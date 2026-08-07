Володимир Зеленски: Украйна е много близо до създаването на собствена противоракетна система

Украйна напредва в създаването на своя система за защита срещу балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски, пише БТВ.
Зеленски написа в Телеграм, че производителите на оръжия в страната са достигнали нужното технологично ниво. Съобщението идва след срещата му със специалисти по сигурност и отбрана и гласи, че се очаква поставените цели за Украйна да бъдат изпълнени през тази и следващата година.
Системата, която Киев разработва, се нарича "Фрея" (Freyja). Идеята е тя да се превърне в по-досегаема и ефективна алтернатива на американската система за противовъздушна и противоракетна отбрана "Пейтриът", с която САЩ и други членки на НАТО снабдяват Украйна от 2022 г. насам, пише БТВ.
От началото на тази година страната обаче е получила три пъти по-малко боеприпаси в сравнение с този период на миналата година. Тъй като помощта на западните партньори с ракети за противовъздушните комплекси вече не е достатъчна, на страната се налага да търси собствени инструменти за защита от руските въздушни атаки.
Зеленски многократно е приканвал съюзниците да предоставят от запасите си, докато Украйна не се сдобие с готова система.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха ха
18:11 07.08.2026
2 сините
18:12 07.08.2026
3 ъъъ
18:12 07.08.2026
4 РФ е един огромен свинарник ! 🐷
Коментиран от #46, #100, #161, #162, #175, #212
18:12 07.08.2026
5 И вчера беше
18:12 07.08.2026
6 ДА БЕ ДА
18:12 07.08.2026
7 Тунджа 200
Може би да, а може би не.
Няма карти, нямааааа...
18:12 07.08.2026
8 Така е всички знаем
18:13 07.08.2026
9 ЕДНО Е СИГУРНО,ЧЕ СТЕ МНОГО
Коментиран от #28, #91
18:14 07.08.2026
10 Вчера
18:14 07.08.2026
11 Бандер
Коментиран от #37
18:14 07.08.2026
12 5-та година "Киев за 3 дня"
Не е далеч от истината
18:18 07.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Добри новини
"Земеделските производители в Ростовска област започнаха да продават зърно на 40% под себестойността", съобщава руският "Ведомости".
Причините са невъзможността да се използва Азовско море без разрешение от Президент Зеленски за износ и високите цени на горивата.
Добра работа на ВСУ за съкращаване на приходите в Русия.
Коментиран от #135
18:19 07.08.2026
15 ПЕПИ волгата
18:21 07.08.2026
16 Механик
Коментиран от #21
18:21 07.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ИЗВЪНРЕДНО
Коментиран от #48, #72
18:21 07.08.2026
19 Украйна
Коментиран от #163
18:22 07.08.2026
20 УКРАИНЕ победа
Коментиран от #54
18:22 07.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Браво браво
18:23 07.08.2026
24 Клоуна пусин 🤡💩
Два де би ла, ета сила !
18:23 07.08.2026
25 Гост
18:23 07.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Дзак
18:24 07.08.2026
28 Само че
До коментар #9 от "ЕДНО Е СИГУРНО,ЧЕ СТЕ МНОГО":Русия е близо до капитулация
18:24 07.08.2026
29 Артилерист
Коментиран от #42
18:25 07.08.2026
30 байлар
18:25 07.08.2026
31 лакмусът за тези твърдения
Коментиран от #36
18:27 07.08.2026
32 Укротрола има скоротечен рак.
Коментиран от #50, #116, #144
18:27 07.08.2026
33 руската мечка
Коментиран от #55, #56
18:28 07.08.2026
34 Дии
18:29 07.08.2026
35 стоян георгиев
Коментиран от #45, #150
18:29 07.08.2026
36 байлар
До коментар #31 от "лакмусът за тези твърдения":Ако сте забелязал има яка ИНФЛАЦИЯ, от лоши инвестиции на данъците ни.
18:30 07.08.2026
37 Грешите.
До коментар #11 от "Бандер":Украйна е много по-стара държава от русия. РФ съществува едва 1991, така че Русия е украинска.
