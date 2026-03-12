Новини
Аятолахът нареди войната да продължи! Иранската армия ескалира атаките

Досега е изпълнена само ограничена част от това отмъщение, но докато то не бъде доведено докрай, това ще остане един от нашите приоритети, заяви Моджтаба Хаменей в речта си, прочетена по телевизията

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей днес разпространи първото си обръщение за войната в Близкия изток, като заяви, че Иран трябва да държи Ормузкия проток затворен и да продължи атаките срещу арабските си съседи в Залива като лост за въздействие в конфликта, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

„В отговор на заповедта на върховния главнокомандващ ще нанесем най-тежките удари на агресора, като същевременно ще поддържаме Ормузкия проток затворен“, заяви в "Екс" командирът на иранските военноморски сили Алиреза Тангсири.

В посланието си той се закле да отмъсти за жертвите на конфликта, отбелязва Франс прес.

„Досега е изпълнена само ограничена част от това отмъщение, но докато то не бъде доведено докрай, това ще остане един от нашите приоритети“, заяви той в речта си, прочетена по телевизията.

Хаменей освен това призова хората в страните от Залива „да затворят“ американските бази, като посочи, че обещаната защита от САЩ „не е нищо повече от лъжа“.

Новоизбраният върховен лидер не се появи пред камера. Израелското разузнаване оцени, че вероятно той е бил ранен в първия ден на войната, когато бяха убити съпругата му, една от сестрите му, племенницата му и баща му, върховния лидер аятолах Али Хаменей.

Цените на петрола реагираха на изявлението и ускориха рязкото си покачване.

На фона на продължаващите удари срещу Ислямската република, и ответните атаки от страна на Иран срещу морската и енергийната инфраструктура в Залива без признаци за край на войната, цените на петрола отново се покачиха над 100 долара за барел.

Междувременно Иран заяви, че не минира Ормузкия проток и допуска преминаването на някои кораби.

„Това изобщо не е вярно“, заяви Маджид Тахт-Раванчи, запитан за изявленията на американския президент Доналд Тръмп, според които са били нанесени удари по „28 ирански кораба, поставящи мини“.

Въпреки че преминаването на кораби през протока до голяма степен е блокирано от Иран, той увери, че „някои държави“ са поискали да го използват и „ние сътрудничихме с тях“.

Израелската армия днес отново нанесе удари срещу „Хизбула“ в Бейрут.

Армията съобщи, че „е започнала вълна от удари, насочени срещу терористичната инфраструктура на „Хизбула“ в ливанската столица, се казва в изявление.

Групировката в отговор съобщи, че е изстреляла ракети срещу системи за противовъздушна отбрана в района Кесария в централната част на Израел, където премиерът Бенямин Нетаняху има резиденция.

Италия от своя страна обяви, че временно изтегля целия си персонал от военна база в Ербил, в Иракски Кюрдистан, след атака с дрон, с което приключва вече започнала евакуация, съобщиха министрите на отбраната и външните работи.

Американският президент Доналд Тръмп обаче заяви, че спирането на Иран е по-важно от цените на петрола.

„Съединените щати са далеч най-големият производител на петрол в света, така че когато цените на петрола се повишават, ние печелим много пари. НО като президент за мен е много по-важно да попреча на империята на злото – Иран – да се сдобие с ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток, а може би и целия свят“, написа американският президент в платформата си "Трут соушъл".

Иранската опозиционна организация в изгнание - Национален съвет на съпротивата на Иран (НССИ) - заяви, че иска да сформира временно правителство, ако иранският режим бъде свален, предаде ДПА.

Това правителство ще бъде базирано на план от 10 точки, съставен от ръководителката на базираната в Париж организация Мариам Раджави. Задачата на това правителство ще бъде да прехвърли властта на народа посредством избори в срок до шест месеца от свалянето на сегашните ирански лидери, посочи организацията.

НССИ е против правителство на Реза Пахлави - сина на последния ирански шах, който живее в Съединените щати, и против управление на духовенството.

Опозиционната организация в изгнание е сформирана през 1981 година от т. нар. "Муджахидини на народа", които имат за цел сваляне на Ислямската република.

