Фон дер Лайен в Скопие: евроинтеграцията на Северна Македония отново поставя въпроса за България

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посещава Скопие като последна спирка от обиколката си в Западните Балкани. В центъра на разговорите с премиера Християн Мицкоски и президента Гордана Силяновска-Давкова се очаква да бъде европейската интеграция на Северна Македония, предава БТА.

Визитата идва на фона на нови дискусии в Брюксел за бъдещото разширяване на ЕС. Европейската комисия потвърди, че обиколката на Фон дер Лайен включва Албания, Косово, Черна гора и Северна Македония, като в Скопие тя ще се срещне с Мицкоски и Силяновска-Давкова и ще посети финансирания от ЕС железопътен коридор VIII.

Един от основните въпроси пред Скопие остава диалогът с България. Мицкоски и външният министър Тимчо Муцунски настояват ЕС да участва като посредник в разговорите между двете страни. Македонският премиер заяви, че е готов да обсъжда всяка тема и че би било полезно на срещите да присъстват представители на Европейската комисия или на ЕС. Той дори допусна участие на представители на НАТО, тъй като България и Северна Македония са съюзници в Алианса.

„Логично е да седнем и да разговаряме в присъствието на представители на ЕС, защото аргументите трябва да бъдат чути обективно“, заяви Мицкоски.

В същото време официалната рамка на ЕС поставя конкретно условие пред следващия етап от процеса. Северна Македония се е ангажирала да извърши конституционни промени, с които да бъдат включени и граждани, принадлежащи към други народи, включително българите. Европейският съвет през декември 2023 г. потвърди, че ЕС е готов да завърши началната фаза на преговорите, след като тези промени бъдат изпълнени.

Европейската комисия същевременно продължава да оценява реформите в страната. При посещението си в Скопие през юли комисарят по разширяването Марта Кос обсъди с правителството напредъка по реформите и постепенната интеграция в ЕС.

Допълнително напрежение създадоха публикации, според които Брюксел подготвя конкретни пътни карти за Черна гора, Албания, Украйна и Молдова. Мицкоски заяви, че няма информация Северна Македония да е изключена от подобен план и настоя ЕС да изясни ситуацията.

Опозиционният СДСМ вижда посещението на Фон дер Лайен по различен начин. Лидерът на партията Венко Филипче обвини правителството, че страната рискува да остане извън новия етап на европейското разширяване. Той призова Мицкоски да използва визитата, за да даде ясен отговор за бъдещето на европейския курс на страната.

„Алиансът за албанците“ също призова за конкретни действия, включително публичен план с крайни срокове за изпълнение на ангажиментите към ЕС. Партията постави акцент върху конституционните промени, съдебната система, борбата с корупцията и функционирането на институциите.

Северна Македония започна откриващата фаза на преговорите за членство през юли 2022 г., а процесът на скрининг приключи през декември 2023 г. Според Европейската комисия страната остава кандидат за членство, но е необходимо допълнително изпълнение на условията, свързани с реформите и отварянето на първия преговорен клъстер.