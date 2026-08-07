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Проф. Александър Оскар пред ФАКТИ: Мълчанието пред подобни прояви на нацизъм не е неутралност – то е отстъпление пред омразата

Проф. Александър Оскар пред ФАКТИ: Мълчанието пред подобни прояви на нацизъм не е неутралност – то е отстъпление пред омразата

7 Август, 2026 12:48 3 310 205

  • александър оскар-
  • бянско-
  • позиция-
  • деца-
  • лагер-
  • щети-
  • нацизъм-
  • поздрав-
  • скандал

Настояваме за безкомпромисно разследване на случая в Банско, защото всеки опит за възраждане на нацистката идеология трябва да срещне категоричен обществен и институционален отпор, казва председателят на „Негев“

Проф. Александър Оскар пред ФАКТИ: Мълчанието пред подобни прояви на нацизъм не е неутралност – то е отстъпление пред омразата - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Случаят в Банско, при който група младежи отправяха нацистки поздрави и антисемитски послания пред хотел, в който бяха настанени участници в международен младежки лагер, предизвика силен обществен отзвук. Инцидентът постави въпроси за границата между хулиганството и престъпленията от омраза, за реакцията на институциите и за това как България трябва да защитава репутацията си като държава, спасила своите евреи по време на Холокоста. По темата пред ФАКТИ говори проф. Александър Оскар, председател на организацията на приятелите на Израел в България “Негев”.

- Проф. Оскар, как оценявате случилото се в Банско, където група младежи отправяха нацистки поздрави пред хотел, в който има деца с израелски произход от различни страни в Европа?
- Това, което се случи, е дълбоко възмутително и абсолютно недопустимо. Подобно поведение няма място в България – държава, която с право се гордее със спасяването на своите евреи по време на Холокоста.

- Какви са тези младежки лагери и каква е тяхната цел?
- Това е международна образователна програма, която събира млади хора от различни държави, включително Израел, Швейцария, Нидерландия, Италия и други. Целта ѝ е чрез образование, културен обмен и съвместни дейности да насърчава толерантността, взаимното уважение и разбирателството между младите хора.

- Появиха се информации, че при инцидента са нанесени и материални щети на хотела. Как приемате това?
- Ако действително са нанесени щети на хотела, това допълнително ще се изяснява. Всеки един такъв групов лагер има застраховка, така че щетите ще бъдат покрити. Подобни действия са недопустими и трябва да бъдат изяснени в пълнота, а виновните да понесат отговорност.

- Някои определят случая като хулиганска проява. Съгласен ли сте?
- Не. Това не е просто хулиганство. Това е открит антисемитизъм, насаждане на омраза и опит за сплашване на млади хора единствено заради техния произход.

- Чухме и отговорът на българските институции, че е имало предистория преди инцидента?
- Очаквам правоохранителните органи да проведат бързо, задълбочено и безкомпромисно разследване, а всички извършители да понесат пълната отговорност, предвидена в закона.

- Какво е Вашето послание към обществото след този случай?
- Всеки опит за възраждане на нацистката идеология, антисемитизма и расовата омраза трябва да срещне категоричен обществен и институционален отпор. Мълчанието пред подобни прояви на нацизъм никога не е неутралност – то е отстъпление пред омразата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глупаци ли са

    254 7 Отговор
    Само ми обясни защо целият свят мрази евреите !!!

    Коментиран от #6, #130

    12:50 07.08.2026

  • 2 Емо

    207 1 Отговор
    Преди да се пускат субективни твърдения и мнения по темата, е доста по-добре първо да се разкаже колкото се може по-обективно какво точно се е случило, от начало до край. Не само частите, които са удобни на някой. къде е обективната журналистика? Всеки обвинява другия.

    12:51 07.08.2026

  • 3 Спрете да давате

    230 6 Отговор
    Трибуна на разни представители на този гнусен етнос, решил сам, че е богоизбран и заради това може да мачка и унижава останалите! Тия наглеци трябва да бъдат наврени в миша дупка, вместо да ни назидават!

    Коментиран от #13, #204

    12:52 07.08.2026

  • 4 анонимен

    192 5 Отговор
    Явно в този сайт се дава думата само на ционисти и евреи. Безсмислено е да ви призовавам да осмислите низостта, до която сте стигнали, вие не сте в състояние. Пък и е известно, че еврейските сребърници купуват предателство даже и за боговете.

    12:53 07.08.2026

  • 5 чайка майка

    138 8 Отговор
    Въпроса е не дали Холокоста се е случил, а защо се е случил само един път

    12:53 07.08.2026

  • 6 Отговор

    186 3 Отговор

    До коментар #1 от "глупаци ли са":

    Защото си мислят, че всички на този свят са им длъжни. На тях всичко им е позволено и правят каквото си искат.

    Коментиран от #78

    12:53 07.08.2026

  • 7 Някой

    152 2 Отговор
    Първият въпрос е какво са правили те, защото се говори за хулиганство от тях преди това. Тоест това да е ответна реакция.
    Отделно антисемит е терориста Сатаняху, който избива семитите наоколо като палестинците (семити са езикови групи и по Африка). Където според ООН са убити умишлено над 20 000 деца в Га-за.
    По какво Сатаняху се отличава от Хитлер? Той не иска мир, че падне ли от власт влиза в затвора за корупция, а терористът трябва да бъде съден за престъпления срещу човечеството.

    12:54 07.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой

    108 1 Отговор
    Интересно,всички са борци против нацизма, и всяко неудобно поведение се определя по този начин !

    12:54 07.08.2026

  • 10 Вашето мнение

    133 3 Отговор
    По лошо от евреин е слуга на евреин, калинчо

    12:55 07.08.2026

  • 11 Гост

    143 2 Отговор
    Тинейджърската простащина и наглост да се правят на мъже няма националност, НО КЪДЕ СА ОТГОВОРНИТЕ ЗА ГРУПАТА "УЧИТЕЛИ" които не са могли да ги овладеят? Не може реакцията срещу най-меко казано ХУЛИГАНСКИ ПРОЯВИ винаги да се взема като антисемитизъм и евреите да оревават света!

    12:56 07.08.2026

  • 12 НЯКОЙ

    109 1 Отговор
    В Банско българите ли са виновни?

    12:56 07.08.2026

  • 13 Някой

    82 1 Отговор

    До коментар #3 от "Спрете да давате":

    Доколкото съм чувал, според юдаизма, всеки не евреин трябва да е роб. Друг е въпросът, че всеки приел юдаизма го броят за евреин. Реално палестинците по ДНК били по-близо до древните евреи от тези в Израел. По библия ли се водели братя.

    Коментиран от #47, #178

    12:56 07.08.2026

  • 14 Фют

    134 3 Отговор
    Българин с име Оскар няма . Айде в ляво.

    12:57 07.08.2026

  • 15 Софиянец

    84 3 Отговор
    Този е пълен боклук и измамник! Заслужава са му се извадят очите и отрежат пръстите!

