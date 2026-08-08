Арда Кърджали с победа над новака Дунав Русе

Арда Кърджали надделя над домакина Дунав Русе с 2:0 в мач от четвъртия кръг на Първа лига, като показа стабилност и хладнокръвие в ключови моменти от срещата.

В 15-ата минута домакините бяха принудени да направят неочаквана рокада под рамката на вратата. Георги Китанов получи неприятна травма и напусна терена, а на негово място се появи младият Пламен Пепеляшков.

Минута по-късно Бирсент Карагерен откри резултата за гостите, възползвайки се от разконцентрацията в отбраната на Дунав.

След почивката Светослав Ковачев удвои преднината на Арда в 60-ата минута, с което на практика сложи точка на спора.

Дунав така и не намери сили да се върне в мача, а положението им се влоши още повече, когато Хосе Карлос Кабаркас бе изгонен с втори жълт картон в 79-ата минута.

След този успех възпитаниците на Александър Тунчев се изкачиха на шеста позиция във временното класиране с актив от 7 точки. За разлика от тях, Дунав Русе продължава да търси първия си успех и остава закотвен на последното 14-о място без спечелена точка.

Първа лига - 4 кръг:

Левски - Локомотив Пловдив 2:0

Локомотив София - ЦСКА 1948 1:3

Дунав Русе - Арда Кърджали 0:2

9 август - неделя, 19:00

Черно море - Лудогорец

9 август - неделя, 21:15

Септември София - ЦСКА

10 август - понеделник, 19:00

Ботев Враца - Славия

10 август - понеделник, 21:15

Ботев Пловдив - Спартак Варна