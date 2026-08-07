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Володимир Зеленски: Украйна е много близо до създаването на собствена противоракетна система
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украйна е много близо до създаването на собствена противоракетна система

7 Август, 2026 18:09 5 743 214

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • володимир зеленски

Идеята е тя да се превърне в по-досегаема и ефективна алтернатива на американската система за противовъздушна и противоракетна отбрана "Пейтриът", с която САЩ и други членки на НАТО снабдяват Украйна от 2022 г. насам

Володимир Зеленски: Украйна е много близо до създаването на собствена противоракетна система - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна напредва в създаването на своя система за защита срещу балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски, пише БТВ.

Зеленски написа в Телеграм, че производителите на оръжия в страната са достигнали нужното технологично ниво. Съобщението идва след срещата му със специалисти по сигурност и отбрана и гласи, че се очаква поставените цели за Украйна да бъдат изпълнени през тази и следващата година.

Системата, която Киев разработва, се нарича "Фрея" (Freyja). Идеята е тя да се превърне в по-досегаема и ефективна алтернатива на американската система за противовъздушна и противоракетна отбрана "Пейтриът", с която САЩ и други членки на НАТО снабдяват Украйна от 2022 г. насам, пише БТВ.

От началото на тази година страната обаче е получила три пъти по-малко боеприпаси в сравнение с този период на миналата година. Тъй като помощта на западните партньори с ракети за противовъздушните комплекси вече не е достатъчна, на страната се налага да търси собствени инструменти за защита от руските въздушни атаки.

Зеленски многократно е приканвал съюзниците да предоставят от запасите си, докато Украйна не се сдобие с готова система.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха

    76 21 Отговор
    СОБСТВЕН ПАМЕТНИК.

    18:11 07.08.2026

  • 2 сините

    39 14 Отговор
    за боята иде реч

    18:12 07.08.2026

  • 3 ъъъ

    89 13 Отговор
    ааа ... и дайте пари ...

    18:12 07.08.2026

  • 4 РФ е един огромен свинарник ! 🐷

    37 130 Отговор
    Все повече доказателства, че цялата слава на Руската империя и СССР се е дължала на Украйна и Балтийските държави. Московските монголо-татари са едни примитивни неандерталци !

    Коментиран от #46, #100, #161, #162, #175, #212

    18:12 07.08.2026

  • 5 И вчера беше

    83 14 Отговор
    много близо

    18:12 07.08.2026

  • 6 ДА БЕ ДА

    92 18 Отговор
    ЩЕ ОСТАНЕТЕ БЕЗ СОБСТВЕНА ЗЕМЯ.

    18:12 07.08.2026

  • 7 Тунджа 200

    76 15 Отговор
    Аха, до две седмици, нали?
    Може би да, а може би не.
    Няма карти, нямааааа...

    18:12 07.08.2026

  • 8 Така е всички знаем

    81 14 Отговор
    Близо е ама до фалит

    18:13 07.08.2026

  • 9 ЕДНО Е СИГУРНО,ЧЕ СТЕ МНОГО

    91 16 Отговор
    БЛИЗО ДО КАПИТУЛАЦИЯ.

    Коментиран от #28, #91

    18:14 07.08.2026

  • 10 Вчера

    81 13 Отговор
    Каза същото.. Значи е с един ден по-близо!! Комик 🤣😂🤣

    18:14 07.08.2026

  • 11 Бандер

    69 14 Отговор
    У крайна е Руска .

    Коментиран от #37

    18:14 07.08.2026

  • 12 5-та година "Киев за 3 дня"

    19 76 Отговор
    Вчера Кремълският пропагандист Соловьов плаши ватeнkитe с украинските балистични ракети. Прогнозира, че руските региони ще заприличат на Донецк и Белгород. 😬
    Не е далеч от истината

    18:18 07.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Добри новини

    14 80 Отговор
    От рубриката "Всичко върви по план":
    "Земеделските производители в Ростовска област започнаха да продават зърно на 40% под себестойността", съобщава руският "Ведомости".
    Причините са невъзможността да се използва Азовско море без разрешение от Президент Зеленски за износ и високите цени на горивата.
    Добра работа на ВСУ за съкращаване на приходите в Русия.

    Коментиран от #135

    18:19 07.08.2026

  • 15 ПЕПИ волгата

    13 33 Отговор
    аз избрах еврото

    18:21 07.08.2026

  • 16 Механик

    68 15 Отговор
    Зели, Зелиииии! Стига се напъва, мило! Въженцето ти е готово и скоро шефовете ти ще ти го метнат на вратлето. Ще се успокоиш во век и веков. Амин!

    Коментиран от #21

    18:21 07.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ИЗВЪНРЕДНО

    15 58 Отговор
    Взрив в Москва!Чува се чак в Тула!

    Коментиран от #48, #72

    18:21 07.08.2026

  • 19 Украйна

    64 19 Отговор
    е много близо до разпадането си.

    Коментиран от #163

    18:22 07.08.2026

  • 20 УКРАИНЕ победа

    18 57 Отговор
    УКРАИНЕ победа

    Коментиран от #54

    18:22 07.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Браво браво

    15 56 Отговор
    Радостта на тези които си мислеха, че няма ракети Пейтриът беше доста кратка. Има ракети Фрея.

    18:23 07.08.2026

  • 24 Клоуна пусин 🤡💩

    20 56 Отговор
    Мина точно 1 година , откакто Лукашенко, на една пейка в компанията на Путин каза, че Украйна трябва спешно да се предаде, иначе до месец, месец и половина или два, няма да останат отбранителни съоръжения, а Русия ще е завладяла всичко. През това време Пусин потъркваше ръце и кимаше одобрително 😆🤪🤡
    Два де би ла, ета сила !

    18:23 07.08.2026

  • 25 Гост

    40 17 Отговор
    Близо са, има няма някакви си 10 години

    18:23 07.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дзак

    5 21 Отговор
    Обработва агенциите за имоти! Случайно засякох позната в тази сфера!