18:30 07.08.2026
38 Механик
До коментар #21 от "Въй":Пет години чакам абрамсите да идат в Москва.
Пет години чакам, а почне пролетната перемога.
Пет години, чакам ВСУ да си върне Мариупол и Бахмут.
Пет години чакам Зели да пие кафе в Крим.
Пет години чакам Путин да умре (пак).
Пет години чакам Русия да се разпадне на малки феоди.
Пет години чакам руснаците да свършат ракетите (пак)
Пет години чакам НАТО от коалицията на желаещите да победят Русия на бойното поле.
Пет години....
Ох, пет години, еййййй!
Коментиран от #44, #57, #61, #84, #106, #133
18:30 07.08.2026
39 Зелен потник
18:31 07.08.2026
40 оптимистично
18:31 07.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #38 от "Механик":От Киев са два дни,Украйна за седмица стигнахме до-Русия е непобедима.
😅
Коментиран от #49
18:34 07.08.2026
45 Гост
До коментар #35 от "стоян георгиев":Пише тя, как 27 военни първенци остават без патрони, докато се крият зад нея в борбата си срещу Русия.
Коментиран от #60
18:34 07.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Оня с коня
18:35 07.08.2026
48 Ба бааааа
До коментар #18 от "ИЗВЪНРЕДНО":А где заправки
18:36 07.08.2026
49 Механик
До коментар #44 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Е па така си е. Русия е НЕ-ПО-БЕ-ДИ-МА.
Още повече, щом и ти го казваш значи е истина.
Коментиран от #70
18:36 07.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ба бааааа
До коментар #42 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Е твоя гладкия нали увря чак превря
18:37 07.08.2026
52 Аеееее
Коментиран от #96
18:37 07.08.2026
53 Вперіот
18:38 07.08.2026
54 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
До коментар #20 от "УКРАИНЕ победа":🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
18:38 07.08.2026
55 ГОЛЕМ РЕВ
До коментар #33 от "руската мечка":А измисли нещо друго смешен си
18:40 07.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Зелето
До коментар #38 от "Механик":Пyтя, ти ли си ва? Многа си са наплашункал да очакваш нещо да ти са случи! Така привличаш лоши събития! Ти си виноват Русията сега да е толкоз очукана и проскубана!
18:41 07.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Зеля
Коментиран от #65
18:42 07.08.2026
60 стоян георгиев
До коментар #45 от "Гост":Я ми разкажи руската версия ма нападението над украйна? Как НАТО са планирали атака над русия като нямат боеприпаси?
Коментиран от #68, #164
18:43 07.08.2026
61 Делю Хайдутин
До коментар #38 от "Механик":Пет години меся погачата и вися като сопол на Дунав.Дунав пресъхна,кьорав ватн1к не дойде.Даалдисаха ми ръцете от месене.Накрая ще си омеся и главата!
Коментиран от #160
18:46 07.08.2026
62 стоян георгиев
18:46 07.08.2026
63 Ами да си я създават
Коментиран от #69
18:46 07.08.2026
64 Хи хи
18:48 07.08.2026
65 Мълчан гъ
До коментар #59 от "Зеля":Русията не можа да кацне на луната, че ползва балистична ракета!
Коментиран от #76
18:48 07.08.2026
66 хахаха
18:50 07.08.2026
67 ДААААААА
18:50 07.08.2026
68 Българин
До коментар #60 от "стоян георгиев":То колко да си тъп,колко Руски бази има около натовските държави,нито една,а колко натовски са заобиколили Русия,около50 +,и англосаксонските урунгелпръндели наричат Русия агресор,СССР който се върна в границите си и НАТО което отиде до Москва ,,Враг пред портите стонофиле"
Коментиран от #79, #81
18:50 07.08.2026
69 хахаха
До коментар #63 от "Ами да си я създават":така де какво търчи по света да се моли
18:51 07.08.2026
70 3 март 1918 г. Русия на колене
До коментар #49 от "Механик":Генерал Колев, истински български генерал, не го е знаел това.
