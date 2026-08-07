Проф. Александър Оскар пред ФАКТИ: Мълчанието пред подобни прояви на нацизъм не е неутралност – то е отстъпление пред омразата

Случаят в Банско, при който група младежи отправяха нацистки поздрави и антисемитски послания пред хотел, в който бяха настанени участници в международен младежки лагер, предизвика силен обществен отзвук. Инцидентът постави въпроси за границата между хулиганството и престъпленията от омраза, за реакцията на институциите и за това как България трябва да защитава репутацията си като държава, спасила своите евреи по време на Холокоста. По темата пред ФАКТИ говори проф. Александър Оскар, председател на организацията на приятелите на Израел в България “Негев”.
- Проф. Оскар, как оценявате случилото се в Банско, където група младежи отправяха нацистки поздрави пред хотел, в който има деца с израелски произход от различни страни в Европа?
- Това, което се случи, е дълбоко възмутително и абсолютно недопустимо. Подобно поведение няма място в България – държава, която с право се гордее със спасяването на своите евреи по време на Холокоста.
- Какви са тези младежки лагери и каква е тяхната цел?
- Това е международна образователна програма, която събира млади хора от различни държави, включително Израел, Швейцария, Нидерландия, Италия и други. Целта ѝ е чрез образование, културен обмен и съвместни дейности да насърчава толерантността, взаимното уважение и разбирателството между младите хора.
- Появиха се информации, че при инцидента са нанесени и материални щети на хотела. Как приемате това?
- Ако действително са нанесени щети на хотела, това допълнително ще се изяснява. Всеки един такъв групов лагер има застраховка, така че щетите ще бъдат покрити. Подобни действия са недопустими и трябва да бъдат изяснени в пълнота, а виновните да понесат отговорност.
- Някои определят случая като хулиганска проява. Съгласен ли сте?
- Не. Това не е просто хулиганство. Това е открит антисемитизъм, насаждане на омраза и опит за сплашване на млади хора единствено заради техния произход.
- Чухме и отговорът на българските институции, че е имало предистория преди инцидента?
- Очаквам правоохранителните органи да проведат бързо, задълбочено и безкомпромисно разследване, а всички извършители да понесат пълната отговорност, предвидена в закона.
- Какво е Вашето послание към обществото след този случай?
- Всеки опит за възраждане на нацистката идеология, антисемитизма и расовата омраза трябва да срещне категоричен обществен и институционален отпор. Мълчанието пред подобни прояви на нацизъм никога не е неутралност – то е отстъпление пред омразата.
Проф. Александър Оскар пред ФАКТИ: Мълчанието пред подобни прояви на нацизъм не е неутралност – то е отстъпление пред омразата
7 Август, 2026 12:48 3 310 205
Настояваме за безкомпромисно разследване на случая в Банско, защото всеки опит за възраждане на нацистката идеология трябва да срещне категоричен обществен и институционален отпор, казва председателят на „Негев“
Случаят в Банско, при който група младежи отправяха нацистки поздрави и антисемитски послания пред хотел, в който бяха настанени участници в международен младежки лагер, предизвика силен обществен отзвук. Инцидентът постави въпроси за границата между хулиганството и престъпленията от омраза, за реакцията на институциите и за това как България трябва да защитава репутацията си като държава, спасила своите евреи по време на Холокоста. По темата пред ФАКТИ говори проф. Александър Оскар, председател на организацията на приятелите на Израел в България “Негев”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глупаци ли са
Коментиран от #6, #130
12:50 07.08.2026
2 Емо
12:51 07.08.2026
3 Спрете да давате
Коментиран от #13, #204
12:52 07.08.2026
4 анонимен
12:53 07.08.2026
5 чайка майка
12:53 07.08.2026
6 Отговор
До коментар #1 от "глупаци ли са":Защото си мислят, че всички на този свят са им длъжни. На тях всичко им е позволено и правят каквото си искат.
Коментиран от #78
12:53 07.08.2026
7 Някой
Отделно антисемит е терориста Сатаняху, който избива семитите наоколо като палестинците (семити са езикови групи и по Африка). Където според ООН са убити умишлено над 20 000 деца в Га-за.
По какво Сатаняху се отличава от Хитлер? Той не иска мир, че падне ли от власт влиза в затвора за корупция, а терористът трябва да бъде съден за престъпления срещу човечеството.
12:54 07.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Някой
12:54 07.08.2026
10 Вашето мнение
12:55 07.08.2026
11 Гост
12:56 07.08.2026
12 НЯКОЙ
12:56 07.08.2026
13 Някой
До коментар #3 от "Спрете да давате":Доколкото съм чувал, според юдаизма, всеки не евреин трябва да е роб. Друг е въпросът, че всеки приел юдаизма го броят за евреин. Реално палестинците по ДНК били по-близо до древните евреи от тези в Израел. По библия ли се водели братя.
Коментиран от #47, #178
12:56 07.08.2026
14 Фют
12:57 07.08.2026
15 Софиянец
12:57 07.08.2026
16 Отдавна тоя Александър Оскар
12:57 07.08.2026
17 още едно ционистко го...
12:57 07.08.2026
18 Гост
Иска да признаем в3на за македонските евреи
12:57 07.08.2026
19 Висш съд в Германия
12:58 07.08.2026
20 име
12:58 07.08.2026
21 Еми, то
Коментиран от #102
12:58 07.08.2026
22 Буден
12:59 07.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Механик
Как става ли? Просто. Ей сега моят коментар ще бъде изтрит от вашият местен слуга. А ако не бъде изтрит, то ще е, защото слугата ви се е разсеял нещо или друг някой ваш слуга не е натиснал кръчето с удивителна (докладвай нередност).
13:01 07.08.2026
25 Някой
13:01 07.08.2026
26 Учуден
13:01 07.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Kaлпазанин
13:02 07.08.2026
29 Ние пък настояваме
13:03 07.08.2026
30 СВД
13:04 07.08.2026
31 Аде бегай
13:06 07.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ехо
13:06 07.08.2026
34 Са, да добавя, за Мача с Макаби на
Моля ЦСКАрите, дръжте културно, 😁⚽️ и никакви СиГ Хаил, и секви поздрави към един нещастен Австрийско Германски Неуспял Художник.
Не се прайте на синьо лилави Говеда от Подуене.
Са никакви бомбички, конфети и летящи фойер верки.
Нека Макаби си тръгнат от България, победени но уважавани.
Щалом, никакви катран, перушина и крастави магарета.🤣😂⚽️
13:06 07.08.2026
35 А Ти Защо Не Си Изучиш ?
Вместо Да Ми Философстваш !
По Такива Теми !
Дръглив Еврейски !
Пръч !
13:06 07.08.2026
36 ЕВРЕИТЕ ДЪЛЖАТ 15 000 ЕВРО
13:06 07.08.2026
37 Не си показвайте кратуните от дупките
13:07 07.08.2026
38 Аве грозен
13:07 07.08.2026
39 осраински
13:07 07.08.2026
40 не ви ли е срам
13:08 07.08.2026
41 осраински
13:09 07.08.2026
42 аре махай се бе
13:09 07.08.2026
43 Евреите все невинни
13:10 07.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 БЪЛГАРИН
13:11 07.08.2026
46 От юдео-ционистите
Убийци на деца и жени!
13:11 07.08.2026
47 Според исляма
До коментар #13 от "Някой":Мюсюлманите са полубратя с евреите - деца на Авраам от слугинята, която жена му Сара сама му изпратила.
