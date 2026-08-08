Тежък старт за Илиан Илиев в Турция

Илиан Илиев-младши, един от най-обещаващите български футболисти, направи своя официален дебют за турския Истанбулспор, но началото му в южната ни съседка се оказа повече от разочароващо. В първия кръг на втората турска лига неговият нов тим претърпя тежко поражение с 0:3 при гостуването си на Бандърмаспор.

Още с първия съдийски сигнал домакините от Бандърмаспор демонстрираха амбиция и решителност. Само две минути след началото Емирхан Айхан откри резултата, хвърляйки Истанбулспор в ранна криза. Натискът на домакините не стихна и в 15-ата минута Айхан удвои преднината на своя отбор, оставяйки гостите без отговор.

Илиан Илиев започна срещата като титуляр и показа желание да се докаже пред новите си съотборници и треньорския щаб. Въпреки усилията му, Истанбулспор така и не намери път към вратата на съперника. Българинът остана на терена до 75-ата минута, когато бе заменен от познатия на българските фенове Фелипе, бивш играч на Черно море.

В самия край на срещата неволите за Истанбулспор се увеличиха – в 89-ата минута Туран Тунчер получи директен червен картон, оставяйки отбора си с човек по-малко. В добавеното време Джани Бруно реализира дузпа, с което оформи крайното 3:0 в полза на Бандърмаспор.