Фундаментално решение: Украйна купува стотици изтребители Gripen и Rafale
Фундаментално решение: Украйна купува стотици изтребители Gripen и Rafale

12 Март, 2026 09:37 1 983 107

Зеленски смята, че Украйна трябва да разполага с до 300 съвременни изтребителя в средносрочен план

Украйна планира фундаментално да модернизира своите военновъздушни сили по съветски модел, предаде германското издание Focus.de, според което Киев се готви да закупи до 300 изтребителя Gripen и Rafale.

Според президента на страната Володимир Зеленски, Украйна трябва да разполага с общо 250 до 300 съвременни изтребителя в средносрочен план.

Украйна планира цялостна модернизация на своите военновъздушни сили, разчитайки на изтребители от Швеция и Франция. Президентът Володимир Зеленски обяви в началото на март, че Киев подготвя първоначално плащане за шведските изтребители Gripen и френските Rafale. Според белгийския портал за бизнес новини Business AM решението е резултат от консултации с военното ръководство на страната.

Според украински източници, първата частична доставка на шведски изтребители JAS-39 Gripen се очаква още през 2026 г. Това се основава на писмо за намерения, подписано със Стокхолм през октомври 2025 г., което и двете страни твърдят, че служи като предварителна стъпка към всеобхватен договор за доставка.

Украйна планира първоначално да достави по-стари самолети Gripen C и D, след което да придобие от 100 до 150 от по-новия вариант Gripen E, който се отличава с подобрена електроника, сензори и по-голям обсег.

В допълнение към шведските изтребители, Украйна планира да поръча и 100 френски изтребителя Rafale . Тези покупки са част от цялостна стратегия за модернизиране на украинските военновъздушни сили в отговор на руската инвазия.

Дискусиите с международни партньори са показали, че Gripen е практичен избор поради относително ниските си разходи за поддръжка, възможността за експлоатация от по-достъпни писти и по-краткия период на обучение на пилоти от само шест месеца за опитни пилоти.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 Факти

    54 16 Отговор
    Фундаментално решение: Украйна купува стотици изтребители Gripen и Rafale, които ще отидат за скраб

    Коментиран от #21, #74, #86

    09:40 12.03.2026

  • 2 Пари нямат

    80 10 Отговор
    Но купуват

    Коментиран от #9, #14, #25, #27, #37, #47

    09:41 12.03.2026

  • 3 ООрана държава

    68 11 Отговор
    От къде пари?

    Коментиран от #28, #46

    09:42 12.03.2026

  • 4 бай Ставри

    46 9 Отговор
    Стотици !? За колко време ще ги произведат шведите ?!

    09:42 12.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Купува?

    52 10 Отговор
    Първо урсуляците дават 90 000 000 000 левро, после друсания еврей им ги връща срещу подаръци - безполезни военни играчки.

    09:43 12.03.2026

  • 7 таксиджия 🚖

    56 7 Отговор
    Еее как бе, защо не кенеф-16!? 🤬

    Значи окраина има повече независимост докато са във война и дължат милиарди на всички, но ний нямаме право даже самолети да си изберем!

    09:43 12.03.2026

  • 8 Урсулите:

    62 9 Отговор
    Затягайте коланите, трябва да Подарим на Украйна
    Повече от 300 изтребителя Gripen и Rafale за да
    Продължи да се бие с Русия до пълно икономическо
    Унищожение на всички страни в ЕС!

    09:43 12.03.2026

  • 9 Хахахаха

    11 41 Отговор

    До коментар #2 от "Пари нямат":

    Те и корейците нямат пари, ама увеличават производството на оръжие. Както и рашите.

    09:43 12.03.2026

  • 10 123

    57 10 Отговор
    Този лъже, не Украйна ще ги купи, а ние ще им ги подарим както всичко друго досега.Затова за българите няма пари, за оръжие и издръжка на фашистка Украйна обаче има.

    09:43 12.03.2026

  • 11 МАЙДАН

    43 9 Отговор
    Съд за Зеления престъпник !

    Коментиран от #85

    09:43 12.03.2026

  • 12 НАД 50 ДЪРЖАВИ

    47 7 Отговор
    ЗАД ГЪРБА ВИ,СТОТИЦИ МИЛИАРДИ ПОМОЩ,СПЕЦИАЛИСТИ И РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И НАКРАЯ ЕДНО ГОЛЯМО МЯУУУ. УКРАЙНА Е 404,ПУТИН ВСЕ ОЩЕ ВИ ГАЛИ НО НЕ ЗНАЧИ ЧЕ НЯМА ДА ВИ ДОВЪРШИ. НЕ 300 ,А 3000 САМОЛЕТА ДА ВИДАДАТ ПАК СТЕ ВАЛАТ ЗАЩОТО КАУЗАТА ВИ Е ГНИЛА.

