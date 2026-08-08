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Ще плаща ли Русия по $20 милиарда репарации на година?
  Тема: Украйна

Ще плаща ли Русия по $20 милиарда репарации на година?

8 Август, 2026 06:28, обновена 8 Август, 2026 06:31 4 626 156

  • русия-
  • украйна-
  • репарации-
  • плащане-
  • война

Икономистът Олег Устенко разкри реалистичен план за обезщетяване на Украйна в рамките на половин век

Ще плаща ли Русия по $20 милиарда репарации на година? - 1
Снимка: Колаж УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската федерация има икономическия капацитет да изплаща на Украйна приблизително 20 милиарда долара годишно под формата на военни репарации.

Сумата е напълно посилна за руския държавен бюджет, но само при условие, че крайната стойност на компенсациите бъде разсрочена за дълъг период от време – например 50 години.

Това прогнозира известният украински икономист и бивш съветник по икономическите въпроси на украинския президент Олег Устенко. Неговият анализ бе разпространен в събота сутрин от специализираното информационно издание Militarist.

Дългосрочен план вместо незабавен финансов колапс

Според Устенко нито една международна институция или коалиция не би могла да изиска и изземе пълния размер на обезщетенията от Москва в рамките на година, две или дори десетилетие. Подобен радикален ход би имал пагубен ефект върху вътрешната стабилност на руската икономика.

„Ако се опитаме да вземем тези пари наведнъж, за Русия това би било равносилно на пълно затваряне на нейния собствен пенсионен фонд“, обяснява експертът, цитиран от Militarist. Той подчертава, че събирането на репарациите ще бъде изключително дълга, юридически тромава и сложна процедура в съвременната международна политика.

Огромният мащаб на разрушенията: Сметката надхвърля $1 трилилон

Въпреки че сумата от 20 милиарда долара годишно изглежда огромна, тя покрива само част от реалните нужди за възстановяване. По официални данни на украинските власти и международните оценители, общият размер на щетите отдавна е преминал първоначалните прогнози. Към момента Киев настоява за суми, вариращи между един и два трилиона щатски долара, тъй като разрушенията по критичната инфраструктура продължават да растат.

Ето как се разпределят основните финансови стълбове за възстановяване според експертите:

  • Разпределен капацитет: Плащането от $20 милиарда годишно за половин век ще осигури общо $1 трилион.
  • Текущи нужди: Световната банка оценява спешните десетгодишни нужди на Украйна за възстановяване на близо 588 милиарда долара.
  • Замразени активи: Международната общност вече използва приходите от блокираните руски активи (около 300 милиарда евро) за предоставяне на спешни заеми за отбрана и възстановяване.

Дебатът как точно Русия ще бъде принудена да компенсира разрушенията остава водещ на международната сцена. Очаква се предложението за 50-годишен план за плащания да бъде разгледано от международни финансови експерти като по-реалистична алтернатива на пълния икономически натиск.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Владимир Путин, президент

    30 84 Отговор
    Моля, моля....никакви Репарации !!!
    Само безвъзмедна братска помощ за пострадалата от Киевския режим Украйна.
    Русия винаги помага, както Германия помогна на Полша да се изправи на крака 👆

    Коментиран от #84

    06:35 08.08.2026

  • 3 Факти

    229 17 Отговор
    Гладна нацистка кокошка, просо сънува !

    06:36 08.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гого

    235 12 Отговор
    И кой ще я накара

    Коментиран от #52

    06:36 08.08.2026

  • 6 никога

    214 12 Отговор
    И като се събуди , разбра истинската действителност !!!

    Коментиран от #81

    06:37 08.08.2026

  • 7 дядото

    238 10 Отговор
    ще плаща и по 30,но първо трябва да отидете в москва да ги вземете

    06:37 08.08.2026

  • 8 Орк

    207 13 Отговор
    Мечти украински: всички да им плащат. Както казват руснаци : держи карман шире!!

    06:38 08.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Абе

    219 6 Отговор
    кой плаща репарации-победителя или победения?

    06:38 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Лост

    209 11 Отговор
    Репарации плаща загубилия.Не съм видял Русия да е загубила.Може би има предвид,че Русия ще прави инвестиции за 20 милиарда в територията която, вече е нейна.

    Коментиран от #15

    06:39 08.08.2026

  • 13 Майор Деянов, на всеки километър

    19 175 Отговор
    "...ще плаща ли Русия.."

