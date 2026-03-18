"Маркет Линкс" с данни за електоралните нагласи: "Прогресивна България"- 21,1%, ГЕРБ-18,6%, ПП-ДБ-12%

18 Март, 2026 08:34 2 408 95

Ани Ефремова

Преди старта на кампанията за парламентарния вот на 19 април води формацията на Румен Радев „Прогресивна България“ с 21,1%, на второ място е ГЕРБ с 18,6%, а на трето ПП-ДБ с 12%. 4-процентовата бариера преминават още ДПС (7,2%) и „Възраждане“ (4,9%).

Малко под прага за влизане в парламента остават БСП-ОЛ (3%), МЕЧ (2,8%), „Величие“ (2,7%).

Това става ясно от национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет Линкс“, проведено сред 1006 лица над 18 г. в страната в периода 07 - 15 март 2026 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Социологът от „Маркет Линкс“ Добромир Живков обясни, че доверието към „Прогресивна България“ в момента е спаднало в сравнение с месец февруари, когато беше последното им проучване. По думите му голямото разминаване в процентите с други агенции е в методологията на представяне на данните. Като и двата подхода са валидни. Той обясни, че промяната идва от големия брой искащи да гласуват, но не решили за кого.

„Трябва да отчетем поведението на Румен Радев като политически лидер. Не се видяха много от заявките му през последните години. Видя се, че той предпочита да дава изявления, вместо интервюта в студио. Сякаш атакува и стои опозиционно на кабинета. Започнаха и да излизат алтернативни политически субекти, които да „оберат“ протестния вот – например „Сияние“, добави Живков.

По думите му никой не успял да спечели симпатиите на 1/5 от заявилите желание да гласуват и техните гласове не бива да се преразпределят, защото така изкуствено се вдига подкрепата.

Данните показват още, че се очаква висока избирателна активност – над 50% от запитаните заявяват, че ще гласуват. „Това опровергава хипотезата, че липсата на гръмки политически изявления и битки – ще демобилизира част от избирателите“, каза социологът.

Подкрепата за кабинета „Гюров“ е близо до това, с което е стартирал и кабинета „Желязков“. Доверието в Народното събрание остава ниско.

Относно доверието в политиците, изследването показва, че най-много подкрепа има към президента Илияна Йотова (49%) и лидера на „Прогресивна България“ Румен Радев (49%), но в него недоверието е с един пункт по-високо. В тройката е още служебният министър-председател Андрей Гюров (40%).
„Вижда се, че месец, след като формацията на Румен Радев е обявена, тя не може да привлече тези 20% на нерешилите. Ние имаме един сериозен дял български граждани, които не се втурват към следващия нов политически субект. В предишните избори този процент беше 8, кампанията ще бъде ключова“, посочи социологът.

„Повечето от политиците, които са в настоящото Народно събрание са с доста сериозни проблеми по отношение на доверието. Разочарованието се вижда и в доверието към парламента. Ние сме в сериозна политическа криза, която се изразява и в сериозна криза на доверие – не само в политиците, но и в институциите и правораздавателните органи“, уточни Живков.


  • 1 Мяра

    15 16 Отговор
    43 за лютчика
    16 за герберите 400к гласа най много

    Коментиран от #66

    08:42 18.03.2026

  • 2 Малеееее

    60 23 Отговор
    Платено за да паднат процентите на Румен Радев от двете Угоени и Мазни парчета, простата Тиква Борисов и Пеевски. Истината е, че дебелите отиват в канала.

    Коментиран от #21

    08:43 18.03.2026

  • 3 Боруна Лом

    28 29 Отговор
    РАДЕВ ВЗЕ ДА ГУБИ ПРЕДНИНА ЗАЩОТО СЕ ПОДАДЕ НА СТАРИТЕ,,, КОЗИ,,,!

    08:43 18.03.2026

  • 4 Коня Солтуклиева

    41 8 Отговор
    "....Видя се, че той/Радев/ предпочита да дава изявления, вместо интервюта в студио..."
    ....Чакай ве,предизборната кампания още не е започнала,ще даваи в студио !
    ....А бат Шиши не е стъпвал в студио !:))

    08:43 18.03.2026

  • 5 хехе

    49 10 Отговор
    поредното социологическо фалшименто.