    09:44 12.03.2026

  • 13 Левски

    43 5 Отговор
    Много богати тия малоруси, до вчера просеха пари, сега ще купуват стотици самолети.

    09:44 12.03.2026

  • 14 Проста математика

    32 7 Отговор

    До коментар #2 от "Пари нямат":

    Те нямат пари, но ЕС все още има,
    Следователно и те Имат

    Коментиран от #67

    09:44 12.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 въздушен ас

    33 6 Отговор
    Заедно с пилотите ли ги купува ? Защото иначе няма логика ?

    09:45 12.03.2026

  • 17 Само питам

    31 4 Отговор
    И с какви пари украйна ще купи тия стотици самолети ?

    Коментиран от #38, #45, #80

    09:45 12.03.2026

  • 18 Трол

    21 4 Отговор
    Това прави около 75 милиарда някъде.

    09:46 12.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Буха ха

    17 4 Отговор
    Е да, ама деньги нет

    09:46 12.03.2026

  • 21 Путлер може и да си вярва

    7 27 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Ама пък и победите на Рашмахта са очевидни, нали!

    Преди година Рашистите унищожиха всичките ф-16-ки и напредват.
    Абе какво стана с това Покровск?

    Коментиран от #26, #105

    09:46 12.03.2026

  • 22 Мнение

    22 8 Отговор
    Целта е да се фалира ЕС, да се спре икономическото развитие на Китай - затварянето на Ормузкия проток от Иран е предвидено да се случи, за да секне петролът към Пекин, а Русия да бъде във вечна война.

    09:46 12.03.2026

  • 23 читател

    21 4 Отговор
    Свършиха ли Ф ките ?

    09:46 12.03.2026

  • 24 Те парите са от пенсии

    19 4 Отговор
    щото няма на кой да плащат.Всичко е по Слънчака, Пампорово, Банско.

    09:46 12.03.2026

  • 25 Е как нямат

    26 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пари нямат":

    Нали цяла Европа , барабар с нас им наливаме. Както се казва да наливаш вода в кофа без дъно.

    09:47 12.03.2026

  • 26 гост

    16 6 Отговор

    До коментар #21 от "Путлер може и да си вярва":

    Путлер дядо ти ли беше или баба ти ?

    09:47 12.03.2026

  • 27 И как да нямат?

    20 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пари нямат":

    На наш Боко му се търкаляха няколко кюлчета и пачки в чекмежето, а в Унгария фанаха два украински камиона със 70 милиона долара. Кога ще ги стигнем украинците ?????

    09:47 12.03.2026

  • 28 селяк

    23 4 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    От данъците на гражданите на ЕС как от къде

    09:48 12.03.2026

  • 29 Софиянец

    16 4 Отговор
    Фундаментална глупост 🤭

    09:48 12.03.2026

  • 30 купува,

    11 4 Отговор
    ама друг път-даряват я да се бие вместо други.....

    09:48 12.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Икономист

    15 4 Отговор
    Хубууу ама купуването става с пари ?Кой ще ги плаща ?Ганя Царр Вулла ще участва ли във финансирането 😂 ?

    Коментиран от #36

    09:50 12.03.2026

  • 34 Бе каво стана с

    16 4 Отговор
    Инкасо автомобила с милионите долари и злато задържан в Унгария? Разбра ли се за каде/кого е била пратката?

    Коментиран от #103

    09:50 12.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Истината

    19 4 Отговор

    До коментар #33 от "Икономист":

    Нищо не купува зеления еврейски наркос. Урсуляците му дадоха 90 000 000 000 левро, зеленото им ги връща срещу безполезни военни играчки. Всичко е схема за комисионни, ресто и голямо крадене.

    Коментиран от #43

    09:51 12.03.2026

  • 37 А рашистите какво имат

    3 13 Отговор

    До коментар #2 от "Пари нямат":

    Пари нямат
    172ОТГОВОР
    Но купуват
    -;-
    А рашистите акъл нямат- ама освобождават!

    Само малоучник може да си мисли че само с разочарованието на укрите щеха да освободят Киев-3дни!!!

