Експерт: Русия е пълна с безумно много необезпечени пари

30 Декември, 2025

Всичко напомня много последните години на Съветския съюз, когато тогавашният финансов министър смяташе, че единственият начин за нормализиране на ситуацията е цените да бъдат освободени, да се създаде висока инфлация и тя да изгори всички тези пари

Експерт: Русия е пълна с безумно много необезпечени пари - 1
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Русия е пълна с безумно много необезпечени пари, поради което на хоризонта се задава конфискационна парична реформа, прогнозира икономистът Игор Липсиц.

Какво могат да очакват руснаците от 2026 година в икономически план, имайки предвид, че вече знаем за повишаващите се данъци и дефицитния бюджет?

И. Липсиц: Да си припомним какви данни назова неотдавна президентът Путин : той заяви, че икономическият ръст в Русия практически се е прекратил . През 2024 година той възлезе на 4,6 процента, а тази година трудно достигна едно на сто. Това се и очакваше - ръстът се прекрати, инвестициите падат, производителността на труда не расте, както призна президентът.

Да добавим към това ситуацията на нефтения пазар . Картината не е радостна: налага се да се изнася по-малко, защото има проблеми с експорта на петрола, освен това расте намалението на цените на руския нефт. Виждаме загубите на нефтената промишленост и се оформя една доста разбираема картина. Руската държава живее от доходите от нефта, всичко останало е незначително и второстепенно. Ако потокът нефтени доходи е голям, Русия живее . Когато потокът се свие, животът в Русия става дребен и грозен . Тази тема е неприятна, но бъдещето на Русия много зависи от нея.

Сега цените са ниски, откъдето следва, че след три месеца може да се очаква поредни съкращения в бюджета, тъй като разходите няма да се покриват от приходите. Ще започнат да режат дори разходите, обещани в утвърдения бюджет . Много хора ще установят, че нямат заплати, след това ще започне задържане на изплащането на пенсиите. Това не са прокоби - логиката е жестока и неприятна, но е такава.

Защо в тази ситуация просто да не бъдат напечатани пари, за да бъде спасена ситуацията, а за инфлацията да се мисли след това?

И. Липсиц: Хората отсега живеят в условията на висока инфлация . Обърнете внимание как се разминават данните на руските ведомства: статистиката говори за 6,6 процента, а Банката на Русия фиксира инфлационните очаквания на населението на ниво от 14-15 процента.

Що се отнася до печатането на пари - Русия се занимава с това от началото на войната. Войните винаги се водят за сметка на инфлационното финансиране. За времето на войната паричната маса в Русия се удвои. За четири години парите станаха два пъти повече, а продукцията е нараснала най-много със седем-осем процента. Страната е пълна с безумно количество необезпечени пари, поради което на хоризонта се задава конфискационна парична реформа.

Тя възможна ли е?

И. Липсиц: Тя е неизбежна. След войната ще трябва да се установява ред. Погледнете историята на Втората световна война и ще видите съвсем същото. През 1947 година бе проведена твърдата Сталинска реформа, а страните от Западна Европа на свой ред извършиха парични реформи. Европа бе спасена само от големия поток стоки от САЩ . Такива реформи обичайно се правят година след приключчването на активните бойни действия. Не казвам, че това непременно ще се случи през 2026-а, но краят на войната ще донесе на руснаците не само радостни емоции, а и много неприятни емоции в сферата на парите.

Всичко напомня много последните години на Съветския съюз, когато тогавашният финансов министър смяташе, че единственият начин за нормализиране на ситуацията е цените да бъдат освободени, да се създаде висока инфлация и тя да изгори всички тези пари. Тя се оказа по-силна от очакваното, но парите определено изгоряха.

Говори се, че напоследък дори се намаляват бонусите, които се изплащат на желаещите да воюват. Вероятно ли Ви се струва? И от това ли вече се пести?

И. Липсиц: Това е така, но не навсякъде. Има региони, в които продължават да се плащат високи бонуси, но в много други се налагат съкращения. Причините са няколко. Първата е чисто финансова: в регионалните бюджети няма пари. Втората е, че войната и смъртта на воюващия по договор вече са станали норма в Русия . По-рано трябваше хората да бъдат убеждавани, че животът може да се обмени срещу пари - сега това стана стандартен вариант.

