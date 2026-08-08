Фидан призова за изолация на Израел, Иран с предупреждение

Геополитическото напрежение в Близкия изток достигна нови критични нива на 8 август.
В поредица от дипломатически и военни ходове Турция призова за пълна международна изолация на Израел, докато Иран излезе с остро предупреждение към страните от региона, подписали новото стратегическо отбранително споразумение.
Турция настоява за глобален натиск и изолация на Израел
В изказване след среща на външните министри в Йордания, турският външен министър Хакан Фидан обвини правителството на Бенямин Нетаняху в умишлено „саботиране на мирните усилия“ в Ивицата Газа. Фидан подчерта, че Израел няма реално намерение да постигне мир и използва преговорите, за да прокарва своите експанзионистични планове, които застрашават стабилността на целия регион, включително Сирия и Ливан.
Според официални доклади, предавани от турската държавна агенция Anadolu Agency, Фидан призова международната общност да наложи икономически санкции, спиране на оръжейните доставки и пълна дипломатическа изолация на Израел. Той заяви, че палестинското движение Хамас е изпълнило своите ангажименти по подкрепяния от САЩ мирен план, докато Израел умишлено бави прехода към следващата фаза на споразумението.
Иран предупреди регионалните страни заради споразумението от Мека
Паралелно с дипломатическата офанзива на Анкара, Техеран изпрати заплашителни сигнали към своите съседи в Персийския залив. Повод за реакцията стана новоподписаният в Мека тристранен пакт за отбрана между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, който предвижда взаимна военна помощ при нападение. Макар официалните вносители да определят пакта като чисто дефанзивен, иранските власти го разчитат като заплаха.
Влиятелни ирански депутати и религиозни лидери, цитирани в анализи на iranintl.com, предупредиха страните от Залива, че „взаимната сигурност“ и споразуменията на хартия няма да ги спасят. Ебрахим Резаи, член на комисията по национална сигурност на Иран, заяви, че докато регионалните правителства застават на страната на враговете на Иран, инфраструктурата и сигурността им ще останат застрашени от „грохота на иранските ракети“.
Ситуацията се усложнява допълнително и от продължаващия ирански контрол върху Ормузкия пролив, където Техеран поставя тежки условия пред САЩ за нормализиране на корабоплаването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фикри
22:08 08.08.2026
2 дипломатически
22:08 08.08.2026
3 Абе
Коментиран от #13
22:12 08.08.2026
4 реалист
22:55 08.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 665
Но си трябва и Ердоган, не някоя шматка
23:19 08.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Казуар
Коментиран от #16
00:53 09.08.2026
11 Не само Турция е
Иран също и то от години. Всъщност това една от основните причини заради която бе нападната.
А след като и Турция се застъпи, попадна в списъка.
01:12 09.08.2026
12 Тъпо е че
01:13 09.08.2026
13 Да де
До коментар #3 от "Абе":Дано си прав! Много интересно ще стане.
01:14 09.08.2026
14 Турция просто трябва
01:18 09.08.2026
15 Не са ги продали на Украйна
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":, а на урсулите! Украйна не купува нищо а и подаряват.
И за това дето си го написал не шалвари са нужни, а акъл. Нещо което ти липсва.
01:21 09.08.2026
16 клането в израелските кибуци
До коментар #10 от "Казуар":си го организираха и донякъде сами извършиха нацистите от самият Израел но много бързо се забравят факти които не се повтарят постоянно. А и оцелелите израелци които бяха решили да разкажат цялата истина ги избиха самите служби на Израел. Както и да е, това не е важно. По важно е дали въобще може да се вярва на турците и като говорят за санкции за Израел дали ще блокират тръбата от Азербайджан до Израел ? Нещо много подли ми се виждат и вместо да залеят с оръжие Хизбула например и да подпукат яко Израел със Сирия и защо не и със Иран само дрънкат дивотии. Както впрочем и за Черно море как били готови видиш ли цялото да го контролират. Все сметки без кръчмар а каквпто зависи от тях самите не го правят
Коментиран от #17
01:34 09.08.2026
17 Казуар
До коментар #16 от "клането в израелските кибуци":Ти явно смяташ хората за малоумни с това което си написал. Или пък си усукан човек.
01:51 09.08.2026
18 747
02:08 09.08.2026
19 стоян георгиев
11:11 09.08.2026