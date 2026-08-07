Володимир Зеленски: Украйна е много близо до създаването на собствена противоракетна система

Украйна напредва в създаването на своя система за защита срещу балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски, пише БТВ.

Зеленски написа в Телеграм, че производителите на оръжия в страната са достигнали нужното технологично ниво. Съобщението идва след срещата му със специалисти по сигурност и отбрана и гласи, че се очаква поставените цели за Украйна да бъдат изпълнени през тази и следващата година.

Системата, която Киев разработва, се нарича "Фрея" (Freyja). Идеята е тя да се превърне в по-досегаема и ефективна алтернатива на американската система за противовъздушна и противоракетна отбрана "Пейтриът", с която САЩ и други членки на НАТО снабдяват Украйна от 2022 г. насам, пише БТВ.

От началото на тази година страната обаче е получила три пъти по-малко боеприпаси в сравнение с този период на миналата година. Тъй като помощта на западните партньори с ракети за противовъздушните комплекси вече не е достатъчна, на страната се налага да търси собствени инструменти за защита от руските въздушни атаки.

Зеленски многократно е приканвал съюзниците да предоставят от запасите си, докато Украйна не се сдобие с готова система.