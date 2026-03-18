Краят на една ера! Митко Димитров продаде "Пайнер", ето кой е новият собственик

Попфолк индустрията претърпя изненадващ трус. Музикалният гигант „Пайнер“ вече не се управлява от своя създател инж. Митко Димитров, пише "HotArena.net". Новината бе потвърдена и от самия него.

Оказва се, че човекът, изградил една от най-влиятелните музикални компании у нас, е решил да предаде щафетата – и то не на кого да е, а на добре познато име в бранша. Новият собственик на „Пайнер Медия Груп“ ЕООД е композиторът Йорданчо Василковски – Оцко, който от години е сред ключовите фигури зад хитовете в попфолка. Той е основател на музикална компания “Хит Микс Мюзик” и телевизия “Хит Микс Мюзик ТВ”.

„Имам огромно доверие на Оцко. Той има нюх не само към музиката, но и към талантите. Вярвам, че компанията с него начело ще стане още по-силна“, заяви Митко Димитров, цитиран от изданието.

Промяната вече е факт и официално – справка в търговските регистри показва, че от 17 декември 2025 г. дружеството е прехвърлено на Василковски.

Слуховете за подобна сделка се въртяха отдавна в музикалните среди, а интересът към „Пайнер“ е бил огромен. По информация на запознати, сред кандидатите са били и сериозни играчи, включително хора от ръководството на Нова телевизия. Въпреки това, Митко Димитров е направил изненадващ избор – да остави империята си в ръцете на човек от „вътрешния кръг“.

Какво ще означава тази рокада за попфолка у нас и ще има ли нова ера за „Пайнер“ – предстои да разберем. Факт е, че много от изпълнителите от каталога на "Пайнер" не са доволни от промяната и не искат да продължат работата си с новия шеф.