Около 47 000 американски граждани са се върнали в САЩ от началото на войната срещу Иран, съобщи висш представител на Държавния департамент, цитиран от Франс прес.

Държавният департамент е осигурил за целта близо 50 чартърни полета. Той беше критикуван за видимата липсата на планиране след предприетите на 28 февруари американски и израелски военни операции и удвои усилията си да се справи със ситуацията.

Според Департамента той е помогнал пряко за връщането у дома на американските граждани благодарение на създадено специално звено, поело грижата за транспорта на 32 000 души с чартърни или граждански полети. Висшият служител подчерта, че предлагането на свободни места надхвърля търсенето, тъй като повечето американци са предпочели да отпътуват от Близкия изток с граждански полети. Предложихме опции за отпътуване на почти всички американци в района, които ни потърсиха за помощ, допълни той.

Американските граждани са имали възможност да пътуват безплатно с организираните от Вашингтон чартърни полети, които Държавният департамент е финансирал, използвайки фонд за извънредни ситуации.

Администрацията на Тръмп посъветва американците да напуснат бързо Близкия изток след началото на ударите, но беше разкритикувана, че не е осигурила на американските граждани спешни средства да напуснат района.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Гост

    42 3 Отговор
    Е нали Тръмпа ги унищожи? Кой ще се бие? Ракети и дрони от где?

    Коментиран от #6

    21:28 12.03.2026

  • 2 Ххх

    47 11 Отговор
    Янки и юдеи го загазиха тоя път.

    Коментиран от #5

    21:29 12.03.2026

  • 3 Един

    13 35 Отговор
    Аятолаха е препил е с шербет и го е напънало.

    Коментиран от #15, #24

    21:30 12.03.2026

  • 4 си дзън

    9 29 Отговор
    Само приказки. Като почнат да гърмят пристанища ще видим.

    21:30 12.03.2026

  • 5 Ха Ха

    9 21 Отговор

    До коментар #2 от "Ххх":

    Направо, ще умрат от страх!

    21:31 12.03.2026

  • 6 ИТАР ТАСС-ФЕС

    13 24 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    От иранската пропаганда.

    21:33 12.03.2026

  • 7 Звездоброец

    26 4 Отговор
    Газ , докато на картата се появи държавата Палестина !!!!

    21:33 12.03.2026

  • 8 таксиджия 🚖

    26 5 Отговор
    Помните ли, че в понеделник тоя къде си слага спирала и очен молив - Джеиди Ванс със съпруга индийка, заяви че вторник ще бъде най-масивната атака и ще попилеят Иран. А то нищо не направиха. Войната ще свърши със началото на междинните избори в САЩ

    21:34 12.03.2026

  • 9 Шака Зулу

    29 3 Отговор
    Бай Дончо , нещо сметките май не излизат

    21:34 12.03.2026

  • 10 Мартин

    9 27 Отговор
    Бомби и ракети падат в Иран не в САЩ.

    Коментиран от #41, #43

    21:34 12.03.2026

  • 11 Тръмп

    27 4 Отговор
    А ми сега? Дали вместо ухото ,няма да ме уцелят в челото?

    21:34 12.03.2026

  • 12 Соваж бейби

    8 32 Отговор
    Така де после САЩ и Израел са виновни че иранският народ измира които са жертва на 89 аятоляса !Давай Дончо ти си човека !

    Коментиран от #17

    21:35 12.03.2026

  • 13 Горски

    25 4 Отговор
    Както и преди съм казвал - идва третия конник на Апокалипсиса- Глада! Въоръжавайте се и то не само с търпение. Планираното ограбване на масите продължава... то кризи, пландемии, войни - тъкмо излизаме от едното и влизаме в другото. и така до 2030 - точно както са го написали планировчиците - от хаос в хаос. За военната техника се използва повече дизел отколкото бензин. Нали Денков каза че може да сме зле но важното е че сме направили били мръсно на Русия и не искаме никакъв петрол ни газ оттам.. ей сега с демократичен петрол сме както трябва (той може пак да е руски но минал през няколко посредника докато стане демократичен. Сърдете се на оранжевия мъпет. На него цената му била малка за великите дела, които твори.