Коментиран от #53
13:11 07.08.2026
48 Неразбрал
Коментиран от #106
13:12 07.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 учудващо
Коментиран от #110
13:13 07.08.2026
51 "Ционистка федерация"
13:13 07.08.2026
52 Гнусен червей
13:13 07.08.2026
53 По-точно
До коментар #47 от "Според исляма":на арабите.
13:14 07.08.2026
54 черфута
13:15 07.08.2026
55 Я погледни Александър Оскарчо
13:16 07.08.2026
56 Исторически парк
13:16 07.08.2026
57 Ивелин Михайлов
13:16 07.08.2026
58 погледни и това Александър Оскарчо
Коментиран от #81
13:17 07.08.2026
59 ЕВРЕИТЕ СА НАГЛИ И ЛЪЖЛИВИ
13:17 07.08.2026
60 Нито един глас на изборите
Случаят в Банско показа истинското лице на Гюров - за него защитата на българите и на истината е на последно място. Как очакваме този човек да защитава българските интереси, след като за него всичко друго, от Украйна, до западните му господари и евреите, е по-важно.
13:17 07.08.2026
61 Учител
13:17 07.08.2026
62 Хжгххййбф
13:17 07.08.2026
63 Германец
13:18 07.08.2026
64 Радев
13:19 07.08.2026
65 МАСОНСТВОТО Е ПСЕВДОЕВРЕЙСКА РЕЛИГИЯ
13:19 07.08.2026
66 Исторически парк
13:19 07.08.2026
67 пресолена
13:20 07.08.2026
68 ОБЕКТИВЕН
13:23 07.08.2026
69 Българин
13:23 07.08.2026
70 Некой си
Явно целта не е постигната и младите хора са останали ненасърчени, тоест продължили са да вандалстват, псуват и нараняват български граждани.
Плосконосият да се обърне към родителите на тези гамени, а не да ИЗИСКВА от МВР.
Аман от претенциите на секви левита, мошета, оскаровци и друга гнилоч!
13:24 07.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Съсипахте Шалом -България, Оскар
13:25 07.08.2026
73 ХиХи
13:25 07.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Теоретик конспиратор
България в неприятелска мишена. Момчетата с черните фланелки да си кажат по колко им е платено.
13:26 07.08.2026
76 ШЕФА
13:26 07.08.2026
77 Русия
13:28 07.08.2026
78 Защо? Защо?
До коментар #6 от "Отговор":Кой предаде Христос за 30 сребърника?
Защо хилядолетия евреите са преследвани?
Защо водят войни за унищожение на местното население деца, жени, старци, инвалиди на ивицата Газа и ти прогонват от домовете им?
Защо подлагат на геноцид на местното население?
13:28 07.08.2026
79 Варна
13:29 07.08.2026
80 Пловдив
13:29 07.08.2026
81 А искаш ли Оскарчо
До коментар #58 от "погледни и това Александър Оскарчо":и списъка с българи за убиване да публикувам от същият този архив ? А? .. Дали хората не трябва да знаят истината за вас
Коментиран от #88, #90, #139
13:30 07.08.2026
82 Антисемитизъм значи антиарабско
13:30 07.08.2026
83 На този професор ционист да кажем
Коментиран от #84
13:32 07.08.2026
84 Повечето са хазари
До коментар #83 от "На този професор ционист да кажем":Нямат нищо общо със семитите.
Коментиран от #122
13:33 07.08.2026
85 Казанлъшкия
13:34 07.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 И украинските юдеи имат списък на
До коментар #81 от "А искаш ли Оскарчо":Българи не само за убиване но и за всякакъв вид тормоз например премахване триене отнемане на системен достъп до комуникации !!!
За целта използват продажби българи които работят в медийна среда. ....
13:36 07.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Казанлъшкия
До коментар #81 от "А искаш ли Оскарчо":Публикувай, моля!
Коментиран от #97
13:39 07.08.2026
91 Моряка
13:40 07.08.2026
92 az СВО Победа 81
Значи нацизъм не можело да се толерира, обаче всички вкупом се изпотрепвате да поддържате Киев, а?
