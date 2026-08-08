Ще плаща ли Русия по $20 милиарда репарации на година?

Руската федерация има икономическия капацитет да изплаща на Украйна приблизително 20 милиарда долара годишно под формата на военни репарации.
Сумата е напълно посилна за руския държавен бюджет, но само при условие, че крайната стойност на компенсациите бъде разсрочена за дълъг период от време – например 50 години.
Това прогнозира известният украински икономист и бивш съветник по икономическите въпроси на украинския президент Олег Устенко. Неговият анализ бе разпространен в събота сутрин от специализираното информационно издание Militarist.
Дългосрочен план вместо незабавен финансов колапс
Според Устенко нито една международна институция или коалиция не би могла да изиска и изземе пълния размер на обезщетенията от Москва в рамките на година, две или дори десетилетие. Подобен радикален ход би имал пагубен ефект върху вътрешната стабилност на руската икономика.
„Ако се опитаме да вземем тези пари наведнъж, за Русия това би било равносилно на пълно затваряне на нейния собствен пенсионен фонд“, обяснява експертът, цитиран от Militarist. Той подчертава, че събирането на репарациите ще бъде изключително дълга, юридически тромава и сложна процедура в съвременната международна политика.
Огромният мащаб на разрушенията: Сметката надхвърля $1 трилилон
Въпреки че сумата от 20 милиарда долара годишно изглежда огромна, тя покрива само част от реалните нужди за възстановяване. По официални данни на украинските власти и международните оценители, общият размер на щетите отдавна е преминал първоначалните прогнози. Към момента Киев настоява за суми, вариращи между един и два трилиона щатски долара, тъй като разрушенията по критичната инфраструктура продължават да растат.
Ето как се разпределят основните финансови стълбове за възстановяване според експертите:
- Разпределен капацитет: Плащането от $20 милиарда годишно за половин век ще осигури общо $1 трилион.
- Текущи нужди: Световната банка оценява спешните десетгодишни нужди на Украйна за възстановяване на близо 588 милиарда долара.
- Замразени активи: Международната общност вече използва приходите от блокираните руски активи (около 300 милиарда евро) за предоставяне на спешни заеми за отбрана и възстановяване.
Дебатът как точно Русия ще бъде принудена да компенсира разрушенията остава водещ на международната сцена. Очаква се предложението за 50-годишен план за плащания да бъде разгледано от международни финансови експерти като по-реалистична алтернатива на пълния икономически натиск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Владимир Путин, президент
Само безвъзмедна братска помощ за пострадалата от Киевския режим Украйна.
Русия винаги помага, както Германия помогна на Полша да се изправи на крака 👆
Коментиран от #84
06:35 08.08.2026
3 Факти
06:36 08.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гого
Коментиран от #52
06:36 08.08.2026
6 никога
Коментиран от #81
06:37 08.08.2026
7 дядото
06:37 08.08.2026
8 Орк
06:38 08.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Абе
06:38 08.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Лост
Коментиран от #15
06:39 08.08.2026
13 Майор Деянов, на всеки километър
Гладна Мечка хоро играе !!!
Га дойде Голодомора, русняка не само ще плаща ми хоро ще играе по свирката на НАТО 😁
Коментиран от #30, #67, #138
06:40 08.08.2026
14 байлар
Коментиран от #20
06:42 08.08.2026
15 Друсано русначе
До коментар #12 от "Лост":"...Не съм видял Русия да е загубила.."
Не си видял щот не си руснак на опашка за бензин, хляб и средства против въшки 👈😄
Коментиран от #139, #151
06:42 08.08.2026
16 Справедлив
Коментиран от #102
06:43 08.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Боже
06:46 08.08.2026
20 Ясно
До коментар #14 от "байлар":от утре цените само в левро !
06:46 08.08.2026
21 Оня
06:46 08.08.2026
22 ТОЯ Е ПО-НАПУШЕН И ОТ ЗЕЛЬО
ХИ,ХИ,ХИ,ХИ!!