    18:24 07.08.2026

  • 28 Само че

    14 48 Отговор

    До коментар #9 от "ЕДНО Е СИГУРНО,ЧЕ СТЕ МНОГО":

    Русия е близо до капитулация

    18:24 07.08.2026

  • 29 Артилерист

    56 15 Отговор
    Ама военният завод в Павлоград е изцяло занулен миналата нощ от руските ракети и не е ясно къде ще се реализират желанията на комичния артист Зеленски...

    Коментиран от #42

    18:25 07.08.2026

  • 30 байлар

    39 15 Отговор
    До поредното ни скубане за бленуваната вундервафла.

    18:25 07.08.2026

  • 31 лакмусът за тези твърдения

    37 13 Отговор
    Ще бъде ако евроатлантиците почнат да инвестират в Украйна. Ако не почнат, значи даже и те не вярват на наркомана.

    Коментиран от #36

    18:27 07.08.2026

  • 32 Укротрола има скоротечен рак.

    18 9 Отговор
    Укротрола има скоротечен рак.

    Коментиран от #50, #116, #144

    18:27 07.08.2026

  • 33 руската мечка

    15 44 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #55, #56

    18:28 07.08.2026

  • 34 Дии

    14 41 Отговор
    Ще направят. Дай Боже да е по скоро. Скоро обаче ще направят собствена балистична ракета и тогава ватенките ще реват. Много скоро ще е.

    18:29 07.08.2026

  • 35 стоян георгиев

    15 44 Отговор
    Украйна пише световната военна история.

    Коментиран от #45, #150

    18:29 07.08.2026

  • 36 байлар

    22 9 Отговор

    До коментар #31 от "лакмусът за тези твърдения":

    Ако сте забелязал има яка ИНФЛАЦИЯ, от лоши инвестиции на данъците ни.

    18:30 07.08.2026

  • 37 Грешите.

    11 44 Отговор

    До коментар #11 от "Бандер":

    Украйна е много по-стара държава от русия. РФ съществува едва 1991, така че Русия е украинска.

    18:30 07.08.2026

  • 38 Механик

    50 18 Отговор

    До коментар #21 от "Въй":

    Пет години чакам абрамсите да идат в Москва.
    Пет години чакам, а почне пролетната перемога.
    Пет години, чакам ВСУ да си върне Мариупол и Бахмут.
    Пет години чакам Зели да пие кафе в Крим.
    Пет години чакам Путин да умре (пак).
    Пет години чакам Русия да се разпадне на малки феоди.
    Пет години чакам руснаците да свършат ракетите (пак)
    Пет години чакам НАТО от коалицията на желаещите да победят Русия на бойното поле.
    Пет години....
    Ох, пет години, еййййй!

    Коментиран от #44, #57, #61, #84, #106, #133

    18:30 07.08.2026

  • 39 Зелен потник

    33 12 Отговор
    Само да намерим достатъчно дълги ластици.

    18:31 07.08.2026

  • 40 оптимистично

    22 8 Отговор
    може да е опит за някакво по-евтино копие на пейтриътите, щом не им дават лиценз.

    18:31 07.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Тц,тц,тц 😂😂😂

    10 25 Отговор

    До коментар #38 от "Механик":

    От Киев са два дни,Украйна за седмица стигнахме до-Русия е непобедима.
    😅

    Коментиран от #49

    18:34 07.08.2026

  • 45 Гост

    13 10 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    Пише тя, как 27 военни първенци остават без патрони, докато се крият зад нея в борбата си срещу Русия.

    Коментиран от #60

    18:34 07.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Оня с коня

    8 36 Отговор
    Няма как Украйна да не се обзаведе със собствена ефективна ПВО след като се наливат там толкова Милиарди от Европа,а Укр. Военни специалисти са на. Световно ниво.

    18:35 07.08.2026

  • 48 Ба бааааа

    5 15 Отговор

    До коментар #18 от "ИЗВЪНРЕДНО":

    А где заправки

    18:36 07.08.2026

  • 49 Механик

    16 12 Отговор

    До коментар #44 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Е па така си е. Русия е НЕ-ПО-БЕ-ДИ-МА.
    Още повече, щом и ти го казваш значи е истина.

    Коментиран от #70

    18:36 07.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ба бааааа

    5 7 Отговор

    До коментар #42 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Е твоя гладкия нали увря чак превря

    18:37 07.08.2026

  • 52 Аеееее

    16 8 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    Коментиран от #96

    18:37 07.08.2026

  • 53 Вперіот

    7 11 Отговор
    хлопці мріі безкоштовні...

    18:38 07.08.2026

  • 54 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    25 11 Отговор

    До коментар #20 от "УКРАИНЕ победа":

    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    18:38 07.08.2026

  • 55 ГОЛЕМ РЕВ

    16 8 Отговор

    До коментар #33 от "руската мечка":

    А измисли нещо друго смешен си

    18:40 07.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Зелето

    4 26 Отговор

    До коментар #38 от "Механик":

    Пyтя, ти ли си ва? Многа си са наплашункал да очакваш нещо да ти са случи! Така привличаш лоши събития! Ти си виноват Русията сега да е толкоз очукана и проскубана!

    18:41 07.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Зеля

    26 8 Отговор
    Хокрайна е много близо до кацане на луната 😂

    Коментиран от #65

    18:42 07.08.2026

  • 60 стоян георгиев

    6 25 Отговор

    До коментар #45 от "Гост":

    Я ми разкажи руската версия ма нападението над украйна? Как НАТО са планирали атака над русия като нямат боеприпаси?

    Коментиран от #68, #164

    18:43 07.08.2026

  • 61 Делю Хайдутин

    9 18 Отговор

    До коментар #38 от "Механик":

    Пет години меся погачата и вися като сопол на Дунав.Дунав пресъхна,кьорав ватн1к не дойде.Даалдисаха ми ръцете от месене.Накрая ще си омеся и главата!

    Коментиран от #160

    18:46 07.08.2026

  • 62 стоян георгиев

    9 24 Отговор
    Как деградира руската копейка а? От киев за три дена до не сте превзели москва...хах...спокойно другари москва сама ще се предаде.няма да е за първи път.ще се наложи обаче да пращате колети да има какво да ядат а като ви знам какви сте няма да пратите нищо на руските си братя.

    18:46 07.08.2026

  • 63 Ами да си я създават

    10 8 Отговор
    Вече не ме интересува.