    Гладна Мечка хоро играе !!!
    Га дойде Голодомора, русняка не само ще плаща ми хоро ще играе по свирката на НАТО 😁

    Коментиран от #30, #67, #138

    06:40 08.08.2026

  • 14 байлар

    143 8 Отговор
    Ясно едно: плащаме с ИНФЛАЦИЯ параноята на ЕК.

    Коментиран от #20

    06:42 08.08.2026

  • 15 Друсано русначе

    18 159 Отговор

    До коментар #12 от "Лост":

    "...Не съм видял Русия да е загубила.."

    Не си видял щот не си руснак на опашка за бензин, хляб и средства против въшки 👈😄

    Коментиран от #139, #151

    06:42 08.08.2026

  • 16 Справедлив

    115 8 Отговор
    Гладна коробка просо сынува. Скоро няма да. Е има покрайна

    Коментиран от #102

    06:43 08.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Боже

    101 4 Отговор
    Прибери си версиите !

    06:46 08.08.2026

  • 20 Ясно

    49 4 Отговор

    До коментар #14 от "байлар":

    от утре цените само в левро !

    06:46 08.08.2026

  • 21 Оня

    119 6 Отговор
    Тоя голем ентусиаст беее! И как точно си я представя тая работа?

    06:46 08.08.2026

  • 22 ТОЯ Е ПО-НАПУШЕН И ОТ ЗЕЛЬО

    137 7 Отговор
    прогнозира известният украински икономист и бивш съветник по икономическите
    ХИ,ХИ,ХИ,ХИ!!

    06:47 08.08.2026

  • 23 Руснак

    60 6 Отговор
    даже на глава по толкова на година на украйнец който неговори руски

    06:47 08.08.2026

  • 24 Маринов

    111 6 Отговор
    Тази статия ми звучи като мечти за спечелване Джак пот от тотото. "Ами ако спечеля, какво ще получа и за какво ще ползвам премията?"
    Аз не виждам какво репарации ще плаща победителят. А ако Русия сложи ръка над цяла Окраина, няма да е в състояние да я изгради наново както Мариупол. Така, че единствената възможност за снижаване на разходите за възстановяване е спиране на войната и разрушенията. Т.е. подписване в Москва съответен документ, разоръжаване на Киев и реформи.

    06:47 08.08.2026

  • 25 Хлоп

    109 5 Отговор
    На всеки, който му хлопа дъската пускат статия във факти.

    06:48 08.08.2026

  • 26 Мъка ми е

    104 6 Отговор
    Ей на туй му се вика убаф виц!

    Коментиран от #155

    06:48 08.08.2026

  • 27 Не се

    84 5 Отговор
    Напъвайте нацистчетата Гейевропа ще плаща репарации на РФ .

    06:48 08.08.2026

  • 28 Петър

    101 5 Отговор
    В последните 2 месеца руснаците почнаха да воюват с поразяване на големи логистични маршрути,мостове, пристанища, кораби, като отговор на украинците и щетите нарастнаха доста. Това вече не е операция, а заприлича на война, което означава че много скоро украинците приключват със съсипана икономика, разорени и обезкървени. Това успя да направи агента на Ми 6 озвучителя на мечето Падингтън.

    Коментиран от #87

    06:50 08.08.2026

  • 29 Механик

    104 6 Отговор
    Да се с пука човек от смях.
    От де ги визимате такива бе? То вече победихте Москва, че за репарации говорите. Ти мани, ами се загрижили за руската икономика, да не би да колабира... Е нема такива смешници като вас. НЕ-МА.
    Оставете тая надежда, колкото и да ви звучи добре! И забравете за долари, щото с долари вече и ракети за Патриот не може да си направиш/купиш.

    06:52 08.08.2026

  • 30 Орк

    79 6 Отговор

    До коментар #13 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Русия е износител на храна, ако не знаеш. А украйна ще отъмщава на Европа за своята загуба. Такава е нация: виновна ще бъде Европа и тя ще понесе заслуженото

    Коментиран от #32, #33

    06:52 08.08.2026

  • 31 ЗРИТЕЛ

    66 3 Отговор
    ТУК ИМА ХОРА КОИТО НЕ РАЗБИРАТ НИЩО И ЖИВЕЯТ В СВЕТА НА НАУЧНАТА ФАНТАСТИКА...

