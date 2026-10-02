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Фон дер Лайен в Скопие: евроинтеграцията на Северна Македония отново поставя въпроса за България

Фон дер Лайен в Скопие: евроинтеграцията на Северна Македония отново поставя въпроса за България

2 Октомври, 2026 08:55 3 295 55

  • урсула фон дер лaйен-
  • северна македония-
  • скопие-
  • евроинтеграция

Мицкоски иска участие на ЕС в разговорите със София, докато опозицията обвинява правителството, че страната изостава от процеса на разширяване

Фон дер Лайен в Скопие: евроинтеграцията на Северна Македония отново поставя въпроса за България - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посещава Скопие като последна спирка от обиколката си в Западните Балкани. В центъра на разговорите с премиера Християн Мицкоски и президента Гордана Силяновска-Давкова се очаква да бъде европейската интеграция на Северна Македония, предава БТА.

Визитата идва на фона на нови дискусии в Брюксел за бъдещото разширяване на ЕС. Европейската комисия потвърди, че обиколката на Фон дер Лайен включва Албания, Косово, Черна гора и Северна Македония, като в Скопие тя ще се срещне с Мицкоски и Силяновска-Давкова и ще посети финансирания от ЕС железопътен коридор VIII.

Един от основните въпроси пред Скопие остава диалогът с България. Мицкоски и външният министър Тимчо Муцунски настояват ЕС да участва като посредник в разговорите между двете страни. Македонският премиер заяви, че е готов да обсъжда всяка тема и че би било полезно на срещите да присъстват представители на Европейската комисия или на ЕС. Той дори допусна участие на представители на НАТО, тъй като България и Северна Македония са съюзници в Алианса.

„Логично е да седнем и да разговаряме в присъствието на представители на ЕС, защото аргументите трябва да бъдат чути обективно“, заяви Мицкоски.

В същото време официалната рамка на ЕС поставя конкретно условие пред следващия етап от процеса. Северна Македония се е ангажирала да извърши конституционни промени, с които да бъдат включени и граждани, принадлежащи към други народи, включително българите. Европейският съвет през декември 2023 г. потвърди, че ЕС е готов да завърши началната фаза на преговорите, след като тези промени бъдат изпълнени.

Европейската комисия същевременно продължава да оценява реформите в страната. При посещението си в Скопие през юли комисарят по разширяването Марта Кос обсъди с правителството напредъка по реформите и постепенната интеграция в ЕС.

Допълнително напрежение създадоха публикации, според които Брюксел подготвя конкретни пътни карти за Черна гора, Албания, Украйна и Молдова. Мицкоски заяви, че няма информация Северна Македония да е изключена от подобен план и настоя ЕС да изясни ситуацията.

Опозиционният СДСМ вижда посещението на Фон дер Лайен по различен начин. Лидерът на партията Венко Филипче обвини правителството, че страната рискува да остане извън новия етап на европейското разширяване. Той призова Мицкоски да използва визитата, за да даде ясен отговор за бъдещето на европейския курс на страната.

„Алиансът за албанците“ също призова за конкретни действия, включително публичен план с крайни срокове за изпълнение на ангажиментите към ЕС. Партията постави акцент върху конституционните промени, съдебната система, борбата с корупцията и функционирането на институциите.

Северна Македония започна откриващата фаза на преговорите за членство през юли 2022 г., а процесът на скрининг приключи през декември 2023 г. Според Европейската комисия страната остава кандидат за членство, но е необходимо допълнително изпълнение на условията, свързани с реформите и отварянето на първия преговорен клъстер.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    67 6 Отговор
    Тази защо още не е в затвора?

    Коментиран от #15, #35, #46

    08:58 02.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Само макетата

    56 5 Отговор
    липсваха в Евросъюза. И те като влезат ще цъфнем и ще вържем. Тези в Брюксел са от малоумник нагоре.

    Коментиран от #7, #52, #53

    09:00 02.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Опряха и до там

    48 2 Отговор
    Парите на Албания, Косово, Черна гора и Северна Македония да откраднат. ... Тотално за нищо не става тоя ЕС но иначе за протестите във Франция се правят че не са им важни и ги няма нали?

    09:01 02.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Допълнение

    30 2 Отговор

    До коментар #3 от "Само макетата":

    и укрите !

    09:02 02.10.2026

  • 8 До там ще бъде с българският

    38 3 Отговор
    Национален интерес. Северна Македония да извърши някакви дребни конституционни промени и до там. Всичко друго е за наша сметка. С предатели като нашите колониални управленци за съжеление е така ....

    09:05 02.10.2026

  • 9 абе

    19 5 Отговор
    Нас европейците, не ни интересуват тези тъмни балкански субекти бе.

