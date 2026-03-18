"Маркет Линкс" с данни за електоралните нагласи: "Прогресивна България"- 21,1%, ГЕРБ-18,6%, ПП-ДБ-12%

Преди старта на кампанията за парламентарния вот на 19 април води формацията на Румен Радев „Прогресивна България“ с 21,1%, на второ място е ГЕРБ с 18,6%, а на трето ПП-ДБ с 12%. 4-процентовата бариера преминават още ДПС (7,2%) и „Възраждане“ (4,9%).
Малко под прага за влизане в парламента остават БСП-ОЛ (3%), МЕЧ (2,8%), „Величие“ (2,7%).
Това става ясно от национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет Линкс“, проведено сред 1006 лица над 18 г. в страната в периода 07 - 15 март 2026 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.
Социологът от „Маркет Линкс“ Добромир Живков обясни, че доверието към „Прогресивна България“ в момента е спаднало в сравнение с месец февруари, когато беше последното им проучване. По думите му голямото разминаване в процентите с други агенции е в методологията на представяне на данните. Като и двата подхода са валидни. Той обясни, че промяната идва от големия брой искащи да гласуват, но не решили за кого.
„Трябва да отчетем поведението на Румен Радев като политически лидер. Не се видяха много от заявките му през последните години. Видя се, че той предпочита да дава изявления, вместо интервюта в студио. Сякаш атакува и стои опозиционно на кабинета. Започнаха и да излизат алтернативни политически субекти, които да „оберат“ протестния вот – например „Сияние“, добави Живков.
По думите му никой не успял да спечели симпатиите на 1/5 от заявилите желание да гласуват и техните гласове не бива да се преразпределят, защото така изкуствено се вдига подкрепата.
Данните показват още, че се очаква висока избирателна активност – над 50% от запитаните заявяват, че ще гласуват. „Това опровергава хипотезата, че липсата на гръмки политически изявления и битки – ще демобилизира част от избирателите“, каза социологът.
Подкрепата за кабинета „Гюров“ е близо до това, с което е стартирал и кабинета „Желязков“. Доверието в Народното събрание остава ниско.
Относно доверието в политиците, изследването показва, че най-много подкрепа има към президента Илияна Йотова (49%) и лидера на „Прогресивна България“ Румен Радев (49%), но в него недоверието е с един пункт по-високо. В тройката е още служебният министър-председател Андрей Гюров (40%).
„Вижда се, че месец, след като формацията на Румен Радев е обявена, тя не може да привлече тези 20% на нерешилите. Ние имаме един сериозен дял български граждани, които не се втурват към следващия нов политически субект. В предишните избори този процент беше 8, кампанията ще бъде ключова“, посочи социологът.
„Повечето от политиците, които са в настоящото Народно събрание са с доста сериозни проблеми по отношение на доверието. Разочарованието се вижда и в доверието към парламента. Ние сме в сериозна политическа криза, която се изразява и в сериозна криза на доверие – не само в политиците, но и в институциите и правораздавателните органи“, уточни Живков.
1 Мяра
16 за герберите 400к гласа най много
2 Малеееее
3 Боруна Лом
4 Коня Солтуклиева
....Чакай ве,предизборната кампания още не е започнала,ще даваи в студио !
....А бат Шиши не е стъпвал в студио !:))
5 хехе
6 Пачо
7 Време е
8 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бацо Простия
11 Защото
До коментар #5 от "хехе":започна промиването на електорални мозъци !
08:47 18.03.2026
12 Балонът се спихва
13 анализатор
14 Коментар
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 наблюдател
17 Факти
18 ДПС Ново Начало
19 На ,, Томина неделя" ще ни стане ясно
20 дфдсгсдгсг
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 хаха
23 гласувайте с номер 11
24 Възраждане
25 И аз
08:57 18.03.2026
26 Да не забравяме
27 малко истински факти
28 офехоифвпихфев
До коментар #20 от "дфдсгсдгсг":СМЪРТ ЗА НПО ШАРЛАТАНИТЕ!
