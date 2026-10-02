ISW: Русия е загубила близо 300 кв. км в Украйна от март насам

Руските сили са загубили нетно близо 300 квадратни километра територия в Украйна от март до края на септември 2026 г., сочат анализи на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
Според изчисленията на института само през септември руските войски са завзели или напреднали в зона от 143,2 кв. км, докато са загубили контрол над 318,38 кв. км. Това води до нетна загуба от 175,18 кв. км за месеца.
В отделната статистика за териториалните промени ISW отчита 175,54 кв. км руски завоевания срещу 256,35 кв. км загубена територия, или нетна загуба от 80,81 кв. км. Разликата между двата показателя се дължи на методологията, която включва и райони, в които руските сили са проникнали, без да установят пълен контрол.
Значителна част от украинските териториални придобивки през септември са свързани с района северно от Лиман. ISW отчита, че в рамките на операция „Вивалди“ украинските сили са освободили най-малко 147 кв. км. Самата операция започва през предходните месеци, но резултатите от нея са включени в септемврийската оценка.
Украинската 3-та армейска бригада потвърди през септември, че провежда контраофанзива северозападно от Лиман. ISW впоследствие отчете освобождаването на редица населени места в района, включително Шандръголове, Дерилове и Дробишеве.
В обобщението си за периода от март насам ISW изчислява, че руските сили са загубили нетно 293,59 кв. км, докато са установили контрол над 174,44 кв. км украинска територия. Институтът подчертава, че оценките му се основават на наличните доказателства и могат да бъдат актуализирани при появата на нова информация.
Отделно от териториалните промени, според предоставените в текста данни руските сили са дали около 46 320 жертви през септември. Ако този показател бъде потвърден от последващите оценки, това би бил третият пореден месец с над 40 000 руски загуби и най-високият месечен показател за 2026 г. досега.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Демек нищо не е загубила
11:18 02.10.2026
3 Утре ще ходиш ли
До коментар #1 от "реалистъ":на посрещането на цар Самуил да видиш жълтопаветната мъка и тоталния мог на Радев?
11:20 02.10.2026
4 Да е
11:21 02.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Антирашист 4716
Коментиран от #26
11:22 02.10.2026
7 Ахаха
Коментиран от #44
11:23 02.10.2026
8 Робот
Коментиран от #28, #43
11:23 02.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Отрицателно събиране
До коментар #1 от "реалистъ":300-1300=-1000
11:25 02.10.2026
11 Зеленски
11:25 02.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 американец и българин
До коментар #1 от "реалистъ":Това, че русите са превзели около 20% от територията на Украйна, не е толкова важно.
Важното е, че украинците са си върнали около 1%. Това е сериозно постижение, за което трябва статии да се пишат и читателите с възхита да ликуват и тържествуват.
Ми че те така... утре може и още 1% да си върнат.
Коментиран от #17, #93
11:27 02.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Kaлпазанин
11:29 02.10.2026
16 ISW..😀😀😀 ТАМ ХОДИХА ЛИ ???
🇷🇺РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СИ ,СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ 10 ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.ВОЙНИЦИ.
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. А ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
11:31 02.10.2026
17 Роко
До коментар #13 от "американец и българин":Приятелю 18% окупираха 2014-15 години а от началото на СВО са окупирали скромните 2% укрите са си върнали 1% или половината струва ли си да се говори сам си отговори. Ако както предвиждаш си върнат още 1% се оказва че за пет години пълномащабна война и над 1,5 милиона загинали рассияни Рассия не е спечелила нищо.
Коментиран от #23
11:34 02.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ура, геймъри!
11:38 02.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ахаха
До коментар #17 от "Роко":Кога са си обявили война? Я кажи... Че явно от територията - не е разбираш
11:39 02.10.2026
24 Дон Турболенто
11:40 02.10.2026
25 Гетлост
11:43 02.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 СПРАВКА СРЕЩУ РЕГУЛ. ЛЪЖИТЕ НА ISW
СВО НЕ ПРЕДВИЖДА ЗАВОЮВАНЕ НА ТЕРИТОРИИ ,( ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТ.ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ КАТО ВАКУУМНИТЕ "ОДАБ-9000", )ТЪЙ КАТО В РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕУСВОЕНИ ТЕРИТОРИИ.ВЪРВИ ДРНАЦИФИКАЦИЯ НА ФАШИСТКИЯ УКР. ПРЕВРАТЕН РЕЖИМ ОТ 2014г,А КАКТО СЕ ОКАЗА И ИЗТОЩЕНИЕ НА СПОНСОРИТЕ ОТ ЕС. ДО МОМЕНТА Е УНИЩОЖЕНО НАТОВСКО ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$ УБИТИ СА =2,7 МЛН.УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ,ЗАЕДНО СЪС =6700 НАТОВСКИ ОФИЦЕРИ,КОНСУЛТАНТИ И ДР.ВОЕННИ.
В МОМЕНТА В УКРАЙНА ИМА =720 000 РУСКИ НАЕМНИЦИ,ЧАСТ ОТ РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ =2,4 МЛН.ПОЗДРАВИ НА ISW 😀 и нато.
11:43 02.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 До роко
Коментиран от #42
11:46 02.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Нямат край добрите новини.
ВСУ са нанесли удари по рафинерията във Волгоград и химическия завод „Каустик“, съобщават местни източници.
„Каустик“ е едно от водещите химически предприятия в региона, което произвежда продукция с двойно предназначение за военнопромишления комплекс на Руската федерация.
Волгоградската рафинерия принадлежи на „Лукойл“ и преработва около 15 милиона тона петрол годишно - това е приблизително 5% от цялата преработка в Русия.
На Краснозаводския химически завод в Московска област, ударен вчера, още има огнена фиеста.
11:48 02.10.2026
37 оня с коня
11:48 02.10.2026
38 Присмехулник
11:48 02.10.2026
39 Алексбг
До коментар #9 от "Отговорът":А тези дрънканици, на московският червен папагал Владимир Соловьов и на тая кукувица Маргарита Симонян ,какви са ? Те изобщо ,знаят ли какво е истина ? Дори не може да се отговори.
11:48 02.10.2026
40 Боруна Лом
До коментар #34 от "стоян георгиев":Каквото и в Техеран за 24 часа.
11:48 02.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Мусорчик
До коментар #33 от "До роко":А НАТО знае ли, че си е избирала някакъв противник?
11:49 02.10.2026
43 Роко
До коментар #8 от "Робот":Приятелю това го слушаме вече пета зима. Да знаеш само колко виртуални хамстера изядохме докато виртуално замръзвахме. Какво ще стане тази зима руско-фашистките войски както предишните четири зими ще се занимават с тероризъм, но това пак няма да доведе до нищо.
11:49 02.10.2026
44 Алексбг
До коментар #7 от "Ахаха":А на твоите глупости ,кой вярва ?
11:50 02.10.2026
45 isw 😀😀😀САМО ЗА 6 ЧАСА,ДНЕС РУСИЯ
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. А ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
11:50 02.10.2026
46 ?????
Що тогава реват за примирие?
Или не е така? А?
11:50 02.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Алексбг
До коментар #5 от "Да е":Ще атакуват НАТО ли,руските орки? -:)-:)Е,тогава са си подписали смъртната си присъда империята им ,ще бъде история ..не настояще.Нека само да опитат !
Коментиран от #51, #56
11:52 02.10.2026
49 Д-Р Гълъбова намери ли те ?
До коментар #20 от "стоян георгиев":Нищо не е изчерпала Русия.Разходите за СВО са =само 3 % от БВП. Дори за тази година е с увеличен златно валутен резерв =730 млрд.$,повече и нови видове ракети,а нато с изпразнени складове ,унищожено оръжие за =530 млрд.$,и избити =2,7 млн.украински войници.
Коментиран от #61
11:54 02.10.2026
50 Соваж бейби
11:55 02.10.2026
51 ТЕХ.СПРАВКА ,ЗА ИНФ.ОЩЕТЕНИ ПРОФИЛИ
До коментар #48 от "Алексбг":САМО= 9 МИНУТИ ,СА НУЖНИ,ЗА УНИЩОЖЕНИЕТО НА НАТО И САЩ,ЕДНОВРЕМЕННО, ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТОМАТИЧНА С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ : = 4 МИНУТИ СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).
Коментиран от #57, #59
11:56 02.10.2026
52 Кон за кокошка!
Коментиран от #55
11:57 02.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
Коментиран от #69
11:59 02.10.2026
55 Кон за
До коментар #52 от "Кон за кокошка!":Кобзон.🤣
Коментиран от #62
12:00 02.10.2026
56 Така ли ,ве?!
До коментар #48 от "Алексбг":Само където на епилираните нотовски войници,не им се мре...!
12:00 02.10.2026
57 Ванга
До коментар #51 от "ТЕХ.СПРАВКА ,ЗА ИНФ.ОЩЕТЕНИ ПРОФИЛИ":Русия ке падне
12:00 02.10.2026
58 Колко
12:01 02.10.2026
59 Да,добре
До коментар #51 от "ТЕХ.СПРАВКА ,ЗА ИНФ.ОЩЕТЕНИ ПРОФИЛИ":Превзеха ли Малая Токмачка?
Коментиран от #65, #96
12:02 02.10.2026
60 БПФ
12:02 02.10.2026
61 стоян георгиев
До коментар #49 от "Д-Р Гълъбова намери ли те ?":200 милиарда евро са 3%от руския бвп а?хах...така е.нишомненса изчерпали руснаците.1,5 милона мъже и няколко трилиона долара са нищо .така е
12:03 02.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Вай, анасънъ, драги зрители !
12:07 02.10.2026
64 Преса
12:09 02.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Явор Мдачков
12:11 02.10.2026
67 Роко
До коментар #5 от "Да е":Приятелю ако го атакуват това ще последната грешка в жалкия животец на изкукалия Путин сега укрите с пренебрежимо малко бракувано натовско оръжие правят за смях "втората" армия в света.
12:11 02.10.2026
68 смешници
12:11 02.10.2026
69 УСПЕХ УКРАЙНА
До коментар #54 от "Пламен":Отмъстителите идват за варварите оркове
12:12 02.10.2026
70 Само питам
12:13 02.10.2026
71 Някой
Не знам как си позволявате да пишете пълни глупости и лъжи съшити с бели конци. При все, че има много места с информация, и всеки разумен човек може да направи наслагване за анализ.
Коментиран от #74
12:13 02.10.2026
72 Киев за два дня
До коментар #65 от "абе льольо":Мдаа...
Коментиран от #87
12:14 02.10.2026
73 Диванен стратег
Коментиран от #75, #77
12:14 02.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #83, #85
12:19 02.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Помни
Коментиран от #94, #99
12:23 02.10.2026
79 Няма край руският позор
12:24 02.10.2026
80 Ели ти мара простото ли си ?????
Коментиран от #102
12:28 02.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Глупости
12:35 02.10.2026
87 Е марк
До коментар #72 от "Киев за два дня":мили ни Каза ли за 3?
Коментиран от #92
12:35 02.10.2026
88 Браво на Украйна !
Коментиран от #101
12:38 02.10.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 ПЕНКО
12:40 02.10.2026
91 Гост
12:40 02.10.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Брадър
До коментар #13 от "американец и българин":Как пък САЩ допуснаха толкова много модковски подлоги да се заселят при тях?
12:44 02.10.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Знае
До коментар #59 от "Да,добре":Да . Превзеха я руснациет преди месец Малая Токмачка . Сега правят зачистка от бандеровци на обкръженият Орехов.
12:47 02.10.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Знае
До коментар #78 от "Помни":Освен това Витория Нюланд и нейното семейство са евреи . Управляваните от наглосаксоюдеите държави се опитват да унищожат Русия и Китай. Ама този път си намериха майстора . На територията на Украйна, Русия, Китай и Северна Корея с помощта на останалите държави от БРИКС и ШОС, ликвидират финансовата , икономическата и военната мощ на наглосаксоюдеите .
12:54 02.10.2026
100 Хм...
12:58 02.10.2026
101 Ха ХаХа
До коментар #88 от "Браво на Украйна !":Билецки в Мариупол беше облечен като жена. Страхлив плъх
13:00 02.10.2026
102 Хм...
До коментар #80 от "Ели ти мара простото ли си ?????":Можеш ли да четеш текст с разбиране? От статията: "В обобщението си за периода от март насам ISW изчислява, че руските сили са загубили нетно 293,59 кв. км, докато са установили контрол над 174,44 кв. км украинска територия."
13:00 02.10.2026