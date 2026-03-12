Фундаментално решение: Украйна купува стотици изтребители Gripen и Rafale

Украйна планира фундаментално да модернизира своите военновъздушни сили по съветски модел, предаде германското издание Focus.de, според което Киев се готви да закупи до 300 изтребителя Gripen и Rafale.
Според президента на страната Володимир Зеленски, Украйна трябва да разполага с общо 250 до 300 съвременни изтребителя в средносрочен план.
Украйна планира цялостна модернизация на своите военновъздушни сили, разчитайки на изтребители от Швеция и Франция. Президентът Володимир Зеленски обяви в началото на март, че Киев подготвя първоначално плащане за шведските изтребители Gripen и френските Rafale. Според белгийския портал за бизнес новини Business AM решението е резултат от консултации с военното ръководство на страната.
Според украински източници, първата частична доставка на шведски изтребители JAS-39 Gripen се очаква още през 2026 г. Това се основава на писмо за намерения, подписано със Стокхолм през октомври 2025 г., което и двете страни твърдят, че служи като предварителна стъпка към всеобхватен договор за доставка.
Украйна планира първоначално да достави по-стари самолети Gripen C и D, след което да придобие от 100 до 150 от по-новия вариант Gripen E, който се отличава с подобрена електроника, сензори и по-голям обсег.
В допълнение към шведските изтребители, Украйна планира да поръча и 100 френски изтребителя Rafale . Тези покупки са част от цялостна стратегия за модернизиране на украинските военновъздушни сили в отговор на руската инвазия.
Дискусиите с международни партньори са показали, че Gripen е практичен избор поради относително ниските си разходи за поддръжка, възможността за експлоатация от по-достъпни писти и по-краткия период на обучение на пилоти от само шест месеца за опитни пилоти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #21, #74, #86
09:40 12.03.2026
2 Пари нямат
Коментиран от #9, #14, #25, #27, #37, #47
09:41 12.03.2026
3 ООрана държава
Коментиран от #28, #46
09:42 12.03.2026
4 бай Ставри
09:42 12.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Купува?
09:43 12.03.2026
7 таксиджия 🚖
Значи окраина има повече независимост докато са във война и дължат милиарди на всички, но ний нямаме право даже самолети да си изберем!
09:43 12.03.2026
8 Урсулите:
Повече от 300 изтребителя Gripen и Rafale за да
Продължи да се бие с Русия до пълно икономическо
Унищожение на всички страни в ЕС!
09:43 12.03.2026
9 Хахахаха
До коментар #2 от "Пари нямат":Те и корейците нямат пари, ама увеличават производството на оръжие. Както и рашите.
09:43 12.03.2026
10 123
09:43 12.03.2026
11 МАЙДАН
Коментиран от #85
09:43 12.03.2026
12 НАД 50 ДЪРЖАВИ
09:44 12.03.2026
13 Левски
09:44 12.03.2026
14 Проста математика
До коментар #2 от "Пари нямат":Те нямат пари, но ЕС все още има,
Следователно и те Имат
Коментиран от #67
09:44 12.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 въздушен ас
09:45 12.03.2026
17 Само питам
Коментиран от #38, #45, #80
09:45 12.03.2026
18 Трол
09:46 12.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Буха ха
09:46 12.03.2026
21 Путлер може и да си вярва
До коментар #1 от "Факти":Ама пък и победите на Рашмахта са очевидни, нали!
Преди година Рашистите унищожиха всичките ф-16-ки и напредват.
Абе какво стана с това Покровск?
Коментиран от #26, #105
09:46 12.03.2026
22 Мнение
09:46 12.03.2026
23 читател
09:46 12.03.2026
24 Те парите са от пенсии
09:46 12.03.2026
25 Е как нямат
До коментар #2 от "Пари нямат":Нали цяла Европа , барабар с нас им наливаме. Както се казва да наливаш вода в кофа без дъно.
09:47 12.03.2026
26 гост
До коментар #21 от "Путлер може и да си вярва":Путлер дядо ти ли беше или баба ти ?
09:47 12.03.2026
27 И как да нямат?
До коментар #2 от "Пари нямат":На наш Боко му се търкаляха няколко кюлчета и пачки в чекмежето, а в Унгария фанаха два украински камиона със 70 милиона долара. Кога ще ги стигнем украинците ?????
09:47 12.03.2026
28 селяк
До коментар #3 от "ООрана държава":От данъците на гражданите на ЕС как от къде
09:48 12.03.2026
29 Софиянец
09:48 12.03.2026
30 купува,
09:48 12.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Икономист
Коментиран от #36
09:50 12.03.2026
34 Бе каво стана с
Коментиран от #103
09:50 12.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Истината
До коментар #33 от "Икономист":Нищо не купува зеления еврейски наркос. Урсуляците му дадоха 90 000 000 000 левро, зеленото им ги връща срещу безполезни военни играчки. Всичко е схема за комисионни, ресто и голямо крадене.
