Руслан Трад: Споразумението за цар Самуил удря и по сръбските позиции в региона

Историческата дипломация е изключително важна и редица държави отделят ресурси за подобни действия, тъй като те влияят както на международните отношения, така и върху обществото. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ международният анализатор Руслан Трад по повод историческото споразумение между България и Гърция за това тленните останки на цар Самуил да бъдат транспортиани в София.
Със сигурност може би съвсем скоро ще видим официална реакция от страна на РСМ, защото това е въпрос, който ги касае. В момента има реакции в медиите, които са свързвани с едно или друго звено на силите за сигурност и министерства в Северна Македония. Засега по-скоро се обсъжда въпросът защо Скопие не е било включено в тези преговори, тъй като знаем претенциите, които имат към цар Самуил и историческото минало.
„За мен това, което се случва между Гърция и България със сигурност удря и сръбските позиции в региона, защото знаем, че по тази линия Скопие и Белград са много близки“, посочи Трад и отбеляза, че дори реакциите да са по-бурни, това няма да се отрази на българските позиции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #6
14:29 02.10.2026
2 Кина
14:31 02.10.2026
3 Сатана Z
• Цар Гаврил Радомир (син): Възкачва се на престола веднага след смъртта на Самуил. Той е смел войн, но само след по-малко от година управление (през есента на 1015 г.) е подло убит по време на лов от братовчед си Иван Владислав (син на Самуиловия брат Арон). Неговият скелет също беше намерен в базиликата „Св. Ахил“ със следи от пробождане.
• Цар Иван Владислав (племенник): След като убива братовчед си, той заема трона и избива голяма част от семейството на Гаврил Радомир, включително съпругата му Ирина Лариска. Иван Владислав умира през 1018 г. при обсадата на Драч, което бележи края на организираната съпротива.
• Пресиян II (внук на Арон / син на Иван Владислав): Смятан за последния владетел на Първата държава. След смъртта на баща си прави опит за съпротива в планината Томор, но накрая се предава на Василий II.
2. Интеграцията във Византия и европейските династии
Когато България пада под византийска власт през 1018 г., император Василий II проявява висш дипломатически такт — вместо да избие царското семейство, той го интегрира в най-висшите кръгове на византийската аристокрация, за да неутрализира потенциални бунтове.
• Съпругата на Иван Владислав, царица Мария, заедно с децата си е отведена в Константинопол, където получава титлата „патриция зости“ (най-високата титла за жена).
• Синовете и дъщерите на Самуиловия род сключват бракове с най-влиятелните византийски фамилии (Дука, Комнини, П
Коментиран от #8
14:33 02.10.2026
4 Само питам
Коментиран от #10
14:34 02.10.2026
5 Сатана Z
Живите наследници днес (Връзката с Италия)
Според мащабни генеалогични и исторически проучвания, пазени в архивите на Ватикана, кръвната линия на цар Самуил е жива и днес в Италия.
Чрез браковете на българските княгини във Византия и по-късното им преселение на Апенинския полуостров (след падането на Константинопол), наследството се предава на италианската благородническа фамилия Миструци ди Фризинга (Mistruzzi di Frisinga).
• Родът е официално вписан в „Златната книга на италианската аристокрация“, като за целта пред италианските съдилища са представени неоспорими исторически доказателства, започващи директно от Самуиловия двор.
• Днешните живи преки потомци са Андреа Миструци ди Фризинга и неговата сестра Свева. Андреа е напълно наясно с българския си царски произход, посещавал е България и поддържа контакти с български историци.
Ако ви е интересно, мога да ви разкажа по-подробно за драматичната съдба на Петър Делян и неговото въстание, или как точно династичните бракове свързват Самуил с френските крале и европейската аристокрация. Кое ви привлича повече?
14:35 02.10.2026
6 стоян георгиев
До коментар #1 от "Сатана Z":Поредната съветска глупост дето успяхте да измислите.я кажи как ще спрем реките места струма арда и марица да не текат на юг?
Коментиран от #12
14:35 02.10.2026
7 АГАТ а Кристи
Важното е, че още преди да се роди, другарят Радеф е започнал борбата със съседите за тези големи почести, на които се отдадоха спуснатите от Всевишния.
Представител на югозападната ни област ще бъде лично техния космонавт, току що завърнал се от Марс.
14:36 02.10.2026
8 стоян георгиев
До коментар #3 от "Сатана Z":Какво значение има това което си публикувал?стсне ли въпрос нещо за България и трола веднага напомня че е за ссср а?хах...ха
Коментиран от #15
14:36 02.10.2026
9 София
14:58 02.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Даже
15:04 02.10.2026
12 Като
До коментар #6 от "стоян георгиев":ги отклоним на север,да полнят Дунав!
15:06 02.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Праслан Транс
15:20 02.10.2026
17 Фейк - либераст
Коментиран от #22
15:21 02.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 МИЦОТАКИС
15:33 02.10.2026
20 еврейче Трад
15:41 02.10.2026
21 Да се махаш
15:44 02.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.