    09:51 12.03.2026

  • 38 С нашите

    13 3 Отговор

    До коментар #17 от "Само питам":

    75 милиарда от банковия резерв, който ограбиха с вкарването на измамата евро.

    09:52 12.03.2026

  • 39 Писах, че

    10 3 Отговор
    "Помагащите" и 5 ПРО ракети в месец не могат да произведат, но нас ни учеха 36 г на "бизнес" и "ефективност"! Даже един Ким от Северна Корея и.без напечатана хартия си произвежда хиперзвукови ракети.

    09:52 12.03.2026

  • 40 провинциалист

    9 3 Отговор
    Дискусиите с международни партньори са показали, че Gripen е практичен избор поради относително ниските си разходи за поддръжка, възможността за експлоатация от по-достъпни писти и по-краткия период на обучение на пилоти от само шест месеца за опитни пилоти." - и при нас така се говореше. После Тиквич кихна един боташ за чертежи.

    09:53 12.03.2026

  • 41 ?????

    13 3 Отговор
    Ха ха.
    Тая дъвка я дъвчат вече повече от година.
    1. Кой ще им даде пари за това?
    2. СААБ от 1997 г. досега са произвели малко повече от 250 бр. Кога ще произведат 150 парчета за Зеленски не мога да си обясня.

    09:53 12.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Къде са игрите на рашистите

    4 12 Отговор

    До коментар #36 от "Истината":

    Истината
    00ОТГОВОР
    До коментар 33 от "Икономист":

    Нищо не купува зеления еврейски наркос. Урсуляците му дадоха 90 000 000 000 левро, зеленото им ги връща срещу безполезни военни играчки.
    ...
    -;-
    Къде са победите на Рашмахта, като бандерите купували безполезните игръчки!

    Колко малоумен или ментално увреден да си , та да вярваш на Путлеровотая победа!
    За 9-и май 2026 година Фюрера какво ще чете от Червения площас?!?
    И дано тои път да няма Блокирала на паветата Армата!

    Коментиран от #55, #58, #62

    09:54 12.03.2026

  • 44 Жега е

    10 2 Отговор
    Ще ги плаща на зелиния леля му.....хахаха..

    09:55 12.03.2026

  • 45 С кви пари?

    10 3 Отговор

    До коментар #17 от "Само питам":

    С алата балата. Урсула ти взема всякакви данъци, даже и за въздух (СО2)!
    После ги дава на фашистите... А ние ще живеем в бедност, понеже ни ограбват и никой не ни пита, дали искаме война!!! Системата е ала бала... Неизбирани са "демократичните ни лидери"!

    Коментиран от #57

    09:57 12.03.2026

  • 46 Докога

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    ООрана държава
    243ОТГОВОР
    От къде пари?
    .-;-
    А Пост-СССР-то докога ще има парите за такива знаменити победи.

    Ало, другарите, докъде стигнаха победите на Рашмахта?!
    Преди пак се пишеше нещо за Покровск и Купянск!
    колко години да едно Покровск??????

    09:57 12.03.2026

  • 47 Мишел

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пари нямат":

    Всъщност ЕС купува за Украйна стотици изтребители. ЕС харесва да воюва безопасно за себе си с Русия до последния украинец.

    09:57 12.03.2026

  • 48 БеГемот

    6 3 Отговор
    Ми да гласим парите....

    09:58 12.03.2026

  • 49 Вуте...

    2 6 Отговор
    Така и требе, купувайте аеропланите и опукайте ония дето щели пак да ни освобождават, аман от тия освободители бре.

    09:59 12.03.2026

  • 50 Пари на вятъра

    6 1 Отговор
    Остава сега да убедят руснаците да не им удрят мястото където ще стоят тия изтребители с ракети и като литнат да не ги свалят с ПВО или техни изтребители.

    09:59 12.03.2026

  • 51 бай Иван

    7 1 Отговор
    Украйна купува стотици изтребители Gripen и Rafale

    А ще плаща Европа чрез заеми дето няма да ес върнат никога щото е много умна

    10:00 12.03.2026

  • 52 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    1 7 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    10:01 12.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Владимир Путин, президент

    2 8 Отговор
    Абе таварищи....
    Кво стана с демилитаризацията и денацификацията бе таварищи ? Русия такъв таралеж си го пусна в гащите че леле майко таварищи ...😁

    Коментиран от #60, #64

    10:02 12.03.2026

  • 55 Обрязан кашерен паветник

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Къде са игрите на рашистите":

    Боклук, къде са ви ционистктие поceрк0вци с победите им?