13:41 07.08.2026
93 Трол
13:41 07.08.2026
94 Лекар бре
13:41 07.08.2026
95 Вън наглите
13:42 07.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Във Фейса ще я кача
До коментар #90 от "Казанлъшкия":Заедно със още 84 архивни документа
Коментиран от #136
13:43 07.08.2026
98 Аз съм аз
13:44 07.08.2026
99 И украинските юдеи имат списък на
За целта използват продажни българи които работят в медийната общност , оператори на услуги и други подобни. ....
13:44 07.08.2026
100 Озадачен
Това е злоупотреба за получаване на повче правилегии с добавката след български "евреин".
Да си "евреин" в България означава блага, които българина не получава.
Засрамете се с добавката.
Коментиран от #111
13:45 07.08.2026
101 Не така
13:45 07.08.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Имеあ
13:45 07.08.2026
104 Наблюдател
Коментиран от #147
13:47 07.08.2026
105 Павел Пенев
13:49 07.08.2026
106 Този Оскар е глопаг
До коментар #48 от "Неразбрал":Арабин е Оскар,подкрепя инвазията на братята си араби и неггг.ри в Европа и сред белите народи.Стара война води.
13:51 07.08.2026
107 С какъв ъкъл като медия
Коментиран от #117
13:51 07.08.2026
108 На практика Шалом-България
13:52 07.08.2026
109 Зеленски също нарежда на правителствата
13:53 07.08.2026
110 Ясно ми е
До коментар #50 от "учудващо":Партия ППДБ са американска партия,хора на Демократическата партия-те са комунисти-глобалисти и там с предимство са евреите на почит.Сега мълчат за да сглобят лъжите си.
Коментиран от #113
13:54 07.08.2026
111 Знаете ли защо е така
До коментар #100 от "Озадачен":Всеки който се обяви за евреин получава права навсякъде по света. Те им осребряват фактурите дори и за най малкия разход. Много малцинства са се възползвали и ето видно е какво се получава. Подмяна на населението на Европа и в частност на България.
13:57 07.08.2026
112 Ако така я мислите
13:59 07.08.2026
113 Има евреи и хора които са се обявили за
До коментар #110 от "Ясно ми е":Такива за да получават пари и права навсякъде по света дори в Турция. И там сме виждали безобразно поведение на израелски туристи и никой нищо не смее да им каже какво остава в нашата малка България.
Коментиран от #132
14:04 07.08.2026
114 възраждане на нацистката идеология
Коментиран от #118
14:06 07.08.2026
115 Джамбаза
14:07 07.08.2026
116 Дервишоглу
14:07 07.08.2026
117 защо не
До коментар #107 от "С какъв ъкъл като медия":Добре е да знаем кой как възприема ситуацията. Интересно е колко безкритично къв евреите подхожда Оскар, който трайно живее и работи в България, и колко строго осъжда българите, които просто са реагирали на обидите и унижението на което са ги подложили евреите. Хотелът имал застраховка и тя щяла да покрие щетите? Сериозно? Значи щом застрахователят ще плати, еврейчетата могат да си чупят колкото си искат. А нещо за доброто възпитание когато си на гости? Някак не ми се вярва така да рушат в домовете си. А кой е започнал първи има ли значение за Оскар или е аксиома, че има ли замесени евреи, дори те и убийство да извършват, все жертвата е виновна, защото е антисемит и неонацист? А аз наистина вярвах, че евреите са интелигентни. За никаква интелигентност не може да става дума, когато дори не усещат, че настройват целия свят срещу себе си и за това не е виновен светът, който по правило им принадлежи целия, без остатък, нали, Оскар?
