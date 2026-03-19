Иран заплашва да унищожи петролно-газовата индустрия на съседите си

Иран заплашва да унищожи петролно-газовата индустрия на съседите си

19 Март, 2026 10:10 1 194 30

Ако това се повтори, по-нататъшните атаки срещу вашата енергийна инфраструктура и инфраструктурата на вашите съюзници няма да спрат, докато тя не бъде напълно унищожена, а нашият отговор ще бъде много по-суров от днешните атаки

Иран заплашва да унищожи петролно-газовата индустрия на съседите си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Корпусът на стражите на Ислямската революция в Иран заяви, че е готов да унищожи петролно-газовата индустрия на страните от Персийския залив, ако неговият собствен енергиен сектор отново бъде ударен от Израел или САЩ, писа АФП.

"Още веднъж ви предупреждаваме, че сте допуснали голяма грешка, като сте атакували енергийната инфраструктура на Ислямската република, и вече се предприемат ответни мерки", се казва в изявлението на Корпуса на стражите на Ислямската революция, разпространено от иранските медии.

"Ако това се повтори, по-нататъшните атаки срещу вашата енергийна инфраструктура и инфраструктурата на вашите съюзници няма да спрат, докато тя не бъде напълно унищожена, а нашият отговор ще бъде много по-суров от днешните атаки", разкри АФП.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 2222

    7 30 Отговор
    Иран умира пред очите ни.

    Коментиран от #20, #21

    10:12 19.03.2026

  • 2 Ка Путун боклук

    9 27 Отговор
    Накрая Иран ще бъде поделен между съседите си.
    Къде глупачката Атина Палада тука да ни обясни колко много съседите обичат Иран. Как Китай ще се хвърли в огъня за тях, а Русия ще ги защити с гърдите си.

    10:15 19.03.2026

  • 3 иван костов

    32 5 Отговор
    Съседите му да изгонят американците и нищо няма да им се случи!😂 Иран е жертва и има право да се защитава, както намери за добре!

    10:15 19.03.2026

  • 4 така е

    6 23 Отговор
    Ислямски Иран пропада в Пъкъла и по пътя иска да завлече целия регион със себе си.

    10:16 19.03.2026

  • 5 ГанЯ

    8 8 Отговор
    На Иран също може да се унищожи, не знаят ли?

    10:17 19.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мишел

    19 1 Отговор
    Иран каза, че ще унищожи нефтогазодобива на съседите си, след като те атакуваха най големите ирански нефтогазови находища и най големите заводи за втечнен газ на Иран. Атаките престанаха моментално, след като иранска ракета удари пристанище в Катар.

    10:19 19.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Поправка

    13 2 Отговор
    Сащ заплашва да унищожи петролно-газовата индустрия на съседите на Иран

    10:21 19.03.2026

  • 10 Шах и мат

    15 3 Отговор
    Иран печели шахматната партия с местене на пешки, а плътните фигури на САЩ са изолирани и жалки пред световното недоволство, което се надига. Класически пример за сваляне на хегемон, чрез силата на собствените му действия и решения. Жертва, ярост на властта, ефективна съпротива, безсилие на властта, засегнати интереси на голям кръг от хора, революция, победа.

    10:21 19.03.2026

  • 11 мушмул

    16 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сополивко с чалма":

    Арабейшъните да не са си давали Д-то под наем! Бази, пристанища за логистика! Достатъчно клипове има от кои държави се изтрелват Хаймарси и АТАКАМС-и към Иран! Така, че това със счупените прозорци, чичкото и заплашените деца, за лека нощ на дечурлята ти, разбира се ако не са изплашени от лошите аятолласи!

    Коментиран от #15

    10:23 19.03.2026

  • 12 е това да не е лукоил бургас

    3 0 Отговор
    в 15 страни по колко там хранилища, станции. потоци, проводи . порошенко беше запалил северен и южен .да ги палят .заради петрола е войната . има и танкери . хиляди . юса, изрел и европа воюват и това е видно . глашатаите са навсякъде . след 2 седмици се сетили . еко или не . европа ни вкара в капан . с какво киев е полезен . с нищо .

