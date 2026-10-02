Фон дер Лайен в Скопие: евроинтеграцията на Северна Македония отново поставя въпроса за България

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посещава Скопие като последна спирка от обиколката си в Западните Балкани. В центъра на разговорите с премиера Християн Мицкоски и президента Гордана Силяновска-Давкова се очаква да бъде европейската интеграция на Северна Македония, предава БТА.
Визитата идва на фона на нови дискусии в Брюксел за бъдещото разширяване на ЕС. Европейската комисия потвърди, че обиколката на Фон дер Лайен включва Албания, Косово, Черна гора и Северна Македония, като в Скопие тя ще се срещне с Мицкоски и Силяновска-Давкова и ще посети финансирания от ЕС железопътен коридор VIII.
Един от основните въпроси пред Скопие остава диалогът с България. Мицкоски и външният министър Тимчо Муцунски настояват ЕС да участва като посредник в разговорите между двете страни. Македонският премиер заяви, че е готов да обсъжда всяка тема и че би било полезно на срещите да присъстват представители на Европейската комисия или на ЕС. Той дори допусна участие на представители на НАТО, тъй като България и Северна Македония са съюзници в Алианса.
„Логично е да седнем и да разговаряме в присъствието на представители на ЕС, защото аргументите трябва да бъдат чути обективно“, заяви Мицкоски.
В същото време официалната рамка на ЕС поставя конкретно условие пред следващия етап от процеса. Северна Македония се е ангажирала да извърши конституционни промени, с които да бъдат включени и граждани, принадлежащи към други народи, включително българите. Европейският съвет през декември 2023 г. потвърди, че ЕС е готов да завърши началната фаза на преговорите, след като тези промени бъдат изпълнени.
Европейската комисия същевременно продължава да оценява реформите в страната. При посещението си в Скопие през юли комисарят по разширяването Марта Кос обсъди с правителството напредъка по реформите и постепенната интеграция в ЕС.
Допълнително напрежение създадоха публикации, според които Брюксел подготвя конкретни пътни карти за Черна гора, Албания, Украйна и Молдова. Мицкоски заяви, че няма информация Северна Македония да е изключена от подобен план и настоя ЕС да изясни ситуацията.
Опозиционният СДСМ вижда посещението на Фон дер Лайен по различен начин. Лидерът на партията Венко Филипче обвини правителството, че страната рискува да остане извън новия етап на европейското разширяване. Той призова Мицкоски да използва визитата, за да даде ясен отговор за бъдещето на европейския курс на страната.
„Алиансът за албанците“ също призова за конкретни действия, включително публичен план с крайни срокове за изпълнение на ангажиментите към ЕС. Партията постави акцент върху конституционните промени, съдебната система, борбата с корупцията и функционирането на институциите.
Северна Македония започна откриващата фаза на преговорите за членство през юли 2022 г., а процесът на скрининг приключи през декември 2023 г. Според Европейската комисия страната остава кандидат за членство, но е необходимо допълнително изпълнение на условията, свързани с реформите и отварянето на първия преговорен клъстер.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Читател
Коментиран от #15, #35, #46
08:58 02.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Само макетата
Коментиран от #7, #52, #53
09:00 02.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Опряха и до там
09:01 02.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Допълнение
До коментар #3 от "Само макетата":и укрите !
09:02 02.10.2026
8 До там ще бъде с българският
09:05 02.10.2026
9 абе
Коментиран от #23, #55
09:05 02.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 И подкупи даже ще дават на политиците им
Коментиран от #13
09:09 02.10.2026
12 Абе,
09:11 02.10.2026
13 ахахаха
До коментар #11 от "И подкупи даже ще дават на политиците им":То ЕС за къде е тръгнала без да вземе паричките на два милиона македонци. Народ колко София.
09:11 02.10.2026
14 Шопо
Просто е !
09:12 02.10.2026
15 Що пък
До коментар #1 от "Читател":да не влезе СМ в ЕС,
нали сме братски народи, страни членки на Нато, защо не ги пускаме?
