Петър Стойчев: Защо имате съмнение, че не можем да се справим? Спортистите не са по-малко хора от всички останали

Петър Стойчев е кандидат за депутат от коалиция „Прогресивна България“ и водач на листата в Смолян. Той е бивш министър на физическото възпитание и спорта в служебното правителство на Марин Райков, многократен носител на Световната купа по плувен маратон, световен и европейски шампион и рекордьор на „Гинес“.
На въпроса дали навлиза в „нови води“, Стойчев коментира пред бТВ, че политиката е част от обществения живот на всички българи. "В последните години станахме свидетели, че всеки един българин по един или по друг начин се е докоснал до нея.“ Въпреки това той прави сравнение с кариерата си в спорта: Плуването в ледени води и в открити води със сигурност е много по-трудно, много по-екстремно, отколкото водите на българската политика.
Стойчев разказа, че е получил покана лично от Румен Радев: "След като напусна президентската институция, той ме покани на среща, проведохме разговор и ме убеди да го последвам в политическия проект, който създава.“ Той отказа да разкрие детайли от разговора, но подчерта, че когато му е разкрил този политически проект, разбрал, че това е единственото правилно решение на политическата криза в нашата страна.“
Като водещ мотив за включването си в политиката Стойчев посочи общото желание за нормалност в политическия диалог и българите отново да излязат и да гласуват.“
Той подчерта и личната си мотивация: Винаги България е стояла най-високо в моето сърце. Когато става въпрос за бъдещето на страната, е нормално човек като мен да застане с лицето и биографията си. Според него коалицията ще заложи на позитивна кампания: „Ние планираме да водим една много позитивна предизборна кампания. Нормалността ще се върне с нормални дебати.“
Той критикува и липсата на разпознаваеми лица в политиката - Хората, които водят листи в някои райони, са абсолютно непознати за обществото. По повод участието на известни спортисти в листите, Стойчев заяви, че не смята, че са препъни камък на българската политика. От 240 депутати сме около 2%, което е незначителна част, коментира още той и допълни: „Всеки един от нас е победител и е минал през много трудности, за да защити името си и честта на родината.“
На критиките към спортистите той отговори директно: „А защо имате съмнение, че не можем да се справим? Спортистите не са по-малко хора от всички останали.“
Стойчев беше предпазлив относно бъдещи коалиции: „Конкретни имена никога не са били коментирани. Всичко зависи от резултатите от изборите.“ Той подчерта, че основната цел е да се отърсят от олигархичния модел на управление. Според него България изостава въпреки членството си в ЕС. „България е част от Европейския съюз, в Шенген е, с евро е, а изоставаме от европейските държави.“ Той даде и конкретен пример - „Може ли в 2026 г. да нямаме нормален национален стадион, където да заведете децата си?“
За работата си като служебен министър в кабинета на Марин Райков, Стойчев каза, че в рамките на около сто дни големи промени не могат да бъдат направени. „Успяхме да осигурим допълнителен финансов ресурс, за да изпълним ангажиментите към елитните спортисти и техните треньори.“
Стойчев призна нуждата от диалог за съдебната реформа и политическите компромиси: „Затова е политиката – да намираш съмишленици, да водиш разговори и да изграждаш мостове.“
По темата за външната политика той беше категоричен, че България е част от Европейския съюз, в Шенген е, има евро. Посоката е ясна.
Финансирането на кампанията е единствено и само по законен начин – чрез дарения, увери Стойчев.
1 честен ционист
2 Защото
3 провинциалист
5 4567
6 фен на сидеров
7 Ахааа
Всичките май много ги е страх
Като вземе пълният мандат
Става шах и мат
А Борисов се строява за последен път
Пеевски се уволнява
И предатели ревът...
8 Сталин
9 Боруна Лом
10 Сталин
11 Даа
До коментар #1 от "честен ционист":Страх тресе кочината! Много тролове на ГЕРБ/ДПС са впрегнати да плюят, храчат и грачат против Радев!!! Ще се задавят от злоба и страх! Намерихме си майстора, който ще ви измете статуквото един път завинаги!!!
12 ние избирателите нямаме съмнения
14 12345
До коментар #7 от "Ахааа":Къде са точките, бочките и запетайте? Ходене на ръце ли спортувате?
15 Боруна Лом
До коментар #8 от "Сталин":ПОНЕ БАЙ АСАН Е УПРАВЛЯВАЛ ОВЦЕ, КОЗИ И КРАВИ И Е ИЗСТРАДАЛ ЧОВЕК! ЧОВЕК С ОПИТ!
