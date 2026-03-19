Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Класическа пица "Калцоне"
  Тема: Какво да сготвя

19 Март, 2026 10:05 516 4

  • пица-
  • калцоне-
  • италианска кухня-
  • какво да сготвя

Лесна домашна рецепта за вкусна сгъната пица

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Необходими продукти:

За тестото:

  • брашно - 500 г;
  • вода - 300 мл;
  • мая - 7 г суха;
  • захар - 1 ч.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • зехтин - 2 с.л.

За плънката:

  • доматен сос - 200 мл;
  • моцарела - 250 г;
  • шунка/прошуто - 150 г;
  • гъби - 100 г;
  • босилек - 1 с.л.;
  • риган - 1 ч.л.;
  • зехтин - 1 с.л.

За намазване:

яйце - 1 бр.

Начин на приготвяне:

В купа се налива леко затоплената вода (около 35-37°C - да е топла, но не гореща), добавя се захарта и сухата мая, разбърква се леко и се оставя за около 10-12 минути, докато се образува пяна отгоре - това означава, че маята се е активирала.

В голяма купа се пресява брашното, добавя се солта и се разбърква. В средата се прави кладенче, в което се изсипва активираната мая и зехтинът.

Започва да се разбърква с лъжица, след което се замесва с ръце около 8-10 минути, докато се получи меко, гладко и еластично тесто, което не лепне по ръцете. При нужда може да се добави още малко брашно (1-2 с.л.), но внимателно, за да не стане твърдо.

Тестото се оформя на топка, намазва се леко със зехтин, поставя се в купа, покрива се с кърпа или фолио и се оставя да втаса на топло място за около 60-90 минути, докато удвои обема си.

След втасването тестото се изважда върху леко набрашнен плот, премесва се за кратко (1-2 минути), за да се освободи излишният въздух, и се разделя на 3-4 равни части.

Всяка част се оформя на топка и се оставя да отпочине още 10-15 минути, покрита, за да не изсъхне.

Всяка топка се разточва на кръг с диаметър около 20-25 см и дебелина около 3-4 мм. В едната половина на кръга се намазва тънък слой доматен сос (около 2-3 с.л.), като се оставя около 1-2 см празен ръб. Отгоре се разпределя нарязаната моцарела, шунката и предварително нарязаните гъби. Поръсват се риганът и босилекът, добавя се малко зехтин за аромат.

Свободната половина от тестото се прегъва върху плънката, като се оформя полумесец. Краищата се притискат добре с пръсти, след което се завиват леко навътре или се притискат с вилица, за да се запечата добре и да не изтече плънката по време на печене.

Пиците Калцоне се прехвърлят върху тава, покрита с хартия за печене, като между тях се оставя разстояние.

Отгоре се намазват с разбито яйце за златиста коричка и по желание се правят 1-2 малки разреза отгоре, за да излиза парата. Пекат се в предварително загрята фурна на 200°C за около 18-22 минути, докато станат златисти и добре изпечени.

След изваждане Калцонето се оставя да почине 5 минути преди разрязване, за да се стегне плънката вътре, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Венелино

    0 0 Отговор
    най-накрая си намери истинска работа. Усех.

    10:09 19.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Отгоре се маже с доматен сос и се поръсва с моцарела.И се затваря добре да се надуе.

    10:09 19.03.2026

  • 3 Измислих

    1 0 Отговор
    Си мързелива пица, която правя върху арабско ктъгло хлебче за дюнер. Много добре се получава.

    10:11 19.03.2026

  • 4 Требе си мръвка

    0 0 Отговор
    А пък аз искам рецепта за класическа пТица-печена, ко ще да е и пилуе със зелуе!

    10:36 19.03.2026