    Коментиран от #69

    18:46 07.08.2026

  • 64 Хи хи

    19 6 Отговор
    Не може урките да създават конкуренция на Щатите. Скоро ще бъдат ударени от Тръмп !

    18:48 07.08.2026

  • 65 Мълчан гъ

    6 17 Отговор

    До коментар #59 от "Зеля":

    Русията не можа да кацне на луната, че ползва балистична ракета!

    Коментиран от #76

    18:48 07.08.2026

  • 66 хахаха

    17 6 Отговор
    ами тя украина от 5 години е много близо и до победа......

    18:50 07.08.2026

  • 67 ДААААААА

    17 6 Отговор
    МНОГО СИ БЛИЗО ДО БЪЖЕТО !

    18:50 07.08.2026

  • 68 Българин

    25 8 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    То колко да си тъп,колко Руски бази има около натовските държави,нито една,а колко натовски са заобиколили Русия,около50 +,и англосаксонските урунгелпръндели наричат Русия агресор,СССР който се върна в границите си и НАТО което отиде до Москва ,,Враг пред портите стонофиле"

    Коментиран от #79, #81

    18:50 07.08.2026

  • 69 хахаха

    14 6 Отговор

    До коментар #63 от "Ами да си я създават":

    така де какво търчи по света да се моли

    18:51 07.08.2026

  • 70 3 март 1918 г. Русия на колене

    8 15 Отговор

    До коментар #49 от "Механик":

    Генерал Колев, истински български генерал, не го е знаел това.

    Коментиран от #83, #90

    18:51 07.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 си пън

    13 5 Отговор

    До коментар #18 от "ИЗВЪНРЕДНО":

    извънреден,явно си се изпуснал,оди при зеле може заместиш петриът,ще сваляш всичко що лети

    18:52 07.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 НАРКОМАН

    12 9 Отговор
    НАРКОМАН

    Коментиран от #78

    18:54 07.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 11 Отговор

    До коментар #65 от "Мълчан гъ":

    Русия --СССР първа кацна на Луната с " Луноход-1"

    Коментиран от #87

    18:57 07.08.2026

  • 77 мъдрецът

    7 25 Отговор
    Да си руснак е карма, да живееш в дървени села без канализация, да живееш 100 години във война по окопите, да цъкаш със език пред западните витрини или пък пред фолксвагена на някой турист, и други подобни!

    Коментиран от #80, #123, #149

    18:58 07.08.2026

  • 78 хаха 🤣

    5 18 Отговор

    До коментар #74 от "НАРКОМАН":

    наркомана Медвед смени доставчика и новата партида съвсем му се е изпържил мозъка🤣

    18:59 07.08.2026

  • 79 КОЙ

    6 18 Отговор

    До коментар #68 от "Българин":

    КОЙ те гръмна в празната русофилисистична тиква?КОЙ???

    Коментиран от #99

    18:59 07.08.2026

  • 80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 11 Отговор

    До коментар #77 от "мъдрецът":

    Карма е да Си 200,500 Години роб

    18:59 07.08.2026

  • 81 Вие сте жертва на руска пропаганда !

    5 20 Отговор

    До коментар #68 от "Българин":

    Русия е агресор, а жертви на РФ, от както съществува са:
    Молдова (1992)Таджикистан (1992)Грузия (2008)Украйна (2014)Сирия (2015)Централноафриканска република (2017)Либия (2018)Мали (2021)

    Коментиран от #85

    19:00 07.08.2026

  • 82 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    7 11 Отговор

    До коментар #56 от "Руската мечка":

    Ние не се оплакваме. Много сме доволни от срещите ни с другаря Путин 😘

    19:00 07.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Розовото пони Путин 🦄

    8 17 Отговор

    До коментар #38 от "Механик":

    Пет години не мога да изляза от бункера 🦄🌈😂

    19:03 07.08.2026

  • 85 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 7 Отговор

    До коментар #81 от "Вие сте жертва на руска пропаганда !":

    Ти Си жертва на баша Си.

    19:03 07.08.2026

  • 86 НА ТОЯ

    17 6 Отговор
    Дрогата съвсем му е изпила мозъка.

    19:04 07.08.2026

  • 87 РФ е един огромен свинарник ! 🐷

    7 22 Отговор

    До коментар #76 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Руската Федерация не е нито Русия, нито е СССР. Основана е малко след Украйна и съставлява утайката от СССР и Руската империя, величието на които са се дължали на Украйна и Балтиските страни !
    А ти си просто едно розово 🐷, риещо в тинята.

    Коментиран от #94, #114

    19:04 07.08.2026

  • 88 Хи их хи

    14 6 Отговор
    Браво! Продължавайте все така...на запад

    19:04 07.08.2026

  • 89 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    18 6 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    19:04 07.08.2026

  • 90 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 11 Отговор

    До коментар #70 от "3 март 1918 г. Русия на колене":

    Ген Колев на Кой фронт е на Втората Междусъюзничнска война е бил?

    Коментиран от #121

    19:05 07.08.2026

  • 91 Много е късно вече за капитулация.

    9 17 Отговор

    До коментар #9 от "ЕДНО Е СИГУРНО,ЧЕ СТЕ МНОГО":

    Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби. Колкото по-дълго продължава войната, толкова по-лошо за Русия. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.

    Коментиран от #98, #125, #141, #147, #200

    19:05 07.08.2026

  • 92 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    16 7 Отговор
    Щял да бяга. Положението в окраината било много лошо.

    19:05 07.08.2026

  • 93 Трябва

    3 6 Отговор
    и ЯО !

    19:06 07.08.2026

  • 94 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 11 Отговор

    До коментар #87 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":

    Ддааддадад, така е. Между другого, смени си лекаря

    Коментиран от #102

    19:06 07.08.2026

  • 95 Дон Корлеоне

    6 15 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #127, #139

    19:06 07.08.2026

  • 96 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    7 14 Отговор

    До коментар #52 от "Аеееее":

    Тръгваме веднага. Готови сме на всичко за нашия идол другаря Путин😘

    19:07 07.08.2026

  • 97 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    19 6 Отговор
    Можеха да имат една голяма и сравнително багата държава, но британците ги излъгаха и ги набутаха в тази война. Сега изгубиха всичко.

