Новини
Свят »
Турция »
Германия спешно изпрати ракетна система „Пейтриът“ в Турция заради иранските ракети

18 Март, 2026 12:19 1 349 28

  • турция-
  • пейтриът-
  • германия-
  • нато-
  • иран-
  • адана

Испания разположи система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ през 2015 г. в южния окръг Адана в защита на турското въздушно пространство

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Втора зенитно-ракетна система „Пейтриът“ ще бъде разположена в Турция, съобщи говорителят на Министерството на отбраната на страната контраадмирал Зеки Актюрк, цитиран от турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“. Този път тя ще бъде изпратена като подкрепление в Адана (Югоизточна Турция). Системата е на съюзническите сили в Германия, предаде БТА.

„Заедно с мерките, които взимаме на национално ниво, за да осигурим сигурността на гражданите и въздушното ни пространство, ще бъде разположена още една система „Пейтриът“ в Адана, която е изпратена от съюзническите Военновъздушни сили на Германия. Тя ще бъде разположена в допълнение на настоящата система „Пейтриът“, която е разположена (от 2015 г.) в Адана от Испания“, заяви говорителят на Министерството на отбраната на Република Турция.

Испания разположи своята система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ през 2015 г. в южния окръг Адана в защита на турското въздушно пространство от заплахи от Сирия. Преди Испания Германия, САЩ и Нидерландия също разположиха системи „Пейтриът“ в Турция, но по-късно ги изтеглиха. През 2015 г. Испания замени нидерландския контингент.

Допълнителните мерки идват, след като от началото на конфликта между Иран от една страна и Израел и САЩ от друга системите за въздушна и противоракетна отбрана на НАТО вече свалиха три ракети, които бяха изстреляни от Иран към Турция и които навлязоха във въздушното пространство на страната. Първият случай беше регистриран на 4 март, вторият – на 9 март, а третият – на 13 март. Ден след втория случай на прихваната иранска ракета НАТО изпрати като подкрепление зенитно-ракетна система „Пейтриът“ в окръг Малатия.

В ексклузивно интервю за агенция ИХА (IHA) говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи отрече Иран да е изстрелвал ракети срещу Турция, съобщава сайтът "Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

В интервюто Багаи обвинява Вашингтон в умишлен удар срещу началното девическо училище в иранския град Минаб с две ракети "Томахок", при който загинаха 175 деца и призовава Анкара и страните от региона да приемат конфликта като "война срещу тяхната споделената идентичност и цивилизация".

"Твърденията, че Иран е изстрелял ракети срещу Турция или Азербайджан, са лъжи", подчертава Багаи. "Иранските въоръжени сили са изключително прецизни при избора на цели. Ние се прицелваме срещу американски военни бази и съоръжения, използвани за атака срещу Иран", казва той.

"Иран има естествено право на самозащита на основание член 51 от Устава на Организацията на обединените нации", казва още говорителят за турската агенция. По думите му Техеран няма намерение да атакува съседни държави. Ние няма да нападнем нито една съседна държава, подчертава Багаи в интервюто.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    8 20 Отговор
    След като турците сглупиха и С-400 се оказа пълен треш, сега се налага Германия да им вързва гащите с качествено и доказано ПВО.

    Руското сега могат да го сложат в музея на кору цията и глупостта.

    Коментиран от #4, #5, #13, #16, #27

    12:26 18.03.2026

  • 2 604

    5 2 Отговор
    Пхахахахя мноу кте смешни...а швабия е пратила те тоя .!. спец за иранските ракети...и Ердо им кузерува и играе казачок пе технъ команда....дааааааа даао ние ядем банани и сме от пепе...що зъ идиотизми...

