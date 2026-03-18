Германия спешно изпрати ракетна система „Пейтриът“ в Турция заради иранските ракети

Втора зенитно-ракетна система „Пейтриът“ ще бъде разположена в Турция, съобщи говорителят на Министерството на отбраната на страната контраадмирал Зеки Актюрк, цитиран от турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“. Този път тя ще бъде изпратена като подкрепление в Адана (Югоизточна Турция). Системата е на съюзническите сили в Германия, предаде БТА.

„Заедно с мерките, които взимаме на национално ниво, за да осигурим сигурността на гражданите и въздушното ни пространство, ще бъде разположена още една система „Пейтриът“ в Адана, която е изпратена от съюзническите Военновъздушни сили на Германия. Тя ще бъде разположена в допълнение на настоящата система „Пейтриът“, която е разположена (от 2015 г.) в Адана от Испания“, заяви говорителят на Министерството на отбраната на Република Турция.

Испания разположи своята система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ през 2015 г. в южния окръг Адана в защита на турското въздушно пространство от заплахи от Сирия. Преди Испания Германия, САЩ и Нидерландия също разположиха системи „Пейтриът“ в Турция, но по-късно ги изтеглиха. През 2015 г. Испания замени нидерландския контингент.

Допълнителните мерки идват, след като от началото на конфликта между Иран от една страна и Израел и САЩ от друга системите за въздушна и противоракетна отбрана на НАТО вече свалиха три ракети, които бяха изстреляни от Иран към Турция и които навлязоха във въздушното пространство на страната. Първият случай беше регистриран на 4 март, вторият – на 9 март, а третият – на 13 март. Ден след втория случай на прихваната иранска ракета НАТО изпрати като подкрепление зенитно-ракетна система „Пейтриът“ в окръг Малатия.

В ексклузивно интервю за агенция ИХА (IHA) говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи отрече Иран да е изстрелвал ракети срещу Турция, съобщава сайтът "Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

В интервюто Багаи обвинява Вашингтон в умишлен удар срещу началното девическо училище в иранския град Минаб с две ракети "Томахок", при който загинаха 175 деца и призовава Анкара и страните от региона да приемат конфликта като "война срещу тяхната споделената идентичност и цивилизация".

"Твърденията, че Иран е изстрелял ракети срещу Турция или Азербайджан, са лъжи", подчертава Багаи. "Иранските въоръжени сили са изключително прецизни при избора на цели. Ние се прицелваме срещу американски военни бази и съоръжения, използвани за атака срещу Иран", казва той.

"Иран има естествено право на самозащита на основание член 51 от Устава на Организацията на обединените нации", казва още говорителят за турската агенция. По думите му Техеран няма намерение да атакува съседни държави. Ние няма да нападнем нито една съседна държава, подчертава Багаи в интервюто.