Изтребители F-16 и МиГ-29 ще ескортират самолета „Спартан“, който ще донесе останките на цар Самуил

България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония утре на площад „Княз Александър I“ в София. На церемонията „България посреща цар Самуил“ министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Повече от хиляда години след смъртта си цар (997 – 1014 г.) Самуил се завръща у дома – в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот. Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава на 3 октомври, на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, се посочва в съобщението.

След навлизане в българското въздушно пространство, военнотранспортният самолет „Спартан“, пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I“ около 12:30 часа. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет „Спартан“. От Летище „Васил Левски“ до площад „Княз Александър I“ тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

В рамките на държавната церемония „България посреща цар Самуил“ министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София“, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.

Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по приемането и полагането на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври в София, съобщи вчера пред журналисти главен инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор „Масови мероприятия“ към Столичната дирекция на вътрешните работи, във връзка с предприетите мерки за сигурност.