    Коментиран от #11

    08:43 18.03.2026

  • 6 Пачо

    31 30 Отговор
    Прогресивна България, много бързо взе да пада от 30 на 20 процента,да не се окаже накрая,да нямат и 10%.

    08:44 18.03.2026

  • 7 Време е

    16 9 Отговор
    за "Алтернатива за България", но не е сигурно, че това е "Прогресивна България" !

    08:45 18.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 замислен

    24 18 Отговор
    По важно е КОЙ ще отиде да си пусне гласа и за кой ще гласува. Да не се окаже, че пак Боко е на 1-во място въпреки "изборите с наше МВР". Все пак точно онзи с юмрука и неговите протежета Киро и Кокоро въведоха калната кампания и компроматите, никой не знае какво ще изскочи за Летеца.

    08:47 18.03.2026

  • 10 Бацо Простия

    32 4 Отговор
    Аз влизам в студиото само ако Сачева предварително е одобрила въпросите.

    08:47 18.03.2026

  • 11 Защото

    34 2 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    започна промиването на електорални мозъци !

    08:47 18.03.2026

  • 12 Балонът се спихна

    21 19 Отговор
    и ще продължава да се спихва

    08:48 18.03.2026

  • 13 анализатор

    15 8 Отговор
    Тези проценти може и да са по верни . Малко съм учуден , че ДПС има 7,2 % ,защото няма толкова подръжници и на места просто се разпада ,Възраждане пък получава само 4,9 % , а те си имат подръжници .Явно като не можаха да спрат еврото и им падна резултата

    08:49 18.03.2026

  • 14 Коментар

    19 9 Отговор
    Пеевски и Борисов ще влязат в затвора преди изборите, при това в румънски затвор за да не пречат на разследването за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите

    08:50 18.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 наблюдател

    23 9 Отговор
    Другата седмица , ще покажат , че новия проект остава на второ място .Нямат структури и това ще им свали много процентите

    Коментиран от #40

    08:51 18.03.2026

  • 17 Факти

    20 6 Отговор
    ГЕРБ-ДПС не искат с Радев. ПП-ДБ също не искат с него. Възраждане са навити, но той не иска с тях. Те и без това не могат да вържат 121 депутата. Да не говорим, че никой не иска да управлява в новата инфлационна криза с войната в Иран. Служебното правителство остава и на есен отново на избори.

    08:53 18.03.2026

  • 18 ДПС Ново Начало

    9 28 Отговор
    на господин Пеевски ще имат поне двоен резултат

    08:54 18.03.2026

  • 19 На ,, Томина неделя" ще ни стане ясно

    10 1 Отговор
    А до тогава само Пушек и вой!

    08:54 18.03.2026

  • 20 дфдсгсдгсг

    12 11 Отговор
    Долу Радев и Борисов и Пеевски и Костадинов и Комунизма . Те са роби на империята на злото СССР 2 .0 и поредният дикататор от там Путин .

    Коментиран от #28

    08:55 18.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хаха

    17 5 Отговор
    Този,който представи стъкмистиката обясняваше объркано и страхливо,личеше че са измислени.

    08:55 18.03.2026

  • 23 гласувайте с номер 11

    6 7 Отговор
    Само нашия шеф има книжка за самолед!

    08:56 18.03.2026

  • 24 Възраждане

    7 21 Отговор
    Фейк нюз!!!! Възраждане ще има над 20%, а еврожиендърчетата от ПП-ДБ няма да са в парламента

    08:56 18.03.2026

  • 25 И аз

    19 11 Отговор
    за сега не знам за кого ще гласувам ! Знам само че няма да гласувам за никои от тия които бяха в последния Парламент ! Така че избора ми е или Радев или никой ! Скоро ще разбера ! Лъгали са ме много ! Тоя рът няма да стане ! Радев да си влиза в обувките ! Иначе ....... !

