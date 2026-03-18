"Синя България" иска отмяна на мораториума върху производството на шистов газ и отваряне на въглищните централи

"В България има огромни количества залежи на шистов газ и трябва незабавно да започнем тяхната разработка с привличане на частни инвеститори", заяви лидерът на икономическия екип на "Синя България" Никола Янков, на пресконференция в Пловдив и допълни:

Производството на шистов газ беше забранено под руски натиск и това пряко ощетява българската икономика и бюджета на всяко българско семейство.

Призоваваме служебното правителство да бъде по-отговорно с нашите пари и незабавно да предприеме следните мерки за овладяване на ценовия шок заради поскъпването на енергоносителите:

Да се увеличи предлагането на нефт чрез освобождаване на част от задължителните резерви, което ще повиши предлагането и ще свали цените.

Мораториум върху въглеродните данъци и отваряне на въглищните централи. Това веднага ще намали цените на електроенергията, хората ще започнат да използват повече електроенергия, а търсенето на нефт ще намалее, което ще доведе до понижаване на цената му.

Незабавно преразглеждане на климатичните политики на ЕС.

България да поиска отмяна на „Зелената сделка“.

Незабавно отменяне на мораториума за добив на шистов газ, който защитава единствено високите цени на руския газ, работи срещу енергийната независимост на България и ощетява бюджета на всички българи.

Със субсидии не може да се ограничи ръстът на цените – това е като да гасиш пожар с бензин. Раздаването на държавните пари е лесната част, но истинската същност е, че тези пари ще бъдат платени от работещите хора. Това са хората от реалния бизнес, които изкарват парите си с труд, предимно в частния сектор, и които в крайна сметка ще покрият сметките на популистките политики. Когато някой раздава пари, трябва да се знае кой ги плаща – най-често това сте самите вие.