Проф. Александър Оскар пред ФАКТИ: Мълчанието пред подобни прояви на нацизъм не е неутралност – то е отстъпление пред омразата

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Случаят в Банско, при който група младежи отправяха нацистки поздрави и антисемитски послания пред хотел, в който бяха настанени участници в международен младежки лагер, предизвика силен обществен отзвук. Инцидентът постави въпроси за границата между хулиганството и престъпленията от омраза, за реакцията на институциите и за това как България трябва да защитава репутацията си като държава, спасила своите евреи по време на Холокоста. По темата пред ФАКТИ говори проф. Александър Оскар, председател на организацията на приятелите на Израел в България “Негев”.



- Проф. Оскар, как оценявате случилото се в Банско, където група младежи отправяха нацистки поздрави пред хотел, в който има деца с израелски произход от различни страни в Европа?

- Това, което се случи, е дълбоко възмутително и абсолютно недопустимо. Подобно поведение няма място в България – държава, която с право се гордее със спасяването на своите евреи по време на Холокоста.



- Какви са тези младежки лагери и каква е тяхната цел?

- Това е международна образователна програма, която събира млади хора от различни държави, включително Израел, Швейцария, Нидерландия, Италия и други. Целта ѝ е чрез образование, културен обмен и съвместни дейности да насърчава толерантността, взаимното уважение и разбирателството между младите хора.



- Появиха се информации, че при инцидента са нанесени и материални щети на хотела. Как приемате това?

- Ако действително са нанесени щети на хотела, това допълнително ще се изяснява. Всеки един такъв групов лагер има застраховка, така че щетите ще бъдат покрити. Подобни действия са недопустими и трябва да бъдат изяснени в пълнота, а виновните да понесат отговорност.



- Някои определят случая като хулиганска проява. Съгласен ли сте?

- Не. Това не е просто хулиганство. Това е открит антисемитизъм, насаждане на омраза и опит за сплашване на млади хора единствено заради техния произход.



- Чухме и отговорът на българските институции, че е имало предистория преди инцидента?

- Очаквам правоохранителните органи да проведат бързо, задълбочено и безкомпромисно разследване, а всички извършители да понесат пълната отговорност, предвидена в закона.



- Какво е Вашето послание към обществото след този случай?

- Всеки опит за възраждане на нацистката идеология, антисемитизма и расовата омраза трябва да срещне категоричен обществен и институционален отпор. Мълчанието пред подобни прояви на нацизъм никога не е неутралност – то е отстъпление пред омразата.