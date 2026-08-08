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Фидан призова за изолация на Израел, Иран с предупреждение

Фидан призова за изолация на Израел, Иран с предупреждение

8 Август, 2026 21:56, обновена 8 Август, 2026 22:03 4 124 19

  • хакан фидан-
  • турция-
  • иран-
  • израел-
  • изолация

Турция поиска международни санкции срещу Тел Авив заради Газа, докато Техеран отправи остри заплахи към съседните държави заради новия пакт от Мека

Фидан призова за изолация на Израел, Иран с предупреждение - 1
Абас Арагчи и Хакан Фидан, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Геополитическото напрежение в Близкия изток достигна нови критични нива на 8 август.

В поредица от дипломатически и военни ходове Турция призова за пълна международна изолация на Израел, докато Иран излезе с остро предупреждение към страните от региона, подписали новото стратегическо отбранително споразумение.

Турция настоява за глобален натиск и изолация на Израел

В изказване след среща на външните министри в Йордания, турският външен министър Хакан Фидан обвини правителството на Бенямин Нетаняху в умишлено „саботиране на мирните усилия“ в Ивицата Газа. Фидан подчерта, че Израел няма реално намерение да постигне мир и използва преговорите, за да прокарва своите експанзионистични планове, които застрашават стабилността на целия регион, включително Сирия и Ливан.

Според официални доклади, предавани от турската държавна агенция Anadolu Agency, Фидан призова международната общност да наложи икономически санкции, спиране на оръжейните доставки и пълна дипломатическа изолация на Израел. Той заяви, че палестинското движение Хамас е изпълнило своите ангажименти по подкрепяния от САЩ мирен план, докато Израел умишлено бави прехода към следващата фаза на споразумението.

Иран предупреди регионалните страни заради споразумението от Мека

Паралелно с дипломатическата офанзива на Анкара, Техеран изпрати заплашителни сигнали към своите съседи в Персийския залив. Повод за реакцията стана новоподписаният в Мека тристранен пакт за отбрана между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, който предвижда взаимна военна помощ при нападение. Макар официалните вносители да определят пакта като чисто дефанзивен, иранските власти го разчитат като заплаха.

Влиятелни ирански депутати и религиозни лидери, цитирани в анализи на iranintl.com, предупредиха страните от Залива, че „взаимната сигурност“ и споразуменията на хартия няма да ги спасят. Ебрахим Резаи, член на комисията по национална сигурност на Иран, заяви, че докато регионалните правителства застават на страната на враговете на Иран, инфраструктурата и сигурността им ще останат застрашени от „грохота на иранските ракети“.

Ситуацията се усложнява допълнително и от продължаващия ирански контрол върху Ормузкия пролив, където Техеран поставя тежки условия пред САЩ за нормализиране на корабоплаването.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фикри

    23 4 Отговор
    Ко да коментирам , я го вижте Бен Гвир с неговите крокодили ..

    22:08 08.08.2026

  • 2 дипломатически

    18 5 Отговор
    Техерански предупреждения към тримата от Мека не биха ги впечатлили.

    22:08 08.08.2026

  • 3 Абе

    10 27 Отговор
    Иран да внимава че Израел тази нощ ще ги удари иранците

    Коментиран от #13

    22:12 08.08.2026

  • 4 реалист

    8 2 Отговор
    Тези, които отвориха границата на Израел за Хамас са виновни за всичко това. Направеното е от дебелашко самочувствие, без ясна представа за икономическите и политически последици. Манифестиране на его и избиване на комплекси за малоценност на всякаква цена!!!

    22:55 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 665

    13 3 Отговор
    Комшите са стратегически важни за САЩ. За това могат да се дървят на Израел, да свалят руски самолети и държат Урсула наказана в ъгъла.
    Но си трябва и Ердоган, не някоя шматка

    23:19 08.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Казуар

    3 10 Отговор
    Турският външен министър забрави ли, че тези които наредиха клането в израелските кибуци бяха добре дошли в Турция.

    Коментиран от #16

    00:53 09.08.2026

  • 11 Не само Турция е

    4 1 Отговор
    която се застъпва за Газа.
    Иран също и то от години. Всъщност това една от основните причини заради която бе нападната.
    А след като и Турция се застъпи, попадна в списъка.

    01:12 09.08.2026

  • 12 Тъпо е че

    3 1 Отговор
    не са обединени всички срещу САЩ и Израел. Дори не е нужно да е военно. Просто е нужно общо пълно ембарго на Израел и прекратяване на взаимоптношенията със САЩ. Включително това да е с Ирак и Сирия.

    01:13 09.08.2026

  • 13 Да де

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Дано си прав! Много интересно ще стане.

    01:14 09.08.2026

  • 14 Турция просто трябва

    3 3 Отговор
    Да изтрови 3-4 милона в Израел.

    01:18 09.08.2026

  • 15 Не са ги продали на Украйна

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    , а на урсулите! Украйна не купува нищо а и подаряват.

    И за това дето си го написал не шалвари са нужни, а акъл. Нещо което ти липсва.

    01:21 09.08.2026

  • 16 клането в израелските кибуци

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Казуар":

    си го организираха и донякъде сами извършиха нацистите от самият Израел но много бързо се забравят факти които не се повтарят постоянно. А и оцелелите израелци които бяха решили да разкажат цялата истина ги избиха самите служби на Израел. Както и да е, това не е важно. По важно е дали въобще може да се вярва на турците и като говорят за санкции за Израел дали ще блокират тръбата от Азербайджан до Израел ? Нещо много подли ми се виждат и вместо да залеят с оръжие Хизбула например и да подпукат яко Израел със Сирия и защо не и със Иран само дрънкат дивотии. Както впрочем и за Черно море как били готови видиш ли цялото да го контролират. Все сметки без кръчмар а каквпто зависи от тях самите не го правят

    Коментиран от #17

    01:34 09.08.2026

  • 17 Казуар

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "клането в израелските кибуци":

    Ти явно смяташ хората за малоумни с това което си написал. Или пък си усукан човек.

    01:51 09.08.2026

  • 18 747

    2 1 Отговор
    Изглежда някои настъпиха няколко мотики едновременно и сега Иран е в атака, политическа за сега.

    02:08 09.08.2026

  • 19 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    На турци и евреи вяра да нямаш. И насън лъжат

    11:11 09.08.2026

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