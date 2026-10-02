Зеленски: Путин е наредил на руските военни да премахнат ограниченията за въздушните удари

Руският президент Владимир Путин е наредил на военното командване да премахне ограниченията, действали при предишните въздушни кампании срещу Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Financial Times, като се позова на данни на украинските разузнавателни служби, включително прихванати комуникации на представители на Кремъл, предава News.bg.

„Той каза, че вече няма правила“, заяви Зеленски, според когото заповедта е била дадена през септември, когато Русия е засилила въздушните си удари по Киев.

По думите му руските атаки вече включват не само военни и енергийни обекти, но и училища, болници, комуникационна инфраструктура и центрове за данни. Зеленски твърди, че целта е не само разрушаване на инфраструктура, но и оказване на натиск върху цивилното население чрез постоянни удари и създаване на страх.

В интервюто украинският президент посочва като пример удар по училище в Киев. Financial Times съобщава, че негови журналисти са проверили видеозаписи от мястото, а анализът на останките от дрон показва маркировки на руски производители и надписи на руски език. Част от компонентите са произведени в Русия на 28 юли, докато други са с чуждестранен произход.

Москва отхвърля обвиненията. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руските въоръжени сили не нанасят удари по училища или болници. Самото твърдение за заповед на Путин за премахване на ограниченията не е независимо потвърдено.

Зеленски твърди, че промяната в руската тактика е свързана с невъзможността на Москва да постигне целите си на бойното поле. Според него Русия разчита все повече на масирани въздушни атаки, които да окажат натиск върху цивилното население и да го принудят да напуска градовете.