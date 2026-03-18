Германия спешно изпрати ракетна система „Пейтриът“ в Турция заради иранските ракети

Втора зенитно-ракетна система „Пейтриът“ ще бъде разположена в Турция, съобщи говорителят на Министерството на отбраната на страната контраадмирал Зеки Актюрк, цитиран от турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“. Този път тя ще бъде изпратена като подкрепление в Адана (Югоизточна Турция). Системата е на съюзническите сили в Германия, предаде БТА.
„Заедно с мерките, които взимаме на национално ниво, за да осигурим сигурността на гражданите и въздушното ни пространство, ще бъде разположена още една система „Пейтриът“ в Адана, която е изпратена от съюзническите Военновъздушни сили на Германия. Тя ще бъде разположена в допълнение на настоящата система „Пейтриът“, която е разположена (от 2015 г.) в Адана от Испания“, заяви говорителят на Министерството на отбраната на Република Турция.
Испания разположи своята система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ през 2015 г. в южния окръг Адана в защита на турското въздушно пространство от заплахи от Сирия. Преди Испания Германия, САЩ и Нидерландия също разположиха системи „Пейтриът“ в Турция, но по-късно ги изтеглиха. През 2015 г. Испания замени нидерландския контингент.
Допълнителните мерки идват, след като от началото на конфликта между Иран от една страна и Израел и САЩ от друга системите за въздушна и противоракетна отбрана на НАТО вече свалиха три ракети, които бяха изстреляни от Иран към Турция и които навлязоха във въздушното пространство на страната. Първият случай беше регистриран на 4 март, вторият – на 9 март, а третият – на 13 март. Ден след втория случай на прихваната иранска ракета НАТО изпрати като подкрепление зенитно-ракетна система „Пейтриът“ в окръг Малатия.
В ексклузивно интервю за агенция ИХА (IHA) говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи отрече Иран да е изстрелвал ракети срещу Турция, съобщава сайтът "Тюркийе тудей", цитиран от БТА.
В интервюто Багаи обвинява Вашингтон в умишлен удар срещу началното девическо училище в иранския град Минаб с две ракети "Томахок", при който загинаха 175 деца и призовава Анкара и страните от региона да приемат конфликта като "война срещу тяхната споделената идентичност и цивилизация".
"Твърденията, че Иран е изстрелял ракети срещу Турция или Азербайджан, са лъжи", подчертава Багаи. "Иранските въоръжени сили са изключително прецизни при избора на цели. Ние се прицелваме срещу американски военни бази и съоръжения, използвани за атака срещу Иран", казва той.
"Иран има естествено право на самозащита на основание член 51 от Устава на Организацията на обединените нации", казва още говорителят за турската агенция. По думите му Техеран няма намерение да атакува съседни държави. Ние няма да нападнем нито една съседна държава, подчертава Багаи в интервюто.
1 Българин
Руското сега могат да го сложат в музея на кору цията и глупостта.
12:26 18.03.2026
3 Ние не искаме
12:28 18.03.2026
4 не си напълно прав
До коментар #1 от "Българин":На турците им трябват данните от производство . Знаят американските, сега знаят и руските и могат да произвеждат такива, които да са против руски и амарикански ракети. Е,все пак това не е хляб да го омесиш и да го сложиш във фурната и в рамките на час от брашно да имаш хляб. Изисква време, но както с дроновете успяха, ще успеят и тук
12:33 18.03.2026
5 Българските турци
До коментар #1 от "Българин":Защо лъжете аудиторията ?... Истината е , че "макар Турция да е сред водещите държави в развитието на отбранителната индустрия и да разполага с втората по големина армия в НАТО", системите „Пейтриът“ не бяха дадени на Турция въпреки дългогодишните и настоявания !... Затова закупиха С-400 от Русия !... Турция след като закупи С-400 от РФ влезе в обсега на Countering Americas Adversaries Through Sanctions Act,( CAATSA)!!!..Това е федерален закон на Съединените щати, с който се налагат санкции на най върлите врагове на USA ( Иран, Северна Корея, Русия , и... Турция. нищо, че е страна член на НАТО от повече от 70 години !... Турция е парадокса в НАТО, защото вече е неконтролируема независима сила която деюре е "съюзник" и дефакто е "върл враг" (наравно с РФ,С.Корея,Иран и Китай) на САЩ !!!...😊 Турският "Стоманен купол" се роди в резултат от Countering Americas Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) !... В момента псевдоиранските балистични ракети, НАТО си ги свалят със своите системи „Пейтриът“ а Турция пасува и не включва своята независима противовъздушна отбрана напук на американците !... Ще има още много изненади с които Турция ще си отмъсти за санкциите налагани и години наред от фалшивите и европейски съюзници !!..💖😊
