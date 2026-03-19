Рецепта на деня: Класическа пица "Калцоне"

Необходими продукти:
За тестото:
- брашно - 500 г;
- вода - 300 мл;
- мая - 7 г суха;
- захар - 1 ч.л.;
- сол - 1 ч.л.;
- зехтин - 2 с.л.
За плънката:
- доматен сос - 200 мл;
- моцарела - 250 г;
- шунка/прошуто - 150 г;
- гъби - 100 г;
- босилек - 1 с.л.;
- риган - 1 ч.л.;
- зехтин - 1 с.л.
За намазване:
яйце - 1 бр.
Начин на приготвяне:
В купа се налива леко затоплената вода (около 35-37°C - да е топла, но не гореща), добавя се захарта и сухата мая, разбърква се леко и се оставя за около 10-12 минути, докато се образува пяна отгоре - това означава, че маята се е активирала.
В голяма купа се пресява брашното, добавя се солта и се разбърква. В средата се прави кладенче, в което се изсипва активираната мая и зехтинът.
Започва да се разбърква с лъжица, след което се замесва с ръце около 8-10 минути, докато се получи меко, гладко и еластично тесто, което не лепне по ръцете. При нужда може да се добави още малко брашно (1-2 с.л.), но внимателно, за да не стане твърдо.
Тестото се оформя на топка, намазва се леко със зехтин, поставя се в купа, покрива се с кърпа или фолио и се оставя да втаса на топло място за около 60-90 минути, докато удвои обема си.
След втасването тестото се изважда върху леко набрашнен плот, премесва се за кратко (1-2 минути), за да се освободи излишният въздух, и се разделя на 3-4 равни части.
Всяка част се оформя на топка и се оставя да отпочине още 10-15 минути, покрита, за да не изсъхне.
Всяка топка се разточва на кръг с диаметър около 20-25 см и дебелина около 3-4 мм. В едната половина на кръга се намазва тънък слой доматен сос (около 2-3 с.л.), като се оставя около 1-2 см празен ръб. Отгоре се разпределя нарязаната моцарела, шунката и предварително нарязаните гъби. Поръсват се риганът и босилекът, добавя се малко зехтин за аромат.
Свободната половина от тестото се прегъва върху плънката, като се оформя полумесец. Краищата се притискат добре с пръсти, след което се завиват леко навътре или се притискат с вилица, за да се запечата добре и да не изтече плънката по време на печене.
Пиците Калцоне се прехвърлят върху тава, покрита с хартия за печене, като между тях се оставя разстояние.
Отгоре се намазват с разбито яйце за златиста коричка и по желание се правят 1-2 малки разреза отгоре, за да излиза парата. Пекат се в предварително загрята фурна на 200°C за около 18-22 минути, докато станат златисти и добре изпечени.
След изваждане Калцонето се оставя да почине 5 минути преди разрязване, за да се стегне плънката вътре, пише gotvach.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Венелино
10:09 19.03.2026
2 Последния Софиянец
10:09 19.03.2026
3 Измислих
10:11 19.03.2026
4 Требе си мръвка
10:36 19.03.2026