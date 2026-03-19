Петър Стойчев: Защо имате съмнение, че не можем да се справим? Спортистите не са по-малко хора от всички останали

19 Март, 2026 09:53 957 54

Той призна нуждата от диалог за съдебната реформа и политическите компромиси

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Петър Стойчев е кандидат за депутат от коалиция „Прогресивна България“ и водач на листата в Смолян. Той е бивш министър на физическото възпитание и спорта в служебното правителство на Марин Райков, многократен носител на Световната купа по плувен маратон, световен и европейски шампион и рекордьор на „Гинес“.

На въпроса дали навлиза в „нови води“, Стойчев коментира пред бТВ, че политиката е част от обществения живот на всички българи. "В последните години станахме свидетели, че всеки един българин по един или по друг начин се е докоснал до нея.“ Въпреки това той прави сравнение с кариерата си в спорта: Плуването в ледени води и в открити води със сигурност е много по-трудно, много по-екстремно, отколкото водите на българската политика.

Стойчев разказа, че е получил покана лично от Румен Радев: "След като напусна президентската институция, той ме покани на среща, проведохме разговор и ме убеди да го последвам в политическия проект, който създава.“ Той отказа да разкрие детайли от разговора, но подчерта, че когато му е разкрил този политически проект, разбрал, че това е единственото правилно решение на политическата криза в нашата страна.“

Като водещ мотив за включването си в политиката Стойчев посочи общото желание за нормалност в политическия диалог и българите отново да излязат и да гласуват.“

Той подчерта и личната си мотивация: Винаги България е стояла най-високо в моето сърце. Когато става въпрос за бъдещето на страната, е нормално човек като мен да застане с лицето и биографията си. Според него коалицията ще заложи на позитивна кампания: „Ние планираме да водим една много позитивна предизборна кампания. Нормалността ще се върне с нормални дебати.“

Той критикува и липсата на разпознаваеми лица в политиката - Хората, които водят листи в някои райони, са абсолютно непознати за обществото. По повод участието на известни спортисти в листите, Стойчев заяви, че не смята, че са препъни камък на българската политика. От 240 депутати сме около 2%, което е незначителна част, коментира още той и допълни: „Всеки един от нас е победител и е минал през много трудности, за да защити името си и честта на родината.“

На критиките към спортистите той отговори директно: „А защо имате съмнение, че не можем да се справим? Спортистите не са по-малко хора от всички останали.“

Стойчев беше предпазлив относно бъдещи коалиции: „Конкретни имена никога не са били коментирани. Всичко зависи от резултатите от изборите.“ Той подчерта, че основната цел е да се отърсят от олигархичния модел на управление. Според него България изостава въпреки членството си в ЕС. „България е част от Европейския съюз, в Шенген е, с евро е, а изоставаме от европейските държави.“ Той даде и конкретен пример - „Може ли в 2026 г. да нямаме нормален национален стадион, където да заведете децата си?“

За работата си като служебен министър в кабинета на Марин Райков, Стойчев каза, че в рамките на около сто дни големи промени не могат да бъдат направени. „Успяхме да осигурим допълнителен финансов ресурс, за да изпълним ангажиментите към елитните спортисти и техните треньори.“

Стойчев призна нуждата от диалог за съдебната реформа и политическите компромиси: „Затова е политиката – да намираш съмишленици, да водиш разговори и да изграждаш мостове.“

По темата за външната политика той беше категоричен, че България е част от Европейския съюз, в Шенген е, има евро. Посоката е ясна.

Финансирането на кампанията е единствено и само по законен начин – чрез дарения, увери Стойчев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    17 5 Отговор
    Искада каже, че спортистите не са по-малко продажници от всички останали. Напротив, индивидуалните спортове са най-корумпираните.

    Коментиран от #11

    09:55 19.03.2026

  • 2 Защото

    14 5 Отговор
    сте тАпаци всичките,затова!

    09:57 19.03.2026

  • 3 провинциалист

    11 4 Отговор
    Това със спортистите е като със заека, дето го биели, щото нямал шапка.

    09:58 19.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 4567

    15 5 Отговор
    Не се съмняваме, сигурни сме. Оправете си спорта и след това се заемете с държавата.

    10:00 19.03.2026

  • 6 фен на сидеров

    14 5 Отговор
    в парламента се коват закони, не се рита топка ! но знаем, че имате "цветист език" ! поне може да се "изказвате " .....