08:58 18.03.2026
29 номер 11
До коментар #25 от "И аз":харесва това
08:58 18.03.2026
30 анонимен
31 Дедовия
32 Гост
33 Голем смех
34 ккккккк
Тук иначе горе долу са налучкали вярно процентите на партиите с изключение на Възраждане ,където умишлено резултата на Костадинов е силно занижен.
35 Софиянец
Личи си кой с кого ще играе в сглобка 2, хахахаха
36 Реалист
37 Бъчвата
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 мърррр
40 направо да се чудиш
До коментар #16 от "наблюдател":как проект без местни структури, ясна програма и прозрачност кои са лидерите му му се дава преднина в десетки проценти пред другите играчи. Същата схема бе отиграна и с Кики и Асен месеци преди да направят партия. Всичкото е медийна шарлатания и резултат от алабала с машините. Нека плюенето започна сега.
09:09 18.03.2026
И Живков с Възраждане се излагаш, ти толкова ги ненавиждаш, че трябваше не 4 а минус 4 процента да им дадеш
09:09 18.03.2026
42 Опа
43 окомер
Явно петроханските пеперуди плащат яко преди изборите.
Иначе на тиквата и льотчика дадения тук резултат им е реален.
44 Каквото и да показват сметките
Коментиран от #58
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ГРОБ-МАРКЕТ ЛИЙКТ
47 И ПРЕДИ И СЕГА ТЕ
48 ьТВ
49 Дзак
50 Наблюдател
51 Малееее
До коментар #21 от "Не бе":Прав си,наистина колкото интервюта дава с толкова и проценти пада доверието към него. Сега гледах негово изказване пред ООН......загуби ме и мен.
09:12 18.03.2026
53 топ фен
54 звездите ми говорят стъкмистика
ще се окаже че бая заблудени мазохисти има още
бедняци дето обедняха с ефрото
Коментиран от #62
09:13 18.03.2026
55 един
56 хахаха
57 Еййй
58 КОЙ КОЙ МОЖЕ
До коментар #44 от "Каквото и да показват сметките":Да вземе нещо от крадеца и мушиката никой. Това е негово всекидневно право. КРАДИ И ПРИСВОЯВАЙ ЧУЖДОТО.
09:15 18.03.2026
59 ЗА СТЪКМИСТИКАТА...........
60 Голям спад
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 тц тц
До коментар #54 от "звездите ми говорят стъкмистика":Тези, които гласуват за ГЕРБ са си доста умни - държавни служители, индексации на заплатите два пъти в годината, не плащат данъци и осигуровки...знаят, че ако ББ падне купона ще свърши и ще им се наложи да работят.
09:18 18.03.2026
63 Фен
64 МУТРО БАНКЕНСКА
65 потребител
66 Тото сваля палтото
До коментар #1 от "Мяра":Хазартната индустрия отдавна владее нагласоте за прогноза через завишени или занижени прогнозни очаквания %. Понякога на слабия отбор се пише повече, а на силния играч се занижава прогнозата.
09:20 18.03.2026
67 хихи
68 РЕАЛИСТ
Коментиран от #71
69 Реалност
До коментар #61 от "30- и банкянски теляк":Асен Василев не спи да чекмедже, пълно със златни кюлчета и пачки милиони евро, но има 5 офшорки с милиарди в тях
Асен Василев няма любовница, но има много любовници
Асен Василев е гей и няма как да има нито законно, нито незаконно дете
Асен Василев не е откраднал милиарди от "магистрали" "язовири", но открадна само за три дни 10 милиарда докато беше министър
Коментиран от #84
09:22 18.03.2026
70 некерман
Коментиран от #78
71 хихи
До коментар #68 от "РЕАЛИСТ":В София е пълно с тротинетки, даже се чудя как не са издигнали Емили Тротинетката...
72 Всичко е предвидено
Тошо Правешки е знаел защо събира цигани от целия Балкански полуостров. Или пък са му дали такива указания знаете откъде. Знае се как се плоди този етнос и какъв е нравът му. Било е изчислено каква подкрепа след време те ще окажат на всеки, който им плати за това. Не случайно две поколения българи по времето на соца бяха подлудени от ниски заплати и сериозна жилищна криза в големите градове, където се концентрираше по-голямата част от хората в женитбена възраст. Така че, и демографският срив сред българите е бил предварително изчислен и организиран.