Коментиран от #43
09:51 12.03.2026
37 А рашистите какво имат
До коментар #2 от "Пари нямат":Пари нямат
172ОТГОВОР
Но купуват
-;-
А рашистите акъл нямат- ама освобождават!
Само малоучник може да си мисли че само с разочарованието на укрите щеха да освободят Киев-3дни!!!
09:51 12.03.2026
38 С нашите
До коментар #17 от "Само питам":75 милиарда от банковия резерв, който ограбиха с вкарването на измамата евро.
09:52 12.03.2026
39 Писах, че
09:52 12.03.2026
40 провинциалист
09:53 12.03.2026
41 ?????
Тая дъвка я дъвчат вече повече от година.
1. Кой ще им даде пари за това?
2. СААБ от 1997 г. досега са произвели малко повече от 250 бр. Кога ще произведат 150 парчета за Зеленски не мога да си обясня.
09:53 12.03.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Къде са игрите на рашистите
До коментар #36 от "Истината":Истината
00ОТГОВОР
До коментар 33 от "Икономист":
Нищо не купува зеления еврейски наркос. Урсуляците му дадоха 90 000 000 000 левро, зеленото им ги връща срещу безполезни военни играчки.
...
-;-
Къде са победите на Рашмахта, като бандерите купували безполезните игръчки!
Колко малоумен или ментално увреден да си , та да вярваш на Путлеровотая победа!
За 9-и май 2026 година Фюрера какво ще чете от Червения площас?!?
И дано тои път да няма Блокирала на паветата Армата!
Коментиран от #55, #58, #62
09:54 12.03.2026
44 Жега е
09:55 12.03.2026
45 С кви пари?
До коментар #17 от "Само питам":С алата балата. Урсула ти взема всякакви данъци, даже и за въздух (СО2)!
После ги дава на фашистите... А ние ще живеем в бедност, понеже ни ограбват и никой не ни пита, дали искаме война!!! Системата е ала бала... Неизбирани са "демократичните ни лидери"!
Коментиран от #57
09:57 12.03.2026
46 Докога
До коментар #3 от "ООрана държава":ООрана държава
243ОТГОВОР
От къде пари?
.-;-
А Пост-СССР-то докога ще има парите за такива знаменити победи.
Ало, другарите, докъде стигнаха победите на Рашмахта?!
Преди пак се пишеше нещо за Покровск и Купянск!
колко години да едно Покровск??????
09:57 12.03.2026
47 Мишел
До коментар #2 от "Пари нямат":Всъщност ЕС купува за Украйна стотици изтребители. ЕС харесва да воюва безопасно за себе си с Русия до последния украинец.
09:57 12.03.2026
48 БеГемот
09:58 12.03.2026
49 Вуте...
09:59 12.03.2026
50 Пари на вятъра
09:59 12.03.2026
51 бай Иван
А ще плаща Европа чрез заеми дето няма да ес върнат никога щото е много умна
10:00 12.03.2026
52 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
10:01 12.03.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Владимир Путин, президент
Кво стана с демилитаризацията и денацификацията бе таварищи ? Русия такъв таралеж си го пусна в гащите че леле майко таварищи ...😁
Коментиран от #60, #64
10:02 12.03.2026
55 Обрязан кашерен паветник
До коментар #43 от "Къде са игрите на рашистите":Боклук, къде са ви ционистктие поceрк0вци с победите им?
10:02 12.03.2026
56 бармалей
10:03 12.03.2026
57 Ддд
До коментар #45 от "С кви пари?":Кои точно са "фашистите" ми е интересно. Тези които са нападнати или тези които искат да превземат чужда държава? Доколкото се сещам от историята, винаги "фашистите са" тези които искат да превземат други държави. Или някой не сте чели история?
Коментиран от #65, #70, #84
10:03 12.03.2026
58 хихочко..
До коментар #43 от "Къде са игрите на рашистите":Тези изтребители и очакваните сто млрда евратьци от дъртио джендър урсуль пак няма да помогнат на зеления мухал който четвърта година се опитва да си върне най големио в юръпо аец със шест реактора-запорожкио..струващ само 60 млрда $ хи хи
10:03 12.03.2026
59 Продукт на прехода
Коментиран от #94
10:03 12.03.2026
60 ВВП
До коментар #54 от "Владимир Путин, президент":Таралежа е в твоите гащи и на тия които мислят като тебе просто още не си го разбрал.