    19:07 07.08.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Българин

    6 7 Отговор

    До коментар #79 от "КОЙ":

    Ами по мен стреля такива предатели като вашият поп Кръстя

    19:08 07.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    18 6 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф. Че с противоракетната система на Зеленски нещата не са сигурни.

    19:09 07.08.2026

  • 102 РФ е един огромен свинарник ! 🐷

    6 16 Отговор

    До коментар #94 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "Ддааддадад" ? Да не се нагълта с тиня npacчо 🐷?

    19:09 07.08.2026

  • 103 Вацев

    8 15 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    19:09 07.08.2026

  • 104 зелев

    20 7 Отговор
    Украйна е много близо до капитулация.

    Коментиран от #132

    19:10 07.08.2026

  • 105 СКОРО И ОДЕСА

    19 4 Отговор
    Ще бъде освободена и тогава британците съвсем ще загубят интерес към бандерите.

    Коментиран от #142

    19:10 07.08.2026

  • 106 Накрая май ти

    6 11 Отговор

    До коментар #38 от "Механик":

    ще умреш от толкова чакане, Путин ще плаче, но си струва дори и една сълза да пророни ако е за теб.

    19:11 07.08.2026

  • 107 ДАЖЕ И ТРИМАТА БОЛНИ БАНДЕРТРОЛА ТУКА

    19 5 Отговор
    Не вярват на глупостите написани в тази статия.

    Коментиран от #111

    19:12 07.08.2026

  • 108 Сус бе копейки

    3 18 Отговор
    Мърляви!

    19:13 07.08.2026

  • 109 Споко , уе !

    19 4 Отговор
    Бог пази Русия ! За да я има България ! 🇧🇬🇷🇺

    Коментиран от #120, #152

    19:14 07.08.2026

  • 110 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    15 3 Отговор
    Спрете се с тези глупости дето пускате тука. Ставате смешни.

    19:14 07.08.2026

  • 111 Що квичиш?

    3 10 Отговор

    До коментар #107 от "ДАЖЕ И ТРИМАТА БОЛНИ БАНДЕРТРОЛА ТУКА":

    За пари ли?

    Коментиран от #118

    19:14 07.08.2026

  • 112 Безспорни факти

    5 3 Отговор

    До коментар #100 от "Бай Ганьо":

    Няма как да се оспори.

    19:15 07.08.2026

  • 113 Вундер-Вафе

    14 3 Отговор
    Само така Зели!
    А Ко стана с ,,Фламингото"...?!
    Литна ли,или и той ще е съвсем скоро,като ПРО-то...?!

    Коментиран от #145

    19:15 07.08.2026

  • 114 Това е безспорен

    3 10 Отговор

    До коментар #87 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":

    Факт

    19:15 07.08.2026

  • 115 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    15 5 Отговор
    Най-вероятно Бандерия няма да преживее зимата.

    19:16 07.08.2026

  • 116 Освен теб друг трол

    6 12 Отговор

    До коментар #32 от "Укротрола има скоротечен рак.":

    Не се вижда тук. Значи сам се проклинаш. Заради русофилство да си рискуваш здравето, не си струва :)

    19:16 07.08.2026

  • 117 Укрофили

    14 4 Отговор
    Събудете се моля ви се , че се подмокрихте !

    19:16 07.08.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Азз

    17 4 Отговор
    Те му казват да хвърля кърпата, зеленото за нови оръжия говори...

    19:18 07.08.2026

  • 120 Всеки успех на България е смърт за РФ

    9 16 Отговор

    До коментар #109 от "Споко , уе !":

    "Да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили." Васил Левски
    Да живее България !

    Коментиран от #122, #191

    19:18 07.08.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Удри копейката с манивелата!

    8 15 Отговор

    До коментар #120 от "Всеки успех на България е смърт за РФ":

    Докато се изправи!Манивелата.

    19:20 07.08.2026

  • 123 Най-тежката и нещастна съдба

    8 15 Отговор

    До коментар #77 от "мъдрецът":

    на света имат руския и севернокорейския народ. Те не живеят, те просто съществуват с една единствена цел- да се жертват за диктатора си. Много тъжно, но факт.

    Коментиран от #130

    19:20 07.08.2026

  • 124 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    16 5 Отговор
    Който вярва на думите на Зеленски трябва да бъде въдворен в Карлуково...

    Една забележка само.
    Поради съкращение на средставата за тия клиники с 10%, нека да ги оставим клиничните рyсофоби да си пишат пpоcтотиите в любимите фaшизоидни сайтове и да ни забавляват с акъла си

    19:21 07.08.2026

  • 125 Това е бил и плана му,

    6 14 Отговор

    До коментар #91 от "Много е късно вече за капитулация.":

    но ВДВ бяха малко и избити от украинското опълчение, а 65км. колона от танкове, БМП, камиони подкрепена от авиация и хеликоптери срещна "Джавелин", "Стингър" и дронове. В пленените машини имаше парадни униформи и това говори за подготовка на тържествен парад в Киев.

    19:21 07.08.2026

  • 126 Атлантик

    12 6 Отговор
    Месечното производство на Руската федерация достига до 70 ракети "Искандер, около 50 ракети за С-400 и между 4 и 7 единици Циркон, докато световното производство на противоракети PAC-3 за системите Patriot е около 50–60 единици на месец.

    19:22 07.08.2026

  • 127 Хи хи

    9 5 Отговор

    До коментар #95 от "Дон Корлеоне":

    Да,пусна интернета, и прати по него едно дронче да те види кво прайш !!

    19:22 07.08.2026

  • 128 Бай Ганьо

    6 16 Отговор
    Вярно ли е, че почти всички наши путинофили са меки китки, защото са си дали и задните части на Кремъл и Путин?

    19:23 07.08.2026

  • 129 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?

    4 11 Отговор

    До коментар #118 от "БАНДЕРИТЕ СТЕ С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Ще го накажем.

    19:24 07.08.2026

  • 130 очевидно

    15 7 Отговор

    До коментар #123 от "Най-тежката и нещастна съдба":

    Трябва да си доста изперкал и извън реалността за да твърдиш такива глупости! Само промитите мозъци на евродебилите може да си мислят това! Ние живеем е евродикатура и се вижда всеки ден в постоянното козируване на началството от всяко едно наше правителство! Време е ние да се освободим от робството, което се крепи на идиоти!