    Коментиран от #39

    21:36 12.03.2026

  • 14 Ганя Путинофила

    9 25 Отговор
    Путин и Хамейни са като братя!
    И двамата стават и лягат с лаене против Амирика, но там е пълно с Кока кола, Айфони, Адидаски и т.н.

    Коментиран от #52

    21:37 12.03.2026

  • 15 Двама

    23 3 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    Козяшката детска градина пак зе да ръси "мозък"

    21:37 12.03.2026

  • 16 Д-р Ментал

    26 6 Отговор
    Тръмпи сгази лука, рижавия дедо обърка Иран с Венецуела

    21:37 12.03.2026

  • 17 Звездоброец

    27 5 Отговор

    До коментар #12 от "Соваж бейби":

    Твоят Дончо е побъркан орангутан !

    21:37 12.03.2026

  • 18 Гост

    26 7 Отговор
    Бомбите свършиха ами сега къде е пехотата. Смешко краварски евреин скапан

    21:38 12.03.2026

  • 19 Комацу

    8 19 Отговор
    Аятолах импотент скоро ще бъде пратен в отвъдното. Един е оранжевия и биби е неговия пророк..

    Коментиран от #31

    21:38 12.03.2026

  • 20 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 4 Отговор
    Имало едно време ама времето се променя според хората, хората днес са бъгави прости злобни примитивни и страхливи а войната просто е предекст за всички мерзости причинени от хората ,но ако си Биологично роден Джендър Транс Жена тогава си различен обсъждан публично и съден от всички и всеки и когато си точно такъв Джендър Транс Жена и не отговаряш на представите за САЩ които са единствената британска колония днес 🇬🇧 си обявен за Враг Джендър Британец или Британка но когато си надупен като повечето тъпи малоумни хора си изгоден за Британски саЩ

    21:39 12.03.2026

  • 21 Ку-ку

    7 18 Отговор
    Тоя новия аятолах до една седмица ще се е присъединил към баща си висооооко, висоооко в небето.... 🤣

    Коментиран от #30, #33

    21:39 12.03.2026

  • 22 Аятолах в хамак

    24 7 Отговор
    Персите разказаха играта на краварите

    Коментиран от #46, #47

    21:40 12.03.2026

  • 23 Я пък тоя

    12 4 Отговор
    Дявола когато нямал работа взел та си посипал пишлето с мокър пясък.
    И Тръмп като него,.

    21:40 12.03.2026

  • 24 Наблюдател

    20 3 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    Май, май, колкото повече убиват и рушат от "коалиция Епщайн" - толкова повече репарации и омраза ще си спечелят.
    Вече целият свят е в погнуса от мръсните им номера. Европейци и амртиканци (нормалните хора) са против тези авантюри и всеки път когато зареждат на бензиностанциите псуват вече на глас, без задръжки

    21:40 12.03.2026

  • 25 КондоБарбулини

    4 21 Отговор
    Чалмите са силни само на думи. Оранжевия бог ще ги изтрие от лицето на земята. Диваци.

    21:40 12.03.2026

  • 26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 4 Отговор
    Изцеление от Натаняху чакаме

    21:41 12.03.2026

  • 27 мнение

    15 2 Отговор
    За САЩ не знам, но Израел определено го закъса и то много здраво. Докато говореха, че ще ги нападнат, иранците през това време са се подготвяли и сега нещата станаха много сериозни. Опасявам се от разширяване на войната. Дано не съм прав, защото не искам да живея във военни условия.

    21:41 12.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    8 2 Отговор
    Тръмпясалия Пират обвини Байдън за войната в Иран и по думите на Тръмпясалия Пират повечето Американци ще имигрират в Британия да си сменят пола в Женски и да набиват на очи колко са ги превърнали в Готини Британки

    21:41 12.03.2026

  • 30 СПОКО!

    10 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ку-ку":

    Те са като змейовете от приказките...!
    Отсечеш му главата,а на нейно място веднага израстват...- три!

    21:42 12.03.2026

  • 31 Мюфтията

    12 2 Отговор

    До коментар #19 от "Комацу":

    Може само да почешете брадата на "малкия"Моджтаба.