    12:26 18.03.2026

  • 3 Ние не искаме

    3 1 Отговор
    Ние сме калена стомана бетон

    12:28 18.03.2026

  • 4 не си напълно прав

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    На турците им трябват данните от производство . Знаят американските, сега знаят и руските и могат да произвеждат такива, които да са против руски и амарикански ракети. Е,все пак това не е хляб да го омесиш и да го сложиш във фурната и в рамките на час от брашно да имаш хляб. Изисква време, но както с дроновете успяха, ще успеят и тук

    Коментиран от #12

    12:33 18.03.2026

  • 5 Българските турци

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Защо лъжете аудиторията ?... Истината е , че "макар Турция да е сред водещите държави в развитието на отбранителната индустрия и да разполага с втората по големина армия в НАТО", системите „Пейтриът“ не бяха дадени на Турция въпреки дългогодишните и настоявания !... Затова закупиха С-400 от Русия !... Турция след като закупи С-400 от РФ влезе в обсега на Countering Americas Adversaries Through Sanctions Act,( CAATSA)!!!..Това е федерален закон на Съединените щати, с който се налагат санкции на най върлите врагове на USA ( Иран, Северна Корея, Русия , и... Турция. нищо, че е страна член на НАТО от повече от 70 години !... Турция е парадокса в НАТО, защото вече е неконтролируема независима сила която деюре е "съюзник" и дефакто е "върл враг" (наравно с РФ,С.Корея,Иран и Китай) на САЩ !!!...😊 Турският "Стоманен купол" се роди в резултат от Countering Americas Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) !... В момента псевдоиранските балистични ракети, НАТО си ги свалят със своите системи „Пейтриът“ а Турция пасува и не включва своята независима противовъздушна отбрана напук на американците !... Ще има още много изненади с които Турция ще си отмъсти за санкциите налагани и години наред от фалшивите и европейски съюзници !!..💖😊

    Коментиран от #8

    12:33 18.03.2026

  • 6 ДА НЯМА ГРЕШКА

    4 1 Отговор
    ДАН СА ИЗРАЕЛСКИ РАКЕТИ
    ЩОТО ИРАН НЕ НАПАДА ТУРЦИЯ
    ТУРСКИТЕ ТАНКЕРИ СПОКОЙНО ПЛАВАТ ПРЕЗ ПРОТОКА

    12:38 18.03.2026

  • 7 Ти да видиш

    10 1 Отговор
    Що така бе, нали идиотът Тръмп вече десет пъти победи Иран и унищожи всичко на територията му!?

    12:39 18.03.2026

  • 8 разбира се

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българските турци":

    Не включва, защото ракетите са насочени към американски цели в региона . И в същото време Тръмп се сърди на Запада, че не го подкрепят, но дума не обелва срещу Турция, макар, че и те са в НАТО

    Коментиран от #11

    12:40 18.03.2026

  • 9 много са зле

    9 2 Отговор
    Тези системки не могат да свалят нито една хиперзвукова раката.Просто баламосват уж защитават хората.Всичко е имитаця на натовска мощ.

    12:42 18.03.2026

  • 10 Салваторе

    7 1 Отговор
    Ракетите не са ирански, а израелски, юдейски провокативни ракети. Нищо ново под слънцето. Юда си остава юда. Толкоз.

    12:44 18.03.2026

  • 11 Българските турци

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "разбира се":

    Турците си развиха военната индустрия именно поради санкциите и ограниченията на западните си съюзници , които не желаят силна и независима Турция !..Турция никога няма да има самолети Ф-35 ! Те си произведоха свое собственно 5 то , че дори и 6 то поколение стелт изтребители !...Някой трябва да им каже на всички туркофоби в този сайт ,че Турция вече не е онази срината и нокаутирана от войните на миналия век и паразитираща с американски помощи страна ...че народът осъзнал лицемерието на западната демокрация , се сплоти самоотвержено срещу "мощните си съюзници" !!!...😊 Че , вече и премахването на Ердоган няма да промени тази им позиция !!?... Стремежът на Турция е напълно независими национални разработки и затова държи всичко да е "made in Türkiye" в проектите и продуктите които разработва и произвежда в своята военна промишленост !...Турция в момента е почти готова с всичките си производствени конвейри за дългосрочна отбранителна война и срещу враготе си , и срещу лицемерните си съюзници !...Въпреки ,че всякакво военно стълкновение да крие и "неприятни изненади" Турция е напълно готова да нанесе и светкавичен сухопътен и военновъздушен удар на израелската армия ,и АСКЕРА чака с "пръст на спусък" заповед за атака !...

    Коментиран от #18, #20

    12:45 18.03.2026

  • 12 Линда

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "не си напълно прав":

    Много си "умен"

    Коментиран от #14, #15

    12:46 18.03.2026

  • 13 вест гост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Горките фашистен - останаха без защита от комунистен.