    06:54 08.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гориил

    83 6 Отговор
    Режимът на Бандера никога не е имал, няма и никога няма да има и най-малкия шанс да получи дори една рубла от Русия. Хипотетичен опит за прилагане на присъдата на който и да е европейски или американски съд в Русия се наказва с доживотен затвор и конфискация на имущество. Резултатите от войната са абсолютно обезсърчителни и шокиращи не само за опустошената и разрушена Украйна, но и за една влошаваща се Европа, която не само няма средства за възстановяване на украинския режим, но и няма минималните възможности за противовъздушна отбрана, за да го защити. Освен това, конкурентните условия в Европа бързо се влошават (икономическият растеж през 2026 г. няма да надвишава 0,7 процента). Азиатските центрове на световната икономика, финанси и търговия изпреварват европейската икономика по темпове на растеж. И тази разлика ще се разширява и задълбочава.

    06:57 08.08.2026

  • 35 Стършел

    63 4 Отговор
    Хумористичен разказ.

    Коментиран от #42

    06:57 08.08.2026

  • 36 Морски

    68 4 Отговор
    На кого ще плащат?Предстой цяла Украйна да се влее в РФ.Руснаците сами на себеси ли ще плащат!?

    06:57 08.08.2026

  • 37 Анонимен

    68 3 Отговор
    Я го ощипете и го събудете тоя икономически съветник, бе! Рано се е напушил!!!

    06:58 08.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хохохо

    58 4 Отговор
    Те не им останаха хора за фронта той репарации санува.Тея са болни като урсулите

    06:58 08.08.2026

  • 40 Орк

    6 17 Отговор

    До коментар #33 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ако нямаш аргументи -псувай. Какво друго ти остава?? Как се наричаш знаеш сам.

    06:59 08.08.2026

  • 41 Путин

    52 5 Отговор
    Победителите репарации не плащат.

    Коментиран от #44

    07:00 08.08.2026

  • 42 Ми ми ми

    11 37 Отговор

    До коментар #35 от "Стършел":

    На1,6 убити и осакатени до живот орки не им е много до хуморески.

    07:00 08.08.2026

  • 43 отлично

    8 43 Отговор
    Както Зеленски обяви още в началото на войната - достъп до следвоенното възстановяване на Украйна ще имат само страните които помагат за защитата на страната. Радев ни извади от тази коалиция и сега ни остава само да помагаме на русийката да се възстанови. Безплатно разбира се.

    07:04 08.08.2026

  • 44 Путин

    8 35 Отговор

    До коментар #41 от "Путин":

    Победителите не живеят в бункери.

    Коментиран от #50, #123

    07:07 08.08.2026

  • 45 666

    48 4 Отговор
    ВКАРАХТЕ ХОРАТА ВЪВ ВОЙНА И СЕГА ПАРИ ИСКАТЕ. НА КУКОВО ЛЕТО. ГЛАДНА КОКОШКА ПРОСО СЪНУВА.

    07:08 08.08.2026

  • 46 Украинец

    48 6 Отговор
    А пък аз искам да питам тоя фантазьор, как вижда това да се случи на фона на съседната статия където пише "ВСУ свали само 15% от балистичните ракети"?
    И това на фона където Тръмп каза "тия ракети ни трябват и на нас".

    Коментиран от #75

    07:08 08.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 сполвас

    49 6 Отговор
    От къде ви копаят такива глупаци на килограм??? От къде??? Русия само това чака. Чуди се кога точно да почне да плаща репарации. Сън не ги лови и да почват да плащат на надрусания наркоман и бандата му бандера фашисти за да могат да се друсат. Глупаци с глупаците ви. Че го дали и като "експерт"??? Той оригинал глупак. Всички на Запад са с ампутирани мозъци. Слава на Господ Иисус Христос Русия побеждава. До сега в историята победител не е плащал на наркоман, и сега няма да е по различно. Западните пръдльовци си загубиха паричките и трябва да преглътнат.

    Коментиран от #55

    07:11 08.08.2026

  • 49 Ко каза

    36 6 Отговор
    Да плаща ли, че на кого? То вас като държава 404 няма да ви има. Занулени сте, вие сте европейския вариант на Либия или Сирия.

    Коментиран от #51

    07:13 08.08.2026

  • 50 Сами

    33 4 Отговор

    До коментар #44 от "Путин":

    Цял свят знае, че Зеленски живее в бункер!

    Коментиран от #53

    07:15 08.08.2026

  • 51 разбира се

    3 25 Отговор

    До коментар #49 от "Ко каза":

    То и вие сте азиатския вариант на Того с ракети.

    07:16 08.08.2026

  • 52 Да знаеш

    10 42 Отговор

    До коментар #5 от "Гого":

    Много лесно ще я накарат. Иначе ще губи повече. Фашистка Русия ще плаща не ами, и хоро ще играе.

