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Цар Самуил в учебниците на Северна Македония

Цар Самуил в учебниците на Северна Македония

2 Октомври, 2026 19:20 1 266 17

  • цар самуил-
  • учебници по история-
  • северна македония-
  • българска история-
  • историческа комисия

В учебното съдържание на Скопие владетелят е представен като цар на „македонска средновековна държава“, докато българската историография го определя като владетел на Първата българска държава.

Цар Самуил в учебниците на Северна Македония - 1
Самуиловата крепост в Охрид, Снимка: pravoslavieto.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
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За децата в Северна Македония цар Самуил не е представен основно като владетел на Първата българска държава. В учебното съдържание, публикувано в официалния портал за електронни учебници на Министерството на образованието и науката, той е поставен начело на „македонска средновековна държава“, създадена в средата на X век.

В текста държавата е описана като простираща се на север до Дунав и Сава, на юг до Тесалия, на запад до Адриатическо море и на изток до Черно море. Самуил е представен като владетел с голяма армия, победен от византийския император Василий II при Беласица през 1014 г. След битката, според учебника, 14 000 пленени войници са били ослепени, а четири години по-късно средновековната македонска държава е включена във Византия.

Въстание срещу „българската власт“

В по-стар учебник по история на Македония разказът започва с комитопулите Давид, Аарон, Мойсей и Самуил. Те са представени като водачи на въстание през 969 г. срещу българската власт. След него, според текста, е поставено началото на нова славянска държава на Балканите, определена като македонска. Преспа е посочена като нейна столица.

Така Самуил заема ролята на основоположник на средновековна държавна традиция, която в учебниците на Северна Македония е свързана с днешната македонска национална история. В обяснение пред „Свободна Европа“ учителят по история Игор Янев формулира тази връзка така:

„Според нашата учебна програма Македонска средновековна държава съответства на държавата, създадена от цар Самуил.“

Разликата с българския исторически разказ

В българските учебници Самуил и наследниците му са представени като последните владетели на Първата българска държава. Разказът поставя управлението им в западните земи на царството след завладяването на източните територии от Византия. Самуил управлява като цар от 997 до 1014 г., а след смъртта му властта е поета от Гаврил Радомир и Иван Владислав до окончателното завладяване на България през 1018 г.

Разминаването не е само в използваното име на държавата. В българския разказ Самуил продължава българската държавна и политическа традиция, докато в учебниците на Северна Македония неговото управление е отделено от българската държава и е представено като самостоятелна македонска държавност.

Какво е договорено и какво остава в учебниците

Съвместната българо-македонска комисия по историческите и образователните въпроси препоръча цар Самуил да бъде честван като „символ на споделените ценности и истинското добросъседство и приятелство“. В документа е записано, че преобладаващата част от историческата наука определя държавата на Самуил като българска държава с политически център на територията на днешна Северна Македония.

Комисията прие и препоръки за учебниците за шести клас в Северна Македония, но те са насочени главно към представянето на античната история, историческите карти и внушенията за пряк континуитет между антична Македония и съвременната държава. През февруари 2025 г. експертите обсъдиха и предложения за учебниците за седми клас.

Това означава, че договорената формулировка за общата история не е довела автоматично до изчезване на досегашния разказ за Самуил. В наличните учебни материали той продължава да бъде поставян в центъра на националната история на Северна Македония като владетел на „македонска средновековна държава“, докато спорът за българския характер на държавата му остава нерешен в самото учебно съдържание.

Източници: Свободна Европа, МИА


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хипотетично

    6 2 Отговор
    Всеки народ сам си пише историята, а историчарите се изкушават да я изопачават , украсявайки я.

    19:36 02.10.2026

  • 3 Неразумни юроди

    3 0 Отговор
    Както македонските, така и българските учебници по история в момента, приличат на евтини комикси.

    Коментиран от #16

    19:36 02.10.2026

  • 4 Сатана Z

    14 2 Отговор
    Всички наричат Император Василий II-Българоубиец, а не Македоноубиец

    Йоан Скилица: Нарича Самуил „архонт на българите“ и описва поданиците му единствено като българи. Той подробно описва, че византийският император Василий II получава прозвището си „Българоубиец“ (βασίλειος ὁ βουλгароκτόνος) именно защото разгромява Самуиловата армия и ослепява българските войници. Ако Самуил не е бил български цар, Василий II нямаше да бъде наречен така от собствения си народ.
    • Официалните грамоти на Василий II (1019 – 1020 г.): След окончателното завладяване на държавата, императорът издава грамоти за Охридската архиепископия, в които изрично посочва, че запазва правата ѝ, тъй като тя е бившата българска патриаршия, съществувала при царете Петър, Самуил, Радомир и Владимир.
    Всички тези неоспорими факти и домашни, византийски, западни и арабски хроники сочат едно — Самуил е средновековен български самодържец, прекарал живота си в отбрана на българската независимост.