Коментиран от #83, #90
18:51 07.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 си пън
До коментар #18 от "ИЗВЪНРЕДНО":извънреден,явно си се изпуснал,оди при зеле може заместиш петриът,ще сваляш всичко що лети
18:52 07.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 НАРКОМАН
Коментиран от #78
18:54 07.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #65 от "Мълчан гъ":Русия --СССР първа кацна на Луната с " Луноход-1"
Коментиран от #87
18:57 07.08.2026
77 мъдрецът
Коментиран от #80, #123, #149
18:58 07.08.2026
78 хаха 🤣
До коментар #74 от "НАРКОМАН":наркомана Медвед смени доставчика и новата партида съвсем му се е изпържил мозъка🤣
18:59 07.08.2026
79 КОЙ
До коментар #68 от "Българин":КОЙ те гръмна в празната русофилисистична тиква?КОЙ???
Коментиран от #99
18:59 07.08.2026
80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #77 от "мъдрецът":Карма е да Си 200,500 Години роб
18:59 07.08.2026
81 Вие сте жертва на руска пропаганда !
До коментар #68 от "Българин":Русия е агресор, а жертви на РФ, от както съществува са:
Молдова (1992)Таджикистан (1992)Грузия (2008)Украйна (2014)Сирия (2015)Централноафриканска република (2017)Либия (2018)Мали (2021)
Коментиран от #85
19:00 07.08.2026
82 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #56 от "Руската мечка":Ние не се оплакваме. Много сме доволни от срещите ни с другаря Путин 😘
19:00 07.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #38 от "Механик":Пет години не мога да изляза от бункера 🦄🌈😂
19:03 07.08.2026
85 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #81 от "Вие сте жертва на руска пропаганда !":Ти Си жертва на баша Си.
19:03 07.08.2026
86 НА ТОЯ
19:04 07.08.2026
87 РФ е един огромен свинарник ! 🐷
До коментар #76 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Руската Федерация не е нито Русия, нито е СССР. Основана е малко след Украйна и съставлява утайката от СССР и Руската империя, величието на които са се дължали на Украйна и Балтиските страни !
А ти си просто едно розово 🐷, риещо в тинята.
Коментиран от #94, #114
19:04 07.08.2026
88 Хи их хи
19:04 07.08.2026
89 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
19:04 07.08.2026
90 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #70 от "3 март 1918 г. Русия на колене":Ген Колев на Кой фронт е на Втората Междусъюзничнска война е бил?
Коментиран от #121
19:05 07.08.2026
91 Много е късно вече за капитулация.
До коментар #9 от "ЕДНО Е СИГУРНО,ЧЕ СТЕ МНОГО":Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби. Колкото по-дълго продължава войната, толкова по-лошо за Русия. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.
Коментиран от #98, #125, #141, #147, #200
19:05 07.08.2026
92 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
19:05 07.08.2026
93 Трябва
19:06 07.08.2026
94 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #87 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":Ддааддадад, така е. Между другого, смени си лекаря
Коментиран от #102
19:06 07.08.2026
95 Дон Корлеоне
Коментиран от #127, #139
19:06 07.08.2026
96 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #52 от "Аеееее":Тръгваме веднага. Готови сме на всичко за нашия идол другаря Путин😘
19:07 07.08.2026
97 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
19:07 07.08.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Българин
До коментар #79 от "КОЙ":Ами по мен стреля такива предатели като вашият поп Кръстя
19:08 07.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
19:09 07.08.2026
102 РФ е един огромен свинарник ! 🐷
До коментар #94 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"Ддааддадад" ? Да не се нагълта с тиня npacчо 🐷?
19:09 07.08.2026
103 Вацев
19:09 07.08.2026
104 зелев
Коментиран от #132
19:10 07.08.2026
105 СКОРО И ОДЕСА
Коментиран от #142
19:10 07.08.2026
106 Накрая май ти
До коментар #38 от "Механик":ще умреш от толкова чакане, Путин ще плаче, но си струва дори и една сълза да пророни ако е за теб.