    12:57 07.08.2026

  • 16 Отдавна тоя Александър Оскар

    113 1 Отговор
    трябваше да бъде уволнен и с него да се занимае етичната комисия на БЛС ! А пък с оня Гълъбов от "Федерацията на ционистите" ДАНС и прокуратурата !

    12:57 07.08.2026

  • 17 още едно ционистко го...

    93 3 Отговор
    ...ведо при това много на,дуп,ено срещу дребни шекели

    12:57 07.08.2026

  • 18 Гост

    78 1 Отговор
    Този ще ми говори за омраза.

    Иска да признаем в3на за македонските евреи

    12:57 07.08.2026

  • 19 Висш съд в Германия

    83 2 Отговор
    тази седмица постанови, че сравнението между Израел и нациския режим не е престъпление.

    12:58 07.08.2026

  • 20 име

    104 1 Отговор
    Аман от подлоги, бе. Само си записвайте имена. Покрай този случай изплуваха най-гнусните продажници, защитаващи правото на болните ционистчета да вандалстват.

    12:58 07.08.2026

  • 21 Еми, то

    100 2 Отговор
    какво да се изяснява. Едни хора се борят да работят, да създават в тази трудна обстановка на високи разходи и проверки, без никаква подкрепа от Държавата ни ...И идват едни тийнейджъри, чужденци, на които родителите не са им обяснили елементарни понятия като етика и уважение. Започват да рушат, чупят, да викат от прозорците незнайно какво всяка вечер...Унижават ни най-безпардонно. Унижават минаващите, унижават работещите в съседния магазин, унижават работещите в хотела,а после някой нещо им отговорил. На това му се казва да се срамуваме заради другите...

    Коментиран от #102

    12:58 07.08.2026

  • 22 Буден

    77 1 Отговор
    Оскар постоянно да се навеждаме ? НЯМА ДА ТЪРПИМ !

    12:59 07.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Механик

    87 0 Отговор
    Ние не мълчим, О-скари. Не мълчим, но вие ни заглушавате. Когато говорим за невинните хора на Газа избивани от вас цели 80 години, вие и слугите ви ни затваряте устата.
    Как става ли? Просто. Ей сега моят коментар ще бъде изтрит от вашият местен слуга. А ако не бъде изтрит, то ще е, защото слугата ви се е разсеял нещо или друг някой ваш слуга не е натиснал кръчето с удивителна (докладвай нередност).

    13:01 07.08.2026

  • 25 Някой

    65 2 Отговор
    Освен това онези се водят италианци. А поздрава с изправената напред ръка е римски поздрав. Тоест техен. Не че не се взимат от всякъде. Свастиката например е символ на Слънцето. Дори евреите имали такъв за Ден на Слънцето, завъртян с едни точки отстрани.

    13:01 07.08.2026

  • 26 Учуден

    82 1 Отговор
    Нацистите с малки шапчици викат дръжте нацистите.

    13:01 07.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Kaлпазанин

    68 2 Отговор
    Най мразените и противни не хора

    13:02 07.08.2026

  • 29 Ние пък настояваме

    83 1 Отговор
    за безкомпромисно разследване на престъпленията на израелският военнопрестъпник Николай Гълъбов от "Федерацията на ционистите" и закриване на тази терористична клетка в България ! Както и Етичната комисия на БЛС да се занимае с лицето Александър Оскар и моралните му принципи които подкрепят избиването на жени и деца в Палестина и протеворечат на всякаква медицинска етика и морал

    13:03 07.08.2026

  • 30 СВД

    17 4 Отговор
    Ако нациста бе се наложил през ВСВ, сега щях да съм на 10-15 км от Порто Лагос, а не в тези джендеми с 37 кози и един рошав пес да пладнувам! Съседа Хаджиев, 25 набор псуваше Добри Терпешев! Събрали ги есента на 44 година на стадиона в Гюмюрджина, дойде, казва тоя бростак и разпореди да заминаваме за България, че тук /там/ сме били окупатори! Никакъв реален враг! 58 гюмюрджински полк там!

    13:04 07.08.2026

  • 31 Аде бегай

    42 0 Отговор
    Виж първо фактите и тогава говори

    13:06 07.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ехо

    34 0 Отговор
    Ти какъв си, давай, върви си, довиждане...

    13:06 07.08.2026

  • 34 Са, да добавя, за Мача с Макаби на

    17 3 Отговор
    Стадион (Национален Стадион) Васил Левски.

    Моля ЦСКАрите, дръжте културно, 😁⚽️ и никакви СиГ Хаил, и секви поздрави към един нещастен Австрийско Германски Неуспял Художник.
    Не се прайте на синьо лилави Говеда от Подуене.
    Са никакви бомбички, конфети и летящи фойер верки.

    Нека Макаби си тръгнат от България, победени но уважавани.

    Щалом, никакви катран, перушина и крастави магарета.🤣😂⚽️

    13:06 07.08.2026

  • 35 А Ти Защо Не Си Изучиш ?

    38 1 Отговор
    Занаята !

    Вместо Да Ми Философстваш !

    По Такива Теми !

    Дръглив Еврейски !

    Пръч !

    13:06 07.08.2026

  • 36 ЕВРЕИТЕ ДЪЛЖАТ 15 000 ЕВРО

    64 0 Отговор
    Щети на хотела. Плащайте и не мрънкайте.

    13:06 07.08.2026

  • 37 Не си показвайте кратуните от дупките

    59 0 Отговор
    Оскарчо, че да не ви отхвърчат. Нещо много нагли станахте май

    13:07 07.08.2026

  • 38 Аве грозен

    50 0 Отговор
    Цял свят ги мрази другаде и бой ще ядът

    13:07 07.08.2026

  • 39 осраински

    23 0 Отговор
    ТОЯ познава ли ме

    13:07 07.08.2026

  • 40 не ви ли е срам

    64 0 Отговор
    Изкарахте всички еврейски мушмороци на амразурата за защитават вандалите!

    13:08 07.08.2026

  • 41 осраински

    52 0 Отговор
    ПО големи нацисти от израелците няма,САмо укрите ,извинявам се

    13:09 07.08.2026

  • 42 аре махай се бе

    74 0 Отговор
    Хората от Банско казаха директно - две седмици ужасен тормоз и хулиганство от страна на еврейските италианчета! Аз вярвам на хората от Банско!

    13:09 07.08.2026

  • 43 Евреите все невинни

    51 0 Отговор
    Този представител на приятелите приятелски да плати сметката за щетите.

    13:10 07.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 БЪЛГАРИН

    45 0 Отговор
    БЪЛГАРИЯ Е СПАСИЛА ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ЕВРЕИСКИ- ФАШИСТИ И СЕГАШНИ УБИЙЦИ НА ЖЕНИ , ДЕЦА СТАРЦИ ВСЕ БЕЗЗАЩИТНИ ... !!!! НЕТАНЯХУ И КАСАПИТЕ МУ ВЪВ ЗАТВОРА ...СЪД ЗА ЗВЕРСТВАТА НА ЕВРЕИТЕ !!!!!