    07:17 08.08.2026

  • 53 Тъй де

    16 7 Отговор

    До коментар #50 от "Сами":

    А Путин си джитка по цял свят свободно.

    07:18 08.08.2026

  • 54 ХиХи

    32 5 Отговор
    Давайте на зеля пари, тя Русия ще ги плати ама друг път. Най-много да плати в Рентгени на коалицията на лаещите хохохо

    07:18 08.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 мълчан гъ

    6 32 Отговор
    русия трябва да плати и на нас един трильон евро! заради дългогодишното братско сътрудничество и взаимопомощ сме сега бедняците на Европа! пет поколения българи страдаме от това сътрудничество!

    Коментиран от #95

    07:20 08.08.2026

  • 57 Дримон

    33 3 Отговор
    А този написал статията ще си присажда ли мозък?

    Коментиран от #63, #144

    07:21 08.08.2026

  • 58 Хаха

    33 3 Отговор
    Тези май са сменили доставчика!

    07:22 08.08.2026

  • 59 Гачо

    26 1 Отговор
    Сметката е вярна,може да плаща по 20млрд на година,само че репарации изплащат загубилите войната.Така че първо трябва да Русия да капитулира и тогава да правят сметки.

    07:22 08.08.2026

  • 60 си пън

    30 2 Отговор
    олегчо,как си го предствяш най голямата ядрена сила да ти плаща,по добре помисли вие как ще връщате заемите

    07:22 08.08.2026

  • 61 гост

    29 5 Отговор
    Само забрави нещо че руснаците не са джендари кат урсулите ...

    Коментиран от #66

    07:23 08.08.2026

  • 62 Тити

    24 4 Отговор
    С небрежна усмивка Вовата им показа къде го е ухапал пителя .

    Коментиран от #69

    07:23 08.08.2026

  • 63 Мълчан гъ

    10 17 Отговор

    До коментар #57 от "Дримон":

    статията цитира икономист. вземи та си присади мoзък, ама изрежи стария!

    07:24 08.08.2026

  • 64 Зеленски има огромен проблем

    3 25 Отговор
    Зеленски няма на идея кой от новопоявилите се независими републики на мястото на разпадналата се руска федерация, ще се навие да подпише договора за следвоенните репарации, които бившата РФ дължи на Украйна. Всеки от новите велможи ще вика - не били ние! Затова Запада и Украйна имат интерес войната да свърши, но преди жалката федерацийка да се разпадне.

    Коментиран от #68

    07:24 08.08.2026

  • 65 Икономист

    29 5 Отговор
    Работата е много лесна ,няма Украйна ,няма репарации 😂😂😂.

    07:24 08.08.2026

  • 66 ама разбира са

    4 26 Отговор

    До коментар #61 от "гост":

    Затова най-голямот гeй общество в света е ... московското.

    07:25 08.08.2026

  • 67 Де бил

    9 13 Отговор

    До коментар #13 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Неграмотен ,ако знаеш какво е глодомор нямаше да го пишеш. Питай някой украинец той ще ти каже.

    Коментиран от #78

    07:26 08.08.2026

  • 68 Дядо Ванго

    27 5 Отговор

    До коментар #64 от "Зеленски има огромен проблем":

    Поредните мокролигави сънища на Zoрozнята за разпадане на РФ и завладяване на природните и богатства ,но съвсем скоро ще се разпадне 4я райх Европейски Социалистически Съветски Съюз.Няма да изкара и колкото СССР .

    Коментиран от #74, #89

    07:28 08.08.2026

  • 69 Хм...

    7 24 Отговор

    До коментар #62 от "Тити":

    Проблемът е, че вовата вероятно няма да го има, а тези след него и децата им ще плащат сметката, заради егото на един диктатор.

    Коментиран от #72, #85

    07:28 08.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Мишел

    23 4 Отговор

    До коментар #33 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    От 2012г.насам Русия е нежен износител на зърно, а от 2015г. Русия е на първо място в света по износ на зърно. Русия изнася средно по 45 милиона тона зърно, т.е повече, отколкото Украйна произвежда.

    07:30 08.08.2026

  • 72 Тити

    9 3 Отговор

    До коментар #69 от "Хм...":

    Вероятно и теб няма да те има ,погинал някъде от маймунска шарка ,защо се радваш предварително ,мило коте 🐱?

    Коментиран от #86

    07:30 08.08.2026

  • 73 Хмм

    32 2 Отговор
    Когато Украйна се отдели, Русия ѝ изплати всички дългове и я остави на чисто с промишленост, богата земя и черноморски курорти, загуби всичко заради майдани безкрай, от 2004 до сега.