    Коментиран от #29

    08:57 18.03.2026

  • 26 Да не забравяме

    18 5 Отговор
    че тази агенция е на Румито, настящ шеф на кабинета Гюров и приближена на Прокопи.

    08:57 18.03.2026

  • 27 малко истински факти

    14 6 Отговор
    Тая ялова пропаганда за руйцкий резидент радеВ няма дя мине , защото пилците се броят след изборите .....

    08:58 18.03.2026

  • 28 офехоифвпихфев

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "дфдсгсдгсг":

    СМЪРТ ЗА НПО ШАРЛАТАНИТЕ!

    08:58 18.03.2026

  • 29 номер 11

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "И аз":

    харесва това

    08:58 18.03.2026

  • 30 анонимен

    11 6 Отговор
    Надули са процентите на ПП , не мога да повярвам ,че 12 % ще гласуват за тях , освена ако преди изборите не свалят Сарафов , но това явно няма да се случи .ДПС НН , също имат завишени проценти , защото доста народ ще си гласуват за старото ДПС на Доган , не защото много го харесват , а заради отмъщение , че им развалиха партията БСП може и да качи малко , но трябва да привлече русофилите , а те изобщо не споменават тази тема

    Коментиран от #74

    08:59 18.03.2026

  • 31 Дедовия

    8 3 Отговор
    тоест Боко и свиnятa аедно имат по-голям % от кауна, ясно ще има избори отново на есен.

    09:01 18.03.2026

  • 32 Гост

    9 1 Отговор
    тошко спектакъла и неговия другар злобния балабанчо къде са? Къде са чалгарите, сол та....те на пеефски?

    09:02 18.03.2026

  • 33 Голем смех

    16 8 Отговор
    Радев с 3% разлика от ГЕРБ :) хахахахахахахахаха, ко станА бе тАвАрищ льотчик, самолетанещо започна рязко да губи височина, до изборите има цял месец, да не се приземи аварийно до тогава ? :) хахахахахаа

    Коментиран от #45

    09:02 18.03.2026

  • 34 ккккккк

    11 3 Отговор
    Вчера по Нова червен Кольо си призна,че агенциите вземат пари от партиите да обявяват изгодни за плащачите резултати.
    Тук иначе горе долу са налучкали вярно процентите на партиите с изключение на Възраждане ,където умишлено резултата на Костадинов е силно занижен.

    09:04 18.03.2026

  • 35 Софиянец

    4 8 Отговор
    Хич не са надути резултатите на герб и ппдб-лите, ама хич 😂😂😂
    Личи си кой с кого ще играе в сглобка 2, хахахаха

    09:05 18.03.2026

  • 36 Реалист

    4 9 Отговор
    Тези от Маркет линкс трябва да се закрият с декрет за злоумишлена лъжа към населението .

    09:06 18.03.2026

  • 37 Бъчвата

    2 6 Отговор
    Личи си че агенцията работи за ГЕРБ !!

    09:08 18.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 мърррр

    5 2 Отговор
    Вчера и днес прибраха купувачи на гласове в Бургас и Варна .Момчето няма да може да купи тези 7 % , по скоро около 3%

    09:09 18.03.2026

  • 40 направо да се чудиш

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "наблюдател":

    как проект без местни структури, ясна програма и прозрачност кои са лидерите му му се дава преднина в десетки проценти пред другите играчи. Същата схема бе отиграна и с Кики и Асен месеци преди да направят партия. Всичкото е медийна шарлатания и резултат от алабала с машините. Нека плюенето започна сега.

    09:09 18.03.2026

  • 41 Зеления

    1 3 Отговор
    Е добре де Добромир Живков срам няма ли, като най-твърд привърженик на ППДБ да им даде само 12% !!!