    Коментиран от #138, #168

    19:25 07.08.2026

  • 131 Цензура

    14 6 Отговор
    Хахаха, какви "производители", бе - уkpoпитeшките тpoглодити могат само да сглобяват готови части !!! нищо не са способни да направят сами, само на приказки са големи.

    19:25 07.08.2026

  • 132 Много е късно вече за капитулация.

    4 12 Отговор

    До коментар #104 от "зелев":

    Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Само тогава имаше такава възможност, но Русия се провали.

    Коментиран от #190

    19:27 07.08.2026

  • 133 Някой да е

    6 14 Отговор

    До коментар #38 от "Механик":

    нападал Русия?

    19:27 07.08.2026

  • 134 РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    7 14 Отговор
    Хаяско ги изпраща на фронта да умират за тоя дето духа.

    19:28 07.08.2026

  • 135 Тоя, пък.

    17 7 Отговор

    До коментар #14 от "Добри новини":

    Русия има излаз на три океана и 23 морета, ще си изнася каквото иска, макар с някои неудобства. Затова път ykропитeшките зърнари не могат да изнесат и един тон пшеница без позволение на В.В.Путин !!!

    Коментиран от #143

    19:28 07.08.2026

  • 136 Хаха

    13 6 Отговор
    Зеля отнася по 30 ракети половин тон всеки ден и вика ей ся ша ги победим

    19:31 07.08.2026

  • 137 Укри и орки в надпревара опазват Мира

    4 10 Отговор
    Идеята е тя да се превърне в по-досегаема и ефективна алтернатива на американската система за противовъздушна и противоракетна отбрана "Пейтриът", с която САЩ и други членки на НАТО снабдяват Украйна от 2022 г. насам
    -;-
    Укрите са откраднали идейте на Рашистите за техните безаналогови джелеза .
    Абе какво стана с предупрежденията на Алкохолика за сутния ден?!!?!

    Ама поне рашистите имали произведени Москвич -6 и Лада Гранта- кога Боташа ще отиде на работно посещение в Москва за задоволявне на българскя пазар с нови Москвичи?!?!

    19:33 07.08.2026

  • 138 Да, обаче като решиш

    5 11 Отговор

    До коментар #130 от "очевидно":

    можеш да запалиш колата, да пресечеш границата като си покажеш само личната карта(ако ти я поискат) и с две средни за страната заплати от общо 2800€ да отидеш на почивка в Гърция, Хърватия или където поискаш. За това севернокорейците не са и мечтали, а руснаците тепърва ще свикват да не ги пускат и в чужбина да не ги искат.

    19:33 07.08.2026

  • 139 Корлеон Донев

    11 5 Отговор

    До коментар #95 от "Дон Корлеоне":

    Пусна!
    Няколко ,,Искандера",по Kiif и Одеса...,че Зелко орева орталъка...!

    19:34 07.08.2026

  • 140 Наблюдател

    6 7 Отговор
    FP- 9 по складове в подмосковието сега.
    Не съобщиха колко ракети да били изстреляни.
    FP9 е балистична ракета с обхват 2200 км и скорост 5,7 МАХ

    19:34 07.08.2026

  • 141 1234

    14 5 Отговор

    До коментар #91 от "Много е късно вече за капитулация.":

    Явно вече слушаш Пламен Пасков и украинските блогери. Точно сега укрите рухват. Путин създава нов вид войска основно за борба с дронове. До нова година към тези войски ще бъдат ангажирани около 100 000 души. Небето ще бъде изчистено от тези дронове, заради които войната се проточи 5 г. Без дронове укрите след 3 месеца ще капитулират. 500 000 резервна армия стои по полигоните и не участва във военни действия, русия натрупа голям арсенал от боеприпаси и ракети. За тези 5 г Русия се подготви максимално за водене на широкомащабни нападателни операции. Тези приказки за нула шансове са пълни глупости. Русия е струпала войски в готовност колкото двата белоруски фронта, които превзеха Берлин. Украинците поддържат баланса до сега единствено заради дроновете.

    19:35 07.08.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Е, точно в това е руската трагедия.

    4 16 Отговор

    До коментар #135 от "Тоя, пък.":

    Имат излаз на 12 морета, а са бедна и бавноразвиваща се държава, роби на на богатия и силен господар Китай, който има излаз само на 4 морета. :)))

    Коментиран от #158

    19:37 07.08.2026

  • 144 Нямат край

    5 13 Отговор

    До коментар #32 от "Укротрола има скоротечен рак.":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат..😂

    Коментиран от #151

    19:37 07.08.2026

  • 145 Има доста НПЗ-та за навестявне

    6 7 Отговор

    До коментар #113 от "Вундер-Вафе":

    113 Вундер-Вафе
    11ОТГОВОР
    Само така Зели!
    А Ко стана с ,,Фламингото"...?!
    Литна ли,или и той ще е съвсем скоро,като ПРО-то...?!
    -;-
    Абе нещата са като със безаналоговите джелеза на Фюрера и Алкохолика.
    Кога ще видим и приложението на тези така важи за победата на Путлеризъма Железа?!
    Рашистите си нямат собствени Москвичи, ама безаналогови неща ще фантазирали.

    Коментиран от #148, #194, #203

    19:40 07.08.2026

  • 146 Аз съм

    8 2 Отговор
    Изграждат на у-я си вълна .

    19:42 07.08.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Офицер от БА

    13 4 Отговор

    До коментар #77 от "мъдрецът":

    Kpeтенoид, интернет е пълен с видеа от Русия. Изгледай няколко и пак се върни да коментираме. Но няма да го направиш, защото подозераш истината: че ако видиш как реално живеят руснаците, ще осъзнаеш какъв ckот си самият ти.

    Коментиран от #154

    19:44 07.08.2026

  • 150 И какво

    6 4 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    точно искаш да кажеш, Стоене? То всяко военно събитие си има история. Като войната на Германия на Хитлер, например.