10:03 12.03.2026
61 Квартал 95
10:04 12.03.2026
62 Поп гундьо....
До коментар #43 от "Къде са игрите на рашистите":На 9ти май 2026г на краснай площадь ще има панахида за обречените, и процесия с ковчези... ще минем и без речи.
10:04 12.03.2026
63 Тя Украйна първо
10:04 12.03.2026
64 Ама то се оказа
До коментар #54 от "Владимир Путин, президент":ДеКраваризация и деЕврапеизация...
БРИКС напредва, а ние падаме.
Коментиран от #69
10:06 12.03.2026
65 нещо
До коментар #57 от "Ддд":паметта на някои хора куца ...
то като няма нищо "там горе" - явно и няма с какво да си спомни човек ...
10:07 12.03.2026
66 ссс
Коментиран от #68
10:08 12.03.2026
67 КОЙчо
До коментар #14 от "Проста математика":Много интересно - това което и аз исках да напиша - "ЕС все още има".
Аз бих надлегнал на - все още.
Защото всички знаем, какъв е планът на америка - бедна и слаба Европа.
И скоро това "все още" , ще бъде финализирано.
Затова е цялата дандания - Европа като голям пазар , да бъде длъжна да пазарува само от краварите.
не че и сега не пазаруваме принудително - руска газ и руски нефт, ама от американски танкери.
В магазина 98% от бирите, и 99% от безалкохолните напитки са американски.
За въоражението няма да говорим - там са 99.99%.
10:09 12.03.2026
68 Имаш в
До коментар #66 от "ссс":Предвид алеята на ангелите с убитите деца от Украйна преди войната ли?! Какво стана с разследването за 10-те българина изгорени от Азов в Одеса...има ли осъдени
10:10 12.03.2026
69 Болен мозък
До коментар #64 от "Ама то се оказа":ДЕПУТИНИЗАЦИЯ на Путин...Къде го Брикс да защити своя член....Иран.
Коментиран от #75, #77
10:10 12.03.2026
70 Фашистите
До коментар #57 от "Ддд":Обявиха война на собственото си население. Измисленият с военен преврат в 404 :министър на отбраната", хазар Турчинов обяви война на руското население в източна укра. До 2022 тези фашисти убиха над 14000 цивилни руснаци.
Е, кои "демократи" или "борци за мир" си убиват населението? Само фашисти. Някога такива са имали концлагери за да убиват цивилното население по-ефективно.
10:10 12.03.2026
71 ХА ХА ХА
ФРАНЦИЯ
разполага с "до 200 бойни самолета"
предимно Рафаел и Мираж
...
Та - въпроса е: - Откъде 300 !???
направени от картон или просто нарисувани ;) ;) ;)
10:11 12.03.2026
72 Зеленски бомби Путин
10:12 12.03.2026
73 ИВАН
10:13 12.03.2026
74 ФАКТ
До коментар #1 от "Факти":Путлер е най-страхливия глу пак на планетата. Путлерченцето ви е причината войната да продължава 5та година
10:13 12.03.2026
75 нещо
До коментар #69 от "Болен мозък":не следиш положението с Иран.
Тръмп толкова го е закъсал, че се е обадил да се моли на Путин да спре войната ...
А Иран каза, че ще затвори втори проток - Баб ел-Мандеб
Коментиран от #78, #81
10:14 12.03.2026
76 Аз също купувам
Коментиран от #89
10:14 12.03.2026
77 За русия
До коментар #69 от "Болен мозък":Е изгодно войната в Иран да се проточи защото така Америка привършва прихващачите,цените на газ и нефт скачат което пълни бюджета на Русия
Коментиран от #88
10:14 12.03.2026
78 Болен мозък
До коментар #75 от "нещо":И как Путин ша спре войната, като каже на Израел и САЩ да не бомбят Иран. Или щатско оръжие да спре бомбенето на Путин....
Коментиран от #93
10:17 12.03.2026
79 Аха
10:18 12.03.2026
80 само
До коментар #17 от "Само питам":да ти кажа ,на БЪЛГАРИЯ германците им даваха две ескадрили миг 29 за едно евро, когато се обединиха, и бг началниците отказаха и ги купиха поляцитеКупуват стари самолети за да продължат войната, и ги купуват евтино, както четеш прАВЯТ руска масовка
Коментиран от #90
10:18 12.03.2026
81 Я пъ тоа
До коментар #75 от "нещо":Кой го пита Путин бре....него само го бомбят.
Коментиран от #95
10:18 12.03.2026
82 Голяма далавера
10:18 12.03.2026
83 Кажи верно?