    13:11 07.08.2026

  • 46 От юдео-ционистите

    47 0 Отговор
    има ли по-големи нацисти в целия свят!?

    Убийци на деца и жени!

    13:11 07.08.2026

  • 47 Според исляма

    20 0 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    Мюсюлманите са полубратя с евреите - деца на Авраам от слугинята, която жена му Сара сама му изпратила.

    Коментиран от #53

    13:11 07.08.2026

  • 48 Неразбрал

    40 0 Отговор
    Абе някои да ми обясни тоя защо се прави на луд за връзване ???

    Коментиран от #106

    13:12 07.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 учудващо

    49 0 Отговор
    Интересно защо мълчат акад. Денков и други представители на сапунения бранш?

    Коментиран от #110

    13:13 07.08.2026

  • 51 "Ционистка федерация"

    40 0 Отговор
    Е като "Ислямистка федерация" . Нищо общо с принципите и целите на Шалом няма. Подобно нещо в България не би трябвало да съществува. Моля органите на властта, ДАНС и прокуратурата да се самосезират относно тази терористична клетка в България

    13:13 07.08.2026

  • 52 Гнусен червей

    47 0 Отговор
    Не го показвайте тоя изрод повече факти !

    13:13 07.08.2026

  • 53 По-точно

    11 0 Отговор

    До коментар #47 от "Според исляма":

    на арабите.

    13:14 07.08.2026

  • 54 черфута

    23 0 Отговор
    да отива в истинския негев и да се разправя с ааврамскште си братушки

    13:15 07.08.2026

  • 55 Я погледни Александър Оскарчо

    27 1 Отговор
    и коментирай моля

    13:16 07.08.2026

  • 56 Исторически парк

    23 1 Отговор
    Всички евреи в треблинка!

    13:16 07.08.2026

  • 57 Ивелин Михайлов

    27 1 Отговор
    Австрийският художник беше прав за всичко 😏

    13:16 07.08.2026

  • 58 погледни и това Александър Оскарчо

    23 1 Отговор
    и коментирай моля !

    Коментиран от #81

    13:17 07.08.2026

  • 59 ЕВРЕИТЕ СА НАГЛИ И ЛЪЖЛИВИ

    42 0 Отговор
    Смятат българите за ГОИ - полухра. Затова никой не ги обича.

    13:17 07.08.2026

  • 60 Нито един глас на изборите

    50 0 Отговор
    За соросоидната подлога Гюров.
    Случаят в Банско показа истинското лице на Гюров - за него защитата на българите и на истината е на последно място. Как очакваме този човек да защитава българските интереси, след като за него всичко друго, от Украйна, до западните му господари и евреите, е по-важно.

    13:17 07.08.2026

  • 61 Учител

    35 2 Отговор
    Цар Борис направи голяма грешка,че ги спаси

    13:17 07.08.2026

  • 62 Хжгххййбф

    35 0 Отговор
    ВЪН ЕВРЕИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ!

    13:17 07.08.2026

  • 63 Германец

    26 1 Отговор
    Българите големи блъци ние ви предложихме безплатно почистване навремето пък вие отказахте и сега ще духате супата

    13:18 07.08.2026

  • 64 Радев

    23 4 Отговор
    Ще наградя скинарите!

    13:19 07.08.2026

  • 65 МАСОНСТВОТО Е ПСЕВДОЕВРЕЙСКА РЕЛИГИЯ

    22 5 Отговор
    Затова масона Радев не е осъдил еврейските туристи потрошили хотела в Банско.

    13:19 07.08.2026

  • 66 Исторически парк

    15 1 Отговор
    6 милиона не бяха достатъчно!

    13:19 07.08.2026

  • 67 пресолена

    39 1 Отговор
    хайде първо си вижте хулиганите.....много претенции имате и никакви отговорности.

    13:20 07.08.2026

  • 68 ОБЕКТИВЕН

    44 0 Отговор
    Г-н Оскар! Не Ви чух да се изкажете за НАЦИЗМА НА ЗЕЛЕНСКИ (всъщност на САЩ/ЕС/НАТО) от 1914 г- досега. Мълчите. Мълчат и Вашите организации и по този начин Вие на практика отменяте Холокоста. По същата логика защо не осъждате антибългарската истерия в Македония??? Или са важни само Вашите конфесионални братя? Другите кучета ги яли... На такива Спасителя обърна масите в храма. Помислете си.

    13:23 07.08.2026

  • 69 Българин

    37 0 Отговор
    Толерирането на хулигански прояви от страна на така нар богоизбрани неминуемо води до отвращение и неприязън

    13:23 07.08.2026

  • 70 Некой си

    42 0 Отговор
    Според тоя плосконосец целта на лагера е била "да насърчава толерантността, взаимното уважение и разбирателството между младите хора".
    Явно целта не е постигната и младите хора са останали ненасърчени, тоест продължили са да вандалстват, псуват и нараняват български граждани.
    Плосконосият да се обърне към родителите на тези гамени, а не да ИЗИСКВА от МВР.
    Аман от претенциите на секви левита, мошета, оскаровци и друга гнилоч!

    13:24 07.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Съсипахте Шалом -България, Оскар

    35 0 Отговор
    Направихте го ционистки коптор нямащ нищо общо с евреите в България и ти го казвам пишлеме това, като половин евреин. До там я докарахте че 35 човека не може вече да съберете а пък онези крадливи мижатурки от АЛЕФ и 10 човека не могат

    13:25 07.08.2026

  • 73 ХиХи

    35 0 Отговор
    Къв нацизам бре каунь тия са за затвор. Да фурлят у тях предмети от терасите тъй ли ша ги търпят

    13:25 07.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Теоретик конспиратор

    1 32 Отговор
    Поредната провокация,целяща да превърне
    България в неприятелска мишена. Момчетата с черните фланелки да си кажат по колко им е платено.

    13:26 07.08.2026

  • 76 ШЕФА

    33 0 Отговор
    Ако бяхме правова държава този крадец чиф... трябваше отдавна да е с отнети лекарски права и в затвора,а нашите журналистически плъхове му дават ефирно време и аудитория да сее мръсотия и лъжи !

    13:26 07.08.2026

  • 77 Русия

    23 0 Отговор
    Този изр.... плаче да бъде настанен за лечение в специализираната клиника за чиф..... Бух.....алд !

    13:28 07.08.2026

  • 78 Защо? Защо?

    33 0 Отговор

    До коментар #6 от "Отговор":

    Кой предаде Христос за 30 сребърника?
    Защо хилядолетия евреите са преследвани?
    Защо водят войни за унищожение на местното население деца, жени, старци, инвалиди на ивицата Газа и ти прогонват от домовете им?
    Защо подлагат на геноцид на местното население?

    13:28 07.08.2026

  • 79 Варна

    24 0 Отговор
    Къде си Хитлер,ако знаеш как липсваш на целият свят !

    13:29 07.08.2026

  • 80 Пловдив

    27 0 Отговор
    А,ако,младежите бяха афроамериканци,или азиатци?

    13:29 07.08.2026

  • 81 А искаш ли Оскарчо

    34 0 Отговор

    До коментар #58 от "погледни и това Александър Оскарчо":

    и списъка с българи за убиване да публикувам от същият този архив ? А? .. Дали хората не трябва да знаят истината за вас

    Коментиран от #88, #90, #139

    13:30 07.08.2026

  • 82 Антисемитизъм значи антиарабско

    21 0 Отговор
    Поведение точно такова каквото е на е на израелците , които както е известно са против арабите и дори извършват системен геноцид срещу палестинците.

    13:30 07.08.2026

  • 83 На този професор ционист да кажем

    36 0 Отговор
    Че самото събиране на млади ционисти е с цел възпитаване в омраза към другите народи. И потрошаването на обзавеждането в хотела е примитивен израз на такава омраза. Дивашките крясъци също.

    Коментиран от #84

    13:32 07.08.2026

  • 84 Повечето са хазари

    14 0 Отговор

    До коментар #83 от "На този професор ционист да кажем":

    Нямат нищо общо със семитите.

    Коментиран от #122

    13:33 07.08.2026

  • 85 Казанлъшкия

    16 0 Отговор
    Уверявам ви ,че дори нацитата да бяха от еврейски произход и да обиждаха с такива наци "поздрави" своите , пак щеше да се пише за антисемитизъм. Нищо ,че всички уж са такива. Отделна тема е и че повечето от тях никакви семити не са е.вреите, а монголоидни потомци на хазарите

    13:34 07.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 И украинските юдеи имат списък на

    20 0 Отговор

    До коментар #81 от "А искаш ли Оскарчо":

    Българи не само за убиване но и за всякакъв вид тормоз например премахване триене отнемане на системен достъп до комуникации !!!
    За целта използват продажби българи които работят в медийна среда. ....

    13:36 07.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Казанлъшкия

    9 0 Отговор

    До коментар #81 от "А искаш ли Оскарчо":

    Публикувай, моля!

    Коментиран от #97

    13:39 07.08.2026

  • 91 Моряка

    18 1 Отговор
    Професоре,телевизиите нещо потулиха другата страна на проблема- оплакването на хотелиерите как са се държали гостите по стаите и как са ги оставили.И хотелиерите ли са антисемити?Не случайно в изявлението си Премиера много деликатно подчерта,че и гостите трябва да спазват правилата на поведение.Май не трябваше да бъде толкова деликатен.А иначе много уважавам този етнос- три пъти съм престоявал с кораб в град Ашдот и са ни организирали екскурзии из Израел.Гостувал съм и в рускоязичното семейство на екскурзоводката.С колегите бяхме възхитени- видяхме как от пустинята са направили цветуща държава.С много труд,организацшя и дисциплина.И ред професоре,ред!

    13:40 07.08.2026

  • 92 az СВО Победа 81

    23 1 Отговор
    Абе професоре, тия иди и ги разправяй на всички в Брюксел, които поддържат Киев!

    Значи нацизъм не можело да се толерира, обаче всички вкупом се изпотрепвате да поддържате Киев, а?

    13:41 07.08.2026

  • 93 Трол

    23 0 Отговор
    Тоз професор е шизофрен идиот

    13:41 07.08.2026

  • 94 Лекар бре

    23 0 Отговор
    Като Менгеле. Подкрепящ избиването на жени и деца в Палестина, но иначе достоен бил, професор да е .... и на кво ги учиш студентите мушмул? Като онези дето вчера четохме убили човека. А? Боклук

    13:41 07.08.2026

  • 95 Вън наглите

    21 1 Отговор
    Евреи от България

    13:42 07.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Във Фейса ще я кача

    12 0 Отговор

    До коментар #90 от "Казанлъшкия":

    Заедно със още 84 архивни документа

    Коментиран от #136

    13:43 07.08.2026

  • 98 Аз съм аз

    24 0 Отговор
    Кажи нещо и за нацистите в Украйна или там са добри нацисти!Кажи защо са потрошили хотела и са скачали и викали от прозорците късно вечер?Вие си мислите че на вас евреите всичко ви е позволено.

    13:44 07.08.2026

  • 99 И украинските юдеи имат списък на

    15 0 Отговор
    Българи не само за убиване но и за всякакъв вид тормоз например премахване триене системно отнемане на достъп до комуникации !!!
    За целта използват продажни българи които работят в медийната общност , оператори на услуги и други подобни. ....

    13:44 07.08.2026

  • 100 Озадачен

    21 0 Отговор
    Какво означава термина " български евреин" ?
    Това е злоупотреба за получаване на повче правилегии с добавката след български "евреин".
    Да си "евреин" в България означава блага, които българина не получава.
    Засрамете се с добавката.

    Коментиран от #111

    13:45 07.08.2026

  • 101 Не така

    12 1 Отговор
    Чакалите и хиените завиха на умряло, така е като се хранят с мърша.

    13:45 07.08.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Имеあ

    17 0 Отговор
    Скрий се мазен,никой не говори че еврейчета са си го търсили - обиждали са момчетата и са хвърляли чаши по тях,че до късно са надували музика и че след тях стайте в хотела били изпочупени,та трябвало е без много обяснения да ги рафинират на сапун и копчета

    13:45 07.08.2026

  • 104 Наблюдател

    23 0 Отговор
    Цитат: “ чрез образование, културен обмен и съвместни дейности да насърчава толерантността, взаимното уважение и разбирателството между младите хора”. Няма смисъл от подобни лъжи. Точно с поведението си младите ционисти пораждат антисемитизъм сред българите. Да изреждам ли? Панчо Владигеров, Дора Габе, Валери Петров, Лео Конфорти, Алексис Вайсенберг, Ицко Финци, Милчо Левиев, Йоан Левиев, Леон Даниел, всички те са приемани и уважавани без каквито и да било предубеждения. Вандалите в Банско обаче са нещо друго.

    Коментиран от #147

    13:47 07.08.2026

  • 105 Павел Пенев

    28 0 Отговор
    Защо давате право на коментар само на еврейските терористи? Какво очаквате да ви кажат те, или представителите на престъпната организация Шалом, която е структурирана в МОСАД? На хората им писна от тези фалшиви жертви на нацизма, които винаги се правят на пострадали за да търсят обезщетения. Искаме да разберем гледната точка на свидетелите българи на тази случка, на собственика на хотела и на МВР, за да видим каква провокация са направили тези мили италиански еврейчета. За нацизъм е излишно да говорим, но щом Хитлер е евреин и решил да изтребва евреи, значи е имал някакви основания.

    13:49 07.08.2026

  • 106 Този Оскар е глопаг

    13 0 Отговор

    До коментар #48 от "Неразбрал":

    Арабин е Оскар,подкрепя инвазията на братята си араби и неггг.ри в Европа и сред белите народи.Стара война води.

    13:51 07.08.2026

  • 107 С какъв ъкъл като медия

    20 0 Отговор
    публикувате тази жалки клишета на отявлени чуждестранни тробадури срещу българската държава.

    Коментиран от #117

    13:51 07.08.2026

  • 108 На практика Шалом-България

    13 0 Отговор
    НЕ съществува. Измама е, че има някаква членска маса тази организация, но желание няма от държавните институции да си извадят главата от пясъка и продължават да осъществяват контакт реално с нелегитимни самозаявили се индивиди. Това е истината

    13:52 07.08.2026

  • 109 Зеленски също нарежда на правителствата

    14 0 Отговор
    В Европа и по света какво да правят и какво да говорят и как медиите да коментират политиката , така че да е удобно на бандерите и на британците.

    13:53 07.08.2026

  • 110 Ясно ми е

    12 0 Отговор

    До коментар #50 от "учудващо":

    Партия ППДБ са американска партия,хора на Демократическата партия-те са комунисти-глобалисти и там с предимство са евреите на почит.Сега мълчат за да сглобят лъжите си.

    Коментиран от #113

    13:54 07.08.2026

  • 111 Знаете ли защо е така

    19 0 Отговор

    До коментар #100 от "Озадачен":

    Всеки който се обяви за евреин получава права навсякъде по света. Те им осребряват фактурите дори и за най малкия разход. Много малцинства са се възползвали и ето видно е какво се получава. Подмяна на населението на Европа и в частност на България.

    13:57 07.08.2026

  • 112 Ако така я мислите

    17 0 Отговор
    че ще си разигравате коня в чуждият бостан много се лъжете.

    13:59 07.08.2026

  • 113 Има евреи и хора които са се обявили за

    13 1 Отговор

    До коментар #110 от "Ясно ми е":

    Такива за да получават пари и права навсякъде по света дори в Турция. И там сме виждали безобразно поведение на израелски туристи и никой нищо не смее да им каже какво остава в нашата малка България.

    Коментиран от #132

    14:04 07.08.2026

  • 114 възраждане на нацистката идеология

    13 0 Отговор
    е в Израел, а не в България! Ционизма е еманацията на нацизма. Няма по ясен пример за расова омраза от това на което сме свидетели в Израел. В този коптор в който впрочем няма нито един закон който да не е расистки, нацистки и дискриминационен. Нито един! Дори и закона за водите им даже...

    Коментиран от #118

    14:06 07.08.2026

  • 115 Джамбаза

    10 1 Отговор
    Евреите защитен вид ли са?

    14:07 07.08.2026

  • 116 Дервишоглу

    10 0 Отговор
    Все повече започвам да разбирам и симпатизирам на иранските си братя. Слава на Аллах.

    14:07 07.08.2026

  • 117 защо не

    13 1 Отговор

    До коментар #107 от "С какъв ъкъл като медия":

    Добре е да знаем кой как възприема ситуацията. Интересно е колко безкритично къв евреите подхожда Оскар, който трайно живее и работи в България, и колко строго осъжда българите, които просто са реагирали на обидите и унижението на което са ги подложили евреите. Хотелът имал застраховка и тя щяла да покрие щетите? Сериозно? Значи щом застрахователят ще плати, еврейчетата могат да си чупят колкото си искат. А нещо за доброто възпитание когато си на гости? Някак не ми се вярва така да рушат в домовете си. А кой е започнал първи има ли значение за Оскар или е аксиома, че има ли замесени евреи, дори те и убийство да извършват, все жертвата е виновна, защото е антисемит и неонацист? А аз наистина вярвах, че евреите са интелигентни. За никаква интелигентност не може да става дума, когато дори не усещат, че настройват целия свят срещу себе си и за това не е виновен светът, който по правило им принадлежи целия, без остатък, нали, Оскар?

    Коментиран от #134

    14:09 07.08.2026

  • 118 Не мога да повярвам че Ционизма е

    13 0 Отговор

    До коментар #114 от "възраждане на нацистката идеология":

    Разрешен в България защото мисля че в НРБ не беше разрешен или поне не беше толериран а сега виждаме точно обратното Ционисти да се разхождат като главни герои и милицията да им се отчита. Това пък беше толкова обидно.

    Коментиран от #120

    14:10 07.08.2026

  • 119 аз мисля,

    12 0 Отговор
    че евреите са антибългари и се чувствам жертва. Каквото и да направя, всички останали нямат право да ме закачат, защото ще ги обявя за антибългари.

    14:11 07.08.2026

  • 120 не можеш,

    11 0 Отговор

    До коментар #118 от "Не мога да повярвам че Ционизма е":

    ама погледни в Търговския регистър и ще установиш, че има точно две регистрирани ционистки организации, които официално сас е обявили за такива. Можеш да прочетеш и устава им, за да ти настръхне косата.

    14:13 07.08.2026

  • 121 идиоти вън

    14 0 Отговор
    Чакай малко, това че си евреин това значи ли, че ти е позволено да си вандал, убиец на деца и наглец?!?!?!?

    14:17 07.08.2026

  • 122 А нямат бе

    8 0 Отговор

    До коментар #84 от "Повечето са хазари":

    Може и да имат. Те ми приличат на арабите едно към едно и много араби са станали юдеи за да ползват привилегии разни и разнообразни. Както и много славяни са приели юдеизма за по престижно и за пари.

    Коментиран от #138

    14:18 07.08.2026

  • 123 ?????

    12 0 Отговор
    Има ли още някой от този общност, който да се тръшка и да не се е изказал за случая в Банско ?!
    Ако можете да мислите (евреите) ще разберете, че САМИ си го направихте ЦЕЛИЯТ СВЯТ да ви мрази !!!
    Всичко си има граници ,дори и нашето (БЪЛГАРСКОТО) търпение !
    НЕ прекалявайте с "антисемитските" и "нациски"термини ,да не СЪЖАЛЯВАМЕ ,че сме спасили дедите ви от лагерите....

    14:18 07.08.2026

  • 124 Абе недонсче,

    9 0 Отговор
    премиера Радев много точно каза именно за такива подстрекатели , като теб " в България има закони и те спазват" ,
    ти и към подобните ти ще давате обяснения и кой ви активира.

    14:18 07.08.2026

  • 125 Ъъъ

    6 1 Отговор
    "Това е международна образователна програма, която събира млади хора от различни държави, включително Израел, Швейцария, Нидерландия, Италия и други."

    Проблем е участието на евреите....Махнете ги и всичко ще е наред. Тази сган не трябва да се кани по разни подобни простотии като тази "образователна програма"....Щото и еврастката Евровизия беше бойкотирана заради евреите.....Ако сте забравили де...

    Коментиран от #129, #141

    14:19 07.08.2026

  • 126 И защо пък в България бре Оскарчо

    10 1 Отговор
    ще се събират тези убави "млади хора" видиш ли от различни държави, включително дето викаш от Израел, Швейцария, Нидерландия, Италия и други ? А? И що в Банско? Щото базата на калушковците е затворена и изгоряла? .... ренджерчета а? горски?