06:47 08.08.2026
23 Руснак
06:47 08.08.2026
24 Маринов
Аз не виждам какво репарации ще плаща победителят. А ако Русия сложи ръка над цяла Окраина, няма да е в състояние да я изгради наново както Мариупол. Така, че единствената възможност за снижаване на разходите за възстановяване е спиране на войната и разрушенията. Т.е. подписване в Москва съответен документ, разоръжаване на Киев и реформи.
06:47 08.08.2026
25 Хлоп
06:48 08.08.2026
26 Мъка ми е
Коментиран от #155
06:48 08.08.2026
27 Не се
06:48 08.08.2026
28 Петър
Коментиран от #87
06:50 08.08.2026
29 Механик
От де ги визимате такива бе? То вече победихте Москва, че за репарации говорите. Ти мани, ами се загрижили за руската икономика, да не би да колабира... Е нема такива смешници като вас. НЕ-МА.
Оставете тая надежда, колкото и да ви звучи добре! И забравете за долари, щото с долари вече и ракети за Патриот не може да си направиш/купиш.
06:52 08.08.2026
30 Орк
До коментар #13 от "Майор Деянов, на всеки километър":Русия е износител на храна, ако не знаеш. А украйна ще отъмщава на Европа за своята загуба. Такава е нация: виновна ще бъде Европа и тя ще понесе заслуженото
Коментиран от #32, #33
06:52 08.08.2026
31 ЗРИТЕЛ
06:54 08.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Гориил
06:57 08.08.2026
35 Стършел
Коментиран от #42
06:57 08.08.2026
36 Морски
06:57 08.08.2026
37 Анонимен
06:58 08.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Хохохо
06:58 08.08.2026
40 Орк
До коментар #33 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ако нямаш аргументи -псувай. Какво друго ти остава?? Как се наричаш знаеш сам.
06:59 08.08.2026
41 Путин
Коментиран от #44
07:00 08.08.2026
42 Ми ми ми
До коментар #35 от "Стършел":На1,6 убити и осакатени до живот орки не им е много до хуморески.
07:00 08.08.2026
43 отлично
07:04 08.08.2026
44 Путин
До коментар #41 от "Путин":Победителите не живеят в бункери.
Коментиран от #50, #123
07:07 08.08.2026
45 666
07:08 08.08.2026
46 Украинец
И това на фона където Тръмп каза "тия ракети ни трябват и на нас".
Коментиран от #75
07:08 08.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 сполвас
Коментиран от #55
07:11 08.08.2026
49 Ко каза
Коментиран от #51
07:13 08.08.2026
50 Сами
До коментар #44 от "Путин":Цял свят знае, че Зеленски живее в бункер!
Коментиран от #53
07:15 08.08.2026
51 разбира се
До коментар #49 от "Ко каза":То и вие сте азиатския вариант на Того с ракети.
07:16 08.08.2026
52 Да знаеш
До коментар #5 от "Гого":Много лесно ще я накарат. Иначе ще губи повече. Фашистка Русия ще плаща не ами, и хоро ще играе.
07:17 08.08.2026
53 Тъй де
До коментар #50 от "Сами":А Путин си джитка по цял свят свободно.
07:18 08.08.2026
54 ХиХи
07:18 08.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 мълчан гъ
Коментиран от #95
07:20 08.08.2026
57 Дримон
Коментиран от #63, #144
07:21 08.08.2026
58 Хаха
07:22 08.08.2026
59 Гачо
07:22 08.08.2026
60 си пън
07:22 08.08.2026
61 гост
Коментиран от #66
07:23 08.08.2026
62 Тити
Коментиран от #69
07:23 08.08.2026
63 Мълчан гъ
До коментар #57 от "Дримон":статията цитира икономист. вземи та си присади мoзък, ама изрежи стария!
07:24 08.08.2026
64 Зеленски има огромен проблем
Коментиран от #68
07:24 08.08.2026
65 Икономист
07:24 08.08.2026
66 ама разбира са
До коментар #61 от "гост":Затова най-голямот гeй общество в света е ... московското.