17 честен ционист
До коментар #11 от "Даа":Ще ви вземе запазени места за влака за Кардам - гратис.
18 Ами
19 Удри
20 СПОРЕД МЕН ДОРИ СТЕ
21 Прогресивна България срещу
Малодушие, пиянство, отлагане на глас за следващите избори, непукизъм, лентяйство, нихилизъм не може да ви помогне, помогнете си сами за да ви помогне и Прогресивна България.
Мутри, Бойко Борисов, помака Пеевски в ЦСЗ, там където им е мястото.
22 Не се съмняваме въобще
23 Така е ама
24 Защото не сте специалисти
Иначе опита с едни от най-добрите ни спортисти в Държавата досега го виждаме - Перуката, Лечков сега и С. Костадинова...
25 честен ционист
До коментар #22 от "Не се съмняваме въобще":Все едно Деса Дуловската е знаела, като са я взели от психодиспансера?
26 Град Симитли
27 ИВАН
28 Хм...
29 Факти
30 Усещане
31 загадка
До коментар #25 от "честен ционист":Няма проблем, че са я взели от диспансера, не знам обаче защо я взеха в Конституционния съд.🤔
32 12340
До коментар #28 от "Хм...":Дреме и на Митрофанова за нашия бардак!
Много се надценяваме!
34 Хипотетично
например: Плаща родителя, за да спортува детето му, или плаща държавния спортен клуб за да спортува дете.
Споделя ли прославения шампион мнението на президента, че страната не е готова за разплащания в евро, че да питаме на референдум?
Експертите в една област обикновено са ползвани за завеса пред нелицеприятната дейност на политиците зад завесата.
35 честен ционист
До коментар #31 от "загадка":По същата причина, поради която ще направят депутат и този морж, а после и министър - удобен.
36 Хм...
До коментар #32 от "12340":Ама вЕрно ли не й дреме? Затова пасолят е пълен с мравки, понеже не им пука за нас? Затова и ежедневно се бълва проруска пропаганда, затова на Радев му тропаше по масата и се караше един руски поп, докато той мълчи и не смее да се противопостави от позицията на български Президент?
38 Дай сега
До коментар #25 от "честен ционист":Да сложим един зъболекар да ти оперира дебелото черво.Не може всеки да разбира от всичко.НЕ Е СЕРИОЗНО .
39 БОЦ - ко
Скрити комунисти.
Почитахме ги с вдъхновение,
Сега са за презрение !
41 Факти
До коментар #28 от "Хм...":Спортистите рядко имат успехи в бизнеса. Повечето се провалят. Успешните са изключение, но се набиват на очи и това създава грешното впечатление, че спортистите "често" са успешни в бизнеса. Просто за всички, които са се провалили, не се говори. Те самите мълчат, защото ги е срам. В САЩ 3/4 от спортистите в големите лиги обявяват фалит до 5 години след края на кариерата си.
42 Директора👨✈️
43 Кой да мисли
До коментар #32 от "12340":Не е надценяване въобще.За Балканите казват,че е буре с барут.За влияние е борбата.
44 проба - грешка
сега ще пробваме със спортисти
а ужким от чужбина идваха специялно за да протестират умнокрасивите
КЪДЕ СА СЕГА?
45 САКАМ ДА ПИТАМ ТОЯ ЛЪЖЕЦ
46 Антикомуне
Така като гледам, събрали се фатмат и спортист и ще оправят държавата!! Майка ни жална!!! Да се смееш ли, да плачеш ли???
47 ЕДИНСТВЕН РАДЕВ СЕ СОПНА НА ЗЕЛЕНСКИ
10:27 19.03.2026
49 Любопитен
50 Град Симитли
До коментар #36 от "Хм...":Не пасоля,а празната ти кратуна е пълна с опорки и мравки!
51 Селянин
До коментар #11 от "Даа":Ще те тримата имат общ началник. Нито един от тях не плюе другите двама. Ще се види и на дебатите. Идеята е да се пенсионира бойко и гробарите да прелеят при чорапа и да си продилжат схемите.
52 честен ционист
До коментар #38 от "Дай сега":Абе от 6млн човек, толкова ли не можете да намерите 240 компетентни. Ами те половината са някакви от спортни паралелки, едвам се разписват.. Какви закони ще ви пробутват тия, които цял живот са на режим, да не ви само наслагат военовремени физзарядки.
53 БОЦ - ко
До коментар #39 от "БОЦ - ко":Втора редакция :
Уважавани спортисти,
Оказаха се комунисти,
Почитахме ги с вдъхновение,
Сега - достойни за презрение...
Дали народа не разбира,
Че на преден план е келепира ???
54 Дзак