Днес на всичко това може да се противостои само чрез солидна помощ от други външни сили, което пък генерира зависимости.
09:23 18.03.2026
73 абе
До коментар #64 от "МУТРО БАНКЕНСКА":Всичките ли сте толкова неграмотни, или ти си изключение?
74 Не са ги
До коментар #30 от "анонимен":надули, а са ги понижили. Организаторът на протестите ще спечели изборите, колкото и да лъжат социолозите. Никой не иска да ходи към Кремъл!!!
09:23 18.03.2026
75 ЕДГАР КЕЙСИ
76 помним
Коментиран от #82
77 АЙ СЕГА ИСКАРАЙТЕ
78 спомняте ли си
До коментар #70 от "некерман":Спомняте ли си, че преди 30 години мутрите се пръкнаха от средите на спортистите, или тогава не сте били родени? Радев също е заобиколен от спортисти. Това ли са новите мутри, на които той върна България?
Коментиран от #92
79 Снощи боко на срещата
БойкоБорисов РуменРадев ГЕРБ
Бойко Борисов събра двамата си най-добри кметове, за да даде послание към партията си и към своя основен опонент Румен Радев, че ГЕРБ е готов на всякакви компромиси, за да бъде припознат за патерица или поне част от едно бъдещо мнозинство за избор на нов Висш съдебен съвет и главен прокурор. Другото послание е, че ГЕРБ ще търси изчистване на имиджа си, който омърси фатално като част от бранда Ново начало на олигарха Пеевски, санкциониран по закона Магнитски. За Борисов липсата на чадър от Прокуратурата е тежко и рисковано предизвикателство в бъдеще време.
„И сега е време да си поработим и за партията, включително, защото наблюдавам внимателно листите около новата коалиция на президента Радев. Почти половината от тях ги познаваме добре, работили сме добре с тях като Владо Николов например и останалите са наши хора , така че – да видим. Аз съм убеден, че мобилизирани ще дадем добър резултат и ще гарантираме едно стабилно управление след това“, каза Борисов
09:25 18.03.2026
80 Истината
81 Сердюкова
82 ти много помниш
До коментар #76 от "помним":Довечера ще ти изпратим Бойко Рашков да си посъбеседвате.
09:26 18.03.2026
83 И кой ще повярва
84 Аман от
До коментар #69 от "Реалност":клеветници, сигурно Тошко Йорданов ти е диктувал това. Откраднал, ама ние пенсионерите получихме 100 процента увеличение на пенсиите при него, нарастна БВП и спря кражбите от бюджета. Затова мафията го мрази.
09:27 18.03.2026
85 че кой е казал
До коментар #83 от "И кой ще повярва":колко процента наизтина ще вземе партия появила се миналата седмица?
09:28 18.03.2026
86 избирател
87 Български елеторат
88 Азз
89 Димо
90 Спасителят не е Радев, напротив..
По надолу в страницата излиза за клик информацията - изтеклите документи в Weakleakes на грамите на експосланик в София Нанси Макълдауни, която след това стана съветник по сигурността на вицепрезидента Камала Харис?
ТАМ Е ИСТИНАТА ЗА МАСОНА ОТ ПЛОВДИВСКАТА ЛОЖА И РЕЗИДЕНТ НА ЧУЖДИТЕ СПЕЦСЛУЖБИ /НАРЕЧЕН В СЕКРЕТНИТЕ ГРАМИ НА АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО В БЪЛГАРИЯ ДО ДЪРЖАВНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ/ НАЙ - ДОВЕРЕНОТО ТЯХНО ЛИЦЕ В СТРАНАТА НИ - РУМЕН РАДЕВ
..как е отгледан и обучен, за да служи на Дълбоката държава и това прави през цялото време.
09:29 18.03.2026
91 Тодор
92 тц тц
До коментар #78 от "спомняте ли си":Спомняме си когато преди 5 години се появи Киро от Харвард - лъжец от класа, мошеник и крадец, спомняме си и как миналата година уби български гражданин докато бързаше за пиците с кристали във Варна!
09:30 18.03.2026
93 Тото
94 ЕДГАР КЕЙСИ
95 Трътлю
