"Синя България" иска отмяна на мораториума върху производството на шистов газ и отваряне на въглищните централи

18 Март, 2026 10:40 583 26

Снимка: Синя България
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"В България има огромни количества залежи на шистов газ и трябва незабавно да започнем тяхната разработка с привличане на частни инвеститори", заяви лидерът на икономическия екип на "Синя България" Никола Янков, на пресконференция в Пловдив и допълни:

Производството на шистов газ беше забранено под руски натиск и това пряко ощетява българската икономика и бюджета на всяко българско семейство.

Призоваваме служебното правителство да бъде по-отговорно с нашите пари и незабавно да предприеме следните мерки за овладяване на ценовия шок заради поскъпването на енергоносителите:

Да се увеличи предлагането на нефт чрез освобождаване на част от задължителните резерви, което ще повиши предлагането и ще свали цените.

Мораториум върху въглеродните данъци и отваряне на въглищните централи. Това веднага ще намали цените на електроенергията, хората ще започнат да използват повече електроенергия, а търсенето на нефт ще намалее, което ще доведе до понижаване на цената му.

Незабавно преразглеждане на климатичните политики на ЕС.

България да поиска отмяна на „Зелената сделка“.

Незабавно отменяне на мораториума за добив на шистов газ, който защитава единствено високите цени на руския газ, работи срещу енергийната независимост на България и ощетява бюджета на всички българи.

Със субсидии не може да се ограничи ръстът на цените – това е като да гасиш пожар с бензин. Раздаването на държавните пари е лесната част, но истинската същност е, че тези пари ще бъдат платени от работещите хора. Това са хората от реалния бизнес, които изкарват парите си с труд, предимно в частния сектор, и които в крайна сметка ще покрият сметките на популистките политики. Когато някой раздава пари, трябва да се знае кой ги плаща – най-често това сте самите вие.


  • 1 Последния Софиянец

    21 5 Отговор
    Да превърнат Добруджа в пустиня.

    10:42 18.03.2026

  • 2 Вие луди ли сте

    6 6 Отговор
    Никой няма да ни разреши да го направим.

    10:43 18.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    22 7 Отговор
    Шистов газ се добива в пустините защото съсипва земята.В България няма пустини.

    10:43 18.03.2026

  • 4 хехе

    11 3 Отговор
    за шистовия газ тия да направят като вятъра, ако нещо не им ясно да питат пановете защо се отказаха.

    10:45 18.03.2026

  • 5 гост

    15 5 Отговор
    Тези начело с лудия доктор от бой посиняха и пак се натискат да ги бият!

    10:45 18.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДрайвингПлежър

    16 5 Отговор
    Сини св ини! 1000 тояги на голо и шут през граница! Колко трябва да си мразиш държавата, за да предложиш чужденци да дойдат да ти тровят земята и хората?! Що за от реп ка трябва да си?!

    10:46 18.03.2026

  • 8 умно красива евронаколенка

    10 3 Отговор
    винаги е по-добре на отровим Добруджа от колкото да купуваме от Русия. Факт!

    10:47 18.03.2026

  • 9 az СВО Победа 80

    10 5 Отговор
    Накратко:

    Тия искат масово да ни тровят!
    В промишлени мащаби...
    Да направят от територията България един гигантски концлагер!

    10:48 18.03.2026

  • 10 Мнение

    9 5 Отговор
    Отвратителна шайка. Искат да дупчат земята с химикали, а после да стане отровна пустиня. "Земя като една човешка длан.." няма място за отровни експерименти!

    10:49 18.03.2026

  • 11 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 3 Отговор
    Само тея каде пикаят Газ могат да подпомогнат икономиката. Никакво копаене на шистов

    10:50 18.03.2026

  • 12 Гост

    5 4 Отговор
    Тези папагали нека първо прескочат бариерата на изборите, после да си позволяват да дават акъли за цялостното развитие на България?

    10:51 18.03.2026

  • 13 ахааа

    4 3 Отговор
    на края ще изядат бахура и ще е, или те или ние - това е

    10:51 18.03.2026

  • 14 Махай се, Лобист неадекватен

    10 3 Отговор
    Ние нямаме технология за това ( т.е. тряБва чужденец НА концесия), но имаме технолигии да обработваме земята!
    Като изтровим земята и водата потърпевшите сме ние, а концесионера ще си взема печалбата.