    Коментиран от #23, #55

    09:05 02.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И подкупи даже ще дават на политиците им

    28 2 Отговор
    Само и само да набутат държавите си в този коптор наречен ЕС ...никакви условия, никакви реформи, никакви преговорни клъстери..... Това е истината за съжаление...

    Коментиран от #13

    09:09 02.10.2026

  • 12 Абе,

    27 2 Отговор
    фонлайнар не спря да се разхожда, докато нас ни призовава да не се топлим и къпем ...

    09:11 02.10.2026

  • 13 ахахаха

    23 2 Отговор

    До коментар #11 от "И подкупи даже ще дават на политиците им":

    То ЕС за къде е тръгнала без да вземе паричките на два милиона македонци. Народ колко София.

    09:11 02.10.2026

  • 14 Шопо

    17 3 Отговор
    Референдум за присъединяване към България и са в ЕС веднага.
    Просто е !

    09:12 02.10.2026

  • 15 Що пък

    0 25 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    да не влезе СМ в ЕС,
    нали сме братски народи, страни членки на Нато, защо не ги пускаме?

    Коментиран от #28

    09:12 02.10.2026

  • 16 Абсурдистан

    16 2 Отговор
    Фалшива история, фалшива държава. Олеква ми, че има и по-абкурдна държава от България! Но родното стадо е почти напълно незапознато с миналото на този регион.

    09:13 02.10.2026

  • 17 горски

    21 2 Отговор
    За да започнем преговори ниетрябваше да затворим 4-ри блока в аец,да унищожим цялата стратегическа тежка промишленост и т.н. Македонците ще се разминат само с конституционни промени /но и там се опъват.Що така ма Урсулявке....

    Коментиран от #20, #33

    09:14 02.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Путин гол до кръста на кон

    3 7 Отговор
    Задунайци, борете се и не допускайте Северна Македония в ЕС. Това нарушава пряко интересите ни!

    09:18 02.10.2026

  • 20 двуцевката

    0 19 Отговор

    До коментар #17 от "горски":

    НИКОГА от България не е искано да затваря АЕЦ блокове. България използва предтекста за да затвори дефектиралите малки ВВЕР-440 блокове, които и така щеше да затвори.

    09:19 02.10.2026

  • 21 венсеремос

    6 1 Отговор
    НИКОГА, НИКОГА, РСМ и предателите макета НЯМА да бъдат в ЕС при Урсул/Мърсул.РСМ когато стане БЪЛГАРИЯ и макетата признаят ,че са БЪЛГАРИ тогава може ,евентуално да бъдат допуснати до чакалнята на ЕС.УРСУЛ/МЪРСУЛ която ще бъде в затвора заради ваксиите Пфайзер не може д казва на Православна България да даде шанс на макетата-впрочем чисти българи.НИКОГА, РСМ ,НИКОГА няма да бъде в ЕС.

    09:21 02.10.2026

  • 22 Мекерета

    11 0 Отговор
    Северно македонци, логично е вие да си изпълните задълженията, а не да ревете като вдовица за .... Дъбъ българската ви баба.

    09:21 02.10.2026

  • 23 Ха ха ха

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "абе":

    Кое ни е европейското точно на нас?Пътищата или политиката или здравеопазването или може би образованието....най вече грижата за пенсионери и децата.

    Коментиран от #26

    09:22 02.10.2026

  • 24 Зеления

    4 3 Отговор
    Много отдавна пиша, че нашите политици ще предадат каузата за Македония, по специално евролибералите. Оня ден това го потвърди Вигенин в едно свое интервю, като каза, че ако С. Македония си промени конституцията веднага пада ветото и стартира преговорите за членство.
    Това е въпреки че в договора ни със С. Македония има редица други условия - общата историческа комисия да има решение, учебниците им да се променят, да няма език на омразата, за военните паметници и т.н. Всички евролиберали в България си затварят очите за тези неща с изключение на Възраждане.
    Най-голямата политическа грешка на Радев беше искането за тази конституция - това е само една хартия, тя няма да промени отношението на С. Македония към България.
    В момента колкото и парадоксално да звучи българския интерес се брани от Мицковски, който отказва да си промени конституцията, ако я промени С. Македония влиза в ЕС и България губи всичко което описах от договора ни за разбирателство

    09:24 02.10.2026

  • 25 Вината

    2 6 Отговор
    За сегашните ни отношения със Северна Македония в не малка степен е наша и няма какво да се правим на три и половина. Всимко тръгна от политикани, като доносника председател на вмро Каракачанов. Слави чалгаря и ред други псевдопатриоти, които помпаха и продължават да помпат темата за лична политическа изгода. Всъщност С.Македония в ес означава отсъсването й от Белград и подлите руски провокации и развитие на западните балкани

    09:26 02.10.2026

  • 26 като не ти харесва

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ха ха":

    отивай в Сиктивкар на европа.