Коментиран от #134
14:09 07.08.2026
118 Не мога да повярвам че Ционизма е
До коментар #114 от "възраждане на нацистката идеология":Разрешен в България защото мисля че в НРБ не беше разрешен или поне не беше толериран а сега виждаме точно обратното Ционисти да се разхождат като главни герои и милицията да им се отчита. Това пък беше толкова обидно.
Коментиран от #120
14:10 07.08.2026
119 аз мисля,
14:11 07.08.2026
120 не можеш,
До коментар #118 от "Не мога да повярвам че Ционизма е":ама погледни в Търговския регистър и ще установиш, че има точно две регистрирани ционистки организации, които официално сас е обявили за такива. Можеш да прочетеш и устава им, за да ти настръхне косата.
14:13 07.08.2026
121 идиоти вън
14:17 07.08.2026
122 А нямат бе
До коментар #84 от "Повечето са хазари":Може и да имат. Те ми приличат на арабите едно към едно и много араби са станали юдеи за да ползват привилегии разни и разнообразни. Както и много славяни са приели юдеизма за по престижно и за пари.
Коментиран от #138
14:18 07.08.2026
123 ?????
Ако можете да мислите (евреите) ще разберете, че САМИ си го направихте ЦЕЛИЯТ СВЯТ да ви мрази !!!
Всичко си има граници ,дори и нашето (БЪЛГАРСКОТО) търпение !
НЕ прекалявайте с "антисемитските" и "нациски"термини ,да не СЪЖАЛЯВАМЕ ,че сме спасили дедите ви от лагерите....
14:18 07.08.2026
124 Абе недонсче,
ти и към подобните ти ще давате обяснения и кой ви активира.
14:18 07.08.2026
125 Ъъъ
Проблем е участието на евреите....Махнете ги и всичко ще е наред. Тази сган не трябва да се кани по разни подобни простотии като тази "образователна програма"....Щото и еврастката Евровизия беше бойкотирана заради евреите.....Ако сте забравили де...
Коментиран от #129, #141
14:19 07.08.2026
126 И защо пък в България бре Оскарчо
14:22 07.08.2026
127 А да ви питам
14:25 07.08.2026
128 Наблюдател
14:27 07.08.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Въпрос
До коментар #1 от "глупаци ли са":Как пък установи, че целият свят ги мрази? От руската телевизия ли?
Коментиран от #154, #155
14:27 07.08.2026
131 М. Миткалото
Коментиран от #137
14:27 07.08.2026
132 Прав си
До коментар #113 от "Има евреи и хора които са се обявили за":Израел е фалшива държава,измислен народ,те и ашкеназите им са измислени евреи-не може Библията,която е лъжа да ти дава право да крадеш чужди земи,но с американска подкрепа може.В Израел е пълно със заселени украинци и руснаци,смесени бракове с местните за да избелеят и станат "европейци"- някакъв пълен цирк е.Подкрепата от САЩ е за да имат причини за войни в Близкият изток.
14:28 07.08.2026
133 Оскар за Оскар
14:30 07.08.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 виктория
14:31 07.08.2026
136 Да кажа
До коментар #97 от "Във Фейса ще я кача":Качвай смело,но прехвърли файловете си в личен чат извън фейсбук на всичките си хора,които са ти лични контакти.Да не ги изтрият от Фейсбук.
14:32 07.08.2026
137 Ми самолетите може да са на САЩ
До коментар #131 от "М. Миткалото":Проформа но САЩ са тук по заповед на щуката така да се каже те действат по инициатива на Израел и дори на трамп дъщеря му прие юдеизма. Всичко това е ужасно и зеленски също.
Коментиран от #146
14:34 07.08.2026
138 Нищо ново
До коментар #122 от "А нямат бе":Славяните са мит-разни гладни украинци и руснаци се правят на евреи за да имат богат живот,нищо ново.
14:34 07.08.2026
139 Дали хората не трябва да знаят истината
До коментар #81 от "А искаш ли Оскарчо":за вас ? САКЪН щото ще е "антисемитизъм и расова омраза" ! Само ционистки лъжи и пръдни може !