    10:00 19.03.2026

  • 7 Ахааа

    8 16 Отговор
    Идва Радев на хоризонта брат
    Всичките май много ги е страх
    Като вземе пълният мандат
    Става шах и мат
    А Борисов се строява за последен път
    Пеевски се уволнява
    И предатели ревът...

    Коментиран от #14

    10:00 19.03.2026

  • 8 Сталин

    12 4 Отговор
    Че защо да имаме и съмнение че Бай Асан от маалата не може да се справи с управлението на държавата

    Коментиран от #15

    10:01 19.03.2026

  • 9 Боруна Лом

    10 7 Отговор
    РАДЕВ,ДАНО СЪБЕРЕТЕ 4% ! НЕЗНАМ КОЙ ВИ РЕДИ ЛИСТЧЕТАТА НО ЗАНИМАВАТЕ ПРЕДИ ДА СТЕ ТРЪГНАЛИ! ЖАЛКО!

    10:02 19.03.2026

  • 10 Сталин

    7 4 Отговор
    Добре че дойде "демокрацията" и всички мутри,чалги,лузъри и пропаднали типове да изплуват,утайката на утайката в България,и българския цървул ги има тези бандити, негодници и нехранимайковци за " лидери" и " елит"

    10:02 19.03.2026

  • 11 Даа

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Страх тресе кочината! Много тролове на ГЕРБ/ДПС са впрегнати да плюят, храчат и грачат против Радев!!! Ще се задавят от злоба и страх! Намерихме си майстора, който ще ви измете статуквото един път завинаги!!!

    Коментиран от #17, #51

    10:03 19.03.2026

  • 12 ние избирателите нямаме съмнения

    10 1 Отговор
    Силата не ви е в мисленето

    10:03 19.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 12345

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ахааа":

    Къде са точките, бочките и запетайте? Ходене на ръце ли спортувате?

    10:04 19.03.2026

  • 15 Боруна Лом

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    ПОНЕ БАЙ АСАН Е УПРАВЛЯВАЛ ОВЦЕ, КОЗИ И КРАВИ И Е ИЗСТРАДАЛ ЧОВЕК! ЧОВЕК С ОПИТ!

    10:04 19.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 честен ционист

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Даа":

    Ще ви вземе запазени места за влака за Кардам - гратис.

    10:05 19.03.2026

  • 18 Ами

    9 1 Отговор
    Щото не сте за тази работа. Не е същото като да блъскаш за физическо постижение и да правиш нещо с главата. То всичките ми политици са такива, и не се свършва

    10:06 19.03.2026

  • 19 Удри

    3 2 Отговор
    Стефка Костадинова премиер!

    10:07 19.03.2026

  • 20 СПОРЕД МЕН ДОРИ СТЕ

    4 2 Отговор
    ПОВЕЧЕ ХОРА ОТ ДРУГИТЕ. ЗАЩОТО СТЕ СИЛНИ БОРБЕНИ ДОРИ И ПО УМНИ. Е НЯКОИ ОТ ВАС. НО ТАЗИ БЕЗ ИМЕТО КОЯТО СЕ Е ПРОДАЛА ЗА ПАРИ НА ШИША Е НАИСТИНА НЕ ЧОВЕК. ТО И СИ ЛИЧНИ ПО ФИЗИОТО.

    10:08 19.03.2026

  • 21 Прогресивна България срещу

    2 2 Отговор
    останалите, Вие избирате.

    Малодушие, пиянство, отлагане на глас за следващите избори, непукизъм, лентяйство, нихилизъм не може да ви помогне, помогнете си сами за да ви помогне и Прогресивна България.

    Мутри, Бойко Борисов, помака Пеевски в ЦСЗ, там където им е мястото.

    10:09 19.03.2026

  • 22 Не се съмняваме въобще

    3 1 Отговор
    Между другото, Народното събрание е законодателният орган на държавата. Знаеш ли каква е разликата между нормативен и поднормативен акт?

    Коментиран от #25

    10:10 19.03.2026

  • 23 Така е ама

    1 8 Отговор
    Баба Ванга е казала, че България ще тръгне напред когато руса жена застане начело на държавата. Нещата се нареждат. Може да е имала в предвид най-добрият български спортист за всички времена г-жа Стефка Костадинова.

