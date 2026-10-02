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ISW: Русия е загубила близо 300 кв. км в Украйна от март насам
  Тема: Украйна

ISW: Русия е загубила близо 300 кв. км в Украйна от март насам

2 Октомври, 2026 11:18, обновена 2 Октомври, 2026 11:17 1 216 102

  • украйна-
  • русия-
  • територии

Според американския институт руските сили са претърпели нетни териториални загуби през септември, докато украинската операция „Вивалди“ е довела до освобождаването на значителни райони край Лиман

ISW: Русия е загубила близо 300 кв. км в Украйна от март насам - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските сили са загубили нетно близо 300 квадратни километра територия в Украйна от март до края на септември 2026 г., сочат анализи на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Според изчисленията на института само през септември руските войски са завзели или напреднали в зона от 143,2 кв. км, докато са загубили контрол над 318,38 кв. км. Това води до нетна загуба от 175,18 кв. км за месеца.

В отделната статистика за териториалните промени ISW отчита 175,54 кв. км руски завоевания срещу 256,35 кв. км загубена територия, или нетна загуба от 80,81 кв. км. Разликата между двата показателя се дължи на методологията, която включва и райони, в които руските сили са проникнали, без да установят пълен контрол.

Значителна част от украинските териториални придобивки през септември са свързани с района северно от Лиман. ISW отчита, че в рамките на операция „Вивалди“ украинските сили са освободили най-малко 147 кв. км. Самата операция започва през предходните месеци, но резултатите от нея са включени в септемврийската оценка.

Украинската 3-та армейска бригада потвърди през септември, че провежда контраофанзива северозападно от Лиман. ISW впоследствие отчете освобождаването на редица населени места в района, включително Шандръголове, Дерилове и Дробишеве.

В обобщението си за периода от март насам ISW изчислява, че руските сили са загубили нетно 293,59 кв. км, докато са установили контрол над 174,44 кв. км украинска територия. Институтът подчертава, че оценките му се основават на наличните доказателства и могат да бъдат актуализирани при появата на нова информация.

Отделно от териториалните промени, според предоставените в текста данни руските сили са дали около 46 320 жертви през септември. Ако този показател бъде потвърден от последващите оценки, това би бил третият пореден месец с над 40 000 руски загуби и най-високият месечен показател за 2026 г. досега.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Демек нищо не е загубила

    49 6 Отговор
    Това е петно 10 на 30 км.

    11:18 02.10.2026

  • 3 Утре ще ходиш ли

    25 7 Отговор

    До коментар #1 от "реалистъ":

    на посрещането на цар Самуил да видиш жълтопаветната мъка и тоталния мог на Радев?

    11:20 02.10.2026

  • 4 Да е

    49 5 Отговор
    Те тия доказани фантазьори точно ни подават праведна информация...

    11:21 02.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Антирашист 4716

    11 48 Отговор
    От безсилна злоба рашистите стрерят по всичко което не се движи ,останалото е извън техните възможности !

    Коментиран от #26

    11:22 02.10.2026

  • 7 Ахаха

    51 8 Отговор
    Тия не бяха ли същите дето говореха, че лошите руснаци бият храбрите украинци с лопати, чипове от перални и какви ли не други диеотии... Кой им вярва??

    Коментиран от #44

    11:23 02.10.2026

  • 8 Робот

    46 13 Отговор
    Никой вече не вярва на пропагандата..! Зимата ще е безмилостна за Украина , ще се отрази и на ЕС.!

    Коментиран от #28, #43

    11:23 02.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Отрицателно събиране

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "реалистъ":

    300-1300=-1000

    11:25 02.10.2026

  • 11 Зеленски

    35 5 Отговор
    Побеждаваме дайте още пари.

    11:25 02.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 американец и българин

    34 5 Отговор

    До коментар #1 от "реалистъ":

    Това, че русите са превзели около 20% от територията на Украйна, не е толкова важно.
    Важното е, че украинците са си върнали около 1%. Това е сериозно постижение, за което трябва статии да се пишат и читателите с възхита да ликуват и тържествуват.
    Ми че те така... утре може и още 1% да си върнат.

    Коментиран от #17, #93

    11:27 02.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Kaлпазанин

    29 2 Отговор
    То ако не е тъпата ще е глупавата кокошка да кудкудяка ,къде остана бесарабския фронт ,че този isw ,почна да ни доскучава или не можете да измислите нещо друго

    11:29 02.10.2026

  • 16 ISW..😀😀😀 ТАМ ХОДИХА ЛИ ???

    33 3 Отговор
    ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН. !
    🇷🇺РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СИ ,СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ 10 ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.ВОЙНИЦИ.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. А ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    11:31 02.10.2026

  • 17 Роко

    6 26 Отговор

    До коментар #13 от "американец и българин":

    Приятелю 18% окупираха 2014-15 години а от началото на СВО са окупирали скромните 2% укрите са си върнали 1% или половината струва ли си да се говори сам си отговори. Ако както предвиждаш си върнат още 1% се оказва че за пет години пълномащабна война и над 1,5 милиона загинали рассияни Рассия не е спечелила нищо.

    Коментиран от #23

    11:34 02.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ура, геймъри!

    12 1 Отговор
    От Младост до Люлин ние сме на всеки ПрАJD и победи жънем.....

    11:38 02.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ахаха

    11 2 Отговор

    До коментар #17 от "Роко":

    Кога са си обявили война? Я кажи... Че явно от територията - не е разбираш

    11:39 02.10.2026

  • 24 Дон Турболенто

    16 2 Отговор
    Пак ни вменяват победа на Укра. Нищо ново.

    11:40 02.10.2026

  • 25 Гетлост

    14 1 Отговор
    В атлантическите медии Русия редовно губи но реалността е друга!АЙЕСДАБЪЛЮ да пие една студена вода!

    11:43 02.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 СПРАВКА СРЕЩУ РЕГУЛ. ЛЪЖИТЕ НА ISW

    20 1 Отговор
    САМО ЗА ДНЕС : ЗА 6 Ч . ОТ 🇷🇺 РУСКИТЕ НАЕМНИЦИ, СА ПРЕВЗЕТИ= 2 СЕЛИЩА : СЕРДОБИНО, И ГРАЧЕВККА.
    СВО НЕ ПРЕДВИЖДА ЗАВОЮВАНЕ НА ТЕРИТОРИИ ,( ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТ.ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ КАТО ВАКУУМНИТЕ "ОДАБ-9000", )ТЪЙ КАТО В РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕУСВОЕНИ ТЕРИТОРИИ.ВЪРВИ ДРНАЦИФИКАЦИЯ НА ФАШИСТКИЯ УКР. ПРЕВРАТЕН РЕЖИМ ОТ 2014г,А КАКТО СЕ ОКАЗА И ИЗТОЩЕНИЕ НА СПОНСОРИТЕ ОТ ЕС. ДО МОМЕНТА Е УНИЩОЖЕНО НАТОВСКО ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$ УБИТИ СА =2,7 МЛН.УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ,ЗАЕДНО СЪС =6700 НАТОВСКИ ОФИЦЕРИ,КОНСУЛТАНТИ И ДР.ВОЕННИ.
    В МОМЕНТА В УКРАЙНА ИМА =720 000 РУСКИ НАЕМНИЦИ,ЧАСТ ОТ РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ =2,4 МЛН.ПОЗДРАВИ НА ISW 😀 и нато.

    11:43 02.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 До роко

    13 12 Отговор
    Приятелю сам казваш че войната е от 2014 год . И 8 год след изливане на милиарди долари в Украйна та , погледни на картата , ако можеш да видиш за какви укрепени линии става въпрос , в Донбас . НАТО се е подготвило добре , но не е избрало правилния противник , удари на камък .

    Коментиран от #42

    11:46 02.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Нямат край добрите новини.

    12 18 Отговор
    Украинска атака по рафинерията във Волгоград и химическия завод „Каустик“.
    ВСУ са нанесли удари по рафинерията във Волгоград и химическия завод „Каустик“, съобщават местни източници.

    „Каустик“ е едно от водещите химически предприятия в региона, което произвежда продукция с двойно предназначение за военнопромишления комплекс на Руската федерация.
    Волгоградската рафинерия принадлежи на „Лукойл“ и преработва около 15 милиона тона петрол годишно - това е приблизително 5% от цялата преработка в Русия.

    На Краснозаводския химически завод в Московска област, ударен вчера, още има огнена фиеста.

    11:48 02.10.2026

  • 37 оня с коня

    13 11 Отговор
    ХаХаХа.....загубила 300 кв.км а завзела 1/3 от Укропия......голям смях !€ атлантетата са в ступор.

    11:48 02.10.2026

  • 38 Присмехулник

    13 20 Отговор
    Раша губи и войната (освен територии)по всички важни показатели .За септември месец убити и ранени са над 46 хиляди окупатори , а да не говорим колко рафинерии бяха запалени и крепостните стоят с часове на опашки за бензин вместо да работят .

    11:48 02.10.2026

  • 39 Алексбг

    10 13 Отговор

    До коментар #9 от "Отговорът":

    А тези дрънканици, на московският червен папагал Владимир Соловьов и на тая кукувица Маргарита Симонян ,какви са ? Те изобщо ,знаят ли какво е истина ? Дори не може да се отговори.

    11:48 02.10.2026

  • 40 Боруна Лом

    5 10 Отговор

    До коментар #34 от "стоян георгиев":

    Каквото и в Техеран за 24 часа.

    11:48 02.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мусорчик

    10 5 Отговор

    До коментар #33 от "До роко":

    А НАТО знае ли, че си е избирала някакъв противник?

    11:49 02.10.2026

  • 43 Роко

    6 11 Отговор

    До коментар #8 от "Робот":

    Приятелю това го слушаме вече пета зима. Да знаеш само колко виртуални хамстера изядохме докато виртуално замръзвахме. Какво ще стане тази зима руско-фашистките войски както предишните четири зими ще се занимават с тероризъм, но това пак няма да доведе до нищо.

    11:49 02.10.2026

  • 44 Алексбг

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ахаха":

    А на твоите глупости ,кой вярва ?

    11:50 02.10.2026

  • 45 isw 😀😀😀САМО ЗА 6 ЧАСА,ДНЕС РУСИЯ

    10 1 Отговор
    ПРЕВЗЕ 2 СЕЛИЩА:СЕРДОБИНО О ГРАЧЕВКА : 🇷🇺 РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СИ ,СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ 10 ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.ВОЙНИЦИ.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. А ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    11:50 02.10.2026

  • 46 ?????

    16 0 Отговор
    Значи побеждават.
    Що тогава реват за примирие?
    Или не е така? А?

    11:50 02.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Алексбг

    2 13 Отговор

    До коментар #5 от "Да е":

    Ще атакуват НАТО ли,руските орки? -:)-:)Е,тогава са си подписали смъртната си присъда империята им ,ще бъде история ..не настояще.Нека само да опитат !

    Коментиран от #51, #56

    11:52 02.10.2026

  • 49 Д-Р Гълъбова намери ли те ?

    11 1 Отговор

    До коментар #20 от "стоян георгиев":

    Нищо не е изчерпала Русия.Разходите за СВО са =само 3 % от БВП. Дори за тази година е с увеличен златно валутен резерв =730 млрд.$,повече и нови видове ракети,а нато с изпразнени складове ,унищожено оръжие за =530 млрд.$,и избити =2,7 млн.украински войници.

    Коментиран от #61

    11:54 02.10.2026

  • 50 Соваж бейби

    9 0 Отговор
    Обещавам Ви победа!Дайте пари!Дайте още!Аз сън Зеленски!Дайте пари!Няма да ви ги върна,но побеждавам!Виждате,че мога и искам да победя!Дайте пари!

    11:55 02.10.2026

  • 51 ТЕХ.СПРАВКА ,ЗА ИНФ.ОЩЕТЕНИ ПРОФИЛИ

    7 1 Отговор

    До коментар #48 от "Алексбг":

    САМО= 9 МИНУТИ ,СА НУЖНИ,ЗА УНИЩОЖЕНИЕТО НА НАТО И САЩ,ЕДНОВРЕМЕННО, ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТОМАТИЧНА С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ : = 4 МИНУТИ СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).

    Коментиран от #57, #59

    11:56 02.10.2026

  • 52 Кон за кокошка!

    7 1 Отговор
    300кв.км. за ...20% Украинска територия...!

    Коментиран от #55

    11:57 02.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Пламен

    1 9 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    Коментиран от #69

    11:59 02.10.2026

  • 55 Кон за

    1 5 Отговор

    До коментар #52 от "Кон за кокошка!":

    Кобзон.🤣

    Коментиран от #62

    12:00 02.10.2026

  • 56 Така ли ,ве?!

    7 1 Отговор

    До коментар #48 от "Алексбг":

    Само където на епилираните нотовски войници,не им се мре...!

    12:00 02.10.2026

  • 57 Ванга

    2 8 Отговор

    До коментар #51 от "ТЕХ.СПРАВКА ,ЗА ИНФ.ОЩЕТЕНИ ПРОФИЛИ":

    Русия ке падне

    12:00 02.10.2026

  • 58 Колко

    2 9 Отговор
    Колко руски порове заминаха на оня свят?

    12:01 02.10.2026

  • 59 Да,добре

    1 7 Отговор

    До коментар #51 от "ТЕХ.СПРАВКА ,ЗА ИНФ.ОЩЕТЕНИ ПРОФИЛИ":

    Превзеха ли Малая Токмачка?

    Коментиран от #65, #96

    12:02 02.10.2026

  • 60 БПФ

    7 1 Отговор
    Ама иначе като ги питаш: защо при размените на загинали се обменят 20 yбити руснаци за 1000 укри, отговорът е: Ами защото руснаците настъпват...

    12:02 02.10.2026

  • 61 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #49 от "Д-Р Гълъбова намери ли те ?":

    200 милиарда евро са 3%от руския бвп а?хах...така е.нишомненса изчерпали руснаците.1,5 милона мъже и няколко трилиона долара са нищо .така е

    12:03 02.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Вай, анасънъ, драги зрители !

    1 3 Отговор
    С подобни новини почернихте деня на нашите Чумофили.

    12:07 02.10.2026

  • 64 Преса

    2 6 Отговор
    Колкото и да крият и нашите медии погромът на руската армия е мащабен.

    12:09 02.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Явор Мдачков

    1 3 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    12:11 02.10.2026

  • 67 Роко

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Да е":

    Приятелю ако го атакуват това ще последната грешка в жалкия животец на изкукалия Путин сега укрите с пренебрежимо малко бракувано натовско оръжие правят за смях "втората" армия в света.

    12:11 02.10.2026

  • 68 смешници

    4 0 Отговор
    хехе когато Русия напредва никога нямало доказателства и не се вижда, винаги имат гигантски жертви, за украйна обратното, толкова за измисления институт за изследване на войната от САЩ.

    12:11 02.10.2026

  • 69 УСПЕХ УКРАЙНА

    1 4 Отговор

    До коментар #54 от "Пламен":

    Отмъстителите идват за варварите оркове

    12:12 02.10.2026

  • 70 Само питам

    2 2 Отговор
    Тези ли щяха да воюват с НАТО?

    12:13 02.10.2026

  • 71 Някой

    7 1 Отговор
    Хи-хи! А е спечелила 3 пъти повече от загубеното.
    Не знам как си позволявате да пишете пълни глупости и лъжи съшити с бели конци. При все, че има много места с информация, и всеки разумен човек може да направи наслагване за анализ.

    Коментиран от #74

    12:13 02.10.2026

  • 72 Киев за два дня

    1 5 Отговор

    До коментар #65 от "абе льольо":

    Мдаа...

    Коментиран от #87

    12:14 02.10.2026

  • 73 Диванен стратег

    5 1 Отговор
    През септември руснаците да превзели 55 селища. Колко са превзели украинците? Тук се споменават 3.

    Коментиран от #75, #77

    12:14 02.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    5 1 Отговор
    Пропагандата им подхвърла подобни измислици да се радват малко.

    Коментиран от #83, #85

    12:19 02.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Помни

    4 2 Отговор
    Писна ми да припомням на матряла , че ISW е частна медийка собственост на семейството на Витория Нюланд в която работят само няколко техни роднини . Тази медийка е спонсорирана от ЦРУ , за да публикува техните манипулации и дезинфармации , които след това се разпространяват от грантаджийските соросоидни медии по света . И да . Това е същата Витория Нюланд която раздаваше през 2014 година курабийки на противоконситуционния Майдан и се хвалеше, че САЩ са платили милиарда 5 долара за организирането и провеждането му. Същата Нюланд , която публично плуване ЕС...

    Коментиран от #94, #99

    12:23 02.10.2026

  • 79 Няма край руският позор

    2 1 Отговор
    Няма.

    12:24 02.10.2026

  • 80 Ели ти мара простото ли си ?????

    1 2 Отговор
    Пиши колко кв.километра Русия е завоювала от март месец насам !!!!!!!???

    Коментиран от #102

    12:28 02.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Глупости

    1 0 Отговор
    На търкалета

    12:35 02.10.2026

  • 87 Е марк

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Киев за два дня":

    мили ни Каза ли за 3?

    Коментиран от #92

    12:35 02.10.2026

  • 88 Браво на Украйна !

    0 2 Отговор
    Билецки и Вивалди разпердушиниха фашистите до Лиман .

    Коментиран от #101

    12:38 02.10.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... ОТ КОИТО 189 КВ. КМ -- БРУТО ??????????????

    12:40 02.10.2026

  • 91 Гост

    0 0 Отговор
    Еее, не са много, ама в тези метри има повече стръкове трева и мравки! Следователно, ВСУ мачка яко.., ама кво ли...

    12:40 02.10.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Брадър

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "американец и българин":

    Как пък САЩ допуснаха толкова много модковски подлоги да се заселят при тях?

    12:44 02.10.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Знае

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Да,добре":

    Да . Превзеха я руснациет преди месец Малая Токмачка . Сега правят зачистка от бандеровци на обкръженият Орехов.

    12:47 02.10.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Знае

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Помни":

    Освен това Витория Нюланд и нейното семейство са евреи . Управляваните от наглосаксоюдеите държави се опитват да унищожат Русия и Китай. Ама този път си намериха майстора . На територията на Украйна, Русия, Китай и Северна Корея с помощта на останалите държави от БРИКС и ШОС, ликвидират финансовата , икономическата и военната мощ на наглосаксоюдеите .

    12:54 02.10.2026

  • 100 Хм...

    0 0 Отговор
    Натъпваме бавно, а? Още колко години смърт и разрушения от двете страни? Ще чакаме да се спомине вовата от кремл явно, за да спре тази лудост.

    12:58 02.10.2026

  • 101 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Браво на Украйна !":

    Билецки в Мариупол беше облечен като жена. Страхлив плъх

    13:00 02.10.2026

  • 102 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Ели ти мара простото ли си ?????":

    Можеш ли да четеш текст с разбиране? От статията: "В обобщението си за периода от март насам ISW изчислява, че руските сили са загубили нетно 293,59 кв. км, докато са установили контрол над 174,44 кв. км украинска територия."

    13:00 02.10.2026

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