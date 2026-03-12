Аятолахът нареди войната да продължи! Иранската армия ескалира атаките

Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей днес разпространи първото си обръщение за войната в Близкия изток, като заяви, че Иран трябва да държи Ормузкия проток затворен и да продължи атаките срещу арабските си съседи в Залива като лост за въздействие в конфликта, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
„В отговор на заповедта на върховния главнокомандващ ще нанесем най-тежките удари на агресора, като същевременно ще поддържаме Ормузкия проток затворен“, заяви в "Екс" командирът на иранските военноморски сили Алиреза Тангсири.
В посланието си той се закле да отмъсти за жертвите на конфликта, отбелязва Франс прес.
„Досега е изпълнена само ограничена част от това отмъщение, но докато то не бъде доведено докрай, това ще остане един от нашите приоритети“, заяви той в речта си, прочетена по телевизията.
Хаменей освен това призова хората в страните от Залива „да затворят“ американските бази, като посочи, че обещаната защита от САЩ „не е нищо повече от лъжа“.
Новоизбраният върховен лидер не се появи пред камера. Израелското разузнаване оцени, че вероятно той е бил ранен в първия ден на войната, когато бяха убити съпругата му, една от сестрите му, племенницата му и баща му, върховния лидер аятолах Али Хаменей.
Цените на петрола реагираха на изявлението и ускориха рязкото си покачване.
На фона на продължаващите удари срещу Ислямската република, и ответните атаки от страна на Иран срещу морската и енергийната инфраструктура в Залива без признаци за край на войната, цените на петрола отново се покачиха над 100 долара за барел.
Междувременно Иран заяви, че не минира Ормузкия проток и допуска преминаването на някои кораби.
„Това изобщо не е вярно“, заяви Маджид Тахт-Раванчи, запитан за изявленията на американския президент Доналд Тръмп, според които са били нанесени удари по „28 ирански кораба, поставящи мини“.
Въпреки че преминаването на кораби през протока до голяма степен е блокирано от Иран, той увери, че „някои държави“ са поискали да го използват и „ние сътрудничихме с тях“.
Израелската армия днес отново нанесе удари срещу „Хизбула“ в Бейрут.
Армията съобщи, че „е започнала вълна от удари, насочени срещу терористичната инфраструктура на „Хизбула“ в ливанската столица, се казва в изявление.
Групировката в отговор съобщи, че е изстреляла ракети срещу системи за противовъздушна отбрана в района Кесария в централната част на Израел, където премиерът Бенямин Нетаняху има резиденция.
Италия от своя страна обяви, че временно изтегля целия си персонал от военна база в Ербил, в Иракски Кюрдистан, след атака с дрон, с което приключва вече започнала евакуация, съобщиха министрите на отбраната и външните работи.
Американският президент Доналд Тръмп обаче заяви, че спирането на Иран е по-важно от цените на петрола.
„Съединените щати са далеч най-големият производител на петрол в света, така че когато цените на петрола се повишават, ние печелим много пари. НО като президент за мен е много по-важно да попреча на империята на злото – Иран – да се сдобие с ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток, а може би и целия свят“, написа американският президент в платформата си "Трут соушъл".
Иранската опозиционна организация в изгнание - Национален съвет на съпротивата на Иран (НССИ) - заяви, че иска да сформира временно правителство, ако иранският режим бъде свален, предаде ДПА.
Това правителство ще бъде базирано на план от 10 точки, съставен от ръководителката на базираната в Париж организация Мариам Раджави. Задачата на това правителство ще бъде да прехвърли властта на народа посредством избори в срок до шест месеца от свалянето на сегашните ирански лидери, посочи организацията.
НССИ е против правителство на Реза Пахлави - сина на последния ирански шах, който живее в Съединените щати, и против управление на духовенството.
Опозиционната организация в изгнание е сформирана през 1981 година от т. нар. "Муджахидини на народа", които имат за цел сваляне на Ислямската република.
Около 47 000 американски граждани са се върнали в САЩ от началото на войната срещу Иран, съобщи висш представител на Държавния департамент, цитиран от Франс прес.
Държавният департамент е осигурил за целта близо 50 чартърни полета. Той беше критикуван за видимата липсата на планиране след предприетите на 28 февруари американски и израелски военни операции и удвои усилията си да се справи със ситуацията.
Според Департамента той е помогнал пряко за връщането у дома на американските граждани благодарение на създадено специално звено, поело грижата за транспорта на 32 000 души с чартърни или граждански полети. Висшият служител подчерта, че предлагането на свободни места надхвърля търсенето, тъй като повечето американци са предпочели да отпътуват от Близкия изток с граждански полети. Предложихме опции за отпътуване на почти всички американци в района, които ни потърсиха за помощ, допълни той.
Американските граждани са имали възможност да пътуват безплатно с организираните от Вашингтон чартърни полети, които Държавният департамент е финансирал, използвайки фонд за извънредни ситуации.
Администрацията на Тръмп посъветва американците да напуснат бързо Близкия изток след началото на ударите, но беше разкритикувана, че не е осигурила на американските граждани спешни средства да напуснат района.