    Коментиран от #33

    10:11 19.03.2026

  • 24 Защото не сте специалисти

    7 0 Отговор
    Не е достатъчно да си добър, дисциплиниран спортист! Трябва образование и доказан управленски опит в много направления. Защото както спортистите се готвят цял живот за спорта, така и други се борят да учат, да работят с най-различни хора и в най-различни ситуации. Университети, оценки, дипломи, работа в институции, фирми и т.н.. На върха на Държавата трябва да сума учени, прагматични, опитни и умни хора.
    Иначе опита с едни от най-добрите ни спортисти в Държавата досега го виждаме - Перуката, Лечков сега и С. Костадинова...

    10:11 19.03.2026

  • 25 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Не се съмняваме въобще":

    Все едно Деса Дуловската е знаела, като са я взели от психодиспансера?

    Коментиран от #31, #38

    10:11 19.03.2026

  • 26 Град Симитли

    1 3 Отговор
    Като не щат Радев и спортистите му--да ядат смачкания У. на Бою !

    10:12 19.03.2026

  • 27 ИВАН

    7 2 Отговор
    Спортистите са едни от паразитите в обществото, не произвеждат нищо, само лапат и то много, сами са избрали да са паразити, защото не им се бачка, а за учене нямат акъл, хайде ритайте си топките и не се мяркайте изобщо, да ви храни който си иска.

    10:12 19.03.2026

  • 28 Хм...

    4 2 Отговор
    Защото, Петьо, за реформите, които са необходими, трябват хора с експертиза. А вас ще ви водят за носа и ше гласувате каквото ви каже Копринков и Митрофанова. Иначе нямам съмнения, че спортистите се справят с предизвикателства, упорити са и често имат успехи в бизнеса, заради качествата им. Но поне да сте минали през някакви проекти, да разбирате процесите в държавата, проблемите и недостатъците....

    Коментиран от #32, #41

    10:13 19.03.2026

  • 29 Факти

    7 0 Отговор
    Спортистите по принцип са глупави и с ниска обща култура. От тренировки и състезания нямат време за учене. В парламента трябва да се допускат само хора с висше образование като най-важни са правото, икономиката и финансите.

    10:13 19.03.2026

  • 30 Усещане

    4 2 Отговор
    Един ще командва ,а вие ще сте в ролята на марионетки.И ПП ДБ за това взимат джензитата.Все пак,ето напр.един Делян Добрев спори с Борисов..А вие как ще го направите с Радев.Тежест си имате в спорта.

    10:14 19.03.2026

  • 31 загадка

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "честен ционист":

    Няма проблем, че са я взели от диспансера, не знам обаче защо я взеха в Конституционния съд.🤔

    Коментиран от #35

    10:15 19.03.2026

  • 32 12340

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Хм...":

    Дреме и на Митрофанова за нашия бардак!
    Много се надценяваме!

    Коментиран от #36, #43

    10:15 19.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Спортистите са дисциплинирани личности и някои с леви убеждения, а други с десни убеждения по начина на ръководене дори и на спорта.
    например: Плаща родителя, за да спортува детето му, или плаща държавния спортен клуб за да спортува дете.
    Споделя ли прославения шампион мнението на президента, че страната не е готова за разплащания в евро, че да питаме на референдум?
    Експертите в една област обикновено са ползвани за завеса пред нелицеприятната дейност на политиците зад завесата.

    10:16 19.03.2026

  • 35 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "загадка":

    По същата причина, поради която ще направят депутат и този морж, а после и министър - удобен.

    10:17 19.03.2026

  • 36 Хм...

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "12340":

    Ама вЕрно ли не й дреме? Затова пасолят е пълен с мравки, понеже не им пука за нас? Затова и ежедневно се бълва проруска пропаганда, затова на Радев му тропаше по масата и се караше един руски поп, докато той мълчи и не смее да се противопостави от позицията на български Президент?

    Коментиран от #50

    10:18 19.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Дай сега

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "честен ционист":

    Да сложим един зъболекар да ти оперира дебелото черво.Не може всеки да разбира от всичко.НЕ Е СЕРИОЗНО .

    Коментиран от #52

    10:19 19.03.2026

  • 39 БОЦ - ко

    4 1 Отговор
    Поредните спортисти,
    Скрити комунисти.
    Почитахме ги с вдъхновение,
    Сега са за презрение !