Коментиран от #28
09:12 02.10.2026
16 Абсурдистан
09:13 02.10.2026
17 горски
Коментиран от #20, #33
09:14 02.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Путин гол до кръста на кон
09:18 02.10.2026
20 двуцевката
До коментар #17 от "горски":НИКОГА от България не е искано да затваря АЕЦ блокове. България използва предтекста за да затвори дефектиралите малки ВВЕР-440 блокове, които и така щеше да затвори.
09:19 02.10.2026
21 венсеремос
09:21 02.10.2026
22 Мекерета
09:21 02.10.2026
23 Ха ха ха
До коментар #9 от "абе":Кое ни е европейското точно на нас?Пътищата или политиката или здравеопазването или може би образованието....най вече грижата за пенсионери и децата.
Коментиран от #26
09:22 02.10.2026
24 Зеления
Това е въпреки че в договора ни със С. Македония има редица други условия - общата историческа комисия да има решение, учебниците им да се променят, да няма език на омразата, за военните паметници и т.н. Всички евролиберали в България си затварят очите за тези неща с изключение на Възраждане.
Най-голямата политическа грешка на Радев беше искането за тази конституция - това е само една хартия, тя няма да промени отношението на С. Македония към България.
В момента колкото и парадоксално да звучи българския интерес се брани от Мицковски, който отказва да си промени конституцията, ако я промени С. Македония влиза в ЕС и България губи всичко което описах от договора ни за разбирателство
09:24 02.10.2026
25 Вината
09:26 02.10.2026
26 като не ти харесва
До коментар #23 от "Ха ха ха":отивай в Сиктивкар на европа.
09:26 02.10.2026
27 Перо
09:27 02.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Иванчо I-ви
Коментиран от #31
09:32 02.10.2026
30 Урсула тръгнала на обиколка
09:34 02.10.2026
31 остави
До коментар #29 от "Иванчо I-ви":ами после смакетата ще ни спират когато Мунчо се напъва да ни вкарва в БРИКС.
09:35 02.10.2026
32 Прави са
09:35 02.10.2026
33 горски русофил
До коментар #17 от "горски":Трябваше и да премахнем ТСЗС тата ......Лоша Урсула , ама добра като пуска Евраци?!??
09:36 02.10.2026
34 Сия
е на дъното на политиката в света, на дъното по Икономика в Света и
дъното на умствената недостатъчност в управлението в света.
Всяка следваща ситуация управляващите в Европа
решават още по-глупаво и още по-глупаво!
Коментиран от #41
09:37 02.10.2026
35 Защото
До коментар #1 от "Читател":е наш човек и чака да я уредим в сливенския.
09:38 02.10.2026
36 абе
09:40 02.10.2026
37 Достойната позиция е
09:41 02.10.2026
38 Зеления
ЕНП номинира Урсула за втори мандат на председател на ЕК.
Урсула е подкрепена за председател от ГЕРБ и ДСБ през 2024.
През 2022 Урсула при подписване на договор със С. Македония за разполагане на ФРОНТЕКС казва, че договора е на "чист македонски език" - такъв език България не признава, Урсула игнорира своя член България за сметка на държава извън ЕС.
Ако към 2024 хипотетично съм бил привърженик /реално не съм бил/ на ГЕРБ или ДСБ, на момента щях да напусна тези партии и никога да не гласувам повече за тях. Да подкрепиш Урсула за председател която явно работи против интереса на България е показателни, колко следват националния ни интерес тези партии
09:42 02.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ОТ ФОТОТО
Коментиран от #42
09:44 02.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 дегенерати
До коментар #40 от "ОТ ФОТОТО":с отрицателна селекция.
