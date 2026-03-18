Краят на една ера! Митко Димитров продаде "Пайнер", ето кой е новият собственик

Краят на една ера! Митко Димитров продаде "Пайнер", ето кой е новият собственик

18 Март, 2026 14:31 1 926 8

  • митко димитров-
  • пайнер-
  • продажба-
  • нов собственик-
  • собственик

Култовият бизнесмен вече не е шеф на най-голямата поп фолк империя

Краят на една ера! Митко Димитров продаде "Пайнер", ето кой е новият собственик - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Попфолк индустрията претърпя изненадващ трус. Музикалният гигант „Пайнер“ вече не се управлява от своя създател инж. Митко Димитров, пише "HotArena.net". Новината бе потвърдена и от самия него.

Оказва се, че човекът, изградил една от най-влиятелните музикални компании у нас, е решил да предаде щафетата – и то не на кого да е, а на добре познато име в бранша. Новият собственик на „Пайнер Медия Груп“ ЕООД е композиторът Йорданчо Василковски – Оцко, който от години е сред ключовите фигури зад хитовете в попфолка. Той е основател на музикална компания “Хит Микс Мюзик” и телевизия “Хит Микс Мюзик ТВ”.

Краят на една ера! Митко Димитров продаде "Пайнер", ето кой е новият собственик

„Имам огромно доверие на Оцко. Той има нюх не само към музиката, но и към талантите. Вярвам, че компанията с него начело ще стане още по-силна“, заяви Митко Димитров, цитиран от изданието.

Промяната вече е факт и официално – справка в търговските регистри показва, че от 17 декември 2025 г. дружеството е прехвърлено на Василковски.

Слуховете за подобна сделка се въртяха отдавна в музикалните среди, а интересът към „Пайнер“ е бил огромен. По информация на запознати, сред кандидатите са били и сериозни играчи, включително хора от ръководството на Нова телевизия. Въпреки това, Митко Димитров е направил изненадващ избор – да остави империята си в ръцете на човек от „вътрешния кръг“.

Какво ще означава тази рокада за попфолка у нас и ще има ли нова ера за „Пайнер“ – предстои да разберем. Факт е, че много от изпълнителите от каталога на "Пайнер" не са доволни от промяната и не искат да продължат работата си с новия шеф.


  • 1 Новият собственик

    9 3 Отговор
    е Милко Калайджиев

    14:35 18.03.2026

  • 2 Митко май,май......

    8 1 Отговор
    Тоя ши ги иВели или....

    14:36 18.03.2026

  • 3 РаздРусваща

    14 1 Отговор
    Новина. Хвърляйте салветките

    14:36 18.03.2026

  • 4 БеГемот

    16 0 Отговор
    Помиярски истории...

    14:36 18.03.2026

  • 5 надарена кака

    9 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    14:38 18.03.2026

  • 6 На кой му пука?

    17 0 Отговор
    Ние чалга не слушаме!

    14:41 18.03.2026

  • 7 Абе,

    14 0 Отговор
    зад Оцко, да не седи шишоцко ...

    Коментиран от #8

    14:42 18.03.2026

  • 8 Сила

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абе,":

    Седи някой "боцко"....така като го гледам Оцко на фотото !!!

    14:45 18.03.2026