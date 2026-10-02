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Зеленски: Путин е наредил на руските военни да премахнат ограниченията за въздушните удари
  Тема: Украйна

Зеленски: Путин е наредил на руските военни да премахнат ограниченията за въздушните удари

2 Октомври, 2026 12:58, обновена 2 Октомври, 2026 12:59 2 039 87

  • володимир зеленски-
  • ограничения-
  • въздушни удари-
  • путин

Украинският президент се позовава на прихванати комуникации от Кремъл, докато Москва отрича да атакува училища и болници

Зеленски: Путин е наредил на руските военни да премахнат ограниченията за въздушните удари - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е наредил на военното командване да премахне ограниченията, действали при предишните въздушни кампании срещу Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Financial Times, като се позова на данни на украинските разузнавателни служби, включително прихванати комуникации на представители на Кремъл, предава News.bg.

„Той каза, че вече няма правила“, заяви Зеленски, според когото заповедта е била дадена през септември, когато Русия е засилила въздушните си удари по Киев.

По думите му руските атаки вече включват не само военни и енергийни обекти, но и училища, болници, комуникационна инфраструктура и центрове за данни. Зеленски твърди, че целта е не само разрушаване на инфраструктура, но и оказване на натиск върху цивилното население чрез постоянни удари и създаване на страх.

В интервюто украинският президент посочва като пример удар по училище в Киев. Financial Times съобщава, че негови журналисти са проверили видеозаписи от мястото, а анализът на останките от дрон показва маркировки на руски производители и надписи на руски език. Част от компонентите са произведени в Русия на 28 юли, докато други са с чуждестранен произход.

Москва отхвърля обвиненията. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руските въоръжени сили не нанасят удари по училища или болници. Самото твърдение за заповед на Путин за премахване на ограниченията не е независимо потвърдено.

Зеленски твърди, че промяната в руската тактика е свързана с невъзможността на Москва да постигне целите си на бойното поле. Според него Русия разчита все повече на масирани въздушни атаки, които да окажат натиск върху цивилното население и да го принудят да напуска градовете.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин многоходовия

    5 47 Отговор
    Ограниченията минги наложи запада и Сорос понеже видяха че съм см т няк.

    Коментиран от #61

    13:00 02.10.2026

  • 2 Путин многоходовия

    7 47 Отговор
    Тия от запада ми казаха ми да се правя на луд

    13:01 02.10.2026

  • 3 Сталин многоходовия

    5 43 Отговор
    И мен запада ме управляваше

    13:01 02.10.2026

  • 4 Пич

    76 8 Отговор
    Това жалко човече или реве че го бият, или реве да му дават пари!!!
    Правилно изиграни карти от ЦРУ - намерили са най безгласния, но крадлив шушумига за да унищожи Украйна!!!

    Коментиран от #8

    13:02 02.10.2026

  • 5 Наркоманче

    56 4 Отговор
    Ликвидираха ти и ж.п.моста на Днепър за Кийиф.
    Сега на гръб ще пренасяш снаряди

    13:02 02.10.2026

  • 6 АБВ

    64 5 Отговор
    Няма ли да има поне един ден без Зеленски тук ? Думите на един наркоман могат да бъдат коментирани само в селска кръчма. А информацията в тях дори не подлежи на коментар, с изключение на специализирани медицински издания.

    Коментиран от #9, #24

    13:03 02.10.2026

  • 7 Лили Шпекова 🥒

    50 4 Отговор
    Ти Зелю бъди благодарен,че Путин много ви жали.Щото със следващия,жална ви майка.
    🚀🚀🚀💥💥💥🥳🤣👍

    Коментиран от #18

    13:04 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ол1гоффрен максудски

    2 25 Отговор

    До коментар #6 от "АБВ":

    Ти ли си му доставчик?

    13:06 02.10.2026

  • 10 ?????

    27 5 Отговор
    Уф.
    Интересно ще е когато Путин последва примера на Тръмп и премахне неприкосновенноста на бандеровското ръководство.
    Щото тогава ще е по-скоро като във Венецуела а не като в Иран.

