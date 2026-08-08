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Тежък старт за Илиан Илиев в Турция

Тежък старт за Илиан Илиев в Турция

8 Август, 2026 21:57 2 218 4

  • илиан илиев-младши-
  • футбол-
  • дебют-
  • истанбулспор-
  • бандърмаспор-
  • илиан илиев

Българският национал започва новото си предизвикателство с горчив вкус

Тежък старт за Илиан Илиев в Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Илиан Илиев-младши, един от най-обещаващите български футболисти, направи своя официален дебют за турския Истанбулспор, но началото му в южната ни съседка се оказа повече от разочароващо. В първия кръг на втората турска лига неговият нов тим претърпя тежко поражение с 0:3 при гостуването си на Бандърмаспор.

Още с първия съдийски сигнал домакините от Бандърмаспор демонстрираха амбиция и решителност. Само две минути след началото Емирхан Айхан откри резултата, хвърляйки Истанбулспор в ранна криза. Натискът на домакините не стихна и в 15-ата минута Айхан удвои преднината на своя отбор, оставяйки гостите без отговор.

Илиан Илиев започна срещата като титуляр и показа желание да се докаже пред новите си съотборници и треньорския щаб. Въпреки усилията му, Истанбулспор така и не намери път към вратата на съперника. Българинът остана на терена до 75-ата минута, когато бе заменен от познатия на българските фенове Фелипе, бивш играч на Черно море.

В самия край на срещата неволите за Истанбулспор се увеличиха – в 89-ата минута Туран Тунчер получи директен червен картон, оставяйки отбора си с човек по-малко. В добавеното време Джани Бруно реализира дузпа, с което оформи крайното 3:0 в полза на Бандърмаспор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Гертруд

    2 0 Отговор
    Това ми е странно. Защо децата трябва да са проекция на родителите!? Със сигурност има дарби далеч по- добри от тичането след кръглото кожено кълбо.

    22:27 08.08.2026

  • 2 Вярно ли?!?

    6 0 Отговор
    "един от най-обещаващите български футболисти", играе в Б група на Турция...
    Европейско ли, Световно ли..., само по телевизора.

    00:26 09.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 володя

    0 0 Отговор
    далавера, далавера.....

    06:33 09.08.2026

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