07:25 08.08.2026
67 Де бил
До коментар #13 от "Майор Деянов, на всеки километър":Неграмотен ,ако знаеш какво е глодомор нямаше да го пишеш. Питай някой украинец той ще ти каже.
Коментиран от #78
07:26 08.08.2026
68 Дядо Ванго
До коментар #64 от "Зеленски има огромен проблем":Поредните мокролигави сънища на Zoрozнята за разпадане на РФ и завладяване на природните и богатства ,но съвсем скоро ще се разпадне 4я райх Европейски Социалистически Съветски Съюз.Няма да изкара и колкото СССР .
Коментиран от #74, #89
07:28 08.08.2026
69 Хм...
До коментар #62 от "Тити":Проблемът е, че вовата вероятно няма да го има, а тези след него и децата им ще плащат сметката, заради егото на един диктатор.
Коментиран от #72, #85
07:28 08.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Мишел
До коментар #33 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":От 2012г.насам Русия е нежен износител на зърно, а от 2015г. Русия е на първо място в света по износ на зърно. Русия изнася средно по 45 милиона тона зърно, т.е повече, отколкото Украйна произвежда.
07:30 08.08.2026
72 Тити
До коментар #69 от "Хм...":Вероятно и теб няма да те има ,погинал някъде от маймунска шарка ,защо се радваш предварително ,мило коте 🐱?
Коментиран от #86
07:30 08.08.2026
73 Хмм
Коментиран от #76
07:31 08.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 глупости
До коментар #73 от "Хмм":още 1994 Русия подписа че признава териториалната цялост на Украйна заедно с Крим. Що получилосъ след туй?
07:33 08.08.2026
77 Бай онзи
07:33 08.08.2026
78 Мълчан гъ
До коментар #67 от "Де бил":Грамотен, пише се "голодомор" или "гладомор", а не "глодомор"! Голодомора в Украйна идва пак от братска Русия и се разпостранява в целия СССР, но най вече в братска Украйна! А?
07:34 08.08.2026
79 Андрiй Пiдоренко
07:35 08.08.2026
80 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:39 08.08.2026
81 събудил
До коментар #6 от "никога":се устенко- простенко..това как го измайстори..сигурно калкулатора се счупи от такива сложни математически задачи..Ти простенко..колко пари лапна за тази идиотщина..75-100 евро? ..защото за източно европейски анал.лизатори плащат много малко..
07:41 08.08.2026
82 Мълчан гъ
Коментиран от #90, #96, #124, #145
07:43 08.08.2026
83 така е
Коментиран от #106
07:43 08.08.2026
84 всеки
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":ден има такива малоумни "мислители" които смятат..всъщост да..Русия ще плати, но не репарации, а за да въстанови вече като своя територия тези 20млрд. всяка година..тук съм съгласен..
07:45 08.08.2026
85 ???
До коментар #69 от "Хм...":Победителя не плаща доколкото знам.
07:45 08.08.2026
86 Хм...
До коментар #72 от "Тити":А ти очакваш ваш вова да живее вечно ли?
07:46 08.08.2026
87 Хаха
До коментар #28 от "Петър":Само последните няколко дни руснаците са унищожили 30% от логистичните бази и складовете в самия Киев. Да оставим настрана милиардите стойност, но това значи недостиг на храна, гориво и т.н.
Украйна няма ресурса да победи Русия. Даже с помощта на десетки държави просто държи фронтовата линия. В позиционна война печели този с повече хора и производство, а тук Русия е по-голяма в пъти.
07:48 08.08.2026
88 Бесен - Язовец
07:51 08.08.2026
89 Деде
До коментар #68 от "Дядо Ванго":Едно време партийния секретар в завода точно така ни облъчваше. Викаше че мракобесния капитализъм секи момент ше колабира и ще предаде Богу дух и ще дойде времето на диктатурата на пролетариата. После всички знаем кво стана със СССР. Абе да не си бил и ти партиен секретар? Или поне помполит офицер?
07:51 08.08.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Каунь
07:53 08.08.2026
92 Дзак
07:55 08.08.2026
93 Мълчан гъ
До коментар #90 от "карфде":Айде, айде! Трябва да си задоволен, че те мъничко ограмотих! Вече знаеш как се пише "голодомор"! Ако имаш други въпроси относно българския език, давай преди да съм тръгнал за плажа!
