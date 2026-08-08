Ще плаща ли Русия по $20 милиарда репарации на година?

Руската федерация има икономическия капацитет да изплаща на Украйна приблизително 20 милиарда долара годишно под формата на военни репарации.

Сумата е напълно посилна за руския държавен бюджет, но само при условие, че крайната стойност на компенсациите бъде разсрочена за дълъг период от време – например 50 години.

Това прогнозира известният украински икономист и бивш съветник по икономическите въпроси на украинския президент Олег Устенко. Неговият анализ бе разпространен в събота сутрин от специализираното информационно издание Militarist.

Дългосрочен план вместо незабавен финансов колапс

Според Устенко нито една международна институция или коалиция не би могла да изиска и изземе пълния размер на обезщетенията от Москва в рамките на година, две или дори десетилетие. Подобен радикален ход би имал пагубен ефект върху вътрешната стабилност на руската икономика.

„Ако се опитаме да вземем тези пари наведнъж, за Русия това би било равносилно на пълно затваряне на нейния собствен пенсионен фонд“, обяснява експертът, цитиран от Militarist. Той подчертава, че събирането на репарациите ще бъде изключително дълга, юридически тромава и сложна процедура в съвременната международна политика.

Огромният мащаб на разрушенията: Сметката надхвърля $1 трилилон

Въпреки че сумата от 20 милиарда долара годишно изглежда огромна, тя покрива само част от реалните нужди за възстановяване. По официални данни на украинските власти и международните оценители, общият размер на щетите отдавна е преминал първоначалните прогнози. Към момента Киев настоява за суми, вариращи между един и два трилиона щатски долара, тъй като разрушенията по критичната инфраструктура продължават да растат.

Ето как се разпределят основните финансови стълбове за възстановяване според експертите:

Разпределен капацитет: Плащането от $20 милиарда годишно за половин век ще осигури общо $1 трилион.

Плащането от $20 милиарда годишно за половин век ще осигури общо $1 трилион. Текущи нужди: Световната банка оценява спешните десетгодишни нужди на Украйна за възстановяване на близо 588 милиарда долара.

Световната банка оценява спешните десетгодишни нужди на Украйна за възстановяване на близо 588 милиарда долара. Замразени активи: Международната общност вече използва приходите от блокираните руски активи (около 300 милиарда евро) за предоставяне на спешни заеми за отбрана и възстановяване.

Дебатът как точно Русия ще бъде принудена да компенсира разрушенията остава водещ на международната сцена. Очаква се предложението за 50-годишен план за плащания да бъде разгледано от международни финансови експерти като по-реалистична алтернатива на пълния икономически натиск.