    Коментиран от #76

    07:31 08.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 глупости

    4 24 Отговор

    До коментар #73 от "Хмм":

    още 1994 Русия подписа че признава териториалната цялост на Украйна заедно с Крим. Що получилосъ след туй?

    07:33 08.08.2026

  • 77 Бай онзи

    20 4 Отговор
    Тия са спали с мокри дрехи,на течение!!!

    07:33 08.08.2026

  • 78 Мълчан гъ

    7 16 Отговор

    До коментар #67 от "Де бил":

    Грамотен, пише се "голодомор" или "гладомор", а не "глодомор"! Голодомора в Украйна идва пак от братска Русия и се разпостранява в целия СССР, но най вече в братска Украйна! А?

    07:34 08.08.2026

  • 79 Андрiй Пiдоренко

    22 3 Отговор
    ОлехУстенко е време да търси къде да бяга и да емигрира за да продължава да пише фантастиките си ,че съвсем скоро ще почне да му пари под дпетто .Аз емигрирах вече в България .

    07:35 08.08.2026

  • 80 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    28 3 Отговор
    Победителите НЕ ПЛАЩАТ...

    07:39 08.08.2026

  • 81 събудил

    18 0 Отговор

    До коментар #6 от "никога":

    се устенко- простенко..това как го измайстори..сигурно калкулатора се счупи от такива сложни математически задачи..Ти простенко..колко пари лапна за тази идиотщина..75-100 евро? ..защото за източно европейски анал.лизатори плащат много малко..

    07:41 08.08.2026

  • 82 Мълчан гъ

    7 23 Отговор
    Сталин след като умори 4 милиона украинци с голoдомор, подари домовете им и засели на тяхно място руснаци най вече в източната част. Сега претендират за тези земи щото там живеят много руски емигранти!

    Коментиран от #90, #96, #124, #145

    07:43 08.08.2026

  • 83 така е

    3 20 Отговор
    Ех, ако русийката беше толкова велика като по форумите... до сега да бе стигнала Лисабон без визи.

    Коментиран от #106

    07:43 08.08.2026

  • 84 всеки

    19 3 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    ден има такива малоумни "мислители" които смятат..всъщост да..Русия ще плати, но не репарации, а за да въстанови вече като своя територия тези 20млрд. всяка година..тук съм съгласен..

    07:45 08.08.2026

  • 85 ???

    16 1 Отговор

    До коментар #69 от "Хм...":

    Победителя не плаща доколкото знам.

    07:45 08.08.2026

  • 86 Хм...

    3 13 Отговор

    До коментар #72 от "Тити":

    А ти очакваш ваш вова да живее вечно ли?

    07:46 08.08.2026

  • 87 Хаха

    19 1 Отговор

    До коментар #28 от "Петър":

    Само последните няколко дни руснаците са унищожили 30% от логистичните бази и складовете в самия Киев. Да оставим настрана милиардите стойност, но това значи недостиг на храна, гориво и т.н.
    Украйна няма ресурса да победи Русия. Даже с помощта на десетки държави просто държи фронтовата линия. В позиционна война печели този с повече хора и производство, а тук Русия е по-голяма в пъти.

    07:48 08.08.2026

  • 88 Бесен - Язовец

    16 1 Отговор
    Няма на разсрочено от Кремъл ше на товарят парите на една ракета ,, Буревесник "9М730 и направо в Киев ше ги достави, а за краварите спонсорите на фашизма ше получат лихвата една,, Булава" ше ги достави директно във Вашингтон

    07:51 08.08.2026

  • 89 Деде

    4 18 Отговор

    До коментар #68 от "Дядо Ванго":

    Едно време партийния секретар в завода точно така ни облъчваше. Викаше че мракобесния капитализъм секи момент ше колабира и ще предаде Богу дух и ще дойде времето на диктатурата на пролетариата. После всички знаем кво стана със СССР. Абе да не си бил и ти партиен секретар? Или поне помполит офицер?

    07:51 08.08.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Каунь

    16 2 Отговор
    Русия да плати около 20 и да си взима Донбас. Останалите да ги плащат коалицията на желаещите, щото никва не я свършиха и заради тях войната продължава толкова дълго.

    07:53 08.08.2026

  • 92 Дзак

    14 3 Отговор
    Като икономист не можа ли да предвиди последиците от милитаризацията на Украйна?

