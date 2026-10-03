Какво учат сръбските деца за българските Западни покрайнини

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Когато сръбските деца стигнат до уроците за Европа след Първата световна война, темата за българските Западни покрайнини не стои като отделен голям раздел. Тя влиза в урока за Ньойския мирен договор и за новото териториално устройство на Балканите след 1918 г.

В сръбския учебен разказ основните названия са Цариброд, днешният Димитровград, Босилеград и териториите по Тимок и в Струмишко. На 27 ноември 1919 г. България подписва Ньойския договор като победена държава. С документа тези райони са предадени на Кралството на сърби, хървати и словенци, наред с други териториални и военни ограничения.

Териториална промяна, а не „изгубена българска земя“

Съществената разлика е в езика. В България понятието „Западни покрайнини“ се използва като историческо и национално обозначение за земи, които са били в границите на българската държава и са предадени след войната. В сръбския учебен и административен разказ водещи са формулировките за територии, присъединени към новосъздаденото кралство, и за утвърждаването на следвоенната граница.

Така ученикът научава, че България губи Цариброд и Босилеград по силата на международен договор, но обикновено не среща българската интерпретация за „бивша българска територия“ като централен извод на урока. Темата е поставена в по-широкия контекст на последиците за България от участието ѝ в Първата световна война.

Какво липсва в общия учебен разказ

В общообразователните сръбски учебници не се отделя значително място на историята на българското население в тези райони, на промяната на училищната и църковната система или на споровете около езика и идентичността. Тези теми се появяват по-подробно в образованието на българското национално малцинство.

Съвременните учебници по история за осми клас са организирани около междувоенния период, Втората световна война, социалистическа Югославия и съвременната епоха. В този модел Ньойският договор е част от общата хронология, а не самостоятелна тема за отношенията между България и Сърбия.

За учениците, които учат на български език, картината е различна само частично. Сръбските учебници се превеждат, но съдържанието следва одобрената от сръбските власти учебна програма. Законът предвижда допълнителни материали по история, география и култура, съобразени с националното малцинство.

„Това са учебници, които е одобрил министърът на просветата на Република Сърбия, само че са преведени на български език“, казва Стефан Стойков от Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия пред БНР.

Проблемът с книгите дълго време е практически, а не само исторически. През 2015 г. започва осигуряването на преведени учебници за основното образование, след години, в които учениците са работили с фотокопия или с книги, внесени от България. В Сърбия днес живеят 12 918 души, заявили българска националност при преброяването през 2022 г., като основните общности са в Босилеград и Димитровград.

Затова отговорът на въпроса какво учат сръбските деца е двоен: в общата сръбска програма те учат за Ньойския договор и за присъединяването на Цариброд и Босилеград към Кралството на сърби, хървати и словенци; децата от българското малцинство имат възможност да добавят към този разказ и собствената си историческа памет.

Източници: БНР, Радио-телевизия Цариброд, Ройтерс