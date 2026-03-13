МВР не е искало от Мета да сваля сатиричната фейсбук страница "Копейкин”

13 Март, 2026 20:43 579 13

  • емил дечев-
  • гдбоп-
  • киберсигурност-
  • копейкин-
  • страница

В дирекция „Киберпрестъпност” към ГДБОП е постъпило писмо с искане за съдействие от областната дирекция на МВР в Пазарджик във връзка с водена проверка в Районно управление - Панагюрище

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От страна на Министерството на вътрешните работи не са предприемани действия и не е изпращано искане до Мета за премахване на сатиричната страница „Копейкин” във Фейсбук, отговаря служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев на парламентарен въпрос. Той е зададен от народния представител Кристина Петкова от ПГ на „Продължаваме промяната-Демократична България“, като в него се пита относно публично известна информация от 27 февруари, че страницата е била свалена от социалната мрежа, уточни dnes.bg.

Петкова посочва във въпроса, че около десет дни по-рано в публичното пространство е разпространена информация, че органите на МВР издирват администратора на страницата във връзка със споделен видеоклип, в който мъж стъпква руското знаме - видеоматериал, който е бил разпространен и споделен от множество други потребители в социалните мрежи.

В отговор министър Дечев обяснява, че в дирекция „Киберпрестъпност” към ГДБОП е постъпило писмо с искане за съдействие от областната дирекция на МВР в Пазарджик във връзка с водена проверка в Районно управление - Панагюрище по преписка от 2025 г. за повторно грубо нарушаване на обществения ред и противозаконно унищожаване или повреждане чужда движима или недвижима вещ.

Дечев допълва, че за изясняване на факти и обстоятелства по случая от ГДБОП е изготвено искане до компанията „Мета” за установяване на IР адресите, използвани от администратор за управление на “Копейкин“ за периода от 01.10.2025 г. до 09.01.2026 г., както и за получаване на установъчни данни от регистрацията на посочената група. Във връзка с отправеното искане, до момента в МВР не е постъпвал отговор от администраторите на „Мета“, пише още Дечев в отговора си.

След като в средата на февруари се разбра, че ГДБОП е по петите на сатиричната фейсбук страница "Копейкин", на 28 същият месец тя бе изтрита. Но "канселирането" трая съвсем малко.

За това съобщи авторът ѝ, който остава анонимен, но е познат с прякора Копейкин, в имейл до абонатите си чрез платформата patreon.


Четете ни в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google Alerts


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    3 1 Отговор
    Без внимание!

    20:47 13.03.2026

  • 2 хсжхдцб

    6 7 Отговор
    Отвратителни странички вероятно спонсорирани от разни НПО та

    Коментиран от #8

    20:47 13.03.2026

  • 3 Мало умници

    7 2 Отговор
    Третата световно бушува, а тия паразити с какви глупости се занимават.

    20:49 13.03.2026

  • 4 Сатана Z

    5 6 Отговор
    ППдофилна България се занимава с русофобски дебили вместо да се поразрови в спонсорите на Петроханските Рейнджърс и да проследят пътя на парите

    Коментиран от #6

    20:49 13.03.2026

  • 5 страница "Копейкин”

    2 6 Отговор
    за бълнуващите русофоби за копейки излезли от обращение

    20:52 13.03.2026

  • 6 хдххдцжф

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Е те са техни хора фейса е пълен с такива от началото на войната с Украйна , насаждат русофобия и заливат с простотии и откровена омраза

    Коментиран от #12

    20:53 13.03.2026

  • 7 Георги

    2 1 Отговор
    е кой да поиска да я свалят като те мрънкалниците са ппдб, а това очевидно е тяхна страница

    20:54 13.03.2026

  • 8 Мартин Картофски 🥔

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "хсжхдцб":

    Пейпал и Револют. Подкрепете ни, г-н хсжхдцб, за да има качествена и свободна журналистика.

    21:00 13.03.2026

  • 9 Анонимен

    2 1 Отговор
    Даже и FB са го категоризирали като Омраза. Ама политическия чадър после се е разгърнал.

    21:04 13.03.2026

  • 10 Аууу

    1 1 Отговор
    До къде се докара Костя

    21:08 13.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "хдххдцжф":

    Никой не насажда русофобия копей. Путлера сам я предизвиква русофобията. А в раша, путлера насажда западофобия!

    21:12 13.03.2026

  • 13 копейкин

    0 0 Отговор
    да връща парите!

    21:20 13.03.2026