    09:26 02.10.2026

  • 27 Перо

    9 0 Отговор
    Нови разговори не може да има! БГ, РСМ и 27 страни от ЕС са се произнесли по въпроса! Правилата за всички са ясни и компромиса е направен! Влизането в ЕС става с изпълнение на критериите, включващи рамковия договор, по заслуги и успешно изпълнение на клъстерите, а не по втория начин, по милост и гаранции, които на никоя друга страна не са давани и не могат да се дадат! Това ми прилича, да се хване един човек на улицата и да му се даде гаранция, ще ще влезе във ВУЗ и ще получи гарантирана диплома, без оглед на взетите изпити!

    09:27 02.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Иванчо I-ви

    6 1 Отговор
    Братския македонски народ не разбира че му правим услуга като го спираме за членство в ЕССР. Дано да не се набутат като нас в Модерният Соц Лагер ЕССР.

    Коментиран от #31

    09:32 02.10.2026

  • 30 Урсула тръгнала на обиколка

    4 1 Отговор
    Да ги моли и подкупи да им раздава. Гнусна работа и няма ни прокуратура ни съд в този нацистки ЕС. И що пък да не станат офшорни зони и свободни икономически ма оуууу? Що тормозите хората а? ...

    09:34 02.10.2026

  • 31 остави

    0 3 Отговор

    До коментар #29 от "Иванчо I-ви":

    ами после смакетата ще ни спират когато Мунчо се напъва да ни вкарва в БРИКС.

    09:35 02.10.2026

  • 32 Прави са

    1 3 Отговор
    Все едно България да включи българите в конституцията . Нема логика.

    09:35 02.10.2026

  • 33 горски русофил

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "горски":

    Трябваше и да премахнем ТСЗС тата ......Лоша Урсула , ама добра като пуска Евраци?!??

    09:36 02.10.2026

  • 34 Сия

    4 1 Отговор
    Европа при управлението на Урсулите - Кая, Коща, Урсила
    е на дъното на политиката в света, на дъното по Икономика в Света и
    дъното на умствената недостатъчност в управлението в света.
    Всяка следваща ситуация управляващите в Европа
    решават още по-глупаво и още по-глупаво!

    Коментиран от #41

    09:37 02.10.2026

  • 35 Защото

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    е наш човек и чака да я уредим в сливенския.

    09:38 02.10.2026

  • 36 абе

    0 0 Отговор
    Нас европейците, не ни интересуват тези тъмни балкански субекти бе. Нямат работа в ЕС.

    09:40 02.10.2026

  • 37 Достойната позиция е

    3 0 Отговор
    Конституционният ни съд да обяви че признаването на Македония за държава на времето от продажните и корумпирани боклуци в СДС е било противоконституционно и в нарушение на законодателството и да бъде анулирано в ООН. Това е абсолютен факт впрочем и просто е нужно да се сизира съда. И да се приключи с дивотиите. Съвместно с Гърция ще си я разделим и така ще влезе цялата в ЕС

    09:41 02.10.2026

  • 38 Зеления

    1 0 Отговор
    В Европейската народна партия членуват ГЕРБ и ДСБ.
    ЕНП номинира Урсула за втори мандат на председател на ЕК.
    Урсула е подкрепена за председател от ГЕРБ и ДСБ през 2024.
    През 2022 Урсула при подписване на договор със С. Македония за разполагане на ФРОНТЕКС казва, че договора е на "чист македонски език" - такъв език България не признава, Урсула игнорира своя член България за сметка на държава извън ЕС.

    Ако към 2024 хипотетично съм бил привърженик /реално не съм бил/ на ГЕРБ или ДСБ, на момента щях да напусна тези партии и никога да не гласувам повече за тях. Да подкрепиш Урсула за председател която явно работи против интереса на България е показателни, колко следват националния ни интерес тези партии

    09:42 02.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ОТ ФОТОТО

    2 1 Отговор
    ТОВА СЪЩЕСТВО Е ОТ ДРУГ, ЧУЖД И ВРАГ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО СВЯТ

    Коментиран от #42

    09:44 02.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 дегенерати

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "ОТ ФОТОТО":

    с отрицателна селекция.

    09:49 02.10.2026

  • 43 Урсулата язди гола малкото пони

    1 1 Отговор
    И гони китайски балони

    09:49 02.10.2026

  • 44 Зеления

    1 1 Отговор
    Вчера, министъра на транспорта на Радев каза, че той не би подписал договор за частно БДЖ, след като държавата дава на частника - влакове, релси, служители безплатно, а частника само да прибира парите, но понеже договора бил подписан, държавата няма да го развали.