    10:02 12.03.2026

  • 56 бармалей

    4 1 Отговор
    Подаръци , както за Украина , така и за живущите извън Украина , особено тук - детски градини и забавачници за децата им , привилегии по пътищата за превишена скорост . А наглостта ..... аааххх , по-голяма и от селяците , дошли от прованса да станат софиянци !!!

    10:03 12.03.2026

  • 57 Ддд

    2 5 Отговор

    До коментар #45 от "С кви пари?":

    Кои точно са "фашистите" ми е интересно. Тези които са нападнати или тези които искат да превземат чужда държава? Доколкото се сещам от историята, винаги "фашистите са" тези които искат да превземат други държави. Или някой не сте чели история?

    Коментиран от #65, #70, #84

    10:03 12.03.2026

  • 58 хихочко..

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Къде са игрите на рашистите":

    Тези изтребители и очакваните сто млрда евратьци от дъртио джендър урсуль пак няма да помогнат на зеления мухал който четвърта година се опитва да си върне най големио в юръпо аец със шест реактора-запорожкио..струващ само 60 млрда $ хи хи

    10:03 12.03.2026

  • 59 Продукт на прехода

    7 1 Отговор
    А на нас ни обясняваха, че ако купим Грипен, сме помагали на Русия и ни натресоха ф- 16. По тази логика излиза, че Украйна работи за Русия.

    Коментиран от #94

    10:03 12.03.2026

  • 60 ВВП

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Владимир Путин, президент":

    Таралежа е в твоите гащи и на тия които мислят като тебе просто още не си го разбрал.

    10:03 12.03.2026

  • 61 Квартал 95

    6 1 Отговор
    Кога го реши това Зеленото - снощи, като беше на черешата ли?

    10:04 12.03.2026

  • 62 Поп гундьо....

    0 5 Отговор

    До коментар #43 от "Къде са игрите на рашистите":

    На 9ти май 2026г на краснай площадь ще има панахида за обречените, и процесия с ковчези... ще минем и без речи.

    10:04 12.03.2026

  • 63 Тя Украйна първо

    4 2 Отговор
    Да върне кредитите които взе от ЕС и Америка а после да харчи за оръжия. Или направо нашите евроатлантици да им изпратят нашитеф16

    10:04 12.03.2026

  • 64 Ама то се оказа

    5 1 Отговор

    До коментар #54 от "Владимир Путин, президент":

    ДеКраваризация и деЕврапеизация...
    БРИКС напредва, а ние падаме.

    Коментиран от #69

    10:06 12.03.2026

  • 65 нещо

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Ддд":

    паметта на някои хора куца ...
    то като няма нищо "там горе" - явно и няма с какво да си спомни човек ...

    10:07 12.03.2026

  • 66 ссс

    1 5 Отговор
    Путин трябва да отговаря за мъртвите хора пред трибунала

    Коментиран от #68

    10:08 12.03.2026

  • 67 КОЙчо

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Проста математика":

    Много интересно - това което и аз исках да напиша - "ЕС все още има".
    Аз бих надлегнал на - все още.
    Защото всички знаем, какъв е планът на америка - бедна и слаба Европа.
    И скоро това "все още" , ще бъде финализирано.
    Затова е цялата дандания - Европа като голям пазар , да бъде длъжна да пазарува само от краварите.
    не че и сега не пазаруваме принудително - руска газ и руски нефт, ама от американски танкери.
    В магазина 98% от бирите, и 99% от безалкохолните напитки са американски.
    За въоражението няма да говорим - там са 99.99%.

    10:09 12.03.2026

  • 68 Имаш в

    4 1 Отговор

    До коментар #66 от "ссс":

    Предвид алеята на ангелите с убитите деца от Украйна преди войната ли?! Какво стана с разследването за 10-те българина изгорени от Азов в Одеса...има ли осъдени

    10:10 12.03.2026

  • 69 Болен мозък

    1 4 Отговор

    До коментар #64 от "Ама то се оказа":

    ДЕПУТИНИЗАЦИЯ на Путин...Къде го Брикс да защити своя член....Иран.

    Коментиран от #75, #77

    10:10 12.03.2026

  • 70 Фашистите

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "Ддд":

    Обявиха война на собственото си население. Измисленият с военен преврат в 404 :министър на отбраната", хазар Турчинов обяви война на руското население в източна укра. До 2022 тези фашисти убиха над 14000 цивилни руснаци.
    Е, кои "демократи" или "борци за мир" си убиват населението? Само фашисти. Някога такива са имали концлагери за да убиват цивилното население по-ефективно.