    07:55 08.08.2026

  • 93 Мълчан гъ

    1 6 Отговор

    До коментар #90 от "карфде":

    Айде, айде! Трябва да си задоволен, че те мъничко ограмотих! Вече знаеш как се пише "голодомор"! Ако имаш други въпроси относно българския език, давай преди да съм тръгнал за плажа!

    07:59 08.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Точно така

    5 22 Отговор

    До коментар #56 от "мълчан гъ":

    След въвеждането на руското робство у нас Русия ни ограби 36 тона злато и целия пенсионен фонд.

    Коментиран от #98

    08:06 08.08.2026

  • 96 Орк

    12 2 Отговор

    До коментар #82 от "Мълчан гъ":

    А бе остави тия опуси от уж "украинска "история. Нали видя накъде водят измислици.

    08:06 08.08.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Ъхъм...

    19 1 Отговор

    До коментар #95 от "Точно така":

    То тва робство почна 1989г...
    Само че златото беше в БНБ и оня финансов гении -Меленчо Велчев го шитна на Наглетата срещу хартийки наричани брейди облигации

    08:14 08.08.2026

  • 99 404 ще ги плаща

    16 0 Отговор
    Репарации се плащат след край на война...
    От ПОБЕДЕНИЯ...

    Коментиран от #109

    08:16 08.08.2026

  • 100 Емил Стефанов

    15 0 Отговор
    Западният свят да плаща.

    08:17 08.08.2026

  • 101 Анонимен

    11 0 Отговор
    Европа щяла да дава половин трилион, Русия - един. Много на едро работят.

    08:21 08.08.2026

  • 102 Шопо

    17 2 Отговор

    До коментар #16 от "Справедлив":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    08:22 08.08.2026

  • 103 Коментар

    15 2 Отговор
    Нацистите след втората световна война не бяха наказани жестоко и затова цяла Европа пак започна да се превръща в нацистки континент
    Бандеровските нацисти след тази война трябва да бъдат унищожени напълно.
    А колкото до тези които смятат ,че победителите трабва да плащат репарации има тъжна новина.че до края на войната те няма да са сред живите

    Коментиран от #104

    08:34 08.08.2026

  • 104 гост

    3 15 Отговор

    До коментар #103 от "Коментар":

    Нацитата ги търси в Кремъл...ТИ ако знаеш причините за тази война,аз ще стана космонавт...

    Коментиран от #117

    08:38 08.08.2026

  • 105 Край

    10 0 Отговор
    Надай са -ю на пияни жени…

    08:39 08.08.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Крум

    12 1 Отговор
    Тия явно всичките са на наркотици....идиоти...вървите към ликвидация на държавата...!?

    08:40 08.08.2026

  • 108 Добро утро мустак

    13 0 Отговор
    Благодаря, че ме разсмяхте преди закуска.

    08:41 08.08.2026

  • 109 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 1 Отговор

    До коментар #99 от "404 ще ги плаща":

    Не съм казал но пак повтарям Всичко ще го платим в ПЕТОРЕН РАЗМЕР със сложна лихва Тежко на победените

    08:42 08.08.2026

  • 110 Сандо

    17 2 Отговор
    Докога ще ни разсмивате с бълнуванията на някакви укропропагандисти?Айде те имат задачата да държат населението си в гъстата мъгла,но какво искате да направите с българите с тия фалшификати?Няма ли българските медии най-после да разберат,че те също носят отговорност за бъдещето на страната и народа наравно с управляващите?И е добре да се замислят защо български журналисти и издатели са сред съдените след Девети.

    08:44 08.08.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Опа, Опа та бо/узУкиа...

    10 1 Отговор
    Инфантилен drisък. Кат закваси Черно море всичкото h.о.х.ол ще рУча кисело мляко , ще щрака с пръсти и ще играе сиртаки.

    08:52 08.08.2026

  • 113 име

    14 1 Отговор
    Някви бедни, гладни, изпаднали наркомани, мечтаят за репарации!

    08:53 08.08.2026

  • 114 ежко

    16 1 Отговор
    Да умреш от смях.То е на кантар дали изобщо Украина ще съществува като държава, този говориза репарации.Наистина трябва да си болен мозък изобщо да излагаш на светло подобни мисловни полюии

    08:55 08.08.2026

  • 115 1302

    12 0 Отговор
    Тоз пък как се е размечтал?
    If we had ham, we would have ham and eggs, but we do not have eggs.

