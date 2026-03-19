Рецепта на деня: Класическа пица "Калцоне"

Необходими продукти:

За тестото:

брашно - 500 г;

вода - 300 мл;

мая - 7 г суха;

захар - 1 ч.л.;

сол - 1 ч.л.;

зехтин - 2 с.л.

За плънката:

доматен сос - 200 мл;

моцарела - 250 г;

шунка/прошуто - 150 г;

гъби - 100 г;

босилек - 1 с.л.;

риган - 1 ч.л.;

зехтин - 1 с.л.

За намазване:

яйце - 1 бр.

Начин на приготвяне:

В купа се налива леко затоплената вода (около 35-37°C - да е топла, но не гореща), добавя се захарта и сухата мая, разбърква се леко и се оставя за около 10-12 минути, докато се образува пяна отгоре - това означава, че маята се е активирала.

В голяма купа се пресява брашното, добавя се солта и се разбърква. В средата се прави кладенче, в което се изсипва активираната мая и зехтинът.

Започва да се разбърква с лъжица, след което се замесва с ръце около 8-10 минути, докато се получи меко, гладко и еластично тесто, което не лепне по ръцете. При нужда може да се добави още малко брашно (1-2 с.л.), но внимателно, за да не стане твърдо.

Тестото се оформя на топка, намазва се леко със зехтин, поставя се в купа, покрива се с кърпа или фолио и се оставя да втаса на топло място за около 60-90 минути, докато удвои обема си.

След втасването тестото се изважда върху леко набрашнен плот, премесва се за кратко (1-2 минути), за да се освободи излишният въздух, и се разделя на 3-4 равни части.

Всяка част се оформя на топка и се оставя да отпочине още 10-15 минути, покрита, за да не изсъхне.

Всяка топка се разточва на кръг с диаметър около 20-25 см и дебелина около 3-4 мм. В едната половина на кръга се намазва тънък слой доматен сос (около 2-3 с.л.), като се оставя около 1-2 см празен ръб. Отгоре се разпределя нарязаната моцарела, шунката и предварително нарязаните гъби. Поръсват се риганът и босилекът, добавя се малко зехтин за аромат.

Свободната половина от тестото се прегъва върху плънката, като се оформя полумесец. Краищата се притискат добре с пръсти, след което се завиват леко навътре или се притискат с вилица, за да се запечата добре и да не изтече плънката по време на печене.

Пиците Калцоне се прехвърлят върху тава, покрита с хартия за печене, като между тях се оставя разстояние.

Отгоре се намазват с разбито яйце за златиста коричка и по желание се правят 1-2 малки разреза отгоре, за да излиза парата. Пекат се в предварително загрята фурна на 200°C за около 18-22 минути, докато станат златисти и добре изпечени.

След изваждане Калцонето се оставя да почине 5 минути преди разрязване, за да се стегне плънката вътре, пише gotvach.bg.