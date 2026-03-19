Богдан Богданов: На изборите влизаме като "А отбор"

Богдан Богданов от ПП-ДБ категорично заяви, че тръгва с "А отборът" в битката за предизборната кампания.
"Силно преувеличено е счупването на коалицията на ПП-ДБ. На изборите влизаме като "А отбор", който е показал, че може да се бори не само в парламента, а на тротоарите да се изправи лице в лице срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов. Това е отборът, който не се подава на репресии, корупционни практики и на този отбор излизаме да ликвидираме корупцията, която е основният проблем в България."
Не сме видели още ясните заявки на Румен Радев. Възхищавам се на спортистите, които влизат в листите, допълни той по темата за листите на "Прогресивна България".
И заяви, че е поласкан, че казват, че ПП-ДБ тръгва на избори с "наше МВР".
Богданов е уверен, че МВР на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев ще влезе във всяка една къща, която е потенциал за купуване на гласове на предсрочните избори.
"ДПС и ГЕРБ са партиите, с които ние се борим. Надявам се усилията ни да убедят хората, че ние сме колективът, който може да победи корупцията в България."