    Коментиран от #34

    13:06 02.10.2026

  • 11 истина ти казвам

    36 5 Отговор
    Тоа идиот на снимката ше предизвика ядрена война!

    Коментиран от #17, #58, #62

    13:06 02.10.2026

  • 12 Йосиф

    33 2 Отговор
    На зеления фашист къщите и вилите коги ще ударите? А златния кенеф на юдеина кого ще ударите?

    13:07 02.10.2026

  • 13 3.14К

    35 1 Отговор
    Кога ще спрете да ни занимавате с брътвежите на узурпатора-психопат?

    13:08 02.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Това в Европа ли се случва?

    20 0 Отговор
    Станахме за реил.

    13:08 02.10.2026

  • 16 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 31 Отговор
    Ботоксовият плъх си парафинира смъртната присъда!
    Който разбрал, разбрал.

    Коментиран от #19

    13:09 02.10.2026

  • 17 Ахъм

    4 29 Отговор

    До коментар #11 от "истина ти казвам":

    Защото е нападнал съседа си ли? Агресорът е расия.

    Коментиран от #45

    13:09 02.10.2026

  • 18 Ахъм

    4 24 Отговор

    До коментар #7 от "Лили Шпекова 🥒":

    Как точни ги жали ваш великодушний?

    Коментиран от #29

    13:10 02.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ТОЯ НАРКО САМО

    21 1 Отговор
    ПРОСИ ПОСЛЕ РАЗДЕЛЯ И ОСТАВЯ И ЗА СЕБЕ СИ ЯК %. НО КРАЯ НА ВОЙНАТА НАИСТИНА СЕ ВИЖДА И ТОГАВА ДАНО ДАНО ДАНО ВСИЧКО СЕ ОСВЕТЛИ. АМИН

    Коментиран от #23, #47

    13:12 02.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Много ми харесва

    22 2 Отговор
    Изключителната информираност на украинските политици за това какви решения се вземат в Русия. Явно разузнаването им работи изключително добре. Ако такива течове на информация не са овладяни от руснаците, които имат традиции в това, значи братушките са се разпасали. Знаейки какъв е професионалния опит на президента им обаче, това изглежда съмнително.

    Коментиран от #27

    13:12 02.10.2026

  • 23 Вие сте жертва на руска пропаганда !

    6 28 Отговор

    До коментар #20 от "ТОЯ НАРКО САМО":

    Президент Зеленски е съвременен герой, който спаси Европа от варварите на Путлер и неговия рашистки режим.

    Коментиран от #31, #37, #40

    13:18 02.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Значи

    18 0 Отговор
    Са решили да ги приключат.

    13:21 02.10.2026

  • 26 Дон Корлеоне

    4 10 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #39

    13:25 02.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Още по-нова директива

    13 1 Отговор
    Мачкане до последния фашистки зелен плъх

    13:28 02.10.2026

  • 29 Кучето на Мими 🐕

    13 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ахъм":

    Трепе ги умерено.🥳🤣🤣🤣🤣👍

    13:29 02.10.2026

  • 30 Дано

    10 1 Отговор
    да е премахнал и огрониченията за удари по зелени хленчещи тикви

    Коментиран от #36

    13:29 02.10.2026

  • 31 Д-р Куркински

    9 0 Отговор

    До коментар #23 от "Вие сте жертва на руска пропаганда !":

    Пий повече вода с кристали

    13:31 02.10.2026

  • 32 Иван 1

    8 0 Отговор
    То за зеления тези линии ги няма те бият наред и после се оправдават.

    13:33 02.10.2026

  • 33 Наско

    3 13 Отговор
    Те до сега какво не са бомбили? Болници,детски градини,жилищни сгради,електроцентрали......Не знам какво им е било ограничението. Ботоксовият милиционер съвсем се е побъркал,Няма успехи на фронта и сега максимален терор за цивилни. А отговор ще има срещу РФ много по-силен от преди. Но какво му дреме на страхливия дядо,той ще се крие в бункера докато хората мрат.

