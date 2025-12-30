Новини
Свят »
Русия »
Лавров сред атаката срещу резиденцията на Путин: Ще накажем безразсъдните действия на Киев, целите са определени
  Тема: Украйна

Лавров сред атаката срещу резиденцията на Путин: Ще накажем безразсъдните действия на Киев, целите са определени

30 Декември, 2025 04:45, обновена 30 Декември, 2025 04:58 553 2

  • лавров-
  • украйна-
  • русия

Русия държи стратегическата инициатива в Украйна и Западът разбира това, заяви руският външен министър

Лавров сред атаката срещу резиденцията на Путин: Ще накажем безразсъдните действия на Киев, целите са определени - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Западът разбира, че Русия държи стратегическата инициатива в Украйна, заяви руският външен министър Сергей Лавров.

В интервю за агенция "Новости" той каза, че западните държави трябва да признаят териториалните реалности там.

Според него намирането на мирно решение изисква слагане край на присъединяването на Киев към НАТО, наред с демилитаризация и денацификация на страната.

Министърът посочи още, че Съединените щати се придържат към близка до руската позиция, че мандатът на Володимир Зеленски бил изтекъл още миналата година.

Сергей Лавров е на мнение че провеждането на избори е условие украинските власти да получат мандат за сключване на мирно споразумение, като във вота трябва да участват и украинските граждани, които живеят в Русия.

По-рано вчера външният министър на Русия взе отношение по темата с атаката срещу резиденцията на Путин.

Още новини от Украйна

„В нощта на 28 срещу 29 декември киевският режим извърши терористична атака с 91 безпилотни летателни апарата с голям обсег на удар срещу държавната резиденция на президента на Руската федерация в Новгородска област. Всички апарати бяха унищожени от системите за противовъздушна отбрана на руските въоръжени сили.

Няма съобщения за жертви или щети от отломките на дронове.

Бихме искали да отбележим, че тази атака се случи по време на интензивни преговори между Русия и Съединените щати за разрешаване на украинския конфликт.

Подобни безразсъдни действия няма да останат без отговор. Целите за ответни удари и времето за тяхното изпълнение от руските въоръжени сили са определени.

В същото време не възнамеряваме да се оттегляме от преговорния процес със Съединените щати.“


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перник

    0 1 Отговор
    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г..р..о..з..н.. и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

    04:53 30.12.2025

  • 2 Чеп за зеле не става от орките.

    0 1 Отговор
    Пътувай

    04:59 30.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания