагат съкращения. Причините са няколко. Първата е чисто финансова: в регионалните бюджети няма пари. Втората е, че войната и смъртта на воюващия по договор вече са станали норма в Русия . По-рано трябваше хората да бъдат убеждавани, че животът може да се обмени срещу пари - сега това стана стандартен вариант.

Третата причина е, че икономиката гасне . Алтернативите за спечелване на пари чрез войната стават все по-малко. Работата се руши, заплатите падат , скритата безработица расте. Ако например сте получавали 70 000, а са ви прехвърлили на тридневна работна седмица, това е минус 40 процента. Ще получавате 42 000, докато при сключването на договор за участие във войната веднага предлагат два милиона.

Дори намаляването на бонусите не спира този процес. Той ще върви дотогава, докато в Русия не се свършат излишните, никому ненужни мъже. Те все още са няколко милиона и даже не се налага да бъдат примамвани с някакви особено големи суми.