19:11 07.08.2026
107 ДАЖЕ И ТРИМАТА БОЛНИ БАНДЕРТРОЛА ТУКА
Коментиран от #111
19:12 07.08.2026
108 Сус бе копейки
19:13 07.08.2026
109 Споко , уе !
Коментиран от #120, #152
19:14 07.08.2026
110 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
19:14 07.08.2026
111 Що квичиш?
До коментар #107 от "ДАЖЕ И ТРИМАТА БОЛНИ БАНДЕРТРОЛА ТУКА":За пари ли?
Коментиран от #118
19:14 07.08.2026
112 Безспорни факти
До коментар #100 от "Бай Ганьо":Няма как да се оспори.
19:15 07.08.2026
113 Вундер-Вафе
А Ко стана с ,,Фламингото"...?!
Литна ли,или и той ще е съвсем скоро,като ПРО-то...?!
Коментиран от #145
19:15 07.08.2026
114 Това е безспорен
До коментар #87 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":Факт
19:15 07.08.2026
115 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
19:16 07.08.2026
116 Освен теб друг трол
До коментар #32 от "Укротрола има скоротечен рак.":Не се вижда тук. Значи сам се проклинаш. Заради русофилство да си рискуваш здравето, не си струва :)
19:16 07.08.2026
117 Укрофили
19:16 07.08.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Азз
19:18 07.08.2026
120 Всеки успех на България е смърт за РФ
До коментар #109 от "Споко , уе !":"Да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили." Васил Левски
Да живее България !
Коментиран от #122, #191
19:18 07.08.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Удри копейката с манивелата!
До коментар #120 от "Всеки успех на България е смърт за РФ":Докато се изправи!Манивелата.
19:20 07.08.2026
123 Най-тежката и нещастна съдба
До коментар #77 от "мъдрецът":на света имат руския и севернокорейския народ. Те не живеят, те просто съществуват с една единствена цел- да се жертват за диктатора си. Много тъжно, но факт.
Коментиран от #130
19:20 07.08.2026
124 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Една забележка само.
Поради съкращение на средставата за тия клиники с 10%, нека да ги оставим клиничните рyсофоби да си пишат пpоcтотиите в любимите фaшизоидни сайтове и да ни забавляват с акъла си
19:21 07.08.2026
125 Това е бил и плана му,
До коментар #91 от "Много е късно вече за капитулация.":но ВДВ бяха малко и избити от украинското опълчение, а 65км. колона от танкове, БМП, камиони подкрепена от авиация и хеликоптери срещна "Джавелин", "Стингър" и дронове. В пленените машини имаше парадни униформи и това говори за подготовка на тържествен парад в Киев.
19:21 07.08.2026
126 Атлантик
19:22 07.08.2026
127 Хи хи
До коментар #95 от "Дон Корлеоне":Да,пусна интернета, и прати по него едно дронче да те види кво прайш !!
19:22 07.08.2026
128 Бай Ганьо
19:23 07.08.2026
129 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #118 от "БАНДЕРИТЕ СТЕ С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Ще го накажем.
19:24 07.08.2026
130 очевидно
До коментар #123 от "Най-тежката и нещастна съдба":Трябва да си доста изперкал и извън реалността за да твърдиш такива глупости! Само промитите мозъци на евродебилите може да си мислят това! Ние живеем е евродикатура и се вижда всеки ден в постоянното козируване на началството от всяко едно наше правителство! Време е ние да се освободим от робството, което се крепи на идиоти!
Коментиран от #138, #168
19:25 07.08.2026
131 Цензура
19:25 07.08.2026
132 Много е късно вече за капитулация.
До коментар #104 от "зелев":Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Само тогава имаше такава възможност, но Русия се провали.
Коментиран от #190
19:27 07.08.2026
133 Някой да е
До коментар #38 от "Механик":нападал Русия?
19:27 07.08.2026
134 РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
19:28 07.08.2026
135 Тоя, пък.