    И Живков с Възраждане се излагаш, ти толкова ги ненавиждаш, че трябваше не 4 а минус 4 процента да им дадеш

    09:09 18.03.2026

  • 42 Опа

    4 3 Отговор
    Личи си, че Св. Тиквоний е “спонсорирал” т.нар. “проучване” хахаха

    09:10 18.03.2026

  • 43 окомер

    1 3 Отговор
    Манипулация -резултата на перроханските гейове и педофили от ппдб е двойно завишени,а резултата на Шишко и Копейкйн са най малко наполовина умишлено занижени...
    Явно петроханските пеперуди плащат яко преди изборите.
    Иначе на тиквата и льотчика дадения тук резултат им е реален.

    09:10 18.03.2026

  • 44 Каквото и да показват сметките

    2 3 Отговор
    Регресивните взеха несигурните гласове Възраждане, ППДБ и БСП, а от ГЕРБ и ДПС-НН нищо не взе.

    Коментиран от #58

    09:10 18.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ГРОБ-МАРКЕТ ЛИЙКТ

    4 2 Отговор
    ОХ ГРОБАДЖИЙСКИ САТЕЛИТИ БАНКЯТА РАЗВЪРЗАЛ БАРЦЕЛОНСКАТА КИСИЯ НЯМА ДА ДАВА ЗА ПЛИКЧЕТА,ПРАШКИ,БИКИНИ И КИЛОТИ ЩЕГО ИЗПИРАТ ГОЛЯМ СМЯХ МИНИМУМ 15 ЩЕГО БИЯТ БОЮ ЗАПОМНЕТИГО.

    09:11 18.03.2026

  • 47 И ПРЕДИ И СЕГА ТЕ

    1 1 Отговор
    ВИНАГИ БИЛИ И СА НА ШИША И ТУУУЛУПА НА ЯСЛАТА. ЛОШОТО Е ЧЕ НЕ СА САМО ТЕ КМЕТОВЕ СЛУЖБИ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛИЦИЯ БИЗНЕС МЕНТИ СЪС ПРОКУРАТУРА МААЛИТЕ СЪЩО СА ДО ТЯХ. КАК ТАКА ОТ 35% ЗА РАДЕВ ЗА ДВЕ СЕДМИЦИ ПАДНАХА НА 21%. ТЪПО ГРОЗНО НАГАЖДАЧЕСКО Е ТОВА.

    09:11 18.03.2026

  • 48 ьТВ

    4 4 Отговор
    в централата на ГЕРБ-НН ли е правено това изследване?!

    09:11 18.03.2026

  • 49 Дзак

    3 2 Отговор
    Манипулативно!

    09:12 18.03.2026

  • 50 Наблюдател

    5 0 Отговор
    Избирателите дали започнаха да разсъждават. ?Проектът Радев най-вероятно ще се окаже колос на глинени крака,защото е стихиен,събрани са много кариеристи ,нагаждачи и новоизлюпени мераклии.И след като разбъркат политическото блато,какво следва? Мистерия. Пълно затъмнение

    09:12 18.03.2026

  • 51 Малееее

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Не бе":

    Прав си,наистина колкото интервюта дава с толкова и проценти пада доверието към него. Сега гледах негово изказване пред ООН......загуби ме и мен.

    09:12 18.03.2026

  • 52 7878

    3 2 Отговор
    Една от най-фалшивите агенции

    09:12 18.03.2026

  • 53 топ фен

    4 0 Отговор
    Тошко Африкански с 0.2 % и така трябва ! Даже много им даватна Зулусите .

    09:12 18.03.2026

  • 54 звездите ми говорят стъкмистика

    1 4 Отговор
    ако стане така ГЕРБ-18,6%
    ще се окаже че бая заблудени мазохисти има още
    бедняци дето обедняха с ефрото

    Коментиран от #62

    09:13 18.03.2026

  • 55 един

    0 0 Отговор
    На комунята/и на Митрофанова тоже/ много им се иска партията на Радев и Герб-Пеевски да са на първите две места,но тази няма как да стане,по-простата причина, че няма толкова келиперджии в България!