    Коментиран от #78

    13:34 02.10.2026

  • 34 Путун

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "?????":

    Не можем, сорос не ни дава

    13:34 02.10.2026

  • 35 Макробиолог

    11 0 Отговор
    Кат махнеш училищата и болниците от изречението,другото е верно.И единственото чудно в тая работа е оти Путин се мота до сега.

    13:34 02.10.2026

  • 36 Коко

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дано":

    Зелената тиква никога не узрява. По-добре е да бъде откъсната и захвърлена в боклука.
    :)
    Тази от снимката

    13:36 02.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Руский мир

    3 8 Отговор

    До коментар #26 от "Дон Корлеоне":

    Интернет няма ,но може и без нафта и бензин.Всички на велосипеди и пеша в името на Путлер. Да ви е честита новата Руска фашистка федерация.

    Коментиран от #59

    13:37 02.10.2026

  • 40 АБВ

    14 3 Отговор

    До коментар #23 от "Вие сте жертва на руска пропаганда !":

    Къде е тази руска пропаганда, бе ? Нали забранихте всичките им медии, щото Европата така нареди ?! Демократично, нали ?

    Коментиран от #48, #49

    13:38 02.10.2026

  • 41 Дон Мито Корлеоне

    8 3 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    13:38 02.10.2026

  • 42 Новите Братушки

    2 2 Отговор
    И ще ви каже всеки Каа.Путин - за всичко виновен е Путин !

    13:39 02.10.2026

  • 43 Ок съм, а сега

    3 1 Отговор
    дай лошите новини

    Коментиран от #46

    13:39 02.10.2026

  • 44 стоян георгиев

    3 7 Отговор
    Русия от ден първи на тази война убива изнасилва граби.едва ли сегашната заповед на путин учудва някого.

    13:40 02.10.2026

  • 45 Кой всъщност е агреспра

    12 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ахъм":

    Защото съседа от 2014 до 2022г. Е избил с артилерия и мини над 15 000 рускоговорящи жени деца и възрастни цивилни в Донбас и Луганск. А както знаем, войни са започвали и за доста по малко убийства. Така, че Русия се е намесил да защити живота на тези хора е отговор на агресията на фашисткия киевски режим, който сега си получава заслуженото за зверствата си. Дано жълтите павета го осъзнаете това най после

    Коментиран от #57, #65, #73

    13:40 02.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 хамсал

    5 0 Отговор
    "По думите му руските атаки вече включват не само военни и енергийни обекти, но и училища, болници, комуникационна инфраструктура и центрове за данни". Шшш ай стега де! То досега освен за ударени от русите болници, училища и хосписи нещо друго пишехте ли! То от тях нищо не остана още в първите две години!

    13:45 02.10.2026

  • 51 Ситито

    2 1 Отговор
    Финансовия зелен експерт🤣😂

    13:45 02.10.2026

  • 52 славянин

    3 1 Отговор
    Над река Днепър има 20-тина моста, Путин можеше да приключи войната за един месец ако ги беше разрушил още в началото и, след това укрорките трябваше с лодки да пренасят войските си и снарящението си от западния на източния бряг на реката, за да стигнат до Донбас! Това е най-голямата грешка на Путин!

    13:45 02.10.2026

  • 53 В.В. Шутин

    2 4 Отговор
    Дядката бута масло яко. Разправя някакви приказки за бели мечки,преоблича се в моряшки униформи или като горски. Изтрепа над милион крепостни и загроби стотици милиарди. Ще страдат много рашляците с такъв милиционер геостратег.

    13:46 02.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Корекция

    5 1 Отговор
    Досега Путин жалеше златните кенефи, ама това свърши...

    Коментиран от #67

    13:46 02.10.2026

  • 56 ,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Спретеготоя":

    22 интересно число, коментирайте

    13:47 02.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 истина ти казвам

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "истина ти казвам":

    Прочете ли коментара на №45????

