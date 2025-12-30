Западът разбира, че Русия държи стратегическата инициатива в Украйна, заяви руският външен министър Сергей Лавров.



В интервю за агенция "Новости" той каза, че западните държави трябва да признаят териториалните реалности там.



Според него намирането на мирно решение изисква слагане край на присъединяването на Киев към НАТО, наред с демилитаризация и денацификация на страната.



Министърът посочи още, че Съединените щати се придържат към близка до руската позиция, че мандатът на Володимир Зеленски бил изтекъл още миналата година.



Сергей Лавров е на мнение че провеждането на избори е условие украинските власти да получат мандат за сключване на мирно споразумение, като във вота трябва да участват и украинските граждани, които живеят в Русия.

По-рано вчера външният министър на Русия взе отношение по темата с атаката срещу резиденцията на Путин.

Още новини от Украйна

„В нощта на 28 срещу 29 декември киевският режим извърши терористична атака с 91 безпилотни летателни апарата с голям обсег на удар срещу държавната резиденция на президента на Руската федерация в Новгородска област. Всички апарати бяха унищожени от системите за противовъздушна отбрана на руските въоръжени сили.

Няма съобщения за жертви или щети от отломките на дронове.

Бихме искали да отбележим, че тази атака се случи по време на интензивни преговори между Русия и Съединените щати за разрешаване на украинския конфликт.

Подобни безразсъдни действия няма да останат без отговор. Целите за ответни удари и времето за тяхното изпълнение от руските въоръжени сили са определени.

В същото време не възнамеряваме да се оттегляме от преговорния процес със Съединените щати.“