    10:24 19.03.2026

  • 13 Ъъъъ

    6 0 Отговор
    Абе какво стана с Нетаняху? За един приятел питам...🤔

    Коментиран от #14

    10:25 19.03.2026

  • 14 ои8уйхътгрф

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ъъъъ":

    Сатаняху го пържат у катран в момента- жидовете си назначиха "временно изпълняващ" премиер...

    10:29 19.03.2026

  • 15 абе юушмул

    2 7 Отговор

    До коментар #11 от "мушмул":

    Кво ше стане ако почнеш да тероризираш съседите. Това са си техни отношения. А ти ще бъдеш бит е В а н и зле контузен накрая. То търпението е до време. Иран ли ще заповядва и ще дава насоки в живота на милиони хора с кой да общуват и да другаруват? Я у лево

    10:30 19.03.2026

  • 16 Факти

    3 7 Отговор
    Режимът сам се закопава все повече. Накрая саудитите ще влязат в Иран и всичко ще приключи. Те имат 400 000 армия с 10 пъти по-голям бюджет и ще ги прегазят с американско оръжие, сателити и разузнаване. За иранският режим е най-добре да развие бялото знаме, но там са болни на тема чест и по-скоро ще умрат. Тяхна си работа.

    10:30 19.03.2026

  • 17 Най-голям кеф

    2 9 Отговор
    Е да четеш кпейки. Тежко облъчени,тежко фашизирани( което е проблем за обществото). Иран от момента на превземането му от аятоласите заявяват, че илИзраел ще бъде унищожен!!! Какво очаквате? Този сблъсък е ясен от години. Иранския режим разбира се ще бъде приключен по един или друг начин. Това ще успокои света. Иначе забавата в чата е много забавна

    Коментиран от #23, #25

    10:30 19.03.2026

  • 18 Българин

    3 2 Отговор
    Ако петролът удари 200$, руската армия ще е в състояние да освободи България от американско еврейско робство 🥰🤩🤩😍

    10:32 19.03.2026

  • 19 Така е

    5 1 Отговор
    Много гадни съседи са се навъдили и все монархични саатрапи подли, шейхове, атлантенца, ционета и педофили. Народите им трябва да ги избеесят категорично скоро

    10:32 19.03.2026

  • 20 Ивелин Михайлов

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Украйна умира пред очите ни

    Коментиран от #24

    10:32 19.03.2026

  • 21 Военен

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Загива американската армия

    10:33 19.03.2026

  • 22 Иран не заплашва

    4 0 Отговор
    А ще го направи
    И са си в самозащита!
    САЩ и Израел- разораната целина!
    Това ще е справедливо.

    10:34 19.03.2026

  • 23 А туй илИзраел

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Най-голям кеф":

    Кво е според теб ? Тумор някакъв ши е вероятно

    10:35 19.03.2026

  • 24 ей.. копеек

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ивелин Михайлов":

    Някое село превзехте ли тези 2 седмици? Или поне улица с къщи. Нищо не се чува. Само че ядете бой здраво и че Песков рИве на поразия.

    10:35 19.03.2026

  • 25 Ал Саид

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Най-голям кеф":

    Много си глупав, ясно!

    10:35 19.03.2026

  • 26 батвесо

    1 0 Отговор
    Имам някакво усещане, че лобито на производителите на електрички насъсква иранците.

    Коментиран от #29

    10:37 19.03.2026

  • 27 Ушар

    1 0 Отговор
    Китай е основният купувач на ирански нефт и те няма да позволят иранската петролна инфраструктура и находища да бъдат унищожени.

    В даден момент Китай ще трябва да се намеси.

    10:38 19.03.2026

  • 28 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 0 Отговор
    Браво на Иран
    Мъ..ршите предатели лакеи на ционистите евреи и терористичния режим на Израел и САЩ трябва да бъдат наказани ..

    10:39 19.03.2026

  • 29 аха

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "батвесо":

    а може и Кремъл да е.

    10:39 19.03.2026

  • 30 Тракиец

    0 0 Отговор
    Израел си отива пред очите ни

    10:40 19.03.2026