09:49 02.10.2026
43 Урсулата язди гола малкото пони
09:49 02.10.2026
44 Зеления
По същия начин Радев каза, че споразумението на Гюров с Украйна не е добро, но той няма да го прекрати
По същия начин Радев беше казал, че не трябва да се приема еврото, но не направи нищо да го спре, отдфел Гълъб Донев каза, преди 2 дни че еврото не е причина за високите цени.
Как да уважаваш Радев, как ГЕРБ и ДСБ за които писах по-горе - това са едни лъжци и продажници
09:50 02.10.2026
45 Като ходи там
09:51 02.10.2026
46 Ами то
До коментар #1 от "Читател":Урсула е най-обругаваният човек в България. Затова България трябва да бъде изхвърлена от ЕС и на нейно място да влиза Северна Македония.
09:52 02.10.2026
47 Хмм
09:52 02.10.2026
48 Хмм
09:53 02.10.2026
49 Така де
До коментар #39 от "Светът на Урсулите се Разпада:":Тебе кво те интересува Франция. Нека е зле. Важното е, че Русия процъфтява, цъфти и скоро ще върже.
09:53 02.10.2026
50 Ами така е
До коментар #39 от "Светът на Урсулите се Разпада:":Във Франция сектори за данъчно облагане включват:
Големите корпорации – налози върху корпоративния оборот на мултинационалните компании.
Финансови транзакции – облагане на спекулативни или мащабни финансови операции.
Електронни отпадъци – нов налог с висок потенциал за приходи.
Въглеродни емисии и замърсители – подкрепа за Механизма за въглеродна корекция по границите (CBAM).
На вътрешно ниво също се предприемат сериозни фискални промени, особено в жилищния сектор. Най-значимата промяна е свързана с имотния пазар в столицата:
Удвояване на данъка върху необитаемите жилища в Париж. Столичният общински съвет официално одобри тази мярка, която ще влезе в сила от 1 януари 2027 г..
Мярката цели да принуди собствениците на празни апартаменти да ги пуснат на пазара под наем или за продажба, за да се ограничи острата жилищна криза в града.
09:53 02.10.2026
51 Ами така е в Еврозоната
До коментар #39 от "Светът на Урсулите се Разпада:":Мерките за строги икономии на Лекорню, добави тя, „се проявяват ежедневно от липсата на оборудване и колеги. Днес използвам тоалетна хартия, за да мия пациентите, защото ми свършиха ръкавиците. Понякога пристигам, за да започна смяната си, и ми казват, че няма предпазни средства, че не можем да сменяме пациентите, че няма чаршафи. Имам пациенти, на които им е студено, а аз нямам одеяла, за да им дам.“ Тази строга икономия, добави тя, е „шамар в лицето както на здравните работници, така и на пациентите“.Тя осъди войната срещу Русия: „Ние, като здравни работници, сме потенциално подвластни на мобилизация. Не съм се записала да отида във военна зона... Но днес наблюдаваме ескалация на насилието.“ Тя също така подчерта противопоставянето си на полицейските репресии: „Франция е земята на свободата на словото. Днес се страхуваме да демонстрираме, да говорим за идеите си, защото потенциално можем да бъдем ударени в очите с флашбол.“
09:56 02.10.2026
52 По точно
До коментар #3 от "Само макетата":Макетата са европейци, затова заслужават да са в ЕС. Не като българите антиевропейци, азиатци, които все за Русия мечтаят.
09:57 02.10.2026
53 Да знаеш
До коментар #3 от "Само макетата":България е страна, която силно вреди на ЕС. Затова е добре Северна Македония да влиза в ЕС, за противодействие на азиатската политика на българите.
10:00 02.10.2026
54 Дзак
10:01 02.10.2026
55 Бай Хой
До коментар #9 от "абе":На господарите ви в Европа въобще не им пука за вас които се мислите за европейци с някой еврак повече в джоба и живеещи в ,ново строителство ,,, .около вас не виждам нищо европейско което беше обещано освен помощи за калпазани и бежанци и ползване на военни бази и транзит на военна техника .кое друго е ,,иврупейску,,,
10:01 02.10.2026