    10:52 18.03.2026

  • 15 Истината

    7 2 Отговор
    И какво ще стане някой ще помпа газа ще трови природата а ще плаща само трохи както златото.

    10:57 18.03.2026

  • 16 Я у лево

    7 2 Отговор
    Я у лево бе" тъмносините". Родината ни е 111 хиляди кв.километра.По диагонал е 500 километра.Вие какво искате,да превърнете най - ценното,плодородния чернозем предимно в Южна Добруджа,в пустиня? Да дойдат чужденци ( дреме им на капата,за екологичните последици) да смучат милиарди( те затова биха " инвестирали) , а ние да си унищожим земята и водните ресурси.Защото този процес,изисква огромни количества вода.. Какво става с подземните води? Гледали сме " ползите" от шистата в щатско.Поднсяш запалка до водата от чешмата и тя гори.В щатите,в тези региони, избухват рязко онкологии,най вече сред децата и юношите.Щитовидна жлеза, дебелото черво,панкреас.

    10:59 18.03.2026

  • 17 Файърфлай

    3 4 Отговор
    Позволявам си кратък коментар.Това за въглищните централи и измислените "въглеродни квоти" много добре,правилно.Второ:ако не се зъбим и не лаем като недохранен пудел,подобно на прибалтийските,цената на руския газ ще бъде наполовина.И трето: с това име нито един фен на ЦСКА няма да гласува за вас.

    11:03 18.03.2026

  • 18 Коя е синя България?

    2 1 Отговор
    Тия са слугите на червената измет.

    11:04 18.03.2026

  • 19 Жбръц

    4 1 Отговор
    Ето такива и в Незалежная, бяха " обещали " на щатски корпорации,да дупчат за шистов газ.А най големите залежи са в Донецка- Луганска области .Схващате ли,защо беше започнала " чистката" сред местното население? Двоен ефект.Да монтират бази на щатите в региона,а техни компании паралелно да думкат наред за шиста.Никъде не се споменава,ще една от причините ( немаловажна),за СВО е и тази.Подземните води,който не признават граници замърсени с опасни химикали,,и биха нанесли непоправими щети ,в при граничните области на Русия.

    11:09 18.03.2026

  • 20 земеделец

    4 1 Отговор
    Дойдеш ли да дупчеш Добруджа ,изкарваме тракторите да занеш

    11:12 18.03.2026

  • 21 Някой

    1 1 Отговор
    По немска телевизия съм чувал за Нидерландия, че там вадели шистов газ и имали проблеми с малки земетресения и поражения по къщи. Отделно май се прави с отрови.

    11:14 18.03.2026

  • 22 Вили Лилков

    1 2 Отговор
    Някой пият от мъка, аз пия от сутринта

    Коментиран от #26

    11:14 18.03.2026

  • 23 604

    2 1 Отговор
    Дупчете и слагайте панели и перки...мъамъата ви мало умна....

    11:15 18.03.2026

  • 24 идиоти вън

    1 1 Отговор
    Е те там у тая синя(нека не използват името на Родината ми) са се събрали най върлите отцепродажници и българомразци!!!!!!!!!!

    11:16 18.03.2026

  • 25 Трябва да се намалят Квоти ТЕЦове

    0 0 Отговор
    Гюров и Трайков нямат на мерение да преговарят с ЕС за намаляне на квоти за ТЕЦове.
    Кой е избирал Йотовица, Гюровчета, Трайковчета, Исмаиловчета, Надета, Цоневчета Йордановци, Запряновчета.
    Унищожиха ни, ТОТАЛНО. Тази зима отново ТЕЦ-овете ни спасиха, а служебното на Радев искаше да ги унищожи.
    И този народ отново ще гласува за Месията Радев, подписал Указ 200 за въвеждане на Юрото 2024.
    Уважаеми пенсионери, когато си погледнете сметките ток се сетете за Радевци служебни, Борисовци, Пеевски, Йотовици, Гюровци, Йордан Цоневци, Борисовци.
    Тези хора трябва да останат в аналите на историята, като най-мракобесните и Тоталитарни управлявали Територията ПРЕДАТЕЛИ.

    11:22 18.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