    14:22 07.08.2026

  • 127 А да ви питам

    9 1 Отговор
    Вие мушмули що не публикувате списък с хотелите и базите дето ги правите тези "лагерчета"? А?

    14:25 07.08.2026

  • 128 Наблюдател

    9 0 Отговор
    Още няколко подобни международни ционистки сборища и отиде цялата ни толерантност към евреите. Ще бъде жалко, професоре, нали?

    14:27 07.08.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Въпрос

    2 17 Отговор

    До коментар #1 от "глупаци ли са":

    Как пък установи, че целият свят ги мрази? От руската телевизия ли?

    Коментиран от #154, #155

    14:27 07.08.2026

  • 131 М. Миткалото

    5 0 Отговор
    Евреичетата от Банско ни благодарят за Безмер

    Коментиран от #137

    14:27 07.08.2026

  • 132 Прав си

    10 0 Отговор

    До коментар #113 от "Има евреи и хора които са се обявили за":

    Израел е фалшива държава,измислен народ,те и ашкеназите им са измислени евреи-не може Библията,която е лъжа да ти дава право да крадеш чужди земи,но с американска подкрепа може.В Израел е пълно със заселени украинци и руснаци,смесени бракове с местните за да избелеят и станат "европейци"- някакъв пълен цирк е.Подкрепата от САЩ е за да имат причини за войни в Близкият изток.

    14:28 07.08.2026

  • 133 Оскар за Оскар

    9 1 Отговор
    Този човек е лекар професор служебен министър и висш служител в СЗО ако не греша и защо сега направи това не ми е ясно кому е нужна тази полемика.

    14:30 07.08.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 виктория

    12 1 Отговор
    всички световни проблеми са създадени от евреи!!!

    14:31 07.08.2026

  • 136 Да кажа

    3 0 Отговор

    До коментар #97 от "Във Фейса ще я кача":

    Качвай смело,но прехвърли файловете си в личен чат извън фейсбук на всичките си хора,които са ти лични контакти.Да не ги изтрият от Фейсбук.

    14:32 07.08.2026

  • 137 Ми самолетите може да са на САЩ

    11 0 Отговор

    До коментар #131 от "М. Миткалото":

    Проформа но САЩ са тук по заповед на щуката така да се каже те действат по инициатива на Израел и дори на трамп дъщеря му прие юдеизма. Всичко това е ужасно и зеленски също.

    Коментиран от #146

    14:34 07.08.2026

  • 138 Нищо ново

    4 3 Отговор

    До коментар #122 от "А нямат бе":

    Славяните са мит-разни гладни украинци и руснаци се правят на евреи за да имат богат живот,нищо ново.

    14:34 07.08.2026

  • 139 Дали хората не трябва да знаят истината

    10 0 Отговор

    До коментар #81 от "А искаш ли Оскарчо":

    за вас ? САКЪН щото ще е "антисемитизъм и расова омраза" ! Само ционистки лъжи и пръдни може !

    14:35 07.08.2026

  • 140 Без име

    10 0 Отговор
    Професора не чухме да говори за Газа и като лекар да защити поне децата. Професоре, за третия закон на Нютон чувал ли си?

    14:36 07.08.2026

  • 141 Има време

    9 0 Отговор

    До коментар #125 от "Ъъъ":

    Тя Евровизия тепърва ще бъде бойкотирана още много,а сега ще се разпадне ЕС,но по-бавно.

    14:37 07.08.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Ханку Брат

    15 0 Отговор
    Не разбирам защо чуфутовете трябва да не носят отговорност и да бъдат толерирани.

    14:38 07.08.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Майтап е всичко

    1 6 Отговор

    До коментар #137 от "Ми самолетите може да са на САЩ":

    Религията не те прави евреин а просто юдаист.Религиите са просто една мода в 21 век,пълна глупост.

    14:42 07.08.2026

  • 147 така е

    8 0 Отговор

    До коментар #104 от "Наблюдател":

    и тези, които яростно ги защитават, са нещо друго. Толкова ли е трудно да прецениш обективно една ситуация между тийнейджъри, от която нищо особено не е произтекло. Толкова ли е трудно да премълчиш и да не отправяш гръмки обвинения в неонацизъм и антисемитизъм?! Нужно е съвсем малко - да си нормален зрял човек, който не вижда в сянката на всяко дърво скрит антисемит или неонацист. В България антисемити няма, но антиционисти има достатъчно и това никак не е случайно.

    14:44 07.08.2026

  • 148 УдоМача

    8 0 Отговор
    Млъквай куче жидовско!

    14:47 07.08.2026

  • 149 хиляди азиатци са влезнали в Бг

    11 1 Отговор
    И живеят тука уж под прикритие че са ги взели на работа но се мотаят на хладно по магазините не са на работа с друга цел са тука, защо се прави това. Кой подменя населението на Бг и защо управляващите го толерират. Българи без работа , ромчета не знаят български а те тръгнали да внасят азиатци а украинците са всяка вечер по заведенията с какви пари не знам.

    Коментиран от #190

    14:47 07.08.2026

  • 150 мдаа

    8 0 Отговор

    До коментар #145 от "Не само в Банско":

    Подозирам, че кочините ги правят нарочно - след тях робите да чистят и да се гневят. Вероятно изпитват някакво удоволствие да знаят, че има кой да им слугува. На подсъзнателно ниво това издава болестно чувство за превъзходство и презрение към по-низшите от тях.

    14:47 07.08.2026

  • 151 Просто нямаше как

    12 0 Отговор
    и този боклук да не изпълзи. Само един въпрос към него имам: Да ми каже нищожеството в коя точно Синагога в Европа освен тази в София се веят израелски парцали? Една имаше във Виена и за половин ден самите евреи ги накараха да ги свалят. За друга чувал ли е?

    14:48 07.08.2026

  • 152 Добре е

    11 0 Отговор
    някои хора да замълчат и погледнат към себе си. Преминават линии. Отдавна са настроили други срещу общността си.

    14:48 07.08.2026

  • 153 Анонимен

    7 0 Отговор
    Скандално е поведението на богоизбраните/според тяхната религия/.Те са преследвани не само от австрийският художник с мустачките,а и от Светата Инквизиция в Испания от 1490до 1815година.Мъченията са продължили цели 325години.За сравнение в Германия те са само 12години.Подложени на гонения и мъчения ,пратени от самият Бог.Публичните изгаряния на клада не са рядкост,като преди това са измъчвани с разнообразни техники и способи.Най- упоритите са изгаряни живи.Светата Инквизиция е запозната основно с делата им.Самият Папа подстрекава дейността им.Столетия това дело е извършвано систематично .Германия ряпа да яде...

    14:50 07.08.2026

  • 154 Tочно за

    14 0 Отговор

    До коментар #130 от "Въпрос":

    Не бе , руската телевизия не ми е казала ,че евреин отвори портите на Търновград , нито,че евреин и местните евреи изклаха хората на Стара Загора през 1877г. Точно българските евреи, функционери на БКП за една бройка не успяха да изхвърлят Иван Вазов от учебниците , точно за стихотворението " . Жidоv grоб"

    Коментиран от #197

    14:52 07.08.2026

  • 155 !!!!!

