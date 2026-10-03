Ретроградните Венера и Меркурий подлагат на изпитание 3 зодии

Скорпион, Телец и Близнаци са трите зодии, които според астрологичната прогноза ще преминат през най-напрегнатия период през октомври 2026 г. Причината е припокриването на ретроградните фази на Венера и Меркурий.

Венера започва ретроградното си движение на 3 октомври в Скорпион, а Меркурий я следва на 24 октомври в същия знак. Двете фази се застъпват през последната седмица на октомври и продължават до ноември. На 25 октомври Венера преминава обратно във Везни, докато Меркурий остава ретрограден в Скорпион.

Астрологичният период е сравнен със събитията от октомври 2018 г., когато Венера за последно е била ретроградна в Скорпион. Според прогнозата това може да върне стари проблеми, неизяснени отношения и теми, които са били смятани за приключени.

Скорпионите се връщат към миналото

Скорпионите са поставени в центъра на прогнозата, тъй като ретроградното движение на Венера започва именно в техния знак. Очакванията са свързани с повторна поява на предишни връзки, неизлекувани разочарования и стари модели на поведение.

„Предишни връзки, неизлекувани разочарования и токсични модели на поведение от миналото отново ще нахлуят в настоящия ви живот“, предупреждава астроложката Ина Роуз.

Възможни са неочаквани съобщения от бивши партньори или натрапчиви спомени. Според прогнозата периодът ще покаже дали представителите на знака са готови окончателно да затворят някои врати.

Телците ще водят трудни разговори

При Телците напрежението се очаква да се усети най-вече във връзките и брака. Скорпионът е срещуположният знак на Телеца, а според астрологичната интерпретация това активира темите за партньорството и комуникацията.

Ретроградният Меркурий може да върне стари спорове и премълчани обиди. „Всички премълчани обиди и недоволства, които сте смятали за погребани, ще се върнат, за да подложат на изпит връзката ви“, казва Роуз. На Телците се препоръчва да проявят търпение и да не отлагат разговорите по спорните теми.

Близнаците трябва да внимават с подозренията

Близнаците са третата зодия в прогнозата. Като знак, свързван с Меркурий, те според астрологичната трактовка могат да усетят по-силно ретроградната му фаза.

Рискът е свързан с прекомерно анализиране на думите, тона и съобщенията на другите. Това може да доведе до конфликти за дребни поводи.

„Това припокриване на планетите е истинско предизвикателство за вашето спокойствие“, подчертава Ина Роуз.

Прогнозата насочва Близнаците към повече самообладание и избягване на прибързани реакции през напрегнатия сезон.

Източник: Woman.bg