14:35 07.08.2026
140 Без име
14:36 07.08.2026
141 Има време
До коментар #125 от "Ъъъ":Тя Евровизия тепърва ще бъде бойкотирана още много,а сега ще се разпадне ЕС,но по-бавно.
14:37 07.08.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Ханку Брат
14:38 07.08.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Майтап е всичко
До коментар #137 от "Ми самолетите може да са на САЩ":Религията не те прави евреин а просто юдаист.Религиите са просто една мода в 21 век,пълна глупост.
14:42 07.08.2026
147 така е
До коментар #104 от "Наблюдател":и тези, които яростно ги защитават, са нещо друго. Толкова ли е трудно да прецениш обективно една ситуация между тийнейджъри, от която нищо особено не е произтекло. Толкова ли е трудно да премълчиш и да не отправяш гръмки обвинения в неонацизъм и антисемитизъм?! Нужно е съвсем малко - да си нормален зрял човек, който не вижда в сянката на всяко дърво скрит антисемит или неонацист. В България антисемити няма, но антиционисти има достатъчно и това никак не е случайно.
14:44 07.08.2026
148 УдоМача
14:47 07.08.2026
149 хиляди азиатци са влезнали в Бг
Коментиран от #190
14:47 07.08.2026
150 мдаа
До коментар #145 от "Не само в Банско":Подозирам, че кочините ги правят нарочно - след тях робите да чистят и да се гневят. Вероятно изпитват някакво удоволствие да знаят, че има кой да им слугува. На подсъзнателно ниво това издава болестно чувство за превъзходство и презрение към по-низшите от тях.
14:47 07.08.2026
151 Просто нямаше как
14:48 07.08.2026
152 Добре е
14:48 07.08.2026
153 Анонимен
14:50 07.08.2026
154 Tочно за
До коментар #130 от "Въпрос":Не бе , руската телевизия не ми е казала ,че евреин отвори портите на Търновград , нито,че евреин и местните евреи изклаха хората на Стара Загора през 1877г. Точно българските евреи, функционери на БКП за една бройка не успяха да изхвърлят Иван Вазов от учебниците , точно за стихотворението " . Жidоv grоб"
Коментиран от #197
14:52 07.08.2026
155 !!!!!
До коментар #130 от "Въпрос":Да започнем по отдавна (руската телевизия е много нова.....):
Римската империя (
ако можете на карайте някой евреин да мине през триумфалната арка на император Тит в Рим ) ; Византия; Испания; Франция; гета в Италия;Русия, а да не говорим за Германия, в скоро време и в БРАЗИЛИЯ (там са имали неразумението да приемат хиляди евреи преди ВСВ по молба на Хитлер)
Сигурно някои държави може и да съм пропуснал !
14:53 07.08.2026
156 ?????
Не им ли идва наум че по този начин сами пораждат неприязън към богоизбрания народ.
Какъв меко казано неумен човек трябва да си та от един битов конфликт между тийнейджъри да раздухаш международен политически скандал.
14:53 07.08.2026
157 Тъй леко да запитам
14:55 07.08.2026
158 хитлер
14:58 07.08.2026
159 спомням
15:00 07.08.2026
160 Всяко зло е за добро
15:01 07.08.2026
161 Опасения имам само
15:09 07.08.2026
162 Боруна Лом
15:11 07.08.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 А тия дето веят
15:17 07.08.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Ето ви го целият Шалом
15:19 07.08.2026
167 Ма3ен
15:22 07.08.2026
168 Ко каза
15:26 07.08.2026
169 Хаген Дас
15:26 07.08.2026
170 защо
"събитието официално се дефинира като международен лагер на ученици от еврейската общност в Европа и Израел, организиран със съдействието на ционистки организации."
А, който се интересува що е то "ционизъм", да прочете.