    Коментиран от #210

    19:45 07.08.2026

  • 151 като си изпълнят 6-те цели

    3 7 Отговор

    До коментар #144 от "Нямат край":

    144 Нямат край
    32ОТГОВОР
    До коментар 32 от "Укротрола има скоротечен рак.":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат..
    -;-
    Иома краъ
    Като си изпълнта 6-те цели и щели да спрат
    144 Нямат край
    32ОТГОВОР
    До коментар 32 от "Укротрола има скоротечен рак.":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат..

    19:45 07.08.2026

  • 152 Отец Дионисий

    6 10 Отговор

    До коментар #109 от "Споко , уе !":

    Русия е наказана от Бог.

    Коментиран от #159

    19:48 07.08.2026

  • 153 А дано

    14 6 Отговор
    че да свършва тая война, че...... украинската мафия превзе България. В Бургас и във Варна украинската мафия превзе всичко. Дойдоха, за да ги спасим от войната, а ни колонизираха! Нагли, груби, държат се с българите като с рая.

    Коментиран от #155, #183

    19:49 07.08.2026

  • 154 80 % от Райха са на нивото на 194х год

    9 7 Отговор

    До коментар #149 от "Офицер от БА":

    149 Офицер от БА
    00ОТГОВОР
    До коментар 77 от "мъдрецът":

    Kpeтенoид, интернет е пълен с видеа от Русия.
    -;-
    Москва , Ленинград и още 2-3-4- града са витрината
    Селата са на нивото от 194х година
    абе след като се топлят на автошини и отработке- какво да пишем?!?!

    19:49 07.08.2026

  • 155 Рашмахта да мине да освободи комунистите

    5 7 Отговор

    До коментар #153 от "А дано":

    153 А дано
    00ОТГОВОР
    че да свършва тая война, че...... украинската мафия превзе България.
    -;-
    нека червените кхмери да се консолидират и да очаката Рашмахта да дойде да освободи изстрадалите комунисти!

    19:50 07.08.2026

  • 156 Хехе

    8 3 Отговор
    Абе това да не е да се стяга някой файтон??!

    19:50 07.08.2026

  • 157 Наблюдател

    5 6 Отговор
    FP- 9 по складове в подмосковието сега.
    Не съобщиха колко ракети да били изстреляни.
    FP9 е балистична ракета с обхват 2200 км и скорост 5,7 МАХ

    19:51 07.08.2026

  • 158 Цензура

    14 6 Отговор

    До коментар #143 от "Е, точно в това е руската трагедия.":

    Хахаха, толкова е бедна и слаборазвита, че има най-висока покупателна способност и най-нисък дълг в Европа и бие цялото НАТО в оръжейното производство - и не само в него. Рoб си ти, защото тукашните политици само изпълняват заповеди от Брюксел и Вашингтон, козируват и изпълняват - а Русия не се подчинява на никого, но ти не можеш да разбереш тия неща, с твоят интелект на нивото на медyзите !!!

    19:51 07.08.2026

  • 159 Аллах да пази Четвъртния райх

    3 6 Отговор

    До коментар #152 от "Отец Дионисий":

    152 Отец Дионисий
    00ОТГОВОР
    До коментар 109 от "Споко , уе !":

    Русия е наказана от Бог.
    -;-
    Ама Аллах си пази правоверните

    19:51 07.08.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 А те пък

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":

    Украинците едни хрисими, всеки ден поздравяват и искат пари, и те бяха в тази федерация, че даже я и управляваха, боклуци да се избиват и да не месят в техните граждански войни

    19:53 07.08.2026

  • 162 ?????

    6 11 Отговор

    До коментар #4 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":

    Ти къде видя разлика между руснаците и украинците? Разлика няма, едни и същи нагли варвари, изостанали с векове от цивилизованите народи. Едните диваци се сбили с другите диваци, а накрая всички ние им плащаме масрафа! Стотици милиарди от нашия джоб!

    Коментиран от #198

    19:53 07.08.2026

  • 163 Историк

    7 13 Отговор

    До коментар #19 от "Украйна":

    Русия може да се разпадне. За Украйна или друга държава това е невъзможно.

    Коментиран от #177

    19:53 07.08.2026

  • 164 9години не бяха достатъчни за товарищите

    6 10 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    60 стоян георгиев
    512ОТГОВОР
    До коментар 45 от "Гост":

    Я ми разкажи руската версия ма нападението над украйна? Как НАТО са планирали атака над русия като нямат боеприпаси?
    Коментиран от 68
    -;-
    То и за дивотията в Афганистан твярдъха че с няколко часа са изпреварили инваията на имприалистите в Афганистан
    и се започна с филмите за Бабрак Кармал и так далее, та 9 (зевет) години

    19:54 07.08.2026

  • 165 ХВАЛИ СЕ НАРКОТО

    13 6 Отговор
    САМО ДА ПОПИТАМ:: СЪС ЧИИ ПАРИ БРЕ ЕВРЕЙЧЕ КЛОУНЧЕ!???!. ОПОСКА БАЙ ДРЪН ПРЕВЗЕ ЖЕНКИТЕ ОТ EU И ОГРАБИ НАРОДИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ. СЪС ТВОИТЕ ГРИВНИ СИ У ВЕЧНАТА МИЗЕРИЯ. И НАКРАЯ СЪС НАШИТЕ ЕВРА ЩЕ ПРАВИШ ОРЪЖИЯ И НИЕ ПОСЛЕ ЩЕ КУПУВАМЕ ОТ ТЕБЕ.

    Коментиран от #170

    19:56 07.08.2026

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 5656

    1 6 Отговор
    Две къде е Джуджанка. Техните го търсят хем ще го бият хем ще го таковата с колец Тръмп му говореше ама кой да слуша

    19:56 07.08.2026

  • 168 русофили си искат путлеризъма и това е

    6 7 Отговор

    До коментар #130 от "очевидно":

    130 очевидно
    47ОТГОВОР
    До коментар 123 от "Най-тежката и нещастна съдба":

    Трябва да си доста изперкал и извън реалността за да твърдиш такива глупости! Само промитите мозъци на евродебилите може да си мислят това!
    -;-
    какъв изрод може да си та да хвалиш путлеризъма

    Коментиран от #171

    19:56 07.08.2026

  • 169 Дамм

    6 5 Отговор
    С една малка подробност,ако ЕС И САЩ ИМ ПРЕДОСТАВЯТ ЧАСТИТЕ И ТЕХНИКАТА ЗА ЗГЛОБЯВАНЕ И ПАРИТЕ НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО!!!