07:59 08.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Точно така
До коментар #56 от "мълчан гъ":След въвеждането на руското робство у нас Русия ни ограби 36 тона злато и целия пенсионен фонд.
Коментиран от #98
08:06 08.08.2026
96 Орк
До коментар #82 от "Мълчан гъ":А бе остави тия опуси от уж "украинска "история. Нали видя накъде водят измислици.
08:06 08.08.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Ъхъм...
До коментар #95 от "Точно така":То тва робство почна 1989г...
Само че златото беше в БНБ и оня финансов гении -Меленчо Велчев го шитна на Наглетата срещу хартийки наричани брейди облигации
08:14 08.08.2026
99 404 ще ги плаща
От ПОБЕДЕНИЯ...
Коментиран от #109
08:16 08.08.2026
100 Емил Стефанов
08:17 08.08.2026
101 Анонимен
08:21 08.08.2026
102 Шопо
До коментар #16 от "Справедлив":Украйна не е държава а територия, руска територия.
08:22 08.08.2026
103 Коментар
Бандеровските нацисти след тази война трябва да бъдат унищожени напълно.
А колкото до тези които смятат ,че победителите трабва да плащат репарации има тъжна новина.че до края на войната те няма да са сред живите
Коментиран от #104
08:34 08.08.2026
104 гост
До коментар #103 от "Коментар":Нацитата ги търси в Кремъл...ТИ ако знаеш причините за тази война,аз ще стана космонавт...
Коментиран от #117
08:38 08.08.2026
105 Край
08:39 08.08.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Крум
08:40 08.08.2026
108 Добро утро мустак
08:41 08.08.2026
109 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #99 от "404 ще ги плаща":Не съм казал но пак повтарям Всичко ще го платим в ПЕТОРЕН РАЗМЕР със сложна лихва Тежко на победените
08:42 08.08.2026
110 Сандо
08:44 08.08.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Опа, Опа та бо/узУкиа...
08:52 08.08.2026
113 име
08:53 08.08.2026
114 ежко
08:55 08.08.2026
115 1302
If we had ham, we would have ham and eggs, but we do not have eggs.
08:56 08.08.2026
116 Сметководец
08:59 08.08.2026
117 фьяесе
До коментар #104 от "гост":"Маскаляку на коляку" избитите деца в Дон бас, Донецк и луганск, защото искаха да си говорят на руски и защото имаха пописанов конституцията никакво НАТО и ЕС, НИКАКВО. От 2014г им говореха руснаците да спрат да избиват жени и деца и да спрат да хвалят бандера фашистите слуги на фашистка Германия. Не спряха. Мислеха си че НАТО и САЩ ще ги пазят и ще им помогнат за "перемогата". Сега се видя че няма да им помогне никои. Ще ги потрошат от огън и жупел. Ще ги ликвидират заедно с другарчетата им фашисти в Европа. Само глупаците още не са разбрали какво ще стане. Слава на Господ Иисус Христос, Русия издържа на нападението на Запада. Следва развръзката и унищожението на бандера фашистите и западните глупаци дето им помагаха.
09:01 08.08.2026
118 стоян георгиев
09:03 08.08.2026
119 У0400
09:05 08.08.2026
120 Споко няма да се маха да компенсира
09:06 08.08.2026
121 Свободен
Какви 20 милиарда от този алкаш?!
Все едно от путинофил да вземеш 100 евро?!
На босия цървулите ще вземеш!
09:07 08.08.2026
122 Статията е препечатана от елитно издание
09:07 08.08.2026
123 много ясно
До коментар #44 от "Путин":нали за това наркомански живее в бункер
09:07 08.08.2026
124 Оня
До коментар #82 от "Мълчан гъ":Явно джугашвили е имал вроден интелект. Все повече се разбира, колко е бил прав да остави ТОЧНО укроим.бецилите да гинат, като мухи. Но не е бил на нужната висота, само ги е шляпнал зад врата. Трябвало е да положи повече старание, да го даде по-мащабно.
