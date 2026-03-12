Фундаментално решение: Украйна купува стотици изтребители Gripen и Rafale

Украйна планира фундаментално да модернизира своите военновъздушни сили по съветски модел, предаде германското издание Focus.de, според което Киев се готви да закупи до 300 изтребителя Gripen и Rafale.

Според президента на страната Володимир Зеленски, Украйна трябва да разполага с общо 250 до 300 съвременни изтребителя в средносрочен план.

Украйна планира цялостна модернизация на своите военновъздушни сили, разчитайки на изтребители от Швеция и Франция. Президентът Володимир Зеленски обяви в началото на март, че Киев подготвя първоначално плащане за шведските изтребители Gripen и френските Rafale. Според белгийския портал за бизнес новини Business AM решението е резултат от консултации с военното ръководство на страната.

Според украински източници, първата частична доставка на шведски изтребители JAS-39 Gripen се очаква още през 2026 г. Това се основава на писмо за намерения, подписано със Стокхолм през октомври 2025 г., което и двете страни твърдят, че служи като предварителна стъпка към всеобхватен договор за доставка.

Украйна планира първоначално да достави по-стари самолети Gripen C и D, след което да придобие от 100 до 150 от по-новия вариант Gripen E, който се отличава с подобрена електроника, сензори и по-голям обсег.

В допълнение към шведските изтребители, Украйна планира да поръча и 100 френски изтребителя Rafale . Тези покупки са част от цялостна стратегия за модернизиране на украинските военновъздушни сили в отговор на руската инвазия.

Дискусиите с международни партньори са показали, че Gripen е практичен избор поради относително ниските си разходи за поддръжка, възможността за експлоатация от по-достъпни писти и по-краткия период на обучение на пилоти от само шест месеца за опитни пилоти.