САЩ нанесли първи удар по територията на Венецуела, целта била пристанищен док ВИДЕО

В началото на декември ЦРУ е извършило удар с дрон по пристанищно съоръжение на брега на Венецуела, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници.

Това е първият известен случай на атака на САЩ срещу цел на венецуелска територия, а президентът Доналд Тръмп обяви удара, без да предоставя подробности.

Според канала, ударът е поразил отдалечен док, за който американските власти смятат, че се използва от венецуелската групировка Tren de Aragua за съхранение на наркотици и товаренето им на кораби.

Съоръжението е било незаето по време на атаката и няма жертви.

Според CNN, американските специални сили са осигурили разузнавателна подкрепа за операцията, потвърждавайки продължаващото си участие в кампании в региона.

На 26 декември Тръмп обяви, че САЩ са унищожили „голямо съоръжение, където пристигат кораби“.

В понеделник на съвместна пресконференция с Бенямин Нетаняху, той заяви, че е имало мощна експлозия „в пристанищната зона, където се товарят лодки с наркотици“.

Президентът обаче отказа да потвърди участието на ЦРУ в атаката.

Венецуелските военновъздушни сили унищожиха 39 самолета за трафик на наркотици през 2025 г., с което общият им брой достигна 430 от приемането на закона за борба с наркотрафика, обяви президентът Николас Мадуро по телевизионния канал Venezolana de Televisión.

„Искам да поздравя нашите въоръжени сили, нашия териториален отбранителен комплекс и особено нашата противовъздушна отбрана и военна авиация, защото вчера в щата Апуре беше свален 31-ият самолет за трафик на наркотици за тази година“, заяви държавният глава. Той добави, че на 29 декември в щата Амазонас, близо до границата с Бразилия, военната авиация е унищожила осем самолета за трафик на наркотици, с което общият им брой достигна 39 самолета през 2025 г.

Мадуро подчерта, че от приемането на закона за борба с наркотрафика са свалени и унищожени 430 самолета за трафик на наркотици.

Вашингтон обвинява венецуелските власти в недостатъчна борба с контрабандата на наркотици. Американският военноморски флот разположи ударна група американски кораби, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, с над 16 000 военнослужещи в Карибско море, и унищожи най-малко 28 моторници в международни води от септември насам, убивайки над 100 души.