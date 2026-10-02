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Изтребители F-16 и МиГ-29 ще ескортират самолета „Спартан“, който ще донесе останките на цар Самуил

Изтребители F-16 и МиГ-29 ще ескортират самолета „Спартан“, който ще донесе останките на цар Самуил

2 Октомври, 2026 13:54 559 34

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  • цар самуил-
  • f-16-
  • миг-29

Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната

Изтребители F-16 и МиГ-29 ще ескортират самолета „Спартан“, който ще донесе останките на цар Самуил - 1
Снимка: МО
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония утре на площад „Княз Александър I“ в София. На церемонията „България посреща цар Самуил“ министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Повече от хиляда години след смъртта си цар (997 – 1014 г.) Самуил се завръща у дома – в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот. Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава на 3 октомври, на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, се посочва в съобщението.

След навлизане в българското въздушно пространство, военнотранспортният самолет „Спартан“, пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I“ около 12:30 часа. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет „Спартан“. От Летище „Васил Левски“ до площад „Княз Александър I“ тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

В рамките на държавната церемония „България посреща цар Самуил“ министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София“, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.

Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по приемането и полагането на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври в София, съобщи вчера пред журналисти главен инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор „Масови мероприятия“ към Столичната дирекция на вътрешните работи, във връзка с предприетите мерки за сигурност.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    16 2 Отговор
    Ще си каже, човек че гърците ни пращат някой горещ картоф..

    Коментиран от #30

    13:57 02.10.2026

  • 2 Дии

    12 4 Отговор
    Ще харчат пари.

    13:59 02.10.2026

  • 3 Хахаха хахаха

    10 3 Отговор
    И цялото менте патриоти сороски слуги ще се изсипят на Летище София да чакат костите дето не сигурно много на кой са!

    Коментиран от #7, #32

    14:00 02.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ПОРЕДНАТА ПРЕЦАКВАЦИЯ ТИП ФЪ 16

    5 2 Отговор
    ........

    14:02 02.10.2026

  • 6 каунь

    5 1 Отговор
    треее побързат да не го откранат маедонците

    14:02 02.10.2026

  • 7 честен ционист

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха хахаха":

    Как още не са евакуират летището..

    Коментиран от #11

    14:03 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Просто човек

    6 2 Отговор
    Пълна простотия…

    14:08 02.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ФАРК

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    И ЦРУто ще дойде да посреща костите ще се прави на приятел.

    Коментиран от #15

    14:09 02.10.2026

  • 12 Цар-бомба

    2 0 Отговор
    Да не са радиоактивни тия останки?

    14:09 02.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "ФАРК":

    Със сигурност ще има зрители и от Севастопол.

    14:10 02.10.2026

  • 16 Хан Крум

    1 2 Отговор
    Самуил беше русофил

    Коментиран от #20

    14:10 02.10.2026

  • 17 койдазнай

    3 1 Отговор
    Явно не могат да се съберат нито 4 МиГ-29, нито Ф16.

    14:10 02.10.2026

  • 18 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Добра сделка за византийците.Те ни дават кокалите ,а ние в замяна ще им даваме вода за напояване

    14:12 02.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 честен ционист

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хан Крум":

    Не знам дали е бил русофил, ама Шмуел със сигурност не е българско име.

    Коментиран от #26

    14:12 02.10.2026

  • 21 Длдк

    3 2 Отговор
    Заради някакви кокали що държавни пари ще се изпишат…..Заслужаваме си цялото тъпчене,щото сме заспал народ

    14:13 02.10.2026

  • 22 Емигрант

    5 0 Отговор
    Връщат Самуил да си види народа как от 36 године е отново сляп.

    Коментиран от #27

    14:13 02.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Каво взема и какво даваме в замяна

    Детайлите около Меморандума и размяната на реликви
    Официалното споразумение беше оформено чрез Меморандум за разбирателство, подписан от министъра на културата на България Евтим Милошев и гръцкия му колега Лина Мендони.
    За да получи костите на Самуил и Гаврил Радомир, България се съгласи на „взаимно депозиране“ (реципрочно предоставяне за съхранение) на исторически ценности.
    Какво дава България?
    България предава на Гърция между 48 и 53 ценни църковни артефакта. Това са предимно предмети на църковната утвар и реликви, заграбени/взети от българската армия през 1917 г. (по време на Първата световна война) от манастирите „Панагия Икосифиниса“ (край Драма), „Тимиос Продромос“ (край Серес) и Митрополията на Серес. Досега те се съхраняваха и излагаха в Националния исторически музей (НИМ) в София.
    Къде е уловката и защо имаше спор?
    • Правният статут (Депозит, а не собственост): Поради международното право и българското законодателство, България няма право директно да хариже или подари държавна собственост. Затова формулировката в меморандума е „взаимно дългосрочно депозиране“ без отказ от правото на собственост. Тоест, Гърция де юре остава собственик на костите на Самуил, а България де юре остава собственик на църковните реликви, но двете държави си ги разменят физически „за вечно съхранение“.
    • Липсата на ръкописи: Първоначално в обществото избухна паника, че България ще върне безценните средновековни славянски ръкопис

    14:16 02.10.2026

  • 25 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "АБВ":

    Ма фиром не беше ли посръбчена колония🤣😂😂

    14:17 02.10.2026

  • 26 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "честен ционист":

    Еврейско

    Коментиран от #28

    14:18 02.10.2026

  • 27 Моча в калта

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Емигрант":

    Бай Тошо що не ги върнА?

    Коментиран от #31

    14:19 02.10.2026

  • 28 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от ".....":

    Знаеп ли янките, какво име са дали на днешния цар Радев у Щатско докато е хвъркал?

    14:20 02.10.2026

  • 29 Механик

    0 0 Отговор
    Чии истребители ЕФ16? Нашите ли или чужди? Защото това е все едно византийци да ескортират отанките на Аспарух. Ако не друго, то поне е срамота и подигравка.

    14:21 02.10.2026

  • 30 Бок да го прости човека

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    От какво е починал?

    14:21 02.10.2026

  • 31 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Моча в калта":

    Щото по онова време от Лубянка 2 още не са му били казали, че ни е бил цар.

    14:21 02.10.2026

  • 32 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха хахаха":

    Па нали така дойде и другия скелет на фердинанд, голема навалица🤣😂😂

    14:21 02.10.2026

  • 33 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Малко ме притесняват тия самолети.

    Да не стане някой сакатлък, че като знам каква изтребителна авиация имаме да те хване страх ....

    14:24 02.10.2026

  • 34 Комплексарщина

    0 0 Отговор
    Остава само Радев да кара спартана.Егати показността и помпозността.Гърция го връща на нас, значи всички македонски претенции отпадат.Откога византийците станаха мерило за обективност и чесност?

    14:24 02.10.2026

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