Богдан Богданов: На изборите влизаме като "А отбор"

Богдан Богданов от ПП-ДБ категорично заяви, че тръгва с "А отборът" в битката за предизборната кампания.

"Силно преувеличено е счупването на коалицията на ПП-ДБ. На изборите влизаме като "А отбор", който е показал, че може да се бори не само в парламента, а на тротоарите да се изправи лице в лице срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов. Това е отборът, който не се подава на репресии, корупционни практики и на този отбор излизаме да ликвидираме корупцията, която е основният проблем в България."

Не сме видели още ясните заявки на Румен Радев. Възхищавам се на спортистите, които влизат в листите, допълни той по темата за листите на "Прогресивна България".

И заяви, че е поласкан, че казват, че ПП-ДБ тръгва на избори с "наше МВР".

Богданов е уверен, че МВР на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев ще влезе във всяка една къща, която е потенциал за купуване на гласове на предсрочните избори.

"ДПС и ГЕРБ са партиите, с които ние се борим. Надявам се усилията ни да убедят хората, че ние сме колективът, който може да победи корупцията в България."