    8 0 Отговор

    До коментар #130 от "Въпрос":

    Да започнем по отдавна (руската телевизия е много нова.....):
    Римската империя (
    ако можете на карайте някой евреин да мине през триумфалната арка на император Тит в Рим ) ; Византия; Испания; Франция; гета в Италия;Русия, а да не говорим за Германия, в скоро време и в БРАЗИЛИЯ (там са имали неразумението да приемат хиляди евреи преди ВСВ по молба на Хитлер)
    Сигурно някои държави може и да съм пропуснал !

    14:53 07.08.2026

  • 156 ?????

    9 0 Отговор
    Уф.
    Не им ли идва наум че по този начин сами пораждат неприязън към богоизбрания народ.
    Какъв меко казано неумен човек трябва да си та от един битов конфликт между тийнейджъри да раздухаш международен политически скандал.

    14:53 07.08.2026

  • 157 Тъй леко да запитам

    9 0 Отговор
    Служилите в израелската нацистка армия трябва ли да имат българско гражданство? А? Кво ще кажеш Оскарчо?

    14:55 07.08.2026

  • 158 хитлер

    7 0 Отговор
    този Оскар е евреин защо го слушате

    14:58 07.08.2026

  • 159 спомням

    11 0 Отговор
    си как Александър Оскар обвини в антисемитизъм всички ни, включително и генералния секретар на ООН, защото сме смятали, че израелски военни са убили българския служител на ООН Марин Маринов. Малко след това Израел обяви официално, че израел танк е убил Марин Маринов. Оскар навсякъде вижда антисемити и никога дори за миг не допуска, че евреи могат да бъдат виновни за каквото и да било. Това не е признак на висок интелект и някак професорското звание никак не му подхожда. Прилича на кандидат за пациент на д-р Гълъбова.

    15:00 07.08.2026

  • 160 Всяко зло е за добро

    9 0 Отговор
    Циониската антибългарска пропаганда която не знам защо дойде от Италия ни направи известни и вместо да ни избоде очите ни изписа веждите така че сме си пак ние. Като грузинци сме вече с тия изписани вежди. Шегичка.

    15:01 07.08.2026

  • 161 Опасения имам само

    9 0 Отговор
    израелският военнопрестъпник Николай Гълъбов и 4-те му 5 нагли олигофрна от "Федерацията му на ционистите" ако не бъдат арестувани и федерацията им спешно закрита по служебен път да не свършат като калушковците само и после пак да има "що така стана" ! Нещо там с тея рейнджерски лагери ако им е любезно превантивно ДАНС и службите да се занимаят а не после разни "експерти" глупости да дрънкат ....

    15:09 07.08.2026

  • 162 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    МЪРШОЧИФУТСКА

    15:11 07.08.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 А тия дето веят

    1 8 Отговор
    Руските байряци какво да ги правим а?

    15:17 07.08.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Ето ви го целият Шалом

    3 0 Отговор
    Тва е. Други няма. От тях и двама реално не са евреи.

    15:19 07.08.2026

  • 167 Ма3ен

    8 0 Отговор
    4и фут,я си е...и м.....та!В цял свят можете да си правите,каквото искате безнаказано при това,никога не сте виновни,а?Много б0й требе да ядете...А в Банско зулум след зулум,15000 евро щети и?Българчетата виновни...

    15:22 07.08.2026

  • 168 Ко каза

    7 0 Отговор
    Стига ревахте бе. Тия гамени да се радват, че бой не са яли.

    15:26 07.08.2026

  • 169 Хаген Дас

    9 0 Отговор
    В Украйна не виждахте масовите демонстрации на нацистки жестове през 2014, но видяхте разказаните ви от група лигави ционисти!

    15:26 07.08.2026

  • 170 защо

    8 0 Отговор
    Автора съвсем случайно пропуска"
    "събитието официално се дефинира като международен лагер на ученици от еврейската общност в Европа и Израел, организиран със съдействието на ционистки организации."
    А, който се интересува що е то "ционизъм", да прочете.

    15:27 07.08.2026

  • 171 хахаха

    8 0 Отговор
    Всички народи се мразят помежду си и всички заедно мразят евреите. Марк Твен

    15:28 07.08.2026

  • 172 Марш в израел

    4 0 Отговор
    88, 88, 88, 88, 88, 88

    15:31 07.08.2026

  • 173 Австрийски акварелист с малки мустачки

    4 0 Отговор
    Аз ще ви оправя всичките мързеливи ционистчета. Работата ще ви направи свободни.

    15:33 07.08.2026

  • 174 Съществуването

    7 0 Отговор
    На подобна "Федерация на ционистите" е брутална провокация към държавата и държавността ! Нищо общо с еврейството в България няма и спешно трябва да бъде закрита. Това е равностойно "Ислямска държава" федерация в България да създаде и шейха и в Нова Нюз да го канят наративите си да развива. Просто е абсурдно ей ...

    15:35 07.08.2026

  • 175 ежко

    7 0 Отговор
    Абе Моше! Не разбрахте ли, че се качихте на всички на главата и само и единствено братята ви от САЩ ви покриват. Струва ми се, че скоро чашата на търпението ще прелее.
    Ако тази статия не е платена, редакцията се е минала.

    15:35 07.08.2026

  • 176 За какво точно настоявате?

    7 0 Отговор
    Ако е за адекватно, безкомпромисно и обективно разследване на поведението на тези "Италиански" Евреи аз съм ЗА. Ако обаче, зад маската на "антисемитизма" се опитвате да ни пробутвате някакви съмнителни морални постулати от рода на "вечно нападаните невинни евреи" - този път няма да мине! Тук не е Газа, нито е Израел и ако някой си е помислил, че може безнаказано да руши, да пречи на мирни граждани, да нарушава частна собственост и да не спазва законите и обществения ред значи просто не е познал! Тези т.н. "Италиански евреи" сами са си докарали гнева на Българските момчета, които не са никакви хулигани, а млади хора с чувство за дъл, обществено ангажирани и патриоти! Така, че не се опитвайте да търсите теле под вола. Няма да го намерите!

    15:36 07.08.2026

  • 177 и какво стана

    7 0 Отговор
    сега - еврейчетата били ционисти, а българчетата нацисти. Ами, професоре, то това е едно и също, бе. Между нацизма и ционизма няма никаква разлика, ако виждате някаква, моля покажете ми я да се ограмотя малко.

    15:37 07.08.2026

  • 178 ежко

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    Евреина е евреин, ако майка му е еврейка. Юдаизма като религия не те прави евреин, както исляма не те прави турчин.

    Коментиран от #185

    15:39 07.08.2026

  • 179 Тази тема май е единствената

    7 0 Отговор
    по която има единодушие във форума и обществото ?