    12:46 18.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Миндж@

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Линда":

    Умен е само копейката

    12:51 18.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Спас

    1 5 Отговор
    Фашизираната копейка е бевъзвратно облъчена и иска пропаганда,която храни комплексите й. Не случайно копейка е в женски род, не случайна кумирът им е с име напомнящо някои женски части. Съчувствито и правилната им оценка е притапено на нула. Роболепието на копейките е тахната природа,роболепие към тирани. За тях свободата е нещо чуждо,плаши ги. Европа към която се стремят милиони и е дом на копейката е пропагандно намразена. Съсипаният им живот вреди и на обществото

    12:52 18.03.2026

  • 18 Ала бала

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Българските турци":

    Турция има собствени разработки, ама собствените им разработка са на основата на западни технологии, досущ като руснаците.


    Много ми нопомнят на българското байганьово "Булгар! Булгар!"

    Коментиран от #21, #22, #23

    12:54 18.03.2026

  • 19 Смешник

    2 0 Отговор
    А за Зеления няма ли?

    12:54 18.03.2026

  • 20 604

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българските турци":

    Стигъ ги величай , че по тактиката ич ги немъ...

    12:56 18.03.2026

  • 21 604

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ала бала":

    Ся и булгар немъш..криетен...

    12:57 18.03.2026

  • 22 Бала ала

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ала бала":

    Не съвсем.....едните са били роби, а другите робовладелци ,генетичния материал е различен

    12:58 18.03.2026

  • 23 Българските турци

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ала бала":

    Петото и шестото поколение самолети... и Стоманения купол на Турция ще ги видите много скоро, ако богоизбраните се осмелят да вършат нещо повече от саботажи и провокации срещу Турция !... Иначе след 10 години, ако не избухне тотален световен конфликт ,Турция без да воюва с никого ще се оформи като доминираща и водеща сила, която ще покровителства целия регион на Близкия Изток + и Израел , Южен Кавказ и Каспийския тюркски регион на Средна Азия, със Западните Балкани , ако до тогава не бъдат колонизирани от Европейския Съюз !!!...😊 В Турция вече никой не взима на сериозно нито "суперлативите"които щедро пръска наоколо си за този или онзи ,нито заплахите и ултиматумите на американският президент !!!..😊 Свикнаха и с фалшивите балони като турският неоосманизъм или руската заплаха над Европа !..😊 Хората вече гледат трезво и реалистично на събитията които се развиват около Турция и по света !... Врагът е набелязан отдавна !... Позициите и стратегиите са зафиксирани !... Целта е определена ! Турците знаят , че в момента никой не се стреми да доминира !!!... Логиката на актуалните събития е в Борбата за оцеляване !... Светът е в навечерието на ново преразпределение ! Всеки се стреми да изглежда по силен , по уверен ,по въооръжен и по готов за предстоящия евентуален хаос който отново заплашва човечеството !.. Лъжите и манипулациите с дезинформация вече нямат ефект в Турция и хората са будни и нащрек !!!

    12:59 18.03.2026

  • 24 Ракети в

    2 1 Отговор
    Адана за защита от Иран!?!? Я се стегнете! Ракетите над Турция са еврейски!

    13:04 18.03.2026

  • 25 също Германия спешно да изпрати

    2 0 Отговор
    и кафявите пришълци при тях
    минали тях и у нас и са паразити на социал

    13:05 18.03.2026

  • 26 ракети, които бяха изстреляни НЕ от Иран

    2 0 Отговор
    А от територията на Иран е точната дефиниция ! Като се пише нещо нека да е точно

    13:10 18.03.2026

  • 27 То от такива

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Булгари като тебе България е на това дередже! Плащат ви да лъжете и унищожавате всичко Българско и за народа не ви пука! Бог да пази народа от вас...

    13:15 18.03.2026

  • 28 В провинция Адана,

    0 0 Отговор
    е военновъздушната база Инджирлик, дом на военнослужещи от Съединените щати. Въпроса е дали там има нещо въобще и от други страни от НАТО ? Какво точно Германия и Испания смятат там да пазят ?

    13:16 18.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания