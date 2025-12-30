Новини
Лоши вести за Арсенал: Деклан Райс пропуска дербито с Астън Вила

30 Декември, 2025 20:55 312 0

  • арсенал -
  • висшата лига-
  • микел артета -
  • деклан райс-
  • астън вила

Мачът е днес от 22:15 часа

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арсенал се изправя пред сериозно предизвикателство в битката за върха на Висшата лига, след като стана ясно, че мениджърът Микел Артета няма да може да разчита на един от най-важните си играчи – Деклан Райс. Английският национал е аут от състава за предстоящия сблъсък с Астън Вила, който ще се проведе тази вечер на стадион „Емирейтс“. Причината за отсъствието на Райс е неприятна травма в коляното, получена по време на двубоя срещу Брайтън по-рано през седмицата.

Медицинският щаб на „артилеристите“ все още не е обявил точния срок за възстановяване на полузащитника, но очакванията са, че той ще пропусне поне няколко ключови срещи.

Загубата на Деклан Райс идва в изключително неподходящ момент за Арсенал, който се бори за шампионската титла и всяка точка е от значение.

Феновете на лондончани със сигурност ще следят с тревога развитието на ситуацията, докато Артета ще трябва да търси алтернативни решения в средата на терена. Дербито между Арсенал и Астън Вила започва в 22:15 часа и ще бъде излъчено пряко по DIEMA SPORT 2.