    Коментиран от #37

    21:42 12.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ку-ку":

    Високооооо Високооооо в небето,над завист и обида ти се издигни , песен на ФСБ

    21:42 12.03.2026

  • 34 Ъъъ

    9 3 Отговор
    ".....Иран трябва да държи Ормузкия проток затворен...."

    По повод на поредното изхвърляне на рижия Клоун, който Тръмбеш, че американския флот ще ескортира танкерите в протока, министърът на енергетиката на САЩ заяви, че това е невъзможно и ще се търсят други решения.😂

    21:42 12.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Голям пердах

    22 5 Отговор
    Хронология на противоречивите американски твърдения за победата във войната с Иран

    ▪️Ден първи: Два до три дни.
    ▪️Ден втори: Две до три седмици.
    ▪️Ден трети: Четири седмици или по-малко.
    ▪️Ден четвърти: Четири седмици, но може да са шест, осем или три седмици.
    ▪️Ден пети: Подгответе се за още сто дни.
    ▪️Ден шести: Всъщност вече спечелихме.
    ▪️Ден седми: Войните могат да продължат вечно.
    ▪️Ден осми: Тепърва започваме.
    ▪️Ден девети: Вече спечелихме много, но не достатъчно.
    ▪️Ден десети: Обадете се на Путин за консултация.
    ▪️Ден единадесети: Военноморските сили на САЩ отказаха да ескортират граждански кораби в Ормузкия проток и призоваха гражданските моряци да не бъдат повече страхливци и да преминават смело през този воден път, защото Иран е унищожен и не останаха повече цели които може да атакуваме.

    Ден дванадесети....Иран всъщност спуква от бой САЩ и Израел взети заедно и няма намерение да спира!!

    Смех бате....

    Коментиран от #48, #51

    21:43 12.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Гюрсела

    12 3 Отговор
    Тоз Муштабата излезе още по корав от баща си.

    21:44 12.03.2026

  • 39 Тц,тц,тц 😂😂😂

    4 8 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    Що се потиш 😅.Като не харесваш ЕС занимаваш на Изток.

    21:44 12.03.2026

  • 40 Жуколев

    4 10 Отговор

    До коментар #35 от "Последния Софиянец":

    Удри оранжев ,тая свинкя не е нашта

    21:44 12.03.2026

  • 41 Тоалетна Хартия

    14 5 Отговор

    До коментар #10 от "Мартин":

    Може и в САЩ да има бомби... Гледай някоя бомба да няма на някое българско летище!!! Тромпет е полудял след интригите с децата на острова!! На баба ми кенефа е по-стар от САЩ!! Тръгнали англосаксонските вродени по света. Същите са канадци, Австралия, нова Зеландия, все престъпници, гена им е такъв, да убиват и крадат!!

    Коментиран от #49

    21:44 12.03.2026

  • 42 Последния Софиянец

    6 13 Отговор
    Само млатене за чалмарите и копейките им продажни.

    21:44 12.03.2026

  • 43 Русодебил

    5 7 Отговор

    До коментар #10 от "Мартин":

    Русодебилите имат 2 клетки в кутията.
    Нема да разберат какво им казваш!

    21:44 12.03.2026

  • 44 Герокожув

    1 1 Отговор
    Импотента хахххахаххааххааха

    21:44 12.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Аятолах в хамак":

    Да забелязвам вече с публична бисексуална игра между мъже който клатят сексуално други мъже и заедно с жени върху лицата им на вторите като за награда

    21:45 12.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Евала бате!!!

    7 3 Отговор

    До коментар #36 от "Голям пердах":

    Досега не бях чел толкова интелигентно написан ироничен коментар.
    Жив и здрав!

    21:47 12.03.2026

  • 49 Тц,тц,тц 😂😂😂

    3 5 Отговор

    До коментар #41 от "Тоалетна Хартия":

    Е що не си направил на баба си модерен кенеф😂Бабите трябва да се уважават👍

    Коментиран от #59

    21:47 12.03.2026

  • 50 ЦИРК

    12 2 Отговор
    Слаба статия, много зле написана сбирщина от 100 източника и то само пропагандата. Хич и не се мъчете да изкривявате фактите и изкарвате САЩ и Израел потърпевши и невинни. А ЕС отново се самозапали в знак на странна солидарност.