    Коментиран от #15

    19:37 02.10.2026

  • 5 ИНТЕРЕСНО?

    5 0 Отговор
    Публикувано във факти.бг: Нa 17 aвгуcт 986 г. Caмуил рaзгрoмявa визaнтийцитe в биткaтa при Трaянoви врaтa. Визaнтийcкият импeрaтoр Вacилий ІІ прeтърпявa нaй-гoлямoтo пoрaжeниe в пoхoдитe cи зa пoкoрявaнe нa Бългaрия. Знaчитeлнa чacт oт aрмиятa му e унищoжeнa, a тoй eдвa уcпявa дa ce cпacи...

    19:41 02.10.2026

  • 6 северна не нам кво cи

    10 1 Отговор
    В северна мъкадония много се гордеят с българските царе и много ги почитат😉

    19:43 02.10.2026

  • 7 Ами

    14 1 Отговор
    Самуил може да в владел на Македония, но не е македонски владетел.
    Държава с име Македония има между XIII и II век преди новата ера.
    След това са появява чак след 1945г в състава на Югославия.

    Коментиран от #17

    19:50 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 За тези глупости

    9 1 Отговор
    Защо не ги съдим в Страсбург. Няма ли един адвокат родолюбец ?

    19:52 02.10.2026

  • 10 Мдаа

    6 1 Отговор
    Чета из социалните мрежи на северняците подобни твърдения, което е, меко казано, смешно, та чак трагично, докъде може да стигне човек под влияние на националистическата пропаганда.

    Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.

    19:55 02.10.2026

  • 11 Позор!

    12 1 Отговор
    Изобщо защо се занимавате с тия отрепки? Изгонете ги всички и въведете визи. Играят го студенти тук, но всъщност са сръбски шпиони.До кога България ще се прави на кьорава и безгласна пред ЕС и САЩ!?! и

    19:55 02.10.2026

  • 12 Да се чувстват готино

    4 1 Отговор
    Нека се гордеят с български цар,това е много достойно.Ако искат да си го пишат техен цар,няма проблем.

    20:02 02.10.2026

  • 13 Αлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Не бойте се, ние имаме пък Калоян Ромеоубиец, при строежа на някоя нова кооперация във Варна ще изскочат кокалите на тия дето ги погребал живи.

    20:14 02.10.2026

  • 14 Перо

    4 0 Отговор
    Защо трябва да се спори за нещо несъществуващо, като македонска държава. Никой, никога не е намирал доказателство за съществуването на тази държава, всичко се знае и има още живи съвременници на създаването и, на новата писменост, езика и културата, през 1944 г. с Указ на АСНОМ. Даже тогава няма създадена държава, а едно административно образование в рамките на СФРЮ! Сега Фон дер Лайн им каза в прав текст да направят още една крачка с промените в Конституцията, а Мицкоски ще изпраща емисари в БГ да преговарят за видоизменяне на договора с ЕС с нови исторически измислици!

    20:19 02.10.2026

  • 15 Ще има и още

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    В РСМ не боравят с факти ! Водеща е политическата антибългарска доктрина. Всичко се пречупва през нейната призма и фактите нямат никакво значение. Тя е фундамента на държавата, същинският и идентитет. Без нея се губи изобщо смисъла на съществуването на тази държава, повода изобщо да бъде създадена.
    Прочее очаквайте новини от днешните изказвания на Урсула в Скопие....

    20:21 02.10.2026

  • 16 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Неразумни юроди":

    Само питам. Украинска и руска националност през този период имало ли е?

    20:24 02.10.2026

  • 17 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Държава Македония никога не е имало преди 1944 г.! Даже тогава с Указ на АСНОМ се създава административно образование в рамките на държавата СФРЮ. За пръв път се създава македонска държава през 1991 г., но официалната година е 1993 г., когато става член на ООН!

    20:24 02.10.2026