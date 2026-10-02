Руслан Трад: Споразумението за цар Самуил удря и по сръбските позиции в региона

Историческата дипломация е изключително важна и редица държави отделят ресурси за подобни действия, тъй като те влияят както на международните отношения, така и върху обществото. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ международният анализатор Руслан Трад по повод историческото споразумение между България и Гърция за това тленните останки на цар Самуил да бъдат транспортиани в София.

Със сигурност може би съвсем скоро ще видим официална реакция от страна на РСМ, защото това е въпрос, който ги касае. В момента има реакции в медиите, които са свързвани с едно или друго звено на силите за сигурност и министерства в Северна Македония. Засега по-скоро се обсъжда въпросът защо Скопие не е било включено в тези преговори, тъй като знаем претенциите, които имат към цар Самуил и историческото минало.

„За мен това, което се случва между Гърция и България със сигурност удря и сръбските позиции в региона, защото знаем, че по тази линия Скопие и Белград са много близки“, посочи Трад и отбеляза, че дори реакциите да са по-бурни, това няма да се отрази на българските позиции.