Новини
Свят »
Венецуела »
САЩ нанесли първи удар по територията на Венецуела, целта била пристанищен док ВИДЕО

САЩ нанесли първи удар по територията на Венецуела, целта била пристанищен док ВИДЕО

30 Декември, 2025 04:15, обновена 30 Декември, 2025 04:34 903 6

  • сащ-
  • венецуела-
  • наркотици-
  • удари-
  • тръмп

Венецуелските военновъздушни сили унищожиха 39 самолета за трафик на наркотици през 2025 г., заяви президентът на страната Мадуро

САЩ нанесли първи удар по територията на Венецуела, целта била пристанищен док ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В началото на декември ЦРУ е извършило удар с дрон по пристанищно съоръжение на брега на Венецуела, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници.

Това е първият известен случай на атака на САЩ срещу цел на венецуелска територия, а президентът Доналд Тръмп обяви удара, без да предоставя подробности.

Според канала, ударът е поразил отдалечен док, за който американските власти смятат, че се използва от венецуелската групировка Tren de Aragua за съхранение на наркотици и товаренето им на кораби.

Съоръжението е било незаето по време на атаката и няма жертви.

Според CNN, американските специални сили са осигурили разузнавателна подкрепа за операцията, потвърждавайки продължаващото си участие в кампании в региона.

На 26 декември Тръмп обяви, че САЩ са унищожили „голямо съоръжение, където пристигат кораби“.

В понеделник на съвместна пресконференция с Бенямин Нетаняху, той заяви, че е имало мощна експлозия „в пристанищната зона, където се товарят лодки с наркотици“.

Президентът обаче отказа да потвърди участието на ЦРУ в атаката.

Венецуелските военновъздушни сили унищожиха 39 самолета за трафик на наркотици през 2025 г., с което общият им брой достигна 430 от приемането на закона за борба с наркотрафика, обяви президентът Николас Мадуро по телевизионния канал Venezolana de Televisión.

„Искам да поздравя нашите въоръжени сили, нашия териториален отбранителен комплекс и особено нашата противовъздушна отбрана и военна авиация, защото вчера в щата Апуре беше свален 31-ият самолет за трафик на наркотици за тази година“, заяви държавният глава. Той добави, че на 29 декември в щата Амазонас, близо до границата с Бразилия, военната авиация е унищожила осем самолета за трафик на наркотици, с което общият им брой достигна 39 самолета през 2025 г.

Мадуро подчерта, че от приемането на закона за борба с наркотрафика са свалени и унищожени 430 самолета за трафик на наркотици.

Вашингтон обвинява венецуелските власти в недостатъчна борба с контрабандата на наркотици. Американският военноморски флот разположи ударна група американски кораби, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, с над 16 000 военнослужещи в Карибско море, и унищожи най-малко 28 моторници в международни води от септември насам, убивайки над 100 души.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    8 4 Отговор
    Хайде сега да бъдат обвинени от целокупния Запад за терористи - нападнаха независима и суверенна държава.
    Хайде, ама няма - пиратите се поддържат един друг.

    Коментиран от #3

    04:29 30.12.2025

  • 2 луцифер

    7 0 Отговор
    тромпета бореца за мир си показа рогата.

    04:30 30.12.2025

  • 3 Лошо нема

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Бай Дончо млати комунисти.

    Коментиран от #4

    04:31 30.12.2025

  • 4 ицо

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лошо нема":

    май ти е млатил чутурата

    04:45 30.12.2025

  • 5 Да питам

    2 0 Отговор
    Това ли е миротворната политика на Тръмп?
    Чудя се, ако почнат да бомбят Щатите , как ще реагира Рижко?

    04:51 30.12.2025

  • 6 Перник

    0 0 Отговор
    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г..р..о..з..н.. и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

    04:54 30.12.2025