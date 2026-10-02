Цар Самуил в учебниците на Северна Македония

За децата в Северна Македония цар Самуил не е представен основно като владетел на Първата българска държава. В учебното съдържание, публикувано в официалния портал за електронни учебници на Министерството на образованието и науката, той е поставен начело на „македонска средновековна държава“, създадена в средата на X век.
В текста държавата е описана като простираща се на север до Дунав и Сава, на юг до Тесалия, на запад до Адриатическо море и на изток до Черно море. Самуил е представен като владетел с голяма армия, победен от византийския император Василий II при Беласица през 1014 г. След битката, според учебника, 14 000 пленени войници са били ослепени, а четири години по-късно средновековната македонска държава е включена във Византия.
Въстание срещу „българската власт“
В по-стар учебник по история на Македония разказът започва с комитопулите Давид, Аарон, Мойсей и Самуил. Те са представени като водачи на въстание през 969 г. срещу българската власт. След него, според текста, е поставено началото на нова славянска държава на Балканите, определена като македонска. Преспа е посочена като нейна столица.
Така Самуил заема ролята на основоположник на средновековна държавна традиция, която в учебниците на Северна Македония е свързана с днешната македонска национална история. В обяснение пред „Свободна Европа“ учителят по история Игор Янев формулира тази връзка така:„Според нашата учебна програма Македонска средновековна държава съответства на държавата, създадена от цар Самуил.“
Разликата с българския исторически разказ
В българските учебници Самуил и наследниците му са представени като последните владетели на Първата българска държава. Разказът поставя управлението им в западните земи на царството след завладяването на източните територии от Византия. Самуил управлява като цар от 997 до 1014 г., а след смъртта му властта е поета от Гаврил Радомир и Иван Владислав до окончателното завладяване на България през 1018 г.
Разминаването не е само в използваното име на държавата. В българския разказ Самуил продължава българската държавна и политическа традиция, докато в учебниците на Северна Македония неговото управление е отделено от българската държава и е представено като самостоятелна македонска държавност.
Какво е договорено и какво остава в учебниците
Съвместната българо-македонска комисия по историческите и образователните въпроси препоръча цар Самуил да бъде честван като „символ на споделените ценности и истинското добросъседство и приятелство“. В документа е записано, че преобладаващата част от историческата наука определя държавата на Самуил като българска държава с политически център на територията на днешна Северна Македония.
Комисията прие и препоръки за учебниците за шести клас в Северна Македония, но те са насочени главно към представянето на античната история, историческите карти и внушенията за пряк континуитет между антична Македония и съвременната държава. През февруари 2025 г. експертите обсъдиха и предложения за учебниците за седми клас.
Това означава, че договорената формулировка за общата история не е довела автоматично до изчезване на досегашния разказ за Самуил. В наличните учебни материали той продължава да бъде поставян в центъра на националната история на Северна Македония като владетел на „македонска средновековна държава“, докато спорът за българския характер на държавата му остава нерешен в самото учебно съдържание.
Източници: Свободна Европа, МИА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хипотетично
19:36 02.10.2026
3 Неразумни юроди
Коментиран от #16
19:36 02.10.2026
4 Сатана Z
Йоан Скилица: Нарича Самуил „архонт на българите“ и описва поданиците му единствено като българи. Той подробно описва, че византийският император Василий II получава прозвището си „Българоубиец“ (βασίλειος ὁ βουλгароκτόνος) именно защото разгромява Самуиловата армия и ослепява българските войници. Ако Самуил не е бил български цар, Василий II нямаше да бъде наречен така от собствения си народ.
• Официалните грамоти на Василий II (1019 – 1020 г.): След окончателното завладяване на държавата, императорът издава грамоти за Охридската архиепископия, в които изрично посочва, че запазва правата ѝ, тъй като тя е бившата българска патриаршия, съществувала при царете Петър, Самуил, Радомир и Владимир.
Всички тези неоспорими факти и домашни, византийски, западни и арабски хроники сочат едно — Самуил е средновековен български самодържец, прекарал живота си в отбрана на българската независимост.
Коментиран от #15
19:37 02.10.2026
5 ИНТЕРЕСНО?
19:41 02.10.2026
6 северна не нам кво cи
19:43 02.10.2026
7 Ами
Държава с име Македония има между XIII и II век преди новата ера.
След това са появява чак след 1945г в състава на Югославия.
Коментиран от #17
19:50 02.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 За тези глупости
19:52 02.10.2026
10 Мдаа
Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.
19:55 02.10.2026
11 Позор!
19:55 02.10.2026
12 Да се чувстват готино
20:02 02.10.2026
13 Αлфа Bълкът
20:14 02.10.2026
14 Перо
20:19 02.10.2026
15 Ще има и още
До коментар #4 от "Сатана Z":В РСМ не боравят с факти ! Водеща е политическата антибългарска доктрина. Всичко се пречупва през нейната призма и фактите нямат никакво значение. Тя е фундамента на държавата, същинският и идентитет. Без нея се губи изобщо смисъла на съществуването на тази държава, повода изобщо да бъде създадена.
Прочее очаквайте новини от днешните изказвания на Урсула в Скопие....
20:21 02.10.2026
16 Българин
До коментар #3 от "Неразумни юроди":Само питам. Украинска и руска националност през този период имало ли е?
20:24 02.10.2026
17 Перо
До коментар #7 от "Ами":Държава Македония никога не е имало преди 1944 г.! Даже тогава с Указ на АСНОМ се създава административно образование в рамките на държавата СФРЮ. За пръв път се създава македонска държава през 1991 г., но официалната година е 1993 г., когато става член на ООН!
20:24 02.10.2026