    08:56 08.08.2026

  • 116 Сметководец

    11 0 Отговор
    Новата научна фантастика! Русия може да плати не репарации, а откуп за още незавоювани територии, които да получи. Тя ще субсидира възстановяванията в своята си присъединена част. А онова, което ще остане от Украйна, ще о възстановява ЕС (заедно с ОК и САЩ).

    08:59 08.08.2026

  • 117 фьяесе

    13 1 Отговор

    До коментар #104 от "гост":

    "Маскаляку на коляку" избитите деца в Дон бас, Донецк и луганск, защото искаха да си говорят на руски и защото имаха пописанов конституцията никакво НАТО и ЕС, НИКАКВО. От 2014г им говореха руснаците да спрат да избиват жени и деца и да спрат да хвалят бандера фашистите слуги на фашистка Германия. Не спряха. Мислеха си че НАТО и САЩ ще ги пазят и ще им помогнат за "перемогата". Сега се видя че няма да им помогне никои. Ще ги потрошат от огън и жупел. Ще ги ликвидират заедно с другарчетата им фашисти в Европа. Само глупаците още не са разбрали какво ще стане. Слава на Господ Иисус Христос, Русия издържа на нападението на Запада. Следва развръзката и унищожението на бандера фашистите и западните глупаци дето им помагаха.

    09:01 08.08.2026

  • 118 стоян георгиев

    0 10 Отговор
    Вероятно ще са повече.от 20 милиарда.нашите копейки ще помагат.ще събират пари от пенсии и помощи и ще ги дават .

    09:03 08.08.2026

  • 119 У0400

    2 12 Отговор
    Русия е фалирала държава. Няма как да ги плати. Корупцията там е голяма. Руснаците са свикнали само да взимат, а не дават.

    09:05 08.08.2026

  • 120 Споко няма да се маха да компенсира

    9 0 Отговор
    По-евтино ще им излезе за 50 години да си върнат териториите на УССР или казано, собствените си земи и да съсипят икономиката на ЕС и Европа. А ако някой иска да спечели Евровизия може да пробва.

    09:06 08.08.2026

  • 121 Свободен

    2 11 Отговор
    Русия е разплетена, клошарска кошница!
    Какви 20 милиарда от този алкаш?!
    Все едно от путинофил да вземеш 100 евро?!
    На босия цървулите ще вземеш!

    09:07 08.08.2026

  • 122 Статията е препечатана от елитно издание

    12 0 Отговор
    Изданието се нарича "Украински Карлуковски вести".

    09:07 08.08.2026

  • 123 много ясно

    10 2 Отговор

    До коментар #44 от "Путин":

    нали за това наркомански живее в бункер

    09:07 08.08.2026

  • 124 Оня

    9 0 Отговор

    До коментар #82 от "Мълчан гъ":

    Явно джугашвили е имал вроден интелект. Все повече се разбира, колко е бил прав да остави ТОЧНО укроим.бецилите да гинат, като мухи. Но не е бил на нужната висота, само ги е шляпнал зад врата. Трябвало е да положи повече старание, да го даде по-мащабно.

    09:29 08.08.2026

  • 125 Тити на Кака

    10 0 Отговор
    Руснаците и в момента плащат репарации на Украйна.
    Във вид на падащи върху територията й снаряди, бомби и ракети.
    Голямо благо е за украинците, от 40 се трансформираха в 20.
    Милиона.
    И настъпват смело към Киев!

    09:31 08.08.2026

  • 126 БеГемот

    9 0 Отговор
    Добър виц за сабалям.....ще кажа и аз един :гладна кокошка просо сънува....

    09:36 08.08.2026

  • 127 Любомир

    9 0 Отговор
    Този е на гъби

    09:37 08.08.2026

  • 128 Евкопит Бармалеев

    9 0 Отговор
    Наркомана написал тази глупост въобще не е в час!
    Победителите не изплащат репарации те придобиват активи!
    Научи това нещо либерален лебед!

    09:40 08.08.2026

  • 129 Отреазвяващ

    8 0 Отговор
    От кога се слушат и четат изказвания на неуравновесени личности?

    09:43 08.08.2026

  • 130 нжщса

    7 0 Отговор
    А-хааа... Репарации значи...
    Аз се чудя - защо плащаме на Украйна и без да сме воювали с нея, а то било - защото сме били ДЛЪЖНИ да им плащаме репарации!
    То на тях всеки за нещо им е длъжен!

    09:53 08.08.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Вътю Т.Панчев

    4 0 Отговор
    Ще плати зер ...га плати Ботю гюла

    10:04 08.08.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Ламбо

    5 0 Отговор
    А бе тези нормални ли са ?