09:29 08.08.2026
125 Тити на Кака
Във вид на падащи върху територията й снаряди, бомби и ракети.
Голямо благо е за украинците, от 40 се трансформираха в 20.
Милиона.
И настъпват смело към Киев!
09:31 08.08.2026
126 БеГемот
09:36 08.08.2026
127 Любомир
09:37 08.08.2026
128 Евкопит Бармалеев
Победителите не изплащат репарации те придобиват активи!
Научи това нещо либерален лебед!
09:40 08.08.2026
129 Отреазвяващ
09:43 08.08.2026
130 нжщса
Аз се чудя - защо плащаме на Украйна и без да сме воювали с нея, а то било - защото сме били ДЛЪЖНИ да им плащаме репарации!
То на тях всеки за нещо им е длъжен!
09:53 08.08.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Вътю Т.Панчев
10:04 08.08.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Ламбо
10:26 08.08.2026
135 6135
10:34 08.08.2026
136 Моряка
До коментар #47 от "Мълчан гъ":ЕС да не е военна организация,бе ливадо!Като толкова много ти се бие,отивай доброволец.Преди тебе един българин вече отиде.Не можаха да му съберат чарковете за погребение.
Коментиран от #154
10:40 08.08.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Чичо
До коментар #13 от "Майор Деянов, на всеки километър":Майоре,майоре чул ли си израза гола вода ударението е на букета о.
11:10 08.08.2026
139 Лост
До коментар #15 от "Друсано русначе":А ти избягало украинче ли си?
11:48 08.08.2026
140 На куково лято
11:49 08.08.2026
141 Желаещ
11:57 08.08.2026
142 Алекс
12:29 08.08.2026
143 Инна
12:30 08.08.2026
144 DW смърди
До коментар #57 от "Дримон":В момента няма пари.
Ще чака да започнат да плащат репарациите :)
Не знам с какъв акъл ФАКти публикуват подобни откровени безсмислици...
12:33 08.08.2026
145 Сталин
До коментар #82 от "Мълчан гъ":Аз съм грузинец, обърни се към Грузия за компенсации .
13:00 08.08.2026
146 Баце ЕООД
13:06 08.08.2026
147 Тоя
13:32 08.08.2026
148 Олег икономиста
13:37 08.08.2026
149 Ний ша Ва упрайм
14:01 08.08.2026
150 Жорко
14:15 08.08.2026
151 Жорко
До коментар #15 от "Друсано русначе":Много си проЗД,съжалявам ама по добре да ти кажа истината отколкото да живееш в химери.
14:17 08.08.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Путлеристите знаят ли какво е 1 трилион
До коментар #133 от "ха ха ха ...":133 ха ха ха ...
50ОТГОВОР
Гладна кокошка просо сънува .... Тия скоро няма да ги има , за репарации бълнуват ,,
-;-
Сит Кон радостно цвили
Русофилите сигурно си мислят че милиардите долари за бандерите ще минат без плащането от путлеристите
А Фюрера как обещаваше победи и си стискаха ръце за ХНР, ДНР ЛНР
15:16 08.08.2026
154 Ватенките си мислят че ще им се размине
До коментар #136 от "Моряка":136 Моряка
10ОТГОВОР
До коментар 47 от "Мълчан гъ":
ЕС да не е военна организация,бе ливадо!Като толкова много ти се бие,отивай доброволец....
-;-
Ватенките си мислят че ще им се размине 1 трилион- това 1 и после 12 нули
15:18 08.08.2026
155 Райха ще победи, ама друг път
До коментар #26 от "Мъка ми е":26 Мъка ми е
1026ОТГОВОР
Ей на туй му се вика убаф виц!
-;-
А какъв виц е
Райха победи
15:22 08.08.2026
156 Великата Русия на Фюрера
До коментар #1 от "Извод":1 Извод
32120ОТГОВОР
Гладна кокошка просо сънува !
-;-
В путлеровата велика Русия какви кокошки има
15:23 08.08.2026