    15:39 07.08.2026

  • 180 мдаа

    4 0 Отговор
    И като стана дума за нацизъм, сетих се за една диамантена депутатка от ПБ, чийто съпруг има първо име Моше, и която наскоро нарече една дама "биоотпадък", а друга била "с отпаднала необходимост". В тези думи аз видях възродения нацизъм. Точно нацистите са смятали, че на света има хора с отпаднала необходимост и че човешки същества могат да бъдат наричани биологичен отпадък. Допускам, че тази депутатка е възприела възгледите на мъжа си, а той не е нацист, нещо друго е.

    15:42 07.08.2026

  • 181 3 сигнала, натрошен хотел

    7 0 Отговор
    Но пък се оказва че са ги пуснали да напуснат държавата. Може ли примерно в съседна Гърция това да се случи? Как мислите

    15:43 07.08.2026

  • 182 ПРОКУРОР

    0 1 Отговор
    Хулиганстващите и от двете стани да се накажат според закона!

    15:47 07.08.2026

  • 183 Тия варвари дето идват да НИ унижават

    6 0 Отговор
    и обиждат , като се мислят за богоизбрани ( не , не са , даже напротив ) трябва да им се покаже къде им е мястото ! Не са над закона !

    15:49 07.08.2026

  • 184 председателят на „Негев“

    6 0 Отговор
    да си ходи в пустинята "Негев". Там ще си има цели 250 километра територия без "антисемитизъм и расова омраза" ареее

    15:50 07.08.2026

  • 185 И аз да кажа

    1 0 Отговор

    До коментар #178 от "ежко":

    По релегиозните канони на Талмуда-да,така е.Иначе можеш да имаш баща евреин или баба или дядо евреи и отчасти пак имаш израелска кръв.Важна е генетиката,не религията.

    15:52 07.08.2026

  • 186 Нова пръдня !

    2 0 Отговор
    (организацията на приятелите на Израел в България “Негев”) ....

    15:54 07.08.2026

  • 187 очила

    5 0 Отговор
    За сведение на очния доктор ,хулиганството също е престъпление -член 325 от НК
    Повреждане и унищожаване на имуществото също?
    Тези чужденци първо да се научат на културно поведение и зачитане на реда в страната домакин. Произходът им не е имунитет! Дали пък по този начин не спекулират

    15:54 07.08.2026

  • 188 Преди много години в София, в 1-ва

    4 0 Отговор
    градска болница имаше лекар, както сега му казват "ДжиПи".
    Доктор Перец. Евреин. Много, много добър и благ човек. Лекуваше с усмивката си само. Всеки може да е срещал в живота си своя доктор Перец. И дотук с добрите думи за них. Единственото място по света където ме обраха на улицата е Хайфа, Израел. Местните наблюдаваха с любопитство...

    Коментиран от #189

    15:56 07.08.2026

  • 189 Зад всяко

    1 0 Отговор

    До коментар #188 от "Преди много години в София, в 1-ва":

    зло винаги стои "богоизбран"

    15:59 07.08.2026

  • 190 Израел се намира

    4 0 Отговор

    До коментар #149 от "хиляди азиатци са влезнали в Бг":

    в географския регион на Близкия изток в Западна (Югозападна) Азия, да сме по точни. Той е в Азия. Азиатци са и никаква работа нямат в Европейски турнири, международни събитие на европейски държави и т.н

    16:03 07.08.2026

  • 191 Нито Хуго, нито Мая бяха такива

    5 0 Отговор
    И оскарчо вместо да се гледа професията, се изказва не запознат със случая и сипе клишета лишени от конкретика - само кухи реплики !

    16:09 07.08.2026

  • 192 Точен

    7 0 Отговор
    Вината на младите евреи е очевидна. Няма как да бъдат оправдани, нито парично, нито морално...

    16:10 07.08.2026

  • 193 Краварска медия

    3 0 Отговор
    Хахахах, нещастник пълен

    16:12 07.08.2026

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Истинско обещание 🇮🇷

    2 0 Отговор
    ПОРЕДНИЯ АШ,ЛАК ДЕГЕНЕРАТ БЕЗРОДНИК АНТИБЪЛГАРИН. ЧИ,ФУТ ЦИОНИСТ МЕ,КЕРЕ КОЕТО ИЗЛИЗА И ПЛЮЕ ПО БЪЛГАРИЯ ЕВРОПА НАЦИЯТА НИ ,,,ЕЙ ИЗ,РОД БОГ ЩЕ ТЕ У,БИЕ И НАКАЖЕ ,,АКО ЛИ НЕ НИЕ НАРОДА ЩЕ ТЕ ОБЕЗГЛАВИМ ПЛЕШИВА ГНУ,СНА ТВ,,АР

    16:16 07.08.2026

  • 196 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 0 Отговор
    Мръ,Сен подлец ,,само ХИТЛЕР ви лекуваше вас из,роди мръ,,сни ,,,,ЗАЩО ТАЗИ МЕДИЯ ДАВА ШУМ И ОТЗВУК НА ТАКИВА ДЕГЕНЕРАТИ ОТЯВЛЕНИ БО,,КЛУЦИ

    16:18 07.08.2026

  • 197 Допълнение

    3 0 Отговор

    До коментар #154 от "Tочно за":

    През 1877 г. Сюлейман паша изкла 24 000 души население и опожари до основи Стара Загора заедно с помощта на местните турци и евреи.
    Сюлейма паша е французин евреин, професор по история.

    16:19 07.08.2026

  • 198 Знаещ

    4 0 Отговор
    Оскаре,ако не бяха дедите ни,ти можеше и да не се родиш.Върховна наглост е да обвиняваш България и българите в антисемитизъм.
    Вместо да ни назидаваш,по добре си озапти сънародниците. Един съвет,понякога,човек е по добре да замълчи.

    16:19 07.08.2026

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Жоро

    2 0 Отговор
    Срам че в България има такива професори.Този да ходи в Израел, там му е мястото щом напада българските младежи.Те с гаранция няма да отидат да му слушат ционистките лекции.

    16:20 07.08.2026

  • 201 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Поредният представител на Божия народ, който изпада в амнезия, когато говорим за уникалните прояви на вандализъм от страна на италианските младежи в Банско, довели до инцидента с българските им аналози!
    Типично и точно както се и очаква от човек, защитаваш генния цид върху цивилното население в едно ивично образувание на територията на Палестина!

    16:23 07.08.2026

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Имаше през 2022

    1 0 Отговор
    обвинения срещу тоя проф. Оскар и „Александровска“ за източване на Здравната каса с фалшиви прегледи но всичко се потули естествено

    16:39 07.08.2026

  • 204 Бай онзи

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спрете да давате":

    Потърсете в ю тюб,,Хасиди в Лондон"

    16:39 07.08.2026

  • 205 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Антиционизмът няма нищо общо с нацизма, както манипулативно ни го представят в статията.
    Да си против ционистите - убийци на невинни жени и деца е дълг на всеки отговорен човек!
    Омразата срещу тях е съвсем основателна!

    16:42 07.08.2026