До коментар #14 от "Добри новини":Русия има излаз на три океана и 23 морета, ще си изнася каквото иска, макар с някои неудобства. Затова път ykропитeшките зърнари не могат да изнесат и един тон пшеница без позволение на В.В.Путин !!!
Коментиран от #143
19:28 07.08.2026
136 Хаха
19:31 07.08.2026
137 Укри и орки в надпревара опазват Мира
-;-
Укрите са откраднали идейте на Рашистите за техните безаналогови джелеза .
Абе какво стана с предупрежденията на Алкохолика за сутния ден?!!?!
Ама поне рашистите имали произведени Москвич -6 и Лада Гранта- кога Боташа ще отиде на работно посещение в Москва за задоволявне на българскя пазар с нови Москвичи?!?!
19:33 07.08.2026
138 Да, обаче като решиш
До коментар #130 от "очевидно":можеш да запалиш колата, да пресечеш границата като си покажеш само личната карта(ако ти я поискат) и с две средни за страната заплати от общо 2800€ да отидеш на почивка в Гърция, Хърватия или където поискаш. За това севернокорейците не са и мечтали, а руснаците тепърва ще свикват да не ги пускат и в чужбина да не ги искат.
19:33 07.08.2026
139 Корлеон Донев
До коментар #95 от "Дон Корлеоне":Пусна!
Няколко ,,Искандера",по Kiif и Одеса...,че Зелко орева орталъка...!
19:34 07.08.2026
140 Наблюдател
Не съобщиха колко ракети да били изстреляни.
FP9 е балистична ракета с обхват 2200 км и скорост 5,7 МАХ
19:34 07.08.2026
141 1234
До коментар #91 от "Много е късно вече за капитулация.":Явно вече слушаш Пламен Пасков и украинските блогери. Точно сега укрите рухват. Путин създава нов вид войска основно за борба с дронове. До нова година към тези войски ще бъдат ангажирани около 100 000 души. Небето ще бъде изчистено от тези дронове, заради които войната се проточи 5 г. Без дронове укрите след 3 месеца ще капитулират. 500 000 резервна армия стои по полигоните и не участва във военни действия, русия натрупа голям арсенал от боеприпаси и ракети. За тези 5 г Русия се подготви максимално за водене на широкомащабни нападателни операции. Тези приказки за нула шансове са пълни глупости. Русия е струпала войски в готовност колкото двата белоруски фронта, които превзеха Берлин. Украинците поддържат баланса до сега единствено заради дроновете.
19:35 07.08.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Е, точно в това е руската трагедия.
До коментар #135 от "Тоя, пък.":Имат излаз на 12 морета, а са бедна и бавноразвиваща се държава, роби на на богатия и силен господар Китай, който има излаз само на 4 морета. :)))
Коментиран от #158
19:37 07.08.2026
144 Нямат край
До коментар #32 от "Укротрола има скоротечен рак.":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат..😂
Коментиран от #151
19:37 07.08.2026
145 Има доста НПЗ-та за навестявне
До коментар #113 от "Вундер-Вафе":113 Вундер-Вафе
11ОТГОВОР
Само така Зели!
А Ко стана с ,,Фламингото"...?!
Литна ли,или и той ще е съвсем скоро,като ПРО-то...?!
-;-
Абе нещата са като със безаналоговите джелеза на Фюрера и Алкохолика.
Кога ще видим и приложението на тези така важи за победата на Путлеризъма Железа?!
Рашистите си нямат собствени Москвичи, ама безаналогови неща ще фантазирали.
Коментиран от #148, #194, #203
19:40 07.08.2026
146 Аз съм
19:42 07.08.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Офицер от БА
До коментар #77 от "мъдрецът":Kpeтенoид, интернет е пълен с видеа от Русия. Изгледай няколко и пак се върни да коментираме. Но няма да го направиш, защото подозераш истината: че ако видиш как реално живеят руснаците, ще осъзнаеш какъв ckот си самият ти.
Коментиран от #154
19:44 07.08.2026
150 И какво
До коментар #35 от "стоян георгиев":точно искаш да кажеш, Стоене? То всяко военно събитие си има история. Като войната на Германия на Хитлер, например.