    Коментиран от #173

    19:58 07.08.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Леко че

    11 5 Отговор

    До коментар #168 от "русофили си искат путлеризъма и това е":

    Ш се задавиш УРСУЛ РАЗНОЦВЕТЕН!Путлеризма е малко по-добре от ционизма и неофашизма!!!

    Коментиран от #185

    20:00 07.08.2026

  • 172 Последния Софиянец

    5 8 Отговор
    От Киев за два дня до гори блатото от всички страни!

    20:00 07.08.2026

  • 173 Гресирана ватенка

    5 6 Отговор

    До коментар #169 от "Дамм":

    Това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в гггза😁😁😁

    Коментиран от #205

    20:01 07.08.2026

  • 174 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    14 5 Отговор
    Готов съм да заложа голяма сума пари, че докато държавата Украйна съществува, никаква украинска "собствена противодронова и противоракетна система" няма да бъде изградена.

    Който е готов да се раздели с парите си, нека да ми даде адрес и телефон, ще подпишем облога пред нотариус и ще му взема апартамента законно.

    Русофобните алкохолици си мечтайте, мечтите са безплатни, поне докато не ви изпратим да фронта да воювате с руската армия.

    Коментиран от #181

    20:01 07.08.2026

  • 175 Компетентен

    12 7 Отговор

    До коментар #4 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":

    Това, което ме изумява най-много у росафoбите не е дори омразата им, а нечoвeшката, ckотска тъпoта. Ако се приеме един световен закон за хуманна eвтaнaзия на oлигoфpeните, русофобите ще станат по-голяма рядкост и от белите лястовици.
    Мозъчен инвaлид - Русия през 1991 година остави на укpoпите най-голямата държава в Европа след самата Русия, с икономика равна на френската, с 50 милиона население. Русия сама пое и изплати всички дългове на СССР, че и на Царска Русия, докато укpoпците и другите бивши републики си гледаха кефа и не платиха и един долар. За 35 години Русия отново стана световна сила, силна, богата - най-висока покупателна способност в Европа, незначителен външен дълг, запази числеността на населението си. В същото време гнъсната укpoпия загуби 60% от населението си, загуби индустрията си, превърна се в прeзреният просяк на Европа !!! Балтийците пък бяха толкова "иновативни", че спряха най-модерната за времето си АЕЦ, само след няколко години работа, само защото била руска, после просиха ток от... РУСИЯ, а сега - от финландия !!! И не са на челните места по загуба на население, загубиха почти цялата си реална икономика !!!

    Коментиран от #214

    20:02 07.08.2026

  • 176 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 9 Отговор
    А калния хаганат на ботокса е още по близо до фалита и разпада‼️

    Коментиран от #178

    20:02 07.08.2026

  • 177 Интересен историк си

    5 6 Отговор

    До коментар #163 от "Историк":

    Че тя и втората българска държава се разпадна на три царства

    20:03 07.08.2026

  • 178 Компетентен

    5 8 Отговор

    До коментар #176 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Това лято ще е последното на бункерния башиш, есента е на башнята с краката нагоре.

    20:04 07.08.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Дудов

    16 4 Отговор
    Новата система представлява нещо като прашка. За прототипа Звленски е взел ластик от кюлотите на жена си

    20:04 07.08.2026

  • 181 Гресирана ватенка

    6 7 Отговор

    До коментар #174 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Това също не бива да те спира да продължиш да си го слагаш в гггза 😁😁😁

    20:04 07.08.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Много просто казано

    11 5 Отговор

    До коментар #153 от "А дано":

    Нарича ли себе си украинец, нацисткибандеровец е и те заслужават само едно - мачкане!

    20:09 07.08.2026

  • 184 М...ете бе

    8 1 Отговор
    Урсулски с. ермогълтачи!

    20:11 07.08.2026

  • 185 Розовото пони Путин 🦄

    5 7 Отговор

    До коментар #171 от "Леко че":

    И аз съм разноцветен (преобладаващо розов), но ме избраха за президент 🦄 🌈😂

    20:20 07.08.2026

  • 186 СПРАВКА ЗА ЗЕЛЕНСКИ с ДЪРЖАВАТА "404"

    11 1 Отговор
    НУЖНИ СА = 9 МИНУТИ ЗА УНИЩОЖЕНИЕТО НА НАТО И САЩ, ЕДНОВРЕМЕННО, ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТОМАТИЧНА С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :"9 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).

    20:32 07.08.2026

  • 187 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА = 2,7 МЛН.

    12 2 Отговор
    УКРАЙНА СЕ РАЗПАДА.ДОСТЪПЪТ ДО ЧЕРНО МОРЕ БЛОКИРАН,А НА 05.08.26, КИЕВ БЕШЕ ДИРЕКТНО ПОПИЛЯН С ХИПЕРЗВУКОВИ 🇷🇺 "ЦИРКОН".. ДО МОМЕНТА =2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ СА ЗАГИНАЛИ ЗАРАДИ НЕАДЕКВАТНИТЕ МЕРАЦИ НА ПОСТОЯННО ГУБЕЩИТЕ САЩ И ПОСЛУШНИЯТ ИМ ЕС.😀.....🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА ОПЕРАЦИЯ СПОРЕД ЧЛ.206,107 ,чл.1,и 55 ОТ УСТАВА НА ООН, И ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД,СПОНСОРИРАЩ ПРЕВРАТНИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014г. ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЛЪЖИТЕ СИ ). ЛЪЖИ И ЦЕНЗУРА НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА УКРАЙНА,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ С = 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:

    УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.

    Коментиран от #193

    20:34 07.08.2026

  • 188 Бъзиктар

    9 2 Отговор
    Русия също им помага да усвоят ракетно производство.Всеки ден им изпраща различни образци да си харесат някое моделче.