    13:49 02.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 888888888888888

    0 0 Отговор
    нема да се плашиш, карай до последния

    13:51 02.10.2026

  • 61 Факт

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многоходовия":

    Путлер не може да спечели, понеже е бав 0 ра 3 вивщ

    13:51 02.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Слуга на народа

    2 0 Отговор
    Зеленото е "кралица на драмата" като усети дебелия или като проси пари- тоест винаги. Вече няма накъде да мърда, колко и да се прави на артист.

    13:52 02.10.2026

  • 64 А50

    0 0 Отговор
    Е нали Путин лош , а той бил възпирал военните да им видят сметката за един сезон на Фермата

    13:53 02.10.2026

  • 65 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Кой всъщност е агреспра":

    Нищо подобно не се е случило.цифрите са други.

    13:54 02.10.2026

  • 66 Факт

    2 0 Отговор
    Има тук един бавноразвиващ се пишеш под ника стоян георгиев .

    Коментиран от #70

    13:58 02.10.2026

  • 67 Гробаря

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Корекция":

    Зелената въшка почна да усеща че и идва края и че вече няма нужда от златен кенеф, а от парцел на кладбище

    14:01 02.10.2026

  • 68 az СВО Победа 81

    4 0 Отговор
    Наркофюрерът, Мадяр и техните господари щяха да поставят Русия на колене с 40 дневен план за удари по тила й!

    Е, стана точно обратното. Русия ги поставя на колене. Оттам й всичкия рев за примирие...

    Коментиран от #72

    14:03 02.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Механик

    2 0 Отговор
    Представям си двама боксьори на ринга и единия от тях все тича при съдията да реве :
    -Гусин съдия, пък тоя ме удари по носа/челото/бузата.
    А когато не се оплаква, реве :
    -Гусин съдия, дайте малко пари бе!
    Дали се усеща колко е смешен, а ?

    14:06 02.10.2026

  • 72 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 81":

    Така е.украйна ги е много страх и треперят.мадяр особено....едвам едвам запали всичките руски търговски кораби в черно море и с много притеснение убива около 400 руснака дневно.

    Коментиран от #75, #83

    14:07 02.10.2026

  • 73 az СВО Победа 81

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Кой всъщност е агреспра":

    Абсолютно вярно!

    При това се случи само преди десетина години и много добре помним!

    Само погледнете какви бяха новинарските емисии на БНТ, Нова, БТВ от оня период!
    Преди да ги принудят да се обърнат на 180° и да бъде наложена цензурата....

    Коментиран от #76

    14:08 02.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    На Мадяр трябва да му издигнат паметник, защото благодарение на него, руснаците решиха усилено да помагат за декомунизацията на бивша Украйна! 🤣🤣🤣

    14:11 02.10.2026

  • 76 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #73 от "az СВО Победа 81":

    Кое е вярно? Кажи кое от писаното е вярно.до 20 февруари 2014 нито един руснак в украйна не бе убит.на тази дата путин нападна крим.първите унити в конфликта бяха украинци.хора които не се съгласиха на окупацията.

    Коментиран от #82

    14:12 02.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Наско

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Неотложна помощ за тротинетки":

    В случая си прав и ще последвам съвета ти .

    14:14 02.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Извод

    12 0 Отговор
    Това в превод означава ,че дребния фюрер му е наредено скоро да приключи войната докато Украйна все още не е готова с балистичните ракети които ще достигат до Москва и Санкт Петербург .

    14:23 02.10.2026

  • 86 Отреазвяващ

    1 10 Отговор
    Ето идеална възможност,да яхнеш една ракета и в Москва.Но не можеш.Нелигитимен си.Така,че чака следващата!

    14:23 02.10.2026

  • 87 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #82 от "az СВО Победа 81":

    Много си готин като те хванат в лъжа.страхотен!

    14:25 02.10.2026

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