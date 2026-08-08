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"Имаме само 6 минути!": Как Украйна противодейства на руските балистични ракети
  Тема: Украйна

"Имаме само 6 минути!": Как Украйна противодейства на руските балистични ракети

8 Август, 2026 05:05, обновена 8 Август, 2026 05:11 8 940 29

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Лазерната революция в САЩ: 400 милиона долара за системите „Locust“

"Имаме само 6 минути!": Как Украйна противодейства на руските балистични ракети - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Динамиката на съвременните военни конфликти претърпява мащабен обрат, налагайки спешна промяна в стратегиите за противовъздушна отбрана (ПВО) на глобално ниво.

Украинските отбранителни сили се изправят пред екстремното предизвикателство да откриват и унищожават руските мобилни балистични установки в рамките на едва 6 минути, за да защитят градовете си от разрушителни удари. В същото време Министерството на отбраната на САЩ предприема историческа стъпка, отпускайки колосален бюджет от 400 милиона долара за масово внедряване на иновативни лазерни оръжия, които да сложат край на икономическия дисбаланс при прехващането на евтини атакуващи дронове.

Прозорецът от 6 минути: Как Украйна противодейства на руските балистични ракети

След зачестилите комбинирани атаки, при които руските системи „Искандер-М“ нанасят тежки поражения по критичната инфраструктура, президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви на заседание на Съвета за национална сигурност и отбрана, че унищожаването на вражеските пускови установки на чужда територия става стратегически приоритет.

Тактическият анализ на украинското издание Defence Express показва, че времето за реакция е сведено до минимум. На руските разчети са необходими до 16 минути за подготовка на първия изстрел, но ако пусковата установка вече е в позиция, времето пада до 4 минути. Общият престой на установката на едно място рядко надвишава 20 минути. Това означава, че след изстрелването на втората балистична ракета, украинското разузнаване и ударните дронове разполагат с критичен прозорец от максимум 6 минути, за да открият и поразят мобилния комплекс преди той да се укрие в горските масиви.

По думите на бившия министър на цифровата трансформация Михайло Федоров пред медията LIGA.net, Украйна е принудена да премине към офанзивен лов на установките заради критичния недостиг на западни ракети за системи „Patriot“. „Когато си изправен пред дефицит на боеприпаси, най-доброто оръжие срещу руската балистика е унищожаването на самите платформи за изстрелване“, подчертава Федоров. За целта Украйна залага на децентрализирани мрежи от разузнавателни дронове и сателитни данни от мрежата Starlink, за чието разширено използване се водят интензивни преговори с Илон Мъск.

Лазерната революция в САЩ: 400 милиона долара за системите „Locust“

Докато Източна Европа залага на тактики за дълбок удар, Пентагонът официално прекрачи прага на експерименталната фаза в насочената енергия. Според ексклузивна информация на агенция Bloomberg (източник: bloomberg.com), американската армия ще похарчи най-малко 400 милиона долара за закупуването на десетки високотехнологични лазерни системи от компанията AeroVironment Inc. Това представлява първият в историята на САЩ реален производствен договор за лазерно оръжие срещу дронове извън прототипната фаза.

Договорът предвижда доставката на системи с изкуствен интелект под наименованието „Locust“ (Скакалец). Системата е проектирана бързо да засича, проследява и изпепелява малки и средни безпилотни летателни апарати (БЛА). Кадри от тестовете на оръжието демонстрират как мощният лазерен лъч се фиксира върху целта, предизвиквайки моментално възпламеняване и разпадане на вражеския дрон във въздуха.

Решаване на „математиката на убийството“ на бойното поле

Инвестицията от 400 милиона долара адресира най-големия абсурд на съвременната война – огромния икономически дисбаланс при отразяване на въздушни нападения. До момента военните бяха принудени да изстрелват конвенционални ракети-прехващачи, струващи между 150 000 долара и 4 милиона долара, за да свалят евтини камикадзе дронове (като иранските „Shahed-136“), чието производство струва едва около 35 000 долара.

Както отбелязва експертното издание Military Times, лазерните системи предлагат практически неизчерпаем капацитет от амуниции, стига да има осигурено електрическо захранване. Цената на един лазерен изстрел възлиза на едва няколко цента или долара за изразходваното количество електроенергия. Въпреки че лазерите са оръжия в рамките на пряката видимост и не могат напълно да заменят ПВО ракетите при лошо време, те се превръщат в ключов допълнителен слой за защита на военните бази и критичната инфраструктура по света.

Очаква се новите технологии за насочена енергия и иновативните доктрини за лов на балистични установки да преначертаят картата на глобалната сигурност до края на 2026 година.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    5 70 Отговор
    Рашистите са балистични нещастници.

    Коментиран от #18, #21

    05:24 08.08.2026

  • 2 Хи ихи их

    82 8 Отговор
    "Как Украйна противодейства на руските балистични ракети"- напоследък...никак!