Коментиран от #91
10:19 12.03.2026
84 Папуц
До коментар #57 от "Ддд":разбрахме , че наистина не си чел история.
да обясня - фашисти са тези хора ,които имат татуирани пречупени кръстове.
ти виждал ли си такива, и ако да - къде?
за еднио плухове, наричащи се "Азов" си мисля аз , а ти ?
но пък ако много те затруднявам, не ми отговаряй
Коментиран от #92
10:20 12.03.2026
85 Лука
До коментар #11 от "МАЙДАН":Зеленски е герой , защитава родината си !. Копейките нямат родина,опитват да седят на два стола !
10:21 12.03.2026
86 Ганю Европейски
До коментар #1 от "Факти":Кой ще ги плаща? Отиде ми гюла..за швеско железо.
10:21 12.03.2026
87 маро ма
защо не са хиляди или милиони?
10:21 12.03.2026
88 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
До коментар #77 от "За русия":Войната на Путин струва 500 милиона долара на ден....и пролята руска кръв....с кво ша пълни бюджета си Путин, освен да скубе яко руския мужик.
10:22 12.03.2026
89 Умников
До коментар #76 от "Аз също купувам":хареса ми - оригинално.
но , за съжаление на си зелен наркоман!
СОРИ
10:22 12.03.2026
90 Прав си 80
До коментар #80 от "само":Не само самолетите на бившата ГДР можехме да купим, но много повече оръжие.
Германия продаваше много евтино и зенитни установки с ракети, които ние имаме тук но са тотално амортизирани.
10:22 12.03.2026
91 Не го мисли
До коментар #83 от "Кажи верно?":Има ли евраци насреща и самолетите ша ги направят.....Вервай ми.
10:23 12.03.2026
92 Лука
До коментар #84 от "Папуц":Това не е история а разглеждане на снимки ! Питай AL!
Коментиран от #104
10:23 12.03.2026
93 Лопата с чип
До коментар #78 от "Болен мозък":Готин ник!
Хареса ми !
Сам ли си го измисли, или ти е прякор от детство?
Коментиран от #97
10:24 12.03.2026
94 така де
До коментар #59 от "Продукт на прехода":глей сега, грипена е щведски и не беше от натовска държава, СЕГА Е НАТО.и освен това беше без въоръжение, като ракетите пак трябваше да дойдат от америка..нали купихме съвременни вертолети кугър без въоръжение и сега стават да возят туристи
10:25 12.03.2026
95 Ха ХаХа
До коментар #81 от "Я пъ тоа":Питай прес аташето на Тръмп защо му се е обадил бе килистур
Коментиран от #101
10:25 12.03.2026
96 Боко
10:27 12.03.2026
97 Болен мозък
До коментар #93 от "Лопата с чип":НАТО зад Украйна.....колко още кръв ша да лее, заради болните амбиции на дъртака кремълски.....А Ника ми е супер...с квито са събереш, такъв ставаш....
10:27 12.03.2026
98 Любознателен
10:27 12.03.2026
99 От чужбина
10:28 12.03.2026
100 Механик
А от къде пари? Пак от моя джоб ли?
Май ще играе дряновицата, а ?
Коментиран от #106
10:29 12.03.2026
101 Я пъ тоа
До коментар #95 от "Ха ХаХа":Тръмп се е обадил на Путин, да му каже, че Иран...член на БРИКС си...заминава...и нема кой да го отърве....следва Куба...
10:29 12.03.2026
102 Глас от бункера
10:30 12.03.2026
103 Мдаааа
До коментар #34 от "Бе каво стана с":Май нещо се потули тази тема... Явно е било рестото...
10:30 12.03.2026
104 Папуц
До коментар #92 от "Лука":Ами то защото много взехте да го питате, затова не познавате световнатра история.
Но, всеки си избира сам, как да се изложи!
Не ми отговори на въпроса, за пречупените кръстове?
Нали това ти беше идеята- за фашистите?
Явно съм бил прав - затрудняваш се !
Но нищо , здрав бъдеи.
А, и чети малко книжки , не само да зяпаш в нета!
10:30 12.03.2026
105 Рон Джереми
До коментар #21 от "Путлер може и да си вярва":Русия не е унищожила нито един Ф-16. Те се ползват за ПВО, защото са стари, радарите им са слаби, нямат и далекобойни ракети. Единственият случай на възушен бой е, когато Ф-16 свали СУ-35 с помощта на шведския АУАКС.
10:30 12.03.2026
106 Болен мозък
До коментар #100 от "Механик":240 милиарда евро на Путин...ЗАПОРИРАНИ...що изтребители ша дадат на Украйна.
10:31 12.03.2026
107 Хихи
10:31 12.03.2026