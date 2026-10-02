Изтребители F-16 и МиГ-29 ще ескортират самолета „Спартан“, който ще донесе останките на цар Самуил

България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония утре на площад „Княз Александър I“ в София. На церемонията „България посреща цар Самуил“ министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.
Повече от хиляда години след смъртта си цар (997 – 1014 г.) Самуил се завръща у дома – в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот. Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава на 3 октомври, на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, се посочва в съобщението.
След навлизане в българското въздушно пространство, военнотранспортният самолет „Спартан“, пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I“ около 12:30 часа. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет „Спартан“. От Летище „Васил Левски“ до площад „Княз Александър I“ тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.
В рамките на държавната церемония „България посреща цар Самуил“ министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София“, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.
Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по приемането и полагането на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври в София, съобщи вчера пред журналисти главен инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор „Масови мероприятия“ към Столичната дирекция на вътрешните работи, във връзка с предприетите мерки за сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #30
13:57 02.10.2026
2 Дии
13:59 02.10.2026
3 Хахаха хахаха
Коментиран от #7, #32
14:00 02.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ПОРЕДНАТА ПРЕЦАКВАЦИЯ ТИП ФЪ 16
14:02 02.10.2026
6 каунь
14:02 02.10.2026
7 честен ционист
До коментар #3 от "Хахаха хахаха":Как още не са евакуират летището..
Коментиран от #11
14:03 02.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Просто човек
14:08 02.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ФАРК
До коментар #7 от "честен ционист":И ЦРУто ще дойде да посреща костите ще се прави на приятел.
Коментиран от #15
14:09 02.10.2026
12 Цар-бомба
14:09 02.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 честен ционист
До коментар #11 от "ФАРК":Със сигурност ще има зрители и от Севастопол.
14:10 02.10.2026
16 Хан Крум
Коментиран от #20
14:10 02.10.2026
17 койдазнай
14:10 02.10.2026
18 Сатана Z
14:12 02.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 честен ционист
До коментар #16 от "Хан Крум":Не знам дали е бил русофил, ама Шмуел със сигурност не е българско име.
Коментиран от #26
14:12 02.10.2026
21 Длдк
14:13 02.10.2026
22 Емигрант
Коментиран от #27
14:13 02.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Сатана Z
Детайлите около Меморандума и размяната на реликви
Официалното споразумение беше оформено чрез Меморандум за разбирателство, подписан от министъра на културата на България Евтим Милошев и гръцкия му колега Лина Мендони.
За да получи костите на Самуил и Гаврил Радомир, България се съгласи на „взаимно депозиране“ (реципрочно предоставяне за съхранение) на исторически ценности.
Какво дава България?
България предава на Гърция между 48 и 53 ценни църковни артефакта. Това са предимно предмети на църковната утвар и реликви, заграбени/взети от българската армия през 1917 г. (по време на Първата световна война) от манастирите „Панагия Икосифиниса“ (край Драма), „Тимиос Продромос“ (край Серес) и Митрополията на Серес. Досега те се съхраняваха и излагаха в Националния исторически музей (НИМ) в София.
Къде е уловката и защо имаше спор?
• Правният статут (Депозит, а не собственост): Поради международното право и българското законодателство, България няма право директно да хариже или подари държавна собственост. Затова формулировката в меморандума е „взаимно дългосрочно депозиране“ без отказ от правото на собственост. Тоест, Гърция де юре остава собственик на костите на Самуил, а България де юре остава собственик на църковните реликви, но двете държави си ги разменят физически „за вечно съхранение“.
• Липсата на ръкописи: Първоначално в обществото избухна паника, че България ще върне безценните средновековни славянски ръкопис
14:16 02.10.2026
25 Ха,ха
До коментар #23 от "АБВ":Ма фиром не беше ли посръбчена колония🤣😂😂
14:17 02.10.2026
26 .....
До коментар #20 от "честен ционист":Еврейско
Коментиран от #28
14:18 02.10.2026
27 Моча в калта
До коментар #22 от "Емигрант":Бай Тошо що не ги върнА?
Коментиран от #31
14:19 02.10.2026
28 честен ционист
До коментар #26 от ".....":Знаеп ли янките, какво име са дали на днешния цар Радев у Щатско докато е хвъркал?
14:20 02.10.2026
29 Механик
14:21 02.10.2026
30 Бок да го прости човека
До коментар #1 от "честен ционист":От какво е починал?
14:21 02.10.2026
31 честен ционист
До коментар #27 от "Моча в калта":Щото по онова време от Лубянка 2 още не са му били казали, че ни е бил цар.
14:21 02.10.2026
32 Ха,ха
До коментар #3 от "Хахаха хахаха":Па нали така дойде и другия скелет на фердинанд, голема навалица🤣😂😂
14:21 02.10.2026
33 az СВО Победа 81
Да не стане някой сакатлък, че като знам каква изтребителна авиация имаме да те хване страх ....
14:24 02.10.2026
34 Комплексарщина
14:24 02.10.2026