Петър Стойчев: Защо имате съмнение, че не можем да се справим? Спортистите не са по-малко хора от всички останали

Петър Стойчев е кандидат за депутат от коалиция „Прогресивна България“ и водач на листата в Смолян. Той е бивш министър на физическото възпитание и спорта в служебното правителство на Марин Райков, многократен носител на Световната купа по плувен маратон, световен и европейски шампион и рекордьор на „Гинес“.

На въпроса дали навлиза в „нови води“, Стойчев коментира пред бТВ, че политиката е част от обществения живот на всички българи. "В последните години станахме свидетели, че всеки един българин по един или по друг начин се е докоснал до нея.“ Въпреки това той прави сравнение с кариерата си в спорта: Плуването в ледени води и в открити води със сигурност е много по-трудно, много по-екстремно, отколкото водите на българската политика.

Стойчев разказа, че е получил покана лично от Румен Радев: "След като напусна президентската институция, той ме покани на среща, проведохме разговор и ме убеди да го последвам в политическия проект, който създава.“ Той отказа да разкрие детайли от разговора, но подчерта, че когато му е разкрил този политически проект, разбрал, че това е единственото правилно решение на политическата криза в нашата страна.“

Като водещ мотив за включването си в политиката Стойчев посочи общото желание за нормалност в политическия диалог и българите отново да излязат и да гласуват.“

Той подчерта и личната си мотивация: Винаги България е стояла най-високо в моето сърце. Когато става въпрос за бъдещето на страната, е нормално човек като мен да застане с лицето и биографията си. Според него коалицията ще заложи на позитивна кампания: „Ние планираме да водим една много позитивна предизборна кампания. Нормалността ще се върне с нормални дебати.“

Той критикува и липсата на разпознаваеми лица в политиката - Хората, които водят листи в някои райони, са абсолютно непознати за обществото. По повод участието на известни спортисти в листите, Стойчев заяви, че не смята, че са препъни камък на българската политика. От 240 депутати сме около 2%, което е незначителна част, коментира още той и допълни: „Всеки един от нас е победител и е минал през много трудности, за да защити името си и честта на родината.“

На критиките към спортистите той отговори директно: „А защо имате съмнение, че не можем да се справим? Спортистите не са по-малко хора от всички останали.“

Стойчев беше предпазлив относно бъдещи коалиции: „Конкретни имена никога не са били коментирани. Всичко зависи от резултатите от изборите.“ Той подчерта, че основната цел е да се отърсят от олигархичния модел на управление. Според него България изостава въпреки членството си в ЕС. „България е част от Европейския съюз, в Шенген е, с евро е, а изоставаме от европейските държави.“ Той даде и конкретен пример - „Може ли в 2026 г. да нямаме нормален национален стадион, където да заведете децата си?“

За работата си като служебен министър в кабинета на Марин Райков, Стойчев каза, че в рамките на около сто дни големи промени не могат да бъдат направени. „Успяхме да осигурим допълнителен финансов ресурс, за да изпълним ангажиментите към елитните спортисти и техните треньори.“

Стойчев призна нуждата от диалог за съдебната реформа и политическите компромиси: „Затова е политиката – да намираш съмишленици, да водиш разговори и да изграждаш мостове.“

По темата за външната политика той беше категоричен, че България е част от Европейския съюз, в Шенген е, има евро. Посоката е ясна.

Финансирането на кампанията е единствено и само по законен начин – чрез дарения, увери Стойчев.