    20:43 07.08.2026

  • 189 Русофил хардлайнарин

    3 7 Отговор
    Къде са дянаха медведа и кона? Искам си ги пък! Нема ли га медведа и кона, нема и Русиа! Има ли га, има и Русиа! Медведа и кона са лицето на Русиа, а путин е минджaта и гзът!

    20:55 07.08.2026

  • 190 1111

    8 1 Отговор

    До коментар #132 от "Много е късно вече за капитулация.":

    Войната се проточи заради дроновете. Русия вече намери генерално решение на този проблем. Просто дроновете изчезват от небето и тогава положението на украйна без ВВС и ПВО става катастрофическо. Чувал ли си за рускиата военна част Рубикон.

    20:57 07.08.2026

  • 191 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 4 Отговор

    До коментар #120 от "Всеки успех на България е смърт за РФ":

    И българи гласуваха Левски да бъде Обесен...

    20:59 07.08.2026

  • 192 0407

    2 2 Отговор
    Тук във факти много спец много.....от коментарите "си4ко"знаете за Русия и Украйна и света ,та се 4уди 4овокот що при тая мощ интелектуална и прочииииииииииие Бгто е толкоз зле,щото никой не го бръсне за.......с....ва

    21:04 07.08.2026

  • 193 Ха-ха

    6 3 Отговор

    До коментар #187 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА = 2,7 МЛН.":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 18 900 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    21:08 07.08.2026

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Мълчан гъ

    3 6 Отговор
    на путьту му става вце по тясно в русия. дългата ръка на зелето ще го достигне навсякъде!

    21:16 07.08.2026

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Да.....

    2 4 Отговор

    До коментар #162 от "?????":

    Руснаците и украинците са варвари, пристигнали тук за да ни колонизират.

    Коментиран от #211

    21:27 07.08.2026

  • 199 1111

    5 1 Отговор
    Аве, ша създаде...Моя .

    21:27 07.08.2026

  • 200 1111

    5 1 Отговор

    До коментар #91 от "Много е късно вече за капитулация.":

    "На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0"
    Така е, прав си - Украйна изчезва от картата и математическият шанс наистина е 0.

    21:39 07.08.2026

  • 201 хахаха

    6 1 Отговор
    ха ха ха - бай дончо и сащ-кото впк ще издухат супата украинците като започнат да продават фреята

    21:41 07.08.2026

  • 202 Психо

    4 2 Отговор
    Този съвсем е изтрещел.

    21:43 07.08.2026

  • 203 1111

    2 0 Отговор

    До коментар #145 от "Има доста НПЗ-та за навестявне":

    Аве, охраната в Церова Курия пак е спала.

    22:07 07.08.2026

  • 204 Смешник

    5 0 Отговор
    Според мен Украйна е по близко до капитулация И тежко му горко на Зеления клоун тогава

    22:11 07.08.2026

  • 205 1111

    1 1 Отговор

    До коментар #173 от "Гресирана ватенка":

    Но това хич не променя факта, че обичаш да си Го пъхаш в отходния канал без да използваш отработени масла

    22:15 07.08.2026

  • 206 Янкито

    5 0 Отговор
    "Идеята е тя да се превърне в по-досегаема и ефективна алтернатива на американската система за противовъздушна и противоракетна отбрана "Пейтриът", с която САЩ и други членки на НАТО снабдяват Украйна от 2022 г. насам, пише БТВ." А питахте ли нас дали сме съгласни, щото в такъв случай кой ще купува нашата стока? Тъй както сте я намислили тая работа нема да стане - да си знаете отсега.

    22:18 07.08.2026

  • 207 История

    3 1 Отговор
    Украйна е изкуствено създадена след Втората световна война по приумица на местни заинтересовани управници начертали граници на салфетка.

    Коментиран от #213

    22:53 07.08.2026

  • 208 Дон Корлеоне

    5 1 Отговор
    Хубавото е че нашите усръински братя със или без собствена противоракетна система
    от двата стола седнаха отново на средния .......
    На Руския !!!

    22:56 07.08.2026

  • 209 Методи

    3 0 Отговор
    Голям смях е тоя велик лъжец!

    23:11 07.08.2026

  • 210 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #150 от "И какво":

    Говоря за нови военни практики.дронове асиметрични бойни действия мобилна отбрана без непрекъсната фронтова линия...все иновации на украйна във водене на война.

    23:40 07.08.2026

  • 211 Разцветников

    3 1 Отговор

    До коментар #198 от "Да.....":

    Да се махат оттук, "миличките нещастни украинци" колкото си може по-бързо! Не ни стигат нашите си проблеми, ами путлер ни изпрати окупатори, които възнамеряват да се заселят тук завинаги и да ни поробят. Съветските люде са по-страшни дори и от 5 вековните ни поробители. Ония за 500 години не са успели да превърнат народа ни в туркофили, докато "братушките" промиха мозъците на половината българско население, превръщайки го русофили.

    00:07 08.08.2026

  • 212 А бе по-важното е

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":

    А бе по-важното е, че украинките с тяхната похотливост, заразиха мъжете по морето с всякакви венерически болести - познати и непознати. Тия са истинско бактериологично оръжие! Тия поне да поддържат елементарна хигиена и да си сменят на ака ните килоти поне веднъж на седмица! Абсолютна мизерия са!

    00:47 08.08.2026

  • 213 На кой му пука затова!

    4 0 Отговор

    До коментар #207 от "История":

    А бе по-важното е, че украинките с тяхната похотливост, заразиха мъжете по морето с всякакви венерически болести - познати и непознати. Тия са истинско бактериологично оръжие! Тия поне да поддържат елементарна хигиена и да си сменят на ака ните килоти поне веднъж на седмица! Абсолютна мизерия са!

    00:49 08.08.2026

  • 214 русофили с любов избиват другите

    2 1 Отговор

    До коментар #175 от "Компетентен":

    175 Компетентен
    117ОТГОВОР
    До коментар 4 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":

    Това, което ме изумява най-много у росафoбите не е дори омразата им,...
    -;-
    Четох те дотук и проумях че си вдлъбнат Задник
    Рашистите се доказаха с историята си поне за последните 40 години че все са нападани, нерабирани и презирани
    Как пък все грузинци, чеченци, афганци и кои ли още не, все не разбираха ВАТЕНКИТЕ!

    08:50 08.08.2026

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