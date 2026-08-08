Брайтън разгроми Рома в контрола

На стадиона на Брайтън енд Хоув Албиън, местните любимци не оставиха никакви шансове на италианския гранд Рома, като ги надиграха с категоричното 3:0 в приятелски двубой. Срещата се превърна в истински празник за феновете на домакините, които видяха своя отбор да доминира през цялото време.

Жоржиньо Рюте откри резултата в 29-ата минута, след като се възползва от отлична комбинация в наказателното поле. Малко преди почивката, Ясин Аяри удвои преднината на "чайките" с хладнокръвен завършек в 40-ата минута. Само четири минути след началото на второто полувреме, Аяри отново се разписа, с което окончателно сломи съпротивата на "джалоросите".

Възпитаниците на Фабиан Хюрцелер записаха втора поредна победа в контролите си това лято, демонстрирайки отлична форма и завидна сплотеност. Следващото изпитание за английския тим ще бъде на 15 август, когато ще се изправят срещу Болоня в последната си лятна проверка.

За състава на Джан Пиеро Гасперини това бе второ поражение в рамките на четири приятелски срещи, което със сигурност ще даде повод за размисъл преди старта на сезона. Италианците ще имат последна възможност да коригират грешките си на 15 август, когато ще премерят сили с Борусия Дортмунд.