    След първият удар Иран оцеля и времевата граница на тази война вече ще се диктува изцяло от тях. Единствения начин това да се промени е сухопътна операция от САЩ и Израел (най-вероятно ще набутат и цялото НАТО в този батак). Това обаче може да стане след едва в края на Април (конгреса да каже ОК). Съвета за сигурност на ООН снощи също се оля, приеха резолюция осъждаща Иран за ударите по съседните държави и нито ама нито думичка за САЩ и Израел. Така няма да стане само още повече нахъсвате иранците. Има и друго което в статията се премълчава - Преди да спрат военните действия Иран иска договаряне на репарации за унищоженията нанесени от САЩ и Израел, както и такива да бъдат платени на другите държави от залива за техните материални загуби. И ако това не го изпълнят Иран няма да прекрати военните действия.

    В Ливан пък Израелците вече обсъждат дали да не включат цялата държава че била "Хизбула" и да я сринат до основи. 500 000 ливанци (само в Бейрут) вече са без домове. В Египет само за седмица има инфлация 25% социалното напрежение и там расте. Голяма каша стана и още по-голяма ще се забърка.

    Коментиран от #55

    21:48 12.03.2026

  • 51 Пригожин

    5 7 Отговор

    До коментар #36 от "Голям пердах":

    Не всеки може Киев за два дня.

    21:48 12.03.2026

  • 52 Даслер

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ганя Путинофила":

    Аdidas е германска марка, ама козяците едва ли са наясно..

    Коментиран от #66

    21:50 12.03.2026

  • 53 Да,бе

    8 3 Отговор
    Иранците не са,като индианците,но това дементиралите американски педофили ще го осъзнаят в някой следващ живот...Парите не са всичко,особено доларите без покритие.

    21:51 12.03.2026

  • 54 Тц,тц,тц 😂😂😂

    3 6 Отговор
    Пристигна копейката с плюсовете и минусите 🤣

    21:52 12.03.2026

  • 55 демократ

    4 8 Отговор

    До коментар #50 от "ЦИРК":

    Не ти май не си разбрал Израел каза Иран Никога няма да има ЯО.
    Ясно е че ако оставят Иран той ще има. Ако продължават така Техеран ще бъде ударен от Израрлско ЯО каквото израелците със сигурност имат.

    Коментиран от #57, #58, #60, #68

    21:52 12.03.2026

  • 56 Отстрани

    4 2 Отговор
    Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, отговори на Тръмп:
    „Да започнеш война е лесно, но да сложиш край е невъзможно с няколко туита. Няма да те оставим, докато не признаеш грешката си и не си платиш жестоко за нея.Този път Иран решава кога тази война ще приключи!"

    Да се хванеш на хорото - един долар, но да се пуснеш -трилион!

    21:53 12.03.2026

  • 57 Това е безспорен

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "демократ":

    Факт.

    21:55 12.03.2026

  • 58 На там отиват работите.

    2 5 Отговор

    До коментар #55 от "демократ":

    Малко ЯО по Техеран ще им вкара малко акъл на оцелелите.

    Коментиран от #63

    21:57 12.03.2026

  • 59 Тоалетна Хартия

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Баба и прабаба са сантиментални, и не обичат новите технологии....Проблем на поколенията!! Тоалетната хартия им е чужда!! Казват ми, че тоя Кенеф е на повече от 300 години и никога не е бил оскверняван с чуждите идеологии.....

    Коментиран от #64

    21:59 12.03.2026

  • 60 Велик аятолах

    5 2 Отговор

    До коментар #55 от "демократ":

    Върховен аятолах е духовен лидер на Иран, а велик аятолах е духовен лидер на всички мюсулмани.

    Ако Израел направят грешката да хвърлят ядрена бомба, мога да гарантирам, че това ще е началото на “свещен джихад” за всимки мюсулмани вкл. и Турция

    А Европа е пълна с мюсулмани, които са готово да реж@т гръцмули…

    Коментиран от #65

    22:01 12.03.2026

  • 61 Сатана Z

    4 2 Отговор
    ,Тръмп като няма карти къде е тръгнАл да се закача с Песните,които не са лъжица за неговата уста?