    Коментиран от #53

    10:19 19.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хм...":

    Спортистите рядко имат успехи в бизнеса. Повечето се провалят. Успешните са изключение, но се набиват на очи и това създава грешното впечатление, че спортистите "често" са успешни в бизнеса. Просто за всички, които са се провалили, не се говори. Те самите мълчат, защото ги е срам. В САЩ 3/4 от спортистите в големите лиги обявяват фалит до 5 години след края на кариерата си.

    10:21 19.03.2026

  • 42 Директора👨‍✈️

    1 0 Отговор
    Слаб 2

    10:22 19.03.2026

  • 43 Кой да мисли

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "12340":

    Не е надценяване въобще.За Балканите казват,че е буре с барут.За влияние е борбата.

    10:23 19.03.2026

  • 44 проба - грешка

    1 1 Отговор
    пробвахме с харварите - не става„

    сега ще пробваме със спортисти

    а ужким от чужбина идваха специялно за да протестират умнокрасивите

    КЪДЕ СА СЕГА?

    10:23 19.03.2026

  • 45 САКАМ ДА ПИТАМ ТОЯ ЛЪЖЕЦ

    1 0 Отговор
    ДЕ КАЖИ ПИЛЕ ШАРЕНО , КОЙ СПОРТИСТ Е БИЛ ИСТИНСКИ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ? КОЙ ? ИМА ЛИ ТАКЪВ ?

    10:23 19.03.2026

  • 46 Антикомуне

    2 0 Отговор
    Спортисти завършили Спортно Училище и евентуално НСА нямат капацитета да са в политиката. Това са много далечни неща за тях. Цял ден тренировки и блъскане в залата, взимане на хапчета промиване мозъка. Вземете едно интервю на Йордан Йовчев и ще разберете за какво говоря, но интервю не с предварително написани въпроси и отговори.
    Така като гледам, събрали се фатмат и спортист и ще оправят държавата!! Майка ни жална!!! Да се смееш ли, да плачеш ли???

    10:26 19.03.2026

  • 47 ЕДИНСТВЕН РАДЕВ СЕ СОПНА НА ЗЕЛЕНСКИ

    1 0 Отговор
    НО ТРЯБВАШЕ ВСИЧКО ДА МУ КАЖЕ И ВЕДНАГА ДА ГО ИЗГОНИ ОТ БЪЛГАРИЯ ! АКО ПАК ЩЕ СИ ТРАЙКА ПРЕД МЪРШИТЕ ПО ДОБРЕ Е ПРЕМИЕР ДА СТАНЕ ГЕРБЕРАСТА ТРАЙЧО ТРАЙКОВ !

    10:27 19.03.2026

  • 48 По-малко

    1 0 Отговор
    Кажете ни оценките си от матурите. Каква професия имате, какъв образователен ценз. В народното събрание се създават закони, с какво един спортист ще помогне? Като гласува по "правилния" начин?

    10:29 19.03.2026

  • 49 Любопитен

    2 0 Отговор
    Спортистите са хора с силно огранични интелектуални възможности. За съжаление липсата на такива възможности пречи на спортистите сами да преценят какво не могат и да надценяват силно своите възможности заради публичния им образ изграден от медиите. Спортистите са най-неспособните да вземат управленски решения за каквото и да било и всеки може да увери като слуша какво говореше Владо Николов.

    10:30 19.03.2026

  • 50 Град Симитли

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хм...":

    Не пасоля,а празната ти кратуна е пълна с опорки и мравки!

    10:31 19.03.2026

  • 51 Селянин

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Даа":

    Ще те тримата имат общ началник. Нито един от тях не плюе другите двама. Ще се види и на дебатите. Идеята е да се пенсионира бойко и гробарите да прелеят при чорапа и да си продилжат схемите.

    10:31 19.03.2026

  • 52 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Дай сега":

    Абе от 6млн човек, толкова ли не можете да намерите 240 компетентни. Ами те половината са някакви от спортни паралелки, едвам се разписват.. Какви закони ще ви пробутват тия, които цял живот са на режим, да не ви само наслагат военовремени физзарядки.

    10:32 19.03.2026

  • 53 БОЦ - ко

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "БОЦ - ко":

    Втора редакция :

    Уважавани спортисти,
    Оказаха се комунисти,
    Почитахме ги с вдъхновение,
    Сега - достойни за презрение...
    Дали народа не разбира,
    Че на преден план е келепира ???

    10:34 19.03.2026

  • 54 Дзак

    0 0 Отговор
    Очакваме да видим резултати!

    10:36 19.03.2026