Коментиран от #210
19:45 07.08.2026
151 като си изпълнят 6-те цели
До коментар #144 от "Нямат край":144 Нямат край
32ОТГОВОР
До коментар 32 от "Укротрола има скоротечен рак.":
русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат..
-;-
Иома краъ
Като си изпълнта 6-те цели и щели да спрат
144 Нямат край
32ОТГОВОР
До коментар 32 от "Укротрола има скоротечен рак.":
русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат..
19:45 07.08.2026
152 Отец Дионисий
До коментар #109 от "Споко , уе !":Русия е наказана от Бог.
Коментиран от #159
19:48 07.08.2026
153 А дано
Коментиран от #155, #183
19:49 07.08.2026
154 80 % от Райха са на нивото на 194х год
До коментар #149 от "Офицер от БА":149 Офицер от БА
00ОТГОВОР
До коментар 77 от "мъдрецът":
Kpeтенoид, интернет е пълен с видеа от Русия.
-;-
Москва , Ленинград и още 2-3-4- града са витрината
Селата са на нивото от 194х година
абе след като се топлят на автошини и отработке- какво да пишем?!?!
19:49 07.08.2026
155 Рашмахта да мине да освободи комунистите
До коментар #153 от "А дано":153 А дано
00ОТГОВОР
че да свършва тая война, че...... украинската мафия превзе България.
-;-
нека червените кхмери да се консолидират и да очаката Рашмахта да дойде да освободи изстрадалите комунисти!
19:50 07.08.2026
156 Хехе
19:50 07.08.2026
157 Наблюдател
Не съобщиха колко ракети да били изстреляни.
FP9 е балистична ракета с обхват 2200 км и скорост 5,7 МАХ
19:51 07.08.2026
158 Цензура
До коментар #143 от "Е, точно в това е руската трагедия.":Хахаха, толкова е бедна и слаборазвита, че има най-висока покупателна способност и най-нисък дълг в Европа и бие цялото НАТО в оръжейното производство - и не само в него. Рoб си ти, защото тукашните политици само изпълняват заповеди от Брюксел и Вашингтон, козируват и изпълняват - а Русия не се подчинява на никого, но ти не можеш да разбереш тия неща, с твоят интелект на нивото на медyзите !!!
19:51 07.08.2026
159 Аллах да пази Четвъртния райх
До коментар #152 от "Отец Дионисий":152 Отец Дионисий
00ОТГОВОР
До коментар 109 от "Споко , уе !":
Русия е наказана от Бог.
-;-
Ама Аллах си пази правоверните
19:51 07.08.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 А те пък
До коментар #4 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":Украинците едни хрисими, всеки ден поздравяват и искат пари, и те бяха в тази федерация, че даже я и управляваха, боклуци да се избиват и да не месят в техните граждански войни
19:53 07.08.2026
162 ?????
До коментар #4 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":Ти къде видя разлика между руснаците и украинците? Разлика няма, едни и същи нагли варвари, изостанали с векове от цивилизованите народи. Едните диваци се сбили с другите диваци, а накрая всички ние им плащаме масрафа! Стотици милиарди от нашия джоб!
Коментиран от #198
19:53 07.08.2026
163 Историк
До коментар #19 от "Украйна":Русия може да се разпадне. За Украйна или друга държава това е невъзможно.
Коментиран от #177
19:53 07.08.2026
164 9години не бяха достатъчни за товарищите
До коментар #60 от "стоян георгиев":60 стоян георгиев
512ОТГОВОР
До коментар 45 от "Гост":
Я ми разкажи руската версия ма нападението над украйна? Как НАТО са планирали атака над русия като нямат боеприпаси?