    10:26 08.08.2026

  • 135 6135

    3 0 Отговор
    Аз ако отида пиян на работа ще ме уволнят, а тези ги карат първо да смъркат и после да пишат "реалистични плановете"!

    10:34 08.08.2026

  • 136 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Мълчан гъ":

    ЕС да не е военна организация,бе ливадо!Като толкова много ти се бие,отивай доброволец.Преди тебе един българин вече отиде.Не можаха да му съберат чарковете за погребение.

    Коментиран от #154

    10:40 08.08.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Чичо

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Майоре,майоре чул ли си израза гола вода ударението е на букета о.

    11:10 08.08.2026

  • 139 Лост

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Друсано русначе":

    А ти избягало украинче ли си?

    11:48 08.08.2026

  • 140 На куково лято

    3 0 Отговор
    репарации плащат победените!

    11:49 08.08.2026

  • 141 Желаещ

    4 0 Отговор
    Репарациите трябва да са 40 млрд. на година и тъй като т.нар. Коалиция на желаещите наброява 40 държави в политическия си формат, им се пада само по 1 млрд. на година – нищо работа. Освен това отново виждаме двоен аршин. САЩ ще плащат ли репарации на Иран? Говорим само за последния им терористичен акт. Израел ще плаща ли репарации на Палестина, Ливан, Сирия?

    11:57 08.08.2026

  • 142 Алекс

    1 2 Отговор
    Пусть сумму в 2 триллиона$ заплатит плешивый бандит. Он много наворовал со своими дружками.

    12:29 08.08.2026

  • 143 Инна

    1 0 Отговор
    Сто пъти са ти казвали: „Ушите на мъртво магаре“

    12:30 08.08.2026

  • 144 DW смърди

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Дримон":

    В момента няма пари.
    Ще чака да започнат да плащат репарациите :)

    Не знам с какъв акъл ФАКти публикуват подобни откровени безсмислици...

    12:33 08.08.2026

  • 145 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Мълчан гъ":

    Аз съм грузинец, обърни се към Грузия за компенсации .

    13:00 08.08.2026

  • 146 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Пахахаха, после "защо ни се смеят всички, ние сме медия".. Добреее

    13:06 08.08.2026

  • 147 Тоя

    2 0 Отговор
    Икономист да не е пробвал на зеления потник медицинския продукт?

    13:32 08.08.2026

  • 148 Олег икономиста

    3 0 Отговор
    Скоро няма да е украински икономист. Ще бачкаме на някой строеж или ще събира амбалаж от колите в еуропата. Ще е забравил мовата и ще говори на официалния руски език в германия.

    13:37 08.08.2026

  • 149 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    алоуууу кви ги дрънка тоя???

    14:01 08.08.2026

  • 150 Жорко

    2 0 Отговор
    Абе вие сте по откачени от всичко,Русия да плаща??? Хахаха,та аз я виждам тая псевдо държавичка разпарчетоса а.

    14:15 08.08.2026

  • 151 Жорко

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Друсано русначе":

    Много си проЗД,съжалявам ама по добре да ти кажа истината отколкото да живееш в химери.

    14:17 08.08.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Путлеристите знаят ли какво е 1 трилион

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "ха ха ха ...":

    133 ха ха ха ...
    50ОТГОВОР
    Гладна кокошка просо сънува .... Тия скоро няма да ги има , за репарации бълнуват ,,
    -;-
    Сит Кон радостно цвили
    Русофилите сигурно си мислят че милиардите долари за бандерите ще минат без плащането от путлеристите
    А Фюрера как обещаваше победи и си стискаха ръце за ХНР, ДНР ЛНР

    15:16 08.08.2026

  • 154 Ватенките си мислят че ще им се размине

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Моряка":

    136 Моряка
    10ОТГОВОР
    До коментар 47 от "Мълчан гъ":

    ЕС да не е военна организация,бе ливадо!Като толкова много ти се бие,отивай доброволец....
    -;-
    Ватенките си мислят че ще им се размине 1 трилион- това 1 и после 12 нули

    15:18 08.08.2026

  • 155 Райха ще победи, ама друг път

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мъка ми е":

    26 Мъка ми е
    1026ОТГОВОР
    Ей на туй му се вика убаф виц!
    -;-
    А какъв виц е
    Райха победи

    15:22 08.08.2026

  • 156 Великата Русия на Фюрера

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Извод":

    1 Извод
    32120ОТГОВОР
    Гладна кокошка просо сънува !
    -;-
    В путлеровата велика Русия какви кокошки има

    15:23 08.08.2026

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