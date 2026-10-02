Зеленски: Путин е наредил на руските военни да премахнат ограниченията за въздушните удари

Руският президент Владимир Путин е наредил на военното командване да премахне ограниченията, действали при предишните въздушни кампании срещу Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Financial Times, като се позова на данни на украинските разузнавателни служби, включително прихванати комуникации на представители на Кремъл, предава News.bg.
„Той каза, че вече няма правила“, заяви Зеленски, според когото заповедта е била дадена през септември, когато Русия е засилила въздушните си удари по Киев.
По думите му руските атаки вече включват не само военни и енергийни обекти, но и училища, болници, комуникационна инфраструктура и центрове за данни. Зеленски твърди, че целта е не само разрушаване на инфраструктура, но и оказване на натиск върху цивилното население чрез постоянни удари и създаване на страх.
В интервюто украинският президент посочва като пример удар по училище в Киев. Financial Times съобщава, че негови журналисти са проверили видеозаписи от мястото, а анализът на останките от дрон показва маркировки на руски производители и надписи на руски език. Част от компонентите са произведени в Русия на 28 юли, докато други са с чуждестранен произход.
Москва отхвърля обвиненията. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руските въоръжени сили не нанасят удари по училища или болници. Самото твърдение за заповед на Путин за премахване на ограниченията не е независимо потвърдено.
Зеленски твърди, че промяната в руската тактика е свързана с невъзможността на Москва да постигне целите си на бойното поле. Според него Русия разчита все повече на масирани въздушни атаки, които да окажат натиск върху цивилното население и да го принудят да напуска градовете.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин многоходовия
Коментиран от #61
13:00 02.10.2026
2 Путин многоходовия
13:01 02.10.2026
3 Сталин многоходовия
13:01 02.10.2026
4 Пич
Правилно изиграни карти от ЦРУ - намерили са най безгласния, но крадлив шушумига за да унищожи Украйна!!!
Коментиран от #8
13:02 02.10.2026
5 Наркоманче
Сега на гръб ще пренасяш снаряди
13:02 02.10.2026
6 АБВ
Коментиран от #9, #24
13:03 02.10.2026
7 Лили Шпекова 🥒
🚀🚀🚀💥💥💥🥳🤣👍
Коментиран от #18
13:04 02.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ол1гоффрен максудски
До коментар #6 от "АБВ":Ти ли си му доставчик?
13:06 02.10.2026
10 ?????
Интересно ще е когато Путин последва примера на Тръмп и премахне неприкосновенноста на бандеровското ръководство.
Щото тогава ще е по-скоро като във Венецуела а не като в Иран.
Коментиран от #34
13:06 02.10.2026
11 истина ти казвам
Коментиран от #17, #58, #62
13:06 02.10.2026
12 Йосиф
13:07 02.10.2026
13 3.14К
13:08 02.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Това в Европа ли се случва?
13:08 02.10.2026
16 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Който разбрал, разбрал.
Коментиран от #19
13:09 02.10.2026
17 Ахъм
До коментар #11 от "истина ти казвам":Защото е нападнал съседа си ли? Агресорът е расия.
Коментиран от #45
13:09 02.10.2026
18 Ахъм
До коментар #7 от "Лили Шпекова 🥒":Как точни ги жали ваш великодушний?
Коментиран от #29
13:10 02.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ТОЯ НАРКО САМО
Коментиран от #23, #47
13:12 02.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Много ми харесва
Коментиран от #27
13:12 02.10.2026
23 Вие сте жертва на руска пропаганда !
До коментар #20 от "ТОЯ НАРКО САМО":Президент Зеленски е съвременен герой, който спаси Европа от варварите на Путлер и неговия рашистки режим.
Коментиран от #31, #37, #40
13:18 02.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Значи
13:21 02.10.2026
26 Дон Корлеоне
Коментиран от #39
13:25 02.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Още по-нова директива
13:28 02.10.2026
29 Кучето на Мими 🐕
До коментар #18 от "Ахъм":Трепе ги умерено.🥳🤣🤣🤣🤣👍
13:29 02.10.2026
30 Дано
Коментиран от #36
13:29 02.10.2026
31 Д-р Куркински
До коментар #23 от "Вие сте жертва на руска пропаганда !":Пий повече вода с кристали
13:31 02.10.2026
32 Иван 1
13:33 02.10.2026
33 Наско
Коментиран от #78
13:34 02.10.2026
34 Путун
До коментар #10 от "?????":Не можем, сорос не ни дава
13:34 02.10.2026
35 Макробиолог
13:34 02.10.2026
36 Коко
До коментар #30 от "Дано":Зелената тиква никога не узрява. По-добре е да бъде откъсната и захвърлена в боклука.
