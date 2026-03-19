Богдан Богданов: На изборите влизаме като "А отбор"

19 Март, 2026 09:55 564 9

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Богдан Богданов от ПП-ДБ категорично заяви, че тръгва с "А отборът" в битката за предизборната кампания.

"Силно преувеличено е счупването на коалицията на ПП-ДБ. На изборите влизаме като "А отбор", който е показал, че може да се бори не само в парламента, а на тротоарите да се изправи лице в лице срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов. Това е отборът, който не се подава на репресии, корупционни практики и на този отбор излизаме да ликвидираме корупцията, която е основният проблем в България."

Не сме видели още ясните заявки на Румен Радев. Възхищавам се на спортистите, които влизат в листите, допълни той по темата за листите на "Прогресивна България".

И заяви, че е поласкан, че казват, че ПП-ДБ тръгва на избори с "наше МВР".

Богданов е уверен, че МВР на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев ще влезе във всяка една къща, която е потенциал за купуване на гласове на предсрочните избори.

"ДПС и ГЕРБ са партиите, с които ние се борим. Надявам се усилията ни да убедят хората, че ние сме колективът, който може да победи корупцията в България."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак ли бре?

    6 2 Отговор
    Нали вече се наиграхте? Оставете нещата на истинските професионалисти, а вие продължавайте да си играете в зоналното първенство, там е за аматьори, каквито сте във всъщност.

    10:05 19.03.2026

  • 2 SDEЧЕВ

    4 2 Отговор
    Тоя нон стоп пеят, че няма място за старите кучета . Трябва човек да е луд да гласува и да сдава власта на разни деца. Политиката е за зрели утвърдени хора доказа ли се в реалния живот преди да си помислят да стават депутати. .Стари пушки осъзнайте се и не сдавайте власта на Палачори разни

    Коментиран от #5

    10:06 19.03.2026

  • 3 Пачо

    3 1 Отговор
    А отбор от селската група....

    10:06 19.03.2026

  • 4 Спорт и Луканов

    2 0 Отговор
    Айде да си го кажем къде влизат спортистите в партии ,там където са мафиоти задкулисните играчи разбира се! Спорта в България е бил абсолютно винаги територия на Мутрите създадени в началото на прехода от Луканов и вербовките на ДС без които нямаше как да отиваш на първенство в западна държава !!!! Айде да си го кажем истински партията на Радев е върхът на мафията и Румен Петков барабар с Радев искат повече властова територия за да събира асет банк парите от Бойко ,Пашата и други зад Борисов и Пеевски!!! Държавата и хората са само машата с която те искат за пореден път да си служат ,за да превземат повече бизнеси и пари от бюджета !!!!

    10:09 19.03.2026

  • 5 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "SDEЧЕВ":

    Тръмп имаш предвид ? Ето , той е стар !

    10:15 19.03.2026

  • 6 провивнциалист

    1 0 Отговор
    А — съюз; значение: 1. За изразяване на учудване, изненада. А, ти ли си?
    2. За изразяване на несъгласие, недоволство. Ааа, напротив, защо да не ям? А, ама ако захванем да се обиждаме, тя става друга!
    Т.е. влизате като дали отбор.

    10:15 19.03.2026

  • 7 Мда

    2 0 Отговор
    А” отбора на кеша.

    10:24 19.03.2026

  • 8 Така е !

    1 0 Отговор
    Така е и девизът е : А ОТБОРА - ЗА ЗАТВОРА ! Пе.ера.ката , пе.оф.лска партия "Петрохан" съжалява единствено , че лама Иво (Калушев) вече е при Буда и няма да може да се присъедини към "А" отбора. С него - победата им (121 гласа в НС) щеше да е "сигурна" . Сега ... най много да получат 121 гласа ... ама на изборите.

    10:36 19.03.2026

  • 9 Майора

    1 0 Отговор
    Блажени вярващите Богданов! Още повече че вашата партия стана Партия на кеша и пудела с пачките и заради корупцията просто Киро подаде оставка!Да не говорим че сте спонсори , създатели и узаконител и на сектата Петрохан!Нищо не става от хора , неспазващи законите и Конституцията!

    10:37 19.03.2026

