ISW: Русия е загубила близо 300 кв. км в Украйна от март насам

Руските сили са загубили нетно близо 300 квадратни километра територия в Украйна от март до края на септември 2026 г., сочат анализи на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Според изчисленията на института само през септември руските войски са завзели или напреднали в зона от 143,2 кв. км, докато са загубили контрол над 318,38 кв. км. Това води до нетна загуба от 175,18 кв. км за месеца.

В отделната статистика за териториалните промени ISW отчита 175,54 кв. км руски завоевания срещу 256,35 кв. км загубена територия, или нетна загуба от 80,81 кв. км. Разликата между двата показателя се дължи на методологията, която включва и райони, в които руските сили са проникнали, без да установят пълен контрол.

Значителна част от украинските териториални придобивки през септември са свързани с района северно от Лиман. ISW отчита, че в рамките на операция „Вивалди“ украинските сили са освободили най-малко 147 кв. км. Самата операция започва през предходните месеци, но резултатите от нея са включени в септемврийската оценка.

Украинската 3-та армейска бригада потвърди през септември, че провежда контраофанзива северозападно от Лиман. ISW впоследствие отчете освобождаването на редица населени места в района, включително Шандръголове, Дерилове и Дробишеве.

В обобщението си за периода от март насам ISW изчислява, че руските сили са загубили нетно 293,59 кв. км, докато са установили контрол над 174,44 кв. км украинска територия. Институтът подчертава, че оценките му се основават на наличните доказателства и могат да бъдат актуализирани при появата на нова информация.

Отделно от териториалните промени, според предоставените в текста данни руските сили са дали около 46 320 жертви през септември. Ако този показател бъде потвърден от последващите оценки, това би бил третият пореден месец с над 40 000 руски загуби и най-високият месечен показател за 2026 г. досега.