    09:13 18.03.2026

  • 56 хахаха

    5 1 Отговор
    ПП-ДБ 12%...явно пак ще има ала бала с машините

    09:14 18.03.2026

  • 57 Еййй

    6 1 Отговор
    Страшни лъжци как за толко години и толко проучвания на мен веднъж не ми се обадиха

    09:14 18.03.2026

  • 58 КОЙ КОЙ МОЖЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Каквото и да показват сметките":

    Да вземе нещо от крадеца и мушиката никой. Това е негово всекидневно право. КРАДИ И ПРИСВОЯВАЙ ЧУЖДОТО.

    09:15 18.03.2026

  • 59 ЗА СТЪКМИСТИКАТА...........

    2 0 Отговор
    .............КОЛКО НИзКО ЛЕГАТЕ ПРЕД ЧЕКМЕДЖИЯН И КО ЧИНАТА ...........СРЕЩУ КАКВО ЛИ................!!??

    09:17 18.03.2026

  • 60 Голям спад

    3 1 Отговор
    за Радев, май пропадат с тези военни, спортисти и копейки, и стари муцуни на БСП, ВМРО и други ренегати.

    09:18 18.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 тц тц

    0 2 Отговор

    До коментар #54 от "звездите ми говорят стъкмистика":

    Тези, които гласуват за ГЕРБ са си доста умни - държавни служители, индексации на заплатите два пъти в годината, не плащат данъци и осигуровки...знаят, че ако ББ падне купона ще свърши и ще им се наложи да работят.

    09:18 18.03.2026

  • 63 Фен

    0 1 Отговор
    То май никой не е доволен от тези прогнози освен вечната амбър Бойко.

    09:18 18.03.2026

  • 64 МУТРО БАНКЕНСКА

    1 4 Отговор
    ДАТЕ СВЕТНА ЗА ОБЛАС ЯМБОЛ ВСИЧКИ КМЕТОВЕ И ЗАМ КМЕТОВЕ БЕЗ ЕЛХОВСКИЯ КМЕТ САТИ НАМАЗАЛИ СКИТЕ ЧЕСТИТО И БЕГАЙ У ЗАЙЧАРНИКА ЧАКАТ ТЕ ГОЛЕМИ ИЗНЕНАДИ ОТ БУРГАСКИЯ И СТАРАЗАГОРСКИЯ ОДАРЕН СИ НА ПАНГАРА ПРЕКЛЮЧИХАТЕ МУТРЬО.

    Коментиран от #73

    09:18 18.03.2026

  • 65 потребител

    3 0 Отговор
    Радев връща казармата и ставаме фронтова държава

    09:19 18.03.2026

  • 66 Тото сваля палтото

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мяра":

    Хазартната индустрия отдавна владее нагласоте за прогноза через завишени или занижени прогнозни очаквания %. Понякога на слабия отбор се пише повече, а на силния играч се занижава прогнозата.

    09:20 18.03.2026

  • 67 хихи

    2 0 Отговор
    Аз ще гласувам само за Андрея Банда Банда, ако се кандидатира!?

    09:20 18.03.2026

  • 68 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Учудва ме това 12 процента за ППДБ. Никога не предполагах, че в България има толкова обратни и педофили.

    Коментиран от #71

    09:21 18.03.2026

  • 69 Реалност

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "30- и банкянски теляк":

    Асен Василев не спи да чекмедже, пълно със златни кюлчета и пачки милиони евро, но има 5 офшорки с милиарди в тях
    Асен Василев няма любовница, но има много любовници
    Асен Василев е гей и няма как да има нито законно, нито незаконно дете
    Асен Василев не е откраднал милиарди от "магистрали" "язовири", но открадна само за три дни 10 милиарда докато беше министър

    Коментиран от #84

    09:22 18.03.2026

  • 70 некерман

    1 1 Отговор
    Е как да гласуват хората за Стеффка , която падна от 2.09 , или за Байрам ,който обижда хората ! Абсурд е да имат 7 % .Това просто не е вярно

    Коментиран от #78

    09:22 18.03.2026

  • 71 хихи

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "РЕАЛИСТ":

    В София е пълно с тротинетки, даже се чудя как не са издигнали Емили Тротинетката...

    09:23 18.03.2026

  • 72 Всичко е предвидено

    0 2 Отговор
    Който даде най-висока цена за купени гласове, той ще спечели изборите. Р. Радев и БСП освен на свои пари, могат да се надяват и на щедра помощ от Русия.
    Тошо Правешки е знаел защо събира цигани от целия Балкански полуостров. Или пък са му дали такива указания знаете откъде. Знае се как се плоди този етнос и какъв е нравът му. Било е изчислено каква подкрепа след време те ще окажат на всеки, който им плати за това. Не случайно две поколения българи по времето на соца бяха подлудени от ниски заплати и сериозна жилищна криза в големите градове, където се концентрираше по-голямата част от хората в женитбена възраст. Така че, и демографският срив сред българите е бил предварително изчислен и организиран.
    Днес на всичко това може да се противостои само чрез солидна помощ от други външни сили, което пък генерира зависимости.

    09:23 18.03.2026

  • 73 абе

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "МУТРО БАНКЕНСКА":

    Всичките ли сте толкова неграмотни, или ти си изключение?

    09:23 18.03.2026

  • 74 Не са ги

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "анонимен":

    надули, а са ги понижили. Организаторът на протестите ще спечели изборите, колкото и да лъжат социолозите. Никой не иска да ходи към Кремъл!!!

    09:23 18.03.2026

  • 75 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ФАШИСТИТЕ НА ЧОРАПА НЯМАТ 21,1% ...................... МИСТЪР КЕШ Е ВТОРИ , СЛЕД ГЕРБ .................... ФАКТ !

    09:24 18.03.2026

  • 76 помним

    1 0 Отговор
    Помня ,че при Асен щяхме да иаме 5 магистрали и 3 моста на Дунав , а изчезнаха 9 милиарда за 9 дни

    Коментиран от #82

    09:24 18.03.2026

  • 77 АЙ СЕГА ИСКАРАЙТЕ

    0 1 Отговор
    МИШЕЛ КОНСТАНТИНОВ И ТОЙ ДА ОЛИГАВИ МУТРЮ .

    09:24 18.03.2026

  • 78 спомняте ли си

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "некерман":

    Спомняте ли си, че преди 30 години мутрите се пръкнаха от средите на спортистите, или тогава не сте били родени? Радев също е заобиколен от спортисти. Това ли са новите мутри, на които той върна България?

    Коментиран от #92

    09:25 18.03.2026

  • 79 Снощи боко на срещата

    1 0 Отговор
    🚨🅱️Бойко Борисов пред най-добрите кметовете на ГЕРБ: С Румен Радев ще гарантираме стабилно мнозинство‼️

    БойкоБорисов РуменРадев ГЕРБ

    Бойко Борисов събра двамата си най-добри кметове, за да даде послание към партията си и към своя основен опонент Румен Радев, че ГЕРБ е готов на всякакви компромиси, за да бъде припознат за патерица или поне част от едно бъдещо мнозинство за избор на нов Висш съдебен съвет и главен прокурор. Другото послание е, че ГЕРБ ще търси изчистване на имиджа си, който омърси фатално като част от бранда Ново начало на олигарха Пеевски, санкциониран по закона Магнитски. За Борисов липсата на чадър от Прокуратурата е тежко и рисковано предизвикателство в бъдеще време.

    „И сега е време да си поработим и за партията, включително, защото наблюдавам внимателно листите около новата коалиция на президента Радев. Почти половината от тях ги познаваме добре, работили сме добре с тях като Владо Николов например и останалите са наши хора , така че – да видим. Аз съм убеден, че мобилизирани ще дадем добър резултат и ще гарантираме едно стабилно управление след това“, каза Борисов

    09:25 18.03.2026

  • 80 Истината

    1 1 Отговор
    Общо взето процентите са реални, като изключим тези 12 за ПП/ДБ. Техния реален процент е 1.

    09:25 18.03.2026

  • 81 Сердюкова

    0 0 Отговор
    КГБ-ДС сглобката ПБ + ГЕРБ + ГЕРБ ще управлява, както винаги е управлявала.