12:33 18.03.2026
6 ДА НЯМА ГРЕШКА
ЩОТО ИРАН НЕ НАПАДА ТУРЦИЯ
ТУРСКИТЕ ТАНКЕРИ СПОКОЙНО ПЛАВАТ ПРЕЗ ПРОТОКА
12:38 18.03.2026
7 Ти да видиш
12:39 18.03.2026
8 разбира се
До коментар #5 от "Българските турци":Не включва, защото ракетите са насочени към американски цели в региона . И в същото време Тръмп се сърди на Запада, че не го подкрепят, но дума не обелва срещу Турция, макар, че и те са в НАТО
12:40 18.03.2026
9 много са зле
12:42 18.03.2026
10 Салваторе
12:44 18.03.2026
11 Българските турци
До коментар #8 от "разбира се":Турците си развиха военната индустрия именно поради санкциите и ограниченията на западните си съюзници , които не желаят силна и независима Турция !..Турция никога няма да има самолети Ф-35 ! Те си произведоха свое собственно 5 то , че дори и 6 то поколение стелт изтребители !...Някой трябва да им каже на всички туркофоби в този сайт ,че Турция вече не е онази срината и нокаутирана от войните на миналия век и паразитираща с американски помощи страна ...че народът осъзнал лицемерието на западната демокрация , се сплоти самоотвержено срещу "мощните си съюзници" !!!...😊 Че , вече и премахването на Ердоган няма да промени тази им позиция !!?... Стремежът на Турция е напълно независими национални разработки и затова държи всичко да е "made in Türkiye" в проектите и продуктите които разработва и произвежда в своята военна промишленост !...Турция в момента е почти готова с всичките си производствени конвейри за дългосрочна отбранителна война и срещу враготе си , и срещу лицемерните си съюзници !...Въпреки ,че всякакво военно стълкновение да крие и "неприятни изненади" Турция е напълно готова да нанесе и светкавичен сухопътен и военновъздушен удар на израелската армия ,и АСКЕРА чака с "пръст на спусък" заповед за атака !...
12:45 18.03.2026
12 Линда
До коментар #4 от "не си напълно прав":Много си "умен"
12:46 18.03.2026
13 вест гост
До коментар #1 от "Българин":Горките фашистен - останаха без защита от комунистен.
12:46 18.03.2026
15 Миндж@
До коментар #12 от "Линда":Умен е само копейката
12:51 18.03.2026
17 Спас
12:52 18.03.2026
18 Ала бала
До коментар #11 от "Българските турци":Турция има собствени разработки, ама собствените им разработка са на основата на западни технологии, досущ като руснаците.
Много ми нопомнят на българското байганьово "Булгар! Булгар!"
12:54 18.03.2026
19 Смешник
12:54 18.03.2026
20 604
До коментар #11 от "Българските турци":Стигъ ги величай , че по тактиката ич ги немъ...
12:56 18.03.2026
21 604
До коментар #18 от "Ала бала":Ся и булгар немъш..криетен...
12:57 18.03.2026
22 Бала ала
До коментар #18 от "Ала бала":Не съвсем.....едните са били роби, а другите робовладелци ,генетичния материал е различен
12:58 18.03.2026
23 Българските турци
До коментар #18 от "Ала бала":Петото и шестото поколение самолети... и Стоманения купол на Турция ще ги видите много скоро, ако богоизбраните се осмелят да вършат нещо повече от саботажи и провокации срещу Турция !... Иначе след 10 години, ако не избухне тотален световен конфликт ,Турция без да воюва с никого ще се оформи като доминираща и водеща сила, която ще покровителства целия регион на Близкия Изток + и Израел , Южен Кавказ и Каспийския тюркски регион на Средна Азия, със Западните Балкани , ако до тогава не бъдат колонизирани от Европейския Съюз !!!...😊 В Турция вече никой не взима на сериозно нито "суперлативите"които щедро пръска наоколо си за този или онзи ,нито заплахите и ултиматумите на американският президент !!!..😊 Свикнаха и с фалшивите балони като турският неоосманизъм или руската заплаха над Европа !..😊 Хората вече гледат трезво и реалистично на събитията които се развиват около Турция и по света !... Врагът е набелязан отдавна !... Позициите и стратегиите са зафиксирани !... Целта е определена ! Турците знаят , че в момента никой не се стреми да доминира !!!... Логиката на актуалните събития е в Борбата за оцеляване !... Светът е в навечерието на ново преразпределение ! Всеки се стреми да изглежда по силен , по уверен ,по въооръжен и по готов за предстоящия евентуален хаос който отново заплашва човечеството !.. Лъжите и манипулациите с дезинформация вече нямат ефект в Турция и хората са будни и нащрек !!!
12:59 18.03.2026
24 Ракети в
13:04 18.03.2026
25 също Германия спешно да изпрати
минали тях и у нас и са паразити на социал
13:05 18.03.2026
26 ракети, които бяха изстреляни НЕ от Иран
13:10 18.03.2026
27 То от такива
До коментар #1 от "Българин":Булгари като тебе България е на това дередже! Плащат ви да лъжете и унищожавате всичко Българско и за народа не ви пука! Бог да пази народа от вас...
13:15 18.03.2026
28 В провинция Адана,
13:16 18.03.2026