:)
Тази от снимката
13:36 02.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Руский мир
До коментар #26 от "Дон Корлеоне":Интернет няма ,но може и без нафта и бензин.Всички на велосипеди и пеша в името на Путлер. Да ви е честита новата Руска фашистка федерация.
Коментиран от #59
13:37 02.10.2026
40 АБВ
До коментар #23 от "Вие сте жертва на руска пропаганда !":Къде е тази руска пропаганда, бе ? Нали забранихте всичките им медии, щото Европата така нареди ?! Демократично, нали ?
Коментиран от #48, #49
13:38 02.10.2026
41 Дон Мито Корлеоне
13:38 02.10.2026
42 Новите Братушки
13:39 02.10.2026
43 Ок съм, а сега
Коментиран от #46
13:39 02.10.2026
44 стоян георгиев
13:40 02.10.2026
45 Кой всъщност е агреспра
До коментар #17 от "Ахъм":Защото съседа от 2014 до 2022г. Е избил с артилерия и мини над 15 000 рускоговорящи жени деца и възрастни цивилни в Донбас и Луганск. А както знаем, войни са започвали и за доста по малко убийства. Така, че Русия се е намесил да защити живота на тези хора е отговор на агресията на фашисткия киевски режим, който сега си получава заслуженото за зверствата си. Дано жълтите павета го осъзнаете това най после
Коментиран от #57, #65, #73
13:40 02.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 хамсал
13:45 02.10.2026
51 Ситито
13:45 02.10.2026
52 славянин
13:45 02.10.2026
53 В.В. Шутин
13:46 02.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Корекция
Коментиран от #67
13:46 02.10.2026
56 ,,,,,,
До коментар #54 от "Спретеготоя":22 интересно число, коментирайте
13:47 02.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 истина ти казвам
До коментар #11 от "истина ти казвам":Прочете ли коментара на №45????
13:49 02.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 888888888888888
13:51 02.10.2026
61 Факт
До коментар #1 от "Путин многоходовия":Путлер не може да спечели, понеже е бав 0 ра 3 вивщ
13:51 02.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Слуга на народа
13:52 02.10.2026
64 А50
13:53 02.10.2026
65 стоян георгиев
До коментар #45 от "Кой всъщност е агреспра":Нищо подобно не се е случило.цифрите са други.
13:54 02.10.2026
66 Факт
Коментиран от #70
13:58 02.10.2026
67 Гробаря
До коментар #55 от "Корекция":Зелената въшка почна да усеща че и идва края и че вече няма нужда от златен кенеф, а от парцел на кладбище
14:01 02.10.2026
68 az СВО Победа 81
Е, стана точно обратното. Русия ги поставя на колене. Оттам й всичкия рев за примирие...
Коментиран от #72
14:03 02.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Механик
-Гусин съдия, пък тоя ме удари по носа/челото/бузата.
А когато не се оплаква, реве :
-Гусин съдия, дайте малко пари бе!
Дали се усеща колко е смешен, а ?
14:06 02.10.2026
72 стоян георгиев
До коментар #68 от "az СВО Победа 81":Така е.украйна ги е много страх и треперят.мадяр особено....едвам едвам запали всичките руски търговски кораби в черно море и с много притеснение убива около 400 руснака дневно.
Коментиран от #75, #83
14:07 02.10.2026
73 az СВО Победа 81
До коментар #45 от "Кой всъщност е агреспра":Абсолютно вярно!
При това се случи само преди десетина години и много добре помним!
Само погледнете какви бяха новинарските емисии на БНТ, Нова, БТВ от оня период!
Преди да ги принудят да се обърнат на 180° и да бъде наложена цензурата....
Коментиран от #76
14:08 02.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 az СВО Победа 81
До коментар #72 от "стоян георгиев":На Мадяр трябва да му издигнат паметник, защото благодарение на него, руснаците решиха усилено да помагат за декомунизацията на бивша Украйна! 🤣🤣🤣
14:11 02.10.2026
76 стоян георгиев
До коментар #73 от "az СВО Победа 81":Кое е вярно? Кажи кое от писаното е вярно.до 20 февруари 2014 нито един руснак в украйна не бе убит.на тази дата путин нападна крим.първите унити в конфликта бяха украинци.хора които не се съгласиха на окупацията.
Коментиран от #82
14:12 02.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Наско
До коментар #78 от "Неотложна помощ за тротинетки":В случая си прав и ще последвам съвета ти .
14:14 02.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Извод
14:23 02.10.2026
86 Отреазвяващ
14:23 02.10.2026
87 стоян георгиев
До коментар #82 от "az СВО Победа 81":Много си готин като те хванат в лъжа.страхотен!
14:25 02.10.2026