    22:05 12.03.2026

  • 62 Ядосан

    2 1 Отговор
    "Ескалира атаките"?! Перфектна военна терминология! Момче, ти някога поне манлихера държал ли си, макар и като овчарска гега?

    22:05 12.03.2026

  • 63 Тоалетна Хартия

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "На там отиват работите.":

    Да хвърлиш Ядрени бомби в задния си двор е малоумие!!! Израел няма да хвърли атома, но за фащ не съм сигурен!! Войната трябва да се премести на Америка, тогава, Америка ще разбере за какво става въпрос!!!

    22:06 12.03.2026

  • 64 Тц,тц,тц 😂😂😂

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Тоалетна Хартия":

    Този 300 годишен кенеф е за ЮНЕСКО 😂 Паметник на културата.🤣

    22:08 12.03.2026

  • 65 демократ

    3 3 Отговор

    До коментар #60 от "Велик аятолах":

    Самите араби ще се изтрепят Израел не им е проблема и да няма Израел пак ще се избиват тия примитиви кой сунит кой шийт.

    Коментиран от #72

    22:08 12.03.2026

  • 66 Имаш 2 клетки

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Даслер":

    Има и Самсунги в Иран!

    Коментиран от #70

    22:09 12.03.2026

  • 67 Фактите

    3 0 Отговор
    Фактите са: агресии (наричани кампании или операции), бомби, ционизъм и държавен тероризъм - с подкрепата на ЕС-а и на днешната Евротеритория “България”.

    Освен че е фрашкана с пари и с конвенционални оръжия, терористичната държава Израел, погазвайки международните конвенции, разполага и с (по различни оценки) между 250 и 400 ядрени бойни заряда, които автоматически я правят четвъртата по ядрена военна мощ сила в света.

    Нека да не забравяме и че евреите и изобщо ционистите, включително САЩ, са недосегаеми и са НАД ЗАКОНА…

    22:11 12.03.2026

  • 68 Шопо

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "демократ":

    Иран има ядрено оръжие, купили са го от Русия.

    22:11 12.03.2026

  • 69 Госあ

    1 1 Отговор
    империята на злото упорито иска ТСВ. Според мен трябва да бъдат смазани икономически полека. Без големи катаклизми. Китай знаят как да го направят с гръб от Русия. Най забавното е, как сащ мачкат единствения си съюзник - ЕС.

    22:11 12.03.2026

  • 70 Цомчо

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Имаш 2 клетки":

    В Русия пуснаха пейджъри вместо смартфони.

    22:12 12.03.2026

  • 71 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Аятолас Тръмпейни каза каде амерабите са били църните гажави първия ден и сеги две седмици ги доубиват! Още малко и ще има полная победа,на имения ден на дедо Путйо ще е.

    22:13 12.03.2026

  • 72 Тоалетна Хартия

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "демократ":

    То щото православни и католици не се избиваме!! Основната причина да я има османската империя е точно в това!! Ако бяха съюзници, никога нямаше да има османци!! Уж отиват на кръстоносен поход, а избиват и заграбва гърци и българи!!

    Коментиран от #74

    22:15 12.03.2026

  • 73 Артилерист

    1 0 Отговор
    Те това вече си е чиста пропаганда. Като нищо утре атлнтиците ще изкарат, че Иран е нападнал САЩ. И то на два пъти. Същото което сега се учи в американските и западняшките училища за Втората световна война, а именно, че Сталин е нападнал фашистка Германия, а победители накрая са изкарани САЩ, Англия и Франция. За победоносната ЧЕРВЕНА АРМИЯ, 27-те милиона жертви от съветските народи, за полуразрушения Съветски съюз и дума няма. Товаго твърди бг професор, който 22 години преподава в канадски университет и всяка година на 9.5 пита своите студенти какво се е случило на този ден през 1945 година. С всяка изминала година знаещите истината стават все по-малко, за да се стигне, че победители са САЩ...

    22:16 12.03.2026

  • 74 демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Тоалетна Хартия":

    Да си чул православни да нападнат католици или обратното някъде. Те Пакистан и Афганистан ще се изтрепят дето дори са само Шиити

    22:17 12.03.2026

