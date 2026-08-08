Фидан призова за изолация на Израел, Иран с предупреждение

Геополитическото напрежение в Близкия изток достигна нови критични нива на 8 август.

В поредица от дипломатически и военни ходове Турция призова за пълна международна изолация на Израел, докато Иран излезе с остро предупреждение към страните от региона, подписали новото стратегическо отбранително споразумение.

Турция настоява за глобален натиск и изолация на Израел

В изказване след среща на външните министри в Йордания, турският външен министър Хакан Фидан обвини правителството на Бенямин Нетаняху в умишлено „саботиране на мирните усилия“ в Ивицата Газа. Фидан подчерта, че Израел няма реално намерение да постигне мир и използва преговорите, за да прокарва своите експанзионистични планове, които застрашават стабилността на целия регион, включително Сирия и Ливан.

Според официални доклади, предавани от турската държавна агенция Anadolu Agency, Фидан призова международната общност да наложи икономически санкции, спиране на оръжейните доставки и пълна дипломатическа изолация на Израел. Той заяви, че палестинското движение Хамас е изпълнило своите ангажименти по подкрепяния от САЩ мирен план, докато Израел умишлено бави прехода към следващата фаза на споразумението.

Иран предупреди регионалните страни заради споразумението от Мека

Паралелно с дипломатическата офанзива на Анкара, Техеран изпрати заплашителни сигнали към своите съседи в Персийския залив. Повод за реакцията стана новоподписаният в Мека тристранен пакт за отбрана между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, който предвижда взаимна военна помощ при нападение. Макар официалните вносители да определят пакта като чисто дефанзивен, иранските власти го разчитат като заплаха.

Влиятелни ирански депутати и религиозни лидери, цитирани в анализи на iranintl.com, предупредиха страните от Залива, че „взаимната сигурност“ и споразуменията на хартия няма да ги спасят. Ебрахим Резаи, член на комисията по национална сигурност на Иран, заяви, че докато регионалните правителства застават на страната на враговете на Иран, инфраструктурата и сигурността им ще останат застрашени от „грохота на иранските ракети“.

Ситуацията се усложнява допълнително и от продължаващия ирански контрол върху Ормузкия пролив, където Техеран поставя тежки условия пред САЩ за нормализиране на корабоплаването.