    09:25 18.03.2026

  • 82 ти много помниш

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "помним":

    Довечера ще ти изпратим Бойко Рашков да си посъбеседвате.

    09:26 18.03.2026

  • 83 И кой ще повярва

    0 1 Отговор
    Че за има няма месец % на партия без някакъв скандал може да падне с 10%??????!!!!!!Големи лъжци!!!!

    Коментиран от #85

    09:26 18.03.2026

  • 84 Аман от

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Реалност":

    клеветници, сигурно Тошко Йорданов ти е диктувал това. Откраднал, ама ние пенсионерите получихме 100 процента увеличение на пенсиите при него, нарастна БВП и спря кражбите от бюджета. Затова мафията го мрази.

    09:27 18.03.2026

  • 85 че кой е казал

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "И кой ще повярва":

    колко процента наизтина ще вземе партия появила се миналата седмица?

    09:28 18.03.2026

  • 86 избирател

    0 0 Отговор
    Аз чакам кампания , а няма такава .Няма кампания , зашото няма пари в държавата и не могат да обещаят нищо .

    09:28 18.03.2026

  • 87 Български елеторат

    0 0 Отговор
    4.9% за Възраждане са много. Има ли някой още да вярва на лъжливото циганче, което наруши всичките си обещания, не изпълни нищо, провали се във всичко, но яде народна пара и строи палати?

    09:28 18.03.2026

  • 88 Азз

    1 0 Отговор
    Кой ще гласува за ДПС?? Ако има някой за ДПС да гласува, нека ми сложи - минус

    09:28 18.03.2026

  • 89 Димо

    1 1 Отговор
    С две ръце за ППДБ! Единствените истински противници на Пеевски и Борисов! Трябва да ги подкрепим мощно,във всичко което предлагат!

    09:28 18.03.2026

  • 90 Спасителят не е Радев, напротив..

    1 0 Отговор
    Не мога да дам линк , че го трият, но влизате в WikiLeaks и в търсачката изисвате - SCENESETTER FOR CONGRESSMAN POES MAY 30-JUNE 1 VISIT
    По надолу в страницата излиза за клик информацията - изтеклите документи в Weakleakes на грамите на експосланик в София Нанси Макълдауни, която след това стана съветник по сигурността на вицепрезидента Камала Харис?

    ТАМ Е ИСТИНАТА ЗА МАСОНА ОТ ПЛОВДИВСКАТА ЛОЖА И РЕЗИДЕНТ НА ЧУЖДИТЕ СПЕЦСЛУЖБИ /НАРЕЧЕН В СЕКРЕТНИТЕ ГРАМИ НА АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО В БЪЛГАРИЯ ДО ДЪРЖАВНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ/ НАЙ - ДОВЕРЕНОТО ТЯХНО ЛИЦЕ В СТРАНАТА НИ - РУМЕН РАДЕВ
    ..как е отгледан и обучен, за да служи на Дълбоката държава и това прави през цялото време.

    09:29 18.03.2026

  • 91 Тодор

    0 0 Отговор
    Мартет Линкс, Вие колко долни пачи сте? Другата седмица ще обърнете Тренда! Така е като си имате господари!

    09:30 18.03.2026

  • 92 тц тц

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "спомняте ли си":

    Спомняме си когато преди 5 години се появи Киро от Харвард - лъжец от класа, мошеник и крадец, спомняме си и как миналата година уби български гражданин докато бързаше за пиците с кристали във Варна!

    09:30 18.03.2026

  • 93 Тото

    0 0 Отговор
    Величие ще е поне 8-10%

    09:30 18.03.2026

  • 94 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    "ЛЪСНА" ГОЛИЯ ЗАДНИК НА ................... ФАЛШИВИЯ ГЕРОЙ и ФАЛШИВ НАТОВСКИ ГЕНЕРАЛ ..................... ФАШИСТА МИСТЪР МУНЧО .................. ФАКТ !

    09:31 18.03.2026

  • 95 Трътлю

    0 0 Отговор
    Глоба сто лева за отказ да гласуваш. Като не става със сватба, ще стане с брадва.

    09:31 18.03.2026

