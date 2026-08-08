"Имаме само 6 минути!": Как Украйна противодейства на руските балистични ракети

Динамиката на съвременните военни конфликти претърпява мащабен обрат, налагайки спешна промяна в стратегиите за противовъздушна отбрана (ПВО) на глобално ниво.

Украинските отбранителни сили се изправят пред екстремното предизвикателство да откриват и унищожават руските мобилни балистични установки в рамките на едва 6 минути, за да защитят градовете си от разрушителни удари. В същото време Министерството на отбраната на САЩ предприема историческа стъпка, отпускайки колосален бюджет от 400 милиона долара за масово внедряване на иновативни лазерни оръжия, които да сложат край на икономическия дисбаланс при прехващането на евтини атакуващи дронове.

Прозорецът от 6 минути: Как Украйна противодейства на руските балистични ракети

След зачестилите комбинирани атаки, при които руските системи „Искандер-М“ нанасят тежки поражения по критичната инфраструктура, президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви на заседание на Съвета за национална сигурност и отбрана, че унищожаването на вражеските пускови установки на чужда територия става стратегически приоритет.

Тактическият анализ на украинското издание Defence Express показва, че времето за реакция е сведено до минимум. На руските разчети са необходими до 16 минути за подготовка на първия изстрел, но ако пусковата установка вече е в позиция, времето пада до 4 минути. Общият престой на установката на едно място рядко надвишава 20 минути. Това означава, че след изстрелването на втората балистична ракета, украинското разузнаване и ударните дронове разполагат с критичен прозорец от максимум 6 минути, за да открият и поразят мобилния комплекс преди той да се укрие в горските масиви.

По думите на бившия министър на цифровата трансформация Михайло Федоров пред медията LIGA.net, Украйна е принудена да премине към офанзивен лов на установките заради критичния недостиг на западни ракети за системи „Patriot“. „Когато си изправен пред дефицит на боеприпаси, най-доброто оръжие срещу руската балистика е унищожаването на самите платформи за изстрелване“, подчертава Федоров. За целта Украйна залага на децентрализирани мрежи от разузнавателни дронове и сателитни данни от мрежата Starlink, за чието разширено използване се водят интензивни преговори с Илон Мъск.

Лазерната революция в САЩ: 400 милиона долара за системите „Locust“

Докато Източна Европа залага на тактики за дълбок удар, Пентагонът официално прекрачи прага на експерименталната фаза в насочената енергия. Според ексклузивна информация на агенция Bloomberg (източник: bloomberg.com), американската армия ще похарчи най-малко 400 милиона долара за закупуването на десетки високотехнологични лазерни системи от компанията AeroVironment Inc. Това представлява първият в историята на САЩ реален производствен договор за лазерно оръжие срещу дронове извън прототипната фаза.

Договорът предвижда доставката на системи с изкуствен интелект под наименованието „Locust“ (Скакалец). Системата е проектирана бързо да засича, проследява и изпепелява малки и средни безпилотни летателни апарати (БЛА). Кадри от тестовете на оръжието демонстрират как мощният лазерен лъч се фиксира върху целта, предизвиквайки моментално възпламеняване и разпадане на вражеския дрон във въздуха.

Решаване на „математиката на убийството“ на бойното поле

Инвестицията от 400 милиона долара адресира най-големия абсурд на съвременната война – огромния икономически дисбаланс при отразяване на въздушни нападения. До момента военните бяха принудени да изстрелват конвенционални ракети-прехващачи, струващи между 150 000 долара и 4 милиона долара, за да свалят евтини камикадзе дронове (като иранските „Shahed-136“), чието производство струва едва около 35 000 долара.

Както отбелязва експертното издание Military Times, лазерните системи предлагат практически неизчерпаем капацитет от амуниции, стига да има осигурено електрическо захранване. Цената на един лазерен изстрел възлиза на едва няколко цента или долара за изразходваното количество електроенергия. Въпреки че лазерите са оръжия в рамките на пряката видимост и не могат напълно да заменят ПВО ракетите при лошо време, те се превръщат в ключов допълнителен слой за защита на военните бази и критичната инфраструктура по света.

Очаква се новите технологии за насочена енергия и иновативните доктрини за лов на балистични установки да преначертаят картата на глобалната сигурност до края на 2026 година.