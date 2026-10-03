Тоби Магуайър най-после се разведе след 10 години раздяла

Тоби Магуайър и Дженифър Майър официално са разведени почти десет години след раздялата си. Брачният статут на актьора и дизайнерката на бижута е прекратен на 21 септември, а двамата са възстановени като неженени лица, показват съдебни документи, получени от Page Six.

„Решението за прекратяване на брака е постановено. Брачният или партньорският статут е прекратен и страните са възстановени като неженени лица“, се посочва в документите.

Решението е вписано в съда в Лос Анджелис в четвъртък. Разводът обаче не слага край на всички правни въпроси между бившите съпрузи. Статутът им е разделен от останалите теми по делото, а документите не уточняват кои спорове предстои да бъдат решени. Съдът си запазва правомощията да разгледа тези въпроси отделно.

Раздялата беше обявена през 2016 г.

Магуайър и Майър обявиха раздялата си през 2016 г., след девет години брак. Четири години по-късно, през октомври 2020 г., Майър подаде молба за развод.

Двамата имат дъщеря Руби, на 19 години, и син Отис, на 17 години. В общото си изявление при раздялата те заявиха: „След дълго самоанализиране и обмисляне взехме решение да се разделим като двойка. Като отдадени родители наш основен приоритет остава да отглеждаме децата си заедно с неизменни любов, уважение и приятелство.“

Бившите съпрузи са се договорили да използват частен съдия за медиация при оставащите спорове и да работят по по-голямо споразумение. Това означава, че правният процес продължава по въпроси извън самото прекратяване на брака.

Нов етап за Дженифър Майър

Майър е сгодена за музикалния ръководител Джефри Огунлеси от август 2024 г. Двамата са станали родители на дъщеря по-рано през 2026 г.

Магуайър, който е на 51 години, стана световноизвестен с ролята на Питър Паркър във филмовата поредица „Спайдър-мен“. Майър, на 49 години, развива кариера като дизайнер на бижута.

Източници: Page Six