    По същия начин Радев каза, че споразумението на Гюров с Украйна не е добро, но той няма да го прекрати

    По същия начин Радев беше казал, че не трябва да се приема еврото, но не направи нищо да го спре, отдфел Гълъб Донев каза, преди 2 дни че еврото не е причина за високите цени.

    Как да уважаваш Радев, как ГЕРБ и ДСБ за които писах по-горе - това са едни лъжци и продажници

    09:50 02.10.2026

  • 45 Като ходи там

    1 1 Отговор
    Дали не вижда стотиците хиляди декари с марихуана а? Как мислите?

    09:51 02.10.2026

  • 46 Ами то

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    Урсула е най-обругаваният човек в България. Затова България трябва да бъде изхвърлена от ЕС и на нейно място да влиза Северна Македония.

    09:52 02.10.2026

  • 47 Хмм

    1 0 Отговор
    избягва България след издънката на Петков че го учила как да заобиколи изискванията за еврозоната и след като не я пуснаха във военния завод и трябваше да я спускат с хеликоптер, а протестите срещу еврото ѝ показаха колко я "обичаме", Русия евентуално след 2035 година, а нас ни натикаха насила

    09:52 02.10.2026

  • 48 Хмм

    1 0 Отговор
    Румъния, сори

    09:53 02.10.2026

  • 49 Така де

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Светът на Урсулите се Разпада:":

    Тебе кво те интересува Франция. Нека е зле. Важното е, че Русия процъфтява, цъфти и скоро ще върже.

    09:53 02.10.2026

  • 50 Ами така е

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Светът на Урсулите се Разпада:":

    Във Франция сектори за данъчно облагане включват:
    Големите корпорации – налози върху корпоративния оборот на мултинационалните компании.
    Финансови транзакции – облагане на спекулативни или мащабни финансови операции.
    Електронни отпадъци – нов налог с висок потенциал за приходи.
    Въглеродни емисии и замърсители – подкрепа за Механизма за въглеродна корекция по границите (CBAM).
    На вътрешно ниво също се предприемат сериозни фискални промени, особено в жилищния сектор. Най-значимата промяна е свързана с имотния пазар в столицата:
    Удвояване на данъка върху необитаемите жилища в Париж. Столичният общински съвет официално одобри тази мярка, която ще влезе в сила от 1 януари 2027 г..
    Мярката цели да принуди собствениците на празни апартаменти да ги пуснат на пазара под наем или за продажба, за да се ограничи острата жилищна криза в града.

    09:53 02.10.2026

  • 51 Ами така е в Еврозоната

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Светът на Урсулите се Разпада:":

    Мерките за строги икономии на Лекорню, добави тя, „се проявяват ежедневно от липсата на оборудване и колеги. Днес използвам тоалетна хартия, за да мия пациентите, защото ми свършиха ръкавиците. Понякога пристигам, за да започна смяната си, и ми казват, че няма предпазни средства, че не можем да сменяме пациентите, че няма чаршафи. Имам пациенти, на които им е студено, а аз нямам одеяла, за да им дам.“ Тази строга икономия, добави тя, е „шамар в лицето както на здравните работници, така и на пациентите“.Тя осъди войната срещу Русия: „Ние, като здравни работници, сме потенциално подвластни на мобилизация. Не съм се записала да отида във военна зона... Но днес наблюдаваме ескалация на насилието.“ Тя също така подчерта противопоставянето си на полицейските репресии: „Франция е земята на свободата на словото. Днес се страхуваме да демонстрираме, да говорим за идеите си, защото потенциално можем да бъдем ударени в очите с флашбол.“

    09:56 02.10.2026

  • 52 По точно

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Само макетата":

    Макетата са европейци, затова заслужават да са в ЕС. Не като българите антиевропейци, азиатци, които все за Русия мечтаят.

    09:57 02.10.2026

  • 53 Да знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Само макетата":

    България е страна, която силно вреди на ЕС. Затова е добре Северна Македония да влиза в ЕС, за противодействие на азиатската политика на българите.

    10:00 02.10.2026

  • 54 Дзак

    0 0 Отговор
    Нали бил Руски Агент!

    10:01 02.10.2026

  • 55 Бай Хой

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "абе":

    На господарите ви в Европа въобще не им пука за вас които се мислите за европейци с някой еврак повече в джоба и живеещи в ,ново строителство ,,, .около вас не виждам нищо европейско което беше обещано освен помощи за калпазани и бежанци и ползване на военни бази и транзит на военна техника .кое друго е ,,иврупейску,,,

    10:01 02.10.2026

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