15:27 07.08.2026
171 хахаха
15:28 07.08.2026
172 Марш в израел
15:31 07.08.2026
173 Австрийски акварелист с малки мустачки
15:33 07.08.2026
174 Съществуването
15:35 07.08.2026
175 ежко
Ако тази статия не е платена, редакцията се е минала.
15:35 07.08.2026
176 За какво точно настоявате?
15:36 07.08.2026
177 и какво стана
15:37 07.08.2026
178 ежко
До коментар #13 от "Някой":Евреина е евреин, ако майка му е еврейка. Юдаизма като религия не те прави евреин, както исляма не те прави турчин.
Коментиран от #185
15:39 07.08.2026
179 Тази тема май е единствената
15:39 07.08.2026
180 мдаа
15:42 07.08.2026
181 3 сигнала, натрошен хотел
15:43 07.08.2026
182 ПРОКУРОР
15:47 07.08.2026
183 Тия варвари дето идват да НИ унижават
15:49 07.08.2026
184 председателят на „Негев“
15:50 07.08.2026
185 И аз да кажа
До коментар #178 от "ежко":По релегиозните канони на Талмуда-да,така е.Иначе можеш да имаш баща евреин или баба или дядо евреи и отчасти пак имаш израелска кръв.Важна е генетиката,не религията.
15:52 07.08.2026
186 Нова пръдня !
15:54 07.08.2026
187 очила
Повреждане и унищожаване на имуществото също?
Тези чужденци първо да се научат на културно поведение и зачитане на реда в страната домакин. Произходът им не е имунитет! Дали пък по този начин не спекулират
15:54 07.08.2026
188 Преди много години в София, в 1-ва
Доктор Перец. Евреин. Много, много добър и благ човек. Лекуваше с усмивката си само. Всеки може да е срещал в живота си своя доктор Перец. И дотук с добрите думи за них. Единственото място по света където ме обраха на улицата е Хайфа, Израел. Местните наблюдаваха с любопитство...
Коментиран от #189
15:56 07.08.2026
189 Зад всяко
До коментар #188 от "Преди много години в София, в 1-ва":зло винаги стои "богоизбран"
15:59 07.08.2026
190 Израел се намира
До коментар #149 от "хиляди азиатци са влезнали в Бг":в географския регион на Близкия изток в Западна (Югозападна) Азия, да сме по точни. Той е в Азия. Азиатци са и никаква работа нямат в Европейски турнири, международни събитие на европейски държави и т.н
16:03 07.08.2026
191 Нито Хуго, нито Мая бяха такива
16:09 07.08.2026
192 Точен
16:10 07.08.2026
193 Краварска медия
16:12 07.08.2026
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Истинско обещание 🇮🇷
16:16 07.08.2026
196 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
16:18 07.08.2026
197 Допълнение
До коментар #154 от "Tочно за":През 1877 г. Сюлейман паша изкла 24 000 души население и опожари до основи Стара Загора заедно с помощта на местните турци и евреи.
Сюлейма паша е французин евреин, професор по история.
16:19 07.08.2026
198 Знаещ
Вместо да ни назидаваш,по добре си озапти сънародниците. Един съвет,понякога,човек е по добре да замълчи.
16:19 07.08.2026
199 Този коментар е премахнат от модератор.
200 Жоро
16:20 07.08.2026
201 Тити на Кака
Типично и точно както се и очаква от човек, защитаваш генния цид върху цивилното население в едно ивично образувание на територията на Палестина!
16:23 07.08.2026
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 Имаше през 2022
16:39 07.08.2026
204 Бай онзи
До коментар #3 от "Спрете да давате":Потърсете в ю тюб,,Хасиди в Лондон"
16:39 07.08.2026
205 Ти да видиш
Да си против ционистите - убийци на невинни жени и деца е дълг на всеки отговорен човек!
Омразата срещу тях е съвсем основателна!
16:42 07.08.2026