Коментиран от 68
-;-
То и за дивотията в Афганистан твярдъха че с няколко часа са изпреварили инваията на имприалистите в Афганистан
и се започна с филмите за Бабрак Кармал и так далее, та 9 (зевет) години
19:54 07.08.2026
165 ХВАЛИ СЕ НАРКОТО
Коментиран от #170
19:56 07.08.2026
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 5656
19:56 07.08.2026
168 русофили си искат путлеризъма и това е
До коментар #130 от "очевидно":130 очевидно
47ОТГОВОР
До коментар 123 от "Най-тежката и нещастна съдба":
Трябва да си доста изперкал и извън реалността за да твърдиш такива глупости! Само промитите мозъци на евродебилите може да си мислят това!
-;-
какъв изрод може да си та да хвалиш путлеризъма
Коментиран от #171
19:56 07.08.2026
169 Дамм
Коментиран от #173
19:58 07.08.2026
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Леко че
До коментар #168 от "русофили си искат путлеризъма и това е":Ш се задавиш УРСУЛ РАЗНОЦВЕТЕН!Путлеризма е малко по-добре от ционизма и неофашизма!!!
Коментиран от #185
20:00 07.08.2026
172 Последния Софиянец
20:00 07.08.2026
173 Гресирана ватенка
До коментар #169 от "Дамм":Това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в гггза😁😁😁
Коментиран от #205
20:01 07.08.2026
174 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Който е готов да се раздели с парите си, нека да ми даде адрес и телефон, ще подпишем облога пред нотариус и ще му взема апартамента законно.
Русофобните алкохолици си мечтайте, мечтите са безплатни, поне докато не ви изпратим да фронта да воювате с руската армия.
Коментиран от #181
20:01 07.08.2026
175 Компетентен
До коментар #4 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":Това, което ме изумява най-много у росафoбите не е дори омразата им, а нечoвeшката, ckотска тъпoта. Ако се приеме един световен закон за хуманна eвтaнaзия на oлигoфpeните, русофобите ще станат по-голяма рядкост и от белите лястовици.
Мозъчен инвaлид - Русия през 1991 година остави на укpoпите най-голямата държава в Европа след самата Русия, с икономика равна на френската, с 50 милиона население. Русия сама пое и изплати всички дългове на СССР, че и на Царска Русия, докато укpoпците и другите бивши републики си гледаха кефа и не платиха и един долар. За 35 години Русия отново стана световна сила, силна, богата - най-висока покупателна способност в Европа, незначителен външен дълг, запази числеността на населението си. В същото време гнъсната укpoпия загуби 60% от населението си, загуби индустрията си, превърна се в прeзреният просяк на Европа !!! Балтийците пък бяха толкова "иновативни", че спряха най-модерната за времето си АЕЦ, само след няколко години работа, само защото била руска, после просиха ток от... РУСИЯ, а сега - от финландия !!! И не са на челните места по загуба на население, загубиха почти цялата си реална икономика !!!
Коментиран от #214
20:02 07.08.2026
176 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #178
20:02 07.08.2026
177 Интересен историк си
До коментар #163 от "Историк":Че тя и втората българска държава се разпадна на три царства
20:03 07.08.2026
178 Компетентен
До коментар #176 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Това лято ще е последното на бункерния башиш, есента е на башнята с краката нагоре.
20:04 07.08.2026
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Дудов
20:04 07.08.2026
181 Гресирана ватенка
До коментар #174 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Това също не бива да те спира да продължиш да си го слагаш в гггза 😁😁😁
20:04 07.08.2026
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Много просто казано
До коментар #153 от "А дано":Нарича ли себе си украинец, нацисткибандеровец е и те заслужават само едно - мачкане!
20:09 07.08.2026
184 М...ете бе
20:11 07.08.2026
185 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #171 от "Леко че":И аз съм разноцветен (преобладаващо розов), но ме избраха за президент 🦄 🌈😂
20:20 07.08.2026
186 СПРАВКА ЗА ЗЕЛЕНСКИ с ДЪРЖАВАТА "404"
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :"9 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).
20:32 07.08.2026
187 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА = 2,7 МЛН.
$ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:
УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.