Третата причина е, че икономиката гасне . Алтернативите за спечелване на пари чрез войната стават все по-малко. Работата се руши, заплатите падат , скритата безработица расте. Ако например сте получавали 70 000, а са ви прехвърлили на тридневна работна седмица, това е минус 40 процента. Ще получавате 42 000, докато при сключването на договор за участие във войната веднага предлагат два милиона.

Дори намаляването на бонусите не спира този процес. Той ще върви дотогава, докато в Русия не се свършат излишните, никому ненужни мъже. Те все още са няколко милиона и даже не се налага да бъдат примамвани с някакви особено големи суми.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо В о л г а т а

    19 11 Отговор
    Аз избрах еврото! Не ща рубли!
    Водя руска пропаганда в Брюксел и затова ми плащат 25 000 еврака!

    Коментиран от #5, #6, #24

    21:01 30.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 uzpoжденец

    4 6 Отговор
    нищо искаме рублии

    21:02 30.12.2025

  • 4 Коце Ман гала от Възраждане

    10 9 Отговор
    От 1 януари чакаме рублите от банкоматите!

    21:03 30.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Руската мания за величие

    12 14 Отговор
    винаги в историята е завършвала с мизерия!

    Коментиран от #19

    21:04 30.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ко Ши каиш

    7 4 Отговор
    за зелените кравешки хартии ? те колко са валидни и до кога ? И най ти ма кулата на Лева и сега приказки много.

    21:05 30.12.2025

  • 10 Ае ко стана?

    9 5 Отговор
    Путин нали щеше да премахва долара и еврото?
    Щеше да прави рублата световна валута?

    21:06 30.12.2025

  • 11 Първия пост

    5 1 Отговор
    ЕнаПедераст

    21:06 30.12.2025

  • 12 Кравар

    12 8 Отговор
    А в САЩ как е ? Всички пари ли са обезпечени ? Слава на Русия .

    21:07 30.12.2025

  • 13 Също и факти

    8 1 Отговор
    СаПедерасти

    21:07 30.12.2025

  • 14 Великият и независим бг лъв

    6 3 Отговор
    утече у каналя!

    21:08 30.12.2025

  • 15 Всяка вечер

    3 1 Отговор
    Ви ПРЕДУПРЕЖДАВАМ-ПИСНА МИ ВЕЧЕ

    21:08 30.12.2025

  • 16 Не трийте щото

    3 1 Отговор
    ММВШБ ВГ3

    21:09 30.12.2025

  • 17 Бг руски еничар

    6 7 Отговор
    Бг съдраните руски галоши и те ли ще намажат с еврото?
    Не е честно!

    21:10 30.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 сан саничь..

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Руската мания за величие":

    Тва номадско племе-дека е дошло тука с конска опашка..вързана за тояга,все стъпва на криво,не му дават да прай референдум,,ЗА,,левчето,защото конституцята не им разрешава..сипват им допълнително отгавнатьситье напеефстькио що били очень вкусние..а будалите се надпреварват да ги кушать

    21:16 30.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тук пишат боклуци

    5 0 Отговор
    А други боклуци ги толерират... Пфу

    21:19 30.12.2025

  • 23 Закрива факти

    2 0 Отговор
    (пеевски)

    21:20 30.12.2025

  • 24 Добре де

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пешо В о л г а т а":

    Аз пак не разбрах.
    Рублата не е обезпечена с нефт, газ, даманти, злато, кокс, паладий и тн.
    А Еврото родно с какво е покрито?

    Коментиран от #40

    21:24 30.12.2025

  • 25 Да,бе

    4 0 Отговор
    Наистина е пълно с необезпечени пари,но със сигурност не са в Русия...Освен скътаните долари и евро.

    21:27 30.12.2025

  • 26 Петър Стоянов

    1 0 Отговор
    Сега ще ви кажа с какво е обезпечен долара - с пръднята на русия човек в САЩ. А пък еврото е обезпечено с долара.

    21:27 30.12.2025

  • 27 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Бункерната клоака е във фалит.

    21:29 30.12.2025

  • 28 Тити

    5 4 Отговор
    Рашистката кочина ще се разпадне въпрос на време като им свършат ресурсите Китайците ще им забият ножа много бързо

    21:33 30.12.2025

  • 29 Много зле

    6 0 Отговор
    Евреин дава интервю за Русия

    21:36 30.12.2025

  • 30 Кирил Петров

    5 4 Отговор
    Русия изхвърли всички европейски производители на коли без дори да усети неудобство на пазара си. А вие си мечтайте тя да фалира.