    10:10 12.03.2026

  • 71 ХА ХА ХА

    3 1 Отговор
    Какво казва ИИ:
    ФРАНЦИЯ
    разполага с "до 200 бойни самолета"
    предимно Рафаел и Мираж
    ...
    Та - въпроса е: - Откъде 300 !???
    направени от картон или просто нарисувани ;) ;) ;)

    10:11 12.03.2026

  • 72 Зеленски бомби Путин

    1 2 Отговор
    Требват му нови изтребители.....

    10:12 12.03.2026

  • 73 ИВАН

    4 1 Отговор
    Вижте им акъла на съвременните политици, мир ви трябва, а не оръжия ..... всичко това го плащат народите, затова всичко ще поскъпва постоянно, а и няма да го има, чиста храна няма вече, всичко е отрова.

    10:13 12.03.2026

  • 74 ФАКТ

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Путлер е най-страхливия глу пак на планетата. Путлерченцето ви е причината войната да продължава 5та година

    10:13 12.03.2026

  • 75 нещо

    4 1 Отговор

    До коментар #69 от "Болен мозък":

    не следиш положението с Иран.

    Тръмп толкова го е закъсал, че се е обадил да се моли на Путин да спре войната ...

    А Иран каза, че ще затвори втори проток - Баб ел-Мандеб

    Коментиран от #78, #81

    10:14 12.03.2026

  • 76 Аз също купувам

    3 1 Отговор
    Утре ще си купя два Мецедес-а, три Ягуар-а и едно Ферари.

    Коментиран от #89

    10:14 12.03.2026

  • 77 За русия

    2 2 Отговор

    До коментар #69 от "Болен мозък":

    Е изгодно войната в Иран да се проточи защото така Америка привършва прихващачите,цените на газ и нефт скачат което пълни бюджета на Русия

    Коментиран от #88

    10:14 12.03.2026

  • 78 Болен мозък

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "нещо":

    И как Путин ша спре войната, като каже на Израел и САЩ да не бомбят Иран. Или щатско оръжие да спре бомбенето на Путин....

    Коментиран от #93

    10:17 12.03.2026

  • 79 Аха

    3 1 Отговор
    И както винаги очаква да му ги подарят.

    10:18 12.03.2026

  • 80 само

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Само питам":

    да ти кажа ,на БЪЛГАРИЯ германците им даваха две ескадрили миг 29 за едно евро, когато се обединиха, и бг началниците отказаха и ги купиха поляцитеКупуват стари самолети за да продължат войната, и ги купуват евтино, както четеш прАВЯТ руска масовка

    Коментиран от #90

    10:18 12.03.2026

  • 81 Я пъ тоа

    1 5 Отговор

    До коментар #75 от "нещо":

    Кой го пита Путин бре....него само го бомбят.

    Коментиран от #95

    10:18 12.03.2026

  • 82 Голяма далавера

    4 3 Отговор
    Бандеристан няма пари, изтекоха по златните тоалетни. А Микрон няма самолети за продаване. Грипен също.

    10:18 12.03.2026

  • 83 Кажи верно?

    3 0 Отговор
    хахахахаххаах как ще ги купи тези стотици като за 20 и кусур години общо не са произведени толкова?

    Коментиран от #91

    10:19 12.03.2026

  • 84 Папуц

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Ддд":

    разбрахме , че наистина не си чел история.
    да обясня - фашисти са тези хора ,които имат татуирани пречупени кръстове.
    ти виждал ли си такива, и ако да - къде?
    за еднио плухове, наричащи се "Азов" си мисля аз , а ти ?

    но пък ако много те затруднявам, не ми отговаряй

    Коментиран от #92

    10:20 12.03.2026

  • 85 Лука

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "МАЙДАН":

    Зеленски е герой , защитава родината си !. Копейките нямат родина,опитват да седят на два стола !

    10:21 12.03.2026

  • 86 Ганю Европейски

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Кой ще ги плаща? Отиде ми гюла..за швеско железо.

    10:21 12.03.2026

  • 87 маро ма

    2 0 Отговор
    а защо само стотици?

    защо не са хиляди или милиони?

    10:21 12.03.2026

  • 88 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    0 2 Отговор

    До коментар #77 от "За русия":

    Войната на Путин струва 500 милиона долара на ден....и пролята руска кръв....с кво ша пълни бюджета си Путин, освен да скубе яко руския мужик.

