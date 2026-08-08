Бившата половинка на Ламин Ямал - Фати Васкес разгорещи социалните мрежи с дръзка визия

Фати Васкес, добре позната на феновете на социалните мрежи, отново се превърна в гореща тема сред онлайн обществото. 30-годишната красавица, която преди време беше в светлината на прожекторите заради връзката си с младата футболна сензация Ламин Ямал, сега отново приковава погледите – този път с впечатляваща визия.

Васкес сподели поредица от снимки в профила си в Instagram, където позира в изкусително изрязана рокля, подчертаваща нейната изваяна фигура. Горещите летни вечери явно вдъхновяват инфлуенсърката да експериментира със смели модни решения, които не остават незабелязани от нейните близо 500 000 последователи.

Публикациите на Фати предизвикаха истински фурор – лайковете и коментарите се сипят като из ведро. Феновете ѝ не пестят суперлативи, а мнозина отбелязват, че тя изглежда по-уверена и сияйна от всякога. Очевидно, дори след раздялата с Ямал, Васкес продължава да бъде магнит за внимание и вдъхновение за мнозина.