Коментиран от #193
20:34 07.08.2026
188 Бъзиктар
20:43 07.08.2026
189 Русофил хардлайнарин
20:55 07.08.2026
190 1111
До коментар #132 от "Много е късно вече за капитулация.":Войната се проточи заради дроновете. Русия вече намери генерално решение на този проблем. Просто дроновете изчезват от небето и тогава положението на украйна без ВВС и ПВО става катастрофическо. Чувал ли си за рускиата военна част Рубикон.
20:57 07.08.2026
191 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #120 от "Всеки успех на България е смърт за РФ":И българи гласуваха Левски да бъде Обесен...
20:59 07.08.2026
192 0407
21:04 07.08.2026
193 Ха-ха
До коментар #187 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА = 2,7 МЛН.":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 18 900 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
21:08 07.08.2026
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Мълчан гъ
21:16 07.08.2026
196 Този коментар е премахнат от модератор.
197 Този коментар е премахнат от модератор.
198 Да.....
До коментар #162 от "?????":Руснаците и украинците са варвари, пристигнали тук за да ни колонизират.
Коментиран от #211
21:27 07.08.2026
199 1111
21:27 07.08.2026
200 1111
До коментар #91 от "Много е късно вече за капитулация.":"На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0"
Така е, прав си - Украйна изчезва от картата и математическият шанс наистина е 0.
21:39 07.08.2026
201 хахаха
21:41 07.08.2026
202 Психо
21:43 07.08.2026
203 1111
До коментар #145 от "Има доста НПЗ-та за навестявне":Аве, охраната в Церова Курия пак е спала.
22:07 07.08.2026
204 Смешник
22:11 07.08.2026
205 1111
До коментар #173 от "Гресирана ватенка":Но това хич не променя факта, че обичаш да си Го пъхаш в отходния канал без да използваш отработени масла
22:15 07.08.2026
206 Янкито
22:18 07.08.2026
207 История
Коментиран от #213
22:53 07.08.2026
208 Дон Корлеоне
от двата стола седнаха отново на средния .......
На Руския !!!
22:56 07.08.2026
209 Методи
23:11 07.08.2026
210 стоян георгиев
До коментар #150 от "И какво":Говоря за нови военни практики.дронове асиметрични бойни действия мобилна отбрана без непрекъсната фронтова линия...все иновации на украйна във водене на война.
23:40 07.08.2026
211 Разцветников
До коментар #198 от "Да.....":Да се махат оттук, "миличките нещастни украинци" колкото си може по-бързо! Не ни стигат нашите си проблеми, ами путлер ни изпрати окупатори, които възнамеряват да се заселят тук завинаги и да ни поробят. Съветските люде са по-страшни дори и от 5 вековните ни поробители. Ония за 500 години не са успели да превърнат народа ни в туркофили, докато "братушките" промиха мозъците на половината българско население, превръщайки го русофили.
00:07 08.08.2026
212 А бе по-важното е
До коментар #4 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":А бе по-важното е, че украинките с тяхната похотливост, заразиха мъжете по морето с всякакви венерически болести - познати и непознати. Тия са истинско бактериологично оръжие! Тия поне да поддържат елементарна хигиена и да си сменят на ака ните килоти поне веднъж на седмица! Абсолютна мизерия са!
00:47 08.08.2026
213 На кой му пука затова!
До коментар #207 от "История":А бе по-важното е, че украинките с тяхната похотливост, заразиха мъжете по морето с всякакви венерически болести - познати и непознати. Тия са истинско бактериологично оръжие! Тия поне да поддържат елементарна хигиена и да си сменят на ака ните килоти поне веднъж на седмица! Абсолютна мизерия са!
00:49 08.08.2026
214 русофили с любов избиват другите
До коментар #175 от "Компетентен":175 Компетентен
117ОТГОВОР
До коментар 4 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":
Това, което ме изумява най-много у росафoбите не е дори омразата им,...
-;-
Четох те дотук и проумях че си вдлъбнат Задник
Рашистите се доказаха с историята си поне за последните 40 години че все са нападани, нерабирани и презирани
Как пък все грузинци, чеченци, афганци и кои ли още не, все не разбираха ВАТЕНКИТЕ!
08:50 08.08.2026