Иран заплашва да унищожи петролно-газовата индустрия на съседите си

Корпусът на стражите на Ислямската революция в Иран заяви, че е готов да унищожи петролно-газовата индустрия на страните от Персийския залив, ако неговият собствен енергиен сектор отново бъде ударен от Израел или САЩ, писа АФП.

"Още веднъж ви предупреждаваме, че сте допуснали голяма грешка, като сте атакували енергийната инфраструктура на Ислямската република, и вече се предприемат ответни мерки", се казва в изявлението на Корпуса на стражите на Ислямската революция, разпространено от иранските медии.

"Ако това се повтори, по-нататъшните атаки срещу вашата енергийна инфраструктура и инфраструктурата на вашите съюзници няма да спрат, докато тя не бъде напълно унищожена, а нашият отговор ще бъде много по-суров от днешните атаки", разкри АФП.