    10:22 12.03.2026

  • 89 Умников

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Аз също купувам":

    хареса ми - оригинално.
    но , за съжаление на си зелен наркоман!
    СОРИ

    10:22 12.03.2026

  • 90 Прав си 80

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "само":

    Не само самолетите на бившата ГДР можехме да купим, но много повече оръжие.
    Германия продаваше много евтино и зенитни установки с ракети, които ние имаме тук но са тотално амортизирани.

    10:22 12.03.2026

  • 91 Не го мисли

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Кажи верно?":

    Има ли евраци насреща и самолетите ша ги направят.....Вервай ми.

    10:23 12.03.2026

  • 92 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "Папуц":

    Това не е история а разглеждане на снимки ! Питай AL!

    Коментиран от #104

    10:23 12.03.2026

  • 93 Лопата с чип

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Болен мозък":

    Готин ник!
    Хареса ми !
    Сам ли си го измисли, или ти е прякор от детство?

    Коментиран от #97

    10:24 12.03.2026

  • 94 така де

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Продукт на прехода":

    глей сега, грипена е щведски и не беше от натовска държава, СЕГА Е НАТО.и освен това беше без въоръжение, като ракетите пак трябваше да дойдат от америка..нали купихме съвременни вертолети кугър без въоръжение и сега стават да возят туристи

    10:25 12.03.2026

  • 95 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "Я пъ тоа":

    Питай прес аташето на Тръмп защо му се е обадил бе килистур

    Коментиран от #101

    10:25 12.03.2026

  • 96 Боко

    0 0 Отговор
    Осрайма купува… а кой плаща ?🤪

    10:27 12.03.2026

  • 97 Болен мозък

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Лопата с чип":

    НАТО зад Украйна.....колко още кръв ша да лее, заради болните амбиции на дъртака кремълски.....А Ника ми е супер...с квито са събереш, такъв ставаш....

    10:27 12.03.2026

  • 98 Любознателен

    1 1 Отговор
    Ще започне сега една разпродажба на златни тоалетни и недвижимости по цял свят. Нали защитата на родината е над всичко.

    10:27 12.03.2026

  • 99 От чужбина

    1 1 Отговор
    Възникват въпросите: От къде ще вземат пари? Следващ въпрос е, дали тези самолети ги има в наличност и дали могат да бъдат бързо произведени? Ако са налични и им бъдат дадени, това означава изпразване на нечии складове и липса на военни възможности в близко бъдеще.

    10:28 12.03.2026

  • 100 Механик

    1 3 Отговор
    Купува ? Вие серизоно ли бе?
    А от къде пари? Пак от моя джоб ли?
    Май ще играе дряновицата, а ?

    Коментиран от #106

    10:29 12.03.2026

  • 101 Я пъ тоа

    3 1 Отговор

    До коментар #95 от "Ха ХаХа":

    Тръмп се е обадил на Путин, да му каже, че Иран...член на БРИКС си...заминава...и нема кой да го отърве....следва Куба...

    10:29 12.03.2026

  • 102 Глас от бункера

    3 0 Отговор
    Браво на Украйна!

    10:30 12.03.2026

  • 103 Мдаааа

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Бе каво стана с":

    Май нещо се потули тази тема... Явно е било рестото...

    10:30 12.03.2026

  • 104 Папуц

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Лука":

    Ами то защото много взехте да го питате, затова не познавате световнатра история.
    Но, всеки си избира сам, как да се изложи!
    Не ми отговори на въпроса, за пречупените кръстове?
    Нали това ти беше идеята- за фашистите?

    Явно съм бил прав - затрудняваш се !

    Но нищо , здрав бъдеи.
    А, и чети малко книжки , не само да зяпаш в нета!

    10:30 12.03.2026

  • 105 Рон Джереми

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Путлер може и да си вярва":

    Русия не е унищожила нито един Ф-16. Те се ползват за ПВО, защото са стари, радарите им са слаби, нямат и далекобойни ракети. Единственият случай на възушен бой е, когато Ф-16 свали СУ-35 с помощта на шведския АУАКС.

    10:30 12.03.2026

  • 106 Болен мозък

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "Механик":

    240 милиарда евро на Путин...ЗАПОРИРАНИ...що изтребители ша дадат на Украйна.

    10:31 12.03.2026

  • 107 Хихи

    0 2 Отговор
    зеленият шмъркач иска да каже ,ние , тъпаците от ЕС да му дадем парите , пък ще видим...

    10:31 12.03.2026

