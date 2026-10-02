Новини
България »
София »
Руслан Трад: Споразумението за цар Самуил удря и по сръбските позиции в региона

Руслан Трад: Споразумението за цар Самуил удря и по сръбските позиции в региона

2 Октомври, 2026 14:26 2 331 22

  • руслан трад-
  • цар самуил-
  • мощи-
  • тленни останки-
  • българия-
  • сърбия-
  • гърция

Историческата дипломация е изключително важна и редица държави отделят ресурси за подобни действия

Руслан Трад: Споразумението за цар Самуил удря и по сръбските позиции в региона - 1
Снимка: Euronews Bulgaria
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Историческата дипломация е изключително важна и редица държави отделят ресурси за подобни действия, тъй като те влияят както на международните отношения, така и върху обществото. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ международният анализатор Руслан Трад по повод историческото споразумение между България и Гърция за това тленните останки на цар Самуил да бъдат транспортиани в София.

Със сигурност може би съвсем скоро ще видим официална реакция от страна на РСМ, защото това е въпрос, който ги касае. В момента има реакции в медиите, които са свързвани с едно или друго звено на силите за сигурност и министерства в Северна Македония. Засега по-скоро се обсъжда въпросът защо Скопие не е било включено в тези преговори, тъй като знаем претенциите, които имат към цар Самуил и историческото минало.

„За мен това, което се случва между Гърция и България със сигурност удря и сръбските позиции в региона, защото знаем, че по тази линия Скопие и Белград са много близки“, посочи Трад и отбеляза, че дори реакциите да са по-бурни, това няма да се отрази на българските позиции.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    19 6 Отговор
    Удря по стратегическите водни резерви на България.Да не мислиш ,че византийците ни връщат кокалите щото сме им приятели,или яото ни искат водата за напояване?

    Коментиран от #6

    14:29 02.10.2026

  • 2 Кина

    28 0 Отговор
    Още един ненужен червей..! Запазена марка на факти..!

    14:31 02.10.2026

  • 3 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Непосредствените наследници (Крахът на Самуиловата линия)
    • Цар Гаврил Радомир (син): Възкачва се на престола веднага след смъртта на Самуил. Той е смел войн, но само след по-малко от година управление (през есента на 1015 г.) е подло убит по време на лов от братовчед си Иван Владислав (син на Самуиловия брат Арон). Неговият скелет също беше намерен в базиликата „Св. Ахил“ със следи от пробождане.
    • Цар Иван Владислав (племенник): След като убива братовчед си, той заема трона и избива голяма част от семейството на Гаврил Радомир, включително съпругата му Ирина Лариска. Иван Владислав умира през 1018 г. при обсадата на Драч, което бележи края на организираната съпротива.
    • Пресиян II (внук на Арон / син на Иван Владислав): Смятан за последния владетел на Първата държава. След смъртта на баща си прави опит за съпротива в планината Томор, но накрая се предава на Василий II.
    2. Интеграцията във Византия и европейските династии
    Когато България пада под византийска власт през 1018 г., император Василий II проявява висш дипломатически такт — вместо да избие царското семейство, той го интегрира в най-висшите кръгове на византийската аристокрация, за да неутрализира потенциални бунтове.
    • Съпругата на Иван Владислав, царица Мария, заедно с децата си е отведена в Константинопол, където получава титлата „патриция зости“ (най-високата титла за жена).
    • Синовете и дъщерите на Самуиловия род сключват бракове с най-влиятелните византийски фамилии (Дука, Комнини, П

    Коментиран от #8

    14:33 02.10.2026

  • 4 Само питам

    14 6 Отговор
    Какво научихме от статията ? Че без никаква връзка , срещу православна държава (в случая срещу Сърбия ) отново се е олял един редовен урсулски лизач .

    Коментиран от #10

    14:34 02.10.2026

  • 5 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Те толкова за българскя владетел и бивш цар
    Живите наследници днес (Връзката с Италия)
    Според мащабни генеалогични и исторически проучвания, пазени в архивите на Ватикана, кръвната линия на цар Самуил е жива и днес в Италия.
    Чрез браковете на българските княгини във Византия и по-късното им преселение на Апенинския полуостров (след падането на Константинопол), наследството се предава на италианската благородническа фамилия Миструци ди Фризинга (Mistruzzi di Frisinga).
    • Родът е официално вписан в „Златната книга на италианската аристокрация“, като за целта пред италианските съдилища са представени неоспорими исторически доказателства, започващи директно от Самуиловия двор.
    • Днешните живи преки потомци са Андреа Миструци ди Фризинга и неговата сестра Свева. Андреа е напълно наясно с българския си царски произход, посещавал е България и поддържа контакти с български историци.
    Ако ви е интересно, мога да ви разкажа по-подробно за драматичната съдба на Петър Делян и неговото въстание, или как точно династичните бракове свързват Самуил с френските крале и европейската аристокрация. Кое ви привлича повече?

    14:35 02.10.2026

  • 6 стоян георгиев

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Поредната съветска глупост дето успяхте да измислите.я кажи как ще спрем реките места струма арда и марица да не текат на юг?

    Коментиран от #12

    14:35 02.10.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    1 3 Отговор
    Не ни интересуват никакви позиции !!!
    Важното е, че още преди да се роди, другарят Радеф е започнал борбата със съседите за тези големи почести, на които се отдадоха спуснатите от Всевишния.
    Представител на югозападната ни област ще бъде лично техния космонавт, току що завърнал се от Марс.

    14:36 02.10.2026

  • 8 стоян георгиев

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Какво значение има това което си публикувал?стсне ли въпрос нещо за България и трола веднага напомня че е за ссср а?хах...ха

    Коментиран от #15

    14:36 02.10.2026

  • 9 София

    3 2 Отговор
    Така ще ги ударим, че няма да могат да заспят от яд...

    14:58 02.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Даже

    1 0 Отговор
    по иранските и гренландските!

    15:04 02.10.2026

  • 12 Като

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    ги отклоним на север,да полнят Дунав!

    15:06 02.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Праслан Транс

    7 0 Отговор
    много ги разбира. Що не си отива в родината да обеснява на неговите братя

    15:20 02.10.2026

  • 17 Фейк - либераст

    9 1 Отговор
    Руслан Трад - още един пенкилер в медиите! А Христо Грознев - пенкилерът по руските конспирации къде го скрихте ?

    Коментиран от #22

    15:21 02.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 МИЦОТАКИС

    3 0 Отговор
    ПРЕДИ МИНУТИ ФОН ДРЕ ЛАЙЕН НА ВЪПРОС ОТ СКОПИЕ КАК ДА СЕ СПРЕ БЛОКАДАТА ОТ БЪЛГАРИЯ, ПРЕДЛОЖИ НА МУЦУНКАТА СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА ДА ОТИДЕ В СОФИЯ И ДА ИСКА СРЕЩА С РАДЕВ.

    15:33 02.10.2026

  • 20 еврейче Трад

    2 0 Отговор
    Знаеш ли през кое ми е за сръбските позиции - да се закриват. Да живее България!

    15:41 02.10.2026

  • 21 Да се махаш

    2 0 Отговор
    Туй нещо било от българо-сирийски произход и има връзки с БХК.

    15:44 02.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове