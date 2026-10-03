Над 10 000 продадени билета за Ботев Пловдив срещу Славия в специален мач посветен на Илиян Филипов

Сериозен интерес от страна на привържениците на Ботев Пловдив белязва продажбите на билети за предстоящото домакинство срещу Славия от 11-ия кръг на Първа лига. Двубоят ще се играе на 10 октомври от 20:00 часа на стадион „Христо Ботев“.

Към момента над 10 000 места вече са официално заети, като свободни пропуски са останали единствено за секторите Трибуна Север и Трибуна Юг.

Предстоящият двубой носи изключително силен емоционален заряд за целия клуб. „Жълто-черното“ семейство ще се обедини на трибуните, за да почете паметта на своя президент Илиян Филипов, който трагично бе убит.

Очаква се стадион „Христо Ботев“ да бъде изпълнен до краен предел, а феновете подготвят специални инициирани прояви в памет на клубния ръководител.