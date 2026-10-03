Новини
Любопитно »
Тоби Магуайър най-после се разведе след 10 години раздяла
  Тема: Известни личности

Тоби Магуайър най-после се разведе след 10 години раздяла

3 Октомври, 2026 12:31 778 4

  • тобей магуайър-
  • дженифър майър-
  • развод-
  • холивуд-
  • спайдър-мен

Брачният статут на бившата двойка, Тоби Магуайър и Дженифър Майър, е прекратен на 21 септември, но част от въпросите по делото остават нерешени

Тоби Магуайър най-после се разведе след 10 години раздяла - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тоби Магуайър и Дженифър Майър официално са разведени почти десет години след раздялата си. Брачният статут на актьора и дизайнерката на бижута е прекратен на 21 септември, а двамата са възстановени като неженени лица, показват съдебни документи, получени от Page Six.

„Решението за прекратяване на брака е постановено. Брачният или партньорският статут е прекратен и страните са възстановени като неженени лица“, се посочва в документите.

Решението е вписано в съда в Лос Анджелис в четвъртък. Разводът обаче не слага край на всички правни въпроси между бившите съпрузи. Статутът им е разделен от останалите теми по делото, а документите не уточняват кои спорове предстои да бъдат решени. Съдът си запазва правомощията да разгледа тези въпроси отделно.

Раздялата беше обявена през 2016 г.

Магуайър и Майър обявиха раздялата си през 2016 г., след девет години брак. Четири години по-късно, през октомври 2020 г., Майър подаде молба за развод.

Двамата имат дъщеря Руби, на 19 години, и син Отис, на 17 години. В общото си изявление при раздялата те заявиха: „След дълго самоанализиране и обмисляне взехме решение да се разделим като двойка. Като отдадени родители наш основен приоритет остава да отглеждаме децата си заедно с неизменни любов, уважение и приятелство.“

Бившите съпрузи са се договорили да използват частен съдия за медиация при оставащите спорове и да работят по по-голямо споразумение. Това означава, че правният процес продължава по въпроси извън самото прекратяване на брака.

Нов етап за Дженифър Майър

Майър е сгодена за музикалния ръководител Джефри Огунлеси от август 2024 г. Двамата са станали родители на дъщеря по-рано през 2026 г.

Магуайър, който е на 51 години, стана световноизвестен с ролята на Питър Паркър във филмовата поредица „Спайдър-мен“. Майър, на 49 години, развива кариера като дизайнер на бижута.

Източници: Page Six


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандански

    8 0 Отговор
    Статията е за Тоби Тоби Магуайър, а на снимката сложили Жизел Бюндхен и Том Брейди. Къде са едните, къде са другите.

    Коментиран от #4

    12:37 03.10.2026

  • 2 Учуден

    5 0 Отговор
    Тия къде са сложили снимката не са много умни, но да кажем че са сгрешили. Ама тия дето са на copy/paste са още по-зле. В няколко други Топ новинарски е същата излагация..

    12:45 03.10.2026

  • 3 ФАКТИ ЖУРНАЛИСТИКАТА

    4 0 Отговор
    Е тотал щета. Даже и снимката не могат да уцелят.

    12:51 03.10.2026

  • 4 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сандански":

    На санданските мутри жълти центаци ви дрънкат из джобовете 🤭🤭🤭😂

    12:53 03.10.2026