    21:38 30.12.2025

  • 31 Дами Митов

    4 2 Отговор
    РФ изхвърли европейските и северно американските авиокомпании от пазара си а в България някои хора си мечтаят да била фалирала. Мечтайте си.

    21:41 30.12.2025

  • 32 Варна

    3 0 Отговор
    САЩ не са спрели да печатат от времето на "Голямата Депресия" през 1929 година, когато фалираха света. - Всяка година през ноември сенатът се събира за да реши дали пак да обявят фалит или да напечатат поредния трилион.- ФАКТ!

    21:55 30.12.2025

  • 33 Варва

    2 3 Отговор
    Но няма русороб на планетата соито непбил продал и децата си за някой напечатен долар!

    21:57 30.12.2025

  • 34 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Днес сме в началото на 2026 ,а всъщност Европейският Райх страда от липса на пари ,а икономиката ми бавно и сигурно се сгромолясва

    Дупката на патриотизма. Професор Игор Липсиц за това как войната ще доведе до фалит руската икономика

    Игор Липсиц

    6 юни 2023 г.???????

    21:58 30.12.2025

  • 35 ?????

    2 0 Отговор
    Е днес избихте рибата и я ликвидирахте Русията още от сутринта.
    Да чакаме ли още нещо?

    21:58 30.12.2025

  • 36 Аз казах

    1 4 Отговор
    При тези санкции,слаби постижения на фронта и много жертви,Русия ще издържи още две-три години и ще рухне.След което ще последва гражданско неподчинение,съпроводено с етническо напрежение най-вече в Кавказ,Татарстан и Якутия.Кървави сблъсаци и поне двайсет милиона убити,ранени и бедследно изчезнали.

    Коментиран от #39

    21:58 30.12.2025

  • 37 Варна

    2 2 Отговор
    Печатат яко долари и копейките умират за тях, пепи волгата и той

    21:59 30.12.2025

  • 38 по голям експерт

    2 0 Отговор
    Светът е пълен със спекулативен капитал под формата на фиатни пари без обезпечение. Същите са утроени като обем след ковид вълната и са концентрирани в малък процент хора, а уж трябваше да подпомагат масовия човечец...
    Така че, тази блест си е масова.

    22:12 30.12.2025

  • 39 Бахой

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Аз казах":

    Това кой ти го написа?!

    22:14 30.12.2025

  • 40 Финансист

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Добре де":

    Не знам дали сте забелязали, но на щатските долари пише, че са обезпечени с дълг. Същото е и за еврото.

    Коментиран от #44

    22:17 30.12.2025

  • 41 Ъъъъъъъ

    1 0 Отговор
    "През 2020 г. професорът напуска Русия по време на пандемията. Отказът на властите да разрешат чуждестранни ваксини се превръща в точката без връщане – след такъв нечовешки акт става ясно, че той вече не може да живее там."

    Мдааа... И този е "репресиран".... Ясно е защо се публикуват негови мнения.... Между другото, живее в Латвия.

    22:28 30.12.2025

  • 42 Николай Денков

    0 0 Отговор
    Ако на Европа бяха наложени такива санкции каквито бяха наложени на Русия през последните три години, сега тук щеше да има сладолед за ядене и то само два пъти в седмицата. Нищо друго.

    22:34 30.12.2025

  • 43 Иксперт

    0 0 Отговор
    А еврозоната и УСА май са пълни с напълно обезпечени Евра и долари - нали ?

    22:38 30.12.2025

  • 44 Ъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Финансист":

    "Не знам дали сте забелязали, но на щатските долари пише, че са обезпечени с дълг. "

    Как да забележим? Ние освен рубли и копейки, друго сме виждали... 🤔

    22:39 30.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хи хи

    0 0 Отговор
    На нас ни казаха, че един долар е 200, и ще стигне 1000 рубли, обаче като погледнахме курса, същия си е преди специалната операция

    22:41 30.12.2025

  • 47 Кирил Петков

    0 0 Отговор
    Тъй като доларите на уса са така хубаво обезпечени, целията свят в момента панически продава активи в долари и бяга от долара като от болест.

    22:42 30.12.2025