    05:40 08.08.2026

  • 3 Пената

    77 8 Отговор
    Тъпа статия, преписана от някъде. Никой не прави втори удар от стартовата позиция на първия

    05:41 08.08.2026

  • 4 Ганьо Миленов

    72 5 Отговор
    Тази "статия" показва пълна некомпетентност, освен че е изпълнена с противоречия. Нали уж руските балистични ракети поразяваха само граждански обекти, гаражи и празни сгради? Сега изведнъж се оказа, че нанасят "тежки поражения по критичната инфраструктура". Освен това, колко балистични ракети са свалени (колкото пръстите на една ръка евентуално), та вече почнаха установките да унищожават?!

    Коментиран от #29

    05:47 08.08.2026

  • 5 Сандо

    67 4 Отговор
    В тази статия е налице непрекрита гордост от западното участие на най-високо технологично ниво в украинския конфликт.А пък предните няколко дни се скъсаха от гняв,злоба и омраза да плюят по Корейската Народна Демократична Република заради помощта и към Русия,нещо което те вършат съгласно договора и с РФ.Поредна проява на западно лицемерие,нещо на което вече свикнахме.

    Коментиран от #7, #8

    05:53 08.08.2026

  • 6 Йонко

    46 8 Отговор
    На фашистите в Украйна, тези шест минути вече им идват твърде много!
    Нека да са пет.

    05:59 08.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 1111

    25 5 Отговор

    До коментар #5 от "Сандо":

    Отибрикчии какво очакваш

    06:07 08.08.2026

  • 9 Мишел

    22 2 Отговор
    Украйна обяви, че от 196 руски балистични ракети е свалила 29.

    06:09 08.08.2026

  • 10 Ами то

    43 5 Отговор
    за 6 минути кое по-напред - чантата с памперсите и беж в метрото .

    06:13 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Д-р Берон

    25 2 Отговор
    ,,Дрън,дрън ярини!"

    06:27 08.08.2026

  • 13 Васил

    31 4 Отговор
    Преди 2 години на военния парад на китайците имаше камиони с лазерно оръжие.

    06:35 08.08.2026

  • 14 хахаха

    25 2 Отговор
    6 минути да намериш най- близкия храсталак и да свалиш шароварите...:)))

    07:04 08.08.2026

  • 15 Ха ха ха

    18 2 Отговор
    Като чуят сирените бягат по дупките като осветени хлебарки.

    07:36 08.08.2026

  • 16 Гост

    14 2 Отговор
    По нагоре статия за 15% успеваемост??? Шизофрения някаква цари тук!!! Най лесната ракета за сваляне е балистичната! Чиста, постоянна траектория, тя затова и се нарича Балистична!!! Ама не може да се сваля с АКто или с РПГто...

    08:44 08.08.2026

  • 17 Грешна позиция заемаш с картечницата

    21 1 Отговор

    До коментар #11 от "Готов за бой":

    Трябва да бъдеш между първия и втория етаж на карлуковската клиника. Има по-малка вероятност да те намерят санитарите.

    09:05 08.08.2026

  • 18 Отреазвяващ

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Каза л...Ото и падна в дупката.

    09:58 08.08.2026

  • 19 Към днешна

    10 1 Отговор
    Дата отговора е НИКАК.

    09:59 08.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кали

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Е то па украинците са перфектни. Всеки който воюва му хлопа дъската

    11:14 08.08.2026

  • 22 1234

    13 1 Отговор
    Пак фантазии и пропаганда, те първо ракетите да свалят, а после установките, обаче нито едното, нито другото могат. Коалицията на желаещите, но неможещите, с една дума смешници.

    12:03 08.08.2026

  • 23 Като се

    8 1 Отговор
    наслаждава на зарята от вторичните детонации...

    12:06 08.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Амадор

    3 1 Отговор
    С настъпването и промяната на тактиката на съвременната война много от оръжията произведени в сащ стават не рентабилни.Който познае кои абдали ще дадат милиарди да ги купят,да е жив и здрав!

    13:38 08.08.2026

  • 27 Дон Турболенто

    4 1 Отговор
    Как противодейства ли? Ами не противодейства. При предпоследния обстрел на Киев самите укри признаха, че са прихванали само една ракета. Но и за нея не е сигурно. Но по медиите винаги се споменава само, че за загинали цивилни и показват кадри на някой поразен блок, за които даже не се знае дали са актуални. Някой да ви спомена за поразените обекти като. "Маяк" или терминалите на "Нова почти"? Виз около украинските удари винаги има фанфари. Така се внушава на ошашавената публика неизбежната победа на "доброто".

    14:01 08.08.2026

  • 28 Дон Турболенто

    0 2 Отговор
    Имах предвид терминалите на "Новая почта"

    14:03 08.08.2026

  • 29 Андропов

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ганьо Миленов":

    Ами ако си без ръце, значи си познал верния отговор

    14:59 08.08.2026

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